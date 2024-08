Wie man effektive OKR-Meetings durchführt (mit Vorlagen)

Führen Sie wöchentliche OKR-Meetings (Ziele und Schlüsselergebnisse) durch, um Ihr Team und seinen Fortschritt zu überwachen? Werden Ihre Teammitglieder ermutigt, sich Unterstützung zu holen, um ihre unabhängigen OKRs zu erreichen, wenn sie auf Hindernisse stoßen?

Wenn die Antwort auf beide oder eine der oben genannten Fragen "Nein" lautet, müssen Sie Ihre OKRs ernster nehmen.

OKR Meetings stellen sicher, dass Ihre ziele des Teams auf dem richtigen Weg sind. Diese Meetings bieten ein Forum, um mit jedem Mitglied des Teams in Kontakt zu bleiben und seinen Fortschritt in wöchentlichen OKR-Meetings zu überprüfen. Zu erledigen ist ein Beitrag zum Gesamtwachstum Ihres Unternehmens.

Lassen Sie uns herausfinden, was OKR-Catch-ins sind, warum sie wichtig sind und wie man effektive OKR-Meetings mit bewährten OKR-Vorlagen durchführt.

Was ist ein OKR Meeting?

OKR-Meetings sind wöchentliche Sitzungen, in denen das Team bespricht, wie weit es bei der Erreichung seiner Ziele und Schlüssel-Ergebnisse gekommen ist.

Während dieser Sitzungen setzt sich der Teammanager oder Teamleiter 15 bis 30 Minuten lang mit den Mitgliedern des Teams zusammen, um die Ziele und Schlüsselergebnisse zu verfolgen, Prioritäten einzustellen und einen besseren Überblick über die Ausrichtung des Teams auf ein Projekt zu erhalten.

Auf der Grundlage der von den Teammitgliedern während der OKR-Catch-ins freigegebenen Ergebnisse legen die Manager neue Ziele und Elemente für die kommende Woche fest und besprechen Roadmaps zum Erreichen dieser Ziele.

Aus Sicht des Managers besteht das Ziel eines OKR-Meetings darin, zu beurteilen, ob die Mitglieder des Teams die zugewiesenen Ziele innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erfolgreich erreicht haben. Wenn dies nicht der Fall war, sollten Sie die Ursache dafür ergründen und die Ziele überdenken, um ihre Durchführbarkeit zu gewährleisten.

Am Ende des Projekts, des OKR-Zyklus oder vierteljährlich, wird im OKR Retrospective Meeting der Fortschritt bewertet. Dabei werden Bereiche des Erfolgs, gelernte Lektionen und Verbesserungsmöglichkeiten für künftige OKR-Zyklen identifiziert.

Warum sind OKR Check-In Meetings so wichtig?

Bei OKRs geht es darum, realistische Ziele einzustellen, Schlüsselergebnisse zu planen, um sie zu erreichen, und einen soliden Prozess zur Nachverfolgung des Fortschritts zu schaffen. OKR-Meetings helfen den Managern, sich einen praktischen Überblick darüber zu verschaffen, wo das Team in Bezug auf Ziele und Vorgaben steht.

Die OKR-Check-Ins halten die Mitarbeiter für ihr Handeln verantwortlich

Angenommen, Sie geben dem Produktteam ein Ziel vor: Erstellen Sie fünf Erklärvideos für jedes Feature, das Sie in diesem Quartal einführen. Es fanden keine OKR-Meetings zur Nachverfolgung des Fortschritts für das gesamte Quartal statt.

Am Ende des Quartals oder ein paar Monate später hat das Team während Ihres OKR-Meetings vergessen, Videos zu erstellen, da es mehrere Aufgaben und neue Prioritäten zu bewältigen hatte.

Das bedeutet, dass Sie und das Produktteam sich abmühen müssen, um die Videos zu erstellen, da Ihr Marketingteam erwartet, dass sie Teil der Landing Page des Produkts sind.

