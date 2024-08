10 beste Projektmanagement-Software für Architekten

Das Geheimnis eines reibungslosen Ablaufs von Architekturprojekten? Planung, Planung und noch mehr Planung.

Wenn Sie den Finger am Puls des Projektfortschritts, der Ressourcen, des Zeitplans und der Rückschläge haben, können Sie Ihre Versprechen gegenüber allen Kunden, Interessengruppen und Teammitgliedern einhalten - bis zu dem Punkt, an dem es absolut notwendig ist, die Hilfe leistungsstarker Partner in Anspruch zu nehmen projektmanagementsoftware entwickelt, um Architekten bei der effizienten Arbeit zu unterstützen.

Es gibt Tonnen von vorteile der Anwendung des Projektmanagements software mit Funktionen, die Teams bei der Steigerung der Produktivität helfen, aber Architekten müssen nach zusätzlichen Funktionen suchen, die ihren besonderen Herausforderungen, Prozessen und Arbeitsweisen gerecht werden.

Aber wie wählt man aus?

Orientieren Sie sich an dieser detaillierten Liste der 10 wichtigsten projektleitung tools für Architekten, um das beste Tool für Ihre Bedürfnisse zu finden. Achten Sie auf alle wichtigen Funktionen, die eine hochwertige Software bieten muss, und vergleichen Sie die Funktionen, Nachteile, Preise und vieles mehr.

Was sollten Sie bei Projektmanagement-Software für Architekten beachten?

Es gibt heute eine Vielzahl funktionaler Tools auf dem Markt, aber jedes davon ist auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten.

Für Architekten sind Tools für das Zeitplanmanagement, die Berichterstellung und die Zusammenarbeit besonders wichtig. Aber wie sehen diese Funktionen auf dem Papier aus?

Hier sind die fünf wichtigsten Funktionen, auf die Sie bei Ihrem nächsten Projekt achten sollten software für die Projektverwaltung für Architekten:

Mehrere Projektansichten zur Visualisierung Ihrer Zeitachse, Aufgaben und Zeitpläne

zur Visualisierung Ihrer Zeitachse, Aufgaben und Zeitpläne Benutzerdefinierte Freigabe und Zusammenarbeit funktionen, mit denen Kunden bei Bedarf auf Materialien zugreifen, sie ansehen, kommentieren oder bearbeiten können *Zeiterfassung und Berechnung der abrechenbaren Zeit, um sicherzustellen, dass Ihre Rechnungen korrekt und pünktlich sind

funktionen, mit denen Kunden bei Bedarf auf Materialien zugreifen, sie ansehen, kommentieren oder bearbeiten können *Zeiterfassung und Berechnung der abrechenbaren Zeit, um sicherzustellen, dass Ihre Rechnungen korrekt und pünktlich sind Sofortige Berichterstattung undmeilensteinverfolgung um Ihren Fortschritt bei der Fertigstellung visuell darzustellen

Tonnenweise Integrationen zur Erweiterung der Funktionalität Ihrerprojektverwaltung tools zu erweitern und mehr Kontext in jede Aufgabe zu bringen

Die 10 besten Projektmanagement-Software für Architekten

Orientieren Sie sich bei der Suche nach Software an Ihrem Budget, Ihrem Team und den wichtigsten Funktionen.

Folgen Sie uns, wenn wir die besten projektleitung werkzeuge für Architekten, um die Software zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Erfolgreiche Architekturprojekte erfordern eine sorgfältige Planung und Organisation. Aber es kann schwierig sein, den Überblick über all die beweglichen Teile eines Projekts zu behalten - von Materialien über Zeitpläne und Kostenvoranschläge bis hin zu Checklisten.

Ganz gleich, ob Sie eine kleine Renovierung oder ein umfangreiches Bauprojekt verwalten, eine Produktivitätsplattform wie ClickUp hilft Architekten, ihre Aufgaben von Anfang bis Ende im Griff zu behalten!

Mit leistungsstarken Funktionen wie Gantt-Diagrammen, Kalenderansicht und Prozessautomatisierung nimmt ClickUp dem Projektmanagement das Rätselraten ab. Mit nur wenigen Klicks können Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erstellen und Aufgaben an Teammitglieder und Auftragnehmer überall auf der Welt zuweisen.

Außerdem lässt sich ClickUp problemlos in andere Software und Anwendungen integrieren, sodass Sie Ihre Arbeit von einem einzigen, dynamischen Arbeitsbereich aus verwalten können!

