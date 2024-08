Eine schrittweise Anleitung zur Erstellung eines OKR-Dashboards

Anders als Wichtige Leistungsindikatoren (KPIs), Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) sind in der Regel qualitativ und können schwer zu verfolgen sein. Das macht es schwer, sich im Meer der Aufgaben zurechtzufinden und sicherzustellen, dass Sie in die richtige Richtung gehen. Zum Glück können Sie auf ein gutes OKR-Dashboard als Kompass zurückgreifen. 🧭

Ein gut entwickeltes Dashboard gibt Ihnen einen detaillierten visuellen Überblick über Ihren Fortschritt und Ihre Leistung, so dass Sie das gesamte Team auf dem gleichen Stand halten und datengestützte Entscheidungen treffen können, anstatt im Dunkeln zu tappen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über OKR-Dashboards wissen müssen, und lernen, wie Sie ein solches Dashboard von Grund auf erstellen können. Wir schlagen Ihnen die besten Methoden und Tools vor, die Sie nicht überfordern, aber dennoch alle notwendigen Informationen bereitstellen.

Was ist ein OKR-Dashboard?

Ein OKR-Dashboard ist ein visuelles Projektmanagement-Werkzeug mit dem Sie mühelos zielfortschritt verfolgen und Aufgaben durch Grafiken, Diagramme und ähnliche dynamische Elemente. Ihr Hauptzweck besteht darin, große Datenmengen zusammenzufassen, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie nutzen können, um Ihren Zielen näher zu kommen. 🎯

Erstellen Sie detaillierte Dashboards und fügen Sie auf einfache Weise Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprintpunkte, die Aufgaben pro Status und die Bugs pro Ansicht anzuzeigen

Das Dashboard richtet sich zwar hauptsächlich an Projekt-/Produktmanager und Führungskräfte der C-Ebene, kann aber auch für Mitarbeiter in der gesamten Hierarchie hilfreich sein. Es hilft Ihnen, die OKRs in nachverfolgbare Initiativen aufzuschlüsseln, um ein Projekt überschaubarer zu machen und sicherzustellen, dass sich jeder über seinen Beitrag und seine Rolle im Klaren ist.

Außerdem umfassen nicht alle OKR-Dashboards die Unternehmensebene projekte und Ziele . Sie können auch individuelle Dashboards verwenden, um die persönlichen OKRs eines jeden Mitarbeiters zu verfolgen, was ihm hilft, motiviert zu bleiben, und Ihnen die Möglichkeit gibt, ihn besser kennenzulernen.

Unabhängig von seiner Verwendung sorgt ein gut entwickeltes Dashboard dafür, dass Sie nicht mit einer Vielzahl von Tabellen und Dokumenten jonglieren müssen, um den aktuellen Stand Ihres Projekts und die Leistung Ihres Teams zu verstehen. Alle wichtigen Informationen werden übersichtlich und visuell ansprechend dargestellt, so dass mehr Zeit bleibt für entscheidungsfindung .

Die wichtigsten Merkmale eines OKR-Dashboards

Zu vereinfachung der Berichterstattung und datengesteuerte Entscheidungen zu erleichtern, sollte ein OKR-Dashboard die folgenden Schlüsselelemente enthalten:

Visualisierungstools-Ziele können manchmal vage sein, weil sie durch Schlüsselergebnisse und Initiativen weiter konkretisiert werden. Daher muss Ihr OKR-Dashboard visuelle Elemente bieten, die dies berücksichtigen. Wenn es nicht über einfache Tortendiagramme und numerische Zielvorgaben hinausgeht, sind Sie möglicherweise nicht in der Lagedie notwendigen Daten zu visualisieren um den Fortschritt richtig zu verfolgen Eine benutzerfreundliche Oberfläche Wie bereits erwähnt, kann ein OKR-Dashboard jedem in Ihrem Unternehmen dienen, daher sollte es unabhängig von den technischen Kenntnissen des Benutzers einfach zu navigieren sein. Alle wichtigen Informationen sollten übersichtlich dargestellt werden, damit Ihr Team nicht lange nach den benötigten Daten suchen muss. Idealerweise sollte Ihr Dashboard auch mobilfreundlich sein, damit Sie wichtige Aktualisierungen auch unterwegs verfolgen können Echtzeitdaten Sie können sich kein genaues Bild von Ihren Fortschritten machen, wenn Ihr Dashboard nicht in Echtzeit (oder zumindest häufig genug, um alle wichtigen Änderungen zu berücksichtigen) aktualisiert wird. Stellen Sie sicher, dass Ihr Dashboard nahtlos mit Datenquellen und anderen Anwendungen verbunden ist, die Sie zur Erreichung des Ziels verwenden Meilensteine und Zeitpläne Manche Ziele können eine Weile dauern, daher sind Meilensteine ein hervorragendes Mittel, um die Moral Ihres Teams zu stärken, wenn sie auf halbem Weg durch das Projekt sinkt. Zeitpläne können ebenfalls nützlich sein, da sie allen Beteiligten einen umfassenden Fahrplan an die Hand geben Anpassungsmöglichkeiten Im Idealfall kann sich Ihr Dashboard an verschiedene Teams anpassen und relevante Informationen liefern, ohne die Teammitglieder mit Daten abzulenken, die sie nicht betreffen. Andernfalls müssen Sie möglicherweise mehrere Dashboards für denselben OKR erstellen

