28 KI-Anwendungsfälle & Anwendungen für Unternehmensteams im Jahr 2024

Künstliche Intelligenz (KI) sorgt immer wieder für Überraschungen.

Heute gibt es KI-Tools und Apps, die jedes persönliche und geschäftliche Produktivitätsproblem lösen. Es gibt sogar einen Aggregator für KI-Anwendungsfälle namens Dafür gibt es eine KI . Es ist eine riesige Datenbank mit 10.000+ KIs für über 2500 Aufgaben!

Von der Generierung personalisierter Kundenerlebnisse bis zur Vorhersage von Wartungsanforderungen - die Anwendungsmöglichkeiten von KI sind grenzenlos. Die Kosten- und Zeitersparnis durch vereinfachte Workflows, optimierte Prozesse und intelligente Erkenntnisse machen die KI-Technologie zu einem Muss für Unternehmen.

Wenn Sie sich für die Anwendung von künstlicher Intelligenz in Ihrer Branche, Ihrem Sektor oder Ihrem Anwendungsfall interessieren, haben wir genau die richtige Liste für Sie.

Doch bevor wir uns kopfüber in die Anwendungsfälle und Anwendungen für Unternehmen stürzen, sollten wir erst einmal verstehen, wie künstliche Intelligenz funktioniert.

Was ist künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz ist ein Feld der Forschung, das die menschliche Intelligenz und das menschliche Denken nachahmt, indem es riesige Datenmengen analysiert, Muster erkennt und Vorhersagen auf der Grundlage eines vordefinierten Satzes komplexer Regeln macht.

Wie kann KI Unternehmen helfen?

KI nimmt Ihnen Routine- und Verwaltungsaufgaben ab, damit Sie sich auf Arbeiten konzentrieren können, die einen höheren Wert schaffen. Wenn KI zeitaufwändige Datenanalysen, Abfragen im Kundenservice und die Optimierung des Projektmanagements übernimmt, haben Ihre Mitarbeiter mehr Zeit für strategisches und kreatives Denken.

Das Ergebnis ist eine Belegschaft, die weniger Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben verbringt und mehr Zeit für die Nutzung menschlicher Stärken wie Vorstellungskraft, Einfühlungsvermögen und Problemlösung hat. Mit Hilfe von KI können Teams Innovationen vorantreiben und das Geschäft vorantreiben.

Aber das ist noch nicht alles.

KI kann auch Logik verarbeiten, um objektive, unvoreingenommene Entscheidungen zu treffen und fortgeschrittene Aufgaben in verschiedenen Feldern zu erfüllen - sie analysiert die Krankengeschichte eines Patienten, nutzt prädiktive Analysen für das Farmmanagement und optimiert Marketingkampagnen - und das schneller als menschliche Mitarbeiter.

Doch den Hype um die KI zu durchschauen und ihre praktischen Anwendungen für Business Teams zu identifizieren, kann sich überwältigend anfühlen. Von Vertrieb und Marketing bis hin zu Betrieb und Forschung und Entwicklung (F&E): KI nutzt die Automatisierung von Prozessen, um die Arbeit von Teams zu verändern.

28 KI-Anwendungsfälle zur Optimierung Ihres Geschäfts

Lassen Sie uns die Kluft zwischen dem futuristischen Versprechen der künstlichen Intelligenz und den Auswirkungen in der Praxis überbrücken und herausfinden, wie Ihr Team diese Technologie nutzen kann, um die tägliche Effizienz bei der Arbeit zu steigern.

1. KI für das Marketing

Massenmarketing ist tot. Es lässt sich nicht mehr vermeiden, die gleiche Botschaft an alle zu senden und zu hoffen, dass etwas hängen bleibt. Beim Marketing im Zeitalter der KI geht es um personalisierte Präzision.

Nutzen Sie ClickUp's KI-Schreibassistent, um effektiven Marketing-Inhalt zu generieren ClickUp's KI-Assistent ist speziell darauf zugeschnitten, die Vorteile von personalisiertem Messaging für Ihre Marketingkampagnen zu nutzen. Er bietet Marketing Teams eine Reihe von gebrauchsfertigen Eingabeaufforderungen, um die Erstellung von Inhalten zu rationalisieren, Kampagnen zu optimieren und den Marketing-ROI zu verbessern. Sie können damit schnell überzeugende Blogbeiträge verfassen, ansprechende Bildunterschriften für soziale Medien schreiben oder überzeugende Betreffzeilen für E-Mails erstellen.

Außerdem können Sie damit Zeit bei der Dokumentation von Notizen und nächsten Schritten sparen - Zusammenfassungen für Aufgaben-Updates, Kommentar-Threads und Meeting-Notizen lassen sich fast im Handumdrehen erstellen.

