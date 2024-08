10 kostenlose Vorlagen für Lückenanalysen in ClickUp, Excel und Word

Eine Lückenanalyse hat viele Namen - Effizienzmessung, Bedarfsanalyse oder Abweichungsanalyse.

Wenn Unternehmen verstehen, wo in einem System Lücken bestehen, können sie Schritte unternehmen, um die Lücke zu schließen und ihren Zielen näher zu kommen. Vorlagen für Gap-Analysen bieten eine einfache Möglichkeit für Unternehmen, Einblicke in verbesserungsbedürftige Bereiche zu gewinnen und Strategien für den Erfolg zu entwickeln.

Sie können auch als Ausgangspunkt dienen für abbildung von Prozessänderungen oder die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen. Mit Vorlagen für Gap-Analysen verfügen Unternehmen über ein wirksames Instrument zur Verfolgung des Fortschritts und zur Gewährleistung der Verantwortlichkeit während des gesamten Prozesses.

Es mag wie eine Herkulesaufgabe erscheinen, die nur von Change Agents wie Business Analysten bewältigt werden kann. Aber mit Vorlagen für Gap-Analysen ist jeder in der Lage, grundlegende Veränderungen in den Bereichen Strategie, Produkte, Mitarbeiter und Dienstleistungen vorzunehmen prozessverbesserungen !

Wir haben eine Liste von Vorlagen für Gap-Analysen in ClickUp zusammengestellt, einem All-in-One-Produktivitätswerkzeug, das es Teams und Unternehmen in allen Branchen leicht macht, Feedback zu geben, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Wir haben aber auch die besten Excel- und Word-Vorlagen für Gap-Analysen zusammengestellt!

Was ist eine Gap-Analyse-Vorlage?

Eine Gap-Analyse ist ein Prozess zur Identifizierung und Bewertung der Unterschiede zwischen der tatsächlichen Leistung eines Unternehmens und dem gewünschten Zustand.

**Eine Gap-Analyse-Vorlage schlüsselt komplexe Probleme auf, um fundierte Entscheidungen zu treffen, umsetzbare Pläne zu erstellen und die Produktivität zu steigern

Ihr Unternehmen wächst - Mitarbeiter werden befördert, Abteilungskennzahlen (KPIs) steigen in die Höhe, und die internen Ressourcen erschöpfen sich -Schlüssel ist es, sich mit den Details zu befassen, um schnell handeln zu können.

Was macht eine gute Gap-Analyse-Vorlage aus?

Eine gute Gap-Analyse-Vorlage unterstützt verschiedene Arten von Inhalten, wie Text, Bilder, Videos und Links, um die ganze Geschichte zu erzählen. Sie sollte so flexibel sein, dass jeder, der an der Analyse mitarbeitet, problemlos Elemente hinzufügen oder entfernen kann, damit Ihre Analyse die Daten enthält, die Ihre Forschung unterstützen.

Es ist durchaus möglich, auf eine Gap-Analyse-Vorlage zu verzichten, aber Sie sollten die Zeit, die Sie für die Vorbereitung der Analyse aufwenden, für die eigentliche Analysearbeit reservieren:

Aktueller Zustand : Identifizierung der tatsächlichen Probleme Ihres Unternehmens und der Bereiche, die verbessert werden müssen

: Identifizierung der tatsächlichen Probleme Ihres Unternehmens und der Bereiche, die verbessert werden müssen Angestrebter Zustand : Ermittlung des Potenzials Ihres Unternehmens und Vorstellung des zukünftigen Zustands auf dem Weg zu Ihren Zielen *Lücke: Verstehen der verbesserungswürdigen Bereiche und der Lernmöglichkeiten

: Ermittlung des Potenzials Ihres Unternehmens und Vorstellung des zukünftigen Zustands auf dem Weg zu Ihren Zielen *Lücke: Verstehen der verbesserungswürdigen Bereiche und der Lernmöglichkeiten Aktionsplan : Neuausrichtung der Ziele auf den aktuellen Zustand, den gewünschten Zustand und die Lücke, um eine bessereaktionsplan für Ihr Unternehmen

Vorlagen für Lückenanalysen gibt es in verschiedenen Formaten - Dokumente, Listen, Tabellen -, die wir alle in unsere Vorlagenübersicht aufgenommen haben. Sie beschleunigen den Erstellungsprozess und helfen dabei, die Informationen in strukturierte Kategorien zu gliedern, damit die Adressaten die Daten ohne Verwirrung verstehen können.

