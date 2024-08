die 10 besten AI-Tools für den Kundenservice zur Verbesserung Ihres Supports

Kundendienstteams stehen vor vielen Herausforderungen, von einer überwältigenden Anzahl von Anfragen über den Umgang mit anspruchsvollen Kunden bis hin zur Beherrschung der Technologie, während sie gleichzeitig versuchen, eine tadellose Servicequalität zu gewährleisten.

Hier kommen KI-Tools für kundenbetreuung den Tag zu retten. Sie sind mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, mit denen Sie die Kundenzufriedenheit in die Höhe treiben und Ihre Mitarbeiter entlasten können.

In diesem Artikel werden wir die zentralen Funktionen der 10 besten KI-Kundendienst-Tools besprechen. Außerdem heben wir ihre wichtigsten Stärken hervor und weisen auf einige Schwächen hin, um Ihnen bei der Auswahl eines Tools zu helfen, das zu Ihren Zielen und Ihrem Arbeitsbereich passt.

Was unterscheidet die besten KI-Tools für den Kundenservice von den anderen? Schauen wir uns die Merkmale an, auf die Sie achten sollten:

Berichtsoptionen : Das Tool sollte Folgendes bietendashboards anbieten, um Kundendaten zu analysieren und einen Einblick in die durchschnittlichen Reaktionszeiten, die Leistung Ihres Teams, die Kundeninteraktionen und den Grad der Zufriedenheit mit dem Service zu erhalten

Wir haben Dutzende von KI-Tools für den Kundenservice und haben 10 ausgewählt, die die meisten Funktionen mit maschinellem Lernen bieten. Schauen Sie sich unsere Auswahl an und finden Sie eine Option, die alle Kriterien erfüllt und Ihnen dabei hilft, Ihren Kundenservice auf eine ganz neue Ebene zu heben. 🔝

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

ClickUp ist eine leistungsstarke Aufgaben- und projektmanagement-Plattform für Unternehmen und kleine Unternehmen, mit Hunderten von Optionen für prozesse zu rationalisieren und unterstützen das Wachstum Ihres Unternehmens. Es eignet sich für eine Vielzahl von Abteilungen, einschließlich des Kundendienstes. ClickUp-Kundenservice funktionen helfen Ihnen, ein kundenerfolg champion - Unterteilen Sie Ihre Projekte in Aufgaben und Unteraufgaben, fügen Sie einem einzigen Eintrag mehrere Beauftragte hinzu und hinterlassen Sie Kommentare, um Tickets und Probleme mit Ihrem Team zu besprechen. ClickUp AI ist der Grund, warum diese Plattform auf unserer Liste gelandet ist. Dieser KI-gestützte Schreibassistent hilft Ihnen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Kundennotizen, E-Mail-Antworten und Statusberichte zu erstellen, um eine erstklassige Servicequalität und Kundenbindung zu gewährleisten.

Anstatt Ihre Kundenservice-Prozesse von Grund auf neu zu organisieren, verwenden Sie eine der über 1.000 Vorlagen von ClickUp. Wir empfehlen die ClickUp Vorlage für die Gliederung des Kundendienstes -hilft Ihnen bei der Organisation und Zuweisung von Tickets, der Festlegung von Fristen, der Analyse von KPIs und der Leistungsüberwachung. ClickUp hat auch vorlagen mit KI-Eingabeaufforderungen und solche, die sich auf verkaufsbefähigung , CRM, Kundenerfolg, kundenreise und mehr.

Und schließlich ist ClickUps erstklassige CRM-Optionen erlauben Ihnen die Erstellung von kundendatenbanken prioritäten setzen, verwenden ClickUp-Formulare zur Sammlung von Kundenfeedback und zur Zentralisierung von Outreach-Aktivitäten.

