10 kostenlose Vorlagen für Empathiekarten

Möchten Sie wissen, was Ihre Kunden denken? Die meisten Unternehmen wollen das. In der Tat ist das Verständnis der Customer Journeys und Denkprozesse der Schlüssel zum Unternehmenserfolg.

Wenn Sie wissen, was die Nutzer antreibt, können Sie bessere Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Außerdem können Sie so Probleme schnell erkennen, bevor sie sich zu kritischen Problemen entwickeln.

Versetzen Sie sich mit Empathiekarten in die Köpfe Ihrer Kunden. Diese Visualisierungstools bieten einen kollaborativen Ansatz zum Verständnis von Nutzersegmenten und deren Entscheidungsprozessen.

Sparen Sie Zeit, indem Sie Empathie-Mapping-Vorlagen verwenden, um sich schnell einen Überblick über Ihre Nutzerforschung und spezifische Nutzereinstellungen zu verschaffen. Mit diesen 10 Empathie-Mapping-Vorlagen erhalten Sie dank Whiteboards, User Persona Journey Maps und Erfolgsplänen bessere Einblicke. ✨

Was ist eine Empathie-Mapping-Vorlage?

Empathiekarten sind Werkzeuge, die zu Beginn der

gestaltungsprozess

um die Frustration der Nutzer und die Customer Journey zu verstehen. Diese Visualisierungen werden in einem kollaborativen Ansatz erstellt, wobei der Schwerpunkt auf der Hervorhebung des Kundenverhaltens liegt - in der Regel durch Nutzerforschung.

Normalerweise werden Customer Empathy Maps zusammen mit den Stakeholdern erstellt, nachdem Sie die Nutzerforschung durchgeführt haben und bevor Sie über

concept Maps

. Die Idee ist, sich in die Gedanken des Benutzers hineinzuversetzen und seine Herangehensweise zu visualisieren, bevor man mit Lösungen aufwartet. 🤔

Das Empathie-Mapping umfasst in der Regel vier Quadranten. Diese basieren in der Regel auf Kundenforschung, um herauszufinden, wie sie über Ihre Produkte denken, was sie sagen, wie sie sich fühlen und was sie tun. Einige Karten berücksichtigen auch, was sie über Ihr Produkt hören.

Verwenden Sie Empathie-Mapping, um zu analysieren, wie Nutzer durch Blog-Inhalte und Social-Media-Posts scrollen, wie sie auf Webseiten navigieren oder wie sie eine App verwenden. Empathiekarten sind auch nützlich, um zu untersuchen, wie Kunden bestimmte Dienste nutzen oder auf bestimmte Probleme reagieren, auf die Sie stoßen könnten.

Mit dieser User Mapping-Vorlage können Sie visuelle Darstellungen komplexer Ideen wie User Flows, Wireframes und technische Diagramme erstellen

Empathiekartenvorlagen erleichtern den Prozess, indem sie für Ordnung sorgen. Sie bieten visuelle Layouts wie

whiteboard-Vorlagen

um Kundendaten, Informationen oder Umfrageantworten zu verarbeiten.

Sie fügen einfach die Informationen ein, die für Ihre Kunden relevant sind, und nutzen verschiedene Ansichten, um tiefere Einblicke in Änderungen zu erhalten, die Ihr Angebot verbessern können.

Was macht eine gute Vorlage für eine Empathiekarte aus?

Nicht alle Tools sind gleich effektiv, und das gilt auch für die Vorlagen für Empathiekarten. Bei der Auswahl der richtigen Vorlage für Ihr Team gibt es einige Dinge zu beachten. 👀

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer guten Vorlage für eine Empathiekarte achten sollten:

Klare Reichweite und Ziele: Umfassende Ziele sorgen dafür, dass die Teammitglieder auf derselben Seite stehen und forschungsbasierte Lösungen priorisiert werden

Umfassende Ziele sorgen dafür, dass die Teammitglieder auf derselben Seite stehen und forschungsbasierte Lösungen priorisiert werden Datenvisualisierung: Ohne Daten können Sie keine klaren Einblicke in die User Journeys erhalten. Die besten Empathiekarten bieten Visualisierungen wie Whiteboards und Diagramme, die keinen großen Designprozess erfordern