Die besten Funktionen von ClickUp

ClickUp Einschränkungen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für einige Benutzer eine Lernkurve darstellen

ClickUp-Preise

Kostenloser Plan für immer

Unlimited Plan: $5/Monat pro Mitglied

$5/Monat pro Mitglied Business Plan: $12/Monat pro Mitglied

$12/Monat pro Mitglied Unternehmensplan: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

Capterra : 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (5,400+Bewertungen)

2. Monographie

über Monographie Monograph ist eine Projektmanagement-Software, die das Leben von Architekten vereinfachen soll. Sie rationalisiert den Planungsprozess, indem sie alle Elemente der Projektplanung an einem Ort bereitstellt, von der Terminplanung und Budgetierung bis hin zu Besprechungen und Aufgabenlisten. Monograph bietet auch einen gemeinsamen Unternehmenskalender, so dass alle an einem Projekt Beteiligten bequem an einem Ort zusammenarbeiten können. Außerdem kann jeder Benutzer seine eigene Oberfläche anpassen, um die Dinge digital und organisiert zu halten.

Diese Projektmanagementsoftware eignet sich am besten für phasenbasierte Projekte. Indem Sie die Arbeit in Monograph in kleinere, überschaubare Phasen unterteilen, können Sie den Fortschritt besser verfolgen, Bereiche identifizieren, die weitere Aufmerksamkeit erfordern, und sogar potenzielle Probleme erkennen, bevor sie zu größeren Problemen werden. Das Ziel ist immer, das Projekt schneller abzuschließen und dabei die höchsten Qualitätsstandards einzuhalten.

Monograph beste Eigenschaften

Zeit- und Kostenerfassung durch MoneyGantt

In-App Timer zur Erfassung von fakturierbarer und nicht fakturierbarer Zeit

Projekt-Berichte kostenlose Leistungsvergleiche

Tools für Ressourcen und Personalprognosen

Monographie Einschränkungen

Es fehlt eine Vielzahl von Projektansichten

Der Export von Zeitprotokollen ist auf ein CVS-Format beschränkt

Preise für Monograph

Monograph beginnt bei $40/Benutzer pro Monat und wird jährlich abgerechnet

Monograph Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (100+ Rezensionen)

4.5/5 (100+ Rezensionen) G2: 4.3/5 (2 Rezensionen)

3. Newforma

über Neue Formeln Die nächste Projektmanagementsoftware für Architekten ist Newforma. Dieses Softwaretool wurde speziell für Architektur- und Ingenieurbüros entwickelt. Es bietet eine breite Palette von Funktionen, die prozesse rationalisieren und die Produktivität steigern. Mit Newforma können Architekten schnell auf Projektmaterialien zugreifen, Zeitpläne und Aufgabenlisten erstellen, Dokumente speichern, Informationen mit Kollegen und Mitarbeitern austauschen, Konstruktionspläne überprüfen und den Fortschritt in Echtzeit überwachen. Auf diese Weise sind Architekten in der Lage, den Überblick über ihre Projekte zu behalten und sie fristgerecht abzuschließen.

Architekten aller Erfahrungsstufen werden Newforma als nützlich empfinden. Die intuitive Benutzeroberfläche macht es einfach, Projekte einzurichten und zu verwalten, während die fortschrittlichen Funktionen dem Architekten die volle Kontrolle über den Prozess geben. Von der Verwaltung von Angeboten und Auftragnehmern bis hin zur Nachverfolgung von Änderungsaufträgen und Projektkosten - Newforma hilft, den Überblick zu behalten.

Newforma beste Eigenschaften

Dateiserver, SharePoint Online, BIM 360 und ProjectWise Inhalte in einer einzigen Ansicht zugänglich

Einreichungen und RFI Dashboard zur Überwachung überfälliger und anstehender Elemente

Outlook Add-in zum Ziehen und Ablegen von E-Mails in einen Projektordner

Project Center zur Verwaltung der wichtigsten Dokumentlieferungen

Newforma Einschränkungen

Newforma Plans App unterstützt nur Apple-Geräte

Eingeschränkte PDF-Bearbeitungsfunktionalität

Newforma Preise

Kontaktieren Sie Newforma für Details

Newforma Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 3.8/5 (8 Bewertungen)

3.8/5 (8 Bewertungen) G2: 4.1/5 (90+ Bewertungen)

4. Outplanr

über Outplanr Outplanr ist ein leistungsfähiges Tool für Manager und Teams, mit dem sie alltägliche Aufgabenlisten in umfassende Aktionspläne verwandeln können. Mit Outplanr können Teams schnell und einfach Projekte einrichten, indem sie die Aufgaben in überschaubare Schritte unterteilen. Indem sie die gesamte Aufgabe auf einmal sehen, können Teams sicherstellen, dass sie auf der gleichen Seite stehen, und gleichzeitig Verwirrung und Produktivitätsblocker vermeiden.

