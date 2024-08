die 10 besten Slack-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Eine robuste Messaging App ist das Rückgrat eines gut funktionierenden Workflows, und Slack hat sich als eine der beliebtesten Optionen erwiesen. Betrachten Sie es als virtuelles Büro, in dem Ihr Team vorbeischauen kann, um sich auszutauschen, wichtige Ankündigungen zu machen oder sich gegenseitig zum Geburtstag zu gratulieren. 🎂

Neben der Möglichkeit mühelose Kommunikation , Slack kann das Gemeinschaftsgefühl fördern durch verschiedene Integrationen und mildert einen Teil der Isolation, die mit remote-Arbeit .

Dennoch ist Slack bei weitem nicht perfekt - es ist nicht für jedermanns Geldbeutel geeignet, und ein paar zusätzliche nachverfolgung von Projekten und Management-Features könnten nicht schaden.

Um Ihnen zu helfen, eine App zu finden, mit der Sie Ihr Team an einem Ort versammeln können, ohne mit zusätzlichen Plattformen zu jonglieren oder die Bank zu sprengen, zeigen wir Ihnen die 10 besten Slack-Alternativen, die einen Blick wert sind.

Slack verstehen: Limitierungen & Überprüfung

Bevor wir in das detaillierte Universum der Slack-Alternativen eintauchen, ist es wichtig, dass Sie slack zu verstehen selbst, einschließlich seiner Stärken und Schwächen. Slack ist ein Tool für die Zusammenarbeit, das sich aufgrund seiner Fähigkeit, die Kommunikation innerhalb von Teams zu optimieren, großer Beliebtheit erfreut. Seine Oberfläche ist intuitiv und macht die Zusammenarbeit in Echtzeit, das Freigeben von Dateien und die Archivierung von Nachrichten einfach. Doch wie jede andere Plattform hat auch Slack seine Grenzen.

Slack Limits

Kosten : Einer der größten Kritikpunkte, die Benutzer an Slack haben, ist die Preisstruktur. Es gibt zwar eine kostenlose Version, aber diese hat viele Einschränkungen, wie z. B. einen begrenzten Nachrichtenverlauf und eine eingeschränkte Integration. Um auf alle Funktionen zugreifen zu können, müssen Teams auf teure Premium-Pläne umsteigen.

: Einer der größten Kritikpunkte, die Benutzer an Slack haben, ist die Preisstruktur. Es gibt zwar eine kostenlose Version, aber diese hat viele Einschränkungen, wie z. B. einen begrenzten Nachrichtenverlauf und eine eingeschränkte Integration. Um auf alle Funktionen zugreifen zu können, müssen Teams auf teure Premium-Pläne umsteigen. Probleme mit der Schnittstelle : ObwohlDie Oberfläche von Slack im Allgemeinen benutzerfreundlich istist, kann sie bei mehreren Kanälen und Unterhaltungen unübersichtlich und schwierig zu navigieren sein. Es gibt keine Möglichkeit, Kanäle in Kategorien zu organisieren, was zu Verwirrung und verpassten Nachrichten führen kann.

: ObwohlDie Oberfläche von Slack im Allgemeinen benutzerfreundlich istist, kann sie bei mehreren Kanälen und Unterhaltungen unübersichtlich und schwierig zu navigieren sein. Es gibt keine Möglichkeit, Kanäle in Kategorien zu organisieren, was zu Verwirrung und verpassten Nachrichten führen kann. Begrenzte Videokonferenzen: Slack unterstützt zwar Videoanrufe, ist aber hauptsächlich auf das Chatten ausgerichtet. Der Videokonferenzfunktion fehlen fortschrittliche Funktionen, die in anderen Videokonferenzplattformen zu finden sind, wie z. B. Breakout-Räume oder erweiterte Stummschaltungsfunktionen.

Worauf sollten Sie bei Slack-Alternativen achten?

