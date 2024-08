die 10 besten Personal CRM-Tools im Jahr 2024 (Bewertungen und Preise)

Wir haben uns von der alphabetischen Erfassung von Personen in Adressbüchern und der Terminplanung durch das Wählen von Telefonnummern weit entfernt. Unser Netzwerk umfasst heute E-Mails, Apps zur Terminplanung und soziale Netzwerke.

Moderne Geschäfte nutzen CRM-Tools, um ihre Interessenten, Kunden, Partner und Lieferanten auf einer einzigen Plattform zu organisieren. Persönliche CRM-Software hilft dabei, dasselbe für Einzelpersonen zu erledigen - berufliche Beziehungen von persönlichen oder privaten Beziehungen zu organisieren und zu unterscheiden.

Wer kann von einem persönlichen System zur Verwaltung von Beziehungen profitieren?

Einzelpersonen, die ein digitales Rolodex aufbauen möchten, um ihre Kontakte besser zu organisieren und ihre Beziehungen zu verwalten. Zum Beispiel können Sie Ihre Kontaktdaten mit den neuesten Informationen aktualisieren, Erinnerungen an Geburtstage in Ihren Kalender eintragen usw.

Solopreneure, einzelne Eigentümer von Geschäften, haben eine Vielzahl von Beziehungen, die sich auf das Privat- und das Berufsleben verteilen und die sie entsprechend sortieren oder taggen möchten

Kleine Geschäfte oder Eigentümer von Geschäften, die nicht den ganzen Schnickschnack eines professionellen CRM benötigen

Wir haben uns verschiedene persönliche CRM-Software-Tools und ihre Features genauer angesehen, aber zunächst einmal sollten Sie nachlesen, worauf Sie bei einem persönlichen CRM achten sollten.

Worauf sollten Sie bei einer persönlichen CRM-Software achten?

Ein persönliches CRM speichert Ihre Kontakte, klassifiziert Ihr Netzwerk und rationalisiert die Kommunikation in Synchronisierung mit Ihren E-Mail- und Messaging-Apps und manchmal auch mit Ihren Social-Media-Handles.

Es nimmt Ihnen den Stress ab, informiert und organisiert zu bleiben, damit Sie sich auf den Aufbau und die Pflege authentischer und hochwertiger Beziehungen konzentrieren können. Das ist noch nicht alles:

1. Kontaktorganisation

Ein Standard Feature von persönlichen CRMs - die Speicherung Ihrer Kontakte und deren Aktualisierung. Ein gutes CRM sollte sich mit Ihren Telefon-, E-Mail- und Messaging-Clients synchronisieren lassen, um Ihr Netzwerk an einem Ort zu organisieren.

2. Tagging und Gruppierung

Eine persönliche CRM-Software, mit der Sie Ihre Kontakte auf verschiedenen Ebenen klassifizieren können - beruflich oder privat, Kunde oder Lieferant, Interessent oder Partner - hilft Ihnen, Kontakte zu gruppieren. Sie können jederzeit eine bestimmte Liste abrufen.

3. Anpassbare Ansichten

Das CRM-System sollte so einfach zu benutzerdefinieren und zu konfigurieren sein. Es sollte Ihnen mehrere Ansichten zeigen können, z. B. Listen, Tabellen oder Boards.

4. Fernzugriff oder Offline-Zugriff

CRM muss Informationen geräteübergreifend darstellen, ohne dass eine Verbindung zum Internet besteht, und nach der Verbindung synchronisiert werden.

5. Planung, Wiedervorlagen und Erinnerungen an Termine

Eine einfache Konsole, die Sie bei der Planung von Terminen, der Nachverfolgung und der Einstellung von Erinnerungen unterstützt, hält Ihre Tage und Wochen auf Kurs.

6. Workflows und Aufgabenverwaltung

Zusätzliche Features in einigen persönlichen CRM-Apps, benutzerdefinierte Workflows und Listen mit Aufgaben, die Ihnen helfen, den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten.