Was sind die Vorteile eines OKR-Dashboards?

Wenn Sie ein Dashboard erstellen, das alle oben genannten Punkte erfüllt, können Sie von zahlreichen Vorteilen profitieren. Lassen Sie uns die wichtigsten durchgehen. 🌟

Optimierte Kommunikation der strategischen OKRs

OKRs sind in der Regel ehrgeizig und betreffen mehrere Teams im gesamten Unternehmen. Ohne ein zentrales System zu ihrer Visualisierung besteht die Gefahr von Missverständnissen und die Gefahr von Projektsilos.

Die ClickUp Item Hubs-Ansicht erleichtert das Sortieren von Dokumenten, Dashboards und Whiteboards nach "kürzlich", "Favoriten" oder "von mir erstellt"

Ein OKR-Dashboard bringt alle relevanten Parteien zusammen, um Klarheit und einen umfassenden Überblick über alle notwendigen Initiativen zu gewährleisten. So können die Mitarbeiter sehen, wie sich ihre Arbeit in das Gesamtbild einfügt, und erhalten den Kontext, den sie benötigen, um sie effektiv zu erledigen.

Eine umfassende Dashboard-Plattform kann auch über integrierte kollaborationsfunktionen , wodurch der Bedarf an zusätzlichen produktivitätsanwendungen . Dies kann Ihren Arbeitsablauf zentralisieren und zeitraubende Ineffizienzen beseitigen.

Einfache Überwachung der Aktivitäten

Wenn Ihre Teams auf ihre wichtigsten Ergebnisse hinarbeiten, wollen Sie immer auf dem Laufenden bleiben. Mit einem OKR-Dashboard können Sie dies ohne zahllose Meetings und Check-ins erreichen. Sie können genau sehen, wie viel Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt geleistet wird und haben alle notwendigen Aktualisierungen auf einen Blick zur Verfügung.

Beachten Sie, dass dies nur möglich ist, wenn Ihr dashboard-Software integriert sich mit planungstools um eine Aufgabenverfolgung in Echtzeit zu ermöglichen. Dies ist nicht bei jeder Lösung der Fall, daher müssen Sie möglicherweise eine der folgenden Maßnahmen ergreifen:

Suchen Sie nach einer Anwendung, die sich mit bestehenden Anwendungen in Ihrem Arbeitsablauf verbinden lässt

Wählen Sie eine robustere Plattform, die über einfache OKR-Berichte und Visualisierung hinausgeht

Gamification-Möglichkeiten

OKR-Dashboards werden nicht nur für die Datenanalyse verwendet - sie helfen Ihnen auch dabei, Ihren Arbeitsablauf zu bereichern und die Mitarbeiter zu motivieren durch Gamification. Laut eine Umfrage ist dies eine kluge Idee, denn 89 % der Mitarbeiter gaben an, dass Gamification sie dazu produktiver und 88 % berichteten über ein höheres Maß an Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

Es gibt unzählige Gamification-Optionen, die Sie erkunden können, und Ihr OKR-Dashboard spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sie können ein Belohnungssystem einrichten, das auf Meilensteinen, Initiativen und wichtigen Ergebnissen basiert, um Ihre Mitarbeiter zu begeistern und zu motivieren. 🥇

Beziehungen zwischen Aufgaben und Meilensteinaufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp anzeigen

Sie können auch einen gesunden Wettbewerb einführen, indem Sie Punktesysteme, Bestenlisten und ähnliche Elemente hinzufügen. Übertreiben Sie es aber nicht, denn Sie wollen ja nicht, dass der Wettbewerb auf Kosten der Zusammenarbeit geht.

