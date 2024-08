5 Datensicherheitsvorkehrungen, die jedes professionelle Team treffen sollte

Heute weiß jedes professionelle Team, wie wichtig Daten sind. Ob es sich nun um Finanztabellen, Vektorgrafikdateien, gemeinsame Dokumente oder Präsentationen oder etwas ganz anderes handelt, Daten sind das, was Ihr Team jeden Tag zu erledigen hat. Daher ist es nur logisch, dass datenverwaltung sollte bei jedem Schritt des Prozesses auf dem Radar Ihres Teams sein.

Die Daten Ihres Teams sicher zu halten, muss nicht kompliziert sein. Wir haben eine Liste mit 5 Tools und Strategien zusammengestellt, die jedes professionelle Team nutzen kann (und sollte!), um seine Daten sicher zu halten.

Hier ist die Liste:

Frühzeitig sichern, oft sichern

Wählen Sie eine Cloud-Speicher-Plattform mit Fernlöschfunktionen

Behalten Sie den Überblick über die Zugriffskontrolle für Dateien und Ordner

Passwörter sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Datensicherheit

Lassen Sie kein Gerät unbeaufsichtigt

das Sichern der Daten Ihres Teams auf den sicheren Servern eines Cloud-Speicher-Anbieters ist eine gute Möglichkeit, sich vor Datenverlust zu schützen

Frühzeitig sichern, oft sichern

Wenn es darum geht, Ihre Daten zu schützen, ist die Welt da draußen verrückt. Es kann viel schief gehen. Was ist, wenn die Hardware Ihres Geräts ausfällt und Sie Ihre lokal gespeicherten Dateien verlieren? Was ist, wenn Ihre Daten durch einen Virus beschädigt werden? Was ist, wenn Ihr Gerät gestohlen oder zerstört wird? Ohne ein Backup der Daten Ihres Teams könnte jede dieser Situationen bedeuten, dass Ihre Daten für immer verloren sind.

Der einfachste Weg, Datenverluste zu verhindern, ist sichern Sie Ihre Daten in der Cloud . Wenn Sie Daten in der Cloud sichern, wird eine Kopie Ihrer Informationen erstellt und auf dem sicheren Server Ihres Anbieters für Cloud-Speicher gespeichert.

Je häufiger Sie Ihre Daten sichern, desto weniger Informationen gehen im Notfall verloren. Wie häufig Ihr Team seine Daten sichern muss, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, z. B. von der Art der Arbeit Ihres Teams.

Wählen Sie eine Cloud-Speicher-Plattform mit Fernlöschfunktionen

Wenn Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, hilft ein aktuelles Backup Ihrer Daten Ihrem Team, seine Arbeit fortzusetzen, ohne dass Sie etwas verpassen. Was aber, wenn Ihr Gerät in die falschen Hände gerät? Alle sensiblen Daten, mit denen Ihr Team gearbeitet hat - Kontonummern, Namen von Clients, was auch immer - könnten in Gefahr sein.

Glücklicherweise bieten einige Anbieter von Cloud-Speichern Folgendes an fernlöschung funktionen als Sicherheitsvorkehrung. Das bedeutet, dass Sie bei Verlust oder Diebstahl eines Geräts die mit der App Ihres Cloud-Speicher-Anbieters verbundenen Dateien löschen können, auch wenn Sie das Gerät nicht in den Händen halten.

Da Ihre Daten bereits in der Cloud gesichert sind, können Sie auch von anderen Geräten aus darauf zugreifen und müssen sich keine Sorgen über das Sicherheitsrisiko machen, dass Unbefugte auf Ihre Daten zugreifen.

wenn Sie den Überblick über Ihr Gerät verlieren, wissen Sie nie, wer auf Ihre Daten zugreifen könnte. Die Fernlöschung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Daten in jedem Fall zu schützen

Überwachen Sie die Zugriffskontrolle für Dateien und Ordner

Apropos, es ist auch wichtig, zu überwachen, wer auf Ihre Daten zugreift und was er damit erledigt. Die meisten cloud-Speicher anbieter machen das gemeinsame Arbeiten - und damit das Freigeben des Zugriffs auf Dateien und Ordner - einfach, was Ihnen einen Vorsprung verschafft. Sichere Tools für die Zusammenarbeit gewähren auch unterschiedliche Berechtigungen je nach Rolle des Teams.

