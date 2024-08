10 beste CRM-Software für das Bauwesen im Jahr 2024 (Bewertungen und Preise)

Bauprojekte sind von unterschiedlichem Umfang, was ein sorgfältiges Management erfordert, um Qualitätsstandards und Fristen innerhalb des Budgets zu erfüllen.

Es gibt eine große Zahl von Beteiligten, von Kunden und Bauherren bis hin zu Projektmanagern und Ingenieuren, was die Koordinierung und Kommunikation schwierig machen kann.

Ohne eine effiziente Konstruktion CRM-Software wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Stakeholder zu managen, besteht bei ihren Projekten die Gefahr von Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und Qualitätsproblemen.

Wir möchten, dass alle Bauunternehmen ein besseres Ergebnis erzielen, und haben daher eine Liste der besten CRM-Software und projektmanagement tools um die täglichen Listen zu organisieren!

Was sollten Sie bei einer CRM-Software für das Bauwesen beachten?

**Bauprofis sollten nach einer Software suchen, die ihnen hilft, ihre Vertriebspipeline, Geschäftsprozesse, Kundendaten und Aktivitäten zu verwalten, um starke Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen

Nicht jede CRM-Software ist für die Verwaltung von bauprojekte mit voneinander abhängige Aufgaben . Abhängig von Ihren vorhandenen Tools und Ihren gesamten Konstruktionsprozessen ist es wichtig, sich auf die Einführung und Nutzung von Software zu konzentrieren.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Aufgaben und Abhängigkeiten in der ClickUp Gantt-Ansicht

Teams werden sich vom Büro auf die Baustelle begeben, so dass papierlose mobile Apps zur Aktualisierung von Aufgaben und zur Kommunikation von unterwegs die Produktivität insgesamt verbessern werden.

Hier sind die wichtigsten Features, die Sie bei der Auswahl einer Plattform für das Management von Kundenbeziehungen berücksichtigen sollten:

Integrationen von Drittanbietern bringen Daten und Informationen aus anderen Apps in eine Plattform ein

bringen Daten und Informationen aus anderen Apps in eine Plattform ein Kalkulations- und Budgetierungstools und Support, damit Sie die Plattform optimal nutzen können

Notizen, Beschreibungen und Tags für eine erweiterte Sortierung und Filterung sowie mehr Kontext in jedem Zeiteintrag

Berichterstellung undanpassbare Dashboards für eine sofortige Übersicht über Ihre Arbeit auf höchster Ebene

Über1.000 Integrationen um alle relevanten Daten und Informationen in einer Plattform zusammenzuführen

Formeln zur genauen Berechnung der abrechenbaren Zeit für alle Rechnungen

ClickUp AI zukünstliche Intelligenz für die Verwaltung von Aufgaben im Bauwesen zu nutzen* Benutzerdefinierte Status für Aufgaben für sofortige Fortschrittsaktualisierungen auf einen Blick

Erweitertezeitschätzungen zur Vorhersage Ihrer Arbeitswoche

Erstellen und Nachverfolgen Ihres ProjektsZiele in ClickUp ClickUp Limitierungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Enterprise : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

Verwenden Sie ClickUp, um CRM- und Projektmanagement-Workflows zu kombinieren

2. Leap

über Springen Leap, ehemals Job Progress, ist ein Tool für Auftragnehmer mit einem vollständig anpassbaren Workflow-Tool, das auf die spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen Ihres Teams zugeschnitten ist. Mit dem Customer Relationship Manager behalten Sie den Überblick über alle Ihre Kundeninteraktionen, während die Online-Vertriebs- und Marketing-Features Ihnen helfen, Ihr Geschäft zu bewerben und neue Kunden zu gewinnen.

Das Tool verfügt über einen sicheren Cloud- und Speicherzugang, um Dokumente an einem Speicherort zu rationalisieren. Und mit einer mitarbeiter- und Unterauftragnehmer-Manager, können Sie den Fortschritt und die Produktivität Ihres Teams verfolgen!

