Wie Projektmanagement und KI in Zukunft zusammenarbeiten werden

Es ist sehr wichtig, den Finger am Puls der Branche oder der Nische zu haben, die einen interessiert, aber was macht man, wenn man eines Tages aufwacht und feststellt, dass Gartner vorhersagt, dass Künstliche Intelligenz (KI) die Führung übernehmen wird? 80% der Projektmanagementaufgaben bis 2030 übernehmen wird ? Halten Sie das für eine gute oder alarmierende Nachricht?

In dem Moment, in dem die erste projektmanagementsoftware suite auf den Markt gebracht wurde, begann die gesamte Nische in Richtung Automatisierung, KI und ML-Implementierung zu tendieren.

Und nein, Sie sollten das nicht als alarmierende Nachricht betrachten, denn KI wird Projektmanager nicht ersetzen. Vielmehr wird sie langweilige, sich wiederholende Aufgaben übernehmen und Daten nutzen, um wertvolle Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern.

Sehen wir uns an, wie KI und Projektmanagement werden in Zukunft zusammenarbeiten.

Wo steht KI im Projektmanagement derzeit?

Im Wesentlichen ist Projektmanagement eine Kategorie, die Prozesse umfasst, die für den Erfolg eines jeden Projekts unerlässlich sind. Diese Prozesse umfassen jeden Aspekt des Projektplans:

Gliederung und Definition von Aufgaben

Budgetplanung

Identifizierung von Risiken und Erarbeitung einesrisikomanagement-Strategie* Festlegung von Kommunikationskanälen und Kommunikationsplan

Erstellung eines Projektzeitplans

Zuordnung von Ressourcen zu Aufgaben

Die künstliche Intelligenz hat ihren Weg in das Projektmanagement gefunden und hilft bei verschiedenen Dingen. Der häufigste Anwendungsfall ist automatisierung von Arbeitsabläufen . KI kann jedoch auch zur Rationalisierung anderer Arbeitsbereiche beitragen:

Vorhersage von Projektabgabeterminen

Durchführung von Projektkostenschätzungen

Vorhersage des Kapazitätsbedarfs

Automatische Terminplanung

Optimierung der Ressourcen

Risikoüberwachung in Echtzeit

Identifizierung von Engpässen

Ob Sie bereits ein Unternehmen leiten oder dies planen ein Online-Unternehmen zu gründen kann KI Ihnen helfen, Ihre Projekte auf Autopilot zu rationalisieren.

Die Fähigkeit der KI, komplexe Projekte zu verstehen

Es ist leicht, ein einfaches Projekt zu verstehen. Es braucht nicht mehr als eine Person, um es zu erledigen, wenn es nur ein paar Aufgaben, eine Handvoll Leute und einfache Ressourcenanforderungen gibt. Das Problem fängt an, wenn die Dinge größer werden. Projekte zu verstehen und rechtzeitig Entscheidungen zu treffen, bevor das Projekt aus dem Ruder läuft, wird bei Hunderten von Aufgaben, Aufgabenabhängigkeiten, Mitarbeitern und Ressourcen fast unmöglich.

Diese Projekte zu planen ist schon schwierig, ganz zu schweigen von ihrer Verwaltung. Es sind einfach zu viele Informationen, als dass ein Mensch sie bewältigen könnte. Genau an dieser Stelle kann KI helfen. Und warum? Weil es der KI egal ist, wie viele Informationen sie zu verarbeiten hat. Je mehr Daten Sie ihr zur Verfügung stellen, desto besser, desto präzisere Entscheidungen wird sie treffen .

The Hangover über GIPHY Es gibt noch eine Sache, die KI besser macht, wenn es darum geht, Projekte zu verstehen. Sie können alle Ihre bisherigen Projektdaten in eine KI einspeisen. Sie wird jeden Datensatz durchgehen, Muster entdecken und - was am wichtigsten ist - daraus lernen. Dank dieser Daten kann die KI genaue Vorhersagen für Ihre kommenden Projekte treffen.

Sie kann dieses Wissen auch übertragen, um Ihnen bei Ihren laufenden Projekten zu helfen. Sie kann Ihnen helfen, Fehler und Engpässe frühzeitig zu erkennen.

