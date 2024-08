10 Flock-Alternativen für die Teamzusammenarbeit im Jahr 2024

Laut einer aktuellen Bericht von Buffer geben 50 % der Remote-Mitarbeiter an, dass Instant Messaging-Apps im Jahr 2024 das wichtigste Tool für die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern sein werden. Darüber hinaus war das Gruppennachrichtenwesen mehr als doppelt so beliebt wie jedes andere

kommunikationswerkzeug

.

Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass Chat-Dienste wie Flock so beliebt sind.

Diese Plattformen für die Zusammenarbeit ermöglichen es Kollegen, sich in Echtzeit auszutauschen, auf dem Laufenden zu bleiben und langatmige E-Mails zu vermeiden, für die niemand Zeit hat.

Da Flock jedoch teurer ist als seine Konkurrenten (und vielleicht auch umständlicher zu bedienen ist), sollten Sie sich nach Alternativen umsehen.

Hier kommt diese Liste ins Spiel. 🙋

Wir stellen Ihnen die besten Flock-Alternativen für eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit im Team vor. Vergleichen Sie die wichtigsten Funktionen, Einschränkungen, Preise und mehr der einzelnen Tools, um das perfekte Tool für Ihre Situation zu finden.

Worauf sollten Sie bei einer Flock-Alternative achten?

Das Ziel eines Instant-Messaging-Dienstes ist einfach: die Kommunikation im Team zu verbessern, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. (Übersetzung: Planen Sie keine 30-minütige Besprechung für eine Frage, die in einer zweisätzigen Slack-Nachricht hätte beantwortet werden können.) 👀

Bei der Bewertung der besten Flock-Alternative sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

Integrationen: Die beste Kollaborationssoftware funktioniert nicht als eigenständige Einheit. Stattdessen arbeitet sie nahtlos mit Ihrem E-Mail-, CRM-System oder projektmanagement-Tools

Die 10 besten Flock-Alternativen für das Jahr 2024

Sie suchen nach einer Lösung für die Zusammenarbeit im Team, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Sehen Sie sich die besten Alternativen zu Flock an, um Ihre Teamkommunikation zu verbessern!

1.

ClickUp

Die Chat-Ansicht speichert alle Ihre Kommentare in ClickUp, um jede Unterhaltung schnell zu finden

ClickUp ist eine All-in-One-Kollaborationsplattform mit all Ihren bevorzugten

produktivitätswerkzeuge

an einem Ort. Mit

Die Chat-Ansicht von ClickUp

können Sie problemlos auf alle relevanten Unterhaltungen in einem zentralen Arbeitsbereich zugreifen und anderen Kollegen, die an demselben Projekt arbeiten, direkt Nachrichten schicken. Sie können auch @Mentions nutzen und Kommentare zuweisen, um Kollegen über Projektentwicklungen auf dem Laufenden zu halten. ⚒️

Erstellen Sie eine Chat-Ansicht für ein beliebiges Team oder Projekt in ClickUp, indem Sie die

ClickUp Sofortnachrichten-Vorlage

. Ihr Team kann nahtlos neue Ideen brainstormen - ohne ein Meeting ansetzen zu müssen - mit

ClickUp-Whiteboards

. Oder Sie können die Lieferung von Kundenergebnissen beschleunigen mit

ClickUp-Dokumente

. 🤩

Effektivere Zusammenarbeit mit Kunden oder internen Teams durch virtuelle Whiteboards zur Förderung von Innovationen

Ganz gleich, für welche Tools Sie sich entscheiden,

ClickUp Kollaborations-Erkennung

lässt Teammitglieder wissen, wenn ihnen neue Aufgaben zugewiesen wurden oder sie auf einen neuen Kommentar reagieren müssen.

