die 10 besten Google Analytics-Alternativen für die Erstellung von Website-Statistiken im Jahr 2024

Wenn Sie eine Website wollen, die Klicks in Konversionen umwandelt und das Wachstum Ihres Geschäfts ankurbelt, müssen Sie auf Ihre Webanalyse achten.

Google Analytics ist seit seiner Einführung im Jahr 2005 das beliebteste Analysetool, aber es ist alles andere als perfekt. Die neueste Version von Google, GA4, weist Datendiskrepanzen, fehlende Metriken und schwerwiegende Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf. Viele Eigentümer von Websites sind daher auf der Suche nach geeigneten fortschrittlichen Analysetools.

Wenn Sie auf der Suche nach den besten Google Analytics-Alternativen für 2024 sind, sollten Sie diese zehn hervorragenden Webanalyse-Tools in Betracht ziehen, die wir zusammengestellt haben.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Google Analytics achten?

Wenn Sie den Datenverkehr auf Ihrer Website überwachen, die Reise Ihrer Kunden optimieren und Ihre Konversionen und Verkäufe maximieren möchten, sollte jede Alternative zu Google Analytics über diese fünf Schlüssel-Features verfügen:

Datenschutz und Konformität: Sie benötigen ein Webanalysetool, das dem Datenschutz der Benutzer Priorität einräumt und die Datenschutzgesetze einhält. Suchen Sie nach Tools, die eine Anonymisierung der Daten bieten und Ihnen die Kontrolle über die Daten geben, die Sie von Ihren Website-Besuchern sammeln Datengenauigkeit: Achten Sie bei Ihrem potenziellen Analysetool auf Features wie Datenaktualisierungen in Echtzeit und intelligente Datenstichproben, die sicherstellen, dass die Informationen, die Sie von der Plattform erhalten, vertrauenswürdig und verwertbar sind Anpassungsmöglichkeiten: Sie sollten zumindest benutzerdefinierte Berichterstellungen einrichten können. Noch besser ist es, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Analyse-Dashboard erstellen können, damit Sie die für Sie wichtigsten Metriken einfach und schnell nachverfolgen können Benutzerfreundliche Oberfläche: Die Benutzeroberfläche der von Ihnen gewählten Analyseplattform sollte den Zugang zu quantitativen Daten und deren Verständnis erleichtern, auch für Mitglieder Ihres Teams, die nicht über umfassende technische Kenntnisse verfügen Integrationsmöglichkeiten: Suchen Sie nach Google Analytics-Alternativen, die sich in Ihre Content-Management-Systeme, E-Commerce-Plattformen und Werbenetzwerke integrieren lassen. Auf diese Weise können Sie Ihre Daten zentralisieren und erhalten eine umfassendere Ansicht Ihrer Online-Metriken

Welche Google Analytics-Alternativen am besten geeignet sind, hängt von Ihrer Organisation und den marketingziele die Sie für Ihre Online-Präsenz haben. Viele der Google Analytics-Alternativen auf dieser Liste bieten einen kostenlosen Plan oder eine kostenlose Testversion an. Dies ist eine gute Möglichkeit, die Features verschiedener Analyselösungen zu testen und herauszufinden, welches Webanalysetool für Sie am besten geeignet ist.

Die 10 besten Google Analytics-Alternativen für das Jahr 2024

1. Semrush

Über Semrush Semrush ist eine Alternative zu Google Analytics mit genügend Features, um ein All-in-One-Tool für digitales Marketing zu werden. Die Plattform zeichnet sich durch ihre Tools für Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Content Marketing aus. Dies ist eine großartige Option, wenn Sie Alternativen zu Analytics suchen, die Ihnen auch dabei helfen können, Ihre Inhalte zu verbessern und die Konkurrenz zu überprüfen.

