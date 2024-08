Wie man sich wiederholende Aufgaben automatisiert: Ihr 5-Schritte-Leitfaden für Automagic

Kennen Sie diese Momente der Plackerei, in denen Sie feststellen, dass Sie viel zu viel Zeit damit verbringen, Daten zwischen Systemen zu kopieren und Zellen in Arbeitsblättern zu formatieren, anstatt Strategien und Innovationen zu entwickeln? Nun, Sie sind nicht allein.

Etwa 60 % der Unternehmen geben an, dass ihr Team zu viel Zeit verliert fünf Stunden pro Woche auf manuelle Aufgaben und sich wiederholende Prozesse verwenden - das sind etwa 1,5 Monate pro Jahr! Und viele von ihnen sind Wissensarbeiter, die über die Mittel zur Automatisierung von Aufgaben verfügen; stellen Sie sich vor, was für einen Aufwand diese sich wiederholenden Aufgaben für andere Teams bedeuten würden.

Die gute Nachricht ist, dass Sie diese wertvolle Zeit zurückgewinnen können, indem Sie Routineaufgaben und sich wiederholende Aufgaben automatisieren. So können Sie sich kostenlos den anspruchsvolleren Aspekten Ihrer Arbeit widmen und die Effizienz steigern.

Um Ihnen dabei zu helfen, finden Sie hier unsere schnelle und einfache 5-Schritte-Anleitung zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben.

Verständnis der Automatisierung von Aufgaben

einrichten von Automatisierungsrezepten in ClickUp zur Automatisierung von Aufgaben_

Bei der Automatisierung von Aufgaben wird Technologie eingesetzt, um Aufgaben mit minimalen oder gar keinen menschlichen Eingriffen zu rationalisieren und abzuschließen. Dies beinhaltet die Verwendung von Software, Plattformen und Tools, um:

Replizieren menschlicher Handlungen, die so einfach sein können wie das Kopieren von Daten oder so komplex wie das Ausführen von Handlungen auf der Grundlage einer bedingten Logik

Ausführung einer Aufgabe durch Befolgung einer Reihe von vordefinierten Schritten und Anweisungen

Reaktion auf bestimmte Situationen oder Ereignisse und Auslösen von Folgeaktionen

Ziel ist es, Aufgaben an geeignete digitale Lösungen zu delegieren, um die Genauigkeit, Produktivität und Effizienz zu steigern. In den folgenden Abschnitten werden die Vorteile im Detail erörtert.

Warum sollten Sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren? Workflow-Automatisierung bietet Einzelpersonen und Geschäften folgende Vorteile:

Einsparung von Zeit und Aufwand durch die Bewältigung alltäglicher Prozesse. Diese Zeit kann für kreativere, innovativere oder strategischere Aufgaben genutzt werden

und Aufwand durch die Bewältigung alltäglicher Prozesse. Diese Zeit kann für kreativere, innovativere oder strategischere Aufgaben genutzt werden Eliminiert sich wiederholende oder redundante Arbeiten und strafft Workflows , so dass Einzelpersonen produktiver arbeiten, Aufgaben schneller abschließen und bessere Ergebnisse erzielen können

, so dass Einzelpersonen produktiver arbeiten, Aufgaben schneller abschließen und bessere Ergebnisse erzielen können Minimiert menschliche Fehler durch Befolgung vordefinierter Regeln für präzise Geschäftsabläufe

durch Befolgung vordefinierter Regeln für präzise Geschäftsabläufe Etabliert eine Marke, die auf Konsistenz und Zuverlässigkeit basiert, da automatisierte Prozesse einheitliche Ergebnisse liefern

liefern Steigert die Mitarbeitermoral und die Arbeitszufriedenheit, da die Mitarbeiter nicht mehr mit banalen oder langweiligen Aufgaben beschäftigt sind

und die Arbeitszufriedenheit, da die Mitarbeiter nicht mehr mit banalen oder langweiligen Aufgaben beschäftigt sind Kostenreduzierung durch Senkung der mit manuellen Aufgaben verbundenen Arbeitskosten. Außerdem werden Kosteneinsparungen durch die Reduzierung kostspieliger Fehler erzielt, die einen Anstieg der Betriebskosten verursachen können