Die Fähigkeit der KI, Projekte besser zu verstehen, basiert auf ihrer Fähigkeit, Daten zu verstehen. KI ist nicht nur in der Lage, Muster zu erkennen und aus den Daten zu lernen, mit denen Sie sie füttern. Sie kann auch die Korrelation zwischen zwei Variablen in einem Datensatz erkennen, von der niemand sonst gedacht hätte, dass sie existiert.

KI kann die historischen Daten nutzen, um perfekt optimierte Arbeitsabläufe zu erstellen, ausgewogene Arbeits- und Freizeitpläne zu erstellen und die Arbeitsbelastung für jede Phase des Projekts abzuschätzen. Sie kann sogar einschätzen, ob die aktuelle Belegschaft über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, um das Projekt abzuschließen. Und falls nicht, können die Teammitglieder ermittelt werden, die sich durch Schulungen verbessern müssen.

Wie kann KI Daten besser verstehen? Hier sind die wichtigsten AI-Subdomains die dies ermöglichen:

Maschinelles Lernen - dies ist vielleicht der wichtigste KI-Teilbereich für das Verständnis von Daten. Es hilft Maschinen, aus früheren Erfahrungen zu lernen und fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen

Deep Learning - als Teilbereich von ML erweitert Deep Learning die Fähigkeit von Maschinen, selbstständig intelligente Entscheidungen zu treffen

Neuronale Netzwerke - steht für eine Reihe von Algorithmen, die entwickelt wurden, um Daten zu verstehen und Verbindungen zwischen Variablen zu entdecken

Verarbeitung natürlicher Sprache - hilft Maschinen, Sprache zu verstehen

Cognitive Computing - hilft Maschinen, unsere Denkprozesse zu emulieren

Der Fluch der Karibik via GIPHY

Verbessertes Risikomanagement

Auch wenn jedes Projekt einzigartig ist, haben sie doch alle eines gemeinsam: Egal wie gut sie geplant sind, es wird immer Risiken geben, die die Qualität und den Wettbewerb eines Projekts gefährden. Strategien für das Risikomanagement sind so alt wie das Projektmanagement selbst. Die KI ist jedoch hier, um sie auf eine völlig neue Ebene zu bringen.

KI kann es auf zwei Arten bewältigen: durch Lernen aus vergangenen Projektdaten und durch Projektsimulation. KI kann alle Risikofaktoren ermitteln, die in der Vergangenheit zu Projektverzögerungen und -misserfolgen beigetragen haben, und entscheiden, ob sie im aktuellen Projekt vorhanden sind oder nicht.

Im zweiten Fall führt die KI eine Projektsimulation durch. Sie kann Risiken und Chancen in Tausenden von verschiedenen Szenarien simulieren, um die beste Lösung zu finden projektmanagement-Strategie für ein bestimmtes Projekt.

Anwendbare Ratschläge und Einblicke

Projektmanager können sich nicht den Luxus leisten, Dutzende abgeschlossener Projekte nach Faktoren zu durchsuchen, die zu Projektverzögerungen geführt haben. Es ist schwierig, aus Stapeln von Berichten, Hunderten von Tabellen und Leistungsbewertungen Erkenntnisse zu gewinnen. Außerdem ist es zeitaufwändig, für jedes Projekt manuell benutzerdefinierte Workflows zu erstellen.

KI kann dies vollständig automatisieren. Sie ist in der Lage, aus vergangenen Projektdaten zu lernen, unzählige projektausführung simulationen, Optimierung von Arbeitsabläufen und projekte überwachen in Echtzeit. KI kann bei Bedarf umsetzbare Ratschläge und Erkenntnisse liefern. Ganz gleich, ob Sie Einblicke in Echtzeit erhalten oder Ratschläge für künftige Projekte einholen möchten, KI kann Ihnen dabei helfen rationalisierung der Aufgabenautomatisierung ohne Risiko .

Was bedeutet das alles für uns?

Es gibt heute viele Berührungspunkte zwischen KI und Projektmanagement.

Angesichts der aktuellen Situation kann man davon ausgehen, dass KI weiterhin in die Nische der Projektmanagement-Software vordringen und neue nützliche Funktionen und Möglichkeiten einführen wird.

Das Neueste vom Neuen automatisierung des Projektmanagements werkzeuge wie ClickUp bieten bereits viele Vorteile, die vom multifunktionalen Dashboard bis zur vollständigen Aufgabenautomatisierung reichen.