Semrush beste Features

Diese Analyseplattform bietet auch umfassende Tools für die Keyword-Recherche, mit denen Sie hochwertige Keywords für Ihre Website oder Aufgaben zur Erstellung von Inhalten finden können

Hervorragende Konkurrenzanalyse, mit der Sie feststellen können, welche Keywords und Backlinks die anderen verwenden und wie sie ihre Online-Werbekampagnen verwalten

Ausgezeichnetes Feature zur Website-Überprüfung, das Ihre Website auf SEO-Probleme, wie z. B. defekte Links, untersucht und Ihnen dann sagt, was Sie zu erledigen haben, um sie zu verbessern

Semrush Beschränkungen

Die Daten werden oft mit einem Tag oder mehr Verspätung aktualisiert, erwarten Sie also keine Echtzeit-Informationen

Einige Benutzer merken an, dass die Berichterstellung noch mehr in die Tiefe gehen könnte

Semrush Preise

Pro: $129,95/Monat

$129,95/Monat Guru: $249.95/Monat

$249.95/Monat Business: $499.95/Monat

Semrush Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,800+ Bewertungen)

4.5/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,100+ Bewertungen)

2. Mixpanel

Über Mixpanel Mixpanel ist eine Analyseplattform, die Unternehmen bei der Nachverfolgung und Analyse von Benutzerinteraktionen mit ihren digitalen Plattformen, wie ihrer Website oder App, unterstützt. Mit den Einblicken von Mixpanel in das Verhalten der Benutzer können Unternehmen bessere datengesteuerte Entscheidungen treffen über ihre Produkte und die Erfahrungen ihrer Benutzer.

Dies ist eine der wenigen Alternativen zu Google Analytics, die Ihnen sagt, was Ihre Benutzer zu erledigen haben und Ihnen hilft zu verstehen, warum sie es tun.

Mixpanel beste Features

Nachverfolgung des Benutzerverhaltens oder Ereignisse auf Ihrer Website, einschließlich Anmeldungen, Nutzung von Features, Klicks auf Schaltflächen und mehr, um zu verstehen, wie Benutzer sich mit Ihren Produkten beschäftigen

Mit der Trichteranalyse können Sie Daten zu den Schritten visualisieren, die Benutzer von ihrem ersten Klick bis zum wichtigen Konversionspunkt unternehmen.

Bietet Einblicke, wo Benutzer in Ihrem Trichter abspringen und wo Sie ihre Reise optimieren können

Ausgezeichnete A/B-Testing-Funktionen, mit denen Sie Änderungen und Variationen auf Ihren digitalen Plattformen testen können. Anschließend können Sie die Auswirkungen dieser Änderungen auf das Engagement der Benutzer, die Konversionen und mehr messen

Mixpanel-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv, so dass Sie bei dieser Google Analytics-Alternative mit einer steilen Lernkurve rechnen müssen

Preise von Mixpanel

Starter: Free

Free Growth: Ab $20/Monat

Ab $20/Monat Unternehmen: Ab $833/Monat

Mixpanel Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

3. Clicky

Über Clicky Clicky ist ein Web-Analyse-Tool, das Unternehmen mit Echtzeit-Website-Analysen versorgt. Da es Echtzeitdaten liefert, ist Clicky besonders nützlich für Organisationen, die sofort auf die Interaktionen der Benutzer reagieren müssen, wie z. B. E-Commerce- und Nachrichten-Websites.

Clicky beste Features

Clicky ist bekannt für seine Nachverfolgung von Daten in Echtzeit und ermöglicht die Überwachung von Website-Aktivitäten, während diese stattfinden

Ausgezeichnetbenutzerdefinierte Dashboards zeigen die für Sie wichtigsten Metriken an, so dass Sie personalisierte Dashboards mit Informationen über Traffic-Trends, Top-Seiten und mehr erstellen können

Heatmaps stellen visuell dar, wo Benutzer auf Ihrer Website klicken, damit Sie ihre Interaktionen verstehen und Ihr Design auf der Grundlage dieser Daten optimieren können

Clicky Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht mehr zeitgemäß. Während dies für kleinere Geschäfte eine erschwingliche Alternative zu Google Analytics sein könnte, wünschen sich Unternehmen möglicherweise eine aktuellere Option

Preise für Clicky

Free für eine Website

Pro: $9,99/Monat

$9,99/Monat Pro Plus: $14.99/Monat

$14.99/Monat Pro Platin: $19.99/Monat

$19.99/Monat Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisinformationen

Clicky Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (4+ Bewertungen)

4. Adobe Analytics

Über Adobe-Analytik Adobe Analytics, Teil der Adobe Experience Cloud Suite, ist eine umfassende Webanalyseplattform. Sie macht es Organisationen leicht, Daten von ihren Websites zu messen und zu analysieren und marketing-Aufwand . Adobe Analytics ist eine Lösung, die häufig von größeren Organisationen oder solchen, die erweiterte Analysen benötigen, verwendet wird.

