10 beste Google Sheets Add-Ons & Erweiterungen zur Steigerung der Produktivität im Jahr 2024

Google Tabellen ist ein unverzichtbarer Verbündeter für Fachleute auf der ganzen Welt.

Jede Arbeit am Schreibtisch erfordert das Auswerten von Nummern in Tabellenkalkulationen. Und da die Benutzer von Google Workspace über das 3-Milliarden-Marke google Tabellen ist zweifelsohne die beliebteste Tabellenkalkulationsanwendung.

Die tabellenkalkulationsprogramm tool bietet zusammenarbeit in Echtzeit und robuste tools zur Visualisierung, Verarbeitung und Freigabe von Daten.

Erweitern Sie diese Funktionen durch die Integration hilfreicher Erweiterungen, wie Add-Ons, App-Skripte und vorlagen . Und Sie müssen kein Tabellenkalkulationsguru sein, um Sheets optimal nutzen zu können.

Sie können Add-Ons verwenden, um Zeit zu sparen, die Produktivität zu steigern und komplexe Aufgaben zu erledigen, die sich mit der Standardversion nicht erledigen lassen.

Mit den Add-Ons für Google Tabellen können Benutzer maßgeschneiderte Workflow-Verbesserungen erstellen, die auf ihre individuellen oder organisatorischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Add-Ons erleichtern auch die Verbindung mit Systemen von Drittanbietern und gewährleisten eine nahtlose Integration mit anderen Anwendungen.

Worauf sollten Sie bei Google Tabellen Add-Ons achten?

Google Tabellen Erweiterungen und Add-Ons ergänzen bestehende Funktionen in der tabellenkalkulationsanwendung . Das perfekte Add-On bietet eine zusätzliche Ebene der Vielseitigkeit und Innovation.

Die Auswahl der richtigen Add-ons wird Ihre Produktivität erheblich steigern und Ihren Workflow rationalisieren. Welche Add-Ons Sie wählen, hängt von den Aufgaben ab, die Sie erledigen wollen. Bevor Sie ein Add-on installieren, sollten Sie jedoch ein paar Dinge beachten.

Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Erweiterung mit Ihrer Version von Google Tabellen kompatibel ist. Probleme mit der Kompatibilität führen zu Lücken in den Funktionen und behindern die nahtlose Integration in Ihren bestehenden Workflow Support und Updates: Wählen Sie Add-Ons mit solidem Kundensupport und regelmäßigen Updates. Ein reaktionsschnelles Support-Team und häufige Updates zeigen, dass der Entwickler die Benutzer unterstützt und das tool verbessert Testzeiträume: Die meisten Add-Ons auf dem Markt sind kostenlos. Entscheiden Sie sich für eine Testversion, die einen Zeitraum anbietet, wenn dies nicht der Fall ist. Wenn Sie das Tool testen, bevor Sie sich committen, können Sie seine Kompatibilität und Effektivität aus erster Hand beurteilen Datensicherheit: Sicherheit ist das A und O beim Umgang mit Daten. Vergewissern Sie sich, dass das Add-On die Best Practices für Sicherheit einhält und über Features wie Datenverschlüsselung und Zugriffskontrolle verfügt Rezensionen und Bewertungen: Lesen Sie die Rezensionen und Bewertungen von Benutzern, um einen Einblick in die realen Erfahrungen zu erhalten. Dies bietet wertvolle Einblicke in die Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit des Add-Ons

10 beste Google Tabellen Add-Ons für das Jahr 2024

Auf dem Markt gibt es Tausende von Google Sheets Add-Ons für Hunderte von Funktionen: Datenerfassung, Beantwortung von Formularen, E-Mail, Text-Tools, komplexe mathematische Funktionen, Zusammenarbeit, usw.

Wir haben eine Liste mit 10 leistungsstarken Add-Ons zusammengestellt, die Ihre Produktivität steigern, indem sie wiederkehrende Aktionen vereinfachen.