Was ist hier schief gelaufen, obwohl Sie die Anforderungen im Team Meeting vermittelt hatten?

Es gab keinen Standardrahmen zur Nachverfolgung des aktuellen OKR-Status oder wöchentliche Check-Ins zur Nachverfolgung der OKRs.

Das Ergebnis war, dass das Team anderen Zielen, die ihm zugewiesen wurden, höchste Priorität einräumte.

Regelmäßige oder wöchentliche OKR-Catch-ins hingegen halten die Mitarbeiter in der Verantwortung und helfen ihnen, die Bedeutung der ihnen zugewiesenen Ziele zu erkennen. Das Ergebnis ist, dass sie ihre Ziele nach Prioritäten ordnen, Support von Managern suchen, um sicherzustellen, dass sie in die richtige Richtung vorankommen, und ihre Ziele innerhalb der vorgegebenen Zeit erfüllen.

Unabhängig davon, ob es sich um einen einzelnen OKR oder um einen kollektiven OKRS des Teams handelt, sorgen regelmäßige Meetings unter vier Augen dafür, dass alle Beteiligten über die Fortschritte auf dem Laufenden sind und die Verantwortlichkeit innerhalb des Teams erhöht wird.

OKR Meetings sind die wöchentliche Dosis an Motivation für einen Mitarbeiter

Eine OKR-Struktur hält Ihre Mitarbeiter motiviert. In OKR-Meetings können Teams direkt mit ihren Managern in Verbindung treten und besprechen, was sie daran hindert, ihre Ziele zu erreichen.

Sie können diese Gelegenheit nutzen, um neue Ideen, Lektionen, die das Team gelernt hat, Änderungen in den Prioritätsplänen (falls vorhanden) zu besprechen und den Fortschritt bei anspruchsvollen Zielen zu verfolgen.

Hören Sie sich die Probleme Ihres Teams an, schaffen Sie Anerkennungsmöglichkeiten für diejenigen, die über sich hinauswachsen, und ermutigen Sie sie zu besseren Leistungen.

Wöchentliche OKR-Check-ins helfen den Mitarbeitern, sich auf Aufgaben mit hoher Priorität zu konzentrieren

Es ist leicht, sich ablenken zu lassen, wenn man niemanden hat, der einen anleitet. Mitarbeiter versäumen es oft, Prioritäten für die wichtigsten Ergebnisse zu setzen, um ihre Ziele schneller zu erreichen, und konzentrieren sich auf unnötige Aufgaben, die nichts bewirken oder eine geringe Priorität haben.

OKR Meetings schaffen Transparenz bei der Nachverfolgung der OKRs und helfen den Mitarbeitern, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die für das Erreichen ihrer Ziele am wichtigsten sind.

Wenn ein Mitarbeiter von seinem Ziel abweicht oder ihm ein kompliziertes Ziel zugewiesen wird, das er nicht erreichen kann, hilft uns die OKR-Besprechung, seine Probleme zu verstehen und ihn voranzubringen.

Wie führt man ein effektives OKR-Meeting durch? 4 einfache Schritte

Sobald Ihre OKRs definiert und festgelegt sind, besteht der nächste Schritt darin, sie Ihrem gesamten Team in einem OKR-Planungsmeeting zu vermitteln.

Im Folgenden finden Sie die Schritte zur Durchführung effektiver OKR-Catch-ins innerhalb des geplanten Zeitrahmens.

Schritt 1: Bereiten Sie eine Tagesordnung für das OKR-Check-in vor

Ein erfolgreiches OKR Meeting hat eine klare Agenda.

Ohne eine im Voraus festgelegte Tagesordnung ist das Meeting unproduktiv, die Mitarbeiter wissen nicht, was sie besprechen sollen, und Sie erreichen Ihre vierteljährlichen Ziele möglicherweise nicht.

