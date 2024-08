10 Datenbank-Software für Mac im Jahr 2024 (kostenlos und kostenpflichtig)

Datenbanken sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Geschäfts. Ganz gleich, ob Sie versuchen, den Überblick über den Produktbestand zu behalten, Kundeninformationen nachzuverfolgen oder die Generierung von Vertriebskontakten zu verbessern, Datenbanken sind der Schlüssel, der Ihnen hilft, Ihre Daten zu organisieren und zu analysieren.

Um all diese Daten wirklich wertvoll und umsetzbar zu machen, brauchen Sie eine gute Datenbanksoftware. Sie müssen wissen, was die Daten Ihnen sagen, und die richtige Software kann Ihnen helfen, diese Daten in wahres Gold zu verwandeln. 🔎

Wir stellen Ihnen die zehn besten Datenbankprogramme für Mac vor und helfen Ihnen bei der Auswahl der Software, mit der Sie das Beste aus Ihren Daten machen können.

Eine Excel-Datenbank kann Sie nur so weit bringen, bis Sie sich nach größeren, besseren und vielseitigeren Lösungen umsehen müssen. Wenn Sie sich auf die Suche nach einer Datenbanksoftware für Mac-Computer begeben, sei es für kundendatenbank-Software oder eine inhaltsdatenbank gibt es ein paar Faktoren, die Sie beachten sollten:

Kompatibilität: Nicht jede Software funktioniert mit dem Mac-Betriebssystem (macOS). Sie sollten nach Software suchen, die mit der Plattform zusammenarbeitet und sich in die anderen Anwendungen und Systeme Ihres Tech-Stacks integrieren lässt

Nicht jede Software funktioniert mit dem Mac-Betriebssystem (macOS). Sie sollten nach Software suchen, die mit der Plattform zusammenarbeitet und sich in die anderen Anwendungen und Systeme Ihres Tech-Stacks integrieren lässt Benutzerfreundlichkeit: Eine steile Lernkurve könnte Ihr Geschäft verlangsamen und die Benutzer frustrieren. Achten Sie auf eine Software, die einfach zu bedienen ist und es den Benutzern ermöglicht, vom ersten Tag an brauchbare Datensätze zu erstellen

Eine steile Lernkurve könnte Ihr Geschäft verlangsamen und die Benutzer frustrieren. Achten Sie auf eine Software, die einfach zu bedienen ist und es den Benutzern ermöglicht, vom ersten Tag an brauchbare Datensätze zu erstellen Datensicherheit: Suchen Sie nach Datenbanksoftware für Mac, die beeindruckende Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Daten-Backups integriert. Noch besser ist es, wenn diese Lösungen sofort nach dem Auspacken funktionieren

Suchen Sie nach Datenbanksoftware für Mac, die beeindruckende Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Daten-Backups integriert. Noch besser ist es, wenn diese Lösungen sofort nach dem Auspacken funktionieren Benutzer-Support: Die beste Datenbanksoftware für macOS bietet viel Benutzer-Support, damit Sie Probleme beheben und mehr darüber erfahren können, wie Sie das Beste aus der Software herausholen können

Die beste Datenbanksoftware für macOS bietet viel Benutzer-Support, damit Sie Probleme beheben und mehr darüber erfahren können, wie Sie das Beste aus der Software herausholen können Preisgestaltung: Überlegen Sie, wie viel Sie die Software im Laufe der Zeit kosten wird, insbesondere wenn Sie eine monatliche oder jährliche Gebühr zahlen. Wenn Sie eine Softwarelizenz benötigen, die mehrere Benutzer abdeckt, können die Kosten für die Software sehr schnell steigen

Sind Sie bereit, die beste Datenbanksoftware für Mac zu finden? Hier sind unsere zehn besten Produkte.

ClickUp ist eine leistungsfähige Verwaltungssoftware, die Ihnen einen flexiblen Überblick über Ihre Daten bietet

ClickUp ist ein vielseitiges projektmanagement-Software lösung, die eine effektive Datenbanksoftware für Mac-Benutzer beinhaltet. ClickUp's einzigartige Hierarchie in seiner Online-Datenbank-Management-Software skaliert und ändert sich mit Ihren Bedürfnissen, so dass es eine All-in-One-Lösung für Ihr Geschäft ist, egal in welcher Branche Sie tätig sind.