Leap beste Features

Tools für Kostenvoranschlag, Angebotserstellung und Terminplanung

Anpassbarer Workflow-Manager

Sofortige Angebote und Verträge

Automatisierte E-Mails und Verkäufe

Dashboard-Arbeitsplatz

Leap-Einschränkungen

Es fehlt eine skalierbare Hierarchie für Geschäfte im Baugewerbe, um komplexe Projekte zu verwalten

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Preise für Leap Fortschritt

79 $ pro Benutzer und Monat mit einer einmaligen Setup-Gebühr von 500 $

Leap Progress Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.8/5 (5+ Bewertungen)

: 3.8/5 (5+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

3. JobNimbus

über JobNimbus JobNimbus ist ein Cloud-basiertes CRM- und projektmanagement-Software wurde entwickelt, um Teams in der Baubranche bei der Rationalisierung ihrer Abläufe zu unterstützen. Mit JobNimbus können Benutzer Kontakte verwalten, Aufgaben erstellen, den Fortschritt in Echtzeit verfolgen und Benachrichtigungen erhalten, mit Teammitgliedern und Clients zusammenarbeiten rechnungen und Berichte erstellen und vieles mehr.

Die Software ermöglicht es den Benutzern auch, ihren Workflow mit einem Drag-and-Drop Feature einfach anzupassen, so dass sie die Reihenfolge, in der Aufgaben abgeschlossen werden, anpassen können. JobNimbus bietet Integrationen mit anderen gängigen Business-Anwendungen, um den Benutzern die Verbindung ihrer Datenquellen zu erleichtern und die Effizienz zu maximieren.

JobNimbus beste Features

Schnelle Smart Estimates von EagleView oder HOVER tools

Echtzeit-Preise von Beacon Pro+

Kommunikationstools zur Nachverfolgung von Verkäufen

Ausfüllbare Vorlagen für Kostenvoranschläge

Workflow Boards

JobNimbus Beschränkungen

Integrationen sind in den teuren Plänen verfügbar

Limitierte Funktionen zur benutzerdefinierten Anpassung des Boards

JobNimbus Preise

Kontaktieren Sie JobNimbus für Details

JobNimbus Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (50+ Bewertungen)

: 4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (450+ Bewertungen)

4. FCS

über FCS FCS ist eine Plattform, die gewerblichen Dachdeckerbetrieben dabei hilft, produktive und langfristige Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, indem sie ein standardisiertes Geschäftsmodell bereitstellt.

Es bietet eine intuitive, benutzerdefinierte Lösung, die Daten bequem in Echtzeit von jedem Gerät aus aufzeichnet und es den Technikern ermöglicht, die Arbeit schnell und effizient zu erledigen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit zu erhöhen!

FCS beste Features

Homepage für einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Metriken

Vorlagen für Inspektionsempfehlungen

Verkaufs-, Service- und Produktionstools

FCS-Support-Portal-Konto

CRM-Integration zur Nachverfolgung

FCS-Einschränkungen

Erfordert andere Integrationen, um das Potenzial der Plattform optimal zu nutzen

Aktivitäten können nur zu einer ausgewählten Immobilie hinzugefügt werden

FCS-Preise

Kontaktieren Sie FCS für Preise

FCS-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (1 Bewertung)

: 4/5 (1 Bewertung) Kapitelra: N/A

5. Acculynx

über Acculynx Acculynx ist ein Tool mit Dachdecker-CRM- und Vertriebsfunktionen zur effektiven Verwaltung auftragsbezogener Daten. Mit der Fähigkeit, Dachdecker-Kostenvoranschläge aus den bereits in Acculynx gespeicherten Informationen zu erstellen, können Bauunternehmer diese mit wenigen Klicks nahtlos in Verträge umwandeln.

Die Plattform bietet auch einen zentralen Speicherort für alle Auftragskontakte mit den erforderlichen Informationen, einschließlich der Historie der Interaktionen mit jedem Kontakt in der Auftragsdatei. Acculynx ermöglicht eine einfache Verwaltung von Auftragsfotos und -dokumenten, auf die Teammitglieder von unterwegs aus zugreifen und sie bearbeiten können.