Viele persönliche CRM-Software verfügt über zusätzliche Features wie Automatisierung, Integrationen, Analysen und Nachverfolgung der Kommunikation.

Die 10 besten Personal-CRM-Programme für das Jahr 2024

Angesichts der vielen persönlichen CRM-Tools, die es gibt, kann es etwas schwierig werden, das beste auszuwählen. Wir haben eine Liste der beliebtesten Tools auf dem Markt zusammengestellt und alles, was Sie über sie wissen müssen.

Erstellen und Verwalten mehrerer Datenbanken mit ClickUp CRM

ClickUp ist nicht nur eine Plattform für Projektmanagement und Zusammenarbeit, sondern bietet Ihnen mit seinen persönlichen CRM-Features auch die Möglichkeit, alle Beziehungen zu Ihren Clients an einem Ort anzuzeigen. Das persönliche CRM-Tool organisiert Ihre Kontakte in einem skalierbaren Ordner- und Listensystem und hilft Ihnen, Ihre Kontaktbasis nach Ihren Wünschen zu gruppieren.

Darüber hinaus helfen Ihnen die über 50 Dashboard-Widgets von ClickUp dabei, in Echtzeit Einblicke in Ihre Client-Datenbank zu erhalten. Darüber hinaus hilft ClickUp Ihnen, Prioritäten zu erkennen und systematisch darauf zu reagieren.

Mit ClickUp können Sie auch Ihre elemente der Priorität als Aufgaben , Unteraufgaben und Checklisten und treffen Sie Ihre ziele für die tägliche Produktivität . Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten täglich mindestens zehn Kontakte erreichen, um ihre Business Ziele zu erreichen clickUp kann Ihnen dabei helfen, den Überblick zu behalten.

Sobald Ihre Kontakte organisiert sind, hilft Ihnen ClickUp mit einer nach Kontakten geordneten Zu erledigen-Liste, den Überblick über Ihre Schlüsselbereiche zu behalten.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team mit der ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan

Dies ist besonders hilfreich, wenn erstellung eines Kommunikationsplans für eine Gruppe von Kontakten. Instanz zum Beispiel diese kostenlose ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan hilft Ihnen, systematisch und schnell einen Kommunikationsplan zusammenzustellen.

Es gibt eine gebrauchsfertige ClickUp CRM Vorlage um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen. Verwenden Sie diese kostenlose CRM-Vorlage um alle Ihre Kontakte an einem zentralen Speicherort zu speichern, Ihre Kontaktdaten zu aktualisieren und von überall darauf zuzugreifen.

Verbessern Sie Ihre CRM-Strategien mit ClickUp's Simple CRM Vorlage

ClickUp Beste Features

Kontakte ordnen : Organisieren Sie Ihre Kontakte in Ordnern und Listen. Geben Sie Projekte für Ihre Clients frei und legen Sie benutzerdefinierte Berechtigungen zur Verwaltung des Zugriffs fest

: Organisieren Sie Ihre Kontakte in Ordnern und Listen. Geben Sie Projekte für Ihre Clients frei und legen Sie benutzerdefinierte Berechtigungen zur Verwaltung des Zugriffs fest Nachverfolgung von Aufträgen : Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um Ihre Reihenfolgen und Leads zu verfolgen, sie zu bewerten und Berichte für intelligentere Analysen zu erstellen

: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um Ihre Reihenfolgen und Leads zu verfolgen, sie zu bewerten und Berichte für intelligentere Analysen zu erstellen Notizen machen: Notieren Sie Ideen sofort von einem Desktop, Handy oder Web Browser

Notieren Sie Ideen sofort von einem Desktop, Handy oder Web Browser Taggen und Filtern: Fügen Sie Ihren Kontakten Tags hinzu, um jede Aufgabe oder jedes Konto leicht zu finden und zu sortieren

Fügen Sie Ihren Kontakten Tags hinzu, um jede Aufgabe oder jedes Konto leicht zu finden und zu sortieren Geografische Daten hinzufügen : Nutzen Sie das Speicherort-Feld, um schnell zu sehen, wo sich Ihre Kunden und Kontakte befinden