Ohne Daten können Sie keine klaren Einblicke in die User Journeys erhalten. Die besten Empathiekarten bieten Visualisierungen wie Whiteboards und Diagramme, die keinen großen Designprozess erfordern Anpassung: Jedes Unternehmen ist einzigartig und so sind auch Ihre Bedürfnisse. Wählen Sie eine Empathiekartenvorlage, die Anpassungen, wie Felder, Ansichten und Listen, ermöglicht, die für Ihre Prozesse sinnvoll sind

Jedes Unternehmen ist einzigartig und so sind auch Ihre Bedürfnisse. Wählen Sie eine Empathiekartenvorlage, die Anpassungen, wie Felder, Ansichten und Listen, ermöglicht, die für Ihre Prozesse sinnvoll sind Echtzeit Zusammenarbeit: Die Erstellung von Empathiekarten ist standardmäßig ein gemeinschaftlicher Prozess. Suchen Sie nach Tools, die die Zusammenarbeit mit Teamkollegen aus dem UX-Team sowie mit Teammitgliedern aus verschiedenen Abteilungen wie Marketing und Vertrieb erleichtern

Die Erstellung von Empathiekarten ist standardmäßig ein gemeinschaftlicher Prozess. Suchen Sie nach Tools, die die Zusammenarbeit mit Teamkollegen aus dem UX-Team sowie mit Teammitgliedern aus verschiedenen Abteilungen wie Marketing und Vertrieb erleichtern Integrationen: Optimieren Sie die Arbeitsabläufe, indem Sie eine Empathy-Mapping-Vorlage wählen, die mit den vom Designteam verwendeten Tools, einschließlich GitHub, funktioniert

10 Empathie-Mapping-Vorlagen für das Jahr 2024

Hier finden Sie 10 der besten Empathie-Mapping-Vorlagen von Whiteboards und

mind Map

s zu anderen

customer Journey-Vorlagen

. Jede dieser Vorlagen kann individuell angepasst werden, um das Tool für Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu nutzen.

Verwenden Sie diese Vorlagen, um Ihr Zielpublikum besser zu verstehen. Sie können die Ergebnisse einer User Persona-Umfrage, die Schmerzpunkte von Kunden, Umfragen zur Produktentwicklung und andere Feedback-Formulare visualisieren. Außerdem können Sie mit Teammitgliedern und Interessengruppen zusammenarbeiten, um Ihre Produkte zu neuen Höhen zu führen. 🤩

1. ClickUp Empathie-Karte Vorlage

Verstehen Sie auf visuelle Weise, wie Ihre Kunden mit Ihren Produkten interagieren - mit dem ClickUp Empathy Map Template

ClickUp's Empathie-Karte Vorlage

bringt Sie mit einem interaktiven und visuellen Ansatz in die Köpfe Ihrer Kunden. Wie viele Empathiekarten ist sie in vier Quadranten unterteilt: Sagt, Denkt, Tut und Fühlt. Jeder Quadrant ist farblich kodiert, um das Kundenerlebnis zu verdeutlichen.

Beginnen Sie damit, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team die Frage beantworten, wie die Kunden auf Ihre Produkte zugehen. Prüfen Sie Formulare, in denen Kunden ihr Feedback abgegeben haben. Versetzen Sie sich in die Lage der Kunden und überlegen Sie, wie sie sich bei Ihren Produkten fühlen und was sie denken. Überlegen Sie, wozu sie Ihre Produkte verwenden und wie sie sie nutzen.

Erstellen Sie eine Empathiekarte, um Kundenbedürfnisse, Benutzereinsichten und Schmerzpunkte zu identifizieren. Machen Sie dann ein Brainstorming zu Lösungsvorschlägen und erstellen Sie einen Plan, um die Entscheidungsfindung zu optimieren. Erstellen Sie auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse automatisch Aufgaben und ordnen Sie diese nach Prioritäten, damit das Team die wichtigsten Änderungen zuerst bearbeitet.