durch Senkung der mit manuellen Aufgaben verbundenen Arbeitskosten. Außerdem werden Kosteneinsparungen durch die Reduzierung kostspieliger Fehler erzielt, die einen Anstieg der Betriebskosten verursachen können Erhält die Skalierbarkeit aufrecht und ermöglicht es Geschäften, Workloads oder Kapazitäten zu erhöhen, ohne dass der Personalbestand wesentlich erhöht werden muss. So können Geschäfte mit schwankenden Anforderungen und unterschiedlichen Wachstumsraten Schritt halten

aufrecht und ermöglicht es Geschäften, Workloads oder Kapazitäten zu erhöhen, ohne dass der Personalbestand wesentlich erhöht werden muss. So können Geschäfte mit schwankenden Anforderungen und unterschiedlichen Wachstumsraten Schritt halten Ermöglicht es Teams, Daten in Echtzeit zu sammeln, zu pflegen und zu aktualisieren, was eine fundierte Entscheidungsfindung und bessere Ergebnisse ermöglicht

und bessere Ergebnisse ermöglicht Steigert die Kundenzufriedenheit durch ein reibungsloses Kundenerlebnis

durch ein reibungsloses Kundenerlebnis Freisetzung des wahren Potenzials durch Freisetzung von Personal für anspruchsvollere oder komplexere Aufgaben, wie den Aufbau von Kundenbeziehungen und Produktinnovationen

durch Freisetzung von Personal für anspruchsvollere oder komplexere Aufgaben, wie den Aufbau von Kundenbeziehungen und Produktinnovationen Gewährleistet Datensicherheit und -integrität, da kein manueller Aufwand für die Dateneingabe und -bearbeitung erforderlich ist

Wie man wiederkehrende Aufgaben automatisiert: Leitfaden in 5 Schritten

Wie versprochen, finden Sie hier unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben:

Schritt 1: Identifizieren Sie die sich wiederholende Aufgabe

Als Erstes müssen Sie die sich wiederholenden Aufgaben identifizieren, die Zeit und Aufwand verschlingen.

So können Sie vorgehen:

Erstellen Sie eine Liste mit Aufgaben. Sie sollte eine Bestandsaufnahme all Ihrer Aufgaben mit der jeweiligen Priorität, Häufigkeit und dem Zweck enthalten Setzen Sie ein Tool zur Zeiterfassung ein, um die für das Abschließen der einzelnen Aufgaben benötigte Zeit zu ermitteln Konsultieren Sie Experten oder arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um alle Details zu sich wiederholenden Aufgaben zu sammeln

Wiederkehrende Aufgaben sind solche, die häufig vorkommen, viel Zeit in Anspruch nehmen und zu Fehlern führen können. Sie können aber auch andere Aufgaben entdecken, die sich für eine Automatisierung eignen. Dies könnten sein:

Regelbasierte Aufgaben , die genau definierten Regeln oder Logiken folgen. Zum Beispiel,e-Mail-Automatisierung zum Senden von Autorespondern an eingehende E-Mails

, die genau definierten Regeln oder Logiken folgen. Zum Beispiel,e-Mail-Automatisierung zum Senden von Autorespondern an eingehende E-Mails Software-Aufgaben , die mit Hilfe einer bestehenden Software und deren eingebauten Features zur Automatisierung automatisiert werden können. So können Sieexcel automatisieren um Berechnungen durchzuführen

, die mit Hilfe einer bestehenden Software und deren eingebauten Features zur Automatisierung automatisiert werden können. So können Sieexcel automatisieren um Berechnungen durchzuführen Zeitaufwendige Aufgaben , die nur wenig menschliche Aufsicht erfordern, aber viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein Beispiel,DevOps-Automatisierung um Systeme auf Fehlerprotokolle zu überwachen und Incidents zu markieren

, die nur wenig menschliche Aufsicht erfordern, aber viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein Beispiel,DevOps-Automatisierung um Systeme auf Fehlerprotokolle zu überwachen und Incidents zu markieren Aufgaben zur Dateneingabe und -manipulation, bei denen Sie Daten sammeln, verwalten, organisieren, aktualisieren und auswerten müssen, um die Ziele des Geschäfts zu erreichen. Zum Beispiel könnten Sie einetool zur Automatisierung des Vertriebs in Verbindung mit einem CRM verwenden, um das Verkaufserlebnis zu personalisieren

Identifizieren Sie solche Aufgaben systematisch, während Sie sich auf die nächste Phase vorbereiten - und setzen Sie dabei Prioritäten in den Einzelzielen, die den größten Nutzen für die Automatisierung bringen.

