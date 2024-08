10 Dall-E-Alternativen zur Erstellung von AI-Bildern

KI hat die Erstellung von Inhalten verändert. Und wir reden hier nicht nur über das Schreiben.

Die heutigen Tools der künstlichen Intelligenz können alles erledigen, vom Schreiben von Blogbeiträgen bis hin zur Erstellung beeindruckender Kunstwerke in verschiedenen Stilen. 🎨

Ganz gleich, ob Sie Kunst als Hobby lieben oder sie in Ihrer Arbeit verwenden, Sie sind wahrscheinlich vertraut mit KI-Kunstgeneratoren . Eines der populärsten Tools ist Dall-E, ein Text-zu-Kunst-Ersteller von OpenAI, dem Unternehmen, das auch hinter ChatGPT steht.

Dall-E ist zwar ein trendiges tool, aber nicht der einzige Kunstgenerator in diesem Block. Wenn Sie auf der Suche nach Tools für maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache sind, um Kunst zu erstellen, ist diese Liste genau das Richtige für Sie.

Hier erfahren Sie mehr über Dall-E und worauf Sie bei der Bewertung anderer KI-Kunstgeneratoren achten sollten. Dann geben wir 10 der besten Dall-E-Alternativen und andere KI-Tools für die Erstellung künstlerischer Inhalte frei.

Was ist Dall-E?

Dall-E ist ein KI-Kunstgenerator, der auf der Grundlage von geschriebenen Texten ein Bild erstellt. Er wurde 2021 von OpenAI veröffentlicht und nutzt die ChatGPT3-Technologie, um Bilder anhand von Schlüsselwörtern zu erstellen.

Der Name Dall-E ist eine Kombination aus Verweisen auf den berühmten Maler Salvador Dali und Disneys berühmten Roboter Wall-E. Er soll die Verbindung zwischen Technologie und neuen, von berühmten Talenten inspirierten Kunstwerken verdeutlichen. 🤖

Dall-E ist ein neuronales Netz, das die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und große Sprachmodelle (LLMs) verwendet. Es bezieht sich auf 12 Milliarden Parameter bei der Analyse von Eingabeaufforderungen und der Entwicklung von Bildern.

Dall-E 2 ist die neueste Version des KI-Tool . Es erzeugt im Vergleich zu dem ursprünglich veröffentlichten Produkt hochwertigere und fotorealistischere Bilder. Es verwendet zwei verschiedene Modelle, um Bilder und genauere Darstellungen auf der Grundlage von Text zu erstellen.

Worauf sollten Sie bei Dall-E Alternativen achten?

Dall-E mag zwar einer der bekanntesten KI-Bildgeneratoren sein, aber er ist nicht die einzige Option. Es gibt viele andere leistungsstarke KI-Tools zur Bilderzeugung, die für Ihre Bedürfnisse besser geeignet sein könnten.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei Ihrem nächsten KI-Art-Tool achten sollten:

Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche : Wählen Sie ein Tool, das einfach zu bedienen ist, egal ob Sie ein Experte oder ein Anfänger bei der Erstellung von KI-Bildern sind

: Wählen Sie ein Tool, das einfach zu bedienen ist, egal ob Sie ein Experte oder ein Anfänger bei der Erstellung von KI-Bildern sind Bearbeitungsmöglichkeiten : Das Tool kann zwar ein großartiges Bild erstellen, aber noch besser ist es, wenn es Bearbeitungsfunktionen gibt, mit denen Sie das Design optimieren können

: Das Tool kann zwar ein großartiges Bild erstellen, aber noch besser ist es, wenn es Bearbeitungsfunktionen gibt, mit denen Sie das Design optimieren können Anpassbare Prompts : Achten Sie bei der Erstellung von Text-zu-Bild-Eingabeaufforderungen auf Optionen, mit denen Sie Parameter hinzufügen können, um genau das zu erhalten, was Sie wollen

: Achten Sie bei der Erstellung von Text-zu-Bild-Eingabeaufforderungen auf Optionen, mit denen Sie Parameter hinzufügen können, um genau das zu erhalten, was Sie wollen Schnelle Bilderstellung : Sie haben nicht die Zeit, den ganzen Tag herumzusitzen, während ein Tool ein Bild erstellt. Suchen Sie nach einem Tool, das aus Ihrem Text ein Bild in Sekunden, nicht Minuten, erstellt