1. Autocrat

über Autokrat Autocrat ist ein flexibles, einfach zu bedienendes Tool zum Zusammenführen von Dokumenten, das PDFs oder freigegebene Dokumente unter Verwendung von Tabellenkalkulationsdaten erstellt.

Nehmen wir an, Sie haben eine große Menge an Daten und müssen diese in publikationsreife, benutzerdefinierte Dokumente umwandeln. Autocrat automatisiert die Erstellung von Berichten, Rechnungen oder anderen Dokumenten, die Sie benötigen, und erweckt die Daten mit minimalem Aufwand zum Leben.

Dieses tool kann für verschiedene Aufgaben nützlich sein, z. B. für die Erstellung von personalisierten Zertifikaten, die Generierung von Massen-E-Mails oder die Erstellung von Berichten.

Autocrat beste Features

Erstellen einer Vielzahl von Dokumenten, einschließlich Briefen, Zertifikaten, Berichten, Rechnungen und Beschreibungen

Massengenerierung benutzerdefinierter Dokumente mit den vielen verfügbaren Vorlagen

Zusammenführen von Daten aus Google Tabellen, CSV-Dateien und Datenbanken

Autocrat-Einschränkungen

Die Offline-Funktionalität ist minimal

Benutzer berichten gelegentlich von Fehlern, die die Funktion des Zusammenführens verlangsamen

Autocrat Preise

Free zur Nutzung

Autocrat Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Google Workspace Marketplace: 4.3/5 (5.300+ Bewertungen)

2. Supermetrics

über Supermetrik Stellen Sie sich vor, Sie haben Marketingdaten, die über Plattformen wie Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads und LinkedIn verstreut sind. Supermetrics sammelt die zugehörigen Daten und ordnet sie übersichtlich in Ihrer Kalkulationstabelle an.

Supermetrics ist ein leistungsstarkes Tool für die Analyse und Berichterstellung von Marketingdaten, das verschiedene Datenquellen kombiniert, um klare, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Sie können diese Daten automatisch in benutzerdefinierte Berichte und Dashboards in Google Tabellen, Data Studio und anderen Plattformen einfügen, ohne sie manuell ausschneiden und einfügen zu müssen.

Supermetrics ist bei Vermarktern auf der ganzen Welt beliebt.

Supermetrics beste Features

Erstellen Sie einen analysereifen Bericht durch die Integration von Daten aus über 130 Quellen

Planen Sie die Datenextraktion aus verschiedenen Quellen oder die automatische Aktualisierung, um sicherzustellen, dass Sie immer Zugang zu Echtzeit-Einsichten haben

Nachverfolgung von Daten zu Marketingausgaben von allen wichtigen Plattformen über eine einfache Schnittstelle

Erhalten Sie zeitnahen, freundlichen und effektiven Support durch das Supermetrics Team

Supermetrics Beschränkungen

Es besteht eine Abhängigkeit von APIs externer Plattformen, so dass Änderungen auf diesen Plattformen die Datenextraktion beeinflussen können

Es gibt zwar eine kostenlose Version, aber eine extensive Nutzung oder Premium-Features könnten Ihr Budget belasten

Supermetrics Preise

Kostenlos: 14-tägige Testversion

14-tägige Testversion Essential : $69/Monat pro Benutzer

: $69/Monat pro Benutzer Kern : 239$/Monat pro Benutzer

: 239$/Monat pro Benutzer Super : $579/Monat pro Benutzer

: $579/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Supermetrics Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (700+ Bewertungen)

: 4.4/5 (700+ Bewertungen) Google Workspace Marketplace: 4.4/5 (950+ Bewertungen)

3. Coupler.io

über Koppler.io Coupler.io verbindet Daten aus über 50 Quellen mit Google Tabellen und erstellt Berichte. Coupler.io kann Daten aus gängigen Tools wie Airtable, HubSpot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 und vielen anderen integrieren.

Das Google Tabellen Add-On hilft Ihnen, Marketing-, Vertriebs- und Finanzdaten ohne Code in Ihre Tabellen und Dashboards zu bringen. Coupler hilft bei der Automatisierung der Datenanalyse und der Erstellung anpassbarer Berichte.

