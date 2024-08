Slack-Knigge: DOs und DON'Ts der Verwendung von Slack bei der Arbeit

Sind Sie jemand, der darüber nachdenkt, wie man Slack sicher und effektiv nutzen kann? Gehen Ihnen Fragen wie "Kann ich meinem Team ein Bild von meinem Hund schicken?", "Haben sie meine Nachrichten gesehen?", "Kann ich Emojis senden?" und "Soll ich diesen Text in einer Direktnachricht oder im Teamchat senden?" durch den Kopf?

Damit sind Sie wahrscheinlich nicht allein, denn die meisten von uns fürchten sich vor der Gefahr von Missverständnissen beim Chatten. Es ist leicht, die Grenze zwischen dem Persönlichen und dem Beruflichen zu verwischen.

Deshalb sollte eine Organisation über offizielle kommunikationspläne die vorschreiben, wie die Mitarbeiter bei der Arbeit kommunizieren.

Effektive Kommunikation am Arbeitsplatz über Plattformen wie Slack und seine Alternativen ist eine Fähigkeit, die nicht unbedingt für jeden leicht zu erlernen ist. Aber die gute Nachricht ist, dass jeder die Slack-Etikette in seinem eigenen Tempo und mit seiner eigenen Zeit erlernen kann, um die Kommunikationsplattform optimal zu nutzen - mit unserem Slack-Etikette-Leitfaden.

Slack-Knigge verstehen

Slack-Knigge bedeutet einfach, dass man unausgesprochene Regeln und Richtlinien befolgt, die einem den Ärger über Fehlkommunikation, Urteilsvermögen und die Klärung von Absichten bei der Nutzung der Plattform ersparen können. Dazu gehören bewährte Praktiken für die Kommunikation, die Zusammenarbeit und den Aufbau von Gemeinschaften innerhalb von Slack-Teams und -Kanälen.

Diese ungesagten Regeln werden:

Sie lassen Sie professionell aussehen

Sie helfen Ihnen, besser zu kommunizieren

Sie stellen sicher, dass Sie vor Ihrem Team oder, schlimmer noch, vor Ihrem Unternehmen keinen Mist bauen!

Ihre Produktivität zu maximieren

Wir haben für Sie einige kommunikationsstrategien und Tipps für eine produktive Zusammenarbeit im Team.

Die Dos und Don'ts in Slack

Jetzt, da Sie wissen, warum wir die Slack-Etikette befolgen müssen, wollen wir einige der wichtigsten Regeln für die Verwendung von Slack verstehen und einige Tipps für die Slack-Etikette ausprobieren.

Seien Sie direkt mit Ihren Nachrichten

Beginnen Sie Ihre Direktnachrichten auf Slack nicht mit einem "Hey" oder "Hallo", ohne den Zweck Ihrer Nachricht zu nennen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Grund für Ihre Slack-Nachrichten kurz und bündig angeben.

Denken Sie daran, dass die Person, der Sie eine Nachricht senden, vielleicht gerade mit einer wichtigen Aufgabe beschäftigt ist. Eine Benachrichtigung, gefolgt von einer vagen Nachricht, kann ihren Arbeitsfluss stören und ihre Arbeit behindern.

Wenn Sie jemanden benachrichtigen, müssen Sie auf seine Zeit achten. Eine kurze Nachricht, in der Sie angeben, was Sie von der Person benötigen, und der Zeitplan reichen aus, damit die Person handeln kann, wann immer sie Zeit hat.

Zum Beispiel, anstatt zu sagen:

"Hey!" (vor 1 Sekunde) "Bist du da?" (vor 1 Sekunde)

und dann zu verschwinden, bis sie antworten, können Sie sagen,

"Hey, kannst du mir bei einer kurzen Produktbeschreibung für die sozialen Medien helfen? Ich muss sie bis heute Mittag einreichen."_

Versuchen Sie, das Wesentliche in einer einzigen Slack-Nachricht zu vermitteln, anstatt mehrere Nachrichten zu verschicken. Verwenden Sie Aufzählungspunkte, fettgedruckten Text, Kursivschrift und Zahlen, um Ihre Nachricht überschaubar zu machen.

über

Schlupf

Öffentliche Kanäle und Threads für eine bessere Kommunikation am Arbeitsplatz nutzen

Slack-Kanäle eignen sich hervorragend für Gruppengespräche über ein bestimmtes Thema, eine Abteilung, eine Veranstaltung oder ein Projekt. Verwenden Sie Slack-Kanäle, um über bestimmte Themen zu sprechen und ein Gruppen-Repository mit allen zugehörigen Informationen zu erstellen.