Jede team Kommunikation App hat Alleinstellungsmerkmale, und die Features, die Sie erwarten sollten, hängen größtenteils von Ihrem Workflow ab. Dennoch gibt es ein paar Boxen, die jede Plattform überprüfen sollte:

Benutzerfreundliche Oberfläche : Wenn Sie sich für eine Messaging App entscheiden, sollten Sie ein Buch nach seinem Einband beurteilen - eine gut gestaltete Benutzeroberfläche stellt sicher, dass Sie die App unabhängig von Ihren technischen Kenntnissen bedienen können

: Wenn Sie sich für eine Messaging App entscheiden, sollten Sie ein Buch nach seinem Einband beurteilen - eine gut gestaltete Benutzeroberfläche stellt sicher, dass Sie die App unabhängig von Ihren technischen Kenntnissen bedienen können Plattformübergreifender Support : Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte App robusten Desktop- und Mobil-Support bietet, damit Ihr Team Sie auch dann erreichen kann, wenn es gerade im Büro arbeitet,von zu Hause ausoder am Strand 🏖️

: Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte App robusten Desktop- und Mobil-Support bietet, damit Ihr Team Sie auch dann erreichen kann, wenn es gerade im Büro arbeitet,von zu Hause ausoder am Strand 🏖️ Freigeben von Dateien : Eine solide Kommunikationsplattform geht über Nur-Text hinaus und kann als Startseite für Ihre Projektunterlagen dienen, teambuilding-Fotos und andere Dateien und Medientypen, die Sie freigeben möchten

: Eine solide Kommunikationsplattform geht über Nur-Text hinaus und kann als Startseite für Ihre Projektunterlagen dienen, teambuilding-Fotos und andere Dateien und Medientypen, die Sie freigeben möchten Zusammenarbeit in Echtzeit : Vonfreigegebene Kalender und Datenbanken bis hin zur Delegation von Aufgaben und Übersichten sollte Ihre App mit einer Reihe von Features ausgestattet sein, die sicherstellen, dass Ihr Team auf der gleichen Seite bleibt

Integrationen : Eine Messaging App ist nur ein Teil des Puzzles für Ihren Workflow. Stellen Sie sicher, dass sie nahtlos mit anderen von Ihnen genutzten Plattformen verbunden werden kann, damit Sie ein zusammenhängendes Ökosystem schaffen können

: Eine Messaging App ist nur ein Teil des Puzzles für Ihren Workflow. Stellen Sie sicher, dass sie nahtlos mit anderen von Ihnen genutzten Plattformen verbunden werden kann, damit Sie ein zusammenhängendes Ökosystem schaffen können Bildschirmfreigabe: Eine Messaging App mit Dateifreigabe, Gruppenchats sowie Sprach- und Videoanrufen sollte auch über Funktionen zur Bildschirmfreigabe verfügen

Die 10 besten Slack-Alternativen und Konkurrenten für 2024

Wenn Sie mit Slack nichts anfangen können, machen Sie sich keine Sorgen - es gibt viele andere Optionen, die Sie entdecken können. Sehen wir uns die 10 fähigsten davon an. 🏆

1. ClickUp - Am besten für Echtzeit-Zusammenarbeit

Fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und chatten Sie mit ClickUp Chat in einem Space, ohne zwischen verschiedenen Softwareprogrammen zu wechseln

ClickUp ist ein Schweizer Armeemesser für Projektmanagement und Zusammenarbeit, und Instant Messaging ist eines seiner schärfsten tools. Mit ClickUp Chat-Ansicht können Sie Kommunikationskanäle für bestimmte Projekte erstellen oder funktionsübergreifende Teams zusammen und arbeiten in Echtzeit zusammen.

Mit den Funktionen zum Freigeben von Bildschirmen können Sie die Kommunikation im Team verbessern direkt in der Plattform, so dass es einfacher ist, Bildschirmaufnahmen freizugeben - eine der besten Slack-Alternativen mit seiner aufgabenverwaltung features enthalten.

Sie können Teammitglieder zu bestimmten Chats einladen und sicherstellen, dass die gesamte Kommunikation auf einer Need-to-know-Basis erfolgt. Sie sind nicht auf Nur-Text limitiert, denn Sie können verschiedene Arten von Inhalten einbetten, von Webseiten und Videos bis hin zu Dokumenten und tabellenkalkulationsdatenbanken . 📊

Wenn Sie an Text festhalten, können Sie verschiedene Formatierungsoptionen verwenden, um Checklisten, Banner und andere Elemente mühelos hinzuzufügen. Dank der / Slash-Befehle können Sie Ihren Text mit einem Klick formatieren.