In der Regel sollten Sie den Zugriff auf Dateien und Ordner nur den Personen gewähren, die ihn unbedingt benötigen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Personen aus anderen Teams absichtlich etwas erledigen, das Ihre Daten gefährden könnte, limitiert die Beschränkung des Zugriffs auf Dateien und Ordner die Möglichkeiten für Unfälle.

es ist definitiv wichtig, mehrere Personen an einem Projekt arbeiten zu lassen, aber es ist auch wichtig, den Überblick darüber zu behalten, wer Zugriff auf welche Daten hat

Passwörter sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit von Daten

Das ist das Einmaleins der Datensicherheit, und dennoch machen sich viele Menschen die Best Practices für Passwörter nicht zur Gewohnheit. Bei all den privaten und beruflichen Konten, auf die wir täglich zugreifen, kann es schwierig sein, sich für jedes einzelne ein eindeutiges Passwort zu merken, und der Gedanke, jedes dieser eindeutigen Passwörter alle 6 Monate zu ändern (wie die meisten cybersecurity experten empfehlen) ist geradezu einschüchternd.

die meisten von ihnen sind in der Lage, sich selbst zu schützen Learn How Implement a Cybersecurity Risk Management Framework Aber keine Angst! Es gibt eine Vielzahl von sicheren Passwort-Tools, die Ihnen helfen können, alles im Griff zu behalten.

Lassen Sie kein Gerät unbeaufsichtigt

Wenn ein Gerät verloren geht oder gestohlen wird, machen wir uns sofort Sorgen um die Sicherheit unserer Daten. Denn wer weiß schon, wer auf unsere Daten auf dem Gerät zugreift, wenn es außer Sichtweite ist?

Aber was ist, wenn man das Handy, mit dem man auf die E-Mails bei der Arbeit zugreift, auf dem Tisch im Café liegen lässt, während man aufsteht, um sich noch etwas Kaffeesahne zu holen? Und was ist, wenn Sie Ihren Laptop oder Desktop-Computer bei der Arbeit verlassen, ohne sich von Ihrem Konto abzumelden?

Unabhängig davon, wo Sie sich befinden oder wie schnell Sie voraussichtlich zu Ihrem Gerät zurückkehren werden, besteht die beste Praxis zur Aufrechterhaltung der Sicherheit Ihrer Daten darin, sich entweder abzumelden, bevor Sie gehen, oder das Gerät mitzunehmen wenn möglich.

Aktivieren Sie außerdem zwei-Faktoren-Authentifizierung um den Zugriff auf Ihre Daten für andere zu erschweren.

mit diesen einfachen Tools und Best Practices für die Datensicherheit kann Ihr Team einen großen Beitrag zum Schutz Ihrer Daten leisten

Datensicherheit ist für die professionellen Teams von heute extrem wichtig, aber die Einführung von Best Practices für die Datensicherheit muss nicht schwierig sein. Diese 5 Tools und Strategien gehören zu unseren Favoriten, wenn es darum geht, die Daten eines Teams zu schützen und einen reibungslosen Ablauf im Team zu gewährleisten. Welche Sicherheitsvorkehrungen trifft Ihr Team? Wir würden uns freuen, von Ihnen in den Kommentaren zu hören!

Dies ist ein gesponserter Beitrag für Dropbox. Alle Meinungen sind meine eigenen. Dropbox ist weder mit anderen erwähnten Produkten oder Dienstleistungen verbunden noch unterstützt es diese.

***

Melissa Pallotti ist eine professionelle Autorin, Computerfreak und Eishockeyfan aus Pittsburgh, PA. Sie können mit Melissa in Verbindung treten auf Twitter oder LinkedIn .