Outplanr erleichtert die Verfolgung des Fortschritts, indem es Teams die Möglichkeit gibt, ihre Aktionspläne auf visuell ansprechende Weise zu überwachen. Sie können sich einen Überblick über alle Aufgaben verschaffen, die mit dem jeweiligen Projekt verbunden sind, und bleiben so organisiert und auf dem neuesten Stand, was den Fortschritt des Teams angeht. Außerdem können die Teams ihren Zeitplan auf der Grundlage von Änderungen oder neuen Entwicklungen anpassen, was ihnen mehr Kontrolle über ihr Architekturprojekt gibt.

Outplanr beste Eigenschaften

Widget zur Zeiterfassung

Upload-Widget zur Verfolgung des Fortschritts der Dateifertigstellung

Tatsächliche vs. geschätzte Projektabschlusszeiten

Native Anwendungen für iOS, Android, MacOS und Windows Desktop

Outplanr Einschränkungen

Fehlende Anpassungsmöglichkeiten in den Projektansichten

Begrenzte native Integrationen

Outplanr Preise

Beginnt bei $15/Monat für 3 Personen

Outplanr Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: N/A

N/A G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

5. ArchiSnapper

über ArchiSnapper Mit der Projektmanagement-Software ArchiSnapper ist es ein Leichtes, genaue Feldberichte zu erstellen und mit anderen an Architekturprojekten zusammenzuarbeiten. Es ist eine leistungsstarke Lösung, die Teams dabei hilft, mehrere Dimensionen eines Auftrags schnell zu erfassen und sicherzustellen, dass alle Projekte berücksichtigt werden. Dank des intuitiven Designs können Sie die ArchiSnapper-App verwenden, um Details zu Aufträgen, Aufgaben und anderen Datentypen einfach zu erfassen.

Für Teams, die aus der Ferne arbeiten, sorgt ArchiSnapper dafür, dass alle miteinander verbunden bleiben. Es ermöglicht eine einfache und effiziente abteilungs- und standortübergreifende Kommunikation, wobei detaillierte Status-Updates sofort verfügbar sind. Außerdem können Sie Dokumente mit anderen teilen, so dass alle immer auf dem gleichen Stand sind. Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Projekt oder mehrere Aufgaben über mehrere Standorte hinweg verwalten, ArchiSnapper sorgt dafür, dass Sie genaue Berichte erstellen und schnell und effektiv mit Ihrem Team zusammenarbeiten können.

Die besten Funktionen von ArchiSnapper

Benutzerdefinierte Feldberichte und Punchlisten

Nummerierte Zeiger auf Plänen zur Visualisierung von ortsbezogenen Arbeiten

Anmerkungsfunktion für Zeichnungen, verfügbar in Web-, iOS- und Android-Apps

E-Mail-Vorlagen

ArchiSnapper Einschränkungen

Teure Preispläne im Vergleich zu anderen Tools

Eingeschränkte Gantt-Diagramm-Funktionen

ArchiSnapper Preise

Beginnt bei $29/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

ArchiSnapper Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) G2: N/A

6. Xledger

über Xledger Projektmanager im Bauwesen benötigen ein Buchhaltungstool, mit dem sie ihre Finanzen, Projektkosten und Ausgaben auf dem neuesten Stand halten können. Xledger ist eine großartige Lösung, um das Arbeitsmanagement und die Buchhaltung vor Ort zu rationalisieren. Die benutzerfreundliche Plattform ermöglicht einen einfachen Zugang und bietet eine Reihe von Funktionen, die den Prozess vereinfachen.

Xledger ermöglicht es Architekten, ihre Finanzplanung mit einer Vielzahl von leistungsstarken Analysetools im Griff zu behalten. Automatisierte Berichte, anpassbare Dashboards und detaillierte Prognosen sind mit dieser robusten Plattform möglich. Mit Xledger sind Sie in der Lage, schneller kluge Entscheidungen zu treffen und Ihre Ziele schnell und effizient zu erreichen.