10 Vorlagen für Gap-Analysen

1. ClickUp Gap-Analyse-Vorlage

Stellen Sie bestehende Lücken und Aktionspläne auf einem ClickUp Whiteboard dar

Strategische Planungsinstrumente in der ClickUp-Lückenanalyse-Vorlage wird dazu beitragen, das Denken der Gruppe zu repräsentieren und bessere Gespräche zu führen! Jeder kann in einer Umgebung mit wenig Druck auf den Beiträgen der anderen aufbauen.

Diese anfängerfreundliche ClickUp-Whiteboard vorlage deckt alle strategischen Schwerpunktbereiche ab - Richtlinien, Gewinn, Produkte oder Prozesse -, um Ideen in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln. Die Flexibilität dieser Vorlage (eine unendliche Leinwand) gibt dem Team die Möglichkeit, ein gründliches Verständnis für die Lücken zu entwickeln, die der vollen Entfaltung des Potenzials eines Schwerpunktbereichs im Wege stehen.

Verwenden Sie diese einfachen ClickUp tipps zur Vorlage, um Ihren Gap-Analyse-Prozess zu beschleunigen:

Passen Sie das Whiteboard mit den vier Schlüsselbereichen des Gap-Analyse-Rahmens an: Aktueller Zustand, gewünschter Zustand, Lücken und Aktionspläne

Laden Sie Teammitglieder kostenlos zur Mitarbeit ein (Gäste sind auf jederClickUp-Plan)

Fügen Sie relevante Dateien, Website-Links oder Medien ein, um Kontext zu liefern

Fügen Sie farbige Textblöcke oder Haftnotizen für Ihren Inhalt hinzu Diese Vorlage herunterladen ### 2. ClickUp Prioritäten Qualifikationslückenanalyse Vorlage

Organisieren Sie die Prioritäten zu einem Aktionsplan für die Gap-Analyse in einer ClickUp-Liste

Die Priorisierung von Qualifikationen beginnt mit der Bewertung der Qualifikationslücke, die derzeit bei jedem Mitarbeiter besteht. Dies können Sie mit Hilfe eines Kompetenz-Audits tun, und sobald dieses abgeschlossen ist, können Sie Prioritäten setzen, welche Kompetenzen sofortige Hilfe benötigen.

Sortieren Sie Ihre Aufgaben nach Priorität, um die wichtigsten Aufgaben in Ihrem Arbeitsablauf zu erkennen, und fügen Sie Zeitschätzungen hinzu, um entsprechend zu planen.

Das geht ganz einfach mit dem ClickUp-Vorlage für die Analyse von Qualifikationsdefiziten ! Es zeigt Ihnen eine Liste aller Teammitglieder gruppiert nach Prioritäten mit ihrer Abteilung, dem Namen der Fähigkeit, der Bewertung, der Gesamtpunktzahl, der Zielpunktzahl, den Aktionsschritten, der Lücke und der Prioritätsstufe.

In ClickUp gibt es vier Prioritätsstufen: Dringlich, Hoch, Normal, und Niedrig. Wie Sie die einzelnen Prioritäten in einer Kompetenzlückenanalyse definieren und verwenden, bleibt Ihnen überlassen! Hier sind Standard-Prioritäts-Benchmarks zur Inspiration:

Dringlich : Dies sind Ihre wichtigsten Qualifikationslücken, die jetzt Ihre Aufmerksamkeit erfordern

: Dies sind Ihre wichtigsten Qualifikationslücken, die jetzt Ihre Aufmerksamkeit erfordern Hoch : Qualifikationslücken mit einem vorgeschlagenen Fälligkeitsdatum für die Fertigstellung

: Qualifikationslücken mit einem vorgeschlagenen Fälligkeitsdatum für die Fertigstellung Normal : Fähigkeitslücken, die Sie nach eigenem Ermessen angehen können

: Fähigkeitslücken, die Sie nach eigenem Ermessen angehen können Gering: Fähigkeitslücken, deren Behebung nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt oder die nicht sofort benötigt werden Diese Vorlage herunterladen ### 3. ClickUp-Abteilung Analyse der Qualifikationslücke Vorlage

Sammeln Sie Daten aus jeder Abteilung, um Leistungslücken in einer ClickUp-Liste zu bewerten

Wenn Sie die Qualifikationsdefizite als ganzes Team betrachten wollen, wechseln Sie zur Ansicht der Abteilungsliste in ClickUp's Skills Gap Analysis Template! Dieses Tool hilft Ihnen dabei, das Fachwissen und die Erfahrung Ihrer derzeitigen Mitarbeiter zu bewerten, um die notwendigen Fähigkeiten für eine gut funktionierendes Team .

