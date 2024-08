10 Vorlagen für Karrieremodelle zur Förderung der Entwicklung Ihres Teams

Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ihren Mitarbeitern zu helfen, ihre Karriereziele zu erreichen. 🏆

Vorlagen für Karrieremodelle sind ein leistungsfähiges Instrument, das Führungskräften und ihren Teammitgliedern hilft, Karrieremöglichkeiten zu erkennen und sie mit einem Fahrplan zu unterstützen, um wichtige Meilensteine zu erreichen.

Auf dem schnelllebigen und wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt von heute müssen Mitarbeiter ständig neue Fähigkeiten und Kenntnisse entwickeln, um ihre Karriere voranzutreiben. Für neu eingestellte Mitarbeiter ist es wichtig, dass das Onboarding-Erlebnis zu personalisieren um ein klares Bild davon zu vermitteln, wie sie in ihrer Rolle erfolgreich sein können.

Vorlagen für Karrierefahrpläne helfen Unternehmen auch dabei, Talente zu binden, indem sie Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die Unterstützung der Mitarbeiterentwicklung zeigt Ihrem Team, dass die Führung in ihre Zukunft investiert und möchte, dass sie mit dem Unternehmen wachsen.

Erfahren Sie, was Vorlagen für Karrierepläne sind, was eine gute Vorlage ausmacht und welche 10 der besten Vorlagen für Karrierepläne Sie verwenden können, um Ihrem Team den Weg zum Wachstum zu ebnen.

Was sind Vorlagen für Karrierepläne?

Vorlagen für Karrierepläne sind visuelle, motivierende Werkzeuge, die Mitarbeitern und ihren Managern helfen karriereziele zu identifizieren die aktuellen Fähigkeiten und Kompetenzen zu bewerten und einen Aktionsplan zur Erreichung dieser Ziele zu entwerfen.

Sie können Abschnitte enthalten zur Festlegung SMARTe Ziele identifizierung von Ausbildung und entwicklungsmöglichkeiten , produktivitätsmetriken und die Verfolgung der Fortschritte im Laufe der Zeit. Die Vorlagen für den Karrierefahrplan können an die spezifischen Bedürfnisse und Karriereziele jedes Einzelnen angepasst werden.

Was macht eine gute Vorlage für einen Karriereplan aus?

Eine gute Vorlage für einen Karriereplan sollte einfach zu benutzen und zu verstehen sein. Sie sollte messbare Karriereziele aufschlüsseln, eine aktuelle oder bestimmte Fähigkeit und Kompetenzen bewerten und Handlungsoptionen aufzeigen arbeitsgewohnheiten um diese Ziele zu erreichen.

Um sicherzustellen, dass Ihre Karrierekarte effektiv ist, sollte sie leicht zugänglich und in bestehende Arbeitsabläufe integriert sein. Es ist hilfreich, die Karrierekarte eines jeden Mitarbeiters mit seinen individuellen 1-on-1-Agenden, relevanten Aufgaben oder leistungsbeurteilungen um den Plan im Auge zu behalten und regelmäßige Überprüfungen zu ermöglichen.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Für den Fall, dass sich die Prioritäten eines Mitarbeiters ändern, sollte die Laufbahnkarte eine Anpassung an die Rolle oder die abteilungsspezifischen Bedürfnisse und Karriereziele des jeweiligen Mitarbeiters ermöglichen. Die Laufbahnpläne der Mitarbeiter sollten regelmäßig aktualisiert werden, um Änderungen der Karriereziele widerzuspiegeln und die im Laufe der Zeit erzielten Fortschritte darzustellen.

Wie motivieren Laufbahnpläne die Mitarbeiter?

Karrierepläne geben den Mitarbeitern eine Richtung vor und einen Sinn in ihrer Arbeit. Wenn Mitarbeiter ein klares Gefühl dafür haben, was sie erwarten und wie Erfolg aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie sich in ihrer aktuellen Rolle festgefahren fühlen, was zu Desengagement und mangelnder Motivation führen kann.

Manager können Karrierepläne auch nutzen, um eine Kultur der Transparenz und Fairness zu fördern. Wenn die Mitarbeiter die Kriterien für Beförderungen und Aufstieg verstehen, glauben sie eher, dass ihr Arbeitgeber Entscheidungen auf der Grundlage von Verdiensten trifft. Dies kann zu einem größeren Vertrauen in das Unternehmen und einer stärkeren Loyalität der Mitarbeiter führen.

