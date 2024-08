die 10 besten Mailchimp-Alternativen für E-Mail-Marketing im Jahr 2024

E-Mail-Marketingplattformen ermöglichen es Vermarktern, E-Mail-Kampagnen zu entwerfen, zu planen, zu versenden und zu analysieren. Mailchimp ist unter seinen Mitbewerbern besonders beliebt, vor allem wegen der übersichtlichen Benutzeroberfläche und der leistungsstarken Tools, die es zu bieten hat. 📈

Mailchimp hat seine Grenzen. In der kostenlosen Instanz ist beispielsweise keine E-Mail-Planung möglich, und der Essentials-Plan hilft Ihnen nicht, die E-Mail-Kampagne über einen gewissen Punkt hinaus zu personalisieren oder zu optimieren.

Die Preise richten sich nach der Zahl der Kontakte, die Sie haben, so dass die Kosten in die Höhe schnellen, wenn Ihre Zielgruppe wächst.

Darüber hinaus bieten die fortschrittliche Automatisierung des Marketings und die generative KI für e-Mail-Texterstellung werden schnell zu einem festen Bestandteil der Tabelle. Mailchimp bietet diese nur in seinen teuren, höherwertigen Plänen an, was es für kleinere Unternehmen schwierig macht, sie zu übernehmen.

Marketing Teams haben jetzt mehrere Alternativen zu Mailchimp, die sie erforschen können - E-Mail Marketing Tools wie Mailchimp, die über Features verfügen, die am besten zu ihren Prioritäten passen, und das zu einem Preis, mit dem sie zufrieden sind.

Diese Liste der 10 besten Mailchimp-Alternativen für E-Mail-Marketing hilft Ihnen, die Features und Preise zu entdecken, die für Sie und Ihr Team am besten geeignet sind.

Worauf sollten Sie bei Mailchimp-Alternativen achten?

Bevor wir uns den Top-Alternativen zu Mailchimp zuwenden, wollen wir uns einige Schlüssel-Features ansehen, auf die Sie bei einem E-Mail-Marketing-Tool achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Die Plattform sollte einfach zu navigieren und sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Vermarkter geeignet sein

Die Plattform sollte einfach zu navigieren und sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Vermarkter geeignet sein Erweitertes Listenmanagement: Das Tool sollte in der Lage sein, Ihre Zielgruppe effektiv zu segmentieren und zu verwalten

Das Tool sollte in der Lage sein, Ihre Zielgruppe effektiv zu segmentieren und zu verwalten E-Mail-Planung: Es sollte Ihnen ermöglichen, E-Mails zu planen, ein unverzichtbares Feature für eine effiziente Kampagnenplanung

Es sollte Ihnen ermöglichen, E-Mails zu planen, ein unverzichtbares Feature für eine effiziente Kampagnenplanung Schneller Zugang zum Kundensupport: Ein guter Kundensupport ist unerlässlich, insbesondere für die Fehlerbehebung und Anleitung

Ein guter Kundensupport ist unerlässlich, insbesondere für die Fehlerbehebung und Anleitung Anpassbare Vorlagen: Eine Vielzahl von Vorlagen kann helfenzeit zu sparen und visuell ansprechende E-Mails zu erstellen

Eine Vielzahl von Vorlagen kann helfenzeit zu sparen und visuell ansprechende E-Mails zu erstellen Features zur Automatisierung: Automatisierung kann nicht nur Zeit sparen, sondern auch dazu beitragen, das Benutzererlebnis zu personalisieren und Ihnen bei der Erstellung von User Journeys oder Verkaufstrichtern helfen

Automatisierung kann nicht nur Zeit sparen, sondern auch dazu beitragen, das Benutzererlebnis zu personalisieren und Ihnen bei der Erstellung von User Journeys oder Verkaufstrichtern helfen Analytische tools: Aufschlussreiche Analysen sind für die Nachverfolgung der Leistung und die Optimierung der Effektivität Ihrer Kampagnen unerlässlich

Aufschlussreiche Analysen sind für die Nachverfolgung der Leistung und die Optimierung der Effektivität Ihrer Kampagnen unerlässlich Integrationsmöglichkeiten: Das Tool sollte sich nahtlos in andere Plattformen und Tools integrieren lassen, die Ihr Geschäft nutzt

Das Tool sollte sich nahtlos in andere Plattformen und Tools integrieren lassen, die Ihr Geschäft nutzt Preisoptionen: Das Tool sollte verschiedene Pläne anbieten, damit Sie einen Plan wählen können, der von Ihrem Budget und dem Umfang Ihrer Aktivitäten abhängt

Die 10 besten Mailchimp-Alternativen für das Jahr 2024

Da Sie nun wissen, auf welche Features und Funktionen Sie bei E-Mail-Marketingplattformen achten sollten, werfen wir einen Blick auf die 10 besten Mailchimp-Alternativen, die sich 2024 lohnen.

