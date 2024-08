die 10 besten Dubsado-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Jeder Projektleiter oder Verwaltungsangestellte kennt das mulmige Gefühl, wenn die Fristen näher rücken, die Aufgaben sich häufen und das schleichende Gefühl aufkommt, die Kontrolle über den Verlauf des Projekts zu verlieren. Es ist wie ein prekäres Dominospiel - ein Fehltritt kann eine Kaskade von verzögerten Aufgaben, überlasteten Mitgliedern des Teams und verärgerten Clients auslösen.

Genau hier kommt Dubsado ins Spiel.

Die business Management die Dubsado-Plattform ist das Gegenmittel für Ihre Projektmanagement-Probleme und fungiert als zentraler Hub, der Ihre Aufgaben, Projekte und Ihr Team in Synchronisierung hält. Mit Dubsado können Sie nicht nur Projekte verwalten, sondern auch effiziente Workflows erstellen, Beziehungen zu Ihren Clients pflegen und administrative Aufgaben automatisieren.

Dubsado verwandelt das beängstigende Spiel der Dominosteine in eine gut geölte Maschine, die all Ihre Aufgaben und Projekte aufeinander abstimmt und vorantreibt. Dubsado ist zwar ein leistungsfähiges Tool, aber nicht immer für jedes Team oder Geschäft geeignet.

Unterschiedliche Arbeitsabläufe haben unterschiedliche Anforderungen, und was für das eine Unternehmen einwandfrei funktioniert, kann sich für ein anderes als umständlich oder unzureichend erweisen. Um Ihnen zu helfen, das Tool zu finden, das wie ein Handschuh passt, haben wir eine Liste mit den 10 besten Tools zusammengestellt Dubsado-Alternativen die im Jahr 2024 in Betracht gezogen werden können.

Worauf sollten Sie bei Dubsado-Alternativen achten?

Bei der Suche nach Dubsado-Alternativen müssen Sie sicherstellen, dass Ihre neue Plattform ähnliche Funktionen und zusätzliche Vorteile bietet, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse im Geschäft abgestimmt sind. Hier sind alle Features und Schlüssel, auf die Sie achten sollten:

Robustes Projektmanagement: Das Tool sollte umfassende Projektmanagement-Features bieten, die es Ihnen ermöglichen, Aufgaben zu erstellen, Fristen zu setzen, den Fortschritt zu verfolgen und Aktivitäten nach Prioritäten zu ordnen, um einen rechtzeitigen Projektabschluss zu gewährleisten

Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Anpassung: Ein gutes Business Management Tool sollte so flexibel sein, dass es sich an die Arbeitsabläufe Ihres Teams anpassen lässt

Denken Sie daran, dass jedes Team anders ist und dass das, was für ein Team am besten funktioniert, für ein anderes nicht unbedingt geeignet ist. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden, das den Bedürfnissen und dem Arbeitsstil Ihres Teams entspricht.

Die 10 besten Dubsado-Alternativen für das Jahr 2024

Hier sind unsere Favoriten für die besten Dubsado-Alternativen für Ihre nächste Business-Management- oder CRM-Plattform.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein vielseitiges Projekt- und aufgabenmanagement plattform für Teams jeder Größe. Als leistungsstarke Dubsado-Alternative ist sie bekannt für ihre umfangreichen und stark anpassbaren Features. ClickUp geht über einfache projektmanagement nachverfolgung von Aufgaben, und team-Zusammenarbeit . Es bietet einzigartige Features zur Steigerung der Produktivität und zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen unter Beibehaltung einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Die Plattform ist um eine Hierarchie von Spaces, Ordnern, Listen und Aufgaben herum aufgebaut und bietet ein hohes Maß an Organisation. Mit diesen Blöcken lässt sich ein anpassbarer Workflow erstellen, der den individuellen Bedürfnissen Ihres Teams entspricht.