Die Chat-Ansicht ist nicht die einzige Möglichkeit, in ClickUp zusammenzuarbeiten - Sie können zusätzliche Features nutzen, um einen optimierten Workflow zu erstellen, z. B:

Zugewiesene Kommentare um jemanden sofort auf Elemente der Aktion aufmerksam zu machen

ClickUp Aufgaben zum Delegieren von Arbeit und zur Nachverfolgung des Fortschritts in verschiedenen Ansichten

ClickUp Dokumente für die Erstellung, das Freigeben und die Zusammenarbeit an robusten Wikis und Wissensdatenbanken

Kommentar-Threads sorgen dafür, dass Unterhaltungen innerhalb einer Aufgabe geordnet bleiben, damit Benutzer nicht durch jeden Kommentar scrollen müssen

Wenn Sie Hilfe bei der Entwicklung eines effektiven Kommunikationsrahmens benötigen, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse! Verwenden Sie das ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Aktionsplan zum Einstellen kommunikationsziele und eine durchdachte Strategie ohne Handarbeit entwickeln.

ClickUp beste Features

ClickUp Clips zur Kommunikation mit Teammitgliedern durch Bildschirmaufzeichnungen

Robuste Textformatierung und Dateifreigabe

Kommunikation in Echtzeit

Gruppierte Links und Anhänge für einen klaren Überblick

Umfassende Delegation von Aufgaben,einstellung von Zielenund Überwachung des Fortschritts

Unternehmensweite und projektspezifische Chats

Versenden und Empfangen von E-Mails direkt über die Plattform

Gemeinsame Dokumente mit verknüpften Links und Berechtigungen

Vorlagen für Kommunikationspläne für die Entwicklung effektiver Systeme

1.000+ Integrationen

ClickUp Limits

Keine Audio- oder Video-Meetings (Sie können jedoch ClickUp Clips verwenden, um Bildschirmaufnahmen in der Ansicht des Chats freizugeben)

Eine beachtliche Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features zur Aufgabenverwaltung

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace Mitglied pro Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Microsoft Teams - Das Beste für Microsoft Benutzer

Über: Microsoft Teams Viele Tech-Giganten haben Apps für die Zusammenarbeit auf den Markt gebracht, aber die Option von Microsoft sticht aus mehreren Gründen heraus. Teams ist eine App mit vielen Features die sich mehr auf Konferenzen als auf einfaches Messaging konzentriert, denn sie ermöglicht es Ihnen, große Meetings mit bis zu 300 Teilnehmern abzuhalten. Sitzungen können bis zu 30 Stunden dauern, und Sie erhalten verschiedene praktische Features, wie z. B:

Benutzerdefinierte Hintergründe

Rauschunterdrückung

Geplante Meetings

Wenn Sie es vorziehen, die Kommunikation mit Ihren Fingern statt mit Ihrer Stimme zu führen, können Sie eine saubere, benutzerfreundliche Chat-Oberfläche nutzen. Leider können Sie bei Schriftarten und Stilen nicht kreativ werden, da die Features zur Textbearbeitung ziemlich limitiert sind - neben den grundlegenden Formatierungsoptionen (fett, kursiv usw.) stehen drei Größen zur Auswahl.

Positiv ist, dass Sie über die App Microsoft 365, die Word, Excel und PowerPoint umfasst, verschiedene Dateitypen freigeben und Dokumente gemeinsam verfassen können. 📄

Microsoft Teams beste Features

Bis zu 300 Chat- oder Video Meeting-Teilnehmer

Zusammenarbeit in Echtzeit

Teilnahme an Meetings ohne Konto

Live-Untertitel und Anmerkungen für Meetings

Microsoft Teams Limits

Keine erweiterten Features für Aufgaben- oder Projektmanagement

Limitierte Optionen zur Textformatierung

Microsoft Teams Preise

Microsoft Teams Essentials : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (14.400+ Bewertungen)

: 4.3/5 (14.400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9.300+ Bewertungen)

3. Discord - Am besten für den Aufbau einer Gemeinschaft

Über: Discord Wenn Sie nach einer einfachen Chat-Plattform ohne Schnickschnack suchen, Discord kann eine lustige und nützliche App sein (und nein, sie ist nicht nur für Gamer geeignet). 🕹

Die Funktionsweise ist recht einfach: Sie erstellen einen Server, den Sie in themenbezogene Channels aufteilen können, während Sie den Hauptgruppenchat für unternehmensweite Ankündigungen und/oder zwanglose Unterhaltungen nutzen.