Bessere Teamarbeit und Verantwortlichkeit

Apropos Zusammenarbeit: OKR-Dashboards beseitigen viele Hindernisse für die Teamarbeit, wie z. B.:

Unklare Aufgaben

Engpässe in der Kommunikation

Unfähigkeit, das große Ganze zu sehen

Neben den OKRs werden in der Regel auch die zugehörigen Schlüsselinitiativen angezeigt, um sicherzustellen, dass die Zuständigkeiten aller Beteiligten klar festgelegt sind. Auf diese Weise wird Verwirrung beseitigt und Sie können jede Initiative einem Teammitglied zuordnen und die Ursache von Ineffizienzen im Handumdrehen ermitteln. 🔍

Ein Dashboard gewährleistet außerdem vollständige Transparenz , was Wunder bewirken kann für vertrauen aufbauen innerhalb Ihres Unternehmens. Außerdem werden die Mitarbeiter ermutigt, Wissen zu teilen und sich gegenseitig zu helfen, wenn jeder die Aufgaben seiner Kollegen sehen kann.

Wie erstellt man ein OKR-Dashboard?

Ein solides OKR-Dashboard lässt sich nicht über Nacht erstellen - Sie müssen mehrere Schritte durchlaufen und verschiedene Entscheidungsträger konsultieren, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Daten vorhanden sind. Außerdem müssen Sie die richtige Dashboard-Software mit all den Funktionen finden, die wir weiter oben in diesem Leitfaden besprochen haben, und es gibt viele Optionen zur Auswahl.

Um Ihre Suche zu verkürzen, empfehlen wir Ihnen ClickUp -eine All-in-One-Projektmanagementlösung, mit der Sie den Überblick über Ihre Arbeitsabläufe behalten und Fortschritte mühelos verfolgen können. 🤩

Dashboards in ClickUp 3.0 geben agilen Projektmanagern einen schnellen Überblick über die verbleibenden Aufgaben und Prioritäten des Teams für die Woche sowie detaillierte Burnup- und Burndown-Charts

Mit ClickUp Dashboards mit ClickUp Dashboards können Sie Ihr ideales OKR-Dashboard erstellen, das Ihnen verwertbare Einblicke in alle von Ihnen benötigten Daten bietet. Wir zeigen Ihnen genau, wie das geht, indem wir die einzelnen Schritte des Dashboard-Erstellungsprozesses durchgehen.

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Ziele

Ein OKR-Dashboard kann sich auf ein oder mehrere Ziele gleichzeitig konzentrieren. Es kann auch unternehmensweite oder mitarbeiterspezifische Ziele umfassen. Bei so vielen Optionen kann die Auswahl der richtigen Ziele für das Dashboard eine Herausforderung sein. Dennoch ist es wichtig, dieser Entscheidung die Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen, die sie verdient, da sie sich auf alle weiteren Schritte auswirken wird.

Wenn Sie einen Ausgangspunkt für die Definition Ihrer Ziele benötigen, beginnen Sie mit der Mission und Vision Ihres Unternehmens. OKRs sollten ehrgeizig und inspirierend sein, zögern Sie also nicht, sich hohe Ziele zu setzen. 💯

Da Sie sie nicht quantifizieren müssen, brauchen Sie sich nicht zu sorgen, wenn ein Ziel vage erscheint. "Markenbekanntheit erhöhen" ist ein perfektes Beispiel für ein gültiges Ziel, auch wenn es auf den ersten Blick zweideutig erscheint. Sie werden es später in Schlüsselergebnisse und Initiativen aufschlüsseln, so dass Sie immer noch eine konkrete Möglichkeit haben, den Fortschritt zu messen.

Sobald Sie sich Ihre Ziele überlegt haben, können Sie ClickUp-Ziele um sie zum Leben zu erwecken. Dank verschiedener Visualisierungsoptionen finden Sie für jeden Zieltyp die passende Grafik.

Erstellen Sie mit ClickUp Goals Ihr OKR-Framework und verfolgen Sie es mit zahlreichen visuellen Elementen

ClickUp bietet flexible Zielverteilungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, jedem Team einen Überblick über die relevanten Ziele zu geben, ohne unnötige Informationen. Für zusätzliche Übersichtlichkeit können Sie Ziele auch in Ordnern gruppieren.

Die Fortschrittsverfolgung erfolgt automatisch in Echtzeit, so dass Sie sich nicht mit Datenverzögerungen herumschlagen müssen. Wann immer Sie einen Blick auf das Dashboard werfen, wissen Sie genau, wie nah Sie an der Erreichung Ihrer Ziele sind.