ClickUp beste Eigenschaften

Erstellen Sie eine ClickUp-Chat-Ansicht mit praktisch jedem Projekt oder Team

Weisen Sie Aufgaben mit @mentions zu, um Fristen einzuhalten und Teammitglieder auf dem gleichen Stand zu halten

Webseiten, Tabellen, Videos, Dokumente und andere Dateien in Ihren Chat einbetten

Einfügen von Codeblöcken, Aufzählungslisten und anderen umfangreichen Formatierungsoptionen in den Chat-Editor

Beschränken Sie den Zugriff auf verschiedene Chats

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team durch ClickUp Docs und Whiteboards

ClickUp-Einschränkungen

Die umfangreichen Anpassungen können für einige neue Benutzer überwältigend sein

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Chanty

über

Chanty

Chanty ist ein benutzerfreundliches

werkzeug für die Zusammenarbeit im Team

mit unbegrenztem Messaging. Mit dem Teambook-Tool können Benutzer tägliche Aufgaben, persönliche Diskussionen, öffentliche Unterhaltungen, Anrufe und gemeinsame Dateien an einem Ort speichern.

Teammitglieder können sich gegenseitig über @Mentions benachrichtigen, innovative Ideen anheften oder sogar saubere Codezeilen über Code-Snippets austauschen. Passen Sie Ihr Dashboard an, um Arbeitsabläufe zu organisieren, oder integrieren Sie es in andere Plattformen, um den Überblick über das Projektmanagement zu behalten. 🎯

Chanty beste Eigenschaften

Nutzen Sie Teambook als zentralen Knotenpunkt für die Organisation von Aufgaben, die Verwaltung öffentlicher und privater Unterhaltungen und das Anheften wichtiger Unterhaltungen

Sie haben immer sofortigen Zugriff auf Ihren gesamten Nachrichtenverlauf

Teilen Sie Inhalte von YouTube, Coub, GIFs und anderen sozialen Netzwerken auf einer einzigen Plattform

Teilnehmen an intelligentere Team-Kommunikation durch Zuweisung und Filterung von Aufgaben nach Status, Datum und Personen

Kommunikation mit Teammitgliedern in Echtzeit über Audio- und Videoanrufe

Chanty Einschränkungen

Die Nutzerbasis ist kleiner als bei anderen ähnlichen Plattformen, daher ist es schwierig, Bewertungen für die Software zu finden

Bietet im Vergleich zur Konkurrenz weniger fortschrittliche Anpassungsmöglichkeiten

Chanty Preise

Für immer kostenlos

Geschäftskunden: $4/Monat pro Benutzer

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (38 Bewertungen)

4.5/5 (38 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (34 Bewertungen)

3. Microsoft Teams

über

Microsoft Teams

Microsoft-Teams

ist ein Tool für die Teamkommunikation, das vor allem für Videokonferenzen bekannt ist. Kollegen, Studenten, Administratoren und andere Teams können sich von überall aus treffen, wobei alle vertraulichen Informationen in Chats oder Anrufen verschlüsselt werden. Kollegen können sich über eine einzige App ganz einfach gegenseitig Nachrichten schicken oder Veranstaltungen koordinieren, was Teams zu einer starken Alternative zu Flock macht.

Die besten Funktionen von Microsoft

Verbessern Sie interne Teamkommunikation mit KI-gesteuerten Aufzeichnungen, Transkriptionen und Zusammenfassungen von Meetings

Freigeben von Dateien oder Mitverfassen von Inhalten über Microsoft Whiteboard

Einrichtung privater Bereiche für Teams zur Kommunikation oder zum Zugriff auf Dateien oder Notizen

Erleichtern Sie den Zugang zu Präsentationen durch Live-Untertitelung

Schaffung einer hybriden Arbeitsumgebung durch Integration mit anderen Plattformen wie Adobe Creative Cloud, Asana oder Polly

Einschränkungen von Microsoft Teams

Der Schwerpunkt liegt auf Videokonferenzen und nicht auf Instant Messaging, daher sind möglicherweise weniger Funktionen verfügbar

Bietet eine nahtlosere Integrationsoption mit Microsoft-Produkten als Plattformen von Drittanbietern

Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

4.3/5 (14,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,000+ Bewertungen)

4. Ryver

über

Ryver

Ryver ermöglicht es Teams, ihre Produktivität durch Instant Messaging, Sprach- und Videoanrufe und Aufgabenmanagement zu maximieren. Benutzer können interne und

zusammenarbeit mit Kunden

durch offene Foren, private Gespräche und persönliche Interaktionen. 💻

Teams können

interne Prozesse verbessern

durch die gemeinsame Nutzung von Dateien, die Zuweisung und Verfolgung von Aufgaben und die Bildschirmfreigabe ihrer aktuellen Projekte. Alle Daten sind mit Single Sign-On (SSO), robuster Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung sicher.

Ryver beste Eigenschaften

Genießen Sie unbegrenzte Zusammenarbeit mit unbegrenzten Chats, Aufgaben, Sprach- und Videoanrufen und Dateifreigabe

Finden Sie mit durchsuchbaren Foren genau die Konversation, die Sie suchen

Integrieren Sie Ihren Messaging-Dienst mit den wichtigsten Tools wie Dropbox, Box.com, Google Drive und Tausenden von anderen Apps über Zapier

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit einem RSS-Feed von LinkedIn-Posts, Nachrichtenartikeln oder sogar Updates über Ihre Konkurrenten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Kommunikationskanäle für unternehmensweite Ankündigungen oder private Kanäle für bestimmte Teams, z. B. Vertrieb oder Kundendienst

Einschränkungen von Ryver

Die Benutzerfreundlichkeit kann bei der Nutzung der Chat-Funktion zu Verwirrung führen

Im Vergleich zu anderen Anbietern fehlt es an erweiterten Funktionen

Kein kostenloser Plan

Ryver-Preise

Starter: $69/Monat für 12 Benutzer

$69/Monat für 12 Benutzer Standard: $129/Monat für bis zu 30 Benutzer

$129/Monat für bis zu 30 Benutzer Medium Pack: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Enterprise: Nicht auf der Website aufgeführt

Ryver Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (43 Bewertungen)

5. Diskurs

über

Diskurs

Diskord

ist ein Ort, an dem sich Studenten, Freunde und Gamer online austauschen können. Mit Download-Optionen für iOS, Android, Linux und Windows können Benutzer themenbasierte Kanäle erstellen, in denen sie sich über das tägliche Leben unterhalten können.

Freunde können Sprachnachrichten senden, ohne einen Anruf tätigen zu müssen, einen Videoanruf für Streaming-Spiele einrichten oder ihre aktuellen Projekte auf dem Bildschirm teilen. Außerdem können die Nutzer Moderationstools nutzen, um die Gemeinschaften freundlich und einladend zu halten. 🌻

Die besten Funktionen von Discord

Durchsuchen Sie eine Bibliothek mit fast 30.000 Communities, um relevante Themen zu finden

Nutzen Sie die Tools des Familienzentrums, um auf Sicherheitsfunktionen für Teenager zuzugreifen

Zugriff auf herunterladbare Apps für praktisch jedes Gerät

Sprechen Sie mit Freunden über Sprach- oder Videoanrufe

Nutzen Sie Moderationstools, um Ihren Mitgliedern einen individuellen Zugang zu Ihrer Community zu bieten

Discord-Einschränkungen

Die Plattform wurde entwickelt, um Freunde und Familien zusammenzubringen, nicht unbedingt Firmenkollegen

In der mobilen Version fehlen einige Funktionen, die auf dem Desktop verfügbar sind

Preise für Discord

Discord : Kostenlos

Kostenlos Nitro Basic: Preise hängen von Land und Tarif ab

Preise hängen von Land und Tarif ab Nitro: Preise hängen von Land und Tarif ab

Discord Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

6. Rocket.Chat

über

Rocket.Chat

Rocket.Chat ist eine Open-Source-App zur Zusammenarbeit, die von globalen Unternehmen genutzt wird. Die Remote-First-Plattform ermöglicht es Teams, Nachrichten, Projekte und Aufgaben an einem Ort zu überwachen. Da die Funktionen des Tools mit einem White-Label versehen werden können, können Unternehmen Rocket.Chat an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Rocket.Chat beste Eigenschaften