Schritt 2: Messen Sie das Potenzial der Automatisierung

Auch wenn Sie eine lange Liste von Aufgaben haben, die sich für die Automatisierung eignen, sollten Sie sich auf die sich wiederholenden Aufgaben konzentrieren.

In dieser Phase messen Sie das Potenzial zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben. Um dies zu berechnen, müssen Sie die folgenden Parameter analysieren:

wie beurteilt man die Eignung von Aufgaben für die Automatisierung? | Aufgaben, die sich anhand von Parametern typischerweise für die Automatisierung eignen | | | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | | Zeitaufwand für das Abschließen der Aufgabe | Langwierige Aufgaben | | Periodizität des Vorkommens der Aufgabe | Häufig vorkommende Aufgaben | | Komplexität bei der Fertigstellung der Aufgabe | Vorhersagbare und regelbasierte Aufgaben mit geringerer Komplexität | | Manueller Aufwand für die Aufgabe | Aufgaben mit hohem manuellem Arbeitsaufwand | | Durchschnittliche Fehlerquote, insbesondere durch manuelle Arbeit | Aufgaben mit höherer Fehleranfälligkeit | | Auswirkung auf den Workflow | Aufgaben mit hoher Priorität und hoher Auswirkung |

Eine solche Analyse verfolgt einen strategischen Ansatz bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben. Sie können eine gewichtete Formel verwenden, um eine auf Prioritäten basierende Liste für Ihren Aufwand bei der Automatisierung von Aufgaben zu erstellen.

Schritt 3: Erkundung von Lösungen für die Automatisierung

Nun, da Sie Ihre Liste mit Routineaufgaben haben, ist es an der Zeit, das richtige Tool für die Automatisierung von Aufgaben auszuwählen.

Dazu gehört die Untersuchung der software zur Automatisierung des Workflows markt, um Lösungen für die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben zu finden.

Hier erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können:

Identifizieren Sie klar Ihre Bedürfnisse und kartieren Sie die entsprechenden Anforderungen an die Automatisierungstools. Gliedern Sie Ihre Anforderungen in Bedürfnisse, Wünsche und zukünftige Pläne, um sich auf die wiederholenden Aufgaben mit hoher Priorität zu konzentrieren Definieren Sie die Ziele des Automatisierungstools. Idealerweise spezifizieren Sie diese Ziele entlang der SMART-Parameter, um die Auswirkungen der automatisierten Prozesse auf die Ergebnisse des Geschäfts auszudrücken und zu quantifizieren Sobald Sie eine Grundidee haben, führen Sie eine Online-Suche nach gängigen Tools zur Automatisierung durch, die Ihren Anforderungen entsprechen. Erkunden Sie Ihre Optionen, indem Sie offizielle Websites, branchenspezifische Foren, Diskussionsforen usw. besuchen. Stellen Sie eine Auswahlliste der möglichen Lösungen auf und vergleichen und bewerten Sie die Features der Tools. Berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie Kosten, Skalierbarkeit, Integrationsmöglichkeiten, Benutzerfreundlichkeit, Kompatibilität mit dem vorhandenen Tech-Stack usw. Nachdem Sie nun eine kleinere Auswahl an Optionen haben, prüfen Sie die Bewertungen von Benutzern, Erfahrungsberichte von Kunden und Fallstudien genau, um eine realistische Vorstellung davon zu bekommen, was Sie von dem Tool zur Automatisierung von Aufgaben erwarten können. Machen Sie sich Notizen zu etwaigen Lücken oder Mängeln, um zu verstehen, wie sie sich auf Ihre Ziele bei der Automatisierung von Aufgaben auswirken Zu diesem Zeitpunkt haben Sie ungefähr zwei bis drei Optionen zur Auswahl. Setzen Sie sich mit den Anbietern in Verbindung und melden Sie sich für Produktdemos, kostenlose Testversionen und Produktbesichtigungen an, um sich einen Erstüberblick über die Fähigkeiten der einzelnen Tools zur Automatisierung zu verschaffen Nach der Testversion und Testphase wählen Sie das Automatisierungstool Ihrer Wahl aus, das Ihren organisatorischen Anforderungen, Ihrem Budget und den Fähigkeiten Ihres Teams entspricht. Sie möchten eine skalierbare Lösung für Ihre langfristigen Ziele, auch wenn dies mit einem geringen Aufpreis verbunden ist. Aus diesem Grund ist ein tool, das KI-gestützte Workflow-Automatisierung besser abschneiden als ein Tool ohne dieses Feature