Schritt 2: Definieren Sie wichtige Ergebnisse und Initiativen

Wenn Sie Ihre Ziele festgelegt haben, ist es an der Zeit, granularer zu werden und zu sehen, wie Sie sie erreichen wollen. Mit anderen Worten: Sie müssen für jedes Ziel die wichtigsten Ergebnisse und die entsprechenden Initiativen festlegen.

Zwei bis fünf Schlüsselergebnisse pro Ziel sind ein guter Wert, obwohl diese Zahl nicht in Stein gemeißelt ist. Wichtig ist nur, dass Sie die wichtigsten Ergebnisse mit den Zielen in Einklang bringen und einen klaren Fahrplan erstellen, den Ihr Team befolgen kann.

Um auf das Beispiel der Markenbekanntheit zurückzukommen, könnten Ihre Schlüsselergebnisse sein:

Schreiben und Veröffentlichen von 30 Gastbeiträgen bis zum Ende des 2 Eingehen von fünf Partnerschaften mit einflussreichen Branchenvertretern in Q1 Erstellung von 40 Podcasts bis zum Ende des Jahres

Jedes dieser Schlüsselergebnisse kann weiter in spezifische Initiativen unterteilt werden. Initiativen für das Schreiben von 30 Gastbeiträgen können zum Beispiel sein:

Erstellung von Themen und Gliederungen für alle 30 Artikel bis zum Ende des Monats Schreiben von drei Artikeln pro Woche Ermittlung von 15 maßgeblichen Websites, auf denen die Gastbeiträge veröffentlicht werden sollen

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Schlüsselergebnisse und -initiativen an einem zentralen Ort gesammelt werden, sonst können Sie sie nicht effektiv verfolgen. Aus diesem Grund ClickUp-Aufgaben ermöglicht es Ihnen, diese zusammenzuführen und übersichtlich zu halten. 🗓️

Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert die Verwaltung von Aufgaben, und Sie können verschiedene Ansichten verwenden, um einen klaren Überblick über den Arbeitsablauf zu erhalten.

Verwenden Sie ClickUp Tasks, um wichtige Ergebnisse und Initiativen ohne unübersichtliche Tabellenkalkulationen zu skizzieren

ClickUp bietet außerdem verschiedene Automatisierungen, wiederkehrende Aufgaben und ähnliche Funktionen, die den Arbeitsaufwand minimieren und mehr Zeit für Entscheidungen lassen.

Schritt 3: Bestimmen Sie das Layout des Dashboards

Nachdem Sie OKRs und Initiativen identifiziert haben, ist es an der Zeit zu entscheiden, wie Sie diese in Ihrem Dashboard strukturieren wollen. Hier sind Ihnen keine Grenzen gesetzt, vor allem wenn Sie die über 50 Widgets von ClickUp und die zahlreichen Anpassungsoptionen nutzen.

Wenn Sie unsicher sind, wo Sie anfangen sollen, können Sie eine OKR Dashboard-Vorlage um einige Anregungen zu erhalten. Zum Beispiel die ClickUp OKR-Vorlage enthält alle Elemente, die Sie benötigen, um Ihre OKRs so zu organisieren, wie Sie es für richtig halten. Sie erhalten fünf benutzerdefinierte Felder und Ansichtstypen sowie sieben Status, um OKRs punktgenau zu verfolgen.

Strukturieren Sie Ihre OKRs und Initiativen mühelos mit der ClickUp OKR-Vorlage

Neben der universellen OKR-Vorlage können Sie auch spezielle Vorlagen nutzen, wie die ClickUp Vorlage für einen strategischen Marketingplan . Sie kommt mit vorgegebenen Feldern und Elementen, die auf marketingplanung und ermöglicht es Ihnen, mit minimalem manuellem Aufwand eine effektive Strategie zu entwickeln.

Schließlich können Sie sich einige ClickUp Dashboard Beispiele um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie Ihr OKR-Dashboard aussehen sollte. Jedes Element Ihres ClickUp-Dashboards ist vollständig anpassbar, so dass Sie es an Ihre OKRs und andere Besonderheiten anpassen können.

