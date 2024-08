Die 10 besten Otter AI-Alternativen für die Transkription von Besprechungsnotizen im Jahr 2024

In den Meetings von heute gibt es eine Menge zu verarbeiten: Sprechende Köpfe, freigegebene Bildschirme, der Lärm im Hintergrund..., und das sorgfältige meeting-Notizen wird plötzlich umso schwieriger. Aber das muss nicht so sein.

Auftritt Otter KI. 🤖

Was ist Otter KI?

Otter KI transkribiert Online-Meetings in Echtzeit und erstellt exakte Zusammenfassungen von Meetings, abgeschlossen mit Schlüsseln, Bildschirmfotos und Audioaufnahmen. Angetrieben von einer leistungsstarken KI-Engine, erkennt Otters Live-Sprache-zu-Text-Transkription verschiedene Dialekte und Akzente. 🙌

über Otter Mit Tools zur Transkription von Meetings wie Otter können Sie kostenlos in die Unterhaltung eintauchen. Das tool nimmt automatisch die Stimmen der Sprecher auf, transkribiert das Meeting in Echtzeit, fügt den Notizen zum Meeting freigegebene Folien hinzu und vieles mehr.

Sie sind im Meeting nach einem ausgiebigen Mittagessen ein wenig weggetreten? Sie können jederzeit zurückgehen und die Diskussion vor dem nächsten Meeting fortsetzen. Zusammenarbeit per Fernzugriff ist die Art und Weise, wie wir heute arbeiten, und mit Tools für Videokonferenzen können Sie Ihre Produktivität steigern und gemeinsam an wichtigeren Aufgaben arbeiten.

Wenn Sie eine Transkriptionssoftware evaluieren, gibt es auch mehrere Otter KI-Alternativen. Sie müssen nur wissen, worauf Sie bei diesen achten müssen.

Worauf sollten Sie bei Otter KI-Alternativen achten?

Jedem Meeting sollte idealerweise eine ausführliche Besprechung vorausgehen meeting-Agenda und jeder Teilnehmer muss sich daran halten. Kein Lärm, nur Business!

Aber das geschieht selten.

Gute Tools für die Transkription von Meetings, die jede Aktivität intelligent aufzeichnen, helfen Ihnen, ein Meeting-Protokoll zu erstellen, das nur die wichtigsten Informationen enthält. Tools wie Otter KI helfen dabei, die Punkte der verschiedenen Redner in einem sauberen, klaren Format aufzuzeichnen.

Mit einer Live-Zusammenfassung und einem Editor sorgen diese Tools dafür, dass Sie keinen Schlüsselmoment verpassen. 📝

Wenn Sie auf der Suche nach einer Alternative zu Otter.ai sind, sollten Sie diese Faktoren berücksichtigen:

Genauigkeit: Wenn das Tool Sprache nicht genau in Text umwandeln kann, wird es kaum von Nutzen sein. Stellen Sie sicher, dass das Tool Sprache erkennen und korrekt transkribieren kann

Wenn das Tool Sprache nicht genau in Text umwandeln kann, wird es kaum von Nutzen sein. Stellen Sie sicher, dass das Tool Sprache erkennen und korrekt transkribieren kann Echtzeit-Transkription: Das tool muss genau und in Echtzeit transkribieren. Mit dem zusätzlichen Feature eines Editors können Sie die wichtigen Punkte während der Transkription verfolgen

Das tool muss genau und in Echtzeit transkribieren. Mit dem zusätzlichen Feature eines Editors können Sie die wichtigen Punkte während der Transkription verfolgen Bildschirmaufzeichnungsfunktion: Die Bildschirmaufzeichnung ist ebenso wichtig wie die Transkription von Sprache. Stellen Sie sicher, dass das Tool Ihrer Wahl jeden wichtigen Bildschirm aufzeichnet

Die Bildschirmaufzeichnung ist ebenso wichtig wie die Transkription von Sprache. Stellen Sie sicher, dass das Tool Ihrer Wahl jeden wichtigen Bildschirm aufzeichnet KI-gestützte Zusammenfassung: Stellen Sie sich vor, dass eine genaue Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Meetings direkt nach dessen Ende präsentiert wird. Mehrere KI-Tools für Meetings erledigen genau das. Zu erledigen ist das mit dem KI-Zusammenfassungsprogramm von ClickUp folgendermaßen