Schritt 4: Automatisierung von Aufgaben

Da nun software zur Automatisierung von Aufgaben ist ein Teil des technischen Stapels, es ist an der Zeit, Aufgaben zu automatisieren.

Hier erfahren Sie, wie Sie Aufgaben perfekt automatisieren:

Beginnen Sie mit der Erstellung einer detaillierten Roadmap des Implementierungsplans . Listen Sie die verschiedenen Aufgaben auf, die Sie automatisieren werden, und weisen Sie ihnen eine entsprechende Zeitleiste zu. Sie können sogar mit der Automatisierung von Aufgaben in kleinem Rahmen beginnen und dann erweitern

. Listen Sie die verschiedenen Aufgaben auf, die Sie automatisieren werden, und weisen Sie ihnen eine entsprechende Zeitleiste zu. Sie können sogar mit der Automatisierung von Aufgaben in kleinem Rahmen beginnen und dann erweitern Definieren Sie als Nächstes klare Ziele und Vorgaben für die Automatisierung von Aufgaben. Bestimmen Sie die KPIs und Metriken, anhand derer Sie die Leistung der automatisierten Aufgaben bewerten wollen, und geben Sie diese in das Automatisierungstool ein

für die Automatisierung von Aufgaben. Bestimmen Sie die KPIs und Metriken, anhand derer Sie die Leistung der automatisierten Aufgaben bewerten wollen, und geben Sie diese in das Automatisierungstool ein Starten Sie Ihr Pilotprojekt zur Automatisierung von Workflows , idealerweise ein einfaches Projekt, das nennenswerte Vorteile bietet. Auf diese Weise können Sie die Workflow-Automatisierung in einer kontrollierten Umgebung testen, bevor Sie zu komplexeren Workflows übergehen

, idealerweise ein einfaches Projekt, das nennenswerte Vorteile bietet. Auf diese Weise können Sie die Workflow-Automatisierung in einer kontrollierten Umgebung testen, bevor Sie zu komplexeren Workflows übergehen Bewerten Sie die Leistung und die Auswirkungen dieser ersten Phase der Automatisierung von Aufgaben. Verfeinern Sie die automatisierten Prozesse auf der Grundlage von Rückmeldungen, ersten Ergebnissen und Metriken zur Leistung. Feinabstimmung der Workflows, Optimierung der Einstellungen und Behebung von Fehlern, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten

Sie die Leistung und die Auswirkungen dieser ersten Phase der Automatisierung von Aufgaben. Sie die automatisierten Prozesse auf der Grundlage von Rückmeldungen, ersten Ergebnissen und Metriken zur Leistung. der Workflows, Optimierung der Einstellungen und Behebung von Fehlern, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten Wenn Sie die Iterations- und Verbesserungsphasen der Automatisierung von Routineaufgaben hinter sich gelassen haben, sollten Sie die vollständige Einführung in Angriff nehmen, indem Sie schrittweise weitere Aufgaben, Workflows und Abteilungen einbeziehen. Zu erledigen ist ein schrittweises Vorgehen, das die Kontinuität des Geschäfts und minimale Unterbrechungen gewährleistet

Die Phase der Automatisierung sollte von kontinuierlichen Schulungen und Support begleitet werden. Außerdem müssen Sie Ihre Mitarbeiter für die Vorteile und Best Practices der Automatisierung von Aufgaben sensibilisieren.