1. MailerLite

über MailerLite MailerLite ist eine der beliebtesten Mailchimp-Alternativen und bietet eine Reihe von Tools für die Erstellung von professionellen E-Mail-Kampagnen, Newslettern, Landing Pages und Websites. Der Drag-and-Drop-Editor der Plattform, der von einem KI-Generator unterstützt wird, ermöglicht eine einfache benutzerdefinierte Anpassung des Designs.

Die iOS App von Mailerlite ist besonders intuitiv für die Verwaltung von Kampagnen unterwegs - auch für fortgeschrittene Features wie die Erstellung von Drip-Kampagnen oder erweiterte Einzelziele, Automatisierung oder Umfragen.

Mailerlite lässt sich in beliebte Dienste wie Zapier, Stripe, WordPress und Shopify integrieren und bietet eine kostenlose Konto-Option mit 24/7-Support und eine 30-tägige Testversion.

MailerLite beste Features

Erstellen von Newslettern, Landing Pages und automatisierten Abläufen - alles an einem Ort

E-Mail-Automatisierung im kostenlosen Free-Plan

Stellen Sie sicher, dass E-Mails den Posteingang Ihrer Abonnenten erreichen, dank einer hohen Zustellbarkeitsrate für E-Mails

Zuverlässiger Kundensupport für Fehlerbehebung und Abfragen

MailerLite Beschränkungen

Der benutzerdefinierte HTML-Editor ist nur im erweiterten Plan verfügbar

Landing Page Vorlagen und benutzerdefiniertes Domain Hosting sind auf kostenpflichtige Pläne limitiert

Limits bei der Bearbeitung von Listen und der Auswahl neuer Vorlagen

Fehlen einiger erweiterter Features wie detaillierte Berichterstellung für E-Mails und erweiterte Automatisierung

MailerLite Preise

Free: Bietet grundlegende Features für bis zu 1000 Abonnenten

Bietet grundlegende Features für bis zu 1000 Abonnenten Growing Business: Beginnt bei $10/Monat, einschließlich zusätzlicher Features wie automatische Wiederholungskampagne

Beginnt bei $10/Monat, einschließlich zusätzlicher Features wie automatische Wiederholungskampagne Erweitert: Ab $20/Monat, mit Features wie einem benutzerdefinierten HTML-Editor und der Möglichkeit, Seiten für die Abmeldung zu erstellen

Ab $20/Monat, mit Features wie einem benutzerdefinierten HTML-Editor und der Möglichkeit, Seiten für die Abmeldung zu erstellen Enterprise: Benutzerdefinierte Lösung mit variabler Preisgestaltung, basierend auf den spezifischen Anforderungen und der Größe der Abonnentendatenbank

MailerLite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (809 Bewertungen)

4.6/5 (809 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1901 Bewertungen)

2. ActiveCampaign

über ActiveCampaign ActiveCampaign ist eine E-Mail-Marketing-Software, die für Geschäfte jeder Größe konzipiert ist. Sie verbindet E-Mail-Marketing, Automatisierung und CRM für E-Mail Marketing Teams . Es nutzt maschinelles Lernen für die Segmentierung und Personalisierung über E-Mail, Messaging, Chat und Text.

Neben seinem umfassenden Angebot ist ActiveCampaign vor allem für seine fortschrittlichen Automatisierungstools und Integrationsmöglichkeiten bekannt. Dies macht ActiveCampaign zu einer der führenden Mailchimp-Alternativen für Geschäfte, die ein hohes Maß an Kontrolle und benutzerdefinierter Anpassung ihrer marketing-Kampagnen .