Gliedern Sie Ihren Datenbestand in einfach zu verwaltende Gruppen, wie z. B. Inventar, Kunden oder Mitarbeiter, und verknüpfen Sie diese dann miteinander, um ein leistungsstarkes relationales Datenbankmanagementsystem mit gespeicherten Prozeduren zu erstellen.

Schalten Sie Features innerhalb der Datenbank ein und aus, um Ihre Analysen zu optimieren und die benötigten Informationen direkt zur Hand zu haben. Die einfach zu verwaltende Plattform ermöglicht es Ihnen, Daten nach Bedarf zu importieren oder zu exportieren und eine schnelle Verbindung mit anderer Software in Ihrem Tech-Stack herzustellen.

ClickUp beste Features

Die funktionsreiche Software umfasst benutzerdefinierte Felder und Tagging-Funktionen fürgeschäfte zu strukturieren und zu kategorisieren daten richtig zu strukturieren

Es ist großartig fürressourcenmanagementund Sie können sogar eine ListeAbhängigkeiten in ClickUp damit Teams wissen, woran sie zuerst arbeiten müssen

Sie können ganz einfach Apps, Websites oder Videos einbetten, um Ihre Datenbank dynamischer und nützlicher zu gestalten

Sie können Ihre Ansicht der Datenbank benutzerdefiniert anpassen, damit Sie Ihre Informationen auf die für Sie beste Weise anzeigen, freigeben und analysieren können

Die leistungsstarken Tools für die Zusammenarbeit machen es einfach fürteams zur gemeinsamen Arbeitdaten freizugeben und ihren Workflow zu optimieren

ClickUp Limitierungen

Die Ansichten in der mobilen App sind limitiert, aber das kann sich in Zukunft ändern

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $5/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. MySQL-Workbench

über MySQL-Workbench MySQL Workbench ist eine hervorragende Datenbanksoftware für Mac-Computer, wenn Sie eine zuverlässige Datenverwaltung benötigen. Sie verfügt über eine eigene macOS Version, so dass sie nahtlos mit Ihrem System arbeiten kann.

Die intuitive Software verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die das Hochladen von Daten, das Ausführen von Structured Query Language (SQL)-Abfragen und die Visualisierung Ihrer Daten schnell und einfach macht. Die Software bietet auch Datensynchronisierung und Leistungsoptimierung, was für fortgeschrittene Benutzer hervorragend geeignet ist.

Die Plattform wird außerdem von einem umfangreichen Online-Support unterstützt, so dass Sie bei Problemen schnell Hilfe erhalten ressourcenbeschränkungen .

MySQL Workbench beste Features

Die Benutzeroberfläche von MySQL-Datenbanken erleichtert die Gestaltung und Verwaltung selbst komplexer Datensätze

Das Dashboard ermöglicht es Ihnen, schnell zu sehen, wie Sie sich in Bezug auf die Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) verhalten

Die einfachen Tools zur Datenbankmigration ermöglichen Ihnen die Konvertierung von Daten, ohne dass wertvolle Arbeit verloren geht

Einschränkungen der MySQL Workbench

Sie können eine einmal gestartete Abfrage nicht schnell stoppen

Es funktioniert nicht gut mit größeren Datenmengen

Preise für MySQL Workbench

Abonnement für die MySQL Standard Edition (1-4 Socket Server): $2.140/Jahr

MySQL Standard Edition Abonnement (5+ Socket Server): $4.280/Jahr

MySQL Enterprise Edition Abonnement (1-4 Socket Server): 5.350 $/Jahr

MySQL Enterprise Edition Abonnement (5+ Socket Server): 10.700 Euro/Jahr

MySQL Cluster Carrier Grade Edition Abonnement (1-4 Socket Server): 10.700 Euro/Jahr

MySQL Cluster Carrier Grade Edition Abonnement (5+ Socket Server): $21.400/Jahr

MySQL Workbench Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 1.950 Bewertungen)

3. MongoDB

über MongoDB MongoDB bietet nativen Support für Mac-Benutzer, so dass es auf allen aktuellen macOS-Systemen gut läuft. Es ist eine solide, kostenlose Datenbanksoftware für Mac, wenn Sie strukturierte und halbstrukturierte Daten analysieren müssen, und es ist ausgezeichnet, wenn Sie mit JavaScript Object Notation-ähnlichen Dokumenten arbeiten (das wird für einige Entwickler Musik in den Ohren sein).