Acculynx beste Features

Kostenvoranschläge, Verträge, e-sign zur Unterstützung des Verkaufsprozesses

Verwaltung von Leads zur Priorisierung von Nachfassaktionen

mobile Apps für iOS und Android

Textnachrichten und E-Mail

Messungen aus der Luft

Acculynx Grenzen

Die Features wurden speziell für Dachdeckerbetriebe entwickelt

Fehlende Features für die Aufgabenverwaltung

Acculynx Preise

Kontaktieren Sie Acculynx für Details

Acculynx Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (10+ Bewertungen)

: 4.2/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (640+ Bewertungen)

6. Unanet CRM

über Unanet CRM Unanet CRM ist eine Enterprise-Softwarelösung, die Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Prozesse zur Verwaltung von Kundenbeziehungen unterstützt. Sie ermöglicht den Benutzern die Rationalisierung nachverfolgung von Kunden und Kommunikation, sowie den Verkauf automatisieren und Marketingaktivitäten.

Die Plattform bietet auch Features wie Lead Scoring und Kontaktsegmentierung, workflow-Automatisierung datenanalyse, Berichterstellung und vieles mehr. Mit Unanet CRM können Unternehmen die Beziehungen zu ihren Kunden verwalten und gleichzeitig die Kundenerfahrung insgesamt verbessern.

Unanet CRM beste Features

Ansicht des Umsatzmodus zur Verwaltung der Vertriebspipeline

Diagramm der Konten und buchhalterische Funktionen

Timesheets undvorlagen für Kostenberichte* Tools für die Dokumentenverwaltung- Verwaltung von Ressourcen

Grenzen von Unanet CRM

Keine einfache CRM-Lösung für kleine bis mittlere Geschäfte

Assistierter und Online Support sind kostenpflichtige Features

Preise für Unanet CRM

Kontaktieren Sie Unanet CRM für Details

Bewertungen und Rezensionen zu Unanet CRM

G2 : 4.2/5 (40+ Bewertungen)

: 4.2/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

7. Pipedrive

über Pipedrive Die Pipedrive-Plattform bietet Geschäften im Baugewerbe eine Reihe von leistungsstarken Tools, die ihnen helfen, organisiert zu bleiben und mehrere Projekte zu verwalten. Mit Pipedrive können Teams auf einfache Weise Abschlüsse nachverfolgen, Updates zu Meilensteinen des Projekts erhalten und Benachrichtigungen erhalten, wenn Aufgaben fällig sind.

Die Plattform ermöglicht es Teams außerdem, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und wichtige Dokumente und Dateien sicher freizugeben. Pipedrive bietet außerdem ein umfassendes Vertriebs-CRM mit leistungsstarken Einblicken, die Bauunternehmen helfen, mehr Geschäfte abzuschließen!

Pipedrive beste Features

Segmentieren Sie Leads, um personalisierte, gezielte Kommunikation zu erstellen

Kontakthistorie, einschließlich Anrufen, E-Mails, Meetings und Notizen

Drag-and-Drop-Schnittstelle zur schnellen Aktualisierung des Status von Geschäften

Umsatzprognose basierend auf der Vertriebs-Pipeline

Erinnerungen an Aktivitäten und Zusammenarbeit im Team

Pipedrive-Einschränkungen

Limitierte Anpassungen der Einstellungen für Benutzerberechtigungen für gewerbliche Bauunternehmen

Projekt- und Dokumentenmanagement-Tools sind kostenpflichtige Add-Ons

Preise für Pipedrive

Wesentlich : 14,90 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

: 14,90 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung Erweitert : $24,90 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

: $24,90 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung Professionell : 49,90 $ pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: 49,90 $ pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: 99 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.600+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ Bewertungen)

8. Jobber

über Jobber Jobber ist ein All-in-One-Feldservice für die Konstruktion management-Plattform, die kleinen Geschäften hilft, ihre Abläufe zu rationalisieren . Es bietet einen Bereich von Dienstleistungen, wie Auftragsplanung, Rechnungsstellung, Verwaltung von Beziehungen zu Kunden, Zeiterfassung und mehr!

Mit Jobber können Unternehmen jeden Aspekt ihres Geschäfts leicht nachverfolgen und fundiertere Entscheidungen treffen. Die Plattform bietet auch Tools für Techniker im Außendienst, wie z. B. automatisierte, sich wiederholende Aufgaben und Formulare, Auftragsinformationen in Echtzeit, GPS-Nachverfolgung und Kundenaktivitätsprotokolle.