ClickUp beste Eigenschaften

Einfache Aufgabenzuweisung und Prioritätensetzung

CRM-Funktionen für SaaS und andere Unternehmen

ClickUp AI zur Erstellung von Statusberichten, Kundenantworten, Notizen und Besprechungsplänen

ClickUp's 15+ Ansichten zum Betrachten von Problemen, Kundeninformationen und Fortschritten aus verschiedenen Blickwinkeln

1.000+ Vorlagen , einschließlich Kundensupportvorgänge

mehr als 1.000 Integrationen zur Rationalisierung von Kundendaten

ClickUp Einschränkungen

Die Anzahl der Optionen kann für neue Benutzer überwältigend sein

Mehr Ebenen in der Aufgabenhierarchie wären eine schöne Ergänzung

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Abt

Über: Abtei Ist Ihr Kundenbetreuungsteam arbeitet in Slack ? Wenn ja, kann Abbot der Superheld der künstlichen Intelligenz sein, den Sie brauchen, um den Kundenservice mit Leichtigkeit zu bewältigen. Dieser Chatbot wacht über Ihre Slack-Aktivitäten, überwacht Kundenkanäle, ermittelt Kundenanfragen und zeigt sie auf dem Dashboard an.

Abbot ermöglicht es Ihnen, Erinnerungen für die Beantwortung von Kundenanfragen zu setzen - er benachrichtigt Sie, wenn Kundenanfragen noch offen sind, damit kein Ticket übersehen wird. Außerdem fasst es Kundengespräche zusammen und schlägt die nächsten Schritte vor zeit zu sparen und organisieren Arbeitsabläufe.

Das Tool kann auch zur Lösung von Kundenanfragen beitragen - verwenden Sie die Dokumentation, um es zu schulen und lassen Sie es genaue und präzise Antworten auf Fragen geben.

Da der Chatbot perfekt in Slack integriert ist, können Sie ihn verwenden, um Automatisierungen anzupassen und verschiedene Aktionen in Abhängigkeit von Kundengesprächen auszulösen. Setzen Sie die vorgefertigten Automatisierungen von Abbot ein oder erstellen Sie Ihre eigenen mit JavaScript, Python oder C#.

Dank der Funktion Insights können Sie das Gesprächsvolumen verfolgen und überfällige Tickets oder solche, die geöffnet, erstellt und beantwortet wurden, sehen.

Abbot beste Eigenschaften

Nahtlose Integration mit Slack

Einstellen von Erinnerungen zur Beantwortung von Kundenanfragen

Kann für die Lösung von Problemen auf der Grundlage Ihrer Kundensupportdokumentation geschult werden

Leistungsstarke Automatisierungen

Einschränkungen von Abbot

Funktioniert nur in Slack

Das Erstellen von Automatisierungen erfordert einige Programmierkenntnisse

Preise von Abbot

Team : $49/Monat pro Agent

: $49/Monat pro Agent Unternehmen: Kontakt für Preise

Abbot Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

3. BrightBot

Über: BrightBot Verschönern Sie Ihre Website und begrüßen Sie Ihre Besucher mit BrightBot, einem freundlichen, KI-gesteuerten Chatbot. ☀️

Die Hauptaufgabe von BrightBot besteht darin, informative und präzise Antworten auf Fragen zu geben, die Besucher Ihrer Website haben könnten. Wie macht er das? Nun, nicht durch Gedankenlesen oder Raten - Sie trainieren ihn, indem Sie ihn mit Ihren Unternehmensinformationen "füttern".

Wenn Sie BrightBot öffnen, finden Sie die Option Trainingstext im Menü auf der linken Seite des Bildschirms. Wählen Sie diese aus, und fügen Sie den Text ein, den der Chatbot als Grundlage für die Bereitstellung von Informationen für Kunden verwenden soll.

Im Abschnitt Veröffentlichen & Testen können Sie mit dem Chatbot experimentieren und sehen, ob er Anfragen so beantwortet, wie es ein menschlicher Mitarbeiter tun würde.

Jeder Kundenchat wird im Bereich Chats gespeichert - Sie können alle vergangenen und laufenden Unterhaltungen sehen. Sie können auch jederzeit eine laufende Diskussion übernehmen oder eine Aufforderung hinterlassen, in der die Besucher wählen können, ob sie mit dem Bot oder einem Menschen chatten möchten.