: Sie haben nicht die Zeit, den ganzen Tag herumzusitzen, während ein Tool ein Bild erstellt. Suchen Sie nach einem Tool, das aus Ihrem Text ein Bild in Sekunden, nicht Minuten, erstellt Nutzungsrechte : Wenn Sie planen, diese Bilder für kommerzielle Zwecke zu verwenden, sollten Sie die Bildrechte prüfen, um rechtliche Probleme zu vermeiden

: Wenn Sie planen, diese Bilder für kommerzielle Zwecke zu verwenden, sollten Sie die Bildrechte prüfen, um rechtliche Probleme zu vermeiden Vielfältige Kunststile: Suchen Sie nach Text-zu-Bild-Generatoren, die benutzerdefinierte Themen und verschiedene Kunststile anbieten, um realistische Bilder zu erstellen

Die 10 besten Dall-E-Alternativen für das Jahr 2024

Suchen Sie nach den besten KI-Bildgeneratoren? Diese 10 Alternativen zu Dall-E sind eine fantastische Möglichkeit, um hochwertige Bilder und digitale Kunst zu erstellen. Egal, ob Sie Designs für das Freigeben von Beiträgen in sozialen Medien, Blog-Infotografien oder Porträtfotos benötigen, es gibt ein Tool, das Ihre Ziele erfüllt. ✨

1. Midjourney

über Midjourney Von dem Moment an, in dem Sie auf der Website landen, Mitten auf der Reise ist hypnotisierend. Zeilen von Code glitzern vor Ihren Augen und verführen Sie dazu, in Sekundenschnelle atemberaubende digitale Kunst zu schaffen. Geben Sie eine Eingabeaufforderung ein und in Sekundenschnelle haben Sie ein digitales Meisterwerk. 🖼️

Midjourney beste Features

Feinabstimmung von Designs mit benutzerdefinierten Anpassungen, um die generierten Bilder genau so zu gestalten, wie Sie es wünschen

Das KI-Modell bietet ein Remix Feature, mit dem Sie zwei Bilder zu einem Entwurf kombinieren können

Bildgewicht, Seitenverhältnis und Kachelparameter geben Ihnen die Kontrolle über Ihre Bilder

Midjourney Beschränkungen

Das tool ist nicht in der Lage, Bilder mit sinnvollen Wörtern zu generieren - der gesamte Text ist am Ende ein Mischmasch aus Buchstaben

Einigen Benutzern ist aufgefallen, dass Hände und Zähne in den erzeugten Bildern deformiert sind

Midjourney Preise

Basic : $10/Monat

: $10/Monat Standard : $30/Monat

: $30/Monat Pro : $60/Monat

: $60/Monat Mega: $120/Monat

Midjourney Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (70+ Bewertungen)

: 4.4/5 (70+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

2. Fotor

über Fotor Fotor ist ein KI-Bildgenerator und Editor, mit dem das Bereinigen und Verbessern von Fotos ein Kinderspiel ist. Nutzen Sie das Feature der Text-zu-Bild-Generierung, um ein neues Design von Grund auf zu erstellen, oder laden Sie ein vorhandenes Bild hoch, um es sofort zu verbessern. Verwenden Sie integrierte Tools, um den Hintergrund zu ändern, Objekte zu entfernen oder Filter hinzuzufügen. 👀

Fotor beste Features

Mit Filtern und Effekten können Sie ganz einfach Bilder mit bestimmten Stilen erstellen, z. B. Vintage-Schnappschüsse oder Anime-Vibes

Verwenden Sie den Schriftart-Generator, um Text hinzuzufügen, der zum Stil Ihres Bildes passt

Mit Dutzenden von Vorlagen können Sie Collagen erstellen, Fotos einfärben und stilvolle Designs erstellen, die Sie auf verschiedenen Plattformen freigeben können

Verwenden Sie Verknüpfungen, um ein Foto zu verbessern oder den Hintergrund mit einem Klick zu entfernen

Fotor-Beschränkungen

Einigen Benutzern ist aufgefallen, dass Features wie Bearbeitungshistorie und Überlagerung fehlen

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv und kann fehlerbehaftet sein und langsame Ladezeiten aufweisen

Preise für Fotor

Basic : Free

: Free Pro : $8.99/Monat

: $8.99/Monat Pro+: $19.99/Monat

Fotor Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (200+ Bewertungen)

: 4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

3. Artguru KI

über Artguru Artguru nimmt Texteingaben entgegen und erstellt Bilder in Sekundenschnelle. Laden Sie ein Foto hoch und wählen Sie einen Stil wie Punk oder klassische Kunst, um ein stilisiertes Bild zu erstellen. Suchen Sie nach Inspiration? Durchsuchen Sie den Bilderkatalog, indem Sie auf die Rubriken "Explore" oder "Trending" klicken.