Fassen Sie lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen, indem Sie ClickUp AI

Benutzerfreundlichkeit: Einfach einzurichten, einfach zu bedienen - das tool sollte sich auch in Ihre bevorzugte Meeting-Plattform integrieren lassen

Einfach einzurichten, einfach zu bedienen - das tool sollte sich auch in Ihre bevorzugte Meeting-Plattform integrieren lassen Sicherheit und Datenschutz: Ihre Unterhaltung sollte den Chatraum nur dann verlassen, wenn dies auch beabsichtigt ist. Achten Sie auf hochgradige Verschlüsselung, Datenschutz und Einhaltung von Vorschriften sowie Zugangskontrolle

Ihre Unterhaltung sollte den Chatraum nur dann verlassen, wenn dies auch beabsichtigt ist. Achten Sie auf hochgradige Verschlüsselung, Datenschutz und Einhaltung von Vorschriften sowie Zugangskontrolle Zusammenarbeit: Das Tool muss auch die Möglichkeit bieten, gemeinsame Notizen zwischen den Teilnehmern zu erstellen. Sie sollten auch in der Lage sein, die Zusammenfassung zu versenden, sobald Sie die Notizen zum Meeting überarbeitet haben

Das Tool muss auch die Möglichkeit bieten, gemeinsame Notizen zwischen den Teilnehmern zu erstellen. Sie sollten auch in der Lage sein, die Zusammenfassung zu versenden, sobald Sie die Notizen zum Meeting überarbeitet haben Mehrsprachiger Support: Das tool sollte mehrere Sprachen und Dialekte ohne Fehler erkennen und interpretieren können.

Die 10 besten KI-Alternativen für Otter im Jahr 2024

Otter ist ein beliebtes Tool für Transkription und Notizen, vor allem in Vertriebs- und Produktteams, aber mehrere ähnliche KI-gestützte Tools für Meetings können den gleichen Zweck erledigen. Hier sind die 10 besten Alternativen zu Otter KI und wie sie im Vergleich abschneiden.

1. Avoma

Über Avoma Avoma ist eine der besten Otter.ai-Alternativen. Es lässt sich nahtlos in die meisten Kalender-, Konferenz- und Dialer-Clients integrieren und erstellt hochpräzise Transkripte.

Das Besondere daran ist, dass die Transkripte in einer Datenbank gespeichert werden und die Teilnehmer ein bestimmtes Thema der Unterhaltung in wenigen Minuten suchen und finden können.

Avoma ist besonders nützlich für Teams mit Kundenkontakt: Mit der Schnittstelle können Sie die Details von meetings unter vier Augen oder Gruppenunterhaltungen, fasst die Unterhaltung zusammen und liefert dann verwertbare Erkenntnisse, die mit dem CRM Ihres Unternehmens synchronisiert werden.

Avoma beste Features

Bietet intelligente Einblicke durch direkte Synchronisierung mit dem CRM des Unternehmens

Speichert transkribierte Unterhaltungen und ermöglicht intelligente Suchfunktionen

Zeichnet sowohl Audio als auch Video zusammen mit seiner Transkription auf

Generiert automatisch eine Zusammenfassung des Meetings, aufgeschlüsselt nach Sprecher und Thema

Avoma Beschränkungen

Die meisten Funktionen sind auf englischsprachige Benutzer limitiert

Die besten Features und Funktionen befinden sich hinter der Paywall

Avoma Preise

Basic Plan: Kostenlos

Kostenlos Starter : $19 pro Benutzer/Monat

: $19 pro Benutzer/Monat Plus: $49 pro Benutzer/Monat

$49 pro Benutzer/Monat Business: $79 pro Benutzer/Monat

$79 pro Benutzer/Monat Enterprise: 149 $ pro Benutzer/Monat

Avoma Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

2. Airgram

Über Airgram Airgram ist ein weiteres effizientes Tool zur Aufzeichnung und Transkription von Meetings. Es läuft auf Autopilot - es zeichnet auf, transkribiert, fasst zusammen und gibt dann die Notizen des Meetings für alle Teilnehmer frei.