Kanäle sind einladungsbasiert, und Sie können verschiedene Berechtigungen einstellen und Moderationstools verwenden, um zu entscheiden, wer wie zum Chat beitragen darf. Sie können zum Beispiel einen Kanal für Aktualisierungen einrichten, an den nur Sie Nachrichten senden können, während andere die Nachrichten lesen und darauf reagieren können.

Discord bietet auch Audio- und Videoanrufe, obwohl es bei weitem nicht so leistungsfähig ist wie spezielle Konferenz-Tools - es sind nur bis zu 25 Benutzer zugelassen, was für große Teams zu limitierend sein könnte.

Discord beste Features

Video- und Audioanrufe mit niedriger Latenz

Öffentliche und private Kanäle

Upload-Limit von bis zu 500 MB pro Datei

Benutzerdefinierte Emojis und Reaktionen

Discord Limits

Nicht für umfassendes Projektmanagement geeignet

Es gab Beschwerden über die Qualität der Audioanrufe auf mobilen Geräten

Discord Preise

Kostenlos Version

Nitro Basic : $2.99/Monat

: $2.99/Monat Nitro : $9.99/Monat

: $9.99/Monat Server Boost: $4.99/Server pro Monat

Discord Bewertungen und Rezensionen

Capterra : 4.7/5 (370 Bewertungen)

: 4.7/5 (370 Bewertungen) TrustRadius: 8.7/10 (160 Bewertungen)

4. Rocket.Chat - Das Beste für benutzerdefinierte Open-Source-Lösungen

Über: Rocket.Chat Wenn wir uns nur auf die Zusammenarbeit im Team konzentrieren, mag Rocket.Chat auf den ersten Blick nicht umwerfend erscheinen - Sie erhalten einige Standard Features, die auf den meisten Plattformen zu finden sind, wie z.B:

Private und öffentliche Kanäle sowie Chats für Einzelpersonen

Dateifreigabe

Lesebestätigungen

Suchverlauf

Trotz der scheinbar grundlegenden Features verdient diese App aus einem Grund einen Platz auf unserer Liste: kundenorientierte Funktionen für das Chatten. Insbesondere bietet sie Mnichannel-Kundeninteraktionen, mit denen Sie mit Kunden chatten können, unabhängig davon, welche Messaging-Plattform sie verwenden. Die gesamte Kommunikation wird über Rocket.Chat abgewickelt, wodurch Sie Ihre Prozesse optimieren können kundensupport unterstützen aufwand.

Wenn das nicht beeindruckend genug ist, können Sie auch die Rocket.Chat API nutzen, um eine Chat-Engine in Ihre Website oder mobile App einzubauen! 📱

Alles in allem zielt diese Plattform darauf ab, als einheitliche Lösung für alle Ihre internen und externen Chat-Bedürfnisse zu dienen. Sie ist außerdem Ende-zu-Ende-verschlüsselt, eine Sicherheitsmaßnahme, die datenschutzbewusste Benutzer zu schätzen wissen werden.

Rocket.Chat beste Features

Abgeschlossene Nachrichtenhistorie

Vorlagen für Nachrichten

Workflow-Automatisierung

Echtzeit-Analysen für Omnichannel-Kundenchats

Open-Source und Ende-zu-Ende-verschlüsselt

Rocket.Chat Limits

Könnte zu komplex für einen durchschnittlichen Benutzer sein

Einige Benutzer haben von erheblichen Fehlern berichtet

Rocket.Chat Preise

Gemeinschaft : Free

: Free Enterprise (für interne Kommunikation): $7/Monat pro Benutzer mit einem Minimum von 25 Benutzern

(für interne Kommunikation): $7/Monat pro Benutzer mit einem Minimum von 25 Benutzern Enterprise (für externe Kommunikation): $35/Monat pro Agent bei einer Mindestanzahl von fünf Agenten

Rocket.Chat Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (320+ Bewertungen)

: 4.2/5 (320+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

5. Google Chat - Das Beste für Google Workspace Benutzer

Über: Google Chatten Wenn Sie andere Apps aus der Google Workspace-Suite verwenden (Gmail, Google Docs usw.), könnte Google Chat durchaus Sinn machen, da es Teil desselben Ökosystems ist. Es handelt sich um eine leichtgewichtige App ohne allzu viele fortgeschrittene Features, die für eine durchschnittliche Team-Chat-App robust genug sein sollte.