BrightBot beste Eigenschaften

Einfache Einrichtung

Ermöglicht die Übernahme von Kundenchats

Mühelose Schulung für Support-Agenten und Support-Teams

Erledigt Routineanfragen, während Sie sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren

BrightBot Einschränkungen

Begrenzte Schulungstexte und Fragen

Mangel an erweiterten Anpassungsoptionen

BrightBot-Preise

Anfang : Kostenlos

: Kostenlos Wachsend : $49/Monat pro Benutzer

: $49/Monat pro Benutzer Skalieren: $99/Monat pro Benutzer

BrightBot Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

4. Zigpoll

Über: Zigpoll Wenn Sie ein Profi im Kundenservice sein wollen, müssen Sie Ihren Kunden zuhören, und Zigpoll kann Ihnen dabei helfen, sie laut und deutlich zu hören. Diese Plattform für Kundenfeedback und Umfragen ermöglicht es Ihnen, Informationen von Ihren aktuellen und potenziellen Kunden zu sammeln und diese für das Wachstum Ihres Unternehmens zu nutzen.

Sie bietet mehrere Frageformate, die Sie in Ihre Website einbetten können, von Bewertungsskalen bis hin zu eigentlichen Fragen mit Textfeldern. Sie können Ihre Kunden auch per E-Mail oder SMS erreichen.

Was Zigpoll von anderen Umfrage- und Feedback-Tools abhebt, sind die intuitiven Dashboards, die die Umfragedaten destillieren und Ihnen helfen, wertvolle Einblicke in die Einstellung Ihrer Kunden zu Ihrem Unternehmen oder Produkt zu gewinnen.

Eine weitere herausragende Funktion ist der persönliche KI-Assistent, der die Antwortdaten analysiert und verwertbare Erkenntnisse liefert. Darüber hinaus können Sie im KI-Chat von Zigpoll Fragen stellen, um mehr über Trends in Ihrem Unternehmen zu erfahren und diese Informationen für folgende Zwecke zu nutzen strategische Planung .

Zigpoll beste Eigenschaften

KI-gestützter Assistent für den Kundensupport

KI-Chatbot, der auf der Grundlage gesammelter Geschäftsdaten antwortet

Intuitive Dashboards zur Organisation von Kundenanfragen

Mehrere Frageformate

Zigpoll Einschränkungen

Erhebliche Lücke zwischen dem kostenlosen und dem kostenpflichtigen Plan

Das Zigpoll-Logo kann nicht aus Umfragen entfernt werden

Preise von Zigpoll

Lite : Kostenlos

: Kostenlos Basic : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Standard : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Plus : $50/Monat pro Benutzer

: $50/Monat pro Benutzer Pro: $100/Monat pro Benutzer

Zigpoll Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (20+ Bewertungen)

: 4.3/5 (20+ Bewertungen) Product Hunt: 5/5 (weniger als fünf Bewertungen)

5. Tiledesk

Über: Tiledesk Klingt es unmöglich, gleichzeitig die Kosten für den Kundenservice zu senken und die CSAT (Customer Satisfaction Score) zu erhöhen? Mit Tiledesk kann es Wirklichkeit werden. Diese Open-Source-Konversationsplattform bietet 24/7-KI-Chatbots, die Sie in Ihre Website einbetten können.

Durch den Einsatz eines Tiledesk-Chatbots können Sie die Anzahl der Kundendienstmitarbeiter, die am Live-Chat-Support arbeiten, reduzieren. Stattdessen können Sie sie mit wissensintensiveren Aufgaben betrauen und so einen zusätzlichen Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen. Einige Kunden bestehen vielleicht darauf, mit einem menschlichen Agenten zu chatten, und das ist völlig in Ordnung - mit Tiledesk können Sie jederzeit in ein Gespräch einsteigen.

Um Ihnen noch mehr Zeit zu sparen, bietet die Plattform Chatbot-Vorlagen. Diese finden Sie nach der Anmeldung im Abschnitt Bots auf Ihrem Dashboard und wählen die Vorlage aus, die Ihrem Vorhaben entspricht.