Abgesehen von den üblichen Features für Terminplanung, Transkription, Notizen und Zusammenarbeit und dem zusätzlichen Vorteil des GPT-4-gesteuerten KI-Zusammenfassers (z.Zt. in der Beta-Phase), verspricht das Tool ein praktischer Assistent zu sein. ✍️

Airgram unterstützt acht Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch und Mandarin-Chinesisch. Sie können auch kurze Video-Schnipsel von Abschnitten eines Meetings erstellen und an andere senden.

Die besten Features von Airgram

Erstellt kurze Video-Schnipsel von wichtigen Abschnitten des Meetings zum Freigeben

Nimmt Meetings in hoher Qualität auf und speichert sie dauerhaft

Unterstützt die 8 wichtigsten Sprachen der Welt

Airgram Beschränkungen

Derzeit limitiert auf Google Meet, Zoom, Microsoft Teams und Webex

Kostenlose Version mit eingeschränkten Möglichkeiten verfügbar

Preise für Airgram

Basic: Free

Free Plus: $18 pro Benutzer/Monat

Airgram Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (80+ Bewertungen)

: 4.6/5 (80+ Bewertungen) Product Hunt : 4.2/5 (20+ Bewertungen)

: 4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Colibri.ai

über Kolibri.ki Colibri kann Ihre Meetings in Echtzeit aufzeichnen und transkribieren. Der Meeting-Assistent von Colibri beginnt mit der Aufzeichnung und Transkription von Meetings, fasst die wichtigsten Punkte zusammen und sendet die Zusammenfassung per E-Mail an die Teilnehmer.

Der zusätzliche Vorteil von geschlossenen Untertiteln in Echtzeit ermöglicht es dem Redner, seiner eigenen Rede zu folgen, wenn es Sie nicht stört.

Darüber hinaus lässt sich Colibri in die meisten gängigen Videokonferenzsoftwares und in gängige Unternehmenstools wie Slack und Salesforce integrieren. Colibri erstellt prägnante, bearbeitbare und durchsuchbare Zusammenfassungen von Meetings und bietet vorgefertigte Vorlagen für die Meeting-Agenda.

Mit einer ausgeklügelten KI-Maschine die KI-Engine, die die Zusammenfassung antreibt, liefert Ihnen intelligente Analysen und Erkenntnisse aus allen Ihren Meetings.

Colibri.ai beste Features

Kompetente KI-Engine, die das Transkriptions- und Zusammenfassungstool antreibt

Vorgefertigte Vorlagen für die Meeting-Agenda für eine schnelle Zusammenarbeit

Einfache Integration mit Slack und Salesforce

Colibri.ai Einschränkungen

Bietet KI-Funktionen nur im Pro Plan

Colibri unterstützt nicht mehrere Sprachen und Dialekte

Kolibri.ai Preise

Basic : Free

: Free Starter : $16 pro Benutzer/Monat

: $16 pro Benutzer/Monat Pro: $40 pro Benutzer/Monat

Colibri.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (5+ Bewertungen)

: 4.3/5 (5+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Glühwürmchen.KI

über Glühwürmchen.ki Fireflies KI ist ein besonders beliebter Dienst zur Aufzeichnung und Transkription von Meetings. Er nimmt automatisch an Meetings teil, zeichnet sie auf und transkribiert sie in den meisten Apps für Videokonferenzen und Dialer.

Wie Otter AI ermöglicht das Tool den Teilnehmern die Zusammenarbeit und Bearbeitung, während der KI-Zusammensetzer eine äußerst präzise Zusammenfassung des Meetings erstellt.

Fireflies beherrscht mehr als 40 Sprachen und Dialekte und ermöglicht die Wiedergabe der Sprachaufzeichnung, wenn Sie auf den entsprechenden Teil der Unterhaltung klicken. Der kostenlose Plan bietet etwa 800 Minuten Speicher, die Pro Version bietet zehnmal mehr.