ClickUp beste Features

Benutzerdefinierte Ansichten: ClickUp bietet verschiedene Ansichten für Ihre Aufgaben, wie Listen-, Board- und Kalender-Ansichten. Diese können nach individuellen oder Team-Präferenzen benutzerdefiniert werden, um einen optimierten Workflow zu gewährleisten

ClickUp bietet verschiedene Ansichten für Ihre Aufgaben, wie Listen-, Board- und Kalender-Ansichten. Diese können nach individuellen oder Team-Präferenzen benutzerdefiniert werden, um einen optimierten Workflow zu gewährleisten Vorlagen : Starrt nie wieder auf eine leere Seite mit ClickUp's gestapelter Bibliothek von Vorlagen, die euch bei der Nachverfolgung derkundenreisezu verfolgen, Provisionen zu überwachen, Feedback zu sammeln oder Produktpreise aufzulisten

Starrt nie wieder auf eine leere Seite mit ClickUp's gestapelter Bibliothek von Vorlagen, die euch bei der Nachverfolgung derkundenreisezu verfolgen, Provisionen zu überwachen, Feedback zu sammeln oder Produktpreise aufzulisten Abhängigkeiten von Aufgaben: Mit diesem Feature können Sie logische Abfolgen von Aufgaben erstellen, die zeigen, welche Aufgaben abgeschlossen sein müssen, bevor andere beginnen können. Sie ist unerlässlich für das Management komplexer Projekte mit mehreren Schritten, strengenressourcenbeschränkungenund vielen Beteiligten

Mit diesem Feature können Sie logische Abfolgen von Aufgaben erstellen, die zeigen, welche Aufgaben abgeschlossen sein müssen, bevor andere beginnen können. Sie ist unerlässlich für das Management komplexer Projekte mit mehreren Schritten, strengenressourcenbeschränkungenund vielen Beteiligten Zeiterfassung: ClickUp enthält ein integriertes Feature zur Zeiterfassung, mit dem Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit erfassen können, so dass Sie sich von zusammengeschusterten Lösungen wiezeitberechnung in Excel hinter sich lassen. Dies ist nicht nur für die Analyse der Produktivität von Vorteil, sondern auch für Teams, die ihre Clients stundenweise abrechnen, von unschätzbarem Wert

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder sie manuell eingeben

ClickUp Limitierungen

Trotz seiner Flexibilität kann die ClickUp-Oberfläche für neue Benutzer aufgrund der Fülle an Features und benutzerdefinierten Optionen überwältigend sein

Einige Benutzer haben von gelegentlich langsamen Ladezeiten berichtet, vor allem bei umfangreichen Projekten oder Datensätzen

ClickUp Preise

Free Forever: Diese Stufe bietet begrenzte Features, ist aber ein guter Ausgangspunkt für kleine Teams oder Einzelpersonen

Diese Stufe bietet begrenzte Features, ist aber ein guter Ausgangspunkt für kleine Teams oder Einzelpersonen Unlimited: Mit einem Preis von $5/Monat pro Benutzer hebt diese Stufe die Einschränkungen des Free Forever-Plans auf und bietet erweiterte Features wie unbegrenzten Speicher und Integrationen

Mit einem Preis von $5/Monat pro Benutzer hebt diese Stufe die Einschränkungen des Free Forever-Plans auf und bietet erweiterte Features wie unbegrenzten Speicher und Integrationen Business: Mit 9 $/Monat pro Benutzer bietet diese Stufe noch mehr fortgeschrittene Funktionen, einschließlich 2FA (zweistufige Authentifizierung) und Google SSO, und eignet sich damit für größere Unternehmen mit komplexeren Anforderungen

Mit 9 $/Monat pro Benutzer bietet diese Stufe noch mehr fortgeschrittene Funktionen, einschließlich 2FA (zweistufige Authentifizierung) und Google SSO, und eignet sich damit für größere Unternehmen mit komplexeren Anforderungen Enterprise: Diese Stufe bietet benutzerdefinierte Lösungen, die auf die Bedürfnisse von großen Unternehmen oder Organisationen zugeschnitten sind. Kontaktieren Sie ClickUp für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Vertriebsmitarbeiter

über Vertriebsmitarbeiter Salesmate ist eine umfassende CRM-Plattform (Customer Relationship Management) und eine starke Alternative zu Dubsado. Sie wurde entwickelt, um den Vertriebsprozess zu vereinfachen und die Beziehungen zu den Kunden zu verbessern. Der Fokus liegt auf der Vertriebspipeline, lead-Management und praktischen Kommunikationstools richtet es sich an Geschäfte, die ihre Verkaufsleistung und Kundenbindung verbessern wollen.