Sie können MongoDB skalieren und an Ihre wachsenden Anforderungen anpassen, einschließlich der Integration mit Ihren bevorzugten Tools und Sprachen.

Beste Features von MongoDB

MongoDB verwendet eine nicht-relationale Datenbank, eine beliebte Alternative zu festen Zeilen und Spalten, die es flexibler macht

MongoDB verfügt über vorkonfigurierte Sicherheits-Features, die es zu einer sicheren Datenbanklösung machen

Die Multi-Cloud-Datenbank ermöglicht den Zugriff auf 95 Verfügbarkeitsregionen, ist also ausfallsicher und hat eine sehr geringe Latenz

MongoDB Beschränkungen

MongoDB unterstützt keine Auslöser, auf die Sie bei der Datenbankverwaltung möglicherweise angewiesen sind

Es benötigt viel mehr Speicher als andere Datenbanksoftware für Mac

Preise für MongoDB

Free Forever bei kostenlosen Clustern

Freigegebener Server: ab $0/Monat

Serverlos: ab $0,10 pro 1 Million Lesungen

Dedizierter Server: ab $57/Monat

MongoDB-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (490+ Bewertungen)

4.5/5 (490+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (440+ Bewertungen)

_Bonus: Flowchart-Software für Mac !

4. Ninox

über Ninox Ninox verspricht eine Low-Code-Datenbanklösung für kleine bis mittlere Geschäfte zu sein. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, die Software nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten, d. h. Sie können die gewünschte Mac-Datenbanksoftware mit Optionen für spätere Erweiterungen erstellen. Es gibt Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern, und eine Vielzahl von workflow-Automatisierungen um die Dinge zu beschleunigen.

Da Ninox vollständig Cloud-basiert ist, können Sie praktisch überall auf die Plattform zugreifen, unabhängig von Ihrem Betriebssystem. Das ist eine gute Nachricht für Geschäfte, die sowohl Macs als auch PCs verwenden.

Ninox beste Features

Ninox funktioniert auf allen Geräten und eignet sich daher hervorragend für Büros, die sowohl Windows als auch macOS verwenden

Es bietet eine Vielzahl von Optionen fürautomatisierung Ihres Workflows und Ihrer Business-Prozesse* Die Sicherheit der Daten wird durch mehrere Schutzschichten gewährleistet und entspricht gleichzeitig der Datenschutzverordnung (DSGVO)

Ninox Grenzen

Es gibt nicht viele Integrationsmöglichkeiten mit anderer Software, so dass Sie möglicherweise in dem, was Sie außerhalb von Ninox mit Ihren Daten erledigen können, limitiert sind

Preise für Ninox

Starter: $12/Monat pro Lizenz (jährliche Abrechnung)

Professional: $24/Monat pro Lizenz (jährliche Abrechnung)

Enterprise: auf Anfrage

Ninox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (340+ Bewertungen)

4.7/5 (340+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

5. Valentina

über Valentina Valentina könnte genau das Richtige für Sie sein, wenn Sie eine Datenbanksoftware mit vielen Features für den Mac suchen.

Diese wirkungsvolle Software für Mac kann komplexe Daten verarbeiten und unterstützt verschiedene Datentypen, was sie zu einer der besten Datenbanksoftware für Mac-Optionen mit mehreren Anwendungen macht. Sie bietet eine leistungsstarke Datenabfrage und -verarbeitung und verfügt über großartige Indizierungsoptionen für datenintensive Projekte.

Die leistungsstarken Features für Formulare und Berichterstellung erleichtern den Zugriff auf Daten, ihre Analyse und die Erstellung von Berichten.

Valentina beste Features

Hervorragende Leistung für schnellen Datenabruf und -verarbeitung, auch bei komplexen Daten

Integrierte Verschlüsselungsfunktionen zur Gewährleistung der Sicherheit und Vertraulichkeit sensibler Daten

Es bietet umfassenden Support für Microsoft SQL Server-Abfragen, einschließlich Autovervollständigung und Farbsyntax

Valentina Einschränkungen

Zwar gibt esumfassende Dokumentation für die Software gibt, können neue Benutzer mit einer steilen Lernkurve im Vergleich zu anderen Softwareoptionen konfrontiert werden

Valentina Preise:

Valentina Studio Free: kostenlos für immer

Valentina Studio Pro: $199,99 pro Stück

Valentina Studio Pro Universal: $399,99 pro Stück

Valentina Studio Einzel: $79.99 pro Stück

Valentina Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (2 Bewertungen)

3.5/5 (2 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (4 Bewertungen)

Aufgaben verfolgen mit Aufgabenverwaltung auf dem Mac !