Sie möchten keine Vorlage verwenden? Mit dem Chatbot Design Studio von Tiledesk können Sie Ihre eigenen Chatbots mit keinerlei Programmierkenntnissen erstellen - experimentieren Sie und schaffen Sie eine perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse. 🧪

Tiledesk beste Eigenschaften

Einfach einzurichtende AI-Chatbots

KI-Chatbot-Vorlagen

Chatbot-Designstudio ohne Code

Menschliche Agenten können Kundengespräche jederzeit übernehmen

Tiledesk Einschränkungen

Eine steilere Lernkurve für Erstnutzer

Die Plattform könnte schneller sein

Preise für Tiledesk

Für immer kostenlos

Basic : €225/Jahr (vier Plätze und 800 Gespräche inklusive)

: €225/Jahr (vier Plätze und 800 Gespräche inklusive) Premium : 790 €/Jahr (15 Plätze und 3.000 Gespräche inklusive)

: 790 €/Jahr (15 Plätze und 3.000 Gespräche inklusive) Benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

Tiledesk Bewertungen und Rezensionen

Capterra : 4.5/5 (130+ Bewertungen)

: 4.5/5 (130+ Bewertungen) GetApp: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

6. Yuma AI

Über: Yuma AI Wenn Sie ein Shopify-Händler sind, der Gorgias oder Zendesk verwendet, kann Yuma AI die perfekte Ergänzung für Ihren Kundendienstprozess sein. Mit dieser KI-gesteuerten Plattform können Sie Ticketantworten automatisieren, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Yuma AI scannt die Kundenanfragen und schlägt einen Antwortentwurf vor. Wenn nichts angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Plattform die Antwort auf die Anfrage nicht "kennt" und einen menschlichen Mitarbeiter damit beauftragt, diese zu übernehmen. Dies rationalisiert die Arbeitsabläufe und hilft den menschlichen Agenten, ihre Arbeit mit Yuma AI aufzuteilen, so dass sich wiederholende, routinemäßige Tickets von dem Tool bearbeitet werden können.

Eine weitere Option, die Sie zu schätzen wissen werden, ist die Anpassung des Schreibstils - die Plattform nimmt Ihren Stil aus den vorherigen Anfragen auf und nutzt ihn, um zu "lernen", wie Sie im Einklang mit Ihrer Markenstimme schreiben.

Yuma AI kann Unterhaltungen zusammenfassen, um Erkenntnisse zu gewinnen und Tickets mit einem Klick zu bearbeiten. Und das Beste ist, es "spricht" 15 Sprachen, so dass Sie einen weltweiten Kundenpool erschließen können. 🌍

Yuma AI beste Eigenschaften

Ausgerichtet auf Shopify-Nutzer

Nimmt Ihren Schreibstil auf, um die Konsistenz der Markenstimme zu gewährleisten

Fasst Gesprächsfäden zusammen

Spricht 15 Sprachen

Einschränkungen der Yuma AI

Begrenzte Integrationen

Die Eingewöhnung in die Plattform kann einige Zeit dauern

Yuma AI Preise

Starter+ : $99/Monat (1-3 Plätze)

: $99/Monat (1-3 Plätze) Pro : $195/Monat (1-10 Sitze)

: $195/Monat (1-10 Sitze) Evolve : $495/Monat (1-20 Sitze)

: $495/Monat (1-20 Sitze) Enterprise: Benutzerdefiniert

Yuma AI Bewertungen und Rezensionen

Product Hunt: 5/5 (weniger als 10 Stimmen)

7. QuickReplai

Über: QuickReplai Kundendienstmitarbeiter sehen sich häufig mit zwei Herausforderungen konfrontiert: verzögerte Antwortzeiten und ein überwältigendes Volumen an Anfragen. QuickReplai kann diese Probleme mit KI-Funktionen lindern, die Kundenantworten schneller und stressfreier machen.

Diese App soll die Kundendienstmitarbeiter nicht ersetzen. Stattdessen hilft sie ihnen, effizienter zu arbeiten, indem sie die besten Antworten auf eingehende Nachrichten vorschlägt.

QuickReplai nutzt leistungsstarke KI-Algorithmen, um Ihre Nachrichten oder Screenshots zu scannen - nicht nur den Inhalt, sondern auch den Stil und den Ton. Die App nutzt dieses Wissen, um hilfreiche Antworten anzubieten, die Sie anpassen oder direkt verwenden können.