Zusätzlich zur künstlichen Intelligenz unterstützt ClickUp Marketing-Teams mit anpassbaren Ansichten und Vorlagen, die einen strukturierten Ansatz für die Planung von Kampagnen, die Organisation von Inhalten und die Verwaltung von Aufgaben bieten. Mit nur wenigen Klicks können Sie Ideen für neue Kampagnen entwickeln, Personas skizzieren und Karten für die Customer Journey erstellen, um Ihren Marketingaufwand zu erhöhen.

Schließlich bieten die umfassenden Berichte und Dashboards von ClickUp Echtzeit-Einblicke in die Kampagnenleistung, die es Ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Strategien zu optimieren, um greifbare Ergebnisse und Kosteneinsparungen zu erzielen.

Hier sind ein paar Beispiele KI-Marketing-Tools können Ihnen das Leben leichter machen.

Anwendungsfälle

Prädiktive Analytik: Vorhersage des Kundenverhaltens und fundierte Entscheidungen über Marketingstrategien. Walmart beispielsweise nutzt KI zur Vorhersage der Produktnachfrage, um seine Lagerbestände zu optimieren und Fehlbestände zu vermeiden, während Nike KI zur Vorhersage der Kundenabwanderung nutzt, um hochwertige Kunden zu identifizieren und zu binden

Vorhersage des Kundenverhaltens und fundierte Entscheidungen über Marketingstrategien. Walmart beispielsweise nutzt KI zur Vorhersage der Produktnachfrage, um seine Lagerbestände zu optimieren und Fehlbestände zu vermeiden, während Nike KI zur Vorhersage der Kundenabwanderung nutzt, um hochwertige Kunden zu identifizieren und zu binden Personalisierte Werbung: Die Dessousmarke Cosabella nutzt KI, um personalisierte Werbekampagnen für Kunden zu erstellen. Der KI-Algorithmus des Unternehmens analysiert Kundendaten, einschließlich der Kaufhistorie, des Surfverhaltens und der Interaktionen in sozialen Medien. Der Algorithmus erstellt dann personalisierte Werbekampagnen, die auf die Interessen und Vorlieben jedes Kunden zugeschnitten sind

Die Dessousmarke Cosabella nutzt KI, um personalisierte Werbekampagnen für Kunden zu erstellen. Der KI-Algorithmus des Unternehmens analysiert Kundendaten, einschließlich der Kaufhistorie, des Surfverhaltens und der Interaktionen in sozialen Medien. Der Algorithmus erstellt dann personalisierte Werbekampagnen, die auf die Interessen und Vorlieben jedes Kunden zugeschnitten sind Social Media Management: OwlyWriter AI von Hootsuite automatisiert Aufgaben in den sozialen Medien wie das Posten von Updates, das Planen von Inhalten und das Beantworten von Kommentaren. Die KI von Sprinklr unterstützt das Marketing von Unternehmen durch die Analyse von Social-Media-Daten, die Nachverfolgung von Markenerwähnungen und die Identifizierung von Influencer-Möglichkeiten

OwlyWriter AI von Hootsuite automatisiert Aufgaben in den sozialen Medien wie das Posten von Updates, das Planen von Inhalten und das Beantworten von Kommentaren. Die KI von Sprinklr unterstützt das Marketing von Unternehmen durch die Analyse von Social-Media-Daten, die Nachverfolgung von Markenerwähnungen und die Identifizierung von Influencer-Möglichkeiten Optimierung von Marketing-Kampagnen: Adobe Sensei nutzt künstliche Intelligenz zur automatischen Optimierung von Werbekampagnen in sozialen Medien auf der Grundlage von Daten über die Beteiligung von Benutzern und die Leistung. IBMs KI namens Watson kann hochwertige Kunden identifizieren und einzeln ansprechen, Marketingbotschaften personalisieren und die Kampagnenleistung optimieren

2. KI zum Schreiben

Die Fähigkeit der KI zur Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) macht sie zu einem hervorragenden Werkzeug für das Schreiben hochwertiger Literatur. Feinabstimmung, Training und Vergabe von KI Schreib-Tools eine abschließende Anleitung, und schon können Sie Artikel, Blogs, Whitepapers und sogar ganze Romane und Originaltexte verfassen.

Anwendungsfälle

Dienste wie Grammarly setzen KI ein, um Fehler zu erkennen und Verbesserungsvorschläge zu machen, damit das Schreiben effektiver und fehlerfrei wird

Der KI-Schreibassistent Jasper erstellt Blogbeiträge, Marketingtexte und sogar Skripte auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderungen

Mit rollenspezifischen Eingabeaufforderungen kann das KI-Schreib-Tool von ClickUp ausgefeilte Inhalte generieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Es kann Fallstudien für das Marketing, E-Mails für den Vertrieb und technische Dokumente schreiben sowie Verkaufsargumente und Blogbeiträge erstellen

Verwenden Sie Tools wie Copyleaks, umvon KI geschriebene Inhalte zu erkennen wenn Sie mit Auftragsschreibern zusammenarbeiten

3. KI für den Vertrieb

Die Fähigkeit der KI, riesige Mengen an Verlaufsdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen, schafft neue Möglichkeiten für Vertriebsteams, ihre Vorgehensweise zu personalisieren, ihren Aufwand zu optimieren und mehr Geschäfte abzuschließen.