6. Navicat

über Navicat Navicat ist ein All-in-One-Tool, das Sie bei der Verbindung mit Ihrer Datenbank und deren Verwaltung unterstützt. Mit der Software können Sie eine Verbindung zu jeder Datenquelle herstellen, einschließlich Amazon Web Services, MySQL und Oracle. Von dort aus können Sie über die benutzerfreundliche Oberfläche SQL-Abfragen schreiben und Tabellen erstellen, um mit der Betrachtung und Analyse Ihrer Datensätze zu beginnen.

Sie können Daten aus der Software importieren und exportieren, was die Synchronisierung Ihrer Daten aus mehreren Datenbanken erleichtert. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Daten in einem Space zusammenzufassen, um mehr aus jedem Byte herauszuholen.

Navicat beste Features

Der Objektdesigner erleichtert das Schreiben komplexer SQL-Abfragen, die genauer sind und die benötigten Daten liefern

Die Datensynchronisierung hilft Ihnen, Daten zu migrieren und auf dem neuesten Stand zu halten, unabhängig von der Quelle

Es gibt viele Datenmodellierungsoptionen, so dass Sie schnell Visualisierungen Ihrer Datensätze erstellen und in verschiedenen Anwendungen verwenden können

Navicat Beschränkungen

Es gibt nur eine begrenzte Dokumentation, die verwirrend sein kann. Wenn Sie also bei der Verwendung der Software auf Probleme stoßen, müssen Sie möglicherweise woanders nach Antworten suchen

Preise für Navicat

Monatliches Abonnement: $69.99

Jährliches Abonnement: $699.99

Unbefristete Lizenz: $1.399

Navicat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (45+ Bewertungen)

4.4/5 (45+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

7. Knack

über Knack Wenn Sie eine Datenbanklösung benötigen, aber keinen Code eingeben wollen, ist Knack genau das Richtige für Sie.

Mit Knack können Sie schnell eine Datenbank, einschließlich Workflows, ohne Code erstellen. Sie können Daten so verwalten, wie es für Sie sinnvoll ist, und dann Formulare, Karten, Kalender und Berichte erstellen, die diese Daten in die Tat umsetzen.

Die hochgradig anpassbare Benutzeroberfläche fühlt sich sehr modern an und macht es zu einer einfachen Mac-Datenbank-Softwarelösung.

Knack beste Features

Es erstellt benutzerdefinierte Business Apps von Grund auf oder modifiziert eine bestehende App, um Ihre Datenanforderungen besser zu erfüllen

Sie können verknüpfte Daten verbinden, um mehr mit Ihren Informationen zu erledigen und eine relationale Datenbank mit intelligenten Datenmodellierungsoptionen zu erstellen

Die flexiblen Schnittstellenoptionen ermöglichen es Ihnen, ohne Code eine App für Ihr Geschäft zu erstellen, z. B. eine Karte mit den Lieferdaten oder eine Kalender-Ansicht der anstehenden Aufträge

Knack Einschränkungen

Der fehlende Support für mobile Geräte erschwert den Datenzugriff von unterwegs

Preise von Knack

Starter: $39/Monat

Pro: $79/Monat

Unternehmen: $179/Monat

Enterprise: auf Anfrage

Knack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

8. DBeaver

über DBeaver Diese plattformübergreifende Datenbanksoftware für Mac ermöglicht Ihnen die Arbeit mit Daten aus allen gängigen SQL Server Datenbanken. Mit einer Open-Source- und einer kommerziellen Version gibt es für jede Datenbankanforderung eine passende Option.

DBeaver hat eine stark anpassbare Benutzeroberfläche, so dass auch Benutzer mit etwas Datenbankerfahrung sich schnell zurechtfinden sollten. Es gibt auch eine aktive Benutzergemeinschaft, so dass Sie bei Bedarf online Hilfe finden können. Da es sich um ein Open-Source-Programm handelt, werden Sie die Tools von Drittanbietern vielleicht hilfreich finden.