Coupler.io beste Features

Verwandeln Sie komplexe Daten aus verschiedenen Quellen in einfache Berichterstellungen ohne Code

Einrichten eines benutzerdefinierten Zeitplans für eine automatische Datenaktualisierung, die stündlich, täglich oder monatlich erfolgen kann

Erstellen von Live-Dashboards durch Verbindung mit Visualisierungs- und Big Data-Tools

Coupler.io Beschränkungen

Die Verarbeitung großer Datenmengen verlangsamt die Leistung

Benutzer, die mit den Konzepten der Datentransformation nicht vertraut sind, können eine steile Lernkurve durchlaufen

Preise für Coupler.io

Kostenlos: 14-tägige Testversion

14-tägige Testversion Starter : $49/Monat pro Benutzer

: $49/Monat pro Benutzer Squad : $99/Monat pro Benutzer

: $99/Monat pro Benutzer Business : $249/Monat pro Benutzer

: $249/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Coupler.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (40+ Bewertungen)

4.9/5 (40+ Bewertungen) Google Workspace Marketplace: 4.8/5 (225+ Bewertungen)

über Powertools Power Tools bietet mehr als 40 praktische, benutzerdefinierte tools für Google Tabellen. Dieses Tool deckt über 300 Anwendungsfälle ab, vom Zusammenführen von Tabellen und Kombinieren von Arbeitsblättern bis hin zum Entfernen von Duplikaten und darüber hinaus, die zusammenkommen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen projektziele .

Power Tools ist sehr hilfreich, um wiederholende Aufgaben zu beschleunigen und zu automatisieren.

Power Tools verfügt über immense Funktionen: Vergleichen Sie zwei Blätter auf Übereinstimmungen und Unterschiede, spielen Sie mit Zeichenfolgenverkettung und -aufteilung, räumen Sie Spaces auf, bereinigen Sie Ihre Daten und erstellen Sie benutzerdefinierte Formeln.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Ihre Produktivität zu steigern und den manuellen Workload zu minimieren

Vereinfachen Sie komplexe Informationen zu klaren Einsichten, die ein besseres Verständnis Ihrer Daten ermöglichen

Identifizierung und Behebung von Fehlern in Ihren Daten mit den integrierten Tools

Trotz des benutzerfreundlichen Charakters kann es einige Zeit in Anspruch nehmen, das umfangreiche Array an Tools zu erkunden und vollständig zu beherrschen

Keine kostenlosen Versionen, obwohl das Jahresabonnement erschwinglich ist

Gratis: 30-tägige Testversion mit allen Funktionen

30-tägige Testversion mit allen Funktionen 12-monatiges Abonnement : $29,95 (einzelner Benutzer) jährlich

: $29,95 (einzelner Benutzer) jährlich Lebenslanges Abonnement: $99.95 (einzelner Benutzer)

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Google Workspace Marketplace: 3.6/5 (2000+ Bewertungen)

5. Nach unten kopieren

über Nach unten kopieren Die Verwendung von Formeln in mit Formularen gefüllten Google Tabellen ist bekanntermaßen knifflig. Copy Down geht dieses Problem frontal an.

Bei Google Tabellen mit Formularen ermöglicht Copy Down das automatische Kopieren von Formeln in die Zeilen der Formularübermittlung. Automatisches Herunterkopieren von Formeln in Google Formular antworten, so dass ein manuelles Kopieren und Einfügen nicht mehr erforderlich ist.

Auf diese Weise sparen Sie Zeit und wiederholten Aufwand, insbesondere bei langfristigen Projekten und großen Datensätzen.