Schritt 5: Messen Sie die Auswirkungen der Automatisierung

In der letzten Phase geht es darum, die Auswirkungen Ihres Aufwands für die Automatisierung zu messen. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie KPIs und Metriken definieren mussten, um dies herauszufinden? Ihre KPIs könnten die Zeitersparnis, die Produktivitätssteigerung, die Kosteneinsparung oder die Reduzierung von Fehlern messen. In jedem Fall müssen Sie sie hier nachverfolgen, um die Gesamteffektivität, die Leistung und den Nutzen zu bewerten.

Um dies zu erledigen, müssen Sie:

Erfassen Sie Daten in der Phase vor der Automatisierung. Messen Sie Werte wie die für das Abschließen einer Aufgabe benötigte Zeit, die durchschnittliche Fehlerquote usw Nutzen Sie die Automatisierungssoftware, um Einblicke in die Geschäftsprozesse und -abläufe nach der Automatisierung zu gewinnen. Sammeln Sie die Vergleichsdaten Messen Sie die Varianz, um die Verbesserung und die Auswirkungen auf die Workflows zu quantifizieren. Setzen Sie diese als Benchmarks für zukünftige Messungen

Befragen Sie außerdem alle Beteiligten und holen Sie deren Feedback ein. Ihre Erkenntnisse könnten einige der nicht greifbaren Aspekte der Automatisierung von Aufgaben beleuchten, die in den Daten möglicherweise nicht enthalten sind, wie z. B. die Steigerung der Arbeitsmoral oder die Zusammenarbeit im Team.

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen und überwachen Sie die Leistung für eine kontinuierliche Optimierung.

Real-World Beispiele für die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben

Hier sind ein paar beispiele für die Automatisierung von Business-Prozessen auf der Grundlage der oben beschriebenen fünf Schritte:

Marketing: Vereinfachung von Kalendern für soziale Medien

Aufgaben identifizieren: Die Planung von Social-Media-Beiträgen auf verschiedenen Plattformen ist zeitaufwändig Potenzial bewerten: Es handelt sich um eine häufige Aufgabe, bei der vordefinierte Posting-Zeitpläne und -Prozesse eingehalten werden müssen und die nur minimale Überwachung erfordert Lösungen erkunden: Tools wie Hootsuite oder Buffer könnten bei der Automatisierung der Zeitplanung für soziale Medien helfen Automatisieren: Bereiten Sie einen Kalender für Inhalte vor, entwerfen Sie Marketingmaterial, erstellen Sie Beiträge und verwenden Sie das Tool, um die Veröffentlichung nach dem Zeitplan zu automatisieren Wirkung messen: Nachverfolgung der gesteigerten Effizienz, der Konsistenz der Beiträge und der Zunahme des Engagements mithilfe von Analysen

Finanzen: Verbesserung der Genauigkeit von Rechnungen

Aufgaben identifizieren: Die manuelle Eingabe von Rechnungsdaten kostet Zeit und Aufwand und ist fehleranfällig Potenzial bewerten: Die Aufgabe ist häufig, regelbasiert und anfällig für menschliche Fehler Lösungen untersuchen: OCR kann Daten aus Rechnungen extrahieren und automatisch in Buchhaltungssysteme einspeisen Automatisierung: Integrieren Sie OCR-Software in die Buchhaltung und stellen Sie Regeln für die Datenextraktion und -validierung auf Auswirkungen messen: Nachverfolgung der Verkürzung der Bearbeitungszeit, der Verringerung von Fehlern und der verbesserten Genauigkeit der Finanzunterlagen

Kundenservice: Mit denselben Ressourcen mehr erledigen

Aufgaben identifizieren: Die Beantwortung häufig gestellter Fragen (FAQ) nimmt zu viel Zeit eines Mitarbeiters des Kundensupports in Anspruch Potenzial bewerten: Die Beantwortung von FAQ ist repetitiv, folgt einem vorhersehbaren Muster und beinhaltet keine komplexe Problemlösung Lösungen erkunden: Chatbots können darauf trainiert werden, FAQs zu beantworten und komplexe Probleme an Live-Agenten zu eskalieren Automatisierung: Entwerfen Sie einen Chatbot mit Decision Flows und Antwortbäumen, um häufige Anfragen zu bearbeiten, und integrieren Sie den Chatbot in die Kundendienstplattform Messung der Wirkung: Verfolgen Sie Metriken wie NPS (Net Promoter Score), CSAT (Customer Satisfaction Score), FRT (First Response Time), wiederholte Abfragen usw.