Beste Features von Adobe Analytics

Umfassende Datenerfassung für Ihre Website, mobile App, Social-Media-Kanäle, E-Mail-Kampagnen, Google-Anzeigen und vieles mehr

Echtzeit-Daten ermöglichen es Ihnen, das Geschehen zu überwachen, während es passiert, und sofort auf das veränderte Verhalten der Benutzer zu reagieren

Ausgezeichnete Pfadanalyse bietet ein tieferes Verständnis dafür, wie Benutzer auf Ihre Website oder App gelangen, einschließlich der Stellen, an denen sie auf ihrer Reise abspringen

Beschränkungen von Adobe Analytics

Diese Google Analytics-Alternative ist eine der teuersten Optionen auf dem Markt, so dass sie für kleinere Unternehmen unter Umständen nicht in Frage kommt

Preise für Adobe Analytics

Kontakt für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (990+ Bewertungen)

4.1/5 (990+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (220+ Bewertungen)

5. Matomo

Über Matomo Matomo ist eine Open-Source-Web-Analyseplattform. Es ist eine der einzigen Google Analytics-Alternativen, die selbst gehostet wird. Das bedeutet, dass Sie die vollständige Kontrolle über die Datenerfassung haben, weil Sie sie auf Ihren eigenen Servern hosten.

Matomo ist als eine Analyse-Alternative bekannt, die dem Datenschutz verpflichtet ist.

Matomo beste Features

Selbst gehostete Lösung, so dass Sie die volle Kontrolle über Ihre Analysedaten und den Ort, an dem Sie sie speichern, haben. Sie müssen Ihre Daten nicht mit einem großen Unternehmen freigeben, das sie für seine eigenen Marketingzwecke nutzen kann

Sie können Ziele, benutzerdefinierte Ereignisse und Datensegmentierungen einstellen, so dass Sie die benötigten Daten auch dann erhalten, wenn Sie spezielle Anforderungen an die Nachverfolgung haben

Matomo ist bekannt für seinen Fokus auf Datensicherheit und Datenschutz, so dass Benutzer ihre IP-Adresse anonymisieren oder die Nachverfolgung deaktivieren können, während sie mit GDPR, CCPA und anderen strengen Datenschutzbestimmungen konform bleiben

Matomo Beschränkungen

Kann langsam sein, insbesondere bei der Arbeit mit größeren Datensätzen, so dass größere Organisationen es als schwerfällig empfinden können

Matomo-Preise

Kostenlose und Open-Source Pläne verfügbar

Kontakt für Preisinformationen

Matomo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (80+ Bewertungen)

4.2/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

6. Hotjar

Über Hotjar Hotjar ist ein benutzerfreundliches Tool zur quantitativen Analyse, das Unternehmen hilft, das Verhalten von Website-Besuchern zu verstehen. Es verfügt über Features wie Heatmaps, Sitzungsaufzeichnungen, Umfragen und Tools zur Erfassung von Feedback.

Die benutzerfreundliche Plattform verfügt über einen ausgezeichneten kostenlosen Plan, der sie zu einer vernünftigen Google Analytics-Alternative für kleinere Geschäfte und Eigentümer von Websites macht.

Hotjar beste Features

Hervorragende Aufzeichnungen von Sitzungen, so dass Sie einen detaillierten Einblick in das Verhalten der Benutzer auf Ihrer Website erhalten, einschließlich der Pfade, die sie nehmen, der Klicks, die sie machen, und der Bereiche, in denen sie Probleme haben

Verschiedene Tools zum Sammeln von Benutzer-Feedback, einschließlich On-Site-Umfragen und Feedback-Formularen, damit Sie Ihr Publikum besser verstehen und sehen können, wie Sie dessen Erfahrung verbessern können

Die Trichteranalyse hilft Ihnen, das Verhalten der Benutzer auf ihrem Weg durch den Verkaufstrichter zu verfolgen, und gibt Ihnen Aufschluss darüber, an welchen Stellen der Customer Journey sie abspringen und was Sie tun können, um die Konversionsraten zu verbessern

Hotjar-Einschränkungen

Heatmaps sind auf die letzten 30 Tage limitiert

Einige Benutzer finden, dass die Heatmaps nicht immer genau sind

Hotjar Preise

Basic: Free

Free Plus: $39/Monat

$39/Monat Business: $99/Monat

$99/Monat Skala: $389/Monat

Hotjar Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (290+ Bewertungen)

4.3/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (490+ Bewertungen)

7. Piwik

Über Piwik Piwik ist eine Open-Source-Analyselösung, die Unternehmen bei der Nachverfolgung des Verhaltens von Benutzern einer Website unterstützt. Es bietet viele der Standard-Tools, die zum Sammeln und Analysieren von Daten benötigt werden, jedoch mit einem starken Fokus auf den Datenschutz.