: Nutzen Sie das Speicherort-Feld, um schnell zu sehen, wo sich Ihre Kunden und Kontakte befinden E-Mails verwalten: Senden und empfangen Sie E-Mails direkt, ohne die App wechseln zu müssen

Senden und empfangen Sie E-Mails direkt, ohne die App wechseln zu müssen Offline arbeiten: Arbeiten Sie geräteübergreifend und bei Bedarf auch offline

Arbeiten Sie geräteübergreifend und bei Bedarf auch offline Mobile App : Aufgaben hinzufügen und unterwegs Erinnerungen und Notizen erstellen

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verbessern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

ClickUp AI : Verwenden Sie KI, um Listen mit Aufgaben zu erstellen, Notizen zusammenzufassen und Erinnerungen zu erstellen

Tech Stack-Integration : Einfache Integration von Tools, die Sie bereits für die Kommunikation oder Zusammenarbeit verwenden

ClickUp Limits

Für neue Benutzer kann es eine Weile dauern, bis sie sich mit dem tool vertraut gemacht haben

ClickUp Preisgestaltung

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer ClickUp AI kann für $5 pro Mitglied zu jedem Workspace hinzugefügt werden

kann für $5 pro Mitglied zu jedem Workspace hinzugefügt werden Enterprise : Kontakt Vertrieb ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ Bewertungen)

2. Kontakte+

über Kontakte+ Die automatische Synchronisierung von Kontakten ist eine große Erleichterung, und das persönliche CRM von Contacts+ hilft dabei, ein einheitliches digitales Adressbuch für alle Geräte zu erstellen. Das herausragende Feature von Contacts+ ist die Möglichkeit, Visitenkarten zu scannen und zu speichern.

Der Nachteil? Contacts+ ist relativ neu und eine unbekannte Größe, wenn man seine Online-Präsenz betrachtet. Das zeigt sich an der relativ geringen Zahl von Benutzern, die das Programm auf Websites wie G2 und Capterra bewertet haben.

Notizen und Tags : Organisieren Sie Ihre Konten mit Notizen und Tags, um sie leichter sortieren zu können

: Organisieren Sie Ihre Konten mit Notizen und Tags, um sie leichter sortieren zu können Granulare Suche : Finden Sie Kontakte schnell mit erweiterten Suchoptionen

: Finden Sie Kontakte schnell mit erweiterten Suchoptionen Visitenkarten-Scannen : Speichern Sie schnell Informationen über Ihre Kontakte, indem Sie deren Karten scannen

: Speichern Sie schnell Informationen über Ihre Kontakte, indem Sie deren Karten scannen Deduplizierung: Doppelte Konten erkennen und entfernen

Kontakte+ Beschränkungen

Limitierte Personalisierung in Bezug auf Themen und Schriftarten

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

Die kostenlose Version ist auf 1000 Kontakte begrenzt

Kontakte+ Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Premium : $9,99/Monat pro Benutzer

: $9,99/Monat pro Benutzer Teams: $12.99/Monat pro Benutzer

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 2.8/5 (8+ Bewertungen)

3. FollowUp

über FollowUp CRM Erinnerungen und FollowUp-Funktionen sind zwei Features, auf die man bei persönlichen CRM Apps achten sollte. Mit FollowUp können Sie Ihre Antworten planen und Erinnerungen für wichtige Aufgaben einstellen. Instanz, können Sie zum Beispiel erinnerungen für sich selbst einstellen, um die Aufgaben zu erledigen an wichtige Unterhaltungen per E-Mail zu erinnern.

Dieses persönliche CRM-Tool erleichtert die Verwaltung Ihrer E-Mails - verwalten Sie Ihre Beziehungen direkt aus Ihrem Posteingang!

Der einzige Haken an der Sache ist, dass FollowUp teurer ist als einige der anderen Tools auf dieser Liste. Außerdem werden Aufgabenlisten und Kontaktgruppierungen schmerzlich vermisst. Aber das Feature von FollowUp, das Sie benachrichtigt, wenn E-Mail-Empfänger ihre E-Mails öffnen, ist nützlich.