Tagesordnungen für Meetings schaffen Transparenz und legen die Erwartungen an die Struktur des Meetings fest. Eine vordefinierte Vorlage für OKR-Meetings hilft allen, auf derselben Seite zu bleiben, und vereinfacht das Freigeben von Updates.

Hier finden Sie einen Vorschlag für die Einstellung von Zielen für Ihre OKR-Catch-ups zum Ausprobieren:

Erste 10 Minuten: Freigabe des Status elemente der Aktion der Vorwoche, einschließlich der fertiggestellten Pläne. Eine OKR-Software ermöglicht es Ihnen, diese Status zu personalisieren. Einige einfache Status, die Sie ausprobieren können, sind "Zu erledigen", "In Bearbeitung", "Überprüfung" und "Erledigt"

Nächste 10 Minuten: Planen Sie die wichtigsten Ergebnisse, Aufgaben und Prioritäten für die kommende Woche. Passen Sie Ziele nach Bedarf an und streichen Sie bereits erreichte oder irrelevante Ziele aus der Pipeline.

Letzte 5-10 Minuten: Nutzen Sie den letzten Teil Ihres Meetings, um über die gewonnenen Erkenntnisse nachzudenken. Warum wurde z. B. ein bestimmtes Ziel nicht erreicht? War der Tagesordnungspunkt unklar, oder haben Ihre Teammitglieder bei einem bestimmten Element mehr Unterstützung durch den Manager erwartet?

Eine bewährte Methode ist es, die rückblickenden Fragen zu notieren und im nächsten Meeting zu beantworten.

Ein produktives Meeting sollte Ihnen Antworten darauf geben, was gut gelaufen ist, was verbessert werden muss und welche Lehren Sie daraus gezogen haben, sowie gute Ideen dokumentieren.

Schritt 2: Laden Sie die Teilnehmer ein und geben Sie die Tagesordnung des Meetings im Voraus bekannt

Sobald Sie einen transparenten OKR haben meeting-Agenda und des OKR-Rahmens ist es an der Zeit, die Informationen vor dem Meeting für die Meeting-Teilnehmer freizugeben.

Durch das Freigeben der Meeting-Agenda im Voraus wird sichergestellt, dass das Team mit Aktualisierungen und Erkenntnissen gut vorbereitet ist.

Laden Sie die Teilnehmer ein durch online Meeting tools wie Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams mit der OKR-Meeting-Agenda.

Seien Sie sich darüber im Klaren, wer an diesen wöchentlichen OKR-Meetings teilnehmen soll. Zum Beispiel kann die Einladung von Senior Managern zu den wöchentlichen OKR-Catch-ups mehr schaden als nutzen. Die Mitglieder des Teams zögern vielleicht, über die Hindernisse zu sprechen, die durch die Anwesenheit des Stakeholders entstehen.

Während es sinnvoll ist, die Stakeholder oder die Führungskräfte in die vierteljährlichen OKR-Meetings einzubeziehen, sollten die wöchentlichen OKR-Catch-ins zwischen den Managern und ihren Teams stattfinden.

Schritt 3: Besprechung der OKRs (Status der aktuellen Woche, Fortschritte der OKRs der letzten Woche und Plan für die nächste Woche)

Es gibt viele verbreitete Missverständnisse über OKRs, und Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Team genau weiß, was OKRs sind und welche Arten von Aktualisierungen es liefern muss.

Wenn Sie mit dem OKR-Best-Practice-Rahmen beginnen, geben Sie Ihrem Team einige OKR-Beispiele . Für ein Content Marketing Team kann ein vierteljährliches OKR Ziel sein:

Ein Beispiel für vierteljährliche OKR-Ziele für ein Team im Bereich Content Marketing

Brechen Sie diese kritischen Ergebnisse in kleinere und umsetzbare Aufgaben herunter und weisen Sie sie den Mitgliedern des Teams zu, damit sie ihre Ziele kennen und ihre wöchentlichen Aktualisierungen der OKR-Meetings entsprechend vorbereiten können.