Artguru beste Features

Der KI-Avatar- und Porträt-Generator nimmt ein Selfie auf und generiert realistische Bilder auf der Grundlage verschiedener Stilfilter

Treten Sie der Discord-Community bei, um mit anderen Erstellern zu chatten, über Kunst zu diskutieren und sich inspirieren zu lassen

Mit dem Hintergrund-Entferner können Sie ein bestehendes Bild in Sekundenschnelle und ohne großen Aufwand aufwerten

Verwenden Sie den Photo Enhancer, um Beleuchtung, Farbe und Stil für schnelle Korrekturen anzupassen

Artguru Limits

Es gibt keine Offline Version von Artguru, Sie müssen also verbunden sein, um es zu benutzen

Sie haben nicht so viel Kontrolle über feine Details, wie Sie es bei echten Fotos erledigen können

Artguru Preise

Mini : $1.99/Woche

: $1.99/Woche Pro: $3.99/Woche

Artguru Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Vereinfacht

über Vereinfacht Simplified ist ein All-in-One Erstellung von KI-Inhalten tool. Es bietet KI-generierte Kunst, Copywriting und Social Media Management in einem Space. Mit einem Klick können Sie KI-Bilder erstellen und auf Millionen kostenloser Vorlagen und Bilder zugreifen.

Vereinfachte beste Features

Zahlreichegrafikdesign-Toolseinschließlich Marken-Kits, mit denen Sie Bilder erstellen können, die zu Ihrem Stil passen und ein einheitliches Erscheinungsbild ergeben

Die Hintergrundentfernung spart Zeit bei der Bearbeitung von Fotos

Professionelle Vorlagen, einschließlich Animationsersteller, erweitern Ihre Möglichkeiten für benutzerdefiniertes Design

Mit dem magischen Resizer tool können Sie Bilder im Handumdrehen zuschneiden und in der Größe anpassen, um sie auf verschiedenen Plattformen freizugeben

Vereinfachte Limits

Es gibt eine Lernkurve, da es so viele Features und Vorlagen gibt

Die Benutzeroberfläche kann unübersichtlich sein, so dass es schwierig ist, das richtige Tool sofort zu finden

Vereinfachte Preisgestaltung

Design Free : $0

: $0 Design Pro : $9/Monat

: $9/Monat Design Business: $15/Monat

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. Starryai

über starryai Dieses tool nimmt Textbeschreibungen und verwendet Deep-Learning-Modelle und Algorithmen, um wunderschöne Kunstwerke zu erstellen. Erstellen Sie täglich bis zu fünf Bilder kostenlos und genießen Sie die volle Eigentümerschaft an Ihren Kreationen. Sie können Stile und Seitenverhältnisse benutzerdefinieren und auf einer Vielzahl von Plattformen verwenden.

starryai beste Features

Mehr als 1.000 Stile ermöglichen es Ihnen, Meisterwerke zu erstellen, egal ob Sie Anime, realistische Bilder oder etwas anderes mögen

Verwenden Sie Bulk Create, um mehrere Bilder in ähnlichen Stilen mit nur einem Klick zu erstellen

Verwenden Sie die mobile App auf iOS oder Android für die Erstellung unterwegs

Genießen Sie die volle Eigentümerschaft und geben Sie Ihre Bilder frei

starryai Beschränkungen

Es gibt viele Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Gestaltung bei der Eingabeaufforderung, aber nicht viele Funktionen zur Bearbeitung

Guthaben limitiert die Anzahl der Bilder, die Sie pro Tag erstellen können

starryai Preise

Free: Keine Kosten, aber ein Limit von fünf Bildern pro Tag

starryai Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

6. Hotpot.ai

über Hotpot.ai Hotpot bietet eine Sammlung von generative KI image tools zum Erstellen von Meisterwerken. Entfernen Sie Objekte, personalisieren Sie Kunstwerke und sehen Sie sich selbst als KI-Avatar. Zu den weiteren Features gehört die Möglichkeit, bestehende Bilder zu aktualisieren, indem Sie alte Fotos einfärben und beschädigte Bilder wiederherstellen. 📸

Hotpot beste Features

Vorlagen für verschiedene Bildtypen, die nach Plattformen unterteilt sind, ermöglichen es Ihnen, die Bilder zu erstellen, die Sie für verschiedene Marketingzwecke benötigen

Eine Datenbank mit KI-Aktienfotos erleichtert das Freigeben von Bildern für kommerzielle Zwecke

Dutzende von Tools erleichtern die Erstellung von Bildern, damit Sie die gewünschten Änderungen vornehmen können