Auch lesen:_ Automatisierungsbeispiele

Gründe für den Einsatz von ClickUp zur Automatisierung von Aufgaben

Egal, ob Sie nach Automatisierung von Aufgaben oder nach einer vollwertigen automatisiertes Projektmanagement ist ClickUp in jedem Fall eine hervorragende Option.

Um wirklich zu verstehen, wie Sie ClickUp zur Automatisierung von Aufgaben einsetzen können, sollten Sie die folgenden Features berücksichtigen:

ClickUp Automatisierungen

erstellen Sie eine Liste von Automatisierungen und verwalten Sie sie effektiv mit ClickUp ClickUp Automatisierungen ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Regeln zu erstellen oder aus einer Bibliothek mit vorgefertigten Automatisierungsrezepten auszuwählen, um wiederholende Aufgaben zu automatisieren. So können Sie beispielsweise eine Automatisierung einrichten, um Aufgaben automatisch einem qualifizierten Mitglied des Teams zuzuweisen, sobald eine Aufgabe erstellt wurde.

Ebenso können Sie die Automatisierung so einstellen, dass die Prioritäten von Aufgaben auf der Grundlage vordefinierter Kriterien aktualisiert oder Benachrichtigungen nach dem Abschließen einer Aufgabe gesendet werden. Eine solche auf Auslösern basierende Automatisierung fungiert als digitaler Assistent und stellt sicher, dass Sie über alle Aktivitäten auf dem Laufenden sind.

ClickUp Brain

aufgaben wie die Erstellung von projektbezogenen Dokumentationen mit ClickUp Brain automatisieren ClickUp Gehirn ist ein leistungsstarkes Tool, das die technischen Hürden für die Nutzung von Technologien wie KI reduziert. Dieser KI-Assistent nimmt Befehle in natürlicher Sprache entgegen und übersetzt sie in benutzerdefinierte Regeln für die Automatisierung! Das bedeutet, dass Sie jede Aufgabe oder jeden Workflow automatisieren können, indem Sie einfach den gewünschten Workflow in einfacher Sprache beschreiben, während ClickUp Brain die ganze Arbeit für Sie erledigt.

Die Einstellung der Automatisierung ist so einfach wie die Anweisung: "Wenn eine Aufgabe mit hoher Priorität markiert ist, weise sie Jane zu und setze ein Fälligkeitsdatum für den nächsten Tag." ClickUp Brain wird dann die Automatisierung einrichten. Auf ähnliche Weise lassen sich auch Aufgaben wie die Vorbereitung von Produktanforderungen, das Verfassen von E-Mails, die Zusammenfassung von Notizen aus Meetings und vieles mehr automatisieren! Auf diese Weise werden Automatisierungs-Features für alle Mitglieder des Teams zugänglich, unabhängig von ihren technischen Kenntnissen.

ClickUp Formulare

setzen Sie bedingte Logik in ClickUp Formularen zur Automatisierung der Datenerfassung_ ClickUp Formular Ansicht macht die zeitraubende manuelle Datenerfassung überflüssig. Sie können damit detaillierte benutzerdefinierte Online-Formulare erstellen, die Daten erfassen und direkt in Aufgaben umwandeln. Es dient einem doppelten Nutzen.

Erstens müssen Sie keine speziellen Ressourcen für die Dateneingabe bereitstellen.

Zweitens wird die Genauigkeit der Daten gewährleistet, da es keine Abbruchstellen und keine manuellen Eingriffe gibt. Die daraus resultierenden benutzerfreundlichen, präzisen und umsetzbaren Formulare sind besonders nützlich für Geschäfte wie die Erfassung von Leads, das Onboarding von Clients und Serviceanfragen.