Wenn ein Mitglied des Teams mehr Klarheit über sein Schlüssel-Ergebnis benötigt, ermutigen Sie es, ein separates Meeting abzuhalten, anstatt die Zeit aller Teilnehmer während des Team-Meetings zu verschwenden.

Verwenden Sie ClickUp's OKR Vorlage zur Verwaltung von OKRs, zur Aufschlüsselung und Zuweisung von Zielen an Teammitglieder und zur Nachverfolgung des OKR-Fortschritts.

Diese Vorlage herunterladen

Schritt 4: Protokoll des Meetings (MOM)

Machen Sie sich Notizen zu allen Diskussionen des Meetings manuell oder mit KI-Tools für Meetings . Auf diese Weise können Sie die Besprechungen im Meeting effektiv mit dem Team kommunizieren und die Gefahr von Missverständnissen verringern.

Dies bedeutet auch, dass die MOMs jede Woche dokumentiert werden, so dass der Manager die MOMs am Ende eines jeden Monats erneut einsehen kann, um den Fortschritt zu verfolgen und die Leistung des Teams zu bewerten.

Best Practices für OKR Check-In Meetings

Es gibt verschiedene arten von Meetings und für jede sind bestimmte Best Practices erforderlich. Und OKRs sind da keine Ausnahme.

Um erfolgreiche OKR-Meetings durchzuführen, sollten Sie sich auf die folgenden Best Practices konzentrieren:

Verwenden Sie einen speziellen OKR-Rahmen

Ein spezieller OKR-Rahmen hilft Ihnen dabei, realistische Ziele einzustellen, den OKR-Fortschritt zu überwachen und die Hindernisse zu erkennen, um sie schneller zu überwinden. ClickUp's OKR Framework Vorlage bietet alle Features, die für die Verwaltung von OKR-Meetings erforderlich sind.

Diese Vorlage herunterladen

So hilft diese Vorlage Managern und ihren Teams:

Ermöglicht einen kollaborativen Space für das gesamte Team für ein gemeinsames Brainstorming, um gemeinsam am Prozess der Zieleinstellung teilzunehmen und die wichtigsten Ziele zu identifizieren

Identifizieren Sie die Schlüsselergebnisse (KRs) jeder Aufgabe und wandeln Sie diese in ClickUp Aufgaben um. Die Manager weisen diese Aufgaben den entsprechenden Mitgliedern des Teams zu und fügen Fälligkeitsdaten für das Abschließen dieser Aufgaben hinzu, um mit den organisationsweiten OKR-Zielen Schritt zu halten

Die farbcodierte Vorlage mit personalisiertem Status ermöglicht es den Mitarbeitern, während der OKR-Meetings wöchentliche Updates zu liefern. Der strukturierte Rahmen hilft den Managern, die Hindernisse zu erkennen und die Mitarbeiter bei der Entscheidung über die nächsten Schritte zu unterstützen

Erwägen Sie außerdem die Verwendung von vorlagen für Kommunikationspläne zur Dokumentation der OKR-Strategien und -Ziele für die interne und externe Kommunikation, die regelmäßig aktualisiert werden sollten.

Diese Vorlage herunterladen

Diese Vorlage spezifiziert das Einzelziel, die Art der zu versendenden Nachrichten, die Kommunikationskanäle und die Häufigkeit der Kommunikation.

Wenn alle Ihre OKRs kommuniziert und dokumentiert sind, kennt jeder die genauen Details und Elemente der Maßnahmen.

Führen Sie Ihre OKR-Meetings mit ClickUp durch

Führen Sie Ihre OKR-Meetings auf ClickUp ist einfacher als Sie denken. Hier ist der Grund.