Verwenden Sie diese Vorlage zur Recherche einstellungs-Trends in der Branche und holen Sie Feedback von Ihrem Team und der Geschäftsführung ein. Sobald diese spezifischen Fähigkeiten identifiziert sind können Sie sie vergleichen mit den vorhandenen Fähigkeiten und ermitteln Sie Einstellungs- oder Ausbildungsinitiativen, um diese Lücken zu schließen.

Indem sie sich die Zeit nehmen, Qualifikationen zu priorisieren, können Unternehmen sicherstellen, dass sie heute und in Zukunft gut für den Erfolg positioniert sind!

4. ClickUp Skills Gap Analysis Vorlage

Identifizieren Sie Lücken nach Kompetenztyp in einer ClickUp-Liste

Bei einer Kompetenzlückenanalyse werden die Kompetenzen der vorhandenen Belegschaft eines Unternehmens mit den Kompetenzen verglichen, die zur Erreichung der aktuellen und zukünftigen Ziele erforderlich sind. Diese Art der Bewertung identifiziert Qualifikationslücken, die geschlossen werden müssen, damit ein Unternehmen seine Geschäftsziele erreichen kann.

Sobald Qualifikationsdefizite identifiziert sind, können Unternehmen ihren Mitarbeitern Schulungsprogramme und andere Lernmöglichkeiten anbieten, um ihnen zu helfen, die benötigten Fähigkeiten zu entwickeln. Die Unternehmen können auch zusätzliche Mitarbeiter mit den erforderlichen Fähigkeiten einstellen oder arbeit auslagern, wenn das Fachwissen nicht vorhanden ist intern vorhanden ist - oder wenn die Teams an ihre arbeitsbelastung ausgelastet sind .

Verwenden Sie die ClickUp Skills Gap Analysis Vorlage um alle Ihre Teammitglieder gruppiert nach Fähigkeitstyp mit ihrer Abteilung, dem Namen der Fähigkeit, der Bewertung, der Gesamtpunktzahl, der Zielpunktzahl, den Aktionsschritten, der Lücke und der Prioritätsstufe zu zentralisieren. Die Zielpunktzahl ist standardmäßig 0 für die niedrigste und 25 für die höchste Stufe, aber Sie können diese Punktzahl nach Ihren Wünschen anpassen!

5. ClickUp Skills Mapping Vorlage

Schließen Sie Lücken mit einem Skills Mapping System in ClickUp

Skill Mapping ist ein Prozess, der dazu dient, Qualifikations- und Wissenslücken innerhalb einer Organisation oder Belegschaft zu identifizieren. Durch die Bewertung der Fähigkeiten von Einzelpersonen können Unternehmen einen Einblick in die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter gewinnen, um Kompetenz- und Wissenslücken zu schließen. Beim Skill Mapping werden die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Qualifikationen mit den Stellenanforderungen verglichen und Diskrepanzen festgestellt.

Das Skill Mapping hilft Unternehmen auch, die Produktivität zu steigern, indem es sicherstellt, dass die Mitarbeiter für ihre Aufgaben gut geeignet sind und die Möglichkeit haben ihre beste Arbeit zu leisten . Wenn Mitarbeiter über die richtigen Fähigkeiten für ihre Aufgaben verfügen, fördert dies die Zusammenarbeit zwischen den Teams und rationalisiert die Prozesse, optimierung der Ressourcen und Verbesserung der Gesamtleistung der Organisation!

6. ClickUp Vorlage für das Mapping technischer Fähigkeiten

Verwenden Sie eine Beschäftigungshierarchie, um die Fähigkeiten der Teammitglieder in ClickUp abzubilden

Angesichts des exponentiellen technologischen Fortschritts kann es für Unternehmen und Einzelpersonen schwierig sein, mit den neuesten Fähigkeiten Schritt zu halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Um in einer digitalen Welt auf dem neuesten Stand zu bleiben, sind technische Fähigkeiten unerlässlich. Um die Qualifikationslücke effektiv zu überwinden, ist es wichtig, die für den Erfolg erforderlichen Fähigkeiten zu verstehen.

Wechseln Sie in der Listenansicht der ClickUp Skills Mapping-Vorlage in die technische Listenansicht und fügen Sie Ihre Bewertungen für jeden Mitarbeiter gruppiert nach Positionsebene hinzu: Einstiegsstufe, Mittlere Stufe, Höhere Stufe, und Führungskraft. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp IT Skills Matrix Vorlage

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die im Team vorhandenen Fähigkeiten

Unternehmen sind ständig bestrebt, der Entwicklung einen Schritt voraus zu sein, und benötigen Mitarbeiter mit den erforderlichen Fähigkeiten, um mit den Entwicklungen in der Branche Schritt zu halten und andere Abteilungen im Unternehmen in Bezug auf bewährte technologische Verfahren und Sicherheit zu schulen.