Die Device MockUps und Grafik-Tools sind ideal für Entwickler, die ihren Produkten künstlerische Designs hinzufügen möchten

Hotpot-Einschränkungen

Die benutzerdefinierten Möglichkeiten sind im Vergleich zu anderen Tools für die Erstellung von Bildern limitiert

Nach der Erstellung des Bildes können Sie keine Bearbeitungen mehr vornehmen

Hotpot-Preise

Basierend auf Guthaben: Verschiedene Features und Einstellungen erfordern unterschiedliche Mengen an Guthaben, so dass die Preisgestaltung davon abhängt, wofür genau Sie das tool verwenden

Hotpot-Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

7. Synthesia

über Synthesia Synthesia unterscheidet sich von den meisten Tools auf dieser Liste, da es nicht nur Bilder, sondern auch Texte in Videos umwandelt. Mit KI-Stimmen in über 120 Sprachen ist es einfach, Ihr Publikum zu erreichen, egal wo es sich befindet. Für die benutzerfreundlichen Bearbeitungstools sind keine Erfahrungen oder Kenntnisse erforderlich, sodass auch Mitglieder von Teams mit geringen Vorkenntnissen Änderungen vornehmen können. 🤩

Synthesia beste Features

Wählen Sie aus mehr als 140 Avataren, um Ihre Marke oder Ihre Stimme in den Videos darzustellen

Das Tool ersetzt langweilige Präsentationen und Text, um einen ansprechenderen und informativeren Ansatz zu schaffen

Erstellen Sie ein Skript, passen Sie das Video an, arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und laden Sie es herunter - alles in einem einzigen Space

Dank des einfachen Slide-Deck Editors müssen Sie kein Profi sein, um das Tool zu nutzen

Synthesia Grenzen

Einige Pläne limitieren die Anzahl der Videos, die Sie erstellen können

Einige Benutzer sind der Meinung, dass das Qualitätsniveau nicht sehr professionell ist, so dass es nur in bestimmten Situationen nützlich ist

Synthesia Preise

Persönlich : $30/Monat

: $30/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Synthesia Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (900+ Bewertungen)

: 4.8/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

8. Gencraft

über Gencraft Nehmen Sie ein paar Wörter und verwandeln Sie sie in Bilder und Videos mit Gencraft. Generieren Sie neue Ideen, indem Sie ein paar Schlüsselwörter hinzufügen und sehen Sie, was der Bildgenerator zum Leben erweckt. Erstellen Sie kohärente Markenbilder, indem Sie das Tool auffordern, die Stimme und das Styling Ihrer Marke in die Bilder zu integrieren.

Gencraft beste Features

Mit Stilen wie Streetwear, Cosmic und Luxus können Sie Bilder mit dem von Ihnen gewünschten Vibe erstellen

Die Erstellung von Bildern dauert 30 Sekunden oder weniger

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie erstellen möchten, geben Sie einfach ein paar Schlüsselwörter ein, und das Tool liefert Ihnen Ideen

Gencraft Beschränkungen

Nichtzahlende Abonnenten können die Bilder nicht für kommerzielle Zwecke verwenden

Für Benutzer mit kostenlosem Konto werden die Bilder nur 30 Tage lang gespeichert

Gencraft Preise

Starter : $3.99/Woche

: $3.99/Woche Pro: $9.99/Woche

Gencraft Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

9. Visme

über VismeVisme ist ein Tool zur Erstellung von KI-Inhalten, das alles von Präsentationen und Diagrammen bis hin zu Bildern erstellt. Mit Visme können Sie schnell markenbezogene Bilder, Grafiken für soziale Medien und Videos erstellen. Nutzen Sie es als KI-Marketing-Tool zum Hinzufügen von Grafiken zu Marketingpräsentationen oder internen Dokumenten für das Team. 🙌

Visme beste Features

Die Bildbibliothek enthält Millionen von einzigartigen Grafiken und Fotos

Suche nach Anwendungsfällen, um die Bildbibliothek auf Ihre Bedürfnisse einzugrenzen

Zusammenarbeit in Echtzeit mit Ihrem Design-Team, um Feedback zu erhalten und Ideen für neue Grafiken zu entwickeln

Das Tool bietet außerdem einen integrierten Kalender mit Inhalten und interaktiven Designs

Visme Beschränkungen

Benutzer fanden, dass Fehler im Layout schwer zu beheben waren

Die Lernkurve ist steil, einschließlich des Erlernens der Navigation in der Benutzeroberfläche

Visme Preise

Basic : Free

: Free Starter : $29/Monat

: $29/Monat Pro : $59/Monat

: $59/Monat Für Teams: benutzerdefinierte Preise

Visme Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

10. DeepAI

über DeepAI DeepAI bietet eine Reihe von tools zur Erstellung von Bildern und zur Förderung Ihrer Kreativität, egal ob Sie ein produktmanager , Künstler oder Marketingfachmann. Lassen Sie sich von der Bibliothek mit KI-Bildern inspirieren oder laden Sie Ihr eigenes Design hoch und nehmen Sie mit den KI-Features Bearbeitungen vor.