Erfassen Sie wichtige Details zu Meetings und halten Sie Ihr Team mit ClickUp auf dem Laufenden

Mit leistungsstarken Features zur Bearbeitung und kollaborativen Funktionen verwalten Sie all Ihre Dokumente für Meetings in ClickUp Docs. Fügen Sie Tabellen, Präsentationen, PDFs hinzu und betten Sie Lesezeichen ein, die zu Ihrem Arbeitsstil passen.

Als Projektmanagement-Tool ermöglicht ClickUp die Erstellung von Checklisten für OKR-Meetings, die auf die Meeting-Agenda abgestimmt sind. Wenn Sie die einzelnen Elemente der Besprechung abschließen, streichen Sie sie von der Checkliste ab, damit alle Meeting-Teilnehmer auf der gleichen Seite stehen.

Fügen Sie in ClickUp wiederholende Aufgaben hinzu und aktualisieren Sie deren Status auf der Grundlage des Fortschritts, der während der OKR-Catch-ups besprochen wurde. So müssen Sie die Aufgaben nicht jedes Mal von Grund auf neu erstellen und haben eine Aufzeichnung der Elemente für die kommende Woche.

Mit ClickUp, das alle Ihre Meetings verwaltet, müssen Sie nicht mehr zwischen Google Docs und Zoom wechseln. ClickUp's Ansicht des Kalenders synchronisiert Ihren Google Kalender und ermöglicht es Ihnen, Einladungen zu Meetings von ClickUp aus zu versenden.

Gehen Sie bei der Einstellung von Zielen einen Schritt weiter mit ClickUp Goals

Verwenden Sie ClickUp Ziele um Ihre Ziele in kleinere, messbare Ziele zu unterteilen und Ihre Einzelziele mit klaren Zeitleisten und automatisierter Nachverfolgung zu erreichen.

Halten Sie die Ziele in Ordnern organisiert, um OKRs und Sprint-Zyklen zu verfolgen, und geben Sie sie öffentlich für Ihr Team frei.

ClickUp unterscheidet sich von anderen OKR-Programmen dadurch, dass es OKRs mit Projektmanagement kombiniert und Teams ermutigt, ihren Fortschritt selbst zu bestimmen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Verwenden Sie einen KI-Schreibassistenten, um automatisch OKR-Meeting-Notizen zu erstellen

Hinzufügen ClickUp AI zu Ihren OKR Meetings und notieren Sie sich MOMs wie ein Profi. So geht's:

Fassen Sie Meeting-Diskussionsprotokolle zusammen und wandeln Sie sie in umsetzbare Aufgaben für Ihr Team um

Vermeiden Sie manuelle Fehler wie Rechtschreib- und Grammatikfehler in Ihren Meeting-Notizen und verbessern Sie Ihren Schreibstil

Greifen Sie von überall auf ClickUp AI zu und helfen Sie Ihren Teams, problemlos an OKR-Meetings teilzunehmen

Fassen Sie Ihre Aufgaben und Dokumente in Sekundenschnelle mit ClickUp AI zusammen

Bereit für effektive OKR Meetings?

Inzwischen wissen Sie, wie OKRs die Strategien Ihres Unternehmens an seinen Zielen ausrichten, und OKR-Check-Ins sind entscheidend, um sicherzustellen, dass jeder seine Ziele und Schlüsselergebnisse im Auge behält.

Eine OKR-Software wie ClickUp hilft Ihnen dabei, ehrgeizige Ziele zu setzen, den Fortschritt zu überwachen und die Ergebnisse zu messen, denn mit dem Schreiben von OKRs in eine Tabelle oder auf Papier ist die Aufgabe nicht erledigt.

Um Ihnen zu helfen, die besten Ergebnisse zu erzielen, verfügt ClickUp über Features, die von der Einstellung und Nachverfolgung von Zielen bis hin zu vorgefertigten Vorlagen reichen.

Erstellen Sie umsetzbare OKRs und verbessern Sie Ihr Zielmanagement.

Für die besten Ergebnisse, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an .