Die ClickUp IT Skills Matrix Vorlage ist ideal für IT-Teams jeder Branche und Größe, um aktuelle und fehlende IT-Fähigkeiten zu verwalten, zu planen und im Auge zu behalten. Die Vorlage wird mit vier vorformatierten Ansichten geliefert, die Sie anpassen können:

Sprachmatrix Listenansicht: Skills gruppiert nach Skill-Typ, gefiltert nach Sprachkenntnissen

Web Development Matrix Listenansicht: Fertigkeiten gruppiert nach Fertigkeitstyp, gefiltert nach Webentwicklungsfertigkeiten

Gesamtübersicht Tabellenansicht: In dieser Vorlage verfügbare Daten, sortiert nach Skill-Typ

Ansicht "Skills Board": Aufgaben gruppiert nach Skill-Typ Diese Vorlage herunterladen ### 8. ClickUp Matrixvorlage für allgemeine Fertigkeiten

Visuelle Darstellung der Fähigkeiten und des Fachwissens von Mitarbeitern in einem Raster in ClickUp

Eine Kompetenzmatrix, auch bekannt als kompetenzinventar ist ein Instrument zur Bewertung und Verfolgung der Fähigkeiten einer Person oder eines Teams. Es stellt die Qualifikationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter in Bezug auf die für die Ausübung bestimmter Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten visuell dar. Es ist ein Referenzinstrument für Manager, um die Qualifikationsdefizite der Mitarbeiter zu bewerten und Schulungen entsprechend zu planen.

Darüber hinaus hilft es Arbeitgebern, ihre Mitarbeiter effektiver auf die verschiedenen Unternehmensziele auszurichten, indem es sicherstellt, dass die Mitarbeiter alle relevanten Aufgaben effizient erledigen.

Die allgemeine Kompetenzmatrix in ClickUp enthält eine Skala mit Legenden, die Sie als Ausgangspunkt für Ihre Kompetenzlückenanalyse verwenden können:

4 : Experte

: Experte 3 : Fortgeschritten

: Fortgeschritten 2 : Durchschnittlich

: Durchschnittlich 1: Grundlegend Diese Vorlage herunterladen ### 9. Excel Lückenanalyse Vorlage

über Someka Auf den ersten Blick mag diese Gap-Analyse-Vorlage überwältigend wirken, aber ihre Struktur und ihr Design helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele für jeden Gap-Analyse-Prozess zu umreißen!

Die wichtigsten Merkmale dieser Vorlage sind:

Tabelle zur detaillierten Auflistung von Aufgaben, Zielen, Ist-Zustand, Soll-Zustand und Abhilfemaßnahmen

Eine Aufschlüsselung des Prioritätsstatus und Diagramme zu Priorität und Lücke, um hohe, mittlere und niedrige Prioritätsstufen zu bestimmen Diese Vorlage herunterladen ### 10. Microsoft Word Lückenanalyse Vorlage

über Vorlage Labor Diese Gap-Analyse-Vorlage in Word wurde speziell für Software-Bewertungen entwickelt. Obwohl es sich nicht um eine Vorlage für ein Arbeitsdokument handelt (wie z. B. die Erfassung von Aufgaben oder Notizen), können Sie den Platzhaltertext schnell durch Ihren Inhalt ersetzen, ein paar Farbänderungen vornehmen und die Vorlage an die Geschäftsleitung weitergeben.

Die Vorlage hat drei Hauptspalten: Aktueller Status, Ziel und Lückenanalyse. Am unteren Rand ist Platz für ein Highlight-Statement.

Vor der Verwendung einer einseitigen Vorlage empfehlen wir die Verwendung einer ClickUp-Vorlage für die Durchführung einer Gap-Analyse. Lassen Sie uns also durchgehen, wie man eine Lückenanalyse durchführt! Diese Vorlage herunterladen

Wie man eine Lückenanalyse durchführt

Ihre Aufgabe ist klar definiert.

Führen Sie eine Lückenanalyse durch, um die Frage zu beantworten: Warum erreichen wir bestimmte Ziele nicht, und wie sieht der Aktionsplan aus?

Okay, das sind zwei Fragen, aber diese Schritt-für-Schritt-Anleitung wird Ihnen helfen, beide zu beantworten!