Wenn Sie einem Kollegen direkt eine Nachricht zukommen lassen, um ihn über eine Kampagne zu informieren, die mehr als nur Sie beide betrifft, führen Sie mehrere Gespräche über dasselbe Thema. Sie verpassen möglicherweise wichtige Informationen und verschwenden Zeit mit der Klärung ein und desselben Zweifels.

Stattdessen, die Kommunikation im Team optimieren und senden Sie eine Slack-Nachricht an den entsprechenden Slack-Kanal oder Slack-Thread und markieren Sie die Person, an die Sie eine Frage haben. Auf diese Weise können sich alle Projektbeteiligten über den Fortschritt, Engpässe oder andere Dinge im Zusammenhang mit dem Projekt informieren.

Langfristig wird es auch schneller gehen, einfach in den Kanal zu springen und nach Informationen zu suchen, die Sie für die Fortsetzung des Projekts oder für die Analyse der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts benötigen.

Sie können Ihre Teams auch dazu anhalten, öffentliche Slack-Kanäle zu nutzen, um brainstorming-Sitzungen für ein beliebiges Projekt, eine Kampagne oder eine Veranstaltung. Starten Sie die Sitzung, indem Sie eine offene Frage in den Kanal werfen und alle auffordern, ihre Ideen in einen Thread zu schreiben.

Die Beantwortung innerhalb eines Threads entschlackt den Kanal und hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich zu behalten. Mit Threads können Sie Informationssilos innerhalb eines breiteren Kanals erstellen, um Ihre Informationsbank zu optimieren.

threads sind der einfachste Weg, den Gesprächsfluss aufrechtzuerhalten und Zusammenarbeit zu initiieren.

Nachrichten so schnell wie möglich quittieren

Remote-Teams verlassen sich stark auf Kommunikationskanäle wie Slack, Teams und Google Meet, da sie sich nicht persönlich treffen können, um Unklarheiten zu klären. Selbst wenn Sie eine Nachricht erhalten, obwohl Sie gerade beschäftigt sind, können Sie sie sofort bestätigen.

Das Bestätigen der Nachricht trägt zum Aufbau von Vertrauen bei, insbesondere in Remote-Teams. Es gibt der Person die Gewissheit, dass Sie die Nachricht gesehen haben.

Es könnte ein einfaches "Zur Kenntnis genommen. Ich werde mich am Nachmittag damit befassen"

Verwenden Sie Erwähnungen mit Bedacht

Wir wissen, dass es wichtig ist, jemanden über eine Kommunikationsplattform zu erwähnen oder zu markieren, um sicherzustellen, dass die Person, mit der Sie sprechen möchten, Ihre Nachricht sieht. Eine übermäßige Verwendung der @everyone- oder @channel-Funktion kann jedoch aufdringlich sein und unnötige Benachrichtigungen an andere Teammitglieder senden. Verwenden Sie diese Tags nur, wenn Sie den gesamten Kanal ansprechen wollen.

Wenn Sie möchten, dass ein bestimmtes Teammitglied auf eine persönliche Anfrage antwortet, erwähnen Sie nur dieses Mitglied in Ihrer Nachricht in dieser speziellen Gruppe, damit es weiß, dass es eine spezielle Antwort benötigt.

Auf diese Weise wird auch sichergestellt, dass andere Teammitglieder über das Problem Bescheid wissen, selbst wenn es nicht direkt eine Antwort von ihnen erfordert. Diese Funktion ist großartig, aber nur, wenn sie mit Bedacht eingesetzt wird.

Anstatt zum Beispiel eine vage Nachricht in den Kanal zu schreiben, wie:

"Kann mir jemand bei einer Frage zum Ereignis helfen?"

Können Sie schreiben:

"@amy @lee, kannst du mir bei einer Frage zur Veranstaltung helfen oder mir sagen, wer mir dabei helfen kann?_"

Aktualisieren Sie Ihren Status und Ihre Arbeitszeiten

über

Schlupf

Benachrichtigungsmüdigkeit ist real! Deshalb sollten Sie die Verfügbarkeit Ihrer Kollegen respektieren, indem Sie ihren Status überprüfen, bevor Sie sie kontaktieren. Slack bietet auch die Möglichkeit, Ihren Status zu aktualisieren.

Sie können diesen Bereich nutzen, um Ihre Arbeitszeiten, Zeitzonen und OOO-Nachrichten hinzuzufügen und Ihr Team zu informieren, wenn Sie abwesend sind, sich im Fokus-Modus befinden oder ein Meeting haben. Auf diese Weise kann jemand, der Sie erreichen möchte, darauf achten, dass Sie nicht verfügbar sind, und eine andere Person um Hilfe bitten oder warten, bis Sie wieder verfügbar sind.