Neben Einzelchats können Sie Gruppen-Spaces erstellen, die bis zu 50.000 Teilnehmer aufnehmen können! Das eröffnet definitiv einige Möglichkeiten für die Kommunikation in großen Teams. Allein deshalb ist die App eine Überlegung wert, wenn Sie die Skalierbarkeit im Hinblick auf die Größe Ihres Teams sicherstellen wollen. 📈

Andere bemerkenswerte Features von Google Chat sind:

Smart Compose und Autokorrektur

Voice Chats und Video Meetings

Integration mit anderen Google Workspace Apps und Plattformen von Drittanbietern (Asana, Workday, etc.)

Benutzerdefinierte Emojis, Inline-GIFs und Reaktionen

Ein kleiner, aber bemerkenswerter Vorteil von Google Chat ist das Inline-Threading, mit dem Sie einen Thread zu einer einzelnen Nachricht starten können, ohne das Chatfenster zu verlassen. Der Thread wird neben dem Hauptchat angezeigt, so dass Sie beide im Blick behalten können.

Google Chat beste Features

Minimalistische Schnittstelle

Zugang für Gäste zu Chats

Automatisierte Chat-Zusammenfassung

Verschiedene native und Drittanbieter-Integrationen

Die kostenlose Version ist im Vergleich zu anderen Alternativen zu Slack sehr vielseitig

Google Chat Limitierungen

Nützliche Features werden hinter einer Paywall versteckt (Smart Compose, Schutz vor Datenverlust usw.)

Nachrichten können nicht länger als 4.096 Zeichen sein

Google Chat Preise

free : Gratis

Gratis Google Workspace Business Starter : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Google Workspace Business Standard : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Google Workspace Business Plus : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Google Workspace Business Enterprise: Benutzerdefiniert

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Google Chat Bewertungen und Rezensionen

Capterra : 4.5/5 (2.200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (2.200+ Bewertungen) TrustRadius: 8.0/10 (140+ Bewertungen)

6. Flock - Am besten für Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit

Über: Herde Flock ist eine einfache, gut durchdachte App, die alle wichtigen Funktionen einer App für die Kommunikation im Team erfüllt: Gruppenchats, Audioanrufe und Videokonferenzen. Wenn Sie unter der Oberfläche graben, werden Sie auch mehrere wertvolle Features entdecken, die Ihnen helfen, produktiv zu bleiben, wie z. B.:

Eingebaute Umfragen , die die Entscheidungsfindung beschleunigen

, die die Entscheidungsfindung beschleunigen Integrierte Suche , mit der Sie bestimmte Nachrichten, Dateien, Links usw. finden können

, mit der Sie bestimmte Nachrichten, Dateien, Links usw. finden können Sprachnotizen für den Fall, dass das Tippen zu mühsam ist

Die Plattform bietet auch eine reiche App-Bibliothek, die Integrationen mit Google Docs und Dropbox umfasst, social Media Apps und andere beliebte Plattformen. Außerdem finden Sie nützliche Entwickler-Tools, mit denen Sie alles erledigen können, vom Hinzufügen von Code-Schnipseln bis hin zur Benachrichtigung über Abstürze oder Fehler. 👾

Wenn Sie in der App-Bibliothek nicht finden, was Sie brauchen, können Sie Ihre eigenen Flock-Apps erstellen, um die Funktionen der Plattform zu erweitern.