Piwik ist eine der einzigen selbst gehosteten Google Analytics-Alternativen, so dass Sie die abschließende Eigentümerschaft der Daten behalten und gleichzeitig mit der GDPR und anderen Datenschutzbestimmungen konform bleiben.

Piwik beste Features

Als selbst gehostete Webanalyseplattform bietet Piwik ausgezeichnete Datenschutzoptionen für sensible Kundendaten und ermöglicht es Unternehmen, die vollständige Kontrolle über die Datenerfassung zu behalten

Die Nachverfolgung von Analysen in Echtzeit ermöglicht es Unternehmen, die Website-Aktivitäten zu sehen, während sie stattfinden, und schnell auf Probleme zu reagieren

Sehr gute Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung des Dashboards, so dass Sie Daten erhalten, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind konzentration auf die Nachverfolgung Ihrer Ziele Piwik Einschränkungen

Eine der Google-Analytics-Alternativen mit relativ begrenzten Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Optionen

Enterprise-Pläne können schnell teuer werden

Piwik Preise

Core: Free Forever für immer

Free Forever für immer Enterprise: Kontakt für Preisinformationen

Piwik Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15+ Bewertungen)

8. Fathom

Über Fathom Fathom ist eine Webanalysesoftware, die wie Google Einblicke in den Websiteverkehr und das Besucherverhalten bietet. Fathom verpflichtet sich jedoch, personenbezogene Daten zu respektieren, mit der GDPR konform zu bleiben und Datenminimierung zu praktizieren. Dies ist eine hervorragende Option für Unternehmen, die Einblicke in das Benutzerverhalten erhalten möchten, ohne den Datenschutz zu gefährden.

Fathom beste Features

Die für ihren Fokus auf Datenschutz bekannte Webanalyseplattform verwendet keine Cookies und verfolgt keine persönlich identifizierbaren Informationen, was Organisationen entgegenkommt, die eine respektvolle Datenerfassung ohne Nachverfolgung durch Dritte praktizieren möchten

Die einfache, benutzerfreundliche Oberfläche macht es leicht, Website-Analysen zu erhalten

Ein leichtgewichtiges Skript, das die Leistung Ihrer Website nicht verlangsamt, so dass das Analysetool keine negativen Auswirkungen auf Ihr Ranking auf der Seite hat

Fathom Beschränkungen

Es kann etwas fummelig sein, an die benötigten Informationen innerhalb des Analyse-Tools zu gelangen. Stellen Sie sich also darauf ein, dass Sie anfangs etwas suchen müssen

Preise für Fathom

30 Tage kostenlose Testversion

14 $/Monat für bis zu 100.000 Ansichten pro Monat

$24/Monat für bis zu 200.000 Ansichten pro Monat

$44/Monat für bis zu 500.000 Ansichten pro Monat

Fathom Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1.500+ Bewertungen)

5/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

9. Heap

Über Heap Heap ist ein Analysetool für Websites und mobile Apps mit verschiedenen Features, die Unternehmen helfen, das Verhalten ihrer Benutzer zu verstehen. Die Analysesoftware ist für ihre Benutzerfreundlichkeit bekannt und ist daher eine beliebte Wahl für Unternehmen, die eine Plattform für digitale Einblicke benötigen, ohne sich auf zu viel technisches Wissen verlassen zu müssen.

Heap beste Features

Hervorragende Nachverfolgung von Ereignissen, sodass Sie die Interaktionen der Benutzer auf Ihrer Website automatisch erfassen und analysieren und die Daten rückwirkend auswerten können

Nette Tools zur Analyse der Benutzerbindung helfen Ihnen, die Benutzerbindung im Laufe der Zeit zu messen, z. B. wie oft Benutzer auf Ihre Website oder App zurückkehren und welche Muster es bei der langfristigen Benutzerbindung gibt

Visualisierungstools erleichtern die Kommunikation von Erkenntnissen und das Freigeben von Website-Daten für alle Beteiligten

Heap-Einschränkungen

Dieses Analyse-Tool erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit, um alle verfügbaren Features zu verstehen, daher kann die Einarbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen

Limitierte Tutorials verfügbar

Preise für Heap

Free-Plan verfügbar

Kontakt für Preisinformationen

Heap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

10. Woopra

Über Woopra Woopra ist eine Analyselösung, die von Unternehmen genutzt wird, die ihr Publikum besser verstehen und mit ihm in Kontakt treten möchten. Sie kann Einblicke in das Kundenverhalten auf digitalen Kanälen, wie einer Website oder einer mobilen App, geben und dabei helfen, die Customer Journey zu verbessern.