DBeaver beste Features

Ein leistungsstarker SQL-Editor ermöglicht das schnelle Erstellen und Ausführen von SQL-Abfragen

Die Standardausgabe der Open-Source-Software unterstützt mehr als 80 verschiedene Datenbanktypen

Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung von Datenbanken durch ein benutzerfreundliches System, das hilft, verschiedene Datenquellen in einer nützlichen Plattform zusammenzuführen

DBeaver's Limitierungen

Obwohl Software-Updates gut sind, kann DBeaver so häufig Updates veröffentlichen, dass Sie schnell feststellen, dass Ihre aktuelle Software nicht mehr aktuell ist

Preise für DBeaver

Open-Source Version: kostenlos

Enterprise-Edition: $25/Monat oder $250 für ein Jahr

Lite-Edition: $11/Monat oder $110 für ein Jahr

Ultimate-Edition-Lizenz: $500 für das erste Jahr, danach $400 pro Jahr

DBeaver Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (65+ Bewertungen)

9. Stackby

über Stackby Mit Stackby können Sie relationale Datenbanken ohne jeglichen Code erstellen. Sie können Tabellenkalkulationen, Datensätze und andere Informationen einbringen, um das beste Datenbankprogramm für Ihr Geschäft zu erstellen.

Die Plattform ermöglicht Mac-Benutzern die Erstellung von Kanban-, Kalender- und sogar Galerie-Ansichten, je nach ihren Bedürfnissen. Es handelt sich um eine vielseitige Datenbankoption, die Ihnen helfen kann, Limits zu überwinden, die bei anderen Plattformen auftreten können.

Stackby beste Features

Es gibt mehrere Ansichten, die es Ihnen ermöglichen, Datensätze auf die nützlichste Weise zu betrachten

Einzigartige Spaltentypen, so dass Sie Ihre Datenbank ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten können

Sie können Datenaktualisierungen automatisieren, indem Sie Stackby mit Ihrem aktuellen Tech-Stack verbinden

Einschränkungen von Stackby

Die Lernkurve für die fortgeschrittenen Features von Stackby kann steil sein und erfordert möglicherweise den Kauf zusätzlicher Add-Ons

Preise für Stackby

Free Forever

Personal: $5/Monat pro Platz

Economy: $9/Monat pro Platz

Business: $18/Monat pro Platz

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Stackby Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (55+ Bewertungen)

4.7/5 (55+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

10. Redis

über Redis Redis ist eine Cloud-basierte Datenverwaltungssoftware. Sie eignet sich hervorragend für die Automatisierung der Datenverarbeitung und ist damit eine unglaublich effektive Lösung für Benutzer, die leistungsstarke Datenverwaltungslösungen benötigen.

Als In-Memory-Datenbank-Software für Mac verarbeitet sie problemlos Echtzeitdaten und speichert Informationen schnell im Cache. Sie verfügt über eine gute Benutzeroberfläche mit vielen erweiterten Optionen, die auch die anspruchsvollsten Datenbankmanager zufrieden stellen.

Redis beste Features

Redis ist für seine außergewöhnliche Geschwindigkeit bekannt und macht die Verarbeitung und den Abruf von Daten viel schneller

Sie können Daten in verschiedenen Formaten speichern und bearbeiten, was die Datenbank vielseitiger macht

Sie können die Datenbank leicht skalieren, um den zukünftigen Bedarf zu decken

Grenzen von Redis

Da Redis Daten im Arbeitsspeicher speichert, kann es eine begrenzte Lösung für Unternehmen mit umfangreichen Datenbeständen sein

Redis-Preise

Free

Fest: $7/Monat

Flexibel: $0,881/Stunde

Jährlich: auf Anfrage

Software-Preise: auf Anfrage mit einer kostenlosen 30-Tage Testversion

Redis Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

4.5/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Zeitverfolgungssoftware für Mac-Benutzer !

Die richtige Datenbanksoftware für Ihre Bedürfnisse zu finden, ist für die Überwachung Ihres Geschäfts unerlässlich. ClickUp's vielseitige projektmanagement-Software macht es einfach, organisiert zu bleiben. Außerdem ist es eine fantastische Datenbanksoftware für Mac-Benutzer mit allem Drum und Dran, das Sie brauchen, ohne Sie zu überfordern. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie es noch heute ! ✨