Passen Sie die Customer Empathy Map an, indem Sie Status wie "In Bearbeitung", "Zu erledigen" und "Abgeschlossen" erstellen, um den Fortschritt zu verfolgen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um die Erkenntnisse weiter aufzuschlüsseln, und wechseln Sie in die drei verschiedenen Ansichten, um die Ergebnisse in einem anderen Licht zu sehen. 💡

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Empathie-Karte Whiteboard-Vorlage

Arbeiten Sie mit Kollegen zusammen, indem Sie das Empathy Map Whiteboard Template von ClickUp verwenden, um das Kundenverhalten zu verstehen

Visualisieren Sie Ihre Endnutzerbedürfnisse und die Customer Journey mit der

Empathie-Karte Whiteboard-Vorlage von ClickUp

. Dieses Online-Whiteboard bietet

zusammenarbeit in Echtzeit

während des Design-Thinking-Prozesses. Es enthält die klassischen vier Quadranten sowie zwei zusätzliche Felder für Schmerz und Gewinn.

Beginnen Sie damit, das Kundenprofil in der Mitte auszufüllen, und tragen Sie die Verhaltensweisen in die Haftnotizen in jedem Quadranten ein. Fügen Sie weitere Haftnotizen hinzu, wenn Sie weitere Erkenntnisse haben, und verwenden Sie die

design-Werkzeuge

auf der linken Seite, um Ihre Gedanken zu markieren und zu ordnen.

Sobald Sie die Empathiekarte ausgefüllt haben, können Sie automatisch Aufgaben für das Designteam oder andere Abteilungen erstellen. Zu den Aufgaben können Dinge wie die Erforschung neuer Produkte gehören,

erstellung von Inhalten

und Softwareänderungen.

In der Listenansicht sehen Sie eine Aufschlüsselung der Aufgaben auf der To-Do-Liste. Die Board-Ansicht bietet einen breiteren Überblick über die einzelnen Phasen des Prozesses. Weisen Sie Prioritäten, benutzerdefinierte Status und benutzerdefinierte Felder zu, um Ihren Arbeitsbereich zu organisieren. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Kundenerfolgsplan Vorlage

Mit der ClickUp-Vorlage für den Kundenerfolgsplan erhalten Sie Einblicke in das Kundenverhalten und können so Ihr Angebot verbessern

Verwenden Sie

ClickUp's Kundenerfolgsplan-Vorlage

um das Nutzerverhalten zu analysieren, Empathie aufzubauen und bessere

kundenmanagement

. Diese Vorlage dient dazu, wiederholbare Pläne zu erstellen, damit Sie regelmäßig auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen und Ihr Angebot ständig verbessern können. 🌻

Nutzen Sie die Formulare, um Einblicke von realen Nutzern zu erhalten. Mit 15 benutzerdefinierten Feldern können Sie Informationen zu allen möglichen Aspekten wie Abonnementtyp, Kontostufe und Problembeschreibung sammeln. Jedes Feld liefert wichtige Informationen, die Ihr Entwicklungsteam nutzen kann, um bessere Produkte zu entwickeln.

Nutzen Sie die Vorteile von sieben verschiedenen Ansichten, um die Informationen zu organisieren. Verwenden Sie die Ansicht Kunde nach Zustand, um Benutzer mit Problemen zu identifizieren, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. In der Ansicht "Neukundenliste" erhalten Sie einen Überblick darüber, wie neue Benutzer mit Ihren Diensten interagieren.

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Customer Journey Map Vorlage

Nutzen Sie das ClickUp Customer Journey Map Template, um die Gewohnheiten und Vorlieben Ihrer Kunden darzustellen und diese zur Verbesserung Ihres Produktes/Services zu nutzen

Zeichnen Sie Erfahrungen und die Art und Weise, wie Benutzer durch Ihre Produkte navigieren, mit der

Customer Journey Map Vorlage von ClickUp

. Verwenden Sie die Karte, um Schmerzpunkte und Reibungspunkte zu identifizieren, die das Benutzererlebnis beeinträchtigen.

Die Whiteboard-Ansicht schlüsselt die Customer Journey nach Phasen auf. Verwenden Sie sie, um Aktionen und Berührungspunkte hervorzuheben. Erstellen Sie auf dieser Grundlage Phasen für Lösungen, um eine Diskussion über den besten Ansatz zur Lösung des Problems anzustoßen.