Fireflies.ai beste Features

Genaue Übersetzung und Transkription von mehr als 40 Sprachen und Dialekten

Mehr als 800 Minuten Speicher im kostenlosen Plan

Einfache Integration in mehrere Plattformen für Konferenzen, Zusammenarbeit und CRM

Unlimited-Speicher für Business- und Enterprise-Pläne

Vergleichsweise kostengünstig für Business-Benutzer

Einschränkungen bei Fireflies.ai

Videoaufzeichnung ist nur im Pro Plan verfügbar

CRM- und Kollaborationsintegrationen sind nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Fireflies.ai Preise

Basic : Free

: Free Pro : $10 pro Benutzer/Monat

: $10 pro Benutzer/Monat Business- und Enterprise-Pläne: ab 19 Dollar pro Benutzer

Fireflies.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (85+ Bewertungen)

: 4.5/5 (85+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5: Tl;dv

über tl;dv tl;dv ist ein weiteres GPT-gestütztes Tool zur Aufzeichnung und Transkription von Meetings, das Sie in Ihre Videokonferenzsoftware integrieren können. Die Chrome-Erweiterung und die Zoom-Integration heben sich von den anderen oben aufgeführten Otter KI-Alternativen ab.

So können Sie beispielsweise Meetings in hoher Qualität aufzeichnen, Clips aus einem Meeting freigeben und in mehr als 30 Sprachen transkribieren.

Der kostenlose Plan bietet mehrere Features, die genauso hilfreich sind wie die Features hinter der Paywall anderer Meeting-Tools. Kein Wunder, dass tl;dv bereits über eine Million Benutzer hat. Mit dem Pro-Plan können Sie Ihre Arbeitsabläufe in Meetings automatisieren, wobei zahlreiche Integrationen zur Verfügung stehen.

tl;dv beste Features

Unlimitierte Aufzeichnung und Transkription in der kostenlosen Version

Hochwertige Aufzeichnung gekoppelt mit dem Freigeben von Clips aus einem Meeting

Transkription in über 30 Sprachen

tl;dv Beschränkungen

Die meisten Integrationen in den kostenpflichtigen Plänen

Limitiert auf Google Meet und Zoom

tl;dv Preise

Basic Plan : Free

: Free Pro Plan: $20 pro Benutzer/Monat

tl;dv-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (100+ Bewertungen) Produktjagd: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

6. Tactiq

über Tactiq.io Tactiq wird als "KI-Meeting-Kit" beworben und kann Ihnen bei der Echtzeit-Transkription von Meetings über Konferenzplattformen in über 15 Sprachen helfen. Tactiq bietet eine begrenzte Funktion zur Videoaufzeichnung, aber das Tool kann Meetings mit Sprecheridentifikation und Zeitstempeln aufzeichnen und transkribieren.

Anschließend fasst das Tool das Meeting zusammen und erstellt elemente der Aktion für die Teilnehmer und legt die Tagesordnung für das nächste Meeting fest.

Obwohl es nicht so viele Features wie die anderen hier aufgelisteten Tools hat, ist es für Einzelpersonen und kleine Teams sehr praktisch. Sie können die Engagement-Analyse Ihres Meetings einsehen - ein Feature, das nur wenige Tools für Meetings bieten.

Tactiqs beste Features

Geschlossene Untertitel, Zeitstempel und Sprecheridentifikation in transkribierten Notizen in Echtzeit

Export von Abschriften in Google Docs während des Meetings

Einschränkungen von Tactiq

Kein Speicher für Audioaufnahmen

Limitierte Funktionen für Videoaufnahmen

Limitierte KI-Fähigkeiten

Tactiq-Preise

Basic : Free

: Free Pro: ab $8

Tactiq-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Product Hunt: 4.9/5 (60+ Rezensionen)

7. Rev

über Rev Rev ist nicht nur ein Meeting-Assistent: Rev bietet Audio-zu-Text-Transkriptionsdienste an, sowohl durch erfahrene Transkriptionisten als auch durch unternehmensfähige APIs.

Während sich Rev für die alltägliche Transkription von Meetings als teuer oder unpraktisch erweisen kann, ist der Service für verschiedene Branchen und Dialekte hervorragend geeignet. Rev bietet jedoch keine Echtzeit-Transkription oder den Komfort von Meeting-Zusammenfassungen und Integrationen.