ActiveCampaign beste Features

Nachverfolgung von Websites und Ereignissen sowie Zugriff auf Inline-Formulare und Kampagnenberichte

Erstellen von Landing Pages, Lead Ads und verschiedenen Formularen

Integration mit Plattformen wie WooCommerce, Shopify und BigCommerce

Verwenden Sie Split-Tests, um mehr Öffnungen und Käufe zu gewährleisten

ActiveCampaign Beschränkungen

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar, wobei der günstigste Plan bei 70 $/Monat für ein Team von drei Benutzern beginnt

Kann für Benutzer, die sich nur auf bestimmte Funktionen wie E-Mail-Marketing konzentrieren möchten, überfordernd sein

Telefonischer Support ist nur für Kunden mit dem Enterprise-Plan verfügbar

ActiveCampaign Preise

Lite: Beginnt bei $29/Monat mit jährlicher Abrechnung oder $39/Monat mit monatlicher Abrechnung

Beginnt bei $29/Monat mit jährlicher Abrechnung oder $39/Monat mit monatlicher Abrechnung Plus: Beginnt bei 49 $/Monat mit jährlicher Abrechnung oder 70 $/Monat mit monatlicher Abrechnung

Beginnt bei 49 $/Monat mit jährlicher Abrechnung oder 70 $/Monat mit monatlicher Abrechnung Professional: Beginnt bei $149/Monat mit jährlicher Abrechnung oder $187/Monat mit monatlicher Abrechnung

Beginnt bei $149/Monat mit jährlicher Abrechnung oder $187/Monat mit monatlicher Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für große Unternehmen mit erweiterten Anforderungen

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 Sterne (10,570 Bewertungen)

4.5/5 Sterne (10,570 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 Sterne (2323 Bewertungen)

Sieh dir das an ActiveCampaign-Alternativen !_

3. Brevo

über Brevo Brevo, ehemals Sendinblue, ist eine moderne E-Mail-Marketing-Plattform, die eine effektive Kommunikation zwischen Geschäften und ihren Kunden ermöglicht. Mit einer neuen visuellen Identität konzentriert sich Brevo nun darauf, eine benutzerfreundliche Schnittstelle anzubieten, die es für Benutzer aller Erfahrungsstufen zugänglich macht.

Brevo bietet anpassbare E-Mail-Vorlagen, einen Drag-and-Drop-Editor, transaktionale E-Mails und die Möglichkeit, SMS- und WhatsApp-Kampagnen durchzuführen. Die Möglichkeit, textbasierte Kampagnen durchzuführen, unterscheidet es von anderen Mailchimp-Alternativen.

Brevo beste Features

Versenden Sie 300 E-Mails pro Tag mit der kostenlosen Version

Kostenloser unbegrenzter Speicher für Kontakte in allen Plänen

Kombinieren Sie alle E-Mails und Nachrichten in einem Posteingang

Brevo Beschränkungen

Der Landing Page Builder ist nur im Business-Plan enthalten, und es mangelt an einer Vielzahl von Drittanbieter-Integrationen

Der Kundensupport ist limitiert, im Starter-Plan gibt es keinen Live-Chat-Support, und der Telefon-Support ist nur im Business-Plan verfügbar

Brevo-Preise

Free: Beinhaltet grundlegende Features wie E-Mail Vorlagen und ein tägliches Limit von 300 E-Mails

Beinhaltet grundlegende Features wie E-Mail Vorlagen und ein tägliches Limit von 300 E-Mails Starter: Beginnt mit $25/Monat, kein tägliches Limit für den Versand und grundlegende Berichterstellung und Analytik

Beginnt mit $25/Monat, kein tägliches Limit für den Versand und grundlegende Berichterstellung und Analytik Business: Bietet fortgeschrittene Features wie A/B-Tests und erweiterte Statistiken für 65 $/Monat

Bietet fortgeschrittene Features wie A/B-Tests und erweiterte Statistiken für 65 $/Monat BrevoPlus: Benutzerdefinierte Preise, einschließlich erweiterter Sicherheit und personalisierter Support-Optionen

Brevo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 Sterne (672 Bewertungen)

4.5/5 Sterne (672 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 Sterne (1858 Bewertungen)

4. Kontinuierlicher Kontakt

über Ständiger Kontakt Constant Contact ist ein auf kleine Geschäfte zugeschnittenes E-Mail-Marketing-Tool mit vielen Features. Es ist vor allem für seine benutzerfreundliche Oberfläche bekannt, die ein einfaches Kampagnenmanagement ermöglicht.