White-Labeling aller Rocket.Chat-Komponenten zur Anpassung an Ihre einzigartige Kommunikationsziele

Nutzen Sie die Vorteile der offenen API, um benutzerdefinierte Arbeitsbereiche zu erstellen und mit anderen Plattformen zu integrieren

Automatisieren Sie Unterhaltungen mit Chatbots auf Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger und anderen Plattformen

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Chat-Erlebnis mit Chat, Video, Sprachnachrichten und Dateifreigabe für funktionsübergreifende Teams

Rocket.Chat Einschränkungen

Die Ersteinrichtung kann für neue Benutzer schwierig und überwältigend sein

Die Kernsoftware ist Open Source, was eine Herausforderung für diejenigen sein kann, die nicht programmieren können

Rocket.Chat Preise

Community: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Unternehmen: $7/Monat pro Benutzer oder $35/Monat pro Agent

Rocket.Chat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (300+ Bewertungen)

4.2/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

7. Twake

über

Twake

Twake ist eine Open-Source-Kommunikationsplattform für Unternehmen. Kollegen können über Chat, Videokonferenzen, Dateiaustausch und Datenspeicherung zusammenarbeiten. Außerdem können Sie Microsoft Office 365-Dokumente in Live-Dokumente umwandeln und Dateien in Echtzeit gemeinsam bearbeiten, ohne sie auf Ihren Computer herunterzuladen.

Twake beste Eigenschaften

Erstellen Sie ganz einfach relevante Threads, um wichtige Themen im Auge zu behalten

Integrieren Sie Ihre Kommunikationsplattform mit anderen gängigen Office-Tools

Sichern Sie Ihre Unterhaltungen mit Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung

Laden Sie Kunden oder Teammitglieder zu bestimmten Threads ein, um die ihr Kommunikationsplan organisiert

Grenzen des Erwachens

Die Plattform ist Open Source, was für die meisten kleinen Unternehmen nicht praktikabel ist

Einige Teamwork-Tools, die auf dem Desktop verfügbar sind, stehen in der mobilen App nicht zur Verfügung

Preise für Twake

Kostenlos: $0/Monat pro Nutzer

$0/Monat pro Nutzer Standard: €4,19 ($4.40)/Monat pro Nutzer

€4,19 ($4.40)/Monat pro Nutzer Premium: €10,39 ($10.92)/Monat pro Nutzer

€10,39 ($10.92)/Monat pro Nutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Twake Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.1/5 (7 Bewertungen)

8. Google Keep

über

Google Keep

Google Keep ist eine Plattform für die Erstellung von Notizen, die im Rahmen der Google Docs Editors Suite angeboten wird. Jeder, der ein Google-Konto hat, kann die Plattform nutzen, um Notizen zu erstellen, zu bearbeiten und zu teilen.

Sie können Listen erstellen, Zeichnungen anfertigen, bestimmte Notizen farblich kennzeichnen oder anheften und Erinnerungen einrichten. Nutzer können Notizen auch für andere freigeben, indem sie ihnen Bearbeitungsrechte erteilen. 🙌

Google Keep beste Funktionen

Brainstorming neuer Ideen mit digitalen Skizzen im Zeichenbereich

Behalten Sie mithilfe der Listenfunktionen den Überblick über Ihre Aufgabenliste

Vergessen Sie nie Ihre wichtigsten Prioritäten, indem Sie Notizen anheften

Organisieren Sie Projekte und Aufgaben, indem Sie Ihr eigenes Farbcodierungssystem erstellen