Je nachdem, wie Ihr Unternehmen auftritt, können Sie Sticker und Emojis zu Ihren Antworten hinzufügen, um sie persönlicher zu gestalten.

Da QuickReplai Einfachheit mit robusten Kommunikationsoptionen kombiniert, ist es für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Firmen gleichermaßen geeignet. 💪

QuickReplai beste Eigenschaften

Reduziert die Antwortzeiten

Nimmt Ihren Schreibstil und Tonfall auf

Ermöglicht die Anpassung der Antworten

Verbessert die Effizienz des Kundensupportteams

Einschränkungen von QuickReplai

Fehlende Integrationen

Keine Nutzerbewertungen, da es noch nicht verfügbar ist (Stand: Oktober 2024)

Preise für QuickReplai

Kontakt für Preise

QuickReplai Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

8. ZenCall

Über: App Store Lassen Sie Ihre Agenten etwas Zen finden mit ZenCall -ein KI-Tool zur Verwaltung von Anrufen. 🧘

Diese praktische App nimmt Anrufe für Sie entgegen und bearbeitet sie auf der Grundlage der von Ihnen erteilten Anweisungen. Sie werden über die ZenCall-App, per Textnachricht oder E-Mail benachrichtigt, sobald der KI-Agent einen Anruf entgegennimmt. Die App transkribiert die Anrufe in Text, so dass Sie sie in Ruhe lesen können. Natürlich können Sie die Anrufe auch anhören.

Das Tolle an der Plattform sind die unbegrenzten Prompt-Tests. Sie können experimentieren und sicherstellen, dass Ihr KI-Anrufagent die gewünschten Antworten liefert.

ZenCall kann sogar Links per Textnachricht an Kunden senden, sodass Sie Bestellungen, Reservierungen oder Terminvereinbarungen rationalisieren können.

Sie können die App zur Anrufumleitung nutzen - der KI-Agent leitet die Anrufe an eine bestimmte Person oder Abteilung weiter, um Ihre Kundendienstprozesse zu erleichtern.

ZenCall ist in 50+ Sprachen verfügbar und bietet Ihnen die Möglichkeit, einen außergewöhnlichen Kundenservice in verschiedenen Märkten anzubieten.

ZenCall beste Eigenschaften

Verarbeitung natürlicher Sprache

Rufumleitung

Unbegrenzte Prompt-Tests

Versand von Links per Text, App oder E-Mail möglich

ZenCall Einschränkungen

Nur als mobile App verfügbar

Der kostenlose Plan bietet nur eingeschränkte Funktionen

ZenCall Preise

Starter : Kostenlos (30 Anrufe pro Monat)

: Kostenlos (30 Anrufe pro Monat) Erweitert : $49/Monat pro Benutzer (200 Anrufe pro Monat)

: $49/Monat pro Benutzer (200 Anrufe pro Monat) Enterprise: $99/Monat pro Benutzer (500 Anrufe pro Monat, dann $0,19 pro Anruf)

ZenCall Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

9. Brainfish

Über: Hirnfisch Es gibt viele KI-Kundenservice-Fische im Meer, aber keinen wie Brainfish. 🐟

Diese KI-Plattform für Kundeninhalte speist sich aus Informationen aus Ihrem wissensdatenbank und nutzt sie, um die Fragen der Kunden in Sekundenschnelle zu beantworten. Die Verwendung der App könnte nicht einfacher sein - gehen Sie auf die Homepage, drücken Sie Neuen Artikel erstellen, veröffentlichen Sie ihn, und Brainfish speichert ihn sofort, ohne dass eine Schulung oder Wartezeit erforderlich ist.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die gesamte Wissensdatenbank hochgeladen haben, und verwandeln Sie Brainfish in eine leistungsstarke Kundendienst- und kundenmanagement lösung.

Was ist, wenn Ihre Kunden mit einem Menschen chatten möchten? Brainfish bietet Optionen für Anrufe, E-Mails oder Chats mit einem menschlichen Mitarbeiter.