Personalisieren Sie Ihre Verkaufsansprache mit ClickUp AI

Anwendungsfälle

Salesforce Einstein kann große Mengen an Kundendaten analysieren, um Kaufmuster vorherzusagen und die effektivsten Verkaufsstrategien vorzuschlagen

Gong zeichnet Verkaufsgespräche auf und transkribiert sie, wobei KI eingesetzt wird, um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und Mitarbeiter zu coachen, damit sie mehr Geschäfte abschließen

Drift nutzt Chatbots, um Leads rund um die Uhr zu qualifizieren und so menschliche Mitarbeiter für hochwertige Interaktionen freizusetzen

Nutzen Sie ClickUp AI, um Aufgaben zu automatisieren, Interaktionen zu personalisieren und tiefere Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen

Anwendungsfälle

Domino's Pizza Chatbot, Dom, nimmt Bestellungen entgegen, verfolgt Lieferungen und unterhält Kunden sogar mit Witzen

Connie, die KI-Assistentin von Hilton Hotels, beantwortet Fragen von Gästen, empfiehlt Aktivitäten und bucht auch Spa-Termine

Der virtuelle Hairstylist von L'Oreal nutzt KI, um auf der Grundlage eines Selfies personalisierte Haarpflegeroutinen vorzuschlagen

5. KI für den Tourismus

Die Zukunft des Tourismus ist KI-gestützt. KI kann Sie bei Ihren Reiseabenteuern begleiten, personalisierte Reiserouten erstellen und sogar Virtual-Reality-Touren anbieten, die Sie in ferne Länder bringen.

Anwendungsfälle

Der KI-gestützte "Reiseassistent" von Emirates hilft Passagieren bei der Navigation auf Flughäfen, der Buchung von Flügen und sogar bei der Verwaltung ihres Gepäcks

Trip.com's KI-Tool TripGen schlägt personalisierte Reisepakete und Aktivitäten vor, die auf Ihre Zinsen und Ihr Budget zugeschnitten sind

KI-gestützte Tools wie Hopper nutzen Algorithmen des maschinellen Lernens, um Flugpreise vorherzusagen und den besten Zeitpunkt für Buchungen zu empfehlen, um Geld zu sparen und Stress zu vermeiden

6. KI für Unterhaltung

KI verbessert die Unterhaltung, indem sie hyperpersonalisierte Erlebnisse schafft und kreative Grenzen verschiebt. KI-Algorithmen stellen Musik-Playlists zusammen, die zu Ihrer Stimmung passen, empfehlen Filme, die Ihnen gefallen werden, und generieren Geschichten, die sich an Ihre Entscheidungen anpassen. KI lässt Sie in fantastische Welten eintauchen und mit Zeichen in Echtzeit interagieren und spielen.

Anwendungsfälle

Industrial Light & Magic von Lucasfilm nutzt KI zur Erzeugung von Spezialeffekten und erweckt Kreaturen wie Baby Yoda zum Leben

Netflix verwendet eine KI-Engine, die auf der Grundlage Ihrer Ansichten Serien und Filme empfiehlt, was zu einem ansprechenden Seherlebnis führt

MuseNet KI komponiert Musik in verschiedenen Stilen, von klassischen Symphonien bis hin zu modernen Pop-Hits, und erweitert damit die Grenzen des kreativen Ausdrucks

Die MetaHuman-Technologie von Epic Games erschafft realistische virtuelle Zeichen für Spiele und Filme und lässt die Grenzen zwischen der realen und der imaginären Welt verschwimmen

7. KI für Immobilien

Stellen Sie sich virtuelle Touren vor, mit denen Sie Häuser von überall aus erkunden können, Chatbots, die rund um die Uhr Fragen beantworten, und Algorithmen, die Markttrends mit unheimlicher Genauigkeit vorhersagen. Künstliche Intelligenz stattet die Immobilienbranche mit Einblicken, Automatisierung und Superkräften aus, um Ihre Reise zu rationalisieren.