Xledger beste Eigenschaften

über 200 vordefinierte und Standardberichte

Automatisierte Zeit- und Spesenabrechnung

Xledger Mobile App für iOS-, Android- und Windows-Telefone

Projektkalkulation, Berichterstattung und Nachverfolgung aufbauprojekten Xledger Einschränkungen

Begrenzte Fähigkeit, verschiedene Ebenen komplexer Projekte zu handhaben

Mangelnde Kommunikationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Tools

Xledger Preise

Kontaktieren Sie Xledger für Details zum Preisplan

Xledger Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (6 Bewertungen)

4.7/5 (6 Bewertungen) G2: 4.5/5 (2 Bewertungen)

7. Heeros

über Heeros Heeros (früher Taimer) ist ein Projekt planungswerkzeug für Teams, die einen besseren Überblick über Aufgaben, Fristen und Budgets behalten wollen. Teams können problemlos Benachrichtigungen einrichten, um den Fortschritt zu verfolgen und Projekte bis ins kleinste Detail zu planen. Durch die Integration in bestehende Workflow-Systeme wie DocuSign, Google Calendar und HubSpot macht Heeros Schluss mit mühsamer Nachverfolgung und steigert die Produktivität, damit Architekturbüros Projekte schneller abschließen können.

Heeros ist auch darauf ausgerichtet, Teams bei der Ressourcenplanung zu unterstützen. Gantt- und Grid-Ansichten zeigen Termine, Arbeitsbelastung und Kapazität an, sodass Projektmanager mit voller Transparenz planen können. In der Gantt-Ansicht können Projektmanager zum Beispiel die Phasen eines Projekts sehen projektzeitleiste und Abhängigkeiten planen.

Heeros beste Eigenschaften

Zeit- und Ressourcenplanung mit Priorisierung der Aufgaben

Kanban-Boards für die Zusammenarbeit

Integrierte Zeiterfassung zur Budgetierung, Verfolgung und Zuweisung von Stunden auf der Grundlage der Teamkapazität

Rechnungen,kaufaufträgeund Spesenverwaltung

Heeros Einschränkungen

Begrenzte Fähigkeit zur Handhabung vonunterschiedliche Arbeitsstile und Vorlieben

Projektmanagement ist eine kostenpflichtige Funktion im Rahmen des Geschäftsplans

Heeros Preise

Kostenloser Plan

Kontaktieren Sie Heeros für Details zum kostenpflichtigen Plan

Heeros Bewertungen und Rezensionen

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Teamarbeit

über TeamarbeitTeamwork ist ein Werkzeug zur Zusammenarbeit das Teams bei der Zusammenarbeit an Projekten unterstützt. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es den Mitgliedern eines Teams, Aufgaben zuzuweisen, Fristen und Ziele festzulegen, den Fortschritt zu verfolgen und miteinander zu kommunizieren - alles in einem zentralen Knotenpunkt. Mit Teamwork können Führungskräfte auch auf Echtzeitberichte zugreifen, damit sie über die Fortschritte ihres Teams auf dem Laufenden bleiben.

Teamwork rationalisiert den Prozess der Projektverwaltung. Teams können den Zeitplan einhalten und sicherstellen, dass Aufgaben erledigt werden, indem sie Checklisten und Fälligkeitsdaten erstellen. Außerdem können sie Dateien und Dokumente innerhalb der Plattform gemeinsam nutzen und mit Hilfe von Collaboration-Tools produktive Gespräche über diese Elemente führen. Die Plattform ermöglicht eine bessere Kommunikation zwischen den Teammitgliedern und erleichtert es dem Team, den Überblick über das Projekt zu behalten, indem sie einen umfassenden Überblick über den gesamten Projektverlauf bietet.

Teamwork beste Eigenschaften

Ressourcenmanagement für das Tagesgeschäftkapazitätsplanung* Projektmanagement-Vorlagen für die Zusammenarbeit im Team

Desktop- und Mobil-Apps zur Aktualisierung der Arbeit vor Ort

Unbegrenzte Anzahl kostenloser Kundenbenutzer

Teamwork Einschränkungen

Neue Benutzer können von der Fülle an Funktionen und dem UI-Design überfordert sein

Bei der Zuweisung von Aufgaben kann die Aktualisierung der Projektfelder einige Zeit in Anspruch nehmen

Preise für Teamwork

Kostenlos Für immer

Liefern : $9.99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

: $9.99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Wachsen : $17.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $17.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Skala: Kontaktieren Sie Teamwork für Details

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4.5/5 (700+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

9. TeamGantt

über TeamGantt TeamGantt ist eine praktische Projektmanagement-Software, die Architekturbüros bei der Planung von Projekten mit visuellen Diagrammen unterstützt. TeamGantt macht sich die Leistungsfähigkeit von Gantt-Diagrammen zunutze und gibt Architekten die Flexibilität, ihre Aufgaben und Meilensteine zu visualisieren. Mit benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Funktionen können Architekten die Zeitachse einfach verschieben, um den aktuellen Status im Auge zu behalten. So können sie schnell auf Änderungen der Projektanforderungen reagieren und auch schwierige Aufgaben leicht bewältigen.