Copy Down beste Features

Bewahren Sie die Integrität von Formeln und erhalten Sie komplexe Geschäftsberechnungen

Benutzerdefinierter Bereich ohne Fehler, auch beim Batch-Kopieren großer Datenmengen

Replizieren Sie Formeln oder Formatierungen mit einem Klick, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten und die Effizienz des Workflows zu verbessern

Beschränkungen beim Kopieren nach unten

Funktioniert nur mit Tabellenkalkulationen, die mit Google Formularen verknüpft sind, und nicht mit manuell eingegebenen Daten

Limitiert auf die Replikation von Spalten und bietet keine erweiterten Features wie bedingtes Kopieren oder benutzerdefinierte Formatierung

Sie können die Filterfunktion in der Tabellenkalkulation für Formularantworten aufgrund der Einschränkungen von Apps Script nicht verwenden

Preise für Copy Down

Free zur Nutzung

Copy Down Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Google Workspace Marketplace: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

6. Sheetgo

über SheetGo Stellen Sie sich vor, Sie haben verschiedene Tabellenkalkulationen für verschiedene Aufgaben wie Budgetierung, Nachverfolgung von Projekten und Bestandsmanagement. Dazu könnten auch Google Tabellen, Excel oder CSV-Dateien gehören.

Mit Sheetgo können diese Tabellenkalkulationen nahtlos miteinander verbunden werden und Daten voneinander abrufen.

Mit diesem Add-On für Google Tabellen können Sie Daten von einem Blatt zum anderen fließen lassen und sich die Aufgabe ersparen, Datensätze manuell zu verschieben.

Neben der Verbesserung der Datenverwaltungsfunktionen bietet Sheetgo eine umfassende Reihe von Tools zur Rationalisierung von Daten-Workflows, zur Automatisierung von Aufgaben und zur Datenanalyse.

Sheetgo beste Features

Erstellen Sie ein übergeordnetes Dashboard, indem Sie Informationen aus verschiedenen Tabellenkalkulationen zusammenführen und so Ihre Gesamtanalyse vereinfachen

Zusammenarbeit in Echtzeit und Überwachung der Arbeit Ihres Teams an verschiedenen Tabellenblättern, wodurch das manuelle Freigeben entfällt

Automatisieren Sie Workflows, die mehrere Tabellenblätter umfassen, und sparen Sie so jede Woche Stunden

Beschränkungen von Sheetgo

Komplexe Workflows erfordern eine sorgfältige Planung, um Verwirrung zu vermeiden

Für umfangreichere Datenintegrationsanforderungen ist möglicherweise ein Premium Abonnement erforderlich

Sheetgo Preise

Basic: Free

Free Professionelle : $22/Monat pro Benutzer

: $22/Monat pro Benutzer Business : $74,40/Monat pro Benutzer

: $74,40/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sheetgo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (20+ Bewertungen)

: 4.3/5 (20+ Bewertungen) Google Workspace Marketplace: 4.2/5 (1600+ Bewertungen)

_Bonus: Google Sheets AI Tools !

7. Seriendruck

über Mail zusammenführen Haben Sie schon einmal auf eine lange Liste von Kontakten gestarrt, weil Sie hundert E-Mails verschicken müssen? Noch schlimmer ist, dass die Personalisierung jeder einzelnen E-Mail Sie überfordert.

Mail Merge ist ein Tool für jeden Anwendungsfall und hilft Ihnen, personalisierte Nachrichten für eine ganze Liste von Kontakten zu erstellen. Versenden Sie einzigartige, maßgeschneiderte Briefe ohne großen manuellen Aufwand.

Mit Mail Merge können Sie auch die Leistung Ihrer E-Mails durch Analysen nachverfolgen. So erhalten Sie wertvolle Einblicke in das Zu erledigen Ihrer E-Mails und können Ihre E-Mail-Strategien für eine maximale Wirkung optimieren.