Anwendungsfälle

Zillow's Zestimates nutzt KI, um die Werte von Häusern mit beeindruckender Genauigkeit vorherzusagen, so dass Käufer und Verkäufer fundierte Entscheidungen treffen können

Die KI-gestützte Suchmaschine von Redfin filtert Listen auf der Grundlage Ihrer Bedürfnisse und Ihres Budgets und hilft Ihnen, Zeit zu sparen und Frustration zu vermeiden

Automatisierte Tools für die Immobilienverwaltung übernehmen Aufgaben wie die Einziehung von Mieten, Wartungsanfragen und die Überprüfung von Mietern, wodurch Immobilienverwalter wertvolle Zeit gewinnen

8. KI für das Projektmanagement

Projektmanagement ist ein komplexes Geflecht aus Aufgaben, Terminen und Ressourcen. Aber was wäre, wenn Sie einen unermüdlichen Assistenten hätten, der Daten analysieren, Risiken vorhersagen und Arbeitsabläufe optimieren könnte? Hier kommt die KI ins Spiel und revolutioniert die Art und Weise, wie wir planen und ausführen, entscheidungen treffen und führen Projekte durch.

Nutzen Sie ClickUp AI, um Ihre Projekte nahtlos zu organisieren, zu planen und durchzuführen

Anwendungsfälle

Microsoft Project Cortex nutzt KI, um aus Projektdokumenten und -daten Erkenntnisse zu gewinnen, umsetzbare Empfehlungen zu geben und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern

Wrike Analyze nutzt KI, um Projektergebnisse vorherzusagen, mögliche Verzögerungen zu erkennen und Korrekturmaßnahmen vorzuschlagen, bevor es zu spät ist

WorkBoard setzt KI ein, um den Fortschritt des Projekts in Echtzeit zu visualisieren und ermöglicht es Ihnen, Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern, und schnell datengestützte Entscheidungen zu treffen

Monday.com integriert KI-gestützte Features wie automatisierte Fortschrittsberichte und Stimmungsanalysen, um Teams jederzeit zu informieren und auf Kurs zu halten

9. KI für die Softwareentwicklung

KI automatisiert Aufgaben wie Code-Generierung, Code-Reviews, Kommentierung und Fehlerbehebung. Außerdem bietet sie Unterstützung beim Design. Entwickler können sich nun darauf konzentrieren, ihren Code in das Gesamtbild einzubinden, während ihre KI-Partner alltägliche Aufgaben erledigen.

Anwendungsfälle

GitHub Copilot ist ein KI-Assistent, der Code auf der Grundlage des aktuellen Kontexts vorschlägt und Entwicklern Zeit und Aufwand erspart

DeepCode ist ein KI-gestütztes Code-Review-Tool, das potenzielle Sicherheitslücken und Kodierungsfehler identifiziert und so die Code-Qualität verbessert

IntelliJ IDEA nutzt KI, um Variablennamen vorzuschlagen, Code zu refaktorisieren und sogar potenzielle Fehler zu identifizieren, was die Produktivität der Entwickler erheblich steigert

10. KI für KI

Die Entwicklung künstlicher Intelligenz erfordert Fachwissen, akribische Planung und viele Testversuche und Fehler. Doch die KI selbst kann bei diesem Prozess wertvolle Hilfe leisten. Sie kann Puzzlestücke zusammensetzen, neue vorschlagen, fehlende Teile identifizieren und das Design verbessern. KI ist das ultimative Tool für die Entwicklung einer leistungsfähigeren KI.

Anwendungsfälle

AutoML-Plattformen wie Google AutoML und Amazon SageMaker automatisieren die gesamte Pipeline des maschinellen Lernens, von der Datenaufbereitung bis zur Modellauswahl und -bereitstellung

OpenAI Gym bietet eine simulierte Umgebung zum Trainieren und Testen von Verstärkungslernalgorithmen und beschleunigt so Forschung und Entwicklung

Explainable AI (XAI) Tools wie LIME und SHAP helfen Entwicklern zu verstehen, wie KI-Modelle Entscheidungen treffen, und ermöglichen es ihnen, potenzielle Verzerrungen und Fehler zu erkennen und zu beheben

Generative KI-Modelle wie Stable Diffusion und Dall-E 3 erzeugen realistische Bilder und Texte und liefern wertvolle Trainingsdaten für andere KI-Modelle

Rationalisieren Sie HR-Prozesse, optimieren Sie die Talentakquise und verbessern Sie die Mitarbeiterbindung mit ClickUp AI

Anwendungsfälle

Workday nutzt KI zur Automatisierung von Aufgaben wie Gehaltsabrechnung, Verwaltung von Sozialleistungen und Leistungsbeurteilungen, so dass sich HR-Experten auf strategische Initiativen konzentrieren können

LinkedIn Talent Insights nutzt KI, um LinkedIn-Daten zu analysieren und Unternehmen Einblicke in ihre Belegschaft und potenzielle Kandidaten zu verschaffen und ihnen zu helfen, bessere Einstellungsentscheidungen zu treffen

Eightfold KI bringt Kandidaten effizient mit offenen Stellen zusammen, verkürzt die Zeit bis zur Einstellung und verbessert die Einstellungsqualität

12. KI für Teams aus dem Bereich Recht und Justiz

KI erleichtert die Recherche und die Überprüfung von Dokumenten. Anwälte können damit den Ausgang von Fällen vorhersagen und juristische Strategien optimieren. So können juristische Teams intelligenter und schneller arbeiten, um bessere Ergebnisse für den Client zu erzielen KI-unterstützte juristische tools .

