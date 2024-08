10 Wege zur Verringerung von Cybersicherheitsrisiken im Projektmanagement

Projektmanagement ist mit viel Verantwortung, Terminen, Nachtschichten und einer Menge Kaffee verbunden.

Zum Glück können Sie mit ein wenig Hilfe von Ihrem Kumpel den Überblick behalten: projektmanagement-Software .

So war die Kommunikation noch nie so einfach, leicht und schnell, was zu einem produktiveren und erfolgreicheren Team führt.

Das Projektmanagement aus der Ferne hilft den Projektmanagern, hybride Teams zu verbinden und sicherzustellen, dass alle zusammenarbeiten, um die Ziele des Projekts zu erreichen. In dieser Notiz unterscheidet es sich nicht von der Verwaltung anderer Projekte, mit dem Unterschied, dass das Projekt aus der Ferne abgewickelt wird.

Und die Verwaltung und der Betrieb eines Remote-Teams bringt ein heikles Problem mit sich: erhöhtes Risiko der Cyberkriminalität

Werfen wir also einen Blick auf die fünf größten Bedrohungen für die Cybersicherheit, mit denen sich Projektmanager heute konfrontiert sehen, und zehn Möglichkeiten, sie zu bekämpfen!

Die 5 größten Bedrohungen für die Cybersicherheit im Jahr 2024 Cybersicherheit kann ein Geschäft entscheiden oder zerstören .

Unternehmen funktionieren auf der Grundlage von Daten, und Daten sind das wertvollste Gut eines Unternehmens. In der heutigen digitalen Welt sind Daten jedoch anfälliger für Cyberangriffe geworden, und mit der hybriden und Remote-Arbeit ist diese Anfälligkeit noch größer geworden.

Die anstieg von Datenschutzverletzungen und Hacks ist auf mangelnden Datenschutz, die Folgen einer globalen Pandemie und die zunehmende Raffinesse der Angriffe zurückzuführen. Die Geschäfte sind sich heute mehr denn je der Probleme bewusst, die Datenschutzverletzungen verursachen können.

Eine der Datenschutzverletzungen, die den Weg für die neue EU-Gesetzgebung ebnete, war der Fall Wonga Loans. Bei diesem Unternehmen für Zahltagskredite kam es 2017 zu einer schwerwiegenden Datenschutzverletzung, bei der die Bankdaten von 250.000 Kunden offengelegt wurden.

Hier sind die wichtigsten Cyber-Bedrohungen, die Sie kennen sollten, und Tipps, wie Sie sie verhindern können.

1. Mann in der Mitte

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie und Ihr Kollege unterhalten sich über eine sichere Plattform, aber jemand belauscht Ihre Unterhaltung und sendet gefälschte Nachrichten von Ihnen an Ihren Kollegen. Igitt!

Die Idee dahinter ist, dass die Hacker Zugang zu persönlichen und sensiblen Daten erhalten und die Nachrichten manipulieren.

Das kann passieren, wenn Sie ein ungesichertes öffentliches Wi-Fi-Netzwerk nutzen. Wenn der Hacker in den unsicheren Speicherort eindringt, verschafft er sich Zugang und sendet Malware, um sensible Daten zu finden. Sie können auch vorgeben, ein Kunde oder ein Geschäftspartner zu sein, oder eigentlich jeder.

Beispiel für einen Man-in-the-Middle-Angriff

Kürzlich gelangte ein Angreifer durch einen Hack bei der niederländischen Registrierungsstelle DigiNotar in den Besitz von 500 Zertifikaten für Websites wie Google, Skype und andere bekannte Websites. Mithilfe dieser Zertifikate gab sich der Angreifer in einem MITM-Angriff als vertrauenswürdige Website aus und stahl die Daten der Benutzer, indem er sie dazu brachte, ihre Anmeldedaten auf Spiegel-Websites anzugeben. Die Sicherheitsverletzung wirkte sich letztlich auf etwa 300 000 iranische Gmail-Konten aus und führte dazu, dass DigiNotar Konkurs anmelden musste.

2. Klassische SQL-Injektion

Angenommen, Sie bereiten sich auf Ihren Urlaub vor und möchten ein Hawaiikleid kaufen. Sie öffnen Ihren Browser und geben "Hawaiikleider" in die Leiste ein. Wenn die Leiste mit bösartigem Code infiziert ist, erhalten Sie zwar immer noch eine Liste mit hawaiianischen Kleidern, aber sie nutzt Ihre Frage, um Ihre persönlichen Infos zu finden. 😬

Ein Hacker verwendet einen Teil des SQL-Codes, um eine Datenbank zu verändern und sich Zugang zu potenziell wichtigen Informationen zu verschaffen (SQL-Injection). Da sie für jede Webanwendung oder Website verwendet werden kann, die eine SQL-basierte Datenbank nutzt, ist sie eine der häufigsten und gefährlichsten Arten von Angriffen.

Beispiel für einen SQL-Angriff

Zu den Opfern dieser Art von Cyberangriff gehören Sony Pictures, Target, LinkedIn und Epic Games. Der Fall Cisco aus dem Jahr 2018 ist einer der bekanntesten Angriffe. Es wurde eine SQL-Injektionsschwachstelle im Cisco Prime License Manager gefunden.

Angreifer konnten sich Shell-Zugriff auf die Systeme verschaffen, auf denen die Lizenzverwaltung eingesetzt wurde. Aber keine Angst. Inzwischen ist es Cisco gelungen, das Problem zu patchen.

Obwohl dieser Fehler inzwischen alt genug ist, können wir ihn noch immer nicht endgültig ausmerzen. Er gilt als eine der ältesten Cyber-Bedrohungen, und dennoch verursacht er immer noch genauso viele Probleme.