10 Vorlagen für Karrierepläne

Der Aufbau eines produktiven, erfolgreichen Teams beginnt mit den richtigen Instrumenten, die langfristiges Wachstum und berufliche Entwicklung fördern. Nutzen Sie die folgenden Vorlagen für Karrierepläne, um Ihre Mitarbeiter auf ihrem Karriereweg zu unterstützen.

1. ClickUp Vorlage für den Karriereweg

ClickUp-Karrierepfad-Vorlage

Sie müssen schnell einen Mitarbeiter mit klar definierten Karrierezielen einrichten? Verwenden Sie die ClickUp Karriereweg-Vorlage um einen detaillierten Karriereplan zu erstellen, der die persönlichen Karrierewünsche und die organisatorischen Ziele verfolgt, um Wachstumschancen zu fördern.

Fügen Sie Abschnitte für die Identifizierung von Schlüsselqualifikationen und -kompetenzen, Aktionspläne für jedes Ziel und Zielkennzahlen hinzu, auf die Sie sich konzentrieren wollen. Sie können diese Vorlage auch verwenden, um Ihre Fortschritte an einem Ort zu verfolgen und so einen soliden Karrierefahrplan zu erstellen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Mitarbeiterentwicklungsplan Vorlage

ClickUp Vorlage für Personalentwicklungsplan

Jeder Mitarbeiter bringt seine eigenen Stärken und Kenntnisse in ein Team oder eine Abteilung ein. Befolgen Sie die ClickUp Vorlage für einen Mitarbeiterentwicklungsplan zum Erstellen eines entwicklungsplan zur Verbesserung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter. Diese Vorlage enthält Abschnitte zur Identifizierung von Entwicklungsbereichen, zur Festlegung von Zielen und erstellung von Aktionsplänen um diese Ziele zu erreichen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Persönlicher Entwicklungsplan Vorlage

ClickUp Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan

Wenn Sie Ihren Teammitgliedern helfen, ihre persönliche Entwicklung und ihren Karriereplan selbst in die Hand zu nehmen, hat das sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen zahlreiche Vorteile. Wenn Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Entwicklungsbereiche zu identifizieren und umsetzbare Pläne zu erstellen, sind sie mit größerer Wahrscheinlichkeit engagiert und motiviert bei ihrer Arbeit.

Die Website ClickUp Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan hilft Arbeitnehmern, einen Karrierefahrplan für persönliches Wachstum und Entwicklung zu erstellen. Die Vorlage enthält Abschnitte zur Festlegung persönlicher Ziele, zur Ermittlung von Stärken und Schwächen und zur Erstellung von Aktionsplänen zur Erreichung dieser Karriereziele. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Leistungsbericht Vorlage

ClickUp-Leistungsbericht-Vorlage

Ohne eine angemessene Dokumentation kann man leicht in die Falle des Recency Bias tappen. Dabei handelt es sich um eine kognitive Voreingenommenheit, bei der aktuelle Ereignisse gegenüber historischen bevorzugt werden, was häufig dann geschieht, wenn es keine Fakten oder Messgrößen gibt, auf die man sich bei der Leistungsbewertung beziehen kann.

Die ClickUp Leistungsbericht Vorlage soll Managern helfen, die Leistung ihrer Mitarbeiter genau zu bewerten, um die beste Karriereplanung zu ermöglichen. Die Vorlage enthält Abschnitte zur Verfolgung des Fortschritts bei der Erreichung von Zielen, zur Identifizierung von verbesserungswürdigen Bereichen und zur Erstellung von Aktionsplänen zur Behebung von Leistungslücken. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Leistungsbeurteilung Vorlage

ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

Die ClickUp-Vorlage zur Leistungsbewertung ist eine anpassbare Vorlage, die Managern und Mitarbeitern hilft, sich auf Leistungsbeurteilungen vorzubereiten. Die Vorlage enthält Abschnitte zur Leistungsbeurteilung, zur Identifizierung verbesserungswürdiger Bereiche und zur Erstellung von Aktionsplänen zur Behebung von Leistungsdefiziten.

Mit dieser Vorlage können sich die Mitarbeiter mit konkreten Beispielen für ihre Leistungen und Verbesserungsmöglichkeiten auf die Leistungsbeurteilung vorbereiten. Die Vorlage kann auch Managern helfen, produktive Gespräche mit ihren Mitarbeitern zu führen und umsetzbares Feedback zu verbesserungswürdigen Bereichen zu geben.