Die Plattform umfasst Drag-and-Drop-E-Mail-Vorlagen, ein Marketing-CRM, manager für die Priorität von Aufgaben verwaltung von Ereignissen und sozialem Marketing. Die Preise beginnen bei 12 $/Monat und reichen für bis zu 500 Abonnenten. Es ist eine der erschwinglicheren Mailchimp-Alternativen, aber die Kosten steigen mit zunehmender Abonnentenzahl stark an.

Identifizieren Sie Trends in E-Mails durch eine leistungsstarke Berichterstellung, die darauf basiert, wer sich mit den E-Mails beschäftigt

Integrieren Sie Facebook, Google Ads und Instagram, um neue Leads zu finden

Verwenden Sie empfohlene Betreffzeilen und KI, um attraktive E-Mails zu erstellen

Zugriff auf geplante E-Mail-Sendungen in höherwertigen Plänen

Es fehlt an ausgefeilten und flexiblen Workflows

Der Prozess der Kontokündigung ist umständlich und erfordert eine telefonische Kontaktaufnahme innerhalb der Geschäftszeiten

Lite: Beginnt bei $12/Monat, beinhaltet wesentliche Features wie E-Mail Vorlagen und Marketing CRM

Beginnt bei $12/Monat, beinhaltet wesentliche Features wie E-Mail Vorlagen und Marketing CRM Standard: Ab $35/Monat, beinhaltet Features wie vorgefertigte Automatisierungen und A/B-Betreffzeilentests

Ab $35/Monat, beinhaltet Features wie vorgefertigte Automatisierungen und A/B-Betreffzeilentests Premium: Ab $80/Monat, beinhaltet erweiterte Features wie benutzerdefinierte Automatisierungen und Umsatzberichterstellung

G2: 4/5 Sterne (5712 Bewertungen)

4/5 Sterne (5712 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 Sterne (2619 Bewertungen)

5. Omnisend

über Omnisend Omnisend optimiert die Kundenbindung, Konvertierung und Reaktivierung durch E-Mail-Marketing und verschiedene Kanäle. Es ist auf E-Commerce-Geschäfte zugeschnitten und eine der beliebtesten Mailchimp-Alternativen für Einzelhandelsgeschäfte.

Omnisend ist dafür bekannt, dass es den Prozess der Erstellung professioneller, kaufbarer E-Mails mit einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen vereinfacht. Dies ermöglicht das Hinzufügen von Produkten und dynamischen Rabatt Codes ohne jegliche Kodierung.

Omnisend beste Features

Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen für professionelle E-Mails

Wiederholung von E-Mails an Nicht-Öffner durch Campaign Booster

Nachverfolgung von Analysen und ROI, um den Erfolg der Kampagne zu messen

Omnisend Beschränkungen

Fehlen eines RSS Features für die Blog-Integration

Langsamere Reaktionszeiten des Kundensupports

Unbegrenzter Versand von E-Mails ist auf den Pro Plan beschränkt

Omnisend Preise

Free: Grundlegende Funktionen für den E-Mail-Versand mit einem Limit von 500 E-Mails pro Monat

Grundlegende Funktionen für den E-Mail-Versand mit einem Limit von 500 E-Mails pro Monat Standard-Plan: Preis von 16 $/Monat, bietet mehr Sendungen und zusätzliche Features wie unbegrenzte Web-Push-Benachrichtigungen

Preis von 16 $/Monat, bietet mehr Sendungen und zusätzliche Features wie unbegrenzte Web-Push-Benachrichtigungen Pro-Plan: Für $59/Monat mit unbegrenztem E-Mail- und SMS-Versand und erweiterter Berichterstellung

Omnisend Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 Sterne (836 Bewertungen)

4.5/5 Sterne (836 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 Sterne (704 Bewertungen)

6. Kampagnen-Monitor

über Kampagnen-Monitor Mit verschiedenen benutzerfreundlichen Vorlagen ist die E-Mail-Marketing-Software von Campaign Monitor auf Benutzerfreundlichkeit und Effektivität ausgerichtet.

Die Plattform bietet Datensegmentierung und umfassende Automatisierungs-Features, die gezielte und effiziente E-Mail-Marketingkampagnen ermöglichen.