Achten Sie bei der Gestaltung des Layouts Ihres Dashboards auf Benutzerfreundlichkeit, um sicherzustellen, dass alle relevanten Teammitglieder nahtlos durch das Dashboard navigieren können. Sie müssen ein Gleichgewicht zwischen Form und Funktion finden, also experimentieren Sie mit verschiedenen Designs, um herauszufinden, was am besten funktioniert. 🧪

Nicht alle OKR-Fortschritte lassen sich anhand spezifischer Initiativen und deren Abschluss nachverfolgen. Wenn Sie beispielsweise eine Klinik betreiben und die Verbesserung der Patientenerfahrung als Hauptziel festlegen, kann das Erreichen einer bestimmten durchschnittlichen Wartezeit eines der wichtigsten Ergebnisse sein. In diesem Fall sollte Ihr OKR-Dashboard mit einer Plattform verbunden sein, die Wartezeiten misst, damit Sie die erforderlichen Informationen erhalten, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind.

Sie haben höchstwahrscheinlich eine etablierten Arbeitsablauf und Ihr Dashboard muss sich in diesen einfügen, anstatt dass Sie erhebliche Prozessänderungen vornehmen müssen. Deshalb brauchen Sie eine Dashboard-Lösung, die sich nahtlos in Ihre wichtigen Datenquellen integrieren lässt.

Mit Drill-Down-Funktionen in Dashboards können Sie Ihre Daten bis ins kleinste Detail aufschlüsseln

ClickUp macht dies auf drei Arten möglich:

Native Integrationen (Slack, Everhour, Front, und viele mehr)

Integration mit Zapier , mit der Sie ClickUp mit Hunderten von zusätzlichen Apps verbinden können

, mit der Sie ClickUp mit Hunderten von zusätzlichen Apps verbinden können ClickUp-API , mit der Sie benutzerdefinierte Integrationen erstellen können

Sie haben die Freiheit, ClickUp an Ihre Bedürfnisse anzupassen und sicherzustellen, dass Ihr Dashboard keine Wünsche offen lässt. 🪨

Natürlich kann das Dashboard auch Daten aus den anderen ClickUp-Lösungen (Aufgaben, Ziele usw.) abrufen, so dass Sie immer auf dem Laufenden bleiben können.

Schritt 5: Überprüfen Sie Ihr OKR-Dashboard und passen Sie es an

Nur weil Ihr Dashboard eingerichtet ist und läuft, heißt das nicht, dass Ihre Arbeit vorbei ist. Während Sie Ihre OKRs verfolgen, werden Sie vielleicht verbesserungswürdige Bereiche feststellen. Einige Benutzer könnten es zum Beispiel unintuitiv finden oder feststellen, dass wichtige Daten fehlen.

Auch Ihre OKRs werden sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, so dass regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen von entscheidender Bedeutung sind. Wenn Sie langfristige OKRs haben, sollte eine vierteljährliche Überprüfung ausreichen. Dies gilt nicht, wenn Sie das Dashboard für kleinere Projekte oder die Überwachung einzelner Mitarbeiter verwenden, da Sie wahrscheinlich häufigere Überprüfungen benötigen.

Die Geschäftswelt bewegt sich blitzschnell, so dass Sie auch für Überraschungen offen sein sollten, die eine Anpassung Ihrer OKRs oder eine Neugewichtung Ihrer Prioritäten erfordern. Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass Sie Ihr Dashboard nicht einrichten und vergessen, sondern es bei Bedarf aktualisieren.

Schließlich sollten Sie Ihr Dashboard nutzen, um Erfolge zu feiern und wichtigen Meilensteinen . Ein Schulterklopfen trägt wesentlich zur Zufriedenheit der Mitarbeiter bei, und Ihr Dashboard wird Ihnen zeigen, wer es am meisten verdient hat. 🤓

Erstellen Sie ein erstklassiges OKR-Dashboard mit ClickUp

Ohne eine OKR-Dashboard-Vorlage ist die Einrichtung eines OKR-Dashboards zwar mit einigem Aufwand verbunden, aber es ist eine kritische Komponente für Ihr Berichtswesen. Sie behalten die vollständige Kontrolle über die OKRs Ihres Teams und treffen Entscheidungen mit viel mehr Sicherheit.

Auch Ihr Team wird das Dashboard zu schätzen wissen, denn es kann es nutzen, um den Überblick über seine Arbeitsabläufe zu behalten und bei Bedarf einen Motivationsschub zu erhalten. 💨

Mit ClickUp profitieren Sie von den oben genannten und vielen weiteren Vorteilen. ClickUp ist eine der intuitivsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, um robuste OKR-Dashboards zu erstellen und Ihre Projekte effizienter zu verwalten. So können Sie Ihr Berichtswesen optimieren und die Vorteile von Echtzeitdaten auf Knopfdruck nutzen, erstellen Sie noch heute ein ClickUp-Konto .