3. Das Wachstum von Malware

Alles ist schön und gut, bis man Malware herunterlädt und den Hackern hilft, an alle persönlichen Daten zu gelangen. Malware fasst alle Dateien oder Programme zusammen, die Schaden anrichten, und umfasst Würmer, Trojaner, Viren und Ransomware.

Bis 2021, 68.5% der Unternehmen waren von Malware-Angriffen betroffen. Aus den Berichten geht hervor, dass der Anstieg auf den Ausbruch von COVID-19 zurückzuführen ist.

Darüber hinaus gingen die Kriminellen von automatisierten Ransomware-Kampagnen, die sich auf das Ausmaß konzentrierten, zu gezielteren Erpressungen gegen gut etablierte Geschäfte über. Durch diese Veränderung wurde Ransomware profitabler und erregte schließlich die Aufmerksamkeit krimineller Banden.

Der verstärkte Einsatz dieser neuen Erpressungstechnik führte zu einer Verschlimmerung des Ransomware-Ausbruchs.

Über Statistica

Beispiel für einen Malware-Angriff

Einer der bekanntesten Angriffe war der WannaCry Ransomware-Angriff schaffte es, innerhalb eines Tages mehr als 230.000 Computer zu infizieren, was zu einem Verlust von 4 Milliarden Dollar führte.

4. Ausgefeilte Phishing-Techniken

Phishing ist eine Form des Social Engineering, bei der ein Angreifer eine falsche Nachricht sendet, um die Person dazu zu bringen, persönliche Daten preiszugeben oder Schadsoftware auf der Infrastruktur des Opfers zu installieren.

Beispiel für eine Phishing-Technik

Ubiquiti Networks wurde leider 2015 Opfer eines Phishing-Angriffs, der das Geschäft 46,7 Millionen Dollar kostete. Der Angreifer ermächtigte den Leiter der Buchhaltung des Unternehmens, eine Reihe von Überweisungen vorzunehmen, um eine geheime Übernahme abzuschließen.

Der Hacker gab sich als CEO und Anwalt des Unternehmens aus. Das Unternehmen tätigte über einen Zeitraum von 17 Tagen 14 Zahlungen auf Konten in Polen, Ungarn, China und Russland.

Ubiquiti wurde erstmals auf das Problem aufmerksam, als es eine Achtung des FBI erhielt, dass sein Konto in Hongkong möglicherweise das Einzelziel eines Betrugs war. Dies ermöglichte es dem Geschäft, alle anstehenden Überweisungen zu stoppen und alle Anstrengungen zu unternehmen, um die entwendeten 46,7 Millionen Dollar, etwa 10 % der Barmittel des Unternehmens, wiederzuerlangen.

5. Häufige Denial-of-Service-Angriffe

Diese Art von Cyberangriff kann dazu führen, dass ein Netzwerk abgeschaltet wird und für die Benutzer nicht mehr zugänglich ist. Die Hacker könnten politische oder soziale Ziele verfolgen, zum Beispiel eine Kampagne gegen ein Unternehmen starten, dessen Aktivitäten ihnen nicht gefallen.

Manchmal nutzen Hacker DDoS-Angriffe nur zum Spaß und um mit den neuesten Techniken zu prahlen, die sie entwickelt haben, um ein System zum Absturz zu bringen.

Beispiel für einen Denial-of-Service-Angriff

Im Februar 2020 war Amazon Web Services das Einzelziel eines massiven DDoS-Angriffs. Es handelte sich um den schwersten DDoS-Angriff der jüngeren Geschichte, bei dem eine Methode namens Connectionless Lightweight Directory Access Protocol (CLDAP)-Reflexion verwendet wurde, um einen ungenannten AWS-Kunden als Einzelziel anzugreifen.

Die an die IP-Adresse des Opfers gelieferte Datenmenge wird mit dieser Technik, die von anfälligen CLDAP-Servern von Drittanbietern abhängig ist, um das 56- bis 70-fache erhöht. Der Angriff erreichte im Laufe von drei Tagen einen Spitzenwert von erstaunlichen 2,3 Gigabyte pro Sekunde.

10 Wege zur Bewältigung von Cybersecurity-Bedrohungen

Die Hacker werden immer kreativer und bringen uns ins Schwitzen.

Um Sie bei der Bekämpfung dieser Bedrohungen zu unterstützen, finden Sie hier zehn Möglichkeiten, wie Sie Ihr Geschäft gegen potenzielle Cyber-Bedrohungen verteidigen und schützen können.

1. Wählen Sie ein sicheres Tool für das Projektmanagement und einen sicheren Cloud-Speicher

Projektmanagement-Tools sind heutzutage unverzichtbar, insbesondere zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Projekts und zur Verbesserung der Kommunikation im Team. Allerdings ist nicht jedes heute verfügbare Tool für die Arbeit sicher.

Wenn wirsicher sagen, meinen wir damit eine Plattform mit den richtigen Autorisierungsmaßnahmen, um Informationslecks zu minimieren.

ClickUp herunterladen, um jederzeit und von jedem Gerät aus darauf zuzugreifen ClickUp ist eine der am meisten sicheren Tools für die Zusammenarbeit die heute verfügbar sind. Es bietet eine sichere Umgebung und achtet gleichzeitig auf die Anwendungsleistung und das Gesamterlebnis der Benutzer.

Tatsächlich hat sie kontinuierlich die SOC 2-Konformität, ISO 27001, ISO 27017 und ISO 27018-Zertifizierungen erreicht. Diese ISO-Zertifizierungen belegen das Engagement von ClickUp für den Schutz der Kundendaten und die Bereitschaft, Kunden jeder Größe weltweit zu unterstützen.

Werfen Sie einen Blick auf die Sicherheits Features: Zwei-Faktor-Authentifizierung