Notizen unterwegs mit Voice-to-Text aufnehmen

Einschränkungen von Google Keep

Mit Ausnahme der Freigabe von Notizen ist es nicht als Chat-Funktion gedacht

Die Funktionalität kann im Vergleich zu anderen Plattformen eingeschränkt sein

Preise für Google Keep

Kostenlos mit einem Gmail-Konto

Google Keep Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

9. Fleep

über

Fleep

Fleep ist eine erschwingliche, einfach zu bedienende App für die Zusammenarbeit in Teams jeder Größe. Verringern Sie die Zeit, die Sie in Meetings verbringen, durch direkte Chats oder Gruppengespräche, und reduzieren Sie das Durcheinander im Posteingang, indem Sie E-Mails direkt über Fleep senden. Das Tool steigert außerdem die Teamproduktivität durch Dateifreigabe, Aufgabenverwaltung und Sprachanrufe.

Fleep beste Eigenschaften

Automatischer Erhalt von 100 GB Speicherplatz für jeden Benutzer

Verwenden Sie die Pinnwand, um Pläne für verschiedene Projekte zu markieren

Erstellen und Zuweisen von Aufgaben über das Taskboard

Mit der Offline/Online-Anzeige wissen Sie, welche Teammitglieder online sind

Halten Sie Teammitglieder mit Audioanrufen, Sprachanrufen und Bildschirmfreigabe auf dem gleichen Stand

Einschränkungen von Fleep

Es ist nicht so weit verbreitet wie andere Plattformen, was eine steilere Lernkurve für neue Kollegen erfordern könnte

Einige Benachrichtigungen sind nicht auf allen Geräten verfügbar

Es wird keine kostenlose Version angeboten

Preise von Fleep

Unternehmen: €5 ($5.26)/Monat pro Benutzer

€5 ($5.26)/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Fleep Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (28 Bewertungen)

4.4/5 (28 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (34 Bewertungen)

10. OI Chat

über

OI-Chat

OI Chat ist eine sichere Chatsoftware, die auf der Open-Source-Plattform Riot aufbaut, und ein Web-Client für das dezentrale Kommunikationsnetzwerk Matrix.org. Mit diesem Tool können sich Blockstack- und EOS-Benutzer mit Millionen von anderen Benutzern verbinden.

OI beste Eigenschaften

Benutzer erhalten sofortigen Zugang über die ID auf ihrer bevorzugten Blockchain

Schützen Sie Ihre Unterhaltungen mit End-to-End-Verschlüsselung

Bleiben Sie mit Ihren Teammitgliedern durch Sprach- und Videoanrufe auf dem Laufenden

Erstellen Sie Widgets und Team-Chats für bestimmte Projekte

OI-Beschränkungen

Sie müssen eine Identität bei Blockstack erstellen, um sich auf der Plattform zu registrieren

Die Plattform kann für neue Benutzer verwirrend sein

OI-Preise

kostenlos

OI Chat Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Verstärken Sie die Teamzusammenarbeit mit ClickUp

Wenn Sie und Ihre Kollegen schnell Antworten brauchen, kann Instant Messaging ein Lebensretter sein. Das richtige Messaging-Tool kann den Posteingang entrümpeln, Platz im Kalender sparen und Teams dabei helfen, in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. 🏆

Alle diese Tools sind großartige Optionen, um Teams zu vernetzen und die Kommunikation zu verwalten, aber besser als ClickUp geht es nicht. Ja, wir sind ein bisschen voreingenommen, aber die Plattform spricht für sich selbst.

ClickUp ist so viel mehr als nur ein Chat-Dienst. Diese All-in-One-Plattform hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten, so dass Sie Ihre Projekte verwalten, Arbeitsabläufe rationalisieren und die Produktivität steigern können. Nutzen Sie die ClickUp-Chat-Ansicht, um gemeinsam an Dateien zu arbeiten, neue Ideen mit Whiteboards zu entwickeln und vieles mehr.

Sind Sie bereit zu sehen, wie ClickUp Ihre Teamkommunikation auf die nächste Stufe heben kann? Registrieren Sie sich noch heute für ClickUp -Es ist kostenlos!