Mit den leistungsstarken Analysefunktionen der Plattform können Sie das Kundenverhalten verstehen und Wege finden, um Ihre Antworten relevanter zu gestalten.

Die besten Funktionen von Brainfish

Einfach einzurichten

Robuste Analyseoptionen

Kunden können jederzeit an einen menschlichen Agenten weitergeleitet werden

Mehrere Support-Optionen (E-Mail, Chat, Anruf und Ticket)

Brainfish Einschränkungen

Erhebliche Unterschiede zwischen dem Basic- und Growth-Plan

Mehr Integrationen wären ein Plus

Brainfish Preise

Basis : $59/Monat (400 Benutzer)

: $59/Monat (400 Benutzer) Wachstum : Beginnt bei $64/Monat (für 100 Benutzer)

: Beginnt bei $64/Monat (für 100 Benutzer) Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Brainfish Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 5/5 (weniger als fünf Bewertungen)

10. MeyaGPT

Über: Meya MeyaGPT ist ein komplettes KI-Kundenservice-Paket, das auf dem neuesten gpt.-3.5-Turbo Learn Language Model (LLM) von OpenAI basiert. Es bietet Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Integrationen und Funktionen, die Ihnen helfen, die Geschwindigkeit und Qualität der Antworten auf Anfragen zu verbessern.

Für die Einrichtung von MeyaGPT sind keine Programmierkenntnisse erforderlich - verwenden Sie eine der von der Plattform unterstützten Datenquellen, um Informationen über Ihr Unternehmen zu erhalten. Crawlen Sie Ihre Website, übermitteln Sie Ihre Sitemap, oder fügen Sie den gewünschten Text manuell hinzu. ✨

Im Gegensatz zu vielen anderen Chatbots können Sie mit MeyaGPT ein Chat-Interface in Ihre Website und mobile App einbetten, damit Ihre Kunden von jedem Gerät aus darauf zugreifen können.

Leistungsstarke Integrationen mit Messaging-Apps wie Messenger und WhatsApp und CRM-Plattformen wie Salesforce und Zendesk ermöglichen es Ihnen, die Funktionalität des Chatbots zu erweitern und ein Kraftpaket für den Kundenservice zu schaffen.

Das MeyaGPT-Framework ist mit Python und BFML erweiterbar, sodass Sie den Chatbot individuell gestalten und an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen können.

MeyaGPT beste Eigenschaften

Chatbot für Websites und mobile Anwendungen

Einrichtung ohne Kodierung

Integriert sich in beliebte Kommunikations- und CRM-Plattformen

Kann mit BFML und Python konfiguriert werden

MeyaGPT-Einschränkungen

Relativ hoher Preis

Die Beherrschung aller Optionen kann einige Zeit in Anspruch nehmen

MeyaGPT Preise

Dev : $99/Monat (kein Jahresplan, bis zu 500 monatlich aktive Nutzer)

: $99/Monat (kein Jahresplan, bis zu 500 monatlich aktive Nutzer) Pro : $799/Monat (bis zu 5.000 monatlich aktive Nutzer)

: $799/Monat (bis zu 5.000 monatlich aktive Nutzer) Partner: $2.500/Monat (bis zu 15.000 monatlich aktive Nutzer)

*Die aufgeführten Preise für die Pro- und Partner-Tarife beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

MeyaGPT Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 5/5 (weniger als fünf Bewertungen)

AI Customer Support Software: Bieten Sie Ihren Kunden die beste Erfahrung

Der Kundenservice ist ein intensives, unvorhersehbares und dynamisches Feld - er erfordert Flexibilität und die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse und Anfragen Ihrer Kunden spontan einzugehen.

Die aufgeführten KI-Tools helfen Ihnen, alle Arten von Anfragen zu bearbeiten, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten. Sie sparen Zeit, verbessern die Produktivität und steigern vor allem die Kundenzufriedenheit.

Wenn Sie ein KI-Kundenservice-Tool mit leistungsstarken PM- und CRM-Optionen suchen, um die betriebsmanagement , für ClickUp anmelden und revolutionieren Sie Ihr Kundenservice-Spiel!