Campaign Monitor wird hauptsächlich zur Analyse der Kampagnenleistung und zur detaillierten Nachverfolgung der Benutzerpfade eingesetzt.

Campaign Monitor beste Features

Vorlagen mit verschiedenen Schriftarten benutzerdefiniert gestalten

Effektive Datensegmentierungsoptionen für gezielte Kampagnen

Geben Sie Ihren Abonnenten ein Präferenzzentrum, in dem sie wählen können, wie Sie mit ihnen interagieren

Campaign Monitor Beschränkungen

Hohe Kosten im Vergleich zur Konkurrenz

Limitierte A/B-Tests mit nur zwei Varianten

Campaign Monitor Preise

Lite: Beginnt bei $11, limitiert aber die Nummer der E-Mails pro Monat

Beginnt bei $11, limitiert aber die Nummer der E-Mails pro Monat Essentials: Unlimited E-Mail sendet für $19/Monat

Unlimited E-Mail sendet für $19/Monat Premier: $149/Monat mit zusätzlichem telefonischen Support und erweiterten Features wie erweiterte Nachverfolgung von Links und Optimierung der Sendezeit

Campaign Monitor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 Sterne (692 Bewertungen)

4.1/5 Sterne (692 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 Sterne (487 Bewertungen)

7. GetResponse

über GetResponse GetResponse hat sich von einem traditionellen E-Mail Marketing tool zu einer All-in-One E-Commerce und Online Marketing Lösung entwickelt.

Es bietet jetzt umfassende Features, einschließlich E-Mail-Marketing, Chat-Funktionen, E-Commerce-Tools und Webinar-Hosting.

GetResponse ist vor allem für seine benutzerdefinierten Seiten als Teil des Konvertierungstrichters und seine leistungsstarken Features zur Automatisierung bekannt, was es zu einer der besten Mailchimp Alternativen macht.

GetResponse beste Features

Nutzen Sie umfangreiche E-Mail Marketing Tools wie Autoresponder und Formulare für die Anmeldung

Stark benutzerdefiniert customer Journey Mapping mit fortschrittlichen Funktionen zur Automatisierung des Marketings

Zugriff auf eine Sammlung von rund 215 zeitgemäßen und bearbeitbaren Vorlagen für E-Mails

GetResponse Beschränkungen

Limitierte Split-Testing-Optionen mit nur fünf Kopfzeilen oder Inhaltsvarianten

Anspruchsvollere Features wie Marketing-Automatisierung, Webinar-Hosting und E-Commerce-Tools sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar

GetResponse Preise

E-Mail Marketing: Grundlegende E-Mail Marketing Features für Listen mit weniger als 500 Einträgen für $19/Monat

Grundlegende E-Mail Marketing Features für Listen mit weniger als 500 Einträgen für $19/Monat Marketing Automatisierung: Features wie ereignisbasierte Workflows und Kontaktsortierung für $59/Monat

Features wie ereignisbasierte Workflows und Kontaktsortierung für $59/Monat E-Commerce Marketing: $119/Monat, mit verschiedenen Features wie erweiterte Automatisierung, E-Commerce tools und Webinar Hosting

GetResponse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 Sterne (640 Bewertungen)

4.3/5 Sterne (640 Bewertungen) Capterra: 4,2/5 Sterne (475 Bewertungen)

8. ConvertKit

über ConvertKit ConvertKit ist eine E-Mail-Marketing-Plattform, die speziell für Ersteller wie Blogger, Online-Kursersteller und Digitalverkäufer entwickelt wurde.

Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine optimierte Automatisierung, die für Ersteller aller Qualifikationsstufen zugänglich ist. ConvertKit ermöglicht es Ihnen, bezahlte Newsletter zu erstellen und als Solopreneur digitale Produkte zu verkaufen, was es zu einem umfassenden Marketing-Tool macht.