Flock beste Features

Verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation (Text, Audio-Notizen und -Anrufe sowie Video-Konferenzen)

Dutzende von Integrationen und Apps von Drittanbietern

Umfassende Suche

Zu erledigen mitfälligkeitsdaten und Erinnerungen

Grenzen der Herde

Keine privaten Kanäle mit dem kostenlosen Plan im Gegensatz zu anderen Slack-Alternativen

Begrenzter Speicher (bis zu 20 GB pro Mitglied, selbst in der höchsten Stufe)

Preise für Flock

Starter : Free (für bis zu 20 Benutzer)

: Free (für bis zu 20 Benutzer) Pro : $4,5/Monat pro Benutzer (mit jährlicher Abrechnung)

: $4,5/Monat pro Benutzer (mit jährlicher Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Flock Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (240+ Bewertungen)

: 4.4/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (320+ Bewertungen)

7. Troop Messenger - Am besten für sicherheitsbewusste Teams

Über: Truppen-Bote Troop Messenger ist eine fortschrittliche App, die sich auf Zusammenarbeit und Organisation konzentriert. Wenn Sie einen Kanal erstellen, sehen Sie viele nützliche Tools zusätzlich zu Messaging und Dateifreigabe, vor allem:

Chatfilter , mit denen Sie Bilder, Dokumente und andere Dateien vom Hauptchat trennen können

, mit denen Sie Bilder, Dokumente und andere Dateien vom Hauptchat trennen können Code Editor , mit dem mehrere Entwickler gleichzeitig Code schreiben können

, mit dem mehrere Entwickler gleichzeitig Code schreiben können Nachrichtenbearbeitung und -rückruf (wodurch die Nachricht sowohl für den Absender als auch für den Empfänger gelöscht wird)

Ein besonders praktisches Feature ist Forkout, mit dem Sie Nachrichten und Dateien an mehrere Personen oder Gruppen senden können, ohne einen neuen Kanal zu erstellen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie einmalige Updates oder Dokumente versenden, die keinen eigenen Chat wert sind.

Wenn sich ein Mitglied des Teams nicht wohl fühlt, können Sie das Feature Burnout nutzen, mit dem Sie ein privates Fenster öffnen und unter vier Augen mit dem Mitglied chatten können. Alle Nachrichten verschwinden, sobald der vordefinierte Timer abläuft, so dass alles, was gesagt wird, vertraulich bleibt. 🔒

Truppen-Messenger beste Features

Bequeme Organisation durch gemeinsame und bevorzugte Gruppen

Datei- und Bildschirmfreigabe mit Anhangsvorschau

Airtime-Gruppen für die Verbreitung von Ankündigungen

Chat-Hintergründe zur Personalisierung und Freigabeoptionen für den Bildschirm

Gruppenchats verfügbar

Truppen-Messenger Beschränkungen

Kein kostenloser Free-Plan

Eingeschränktes Freigeben von Medien (bis zu fünf MB pro Foto und 20 MB pro Video), was im Vergleich zu anderen Alternativen zu Slack hervorsticht

Preise für Troop Messenger

Enterprise : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Superior : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Premium: $25/Monat pro Benutzer

Truppen-Messenger Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (70+ Bewertungen)

: 4.6/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15+ Bewertungen)

8. Chanty - Am besten für kleine Teams

Über: Chanty Chanty ist eine saubere, intuitive App, die Ihren Workspace einfach organisiert. Wenn Sie die App betreten, sehen Sie das sogenannte Teambook - ein zentraler hub, von dem aus Sie die Aufgaben des Teams, öffentliche und private Kanäle, freigegebene Dateien und Links und alles andere, was die App bietet, öffnen können.

Wenn Sie einen Kanal erstellen, können Sie festlegen, wer Nachrichten senden und wer sie nur lesen darf. Sie können auch Aufgaben direkt aus dem Chat heraus erstellen, was das Delegieren zum Kinderspiel macht. Die Aufgaben können dann in einer Kanban Board für eine umfassende Übersicht.

Chanty lässt sich in verschiedene Software integrieren, darunter beliebte Cloud-Lösungen und andere projektmanagement Apps wie Asana und Trello. Zapier ist in der App vorinstalliert, sodass Sie sie über die nativen Integrationen hinaus mit anderen Plattformen verbinden können. 🔗

Chanty beste Features

Zentraler Zugriff auf Chats, Aufgaben und andere Features

Sprach- und Videoanrufe

Delegation von Aufgaben und Verwaltung

Kanalrollen und Berechtigungen

Optionen für Gruppenchats

Chanty-Beschränkungen

Nicht viele native Integrationen

Mögliche Probleme mit Benachrichtigungen

Chanty Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Business: $3/Monat pro Benutzer (mit jährlicher Abrechnung)