Schritt 1: Definieren Sie klare Ziele

Bevor Sie mit einer Lückenanalyse beginnen, müssen Sie sich klare Ziele setzen. In dieser Phase soll genau aufgelistet werden, was die Organisation am Ende erreichen möchte, und dies dient als Vergleichsmaßstab für den späteren Prozess.

Schritt 2: Bewertung der aktuellen Leistung

In diesem Schritt ist es wichtig, die Leistung der Organisation im Vergleich zu den angestrebten Zielen zu bewerten. Dazu gehört das Sammeln von Daten aus verschiedenen Quellen, z. B. aus Umfragen zum Kundenfeedback, internen Audits und Finanzberichten. Anschließend sollten Sie diese Daten zu Vergleichszwecken mit festgelegten Standards oder Benchmarks vergleichen.

Schritt 3: Ermitteln der Problemursache

Sobald alle relevanten Daten gesammelt und analysiert sind, ist es an der Zeit, alle bestehenden Probleme zu bewerten, die das Unternehmen daran hindern, seine Ziele zu erreichen. Die Analyse von Stärken und Schwächen in dieser Phase hilft, Bereiche zu identifizieren, die innerhalb der Organisation verbessert oder weiterentwickelt werden müssen, wie z. B prozesse, Systeme oder Ressourcen, die Sie im weiteren Verlauf des Prozesses behandeln können.

Schritt 4: SMARTe Ziele festlegen

Nachdem Sie potenzielle Verbesserungsbereiche ermittelt haben, setzen Sie sich spezifische, messbare, erreichbare, realistische und zeitbasierte ( SMART ) Ziele, die dazu beitragen, durch strategische Planungsinitiativen ein höheres Leistungsniveau zu erreichen, das innerhalb bestimmter Fristen oder Zeiträume realisierbar ist.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung in ClickUp zu erreichen

Schritt 5: Entwickeln Sie einen Aktionsplan

Nachdem Sie Ihre Ziele und messbaren Vorgaben festgelegt haben, entwickeln Sie einen Aktionsplan mit detaillierten Lösungen. Dieser Plan beinhaltet eine Kommunikationsstrategie und den Kontakt zu allen wichtigen Teammitgliedern, die für einen reibungslosen Ablauf der Änderungen erforderlich sind.

Schritt 6: Fortschritte überwachen und Ergebnisse auswerten

Sobald die Umsetzung abgeschlossen ist, sollten Sie die Fortschritte regelmäßig anhand der vorher festgelegten Benchmarks und Ziele überprüfen. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg liegt in der aktiven Bewertung der Wirksamkeit der Veränderungen und der regelmäßigen Evaluierung der erzielten Ergebnisse.

Nachdem Sie diesen Prozess durchlaufen haben, können Sie zuversichtlich auf eine erfolgreiche Lückenanalyse zurückblicken!

Wer profitiert von der Verwendung einer Gap-Analyse-Vorlage?

Eine Vorlage für eine Gap-Analyse ist ein wertvolles Instrument, das jedem helfen kann, der seinen aktuellen Zustand bewerten und verbesserungswürdige Bereiche ermitteln möchte. Dies macht sie für eine Vielzahl von Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen nützlich. Schauen Sie sich diese Vorlagen an, um zu sehen, ob sie Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen:

Vermarkter: Unabhängig davon, ob Sie Inhaber eines kleinen Unternehmens oder Teil eines Marketingteams sind, kann Ihnen eine Vorlage für eine Lückenanalyse dabei helfen, Ihre aktuellen Marketingstrategien zu bewerten und verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln. Durch die Identifizierung von Lücken in Ihrem Zielmarkt, Ihrer Kommunikation oder Ihren Taktiken können Sie einen effektiveren und gezielteren Marketingplan erstellen.

Projektmanager: Die Verfolgung des Projektfortschritts und die Identifizierung potenzieller Hindernisse kann eine entmutigende Aufgabe sein. Mit einer Vorlage für eine Lückenanalyse können Projektmanager die aktuellen Leistungskennzahlen mit den gewünschten Ergebnissen vergleichen und so leichter Bereiche für Kurskorrekturen und Verbesserungen ermitteln.

Sparen Sie Zeit mit einer kostenlosen Gap-Analyse-Vorlage von ClickUp

Eine Gap-Analyse-Vorlage in ClickUp senkt die Einstiegshürde, damit Sie den blinkenden Cursor hinter sich lassen und schnell zu umsetzbaren Lösungen kommen können. Sie sparen Zeit, indem Sie komplexe Probleme aufschlüsseln, um fundierte Entscheidungen zu treffen, umsetzbare Pläne zu erstellen und die Produktivität zu steigern.