DeepAI beste Features

Erstellen Sie im Handumdrehen ein Bild, indem Sie einen Text eingeben, einen Stil auswählen und auf die Schaltfläche "Generieren" klicken

Verwenden Sie den Bild-Editor, um schnelle Korrekturen an einem Foto vorzunehmen

Nutzen Sie die Features Superauflösung und stabile Diffusion für benutzerdefinierte Bilder

Durchsuchen Sie die Community, um Inspiration und Designs anderer Benutzer zu finden

DeepAI-Einschränkungen

Einige Benutzer stellten fest, dass das Tool häufig unscharfe Bilder erzeugt

Es kann fehlerhaft und langsam sein

DeepAI Preise

Pay As You Go: Kaufen Sie Guthaben von $5 bis $1.000

Kaufen Sie Guthaben von $5 bis $1.000 DeepAI Pro werden: $4.99/Monat mit Guthaben-Limit

DeepAI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Während diese Dall-E Alternativen es einfach machen, Bilder zu erzeugen, sind umfassende projektmanagement tools wie ClickUp bieten eine Reihe von KI-Features, um den gesamten Designprozess zu verbessern . Von der Erstellung von KI-generierten Bildunterschriften bis hin zur automatischen Zuweisung von Aufgaben an das Design-Team ist es ein All-in-One-Tool. 💪

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

Nutzen Sie ClickUp, um die Verwaltung von Aufgaben zu rationalisieren, das Schreiben von Inhalten zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern - dank der Integrationen, alles mit KI. ClickUp AI enthält Hunderte von Features für unzählige Anwendungsfälle. Erstellen Sie alles, von Verkaufstexten und Marketing-E-Mails bis hin zu Beiträgen für soziale Medien und Produktbeschreibungen, in der Hälfte der Zeit. ⏲️

ClickUp Whiteboards sind Ihr zentraler, visueller Hub, um Team-Ideen gemeinsam in koordinierte Aktionen umzusetzen

Zusätzlich zur Erstellung von Inhalten können Sie automatisch Aufgaben zuweisen und Zeitpläne festlegen, um den Fortschritt des Projekts zu überwachen. Arbeiten Sie in Echtzeit mit Brainstorming-Tools wie Whiteboard-Ansichten und mehr.

ClickUp beste Features

Wecken Sie die Kreativität, indem Sie mit Hilfe von Eingabeaufforderungen Ideen für Verbesserungen generierenUX-Design, Brainstorming-Kampagnen oder Planung von Ereignissen

Fassen Sie Aufgaben, Kommentare und Threads in Sekundenschnelle zusammen, um die wichtigsten Erkenntnisse zu gewinnen

Entwickelt für Business Teams,zusammenarbeit in Echtzeit macht den Designprozess kreativer und effektiver

Verschiedene Ansichten ermöglichen es Ihnen, Ihren Designprozess so zu visualisieren, wie es für Sie am sinnvollsten ist

Entwerfen, Nachverfolgen von Tests und Bewerten des Fortschritts für alle Ihre Design-Kampagnen in einem einzigen Space

ClickUp Limitierungen

ClickUp AI ist derzeit nur in der Webanwendung verfügbar, aber die Einführung für mobile Endgeräte ist in Vorbereitung

Es gibt eine gewisse Lernkurve, weil es so viele Features gibt

ClickUp Preise:

Free Forever (kostenlos)

(kostenlos) Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,745+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,795+ Bewertungen)

Nutzen Sie KI, um Ihre Prozesse zu verbessern

Mit diesen Dall-E Alternativen ist es einfacher denn je, Bilder aus Text zu generieren. Zeit sparen und steigern Sie Ihre Kreativität, indem Sie eines dieser Tools für Branding, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing verwenden.

Und wenn Sie ein umfassenderes Tool benötigen, gibt es kein besseres als ClickUp. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und nutzen Sie KI, um alle Ihre Prozesse zu optimieren und sich bei der Arbeit wie ein Künstler zu fühlen. 🙌