Mail Merge beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen für verschiedene Zwecke, z. B. eine Vorlage für potenzielle Kunden, eine weitere für Stammkunden und eine weitere für Partner

Versenden Sie Masseneinladungen (mit Anhängen) zu Ereignissen wie Webinaren, Hochzeiten, Messen, Konferenzen oder Meetups

Nachverfolgung der E-Mail-Beteiligung mit Einblicken in die Personen, die Ihre E-Mail geöffnet haben, und Bereitstellung von Informationen für Nachfassaktionen und Kommunikation

Mail Merge Limiten zusammenführen

Der Versand von Massen-E-Mails kann Spam-Filter auslösen und die Zustellbarkeit Ihrer E-Mails beeinträchtigen

Die Möglichkeiten der Berichterstellung sind nicht sehr umfangreich

Preise für Serienbriefe

Kostenlos: Einwöchige Testversion

Einwöchige Testversion Jährlich : $45 pro Benutzer

: $45 pro Benutzer Lebenslang: $179 pro Benutzer

Mail Merge Bewertungen und Rezensionen zusammenführen

G2 : 4.3/5 (30+ Bewertungen)

: 4.3/5 (30+ Bewertungen) Google Workspace Marketplace: 4.9/5 (26.000+ Bewertungen)

8. Google Analytics

über Google Analytics Mit diesem Add-On können Benutzer von Google Analytics bequem auf ihre Daten in Google Spreadsheets zugreifen, sie visualisieren, freigeben und manipulieren.

Google Analytics erfasst Daten wie z. B. die Besucher Ihrer Website, die Seiten, auf denen sie sich umsehen, wie lange sie verweilen und ob sie die Schaltfläche "Kaufen" drücken.

Mit dem Google Analytics Add-On können Sie diese Daten in Google Tabellen anzeigen und analysieren.

Google Analytics beste Features

Identifizieren Sie Ihre "heißen" Produkte und Dienstleistungen - verfolgen Sie, welche Seiten am häufigsten besucht werden

Verfolgen Sie den Weg der Benutzer durch Ihre Website in Echtzeit, um das Verhalten der Benutzer zu verstehen und Einblicke in die Besucher zu erhalten

Erstellen Sie personalisierte Dashboards, die wichtige Metriken und KPIs anzeigen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind

Google Analytics Limits

Es kann etwas Zeit und Aufwand erfordern, sich mit der Oberfläche des Add-Ons und den Funktionen von Data Studio vertraut zu machen

Eine unsachgemäße Implementierung auf Ihrer Website kann zu ungenauen Daten führen

Google Analytics Preise

GA 4: Free

Google Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Google Workspace Marketplace: 4.2/5 (2.000+ Bewertungen)

9. Jäger für Sheets

über Jäger für Bögen Waren Sie schon einmal auf der Suche nach den E-Mail-Adressen von Schlüsselpersonen in verschiedenen Unternehmen, aber die Suche fühlt sich an wie eine nicht enden wollende Schatzsuche?

Hunter for Sheets fungiert als Ihre persönliches CRM damit Sie diese E-Mail-Adressen schnell finden können. Wenn Sie eine Liste von Unternehmen haben, findet Hunter for Sheets automatisch die Kontaktinformationen, die mit diesen Unternehmen verbunden sind.

Das Google Tabellen Add-On verifiziert deren Gültigkeit und stellt sicher, dass Ihre Nachrichten die richtigen Posteingänge erreichen.

Hunter for Sheets beste Features

Erhalten Sie E-Mail-Adressen aus jeder öffentlichen Quelle auf Knopfdruck

Mit dem Feature E-Mail Finder können Sie Spalten für Vor-, Nach- und Firmennamen auswählen. Das Tool füllt dann Ihr Tabellenblatt mit den E-Mail IDs auf

Das Feature Email Verifier prüft die Liste der E-Mail-Adressen. Anhand von Status und Konfidenzwerten lässt sich die Zustellbarkeit leicht beurteilen

Hunter for Sheets Beschränkungen

Hunter for Sheets verlässt sich auf die Genauigkeit und Aktualität der Daten. Die Effektivität ist mit der Qualität der digitalen Karte verknüpft, die es erforscht

Während Hunter for Sheets sich in professionellen Bereichen auszeichnet, können persönliche oder private E-Mail-Adressen verborgen bleiben

Preise für Hunter for Sheets

Add-On: Free

Free Starter : $34/Monat

: $34/Monat Erweiterung : $104/Monat

: $104/Monat Business: 340 $/Monat

Hunter for Sheets Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (500+ Bewertungen) Google Workspace Marketplace: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

10. InstagReader

über InstagReader InstagReader ist ein tool, das wertvolle Informationen über Instagram-Profile, -Posts und -Kommentare abruft und Einblicke in das Verhalten der Benutzer, das Engagement für Inhalte und die sich ständig verändernde Landschaft der Social Media-Trends liefert.