Weisen Sie den betreffenden Teammitgliedern automatisch Aufgaben zu, um Ihren Aktionsplan in die Tat umzusetzen. Auf der Grundlage der

customer Journey-Karte

fügen Sie den Aufgaben, die zuerst erledigt werden sollten, Prioritäten hinzu. Verwenden Sie Abhängigkeiten, um Aufgaben hervorzuheben, die künftige Arbeiten blockieren, um Blockaden zu vermeiden.

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp User Story Mapping Vorlage

Erstellen und passen Sie Ihre User Story Map mit einer flexiblen und vorformatierten Whiteboard-Vorlage in ClickUp an

Suchen Sie nach einer Vorlage, die agile Entwicklungsprozesse unterstützt?

ClickUp's User Story Mapping Vorlage

nutzt die agile Methodik zur Visualisierung der

produktentwicklungsprozess

von Anfang bis Ende.

Geben Sie zunächst das Produkt oder die Funktion an, mit dem/der Sie die

prozessabbildung

für. Als Nächstes erstellen Sie beschreibende Personas für die verschiedenen Arten von Benutzern. Überlegen Sie, was das

benutzer-Persona

erreichen möchte, und fügen Sie dies dem Abschnitt über die Benutzeraktivitäten hinzu.

Gehen Sie dann die Schritte durch, die der Benutzer unternehmen muss, um sein Ziel zu erreichen, und fügen Sie diese in den Abschnitt Benutzerschritte ein. Als Nächstes unterteilen Sie die Schritte weiter in Details, die zum Abschluss jeder Stufe erforderlich sind. Bringen Sie diese Informationen mit Hilfe von Haftnotizen in den Abschnitt "Veröffentlichungen" ein.

Mit der vollständigen Story Map haben Sie ein viel besseres Verständnis für Ihren Zielkunden. Erstellen Sie auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse Aufgaben zur Verbesserung Ihrer Produkte, und weisen Sie diese den entsprechenden Teammitgliedern zu. ✍️

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Stimme des Kunden Vorlage

Sammeln und klassifizieren Sie die Erwartungen und Reaktionen der Kunden auf Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung, um zu verstehen, was Sie tun können, um es zu verbessern

Wenn Sie wirklich wissen wollen, was Ihre Nutzer denken und was Sie verbessern können

kundenbindung

, wenden Sie sich an

ClickUps Vorlage für die Stimme des Kunden

. Sie ist für eine breite Palette von Anwendungsfällen konzipiert, darunter Marketingteams, Vertriebsgruppen und Entwicklungsabteilungen.

Sie basiert auf der Übersetzungsmatrix "Stimme des Kunden" und enthält wörtliche Antworten von Kunden, Bedürfnisse, die erfüllt werden sollten, und Anforderungen, um ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen.

Beginnen Sie mit der Erfassung von Kundenfeedback mithilfe der integrierten Formulare. Verwenden Sie

user Persona Vorlagen

um Zielgruppensegmente zu identifizieren und Ihre Fragen auf deren Bedürfnisse zuzuschneiden. Als Nächstes erstellen Sie Kundenbedürfnisse und Anforderungen, um deren Probleme zu lösen.

Verwenden Sie die Ansichten "Liste" und "Board", um auf der Grundlage Ihrer Ergebnisse Aufgaben und To-Do-Listen zu erstellen. Setzen Sie Prioritäten für die dringlichsten Probleme, und fügen Sie Bewertungen für den Arbeitsaufwand hinzu, um zu sehen, welche Lösungen Zeit brauchen und welche schnell zu erledigen sind.

Diese Vorlage herunterladen

7. Empathiekarte Vorlage PowerPoint und Google Slides von Slidechef

über Slidechef

Die Empathie-Kartenvorlage von Slidechef ist für die Verwendung mit

Google Drive

tools wie Google Slides und Präsentationssoftware wie PowerPoint. Es verfolgt einen Quadranten-Ansatz, um die Einstellungen der Nutzer zu verstehen und eine visuelle Zusammenarbeit zu schaffen, um Abhilfemaßnahmen zu ermitteln. 👩‍💻

Füllen Sie die Abschnitte für Hören, Sehen, Sagen & Tun und Denken & Fühlen auf der Grundlage verschiedener Kundensegmente aus. Heben Sie Schmerz- und Gewinnbereiche hervor, und wechseln Sie zwischen der Quadrantenansicht und einer Mindmap-Ansicht, um Erkenntnisse zu gewinnen.