Woopra beste Features

Einzigartige Tools wie detaillierte Kundenprofile, die quantitative und qualitative Daten kombinieren, um ganzheitliche Ansichten darüber zu erstellen, wie Kunden mit dem digitalen Fußabdruck des Unternehmens interagieren

Hervorragende Integrationsmöglichkeiten, so dass Sie es mit Ihren Marketing- undCRM tools um Ihnen eine ganzheitlichere Ansicht der Benutzerdaten zu geben

Funnel-Analyse-Tools helfen Ihnen bei der Nachverfolgung der Benutzer und bei der Feststellung, wann sie entweder abspringen oder die gewünschten Aktionen ausführen. So können Sie die Customer Journey verfeinern und die Benutzererfahrung verbessern

Woopra Beschränkungen

Das anpassbare Dashboard ist nicht sehr benutzerfreundlich und könnte für manche etwas veraltet aussehen

Woopra Preise

Core: Free

Free Pro: $999/Monat

$999/Monat Enterprise: Kontakt für Preisinformationen

Woopra Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (180+ Bewertungen)

4.4/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

Erstellen Sie detaillierte Dashboards und fügen Sie einfach Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, Aufgaben pro Status und Bugs pro Ansicht anzuzeigen

Vielleicht kennen (und lieben!) Sie ClickUp bereits als projektmanagement tool . Die Fähigkeiten der Plattform erstrecken sich auf visuelles Projektmanagement und kann ein wertvolles Tool für die Überwachung von Website-Analysen sein.

ClickUp bietet keine nativen Webanalyse-Features, aber es zeichnet sich durch die Erstellung außergewöhnlicher Datenvisualisierungen mit seinen Dashboards und kostenlosen Analysevorlagen aus. ClickUp Dashboards helfen Ihnen, Daten aus Ihrer Webanalyseplattform durch bessere Datenvisualisierung in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Sie können benutzerdefinierte Dashboards erstellen die eingehende Daten in visuell ansprechenden und leicht verständlichen Formaten anzeigen.

Ihre ClickUp Dashboards können Diagramme, Graphen, Tabellen und Widgets enthalten, um kPIs zu präsentieren und machen es einfach, datengestützte Entscheidungen für Ihre Benutzer zu treffen.

ClickUp bietet auch einen großen Bereich an vorgefertigten Vorlagen, die Ihnen helfen, Daten in Entscheidungen zu verwandeln. Zum Beispiel die ClickUp Analytics Berichtsvorlage kann Ihnen helfen, Trends und Muster in Ihren Daten zu erkennen, um ein tieferes Verständnis für die Reise des Benutzers zu gewinnen. Inzwischen ist die ClickUp Datenanalyse-Berichtsvorlage eignet sich hervorragend, um schnell Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen und diese Erkenntnisse in einem leicht lesbaren Format für die Beteiligten freizugeben.

Sobald Sie Ihren Favoriten unter den besten Google Analytics-Alternativen für 2024 für Ihr Unternehmen ausgewählt haben, verbinden Sie das Analysetool mit Ihrem ClickUp-Konto.

ClickUp lässt sich nahtlos mit Tausenden von Apps und Diensten integrieren, sodass Sie einen zentralen Ort schaffen können, an dem Sie Benutzerdaten verwalten, analysieren und darauf reagieren können. Es ist eine großartige Möglichkeit, Informationen zu zentralisieren und mit Ihrem Team freizugeben, damit Sie bessere datengestützte Entscheidungen treffen können.

Sind Sie bereit, Ihre Webanalyse auf die nächste Stufe zu heben, ohne sich auf Google Analytics zu verlassen? Erstellen Sie ein ClickUp Konto und sehen Sie, wie es Ihnen helfen kann, Ihrem Publikum ein besseres Online-Erlebnis zu bieten.