Mit dem Google Sheet Add-On von Instagreader können Sie all diese Profil- und Posting-Daten für jedes Instagram Konto direkt in Ihr Google Sheet extrahieren.

InstagReader beste Features

Extrahieren Sie Profilinformationen wie Nutzername, Bio, Follower-Anzahl oder Daten aus Instagram-Posts, einschließlich Bildunterschriften, Hashtags, Likes und Kommentare

Erstellen Sie personalisierte Dashboards mit wichtigen Metriken und KPIs, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind

Planen Sie Aufgaben zur Datenextraktion, um Ihr Google Tabellenblatt automatisch mit den neuesten Informationen zu aktualisieren

InstagReader Beschränkungen

Damit der InstagReader funktioniert, müssen Sie ein Instagram Business-Konto besitzen. Ein persönliches Konto ist nicht zu erledigen

InstagReader ist nur für öffentliche Profile geeignet. Die Datenextraktion funktioniert nicht bei privaten oder eingeschränkten Profilen

InstagReader Preise

Kostenloses Add-On

InstagReader Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Google Workspace Marketplace: 3.6/5 (50+ Bewertungen)

Google Tabellen ist zwar ein beliebtes und weit verbreitetes Tool, aber es ist wichtig, Folgendes zu beachten Alternativen zu Google Tabellen die sich als ebenso robust erweisen können.

Nehmen Sie zum Beispiel ClickUp.

ClickUp ist eine Cloud-basierte projektmanagement und Kollaborationsplattform, die eine umfassende Reihe von Features zur Verbesserung des Datenmanagements für Geschäfte, Teams und Einzelpersonen bietet.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Der zentralisierte Ansatz, der hohe Grad an benutzerdefinierter Anpassung und die kollaborativen Features machen ClickUp zu einem wertvollen Tool für Unternehmen und Einzelpersonen, die ihre Datenmanagement-Praktiken verbessern möchten.

ClickUp ist mit allem ausgestattet, was Sie für eine reibungslose Zusammenarbeit mit Ihrem Team benötigen

Mit ClickUp's Tabelle Ansicht können Benutzer benutzerdefinierte oder vorhandene Vorlagen verwenden, um verschiedene Datenbanken, Bestände und Informationen effektiver zu verwalten. Die Vorlagen in ClickUp reichen von tabellenkalkulationen und buchhaltung vorlagen zu ressourcenplanung und tagesplaner .

Visualisieren Sie Ihre Projektzusammenfassung mit der Tabellenansicht von ClickUp

ClickUp unterstützt Sie bei der Standardisierung von Prozessen und integriert sich vollständig in Google Drive .

ClickUp unterstützt über 1.000 Integrationen, darunter Zoom, Google Drive, Slack und Microsoft Teams, um Ihre Workflows zu optimieren

Optimieren Sie Ihren Workflow mit Google Tabellen Add Ons

Wenn Sie Ihre Produktivität mit Google Tabellen steigern möchten, sind die richtigen Add-Ons sehr hilfreich. Jedes der hier aufgelisteten Tools hat eine bestimmte Funktion und ist auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten.

Ob Sie Google Docs mit Autocrat zum Fliegen bringen oder mit Supermetrics tief in die Daten eintauchen, diese Add-Ons helfen Ihnen, intelligent zu arbeiten. Eine leistungsstarke Projektmanagement-Suite wie ClickUp wird Ihnen helfen, das Beste aus Ihren Datensätzen herauszuholen.

Probieren Sie sie aus, kombinieren Sie sie und finden Sie heraus, was zu Ihrem Flow passt!