FollowUp Beste Features

Erinnerungen : Einstellen von Benachrichtigungen für wichtige Aufgaben mit einem einzigen Klick

: Einstellen von Benachrichtigungen für wichtige Aufgaben mit einem einzigen Klick Automatische Wiedervorlagen : Planen Sie Nachfassaktionen für wichtige Unterhaltungen

: Planen Sie Nachfassaktionen für wichtige Unterhaltungen Nachverfolgung geöffneter E-Mails : Lassen Sie sich in Echtzeit benachrichtigen, wenn Ihre Kontakte Ihre E-Mail zum ersten Mal öffnen

: Lassen Sie sich in Echtzeit benachrichtigen, wenn Ihre Kontakte Ihre E-Mail zum ersten Mal öffnen posteingang-Upgrade: Machen Sie Ihren Posteingang intelligenter, indem Sie FollowUp direkt aus Ihrem Posteingang arbeiten lassen

FollowUp Limitierungen

Begrenzte Free Version - Zahlung wird fällig, sobald der Zeitraum der Testversion abgelaufen ist

Limitiert auf die Organisation von Gmail und nicht auf die Synchronisierung von Kontakten über Datenbanken hinweg

FollowUp Preise

Starter: $18/Monat

$18/Monat Professionell : $29/Monat

: $29/Monat Salesforce Edition: $40/Monat

FollowUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2+ Bewertungen)

4.8/5 (2+ Bewertungen) Kapitelra: NA

4. Monica

über Monica Monica ist ein persönliches Open-Source-CRM, das Ihnen hilft, Ihre Interaktionen mit Ihren Kontakten zu organisieren.

Monica hat seinen Code auf GitHub öffentlich zugänglich gemacht, da es sich für Open Source entschieden hat. Der Code kann gemeinschaftlich verändert und verbessert werden. Sie können Monica kostenlos auf einem beliebigen Server installieren.

Obwohl dies eine großartige Möglichkeit ist, die Fähigkeiten von Monica kontinuierlich weiterzuentwickeln, wirft es Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Privatsphäre auf.

Monica Beste Features

Hochgradig anpassbar: YScale up oder scale down seine Funktionen auf der Grundlage Ihrer Präferenz

YScale up oder scale down seine Funktionen auf der Grundlage Ihrer Präferenz Geeignet für persönliche Verbindungen: Diese persönliche CRM App ist für persönliche und private Netzwerke konzipiert

Diese persönliche CRM App ist für persönliche und private Netzwerke konzipiert Aufgeräumte Benutzeroberfläche : Die Oberfläche ist übersichtlich und intuitiv, die Bedienung ist einfach

: Die Oberfläche ist übersichtlich und intuitiv, die Bedienung ist einfach Vollständig kostenlos: Benutzer können ihre persönliche Monica-Schnittstelle völlig kostenlos auf ihren Servern hosten.

Monica Limitierungen

Nicht für Fachleute gedacht, die versuchen, Beziehungen zu ihren Clients zu pflegen

Datenschutz und Sicherheit sind bedenklich, da das tool Open Source ist

Monica Preisgestaltung

Free: wenn Sie es auf Ihrem Server hosten

wenn Sie es auf Ihrem Server hosten Bezahlt: $9/Monat

Monica Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

5. Streak

über Streak Streak ist ein CRM- und Produktivitätssoftware die Ihre Workflows und Kontakte direkt aus Ihrem Google Mail Konto verwaltet.

Es bietet persönliche CRM-Lösungen, die auf Ihren spezifischen Anwendungsfall zugeschnitten sind. Instanz, hat Streak kuratierte CRM Features für Vertrieb, HR, Produkt und Support Profis.

Streak bietet mehrere nützliche Features: Nachverfolgung von Ansichten, Zusammenführen von Mails, zeitgesteuertes Senden und Aufteilen von E-Mail-Threads - all das hilft Ihnen dabei, Ihre Unterhaltungen mit Ihren Kontakten effektiver zu verwalten.