Die Struktur der Plattform orientiert sich an Pipelines, Geschäften, Kontakten und Aktivitäten und fördert organisierte Vertriebsprozesse.

Salesmate beste Features

Verkaufspipeline-Management: Ermöglicht die Visualisierung der Phasen Ihres Verkaufsprozesses und der Geschäfte in jeder Phase und hilft so, Engpässe zu erkennen und die Verkaufsaktivitäten zu optimieren

Ermöglicht die Visualisierung der Phasen Ihres Verkaufsprozesses und der Geschäfte in jeder Phase und hilft so, Engpässe zu erkennen und die Verkaufsaktivitäten zu optimieren Kontaktmanagement: Sorgt dafür, dass alle Kundendetails und die Kommunikationshistorie gut organisiert und leicht zugänglich sind

Sorgt dafür, dass alle Kundendetails und die Kommunikationshistorie gut organisiert und leicht zugänglich sind Intelligente Warteschlangen: Erleichtern die Priorisierung von Aufgaben bei Anrufen und verbessern die Produktivität und Reaktionszeiten der Vertriebsmitarbeiter

Salesmate Grenzen

Salesmate bietet zwar mehrere Integrationen, deckt aber möglicherweise nur einige Tools ab, die von Geschäften verwendet werden

Die mobile App ist zwar funktional, verfügt aber nicht über alle Features der Desktop Version

Preise für Salesmate

Starter: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Wachstum: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Boost: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage bei Salesmate

Salesmate Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

3. Odoo

Über Odoo Odoo ist eine umfassende Suite von Business-Anwendungen, einschließlich CRM , E-Commerce, Rechnungsstellung, Buchhaltung, Fertigung, Lager, ressourcenmanagement und Projektmanagement-Software. Als Dubsado-Alternative bietet es ein breites Array an Features zur Verwaltung verschiedener Aspekte eines Geschäfts. Odoo ist modular aufgebaut, d. h. Geschäfte können mit einigen wenigen Anwendungen beginnen und weitere hinzufügen, wenn sie wachsen.

Beste Features von Odoo

Modularität: Das große Array an Modulen ermöglicht es Unternehmen, das System an ihre Bedürfnisse anzupassen

Das große Array an Modulen ermöglicht es Unternehmen, das System an ihre Bedürfnisse anzupassen Geschäftsanwendungen: Bietet Anwendungen für die meisten Bedürfnisse eines Geschäfts, von einemCRM-Marketing-Plattform bis hin zu E-Commerce und Buchhaltung

Bietet Anwendungen für die meisten Bedürfnisse eines Geschäfts, von einemCRM-Marketing-Plattform bis hin zu E-Commerce und Buchhaltung Integration: Die verschiedenen Business-Anwendungen lassen sich nahtlos ineinander integrieren

Grenzen von Odoo

Die benutzerdefinierte Anpassung von Odoo kann komplex sein und erfordert möglicherweise technische Kenntnisse

Einige Benutzer benötigen Klarheit über das Preismodell, da jede App und jeder zusätzliche Benutzer die Kosten in die Höhe treibt

Odoo Preise

Free: Nur für eine App

Nur für eine App Standard: $24,90/Monat pro Benutzer

$24,90/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: $37,40/Monat pro Benutzer

Odoo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

4. Creatio

über Creatio Als einheitliche Plattform für Vertrieb, Marketing und Service bietet Creatio umfassende CRM-Funktionen und prozessmanagement tools. Ihr Unterscheidungsmerkmal ist die Fähigkeit, zu automatisieren und ganze Business-Prozesse zu rationalisieren und ist damit eine wertvolle Alternative zu Dubsado.