Anwendungsfälle

Luminance setzt maschinelles Lernen ein, um Verträge zu analysieren, Schlüsselinformationen zu extrahieren und potenzielle Risiken zu erkennen, was die Prüfungszeit und die Anwaltskosten erheblich reduziert

Kira Systems eignet sich hervorragend für E-Discovery und hilft juristischen Teams, große Mengen elektronischer Daten zu durchsuchen, um relevante Dokumente schnell und effizient zu finden

Lex Machina analysiert riesige Repositorys von Rechtsprechung und Rechtsgutachten und liefert Anwälten personalisierte Empfehlungen und Erkenntnisse

13. KI für Cybersicherheit

Künstliche Intelligenz hat sich als mächtige Waffe auf dem Feld der Cybersicherheit erwiesen. Sie analysiert Daten, erkennt Bedrohungen und reagiert auf Probleme der Datensicherheit in Echtzeit, um Ihre digitalen Ressourcen zu schützen.

Anwendungsfälle

Darktrace nutzt Anomalieerkennung, um Cyberangriffe in Echtzeit zu identifizieren und zu neutralisieren, und schützt Unternehmen so selbst vor den raffiniertesten Bedrohungen

Palo Alto Networks Cortex XDR analysiert Daten aus Ihrer gesamten Sicherheitsinfrastruktur, um Ihnen eine einheitliche Ansicht potenzieller Bedrohungen zu geben und schnell und effektiv zu reagieren

14. KI für die Bildung

KI hat sich positiv auf die Bildung ausgewirkt und ersetzt starre Lehrpläne und standardisierte Tests. Sie bietet jetzt personalisierte und ansprechende Lernerfahrungen, die auf die individuellen Bedürfnisse eingehen.

Anwendungsfälle

DreamBox Lernenverwendet ein KI-Tool für Studenten um ihre Stärken und Schwächen zu bewerten und personalisierte Lernpfade zu erstellen, um Wissenslücken zu schließen

Kahoot! nutzt KI, um fesselnde Quizze und Bewertungen zu erstellen, die das Lernen interaktiv und spannend für Schüler aller Altersgruppen machen

Minecraft Education Edition erstellt realitätsnahe Simulationen und interaktive Aufgaben, die Schüler in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT-Fächer) und Problemlösung mit Hilfe von KI-gesteuerten Tools ansprechen

Duolingo nutzt KI, um Lektionen auf der Grundlage des Fortschritts und der Ziele des Lernenden zu personalisieren, damit das Sprachenlernen Spaß macht und effektiv ist

15. KI für Regierung und öffentliche Verwaltung

KI im öffentlichen Sektor strafft Prozesse, erhöht die Transparenz und liefert personalisierte öffentliche Dienstleistungen. Sie antizipiert Bedürfnisse, löst komplexe Probleme schnell und sorgt für effiziente Behördendienste für die Bürgerinnen und Bürger.

Anwendungsfälle

Dubais KI-gestützte Polizei setzt mit KI ausgestattete Drohnen ein, um Verkehrsmuster zu analysieren und Kriminalitätsschwerpunkte vorherzusagen und so die öffentliche Sicherheit zu erhöhen

Das 311-Helpline-System der Stadt New York nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um Bürgeranfragen zu verstehen und sie an die entsprechenden Ressourcen weiterzuleiten, was die Reaktionszeiten und die Bereitstellung von Dienstleistungen verbessert

16. KI für das Bauwesen

Mit KI als Partner können Sie jede Phase des Bauprozesses verändern. KI kann Baupläne analysieren, den Materialeinsatz optimieren und Risiken vorhersagen. Drohnen und Roboter, die mit Computer Vision ausgestattet sind, helfen bei der Vermessung, Inspektion und bei physischen Aufgaben, um Sicherheit und Effizienz zu verbessern.

Anwendungsfälle

Autodesk BIM 360 nutzt KI, um Bauprojekte von der Planung bis zur Ausführung zu verwalten und die Kommunikation, Zusammenarbeit und Datenanalyse zu vereinfachen

SiteAware nutzt Drohnen und Sensoren, um Baustellen in Echtzeit zu überwachen, die Sicherheit zu verbessern, den Fortschritt nachzuverfolgen und potenzielle Gefahren zu erkennen

BuildingConnected verbindet Bauunternehmen mit KI-Lösungen, einschließlich Roboterausrüstung und Software zur Materialoptimierung

Anwendungsfälle

Intuit Mint nutzt KI, um Ihre Ausgaben zu kategorisieren, Budgets nachzuverfolgen und Ihnen personalisierte Finanzinformationen zu bieten, damit Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen übernehmen können