Die Funktion zur Verwaltung persönlicher Beziehungen enthält außerdem mehrere Features, die Sie bei der Organisation und Kommunikation mit Ihren Kontakten unterstützen: anpassbare Ansichten, eine Zeitleiste oder ein Protokoll der Kommunikation und der Ereignisse, detaillierte Informationen über Ihre Kontakte und vieles mehr.

Darüber hinaus bietet Streak einfache Import- und Exportoptionen, vollständig anpassbare Workflows und die Automatisierung von wiederholenden Aufgaben. Die App ist sowohl im Apple App Store als auch bei Google Play erhältlich.

Streak Beste Features

Email power tools: Verwalten Sie E-Mail-Unterhaltungen effektiv mit E-Mail-Öffnungswarnungen, E-Mail-Planung und Funktionen zum Zusammenführen von E-Mails

Verwalten Sie E-Mail-Unterhaltungen effektiv mit E-Mail-Öffnungswarnungen, E-Mail-Planung und Funktionen zum Zusammenführen von E-Mails Mobile Verfügbarkeit: Verwalten Sie Beziehungen mit Kontakten von unterwegs aus

Verwalten Sie Beziehungen mit Kontakten von unterwegs aus Tool-Integration: Synchronisierung mit G Suite und Zapier, damit Sie alle Ihre Tools verwalten könnenworkstreams und Beziehungen an einem Ort verwalten können

Streak Limitierungen

Bisweilen langsam

Keine automatische Synchronisierung mit Gmail bei Passwortaktualisierung

Der Preis könnte für kleine Geschäfte etwas zu hoch sein

Preise für Streak

Free

Solo: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Pro+: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Enterprise: $129/Monat pro Benutzer

Streak Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (450+ Bewertungen)

6. Gethippo

über GetHippo.app Gethippo ist eine persönliche CRM-Software um den Überblick über wichtige Details und Ereignisse im Zusammenhang mit Ihrem Unternehmen zu behalten persönlichen Verbindungen . Hippo ist ein einfaches Tool, das Ihnen die Mühe abnimmt, sich winzige Details (und Aufgaben) Ihrer Kontakte zu merken.

Drei Features stechen hervor: Notizen, Zu erledigen-Listen und Erinnerungen an Ereignisse. Ein Blick auf das Profil eines Kontakts in dieser persönlichen CRM App hilft Ihnen, sich an winzige Details zu erinnern, die bei einem Meeting nützlich sind - ein Jahrestag, ein Meilenstein in der Arbeit, diese kleinen Dinge sind von großer Bedeutung.

Darüber hinaus sind die Preise wettbewerbsfähig, und Ihre Daten werden lokal auf Ihrem Gerät und nicht auf einem Server gespeichert.

Gethippo Beste Features

Notizen: Ergänzen Sie die Informationen jedes Kontakts, wenn Sie etwas Neues über ihn erfahren

Ergänzen Sie die Informationen jedes Kontakts, wenn Sie etwas Neues über ihn erfahren Ereignisse: Erstellen Sie Ereignisse in der App selbst für persönliche Meetings

Erstellen Sie Ereignisse in der App selbst für persönliche Meetings Zu erledigen-Listen: Erstellen Sie Checklisten für jeden Kontakt

Erstellen Sie Checklisten für jeden Kontakt Privat und sicher: Bleiben Sie der Sicherheit Ihrer Kontaktdatenbank sicher

Gethippo Einschränkungen

Nicht für den professionellen oder geschäftlichen Einsatz geeignet

Keine Integration mit anderen tools

Gethippo Preisgestaltung

Kostenlose 1-monatige Testversion

Bezahlt: $1.99 pro Monat

Gethippo Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

7. Lückentext

über Lückentext Cloze ist ein KI-gestütztes CRM & ein intelligenter persönlicher Assistent, der Informationen über Ihre Schlüsselkontakte jederzeit verfügbar hält. Mit anderen Worten, es beseitigt die Notwendigkeit für manuelle eintrag von Daten durch Synchronisierung all Ihrer E-Mails, Telefonanrufe, Textnachrichten und Dokumente.