ConvertKit beste Features

Personalisieren Sie E-Mail-Sequenzen mit Automatisierung

Konzentrieren Sie sich auf Nur-Text-E-Mails, um eine persönliche Verbindung mit der Zielgruppe aufrechtzuerhalten

Einzelziele für bestimmte Abonnentengruppen durch effiziente Verwaltung der Liste

ConvertKit-Einschränkungen

Limitierte Auswahl an vorgefertigten E-Mail Vorlagen

Die Preisgestaltung ist an die Nummer der Abonnenten gebunden

ConvertKit-Preise

Free-Plan: Beinhaltet grundlegende Features wie E-Mail-Broadcasts und unbegrenzte Formulare, kostenlos für bis zu 1000 Abonnenten

Beinhaltet grundlegende Features wie E-Mail-Broadcasts und unbegrenzte Formulare, kostenlos für bis zu 1000 Abonnenten Plan Creator: Ab $9/Monat mit visuellen Erstellern für die Automatisierung

Ab $9/Monat mit visuellen Erstellern für die Automatisierung Plan Creator Pro: Ab $25/Monat mit vorrangigem Live-Chat und E-Mail-Support

ConvertKit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 Sterne (190 Bewertungen)

4.4/5 Sterne (190 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 Sterne (194 Bewertungen)

9. Moosend

über Moosend Moosend ist eine vielseitige Mailchimp-Alternative und bietet eine effektive Listenverwaltung mit umfassenden Segmentierungsoptionen.

Die detaillierte Nachverfolgung von Moosend-Kampagnen zur Überwachung von Verkäufen und Konversionen aus E-Mail-Marketing-Aufwänden ist ein erstklassiges Feature für Anfänger.

Moosend beste Features

Wählen Sie aus über 75 modernen und sauberen E-Mail Vorlagen

Flexible Optionen für die Automatisierung des Marketings mit einem hervorragenden Workflow Editor

Moosend Einschränkungen

Limitierte erweiterte Analysefunktionen

Das Design der E-Mail-Vorlagen ist zwar professionell, aber nicht so kreativ, wie es einige Benutzer bevorzugen würden

Moosend Preise

Kostenlose Testversion: Beinhaltet grundlegende Features für 30 Tage mit 1.000 Abonnenten und Automatisierung des Workflows

Beinhaltet grundlegende Features für 30 Tage mit 1.000 Abonnenten und Automatisierung des Workflows Pro: Beginnt bei $9 mit zusätzlichem SMTP Server

Beginnt bei $9 mit zusätzlichem SMTP Server Enterprise: benutzerdefiniertes Angebot; enthält alle Features der Pro-Version wie z.B. Zielgruppenerkennung

Moosend Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 Sterne (561 Bewertungen)

4.7/5 Sterne (561 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 Sterne (190 Bewertungen)

10. HubSpot

über HubSpot HubSpot eignet sich für Geschäfte, die ihre E-Mail-Marketingstrategien mit verschiedenen professionellen Tools, einschließlich eines benutzerdefinierten Landing Page Builders, verbessern möchten.

HubSpot bietet exzellente A/B-Tests und Analysetools für ein effektives Kampagnenmanagement sowie verschiedene Vorlagen für Websites, E-Mails und Landing Pages.

Was HubSpot zu einer der besten Mailchimp-Alternativen macht, ist die Integration mit sozialen Medien, die die Reichweite Ihrer E-Mail-Marketing-Aufwendungen erhöht.

HubSpot beste Features

Verwalten Sie Kundenbeziehungen und Einblicke besser mit einem kostenlosen CRM tool mit unbegrenzten Kontakten

Effiziente Automatisierung und Segmentierung des Marketings für gezielte Kampagnen

Erhöhen Sie die Reichweite Ihres Aufwands durch die Integration von Social Media Marketing-Optionen

HubSpot Limitierungen

Die Preisstruktur kann sehr hoch sein, vor allem wenn man vom "Starter"-Paket zu fortgeschritteneren Paketen wechselt

Die umfassenden Features der Plattform können für Anfänger oder kleine Geschäfte überwältigend sein

HubSpot Preise

Starter: Beginnt bei $20 pro Monat mit begrenzten Funktionen

Beginnt bei $20 pro Monat mit begrenzten Funktionen Professional und Enterprise: Verfügt über umfangreiche Features, ist aber deutlich teurer: Der Professional Plan beginnt bei 890 $ pro Monat und der Enterprise-Plan bei 3.600 $ pro Monat

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 Sterne (10493 Bewertungen)

4.4/5 Sterne (10493 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 Sterne (5747 Bewertungen)

Obwohl wir uns hier in erster Linie auf Tools für das E-Mail-Marketing konzentriert haben, ist es wichtig, auch Plattformen zu berücksichtigen, die zwar nicht ausschließlich dafür gedacht sind, aber Ihren Aufwand für das E-Mail-Marketing erheblich steigern können. ClickUp ist ein hervorragendes Beispiel und bietet generative, KI-gestützte Features, die den E-Mail-Marketingprozess ergänzen und rationalisieren.