Upstart ist eine KI-gestützte Kreditvergabeplattform, die alternative Datenpunkte zur Bewertung der Kreditwürdigkeit nutzt und so den Zugang zu Finanzierungen für unterversorgte Gemeinschaften erweitert

Jumio ist eine KI-gestützte Plattform zur Identitätsüberprüfung, die Gesichtserkennung und andere biometrische Technologien zur Betrugserkennung und für sichere Online-Transaktionen nutzt

18. KI für die Umwelt

Künstliche Intelligenz ist ein leistungsfähiges Tool zur Bekämpfung des Klimawandels, zum Schutz der Artenvielfalt und zur Optimierung der Ressourcenverwaltung. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Zukunft für die Menschheit und den Planeten.

Anwendungsfälle

Die KI-Plattform von OceanMind analysiert Satellitenbilder und Meeresdaten, um illegale Fischerei nachzuverfolgen und marine Ökosysteme zu schützen

Der World Wildlife Fund nutzt KI-gestützte Tools zur Untersuchung von Tierbewegungsmustern und der Nutzung von Lebensräumen, um Strategien zum Schutz bedrohter Arten zu entwickeln

Xyonix setzt KI ein, um Speicherorte für die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid zu ermitteln und zu optimieren, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern

19. KI für gemeinnützige Organisationen

KI steigert die Effizienz, verbessert die Reichweite und maximiert die Wirkung von gemeinnützigen Projekten. KI-gestützte Plattformen für die Vermittlung von Freiwilligen verbinden Freiwillige mit den richtigen Angeboten auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Zinsen und steigern so das Engagement und die Zufriedenheit der Freiwilligen erheblich.

Anwendungsfälle

Kindful ist eine KI-gestützte Fundraising-Plattform, die maschinelles Lernen einsetzt, um die Erfahrungen von Spendern zu personalisieren und Fundraising-Kampagnen zu optimieren, wodurch Spenden und Spenderbindung erhöht werden

Charity Navigator ist eine KI-gestützte Plattform, die Finanzdaten und Führungspraktiken gemeinnütziger Organisationen analysiert und Spendern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen

20. KI für Textil und Bekleidung

Nutzen Sie KI, um innovative und personalisierte Bekleidungsdesigns auf der Grundlage von Trends, Kundenpräferenzen und Körpermaßen zu erstellen und gleichzeitig den Abfall durch Optimierung der Lieferkette zu reduzieren.

Anwendungsfälle

Zeekit nutzt 3D-Körperscanning und Deep Learning, um personalisierte Avatare für die virtuelle Anprobe und benutzerdefinierte Passform von Kleidung zu erstellen und so Zeit und Ressourcen zu sparen

Unspun erstellt benutzerdefinierte Jeans auf der Grundlage von 3D-Scans Ihres Körpers, die mit einem Smartphone aufgenommen wurden, mit dem Ziel, keine Lagerbestände und keinen Modeabfall zu erzeugen

Textile Exchange ist eine gemeinnützige Organisation, die KI zur Nachverfolgung und Analyse der Umweltauswirkungen von Textilien einsetzt und Marken dabei hilft, nachhaltige Entscheidungen zu treffen

21. KI für den Transport

KI-Tools optimieren den Flow des Verkehrs, helfen bei der Routenplanung, erhöhen die Sicherheit und verändern unsere Reisen zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Anwendungsfälle

Tesla Autopilot ist ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, das mithilfe von KI lenkt, beschleunigt und bremst und so das Fahren sicherer und komfortabler macht

Waymo ist ein Pionier für selbstfahrende Autos, der KI zur Navigation auf Straßen und Autobahnen einsetzt und an ausgewählten Speicherorten autonome Ride-Hailing-Dienste anbietet

Siemens Mobility ist ein Anbieter von Verkehrsmitteln, der KI einsetzt, um den Wartungsbedarf von Zügen und Bussen vorherzusagen und so die Sicherheit zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden

22. KI für das Gesundheitswesen

Künstliche Intelligenz ist ein Segen für die Gesundheitsbranche. Sie ermöglicht genauere Diagnosen, unterstützt die Entwicklung von Medikamenten und optimiert die Behandlung. Außerdem kann sie den Gesundheitszustand von Patienten überwachen und Ergebnisse vorhersagen.

Anwendungsfälle

AlphaFold von DeepMind sagt Proteinstrukturen genau voraus und revolutioniert damit die Arzneimittelentwicklung und die personalisierte Medizin

BlueDot verfolgt Ausbrüche von Infektionskrankheiten in Echtzeit und hilft Gesundheitssystemen bei der Vorbereitung und Reaktion auf potenzielle Epidemien

Babylon Health nutzt virtuelle Assistenten und Chatbots, um Patienten rund um die Uhr bei der Gesundheitsfürsorge zu beraten, zu prädiagnostizieren und zu unterstützen

23. KI für die Landwirtschaft

KI-gestützte Lösungen optimieren Ernteerträge, überwachen die Bodengesundheit, erkennen Schädlinge und automatisieren landwirtschaftliche Aufgaben. Diese Technologie ermöglicht es Landwirten, eine effizientere, produktivere und nachhaltigere Zukunft zu kultivieren.