Mithilfe dieser Vorlage können Manager ein transparenteres und kooperatives Umfeld schaffen, das Verantwortlichkeit, Wachstum und Entwicklung fördert! Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage

ClickUp 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage

Ein erfolgreiches Onboarding beginnt mit der Vorbereitung. Die ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage wurde entwickelt, um neuen Mitarbeitern bei der Erstellung eines fahrplan für den Erfolg in den ersten 90 Tagen im Job .

Die Vorlage enthält Abschnitte zur Festlegung von Zielen, zur Ermittlung von Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erstellung von Aktionsplänen zur Erreichung dieser Ziele.

Mit dieser Ressource können Manager neuen Mitarbeitern ein klares Verständnis ihrer Aufgaben, Unternehmensziele und Erwartungen vermitteln. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Bonus Matrix Vorlage

ClickUp-Bonus-Matrix-Vorlage

Wer liebt nicht ein Anreizprogramm? Präsentieren Sie die Vergünstigungen, die Mitarbeitern für das Erreichen bestimmter Meilensteine angeboten werden, um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen!

Die ClickUp-Bonus-Matrix-Vorlage ist eine anpassbare Vorlage, die Managern hilft, leistungsabhängige Boni für Mitarbeiter zu berechnen. Die Vorlage enthält Abschnitte für die Festlegung von Leistungskriterien, die Berechnung von Bonusbeträgen und die Verfolgung von Bonuszahlungen. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Roadmap Whiteboard Vorlage

ClickUp Roadmap Whiteboard-Vorlage

Die ClickUp Roadmap Whiteboard-Vorlage ist eine universelle Planungsvorlage, die Teams bei der Erstellung einer visuellen Roadmap für scoping von Projekten . Die Vorlage für den Karriereplan enthält Abschnitte für die Festlegung von Projektzielen, die Identifizierung der wichtigsten meilensteinen und die Erstellung von Aktionsplänen zur Erreichung dieser Ziele im Rahmen ihrer Karrierepläne. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp SMART-Ziel-Aktionsplan-Vorlage

ClickUp SMART-Ziel-Aktionsplan-Vorlage

Die ClickUp SMART-Ziel-Aktionsplan-Vorlage ist eine anpassbare Vorlage, die Einzelpersonen und Teams dabei hilft, SMART-Ziele zu setzen und Aktionspläne zu erstellen, um diese Ziele zu erreichen. Von den Vorlagen für Karrierefahrpläne enthält diese Vorlage Abschnitte für die Festlegung spezifischer, messbarer, erreichbarer, relevanter und zeitgebundener Ziele. Diese Vorlage herunterladen

10. ClickUp Meilenstein-Diagramm Vorlage

ClickUp Meilenstein-Diagramm-Vorlage

Die ClickUp-Meilenstein-Diagramm-Vorlage ist eine anpassbare Vorlage, die Teams bei der Visualisierung von Projektmeilensteinen und -terminen unterstützt. Die Vorlage enthält Abschnitte für die Identifizierung von wichtigen Meilensteinen, die Festlegung von Terminen und die Verfolgung des Fortschritts in Richtung dieser Meilensteine. Diese Vorlage herunterladen

Wachsen Sie Ihr Dream Team mit ClickUp

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, die Verantwortung für ihre Karriereplanung und -entwicklung zu übernehmen, und legen Sie gleichzeitig klare Erwartungen und standardisierte Prozesse für sie fest! Wenn Sie ein Umfeld schaffen, in dem Ihre Mitarbeiter Zeit und Aufmerksamkeit für ihre Karriereziele aufbringen können, identifizieren Sie Entwicklungsbereiche und erstellen bessere Fahrpläne, um ihre Ziele zu erreichen.

Vereinfachen Sie mit unseren schnellen, leicht verständlichen Vorlagen die Karrierepläne für Manager und Mitarbeiter. Jetzt, wo Sie die Ressourcen haben, um Ihr Team bei der Erreichung seiner beruflichen Ziele zu unterstützen, können Sie damit beginnen, individuelle Karrierepläne für jeden Ihrer direkten Mitarbeiter in ClickUp zu erstellen.

Greifen Sie auf noch mehr Vorlagen für die Karriereplanung zu, plus 100 MB Speicherplatz, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, über 1.000 Integrationen, kollaborative Docs und vieles mehr - kostenlos und für immer in ClickUp ! 🦄