Jobber beste Features

Android undMobile Mac-Apps für den Bau für das Tagesgeschäft

Kalender zur Rationalisierung von Client-Anfragen

Automatisierung zur Nachverfolgung überfälliger Rechnungen

Kostenlose 1-on-1 Produktberatung

Vorlagen für Kostenvoranschläge

Jobber-Beschränkungen

Projektmanagement tools sind in den teureren Plänen verfügbar

Begrenzte CRM Features für die Bedürfnisse des Business im Baugewerbe

Jobber Preise

Lite : $9 pro Monat für einen Benutzer

: $9 pro Monat für einen Benutzer Core : $40 pro Monat für einen Benutzer

: $40 pro Monat für einen Benutzer Verbindung : Beginnt bei 104 $ pro Monat für bis zu fünf Benutzer

: Beginnt bei 104 $ pro Monat für bis zu fünf Benutzer Grow: Beginnt bei 200 $ pro Monat für bis zu 15 Benutzer

Jobber Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (130+ Bewertungen)

: 4.2/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (680+ Bewertungen)

9. Follow-up CRM

über Nachfolge-CRM Followup CRM ist ein System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, mit dem Geschäfte die Nachverfolgung von Kunden, Verkaufskontakten und anderen Daten sicherstellen können. Es bietet Features wie Kontaktverfolgung, automatische E-Mail-Erinnerungen, Kommunikationsverfolgung, Automatisierung von Aufgaben und mehr.

Über das anpassbare Dashboard können Teams alle relevanten Informationen an einem Ort einsehen. Mit Followup CRM können Baufachleute das Kundenverhalten und die Präferenzen ihrer Kunden verstehen, was bessere Erkenntnisse für die Einstellung von Einzelzielen liefert marketing-Kampagnen oder die Bereitstellung eines individuelleren Kundendienstes.

Followup CRM beste Features

Kalender-Management zur Verwaltung von Workloads und Synchronisierung von Teams

Automatisierung zur Nachverfolgung von Leads und Geboten

Dashboards für Vertrieb und Kalkulation

Benachrichtigungen und Erinnerungen

Benutzerdefinierte Angebote

Beschränkungen von Followup CRM

Das Taggen einer Person in einem Kommentar erfordert einige zusätzliche Schritte im Vergleich zu anderer CRM-Software für das Baugewerbe

Steile Lernkurve, um Funktionen zu finden und in die täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren

Preise für Followup CRM

Kontaktieren Sie Followup CRM für weitere Informationen

Followup CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (40+ Bewertungen)

: 4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (220+ Bewertungen)

über Datenforma Dataforma ist eine Management-Software für den Außendienst, die leistungsstarke, benutzerfreundliche Tools für das Projektmanagement in Geschäften jeder Größe bietet. Teams können Projekte von Anfang bis Ende verwalten und erhalten ein umfassendes Paket an Features wie Projektnachverfolgung, Aufgabenmanagement, Ressourcenzuweisung, Berichterstellung in Echtzeit und Tools für die Zusammenarbeit.

Dataforma ermöglicht es Unternehmen, Projekte effektiv zu planen, durchzuführen und zu bewerten. Es bietet auch einen breiten Bereich von Automatisierung Features, die helfen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern!

Dataforma beste Features

Scheduling tools zur Verwaltung aller Aufgaben, Projekte und Ereignisse

Kundenportal zur Bereitstellung einer personalisierten Erfahrung

Gewährleistungsmanagement

Speicher für Dokumente

Nachverfolgung von Leads

Dataforma Beschränkungen

Lizenz- und Servicepreise können im Vergleich zu anderen CRM-Systemen teuer sein

Steile Lernkurve zum Erlernen und Anpassen an die Plattformoberfläche

Dataforma Preise

Kontaktieren Sie Dataforma für Details

Dataforma Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.4/5 (5+ Bewertungen)

: 3.4/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

Bringen Sie alle Bausysteme in ClickUp

ClickUp hilft Geschäften im Baugewerbe, ihre Arbeit mit leistungsstarken und anpassbaren CRM tools zu rationalisieren. Von der Verwaltung von Zeitplänen bis hin zur Nachverfolgung von Unterhaltungen mit Clients und allem, was dazwischen liegt - mit ClickUp kann sich jeder mehr auf seine Arbeit und weniger auf zeitraubenden Papierkram konzentrieren.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die mobilen Apps von ClickUp machen den Zugriff auf die Arbeit jederzeit und überall möglich. Testen Sie ClickUp kostenlos und bauen Sie eine zentrale Datenbank für alle Ihre Systeme auf!