Anwendungsfälle

Plantix analysiert Fotos von Nutzpflanzen, um Krankheiten und Schädlinge zu diagnostizieren und Landwirte in die Lage zu versetzen, sofort Maßnahmen zum Schutz ihrer Erträge zu ergreifen

HarvestAI nutzt Luftbilder und Algorithmen des maschinellen Lernens, um die Gesundheit von Nutzpflanzen zu überwachen und Erträge vorherzusagen, und liefert so wertvolle Erkenntnisse für Managemententscheidungen in der Landwirtschaft

Terramera nutzt KI, um Bodendaten zu analysieren und benutzerdefinierte Pläne für Düngemittel und Nährstoffe zu empfehlen, um das Pflanzenwachstum zu optimieren und die Umweltbelastung zu minimieren

24. KI für die Fertigung

KI-Tools optimieren Produktionslinien und sagen Maschinenausfälle voraus, um die Qualitätskontrolle zu verbessern und Aufgaben zu automatisieren. Mit KI können Sie eine intelligentere, effizientere und produktivere Fabrikhalle aufbauen und eine neue Ära der Fertigungsexzellenz einläuten.

Anwendungsfälle

Siemens MindSphere ist eine KI-Plattform, die Daten von Fabrikanlagen verbindet und analysiert, den Betrieb optimiert und eine vorausschauende Wartung ermöglicht

GE Predix ist eine industrielle KI-Plattform, die Daten von Sensoren und Maschinen zur Vorhersage von Anlagenausfällen und zur Optimierung von Wartungsplänen nutzt und so Ausfallzeiten und Kosten reduziert

25. KI für den Bergbau

Mit KI-gesteuerten Drohnen können Sie Landschaften genau scannen und Mineralvorkommen kartieren. Prognosemodelle können seismische Daten und Verlaufsdaten analysieren, um die besten Speicherorte für den Abbau zu ermitteln und so Ressourcen zu sparen. Selbstfahrende Lkws arbeiten unermüdlich in komplizierten Minenstollen und verbessern so Effizienz und Produktivität.

Anwendungsfälle

Komatsu Autonomous Haul Trucks navigieren selbstständig durch Minen, maximieren die Effizienz und minimieren menschliche Fehler

Descartes Labs analysiert Satellitenbilder und geologische Daten mit Hilfe von KI, um potenzielle Mineralvorkommen zu identifizieren und den Aufwand für die Exploration zu erhöhen

MineSense nutzt KI und Robotik, um Aufgaben im Untertagebau zu automatisieren, die Produktivität zu steigern und das Risiko für die Arbeiter zu verringern

26. KI für die Fischerei

Optimieren Sie Fischereirouten, sagen Sie Fanggrößen voraus, bekämpfen Sie illegalen Fischfang und schützen Sie die Meeresfauna mithilfe von KI. Lassen Sie sich von KI dabei helfen, die Vorteile von Rentabilität und Nachhaltigkeit in der Fischerei zu nutzen.

Anwendungsfälle

Marine Stewardship Council ist eine gemeinnützige Organisation, die KI zur Nachverfolgung von Fischereifahrzeugen einsetzt, um sicherzustellen, dass diese die Standards für nachhaltigen Fischfang einhalten und die marinen Ökosysteme schützen

Das Projekt Fully Documented Fisheries (FDF) identifiziert Fischarten in Echtzeit, verhindert Beifang und fördert nachhaltige Fischereipraktiken

27. KI für die Luft- und Raumfahrt

Durch den Einsatz von KI kann die Luft- und Raumfahrtindustrie die Flugsicherheit und -zuverlässigkeit erhöhen, die Wartungskosten senken, die Treibstoffeffizienz von Flugzeugen optimieren, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und Personalressourcen für Innovationen freisetzen.

Anwendungsfälle

Der KI-gesteuerte Hubschrauber Ingenuity der NASA flog erfolgreich auf dem Mars und demonstrierte damit das Potenzial der KI für die autonome Erkundung in schwierigen Umgebungen

Das Deep Space Anomaly Detection System der NASA überwacht die Daten von Raumfahrzeugen auf Anomalien, um Sonden zu schützen und den Erfolg von Missionen über interstellare Entfernungen zu gewährleisten

Airbus Skywise sammelt und analysiert Flugzeugdaten, um Fluggesellschaften bei der Verbesserung von Wartung und Betrieb zu unterstützen

28. KI für Energie (Erzeugung und Verteilung)

KI ist auch im Energienetz hilfreich, um es umweltfreundlicher und widerstandsfähiger gegenüber dem sich ändernden Energiebedarf zu machen.