💡Gute Slack-Etikette gilt nicht nur für andere. Sie können Ihre Produktivität maximieren, indem Sie die Statusfunktion nutzen, um Spamming zu vermeiden. Wenn Sie Ihre Verfügbarkeit aktualisiert haben, sollten Teammitglieder Sie nicht stören, wenn Sie nicht verfügbar sind.

Scheuen Sie sich nicht, Chats in Meetings zu verwandeln

Laut der 55/38/7-Formel ist die Kommunikation zu 55 % nonverbal, zu 38 % stimmlich und zu 7 % nur mit Worten. Egal wie einfach es ist, sich über Text zu unterhalten, manchmal ist es effizienter, ein Video oder ein persönliches Treffen zu haben, anstatt endlos zu tippen oder die Gruppe zu bespammen, während man versucht, etwas im Detail zu erklären.

Menschen können besser miteinander kommunizieren, wenn sie die Körpersprache, Mimik und Gestik des anderen sehen.

Leistungsüberprüfungen, Beurteilungen, Feedbackgespräche, Schulungen, Kundenbesprechungen usw. erfordern eine menschliche Note, die nur bei persönlichen Treffen möglich ist. Auch die tägliche Synchronisierung für tägliche Updates und Scrum-Meetings muss persönlich oder per Videoanruf erfolgen.

In diesem Regelwerk, auf das wir schwören, finden Sie knigge für virtuelle Teambesprechungen und bewährte Praktiken für Ihre nächste Sitzung.

Verbesserung der Teamkommunikation mit ClickUp und Slack

Es gibt zwar viele Apps, die das können, was Slack kann, aber sie kommen kaum an das heran, was Slack bietet. Zusätzlich zu ihren praktischen Funktionen bietet die Plattform einige der besten Integrationen, um die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu verbessern.

Zum Beispiel, ClickUp's Slack-Integration kombiniert Online-Zusammenarbeit und Projektmanagement zu einer All-in-One-App.

Kombinieren Sie die Vorteile von Projektmanagement und Zusammenarbeit mit der ClickUp Slack-Integration

Einfach ausgedrückt, können Sie mit dieser Integration Slack für die Projektverwaltung !

ClickUp's Integration mit Slack

kann auch die Slack-Etikette Ihres Teams verbessern, indem es Ihnen erlaubt, Aufgaben und Kommentare aus Nachrichten zu erstellen! Geben Sie einfach /ClickUp neu in einer beliebigen Slack-Nachricht ein, um sie als Aufgabe zu ClickUp hinzuzufügen.

Erstellen und verwalten Sie Aufgaben in ClickUp mit der Slack-Integration

Sie können Benachrichtigungen über den Arbeitsstatus, neue Kommentare, Updates usw. direkt an Ihren Slack-Kanal senden.

Mit

ClickUp's Chat-Ansicht

können Sie Updates austauschen, Ressourcen verlinken und nahtlos mit Teammitgliedern über verschiedene Projekte kommunizieren, ohne die Plattform zu verlassen.

Sie können die Teamkommunikation mit Echtzeit-Chatkanälen rationalisieren und entrümpeln.

Fügen Sie der Konversation mit @Mentions weitere Personen hinzu und weisen Sie ihnen Kommentare zu, um Ihr Team bei der Umsetzung von Maßnahmen zu unterstützen.

Chatten Sie während der Arbeit Seite an Seite mit ClickUp's Chat-Ansicht

Besser kommunizieren und zusammenarbeiten mit Slack und ClickUp

Slack ist ein großartiges Tool, das berufliche und persönliche Unterhaltungen in Einklang bringt. Deshalb ist es sehr einfach, in informelle Kommunikationsgewohnheiten zu verfallen, die die Produktivität des Teams beeinträchtigen, Sie unprofessionell aussehen lassen und zu Missverständnissen führen können.

Von klaren Nachrichten bis hin zur sinnvollen Nutzung von Kanälen - wenn Sie diese einfachen Regeln der Slack-Etikette befolgen, wird Ihre nächste Erfahrung mit der App mehr Spaß und Erfolg bringen!

Sie können auch überlegen, ob Sie intelligente kommunikationsziele innerhalb der Organisation, um sicherzustellen, dass jeder seine Botschaft klar und produktiv vermitteln kann.

Die ClickUp-Slack-Kombination bietet hier einen großen Vorteil! Die Kombination der Funktionen dieser beiden Apps bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, die Kommunikation und Produktivität von Teams zu verbessern.

ClickUp ausprobieren

und erschließen Sie sich eine neue Ebene der Effizienz!