Rev beste Features

Hochpräzise Ausgabe mit ausgefeilter Spracherkennung und Transkription

Funktioniert auf mobilen Geräten

Rev-Einschränkungen

Bietet keine Echtzeit-Transkription oder Zusammenfassungen von Meetings

Abrechnung nach Minuten, nicht nach Benutzern (schwierig zu skalieren, da die Preise mit der Anzahl der Meetings steigen)

Fehlende Features für Meeting-Assistenten wie Zusammenfassung, Agenda oder Integration

Preisänderung

Automatisierte Transkription: $0,25 pro Minute

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (45+ Bewertungen)

8. Trint

über Trint Trint nutzt künstliche Intelligenz, um Sprache aus Video- und Audiodateien in präzise Texttranskriptionen umzuwandeln. Mit Trint können Sie Text in mehr als 30 Sprachen transkribieren und die transkribierten Dateien anschließend gemeinsam mit anderen Benutzern bearbeiten und freigeben.

Trint bietet zwar keine Features für die Aufzeichnung von Meetings in Echtzeit oder Assistenten für Meetings, aber sein kompetentes KI-Modell kann Texte mit einem hohen Maß an Genauigkeit übersetzen. Der Dienst ist auch als mobile App verfügbar.

Auch wenn Trint keine Otter.ai-Alternative ist, können Sie die Software dennoch nutzen, um maschinell transkribiert zu schreiben text aus verschiedenen Video- und Audiodateien.

Trint beste Features

Webbasierte automatisierte Transkription in verschiedenen Video- und Audioformaten

Transkription und Übersetzung in mehr als 30 Sprachen

Trint-Einschränkungen

Keine Echtzeit-Aufnahme oder Transkriptionsfunktion für Meetings

Keine Features zur Identifizierung oder Beschreibung von Sprechern

Trint-Preise

Starter : $48 pro Benutzer/Monat

: $48 pro Benutzer/Monat Fortgeschritten: $60 pro Benutzer/Monat

Trint Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (60+ Bewertungen)

: 4.4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (17 Rezensionen)

9. Vokal

über Vokal Mit Vowel, einem KI-gestützten Tool für Videokonferenzen, können Sie Meetings abhalten, die Unterhaltung transkribieren und aufzeichnen und die Transkription anschließend in präzise Zusammenfassungen umwandeln. Mit Vowel können Sie auch gemeinsam eine Agenda erstellen und Notizen zu Meetings bearbeiten.

Vowel ist ein umfassendes Video-Konferenz-Tool (ähnlich wie Zoom) und eignet sich hervorragend, wenn Sie einen kollaborativen Workspace benötigen.

Vowel ist bei Produkt- und Ingenieurteams sowie bei Startups mit Remote-Arbeiten beliebt und kann mehrere kleinere Arbeitsplätze ersetzen kollaborative tools und helfen Ihnen, Ihren Workflow zu optimieren.

Beste Features für Vokale

Bietet Terminplanung, Konferenzen, Aufzeichnung, Notizen und Zusammenarbeit - eine abschließende Meeting-Lösung

Speichert und gibt KI-generierte Meeting-Zusammenfassungen und Aktionspunkte frei

Erfordert keine App - lässt sich in den meisten Browsern problemlos erledigen

Einschränkung der Vokale

Der Transkriptionsdienst verfügt über begrenzte Integrationen und Features im kostenlosen Plan

Weniger Features und teurer als konkurrierende Tools für Videokonferenzen

Preise für Vokale

Basic : Free

: Free Pro: $16.50 pro Host/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (170+ Bewertungen)

: 4.6/5 (170+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

10. Microsoft Teams

Chats in Microsoft Teams

Microsoft Teams 📱ist ein Synonym für kollaborative Workspaces. Teams, das Skype for Business abgelöst hat, bietet eine robuste Plattform für Meetings, Chats und Notizen - und ist auf allen Geräten als App verfügbar (Microsoft, Android, iOS und darüber hinaus).

Obwohl es keine Alternative zu Otter KI ist, kann Teams Ihnen helfen, in einem sicheren Workspace schnell zusammenzuarbeiten und Ressourcen freizugeben. Sie können auch Audio und Video aufzeichnen, Zusammenfassungen erstellen und Tagesordnungen für Meetings erstellen. Und ja, es bietet auch bildschirmaufzeichnung auf Mac .