Creatio ist um Leads, Opportunities, Reihenfolgen und Rechnungen herum strukturiert, um einen vollständigen Zyklus für Vertrieb und Projektmanagement abzuschließen.

Creatio beste Features

Business Process Management: Erleichtert das Entwerfen, Ausführen und Optimieren von Business-Prozessen

Erleichtert das Entwerfen, Ausführen und Optimieren von Business-Prozessen Low-Code-Fähigkeiten: Ermöglicht die einfache benutzerdefinierte Anpassung der Plattform an die spezifischen Anforderungen des Geschäfts

Ermöglicht die einfache benutzerdefinierte Anpassung der Plattform an die spezifischen Anforderungen des Geschäfts Einheitliche Datenbank: Gewährleistet einen nahtlosen, abteilungsübergreifenden Zugriff auf Kundendaten

Einschränkungen von Creatio

Es kann eine steile Lernkurve für nicht-technische Benutzer erfordern

Die benutzerdefinierte Erstellung von Berichten kann für einige Benutzer eine Herausforderung darstellen

Preise für Creatio

Verwendung Creatios Taschenrechner zur Abschätzung Ihrer Kosten

Creatio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

5. ManyRequests

über ManyRequests ManyRequests bietet eine einfache, aber effektive Möglichkeit zur Verwaltung von Anfragen und ist eine echte Alternative zu Dubsado. Dieses Tool wurde für Geschäfte entwickelt, die ein hohes Volumen an Serviceanfragen oder Arbeitsaufträgen bearbeiten.

Das Herzstück von ManyRequests ist das Anfrageverwaltungssystem, das die Organisation und Nachverfolgung von Serviceanfragen einfach und effizient macht.

ManyRequests beste Features

Request Management: Erleichtert die Verwaltung und Nachverfolgung aller Serviceanfragen

Erleichtert die Verwaltung und Nachverfolgung aller Serviceanfragen White-Label-Fähigkeiten : Ermöglicht Geschäften die benutzerdefinierte Anpassung der Schnittstelle an ihr Branding

Ermöglicht Geschäften die benutzerdefinierte Anpassung der Schnittstelle an ihr Branding Kundenportal: Bietet Kunden einen eigenen Space, um Anfragen zu platzieren und zu überwachen

ManyRequests Beschränkungen

Umfangreichere Optionen zur Integration von Drittanbietern wären von Vorteil

Die mobile Version ist möglicherweise nicht so stabil wie die Desktop Version

ManyRequests Preise

Basic: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Pro: $249/Monat pro Benutzer

$249/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie ManyRequests für Preise

ManyRequests Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen vorhanden

6. Freshbooks

Über Freshbooks Freshbooks ist eine Cloud-basierte Buchhaltungslösung, die sich ihren Platz als Dubsado-Alternative verdient hat. Sie wurde in erster Linie für kleine Geschäfte und Freiberufler entwickelt, die eine einfache, intuitive Möglichkeit zur Verwaltung von Rechnungen und Ausgaben benötigen.

Eines der bestimmenden Elemente von Freshbooks ist die Struktur der Finanzverwaltung, die die Rechnungsstellung, die Nachverfolgung von Online-Zahlungen und die Zeiterfassung umfasst.

Freshbooks beste Features

Rechnungsstellung: Vereinfacht die Erstellung professionell aussehender Rechnungen und automatisiert Aufgaben wie wiederkehrende Rechnungen und Zahlungserinnerungen

Vereinfacht die Erstellung professionell aussehender Rechnungen und automatisiert Aufgaben wie wiederkehrende Rechnungen und Zahlungserinnerungen Ausgabenverfolgung: Hilft bei der Nachverfolgung von Geschäftsausgaben auf Registerkarten

Hilft bei der Nachverfolgung von Geschäftsausgaben auf Registerkarten Zeiterfassung: Erleichtert die Nachverfolgung von fakturierbaren Stunden, die direkt in die Rechnungen aufgenommen werden können

Freshbooks Beschränkungen

Erweiterte Buchhaltungsfeatures können limitiert sein

Das Fehlen von Features zur Bestandsverwaltung kann ein Problem für produktbasierte Geschäfte darstellen