Cloze beschreibt Ihre Kontakte so, wie Sie sie in Ihrem Kopf gruppieren (und nicht einfach nur alphabetisch). So bleiben Ihre persönlichen Beziehungen eng. Neben der Organisation von Kontakten bietet Cloze auch Threads für E-Mails und die Möglichkeit, Notizen zu machen. Standardmäßig sind Funktionen zur Terminplanung, Wiedervorlage und Erinnerung an Ereignisse verfügbar.

Cloze Beste Features

Protokollieren von Meetings: Zeichnen Sie die Details eines Meetings einfach auf, um sie später zu überprüfen

Zeichnen Sie die Details eines Meetings einfach auf, um sie später zu überprüfen Erinnerungen an Folgetermine: Stellen Sie Benachrichtigungen ein, um sich an wichtige Interaktionen und Folgetermine zu erinnern

Stellen Sie Benachrichtigungen ein, um sich an wichtige Interaktionen und Folgetermine zu erinnern Gmail-Integration mit Lesebestätigungen: Sie wissen, wann Ihre Empfänger Ihre E-Mail gelesen haben und können Ihre nächste Nachricht entsprechend planen

Sie wissen, wann Ihre Empfänger Ihre E-Mail gelesen haben und können Ihre nächste Nachricht entsprechend planen Synchronisierung mit der Cloud: Konsolidieren Sie Ihre Kontakte unterwegs und geräteübergreifend

Cloze Limitierungen

Der Preis steigt, wenn Ihr Team größer wird

UI kann sich ein wenig veraltet anfühlen

Teuer für den persönlichen Gebrauch

Cloze Preisgestaltung

Cloze Pro: $17/Monat für Einzelpersonen

$17/Monat für Einzelpersonen Business Silver: $21/Monat pro Benutzer

$21/Monat pro Benutzer Business Gold: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Business Platinum: $49/Monat pro Benutzer

Cloze Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (30+ Bewertungen)

3.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

8. Airtable

über Airtable Airtable ist bekannt für seine Fähigkeit, intelligente Workflows und Apps mit Hilfe seiner auf Tabellenkalkulationen basierenden App zu erstellen. Es handelt sich jedoch um ein hochgradig erweiterbares Low-Code-Tool, und einige Fachleute nutzen Airtable als ihr pseudo-persönliches CRM.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows in Airtable, um Kontakte zu erfassen und zu pflegen, Rechnungen zu verwalten und mit Kunden zu kommunizieren.

Airtable Beste Features

Hoch flexibel und anpassbar: Erstellen Sie Ihre eigenen CRM-Workflows und Funktionen für Ihre Kontaktbasis

Erstellen Sie Ihre eigenen CRM-Workflows und Funktionen für Ihre Kontaktbasis Kanban-Ansichten: Schaffen Sie Sichtbarkeit über den Fortschritt Ihrer Geschäfte

Schaffen Sie Sichtbarkeit über den Fortschritt Ihrer Geschäfte Formulare: Erstellen, ändern, veröffentlichen und freigeben Sie Formulare, um schnell eine Kontaktdatenbank aufzubauen

Airtable Limits

Nicht benutzerdefiniert für den persönlichen CRM-Anwendungsfall

Kann sich für Anfänger als zu komplex erweisen

Airtable Preisgestaltung

Free für Einzelpersonen und kleine Teams

Team: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Geschäft: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Enterprise Scale: Kontakt zum Vertrieb

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2000+ Bewertungen)

4.6/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1900+ Bewertungen)

9. Nektion

über Nektion Nection ist eine persönliche CRM App, die Ihnen hilft, Ihr Netzwerk zu erweitern und zu pflegen und tiefe persönliche Beziehungen aufzubauen. Benutzer können ihre Kontakte an einem Ort konsolidieren und personalisierte Nachrichten und sogar Geschenke über die Partner von Nection versenden.

Die Geschenke und personalisierten Nachrichten (mit etwas Hilfe von KI) heben Nection von den anderen auf dieser Liste ab.

Nection Beste Features

KI-generierte personalisierte Nachrichten: Generieren Sie kontextbezogene Nachrichten mit den Details Ihrer Kontakte, um Ihrer Kommunikation eine persönliche Note zu verleihen

Generieren Sie kontextbezogene Nachrichten mit den Details Ihrer Kontakte, um Ihrer Kommunikation eine persönliche Note zu verleihen Geschenkkarten: Senden Sie Geschenke oder Karten an Ihre Kontakte

Senden Sie Geschenke oder Karten an Ihre Kontakte Erinnerungen an Ereignisse: Stellen Sie automatische Erinnerungen für Geburtstage, Jahrestage und andere Ereignisse für Ihre Kontakte ein

Stellen Sie automatische Erinnerungen für Geburtstage, Jahrestage und andere Ereignisse für Ihre Kontakte ein Löschen von Duplikaten: Verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie doppelte und widersprüchliche Informationen erhalten

Limitierungen

Limitierte Nutzung als persönliche CRM-Suite

Nur als App verfügbar - noch keine Desktop-Version

Nection Preisgestaltung

Free

Nection Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

10. Getdex

über Getdex Dex personal CRM ist ein Rolodex in digitaler Form und synchronisiert Ihre Kontakte aus LinkedIn, E-Mail und anderen Konten in sozialen Medien, damit Sie alle Ihre Kontakte an einem Ort sehen und verwalten können.

Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Möglichkeit, mit LinkedIn in Verbindung zu bleiben. Neue Titel Ihrer beruflichen Kontakte werden automatisch aktualisiert, da das Tool Details aus dem LinkedIn-Profil Ihrer Kontakte abruft.

Dex ist nicht so komplex wie eine vollwertige CRM-Lösung wie Salesforce und auch nicht so einfach wie eine Tabellenkalkulation. Es bietet gerade genug Funktionen, um Ihnen bei der Pflege Ihrer persönlichen und beruflichen Beziehungen zu helfen.

Dex Beste Features

Erinnerungen an die Kommunikation: Legen Sie die Häufigkeit fest, mit der Sie Ihre Kontakte erreichen möchten - Dex erinnert Sie im Voraus daran

Legen Sie die Häufigkeit fest, mit der Sie Ihre Kontakte erreichen möchten - Dex erinnert Sie im Voraus daran Synchronisierung mit LinkedIn: Änderungen an LinkedIn-Profilen werden automatisch in Ihre Karte übernommen

Änderungen an LinkedIn-Profilen werden automatisch in Ihre Karte übernommen Eingebaute Verknüpfungen: Tastaturverknüpfungen machen das tool einfach zu bedienen

Tastaturverknüpfungen machen das tool einfach zu bedienen Geräteunabhängig: Dex ist sowohl als Browser-Erweiterung als auch als App für Android und Apple verfügbar

Dex Limitierungen

Laut Benutzer-Bewertungen neigt Dex manchmal dazu, langsam und fehlerhaft zu sein

Getdex Preisgestaltung

Free: für eine 7-tägige Testversion

für eine 7-tägige Testversion Bezahlt: $12/Monat

Getdex Bewertungen und Rezensionen

ProductHunt: 4.1 (10+ Stimmen)

4.1 (10+ Stimmen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

Bauen Sie Ihre persönlichen Beziehungen mit Personal CRM Apps auf

Egal, ob Sie persönliche oder berufliche Beziehungen verwalten, sich an wichtige Termine und sehr persönliche Details erinnern und zum richtigen Zeitpunkt auf Sie zukommen - all das hilft Ihnen, herzliche Beziehungen zu den Menschen aufzubauen und zu pflegen, die Ihnen wichtig sind. Persönliche CRM-Systeme können Ihr berufliches und privates Leben verändern.

Die von Tausenden von Benutzern getesteten und bewerteten CRM-Features von ClickUp erledigen die Arbeit von Privatpersonen genauso wie die von Geschäften.

S kostenlos anmelden um ClickUp selbst zu erleben. 🏆