Passen Sie die Vorlage an, indem Sie sie an Ihr Farbschema anpassen. Verwenden Sie die Präsentation dann, um Erkenntnisse mit dem gesamten Designteam zu teilen.

Diese Vorlage herunterladen

8. Empathiekarte Vorlage by Moqups

über Moqups

Helfen Sie Ihren Teams, das Nutzererlebnis besser zu verstehen - mit der Empathy Map Template von Moqups. Diese Vorlage bietet einen einfachen Ansatz, um zu verstehen, was Benutzer fühlen, sehen, sagen, tun und über verschiedene Produktmerkmale und -funktionen denken.

Sie ist eine großartige Option für Marketingteams, die sehen möchten, wie die Benutzer mit den neuesten Marketingkampagnen interagieren. Auch Entwicklungsteams werden sie gerne verwenden, um Einblicke in die Navigation von App-Prototypen zu gewinnen.

Denken Sie daran, dass diese Vorlagen für das Brainstorming nützlich sind. Wenn Sie automatisch Aufgaben zuweisen und Aktionspläne erstellen möchten, müssen Sie diese Vorlage zusammen mit einer anderen verwenden

projektmanagement-Tool

wie

ClickUp

.

Diese Vorlage herunterladen

9. Empathiekarte Folienvorlage von SlideTeam

über SlideTeam

Die Erstellung von Empathiekarten ist nur ein Schritt im Produktverbesserungsprozess. Sobald Sie wissen, mit welchen Problemen die Kunden konfrontiert sind, müssen Sie diese Erkenntnisse mit dem Team teilen. Auf diese Weise können sie die entsprechenden Änderungen vornehmen.

Mit dieser kostenlosen Vorlage können Sie die User Journey leicht durcharbeiten und das Ergebnis sofort mit den Beteiligten teilen. Setzen Sie sich hin und arbeiten Sie die User Experience durch, indem Sie die Informationen für jeden Quadranten ausfüllen.

Passen Sie die Grafiken und Formen an Ihr Unternehmen an. Fügen Sie Symbole hinzu, um die wichtigsten Punkte zu verdeutlichen, insbesondere wenn es um potenzielle Lösungen geht. Teilen Sie Ihre Ergebnisse in einer PowerPoint-Präsentation mit den zuständigen Teammitgliedern. 📚

Diese Vorlage herunterladen

10. PDF Empathiekarte Vorlage von The Business Model Analyst

über The Business Model Analyst

Die Empathiekartenvorlage von The Business Model Analyst ist eine PDF-Datei, die das Nutzererlebnis darstellt. Wie bei anderen Empathiekarten gibt es vier Quadranten, die sich alle darauf konzentrieren, wie Benutzer auf Ihre Angebote reagieren. Erstellen Sie eine neue Karte für jedes Kundensegment oder gehen Sie auf einen bestimmten Nutzertyp ein.

Die Karte ist in den Formaten Letter und A3 in Druckqualität erhältlich und eignet sich ideal für die Erstellung von Präsentationsdokumenten im persönlichen Gespräch. Auf diese Weise können die Stakeholder mitverfolgen und sich nach Belieben Notizen machen.

Sie können das Dokument kostenlos herunterladen, d. h. Sie können es beliebig oft verwenden oder so viele Kopien drucken, wie Sie möchten. Verwenden Sie diese PDF-Datei für eine

brainstorming-Sitzung

und sich mit anderen Teammitgliedern in Verbindung setzen, die möglicherweise Lösungen für die von den Nutzern vorgebrachten Probleme haben.

Diese Vorlage herunterladen

Verstehen Sie Ihre Kunden besser mit Empathiekarten

Mit diesen Vorlagen für Empathiekarten können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren und gemeinsam an der Betreuung Ihrer Kunden arbeiten. Verwenden Sie die Vorlagen als eigenständige Tools, um Kundeneinblicke zu erhalten, oder integrieren Sie sie mit projektmanagement-Tools um Aufgaben auf der Grundlage Ihrer Beobachtungen zu automatisieren.