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

9. Ryver - Das Beste für die Kommunikation im Forum

Über: Ryver Ryver ist eine weniger bekannte, aber leistungsfähige App, mit der Sie Ihre Unterhaltungen übersichtlich gestalten können. Es gibt drei Arten von Chats, die Sie im linken Menü unterteilt sehen:

Foren für offene Diskussionen mit dem gesamten Team Teams für private Chats Personen für Chats unter vier Augen

Wenn Sie einen Kanal erstellen, können Sie ihn weiter in Themen aufteilen, damit Ihr Team zu den relevanten Themen beitragen kann. Sie können auch alle Aufgaben innerhalb eines Channels herausfiltern, so dass Sie sie nicht im gesamten Chatverlauf suchen müssen. ✅

Die App bietet auch Audio- und Videoanrufe, die sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels jedoch noch in der Beta-Phase befinden. Sie erhalten zwar nützliche Features wie das Freigeben des Bildschirms, aber Ihre Anrufe können nur bis zu fünf Teilnehmer haben, was für große Teams viel zu limitierend ist.

Ryver beste Features

Verschiedene Optionen zur Organisation von Chats

Integration mit Cloud-Diensten und Zapier

Verwaltung von Aufgaben

Unbegrenztes Freigeben von Dateien

Ryver Beschränkungen

Nur fünf Teilnehmer pro Anruf

Kein kostenloser Plan

Ryver Preise

Medium Pack : $4/Benutzer

: $4/Benutzer Starter : $69/Monat (bis zu 12 Benutzer)

: $69/Monat (bis zu 12 Benutzer) Standard : $129/Monat (bis zu 30 Benutzer)

: $129/Monat (bis zu 30 Benutzer) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Ryver Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (150+ Bewertungen)

: 4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

10. Twist - Am besten für asynchrone Teams

Über: Twist Twist zielt darauf ab, die asynchrone Kommunikation im Team mehr entspannt. Im Gegensatz zu den meisten Apps werden Chats nicht zentralisiert und Sie erhalten keinen Einblick in die Verfügbarkeit Ihres Teams. Sie erhalten eine Forum-ähnliche Oberfläche, in der Kanäle in Themen aufgeteilt sind, zu denen Ihr Team beitragen kann.

Das kann ein zweischneidiges Schwert sein: Sicher, es schafft eine entspannte Umgebung, aber es ist vielleicht nicht ideal, wenn Sie unter Zeitdruck stehen oder jemanden schnell erreichen müssen. Es gibt keine Zusammenarbeit in Echtzeit oder Audio-/Videoanrufe, so dass Sie auf einfache asynchrone Chats limitiert sind. 📨

Wenn Threads nicht mehr benötigt werden, können Sie sie als fertiggestellt markieren, damit sie nicht den Posteingang verstopfen . Sie können auch bestimmte Threads speichern, um leichter auf sie zugreifen zu können, was nützlich sein kann, wenn Sie viele davon erstellen.

Twist beste Features

Thread-basierte asynchrone Kommunikation

Emoji-Reaktionen, GIFs und Dateianhänge

Speichern und Freigeben von Threads

Gründliche Suche

Twist-Einschränkungen

Keine Echtzeit-Zusammenarbeit

Kein Verfügbarkeitsstatus für Mitglieder des Teams

Twist-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Unlimited: $6/Monat pro Benutzer (mit jährlicher Abrechnung)

Twist Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.9/5 (10+ Bewertungen)

: 3.9/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Beginnen Sie die Zusammenarbeit mit Slack-Alternativen

Bei der Suche nach Alternativen zu Slack kann man leicht in eine Analyse-Paralyse verfallen, denn es gibt so viele Optionen, aus denen man wählen kann. Wenn Sie die umfassendste Alternative suchen, lassen wir die Bescheidenheit für eine Sekunde beiseite und empfehlen ClickUp 🥇

Sie erhalten nicht nur alle Funktionen, die Sie von einer vollwertigen Team-Kommunikationsplattform erwarten, sondern können auch alle Arten von Projekten von Anfang bis Ende durch ein Array von zusätzlichen Features erledigen.

Wenn Sie Ihren Workflow problemlos straffen wollen, ein kostenloses ClickUp Konto einrichten .