Anwendungsfälle

GridBeyond setzt KI ein, um verteilte Energieressourcen wie Solarmodule und Batterien zu verwalten und so ein flexibleres und widerstandsfähigeres Netz zu schaffen

Sentient Energy analysiert Smart-Meter-Daten, um Anomalien und potenzielle Ausfälle zu erkennen, damit Versorgungsunternehmen proaktiv reagieren und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleisten können

DeepMind for Google Energy sagt den Energiebedarf genau voraus und hilft Google und anderen Energieversorgern, die Stromerzeugung zu optimieren und den Kohlenstoffausstoß zu verringern

Während KI weitreichende und potenziell lebensverändernde Anwendungen in allen Sektoren und Branchen hat, verbessern einige ihrer Anwendungen auch unser tägliches Leben auf die einfachste - und doch wirkungsvollste - Weise.

ClickUp AI: Der ultimative Produktivitätssteigerer

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, Sie hätten die Superkraft, alle Ihre Aufgaben weit vor der Deadline zu erledigen? Das haben wir auch.

Enterprise Teams suchen ständig nach Tools zur Vereinfachung von Prozessen und zur Verbesserung der Gesamtleistung.

Hier kommt ClickUp AI . ClickUp AI ist ein leistungsstarker KI-Assistent, der in die ClickUp-Plattform für Projektmanagement integriert ist und die ideale Lösung zur Steigerung der Produktivität im Arbeitsalltag darstellt.

Hier ein kleiner Einblick, wie ClickUp AI Ihnen die Superkräfte geben kann, nach denen Sie sich sehnen.

Erhalten Sie auf Ihre Rolle zugeschnittene Schreibunterstützung

Ganz gleich, ob Sie als Vertriebsmitarbeiter an der perfekten Präsentation oder als Produktmanager an einem Plan für die Markteinführung arbeiten - mit ClickUp AI erhalten Sie die Unterstützung, die Sie beim Schreiben brauchen. ClickUp AI versteht den Kontext verschiedener organisatorischer Rollen und Projekte und liefert Ihnen maßgeschneiderte Ideen und Vorschläge für Ihre Texte.

Nahtlos zusammenarbeiten

ClickUp verbessert die Zusammenarbeit mit seinen KI-Funktionen. Es bietet generative Schreibfunktionen, um E-Mails zu verfassen, Dokumente zusammenzufassen und bessere Formulierungen und Grammatik vorzuschlagen. Sie können auch Elemente für Aktionen erstellen, die auf dem Kontext Ihrer Aufgaben basieren, und das Tool zum Brainstorming mit Ihrem Team nutzen.

Personalisierte Kommunikation mit ClickUp AI zum Aufbau dauerhafter Beziehungen

Überwinden Sie Kommunikationsbarrieren

ClickUp AI macht die funktions- und kulturübergreifende Zusammenarbeit effektiver. Sie können damit Nachrichten in Echtzeit in über 10 Sprachen übersetzen. Außerdem erkennt es unklare oder zweideutige Aussagen und macht Vorschläge zur Verbesserung der Klarheit.

Überbrücken Sie Sprachbarrieren mit ClickUp AI

Automatisieren Sie Ihre sich wiederholenden Aufgaben mit ClickUp und geben Sie Ihrem Team die Zeit, sich auf strategischere Initiativen zu konzentrieren. Von der Erstellung von Meeting-Notizen bis hin zur Zusammenfassung von Berichten - ClickUp AI vereinfacht Ihren Workflow und verbessert die Effizienz und Produktivität.

Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben mit ClickUp AI

Bringen Sie die intelligenteste KI in Ihr Team mit ClickUp

Während KI-Apps und -Tools überall ein Segen für die Produktivität sind, ist manchmal das Beste, was Sie tun können, um mehr zu erledigen, ... weniger Apps zu verwenden. Investieren Sie stattdessen in eine einzige, zweckgebundene App wie ClickUp.

ClickUp AI ist nicht Ihr durchschnittlicher KI-Assistent. Sie passt sich an Ihre Rolle an, mit forschungsgestützten Aufforderungen, die direkt in die Plattform eingewoben sind.

Es kann Ihnen helfen, Überforderung und KI-Müdigkeit zu minimieren, indem es Ihre gesamte Arbeit auf einer Plattform zentralisiert. Wenn Sie noch weitere Lösungen benötigen, können Sie unsere aktuelle Liste von KI-Software um schnell die richtigen tools zu finden.

P.S. ClickUp AI wird ständig weiterentwickelt, angetrieben von dem Bestreben, Teams intelligenter, schneller und robuster zu machen. Testen Sie ClickUp jetzt.