ClickUp

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Kampagnen und Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgaben-Automatisierungen zu verwalten

ClickUp ist nicht nur ein Projektmanagement tool; es ist eine vielseitige Plattform, die ein wertvoller Bestandteil Ihrer E-Mail Marketing Strategie sein kann. ClickUp's E-Mail Projekt-Management ermöglicht es Ihnen, E-Mail-Marketingkampagnen in Ihre Projektmanagement-Workflows zu integrieren. Dies gewährleistet Ihr E-Mail-Marketing aufgaben verwaltet werden und mit den allgemeinen Zielen und Fristen Ihres Projekts abgestimmt.

Um E-Mail-Aufgaben in Ihr gesamtes Projektmanagement zu integrieren und zu rationalisieren, sollten Sie ClickUp's E-Mail Marketing Vorlage um Ihre E-Mail-Kampagnen effizient zu organisieren und zu verwalten.

Koordinieren Sie sich effektiv mit Ihrem Team, vereinfachen Sie die Planung von Inhalten und die Nachverfolgung der E-Mail-Performance, und optimieren Sie Ihre E-Mail marketing-Workflows mit der ClickUp Vorlage für E-Mail-Marketing-Kampagnen

ClickUp bietet außerdem vorlagen für Kommunikationspläne um Ihre Kommunikationsstrategien zu vereinfachen.

Seien Sie grenzenlos mit ClickUp AI

Die ClickUp AI Schreibassistent hilft bei der Erstellung überzeugender, fehlerfreier E-Mail-Inhalte, spart Zeit und fördert die Kreativität. Das Tool kann Ideen, Rahmen und sogar ganze Entwürfe für E-Mails generieren und so den Prozess der Erstellung von Inhalten effizienter gestalten.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

Fernzusammenarbeit leicht gemacht mit ClickUp

Erleichtert die Zusammenarbeit und das Projektmanagement, ClickUp Entwurf stellt sicher, dass Ihre E-Mail-Marketing-Roadmaps effizient erstellt und auf Ihre Kampagnenziele abgestimmt werden. Es hilft, Prioritäten zu setzen ihre Arbeit und bietet integrierte Features zum Einstellen von Zeitleisten und Erinnerungen.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

ClickUp Features

Integrieren Sie E-Mail-Marketing in den größeren Rahmen von Projekten mit Hilfe umfassender Projektmanagement tools

Sortieren Sie alle E-Mails mit Filtern unter Verwendung vone-Mail-Verwaltung features

Bessere Zusammenarbeit mit fortschrittlichen Kommunikationstools, einschließlich E-Mail, Chat und Clip

Generieren Sie fehlerfreie Inhalte für E-Mails mitKI-Schreiben unterstützung in Dokumenten

ClickUp Beschränkungen

Fehlende spezielle E-Mail Marketing Features

Eher für Projektmanagement als für dediziertes E-Mail-Marketing geeignet

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Nehmen Sie Kontakt mit dem verkaufsteam für einen benutzerdefinierten Plan

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9183 Bewertungen)

4.7/5 (9183 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3920 Bewertungen)

Bessere E-Mail-Kampagnen durchführen

E-Mail-Marketing ist bekanntlich eine kosteneffiziente Methode, um Ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben. Im Moment ist Mailchimp vielleicht Ihr Go-to-Tool, oder Sie könnten auf der Suche sein, um mit Ihren E-Mail-Marketing-Kampagnen zu beginnen.

Wie auch immer, mit diesen Alternativen können Sie Ihre E-Mail-Kampagnen verbessern und einen besseren ROI erzielen.

Fügen Sie ClickUp dem Mix hinzu! ClickUp ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern unterstützt Sie auch mit seinen Features für das E-Mail-Management und seinen Kommunikationstools bei der Erreichung Ihrer E-Mail-Marketingziele. Anmeldung für ClickUp und schicken Sie Ihre E-Mails los! 🎉