ClickUp Wiederholende Aufgaben

mit der Funktion "Wiederholende Aufgaben" können Sie einen regelmäßigen Zeitraum für sich wiederholende Aufgaben festlegen

Verwenden Sie ClickUp Wiederholende Aufgaben um wiederholende Aufgaben zu automatisieren - so einfach ist das. Planen Sie Aufgaben, die sich täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen. Egal, ob es sich um die Erstellung von Berichten, die Rechnungsstellung oder die Nachverfolgung handelt, passen Sie die Muster für die Wiederholung mit Optionen wie "jede zweite Woche" oder "am letzten Tag des Monats" an, um Ihren Workflow mit einer periodischen Aufgabe in Einklang zu bringen. In Verbindung mit ClickUp Automatisierungen stellt dieses Feature sicher, dass nichts verpasst wird, damit Sie und Ihr Team sich auf übergeordnete Aktivitäten konzentrieren können.

ClickUp Vorlagen

Mit einer umfangreichen Bibliothek benutzerdefinierter Vorlagen für die Automatisierung können Sie Arbeitsabläufe optimieren, die Produktivität steigern und Zeit sparen. Diese vorgefertigten Lösungen sind ein hervorragender Ausgangspunkt für die Automatisierung gängiger Arbeitsabläufe

Hier sind einige, die Sie für den Anfang verwenden können:

Automatisieren Sie ausgehende E-Mails mit der Vorlage für die Automatisierung von E-Mails von ClickUp

ClickUp Vorlage für die Automatisierung von E-Mails Ersparen Sie sich die manuelle Arbeit bei der E-Mail-Kontaktaufnahme und versenden Sie personalisierte E-Mails auf der Grundlage der Werte benutzerdefinierter Felder oder Auslöser für Aufgaben. Stellen Sie sich vor, Sie könnten automatisch eine Willkommens-E-Mail an einen neu registrierten Client oder ein Einführungs-E-Mail-Kit an einen neuen Mitarbeiter senden! So können Sie die richtigen E-Mails zum richtigen Zeitpunkt versenden und gleichzeitig Ihrem Team Zeit für andere Aufgaben geben. Sie können Aufgaben für jede automatisierte E-Mail erstellen und Regeln in ClickUp einrichten, die den Auslöser definieren.

Erstellen Sie erfolgreiche Projektvorschläge mit der Vorlage für Automatisierungsprojekte von ClickUp

ClickUp Vorlage für die Automatisierung von Projektvorschlägen Rationalisieren Sie den Prozess der Erstellung von Projektvorschlägen. Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben wie die Zuweisung von Aktivitäten zur Erstellung von Vorschlägen an Teammitglieder, das Versenden von Erinnerungen und Benachrichtigungen zu Terminen und die Konsultation von Interessengruppen nach Abschluss des Vorschlags automatisieren. Die Ansicht Projektvorschlag bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über alle Vorschläge

Behalten Sie alle KPIs der Automatisierung im Auge mit der Vorlage für die Nachverfolgung von Automatisierungs-KPIs von ClickUp

ClickUp Automatisierung KPI-Nachverfolgung Vorlage Automatisieren Sie nicht nur sich wiederholende Aufgaben, sondern messen Sie die Auswirkungen dieser Aktion. Verwenden Sie diese Vorlage, um die Wirksamkeit Ihrer Automatisierung zu testen. Sie bietet einen Rahmen für die Messung wichtiger KPIs, die Sie nachverfolgen können, um zu beurteilen, ob die automatisierten Workflows ihr Potenzial ausschöpfen. Sie enthält benutzerdefinierte Felder wie Abteilung, Einzelzielwert, Abweichung usw. Visualisieren Sie die Zeitleiste und Meilensteine Ihrer Automatisierungsinitiativen mit der Zeitleistenansicht und verfolgen Sie den Fortschritt einzelner Aufgaben mit der Fortschrittsansicht

Nicht wiederholen, einfach mit ClickUp automatisieren

Alles, was wir bisher besprochen haben, zeigt, dass Automatisierung nicht länger ein Luxus oder ein "Nice-to-have"-Feature ist. Sie müssen sich wiederholende Aufgaben so weit wie möglich automatisieren, um eine neue Ebene der Effizienz, Produktivität und Ressourcennutzung zu erreichen. Wir hoffen, dass unser einfacher 5-Schritte-Leitfaden einen klaren Fahrplan für die Implementierung der Automatisierung skizziert.

Eine KI-gestützte Projektmanagement-Lösung wie ClickUp kann Ihre alltäglichen Prozesse durch intelligente Automatisierung verändern. Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp um Ihr Business-Potenzial zu maximieren!