Freshbooks Preise

Lite: $8.50/Monat pro Benutzer

$8.50/Monat pro Benutzer Plus: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Premium: $27,50/Monat pro Benutzer

$27,50/Monat pro Benutzer Auswahl: Kontaktieren Sie FreshBooks für Preise

Freshbooks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,000+ Bewertungen)

7. Honigbuch

über Honigbuch Honeybook wurde für Freiberufler und kleine Geschäfte entwickelt und ist eine Plattform für die Verwaltung von Clients mit Tools für die Rechnungsstellung, Vertragsgestaltung und Terminplanung. Es ist eine leistungsstarke Alternative zu Dubsado, insbesondere für dienstleistungsorientierte Unternehmen, die ihre Client-Prozesse rationalisieren und Zeit sparen möchten.

Das wichtigste Feature von Honeybook ist seine Projektmanagement-Struktur, die Elemente aus den Bereichen Finanzen, Marketing-Automatisierung und Kommunikation integriert, damit Unternehmen ihre Aufgaben im Client-Management effizient erledigen können.

Honeybook beste Features

Kundenmanagement: Zentralisiert alle Client-Kommunikation und Dokumente und erleichtert so die Organisation von allem

Client-Kommunikation und Dokumente und erleichtert so die Organisation von allem Automatisierung: Ermöglicht die Automatisierung von administrativen Aufgaben wie dem Versand von Rechnungen oder der Planung von E-Mails

Ermöglicht die Automatisierung von administrativen Aufgaben wie dem Versand von Rechnungen oder der Planung von E-Mails Online-Verträge und -Rechnungen: Vereinfacht den Versand von Verträgen und Rechnungen an Kunden

Honeybook Beschränkungen

Für Benutzer, die fortschrittlichere Tools für das Projektmanagement benötigen, könnte es eine Einschränkung darstellen

Die benutzerdefinierten Optionen sind weniger umfangreich, als manche Benutzer es wünschen

Preise für Honeybook

Starter: $12.80/Monat pro Benutzer

$12.80/Monat pro Benutzer Essentials: $25.60/Monat pro Benutzer

$25.60/Monat pro Benutzer Premium: 52,80 $/Monat pro Benutzer

Honeybook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

8. Plutio

über Plutio Plutio ist eine Business-Management-Plattform, die eine Reihe von tools anbietet, darunter Projektmanagement, Zeiterfassung und Rechnungsstellung. Als Alternative zu Dubsado zeichnet sich Plutio vor allem durch seine Vielseitigkeit aus und eignet sich daher für Freiberufler, andere Eigentümer kleiner Unternehmen, Geschäfte und Agenturen.

Eines der einzigartigen Features von Plutio ist der anpassbare Workspace, der es Unternehmen ermöglicht, die Plattform an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Plutio beste Features

Anpassung des Workspace: Ermöglicht Geschäften die Anpassung der Plattform an ihre Abläufe

Ermöglicht Geschäften die Anpassung der Plattform an ihre Abläufe Projektmanagement: Bietet ein umfassendes Set an tools zur Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Terminen

Bietet ein umfassendes Set an tools zur Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Terminen Client Portal: Bietet eindedizierten Space für Clients zur Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts, zur Ansicht von Rechnungen und vielem mehr

Plutio Beschränkungen

Umfangreichere Integrationsmöglichkeiten mit Tools von Drittanbietern wären von Vorteil

Die Bedienung der mobilen App könnte verbessert werden

Preise von Plutio

Solo: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Studio: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Agentur: 99 $/Monat pro Benutzer

Plutio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

9. Studio Ninja

über Studio Ninja Studio Ninja ist eine Client-Management-Software, die speziell für Fotografen entwickelt wurde. Die Plattform verwaltet Buchungen, Verträge, Terminplanung und Zahlungen. Als Nischenalternative zu Dubsado eignet es sich hervorragend für Fotografen, die ein Tool suchen, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Das Herzstück von Studio Ninja ist eine Struktur, die auf die Bedürfnisse von Fotografen zugeschnitten ist, wobei der Schwerpunkt auf der Buchungsverwaltung liegt.