Pro-Tipp: Verbinden Sie Microsoft Teams mit Ihrem ClickUp KI-gestützter Workspace ! Sie verpassen nie einen Beat.

Microsoft Teams beste Features

Mehrere Projektmanagement-Tools und Integrationen für einen optimierten Workflow

Günstiger als die meisten Plattformen für Projektmanagement und Zusammenarbeit

Microsoft Teams Einschränkungen

Limitierte Transkriptions- und Übersetzungsfunktionen

Keine KI-gesteuerten Zusammenfassungen oder Notizen

Microsoft Teams Preise

Basic : Free

: Free Erweitert: 4,80 $ pro Benutzer/Monat

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (14000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (14000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9000+ Bewertungen)

Andere KI-Tools

Otter KI und seine Alternativen eignen sich zwar hervorragend als Tools zur Transkription und Aufzeichnung von Meetings, doch müssen diese Notizen in Aktionspunkte unterteilt und Eigentümern und Fälligkeitsdaten zugewiesen werden, um einen produktiven Kreislauf abzuschließen. An dieser Stelle kommen Projektmanagement tools ins Spiel.

Sie brauchen eine Plattform wie ClickUp, um den Projekt-Workflow in Ihrem Unternehmen zu optimieren. Und seien wir mal ehrlich, wer würde sich nicht wünschen, dass KI sein Mann am Freitag ist?

ClickUp bietet zwar keine Echtzeit-Transkription von Meetings, aber Sie können mit ClickUp's Clip können Sie Ihre Notizen aufzeichnen und freigeben.

ClickUp

Mit KI als Herzstück von ClickUp's Kollaborations- und Projektmanagement-Plattform wird jeder Teil Ihres Projekts rationalisiert. Sie können den Workflow Ihres Projekts und seinen Fortschritt durch die verschiedenen Phasen in einem einzigen Dashboard verfolgen.

Und wenn Sie die nächste große Idee schreiben und freigeben müssen, versuchen Sie Dokumente und Boards , das Superhelden-Duo aus Text-Editor und Whiteboard. Mit Chat können Sie sicherstellen, dass Ihre Teamkollegen immer über Ihre Ideen informiert sind. ClickUp ist für Sie, Ihr Team, und Ihr Geschäft gemacht.

Die besten Features von ClickUp

Einfaches Freigeben von Bildschirmfotos und hochwertigen Videos

Problemloses Organisieren und Freigeben von Dateien und Ressourcen über eine benutzerfreundliche Oberfläche

Vollständig anpassbarer und kollaborativer Tracker für den Fortschritt des Projekts

Hochentwickelter Text Editor und Whiteboard Apps

Leistungsstarke KI-Engine, die Sie bei der Erstellung hochwertiger, wirkungsvoller Inhalte unterstützt

Intelligente Analysen und umsetzbare Erkenntnisse in einem einzigen Dashboard

ClickUp Limitierungen

Keine Gamification (noch!)

Lernkurve für erstmalige Benutzer

ClickUp-Preise

free Forever : Free Forever

Free Forever Unlimited : $7 pro Benutzer/Monat

: $7 pro Benutzer/Monat Business : $12 pro Benutzer/Monat

: $12 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt aufnehmen mit uns für einen benutzerdefinierten Plan

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Ist die Lösung abgeschlossen?

Kein Tool, das wir kennen, kann alles zu erledigen. Transkriptionen, Aufzeichnungen und Notizen sorgen dafür, dass jede Unterhaltung aufgezeichnet wird und Sie über alle Informationen verfügen, die Sie benötigen. Der Schlüssel liegt darin, wie diese Informationen über verschiedene Tools und Prozesse hinweg fließen.

Daher ist eine integrierte Erfahrung für Ihr Geschäft von entscheidender Bedeutung. Andernfalls werden Sie nur Silos und viel Lärm statt Einblicke schaffen.

Könnte eine integrierte Plattform wie ClickUp die abschließende Lösung für kollaborative Workspaces sein, nach der jeder sucht? Wir denken schon! 🎉