Architekten können auch kritische Pfade in der Projektzeitleiste identifizieren, die für jede Aufgabe benötigten Ressourcen planen und sogar Probleme und Verzögerungen verfolgen. Die Gantt-Diagramme von TeamGantt bringen Transparenz und Ordnung in Architekturprojekte und ermöglichen es den Teams, fundierte Entscheidungen zu treffen.

TeamGantt beste Eigenschaften

Registerkarte Ressourcenmanagement

Portfolio-Ansichten und Berichte

Projektplan-Vorlagen

Geplanter Zeitplan vs. tatsächlicher Zeitplan

TeamGantt Einschränkungen

Komplexe Abhängigkeitsfunktionalität für reibungsloses Architektur-Projektmanagement

Zeiterfassung ist eine kostenpflichtige Funktion

TeamGantt Preise

Lite : $19/Monat pro Manager, jährliche Abrechnung

: $19/Monat pro Manager, jährliche Abrechnung Pro : $49/Monat pro Manager, jährliche Abrechnung

: $49/Monat pro Manager, jährliche Abrechnung Enterprise: $99/Monat pro Manager, jährliche Abrechnung

TeamGantt Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) G2: 4.8/5 (800+ Bewertungen)

10. Basecamp

über BasecampBasecamp ist eine Online-Projektmanagementlösung, die Teams dabei helfen soll, zusammenzuarbeiten und bei ihren Projekten auf Kurs zu bleiben. Es bietet eine Reihe von Funktionen, die Teams bei der Zusammenarbeit, der Zuweisung von Aufgaben, der Verwaltung von Fristen, der Speicherung von Dateien und der effektiven Kommunikation mit allen an einem Projekt Beteiligten unterstützen.

Das intuitive Design ermöglicht es Teams, Aufgaben in überschaubare Teile zu zerlegen und sie nach Wichtigkeit zu priorisieren. Mit der Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen, Fristen zu setzen und Ziele in Echtzeit zu besprechen, können Teams organisiert und produktiv bleiben. Die Tools von Basecamp machen es einfach, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, da die Benutzer direkt auf der Plattform Dateien freigeben, Bilder hochladen und Kommentare abgeben können.

Basecamp beste Eigenschaften

Hill Charts zur visuellen Darstellung von Fortschritten bergauf oder bergab im Laufe der Zeit

Direkte In-App-Nachrichten für Einzelpersonen oder Gruppen

Projekt-, Aufgaben- und Terminplan-Dashboard auf einer Seite

Chat- und Nachrichtensystem in Echtzeit

Basecamp-Einschränkungen

Begrenzte Funktionalität zur Fortschrittsverfolgung

Keine Aufgabenprioritäten

Basecamp Preise

Unbegrenzte Benutzer : $299/Monat, jährlich abgerechnet

: $299/Monat, jährlich abgerechnet Für Freiberufler, Startups oder kleinere Teams: $15/Monat pro Benutzer

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

4.3/5 (14,000+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (5,000+ Bewertungen)

Wählen Sie die beste Projektmanagement-Software für Architekten

Eine Projektmanagement-Software ist für Architekten unerlässlich, um ihre Projekte und Teams effizient zu verwalten. Unter den verschiedenen verfügbaren Optionen hebt sich ClickUp als das beste Tool ab. Mit seinem intuitiven Design, den anpassbaren Funktionen und der nahtlosen Integration mit anderen Tools bietet ClickUp eine umfassende Lösung für Architekten, um ihre Projekte, Aufgaben und Teams mit Leichtigkeit zu verwalten.

Ganz gleich, ob Sie ein einzelner Architekt sind oder ein Team leiten, ClickUp bietet Ihnen die Flexibilität, Transparenz und Zusammenarbeit, die Sie benötigen, um Ihre Projekte auf die nächste Stufe zu heben. Testen Sie ClickUp noch heute !