Studio Ninja beste Features

Fotografie Business Management: Maßgeschneiderte Tools für die Verwaltung aller Aspekte eines Fotogeschäfts

Maßgeschneiderte Tools für die Verwaltung aller Aspekte eines Fotogeschäfts Automatisierte Workflows: Ermöglicht Fotografen die Automatisierung ihrer Client-Journeys, spart Zeit und vermeidet verpasste Aufgaben

Ermöglicht Fotografen die Automatisierung ihrer Client-Journeys, spart Zeit und vermeidet verpasste Aufgaben Online Buchung und Zahlungen: Dies macht es einfach, Shootings zu planen und Zahlungen online zu erhalten

Studio Ninja Beschränkungen

Da es sich um ein Nischentool handelt, eignet es sich möglicherweise nicht für Geschäfte außerhalb der Fotografie

Einige Benutzer finden es möglicherweise weniger umfassend als allgemeinere Business Management Plattformen

Preise für Studio Ninja

Jahresplan: $22.08/Monat pro Benutzer

$22.08/Monat pro Benutzer Zwei-Jahres Plan: $16.58/Monat pro Benutzer

Studio Ninja Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

10. Blüte

über Bloom Bloom ist eine CRM-Plattform für Kreativschaffende, die sich auf Buchungsverwaltung, Vertragsunterzeichnung und Zahlungen für Rechnungen konzentriert. Der Nischenfokus und die Vielzahl an Features machen es zu einer überzeugenden Dubsado-Alternative für Kreative.

Die Plattform wurde mit Blick auf die Arbeitsabläufe in kreativen Projekten entwickelt und konzentriert sich auf die Aufgaben im Client-Management, denen Kreative häufig begegnen.

Bloom beste Features

Creative-focused CRM: Bietet maßgeschneiderte Tools für Kreative, um ihre Clients und Buchungen zu verwalten

Bietet maßgeschneiderte Tools für Kreative, um ihre Clients und Buchungen zu verwalten Online-Buchung: Ermöglicht es den Clients, Sitzungen direkt online zu buchen

Ermöglicht es den Clients, Sitzungen direkt online zu buchen Rechnungsstellung und Vertragsunterzeichnung: Optimiert die finanziellen und vertraglichen Elemente von Buchungen

Bloom Beschränkungen

Da es sich um ein spezialisiertes Tool handelt, sind seine Features möglicherweise nur für Geschäfte in der Kreativbranche geeignet

Erweiterte Features für das Projektmanagement sind nicht Teil des Kernangebots

Bloom Preise

Starter: Free

Free Standard: $29/Monat pro Benutzer

Bloom Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.3/5 (2 Bewertungen)

3.3/5 (2 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2 Bewertungen)

Den nächsten Schritt tun: Rationalisierung Ihres Business Management Prozesses mit ClickUp

Die Suche nach einer neuen Business Management Lösung oder Plattform kann sich überwältigend anfühlen, aber betrachten Sie es als Chance. Es ist eine Chance, Ihre Workflows zu verfeinern, die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verbessern und Ihr Team mit einem Tool auszustatten, das wirklich Ihren Anforderungen entspricht.

Wir möchten Sie ermutigen, die Möglichkeiten der ClickUp Collaboration- und CRM-Plattform näher zu erkunden. ClickUp bietet eine einzigartige Mischung aus Projekt- und Client-Management-Features, die sich perfekt an Ihren Workflow anpassen lassen. Es wurde entwickelt, um Teams jeder Größe eine nahtlose Erfahrung zu bieten und Ihnen dabei zu helfen, Aufgaben zu verfolgen, Ihre Clients zu verwalten und Ihre Prozesse zu automatisieren.

Ganz gleich, ob Sie als Mitglied der Verwaltung ein rationalisiertes Client-Management anstreben oder als Projektmanager eine bessere Sichtbarkeit über alle Projekte hinweg anstreben, Check out ClickUp for free um zu sehen, ob es das richtige tool ist, das Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen.