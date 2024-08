20+ Projektmanagement-Tipps für Vermarkter

Als vermarktung als Projektleiter ist es Ihre Aufgabe, den Überblick zu behalten, Ressourcen zuzuteilen und im Grunde alles zu verfolgen, was mit dem Projekt zusammenhängt.

Und wenn es darum geht, all diese Dinge tatsächlich zu verwalten marketing-Projekte das ist ein Balanceakt, den man lernen muss, wenn man eine Million verschiedener Aufgaben zu erledigen hat... 🤹‍♂️

Zum Glück für Sie haben wir ein paar hilfreiche Projektmanagement-Tipps von unserem ClickUp-Marketingteam und anderen Marketingexperten zusammengestellt.

Da sie in ihren jeweiligen Rollen mit Herausforderungen konfrontiert waren, haben sie einiges über das Management und einen ausgewogenen Arbeitsablauf gelernt und würden gerne einige Weisheiten mit Ihnen teilen!

Werfen wir zunächst einen Blick auf die wichtigen Aufgaben von Marketing-Projektmanagern und auf die Voraussetzungen, die Sie mitbringen müssen, um in Ihrer Rolle brillieren zu können.

legen wir los, ja?!

Was machen Marketing-Projektmanager genau?

Marketing-Projektmanager sind dafür verantwortlich, eine Vision in die Realität umzusetzen. Dies kann durch das Management langer und komplexer projektlebenszyklen wie z.B. Initiierung, planung durchführung, Pflege und Abschluss von Projekten zur Erreichung bestimmter Ziele.

Ihre Aufgabe ist es, die umfang der Arbeit , KPIs, metriken , legen Budgets für Kampagnen fest und sorgen dafür, dass das Projekt pünktlich fertig wird.

Sie müssen nicht nur wissen, wie man ein großartiges Projekt aufbaut, sondern auch genau wissen, was zu tun ist, wenn alles zusammenbricht.

Nicht zu vergessen, dass Sie auch die Arbeit, das Team, die Erwartungen der Kunden und Stakeholder und die Projektergebnisse managen müssen.

da gibt es eine Menge zu jonglieren, nicht wahr?😅

So verrückt der Job eines Marketing-Projektmanagers auch sein kann, es ist auf jeden Fall eine aufregende und unterhaltsame Aufgabe.

Sie können Ihre Erfahrung verbessern, indem Sie etwas Zeit investieren, um die projektmanagement-Fähigkeiten die für Ihre Position erforderlich sind, und erfahren Sie, was einen guten Projektmanager ausmacht, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, was Sie anstreben sollten.

Und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen wollen, versuchen Sie, ein projektmanagementsoftware um Ihre Projektziele im Handumdrehen zu erreichen. Marketing-Projektmanagement-Software wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen, Ihre Prozesse zu optimieren, die individuellen Bedürfnisse Ihres Marketing-Teams zu erkennen und zu berücksichtigen und Ihre wertvolle Zeit zurückzugewinnen!

wäre das nicht schön?! 😉

Die wichtigsten Funktionen, die eine Projektmanagement-Software bieten sollte

Projektplanung : um Ihre Projekte effektiv zu planenSoftware für die Zusammenarbeit .

Für jedes Marketingprojekt, das erfolgreich sein soll, ist es wichtig, klar definierte Ziele zu haben. Die Bestimmung des Projektziels ist entscheidend für die Messung des Erfolgs Erfolg des Projekts . Der größte Vorteil der Definition von Projektzielen besteht darin, dass Sie Ihrem Team ein Ziel für sein kreatives Denken geben. > Wenn Sie ein Team leiten das Beste, was Sie für den Erfolg des Projekts tun können, ist, ihnen aus dem Weg zu gehen.

Jesse Ringer*, Methode und Metrik SEO Agentur - Gründer

Binden Sie Ihre Kunden in Ihre Arbeit ein, indem Sie Ihre freie Gastplätze ! Eine klare Kommunikation sollte für jede Agentur eine Priorität sein, da der Fortgang Ihrer Arbeit von der Zustimmung des Kunden abhängt. Anstatt 20 E-Mails hin und her zu schicken und den Überblick zu verlieren, worum es in den einzelnen Nachrichten ging, können Sie und Ihre Kunden den Projektfortschritt und alle bisherigen Mitteilungen an einem zentralen Ort verfolgen. Ihre Kunden können Kommentare hinterlassen, Änderungen direkt an den Dokumenten beantragen, den Status verschieben, Dashboards einsehen und vieles mehr!

Andy Dosev,* Vonazon - Projektleiter

Der größte "Hack" für unsere Marketingproduktivität war die Bündelung von Arbeit und der Schutz dieser Zeit im Kalender für den spezifischen Arbeitszweck. Wir haben unsere erste Agentur von 600 Besuchern/Monat auf 15.000 in 8 Monaten durch unsere Content-Marketing-"Batch-Tage" gesteigert Jeden Mittwochmorgen hatten wir Zeit für das Schreiben von Inhalten und für Promotion. Wir begannen mit den Aufgaben mit der höchsten Priorität aus dem Backlog und schafften es, in 2 Stunden so weit wie möglich zu kommen. Es fing klein an, aber die Auswirkungen veränderten unser gesamtes Geschäft. Heute wenden wir das gleiche Prinzip sowohl intern als auch bei der Unterstützung von Agenturen bei der Optimierung ihrer Prozesse in ClickUp an. > Fangen Sie klein an mit Ihren Batch-Arbeitsblöcken, stellen Sie sicher, dass Sie Klarheit darüber haben, woran Sie arbeiten wollen, bevor Sie beginnen, und passen Sie Ihre Blöcke dann nach Bedarf an!

Gray MacKenzie,* ZenPilot - Co-Founder

Für jedes Marketingteam ist ein klarer Kommunikationsfluss von entscheidender Bedeutung. Es spielt keine Rolle, ob Sie mit hochmodernen Tools oder einer "einfachen" Excel-Tabelle arbeiten - jedes Teammitglied muss sich seiner Verantwortung und seines Beitrags zu den Projekten bewusst sein. Im Marketing geht man nie allein, also muss die Aufgabenverteilung klar sein! In meinem Team haben wir einige Elemente der agilen Methodik Check-in- und Check-out-Meetings, schnelle Aktualisierungen, wöchentliche Sprints und monatliche Ziele. Dies hilft uns, schnell auf Änderungen zu reagieren und täglich zusammenzuarbeiten, auch wenn wir aus der Ferne arbeiten. Sind die Tools wichtig? Ja, natürlich! Aber nicht nur, um sie zu haben. Sie müssen Ihren Bedürfnissen entsprechen und Ihnen helfen, nicht Sie behindern.

Kasia Zielosko, Delante - Marketing Team Lead

Die besten digitalen Projektmanager wissen, wie die Wurst gemacht wird. Wenn Sie in Ihrer früheren Position kein Designer, Entwickler, Stratege, Werbetexter usw. waren, ist mein wichtigster Ratschlag, dass Sie lernen, wie diese Leute ihre Arbeit machen. Sprechen Sie mit ihnen, lesen Sie Blogs/Bücher oder abonnieren Sie Podcasts über diesen Bereich - und nehmen Sie sogar an ihren Meetings teil. Wenn Sie diese Hintergrundinformationen kennen, werden Sie unendlich viel besser verstehen, wie Sie diese Leute als Einzelpersonen managen können, wie Sie diese Art von Projekten managen können, und das wiederum wird Ihnen helfen, sich zu einem vielseitigeren Profi zu entwickeln.

Ericka Lewis,* Adhere Creative - Projektleiter

erfahren Sie mehr über Erikas Lösung für agiles Projektmanagement bei Adhere Creative ._

Besorgen Sie sich ein solides Projektmanagement-System und setzen Sie es sinnvoll ein. Schaffen Sie ein System für die Verwaltung Ihrer Projekte und Vorlagen innerhalb der Projektmanagement-Plattform, damit Sie problemlos neue, sofort einsatzbereite Projekte erstellen können.

Mandy McEwen,* Mod Girl Marketing - Gründer und CEO

Machen Sie sich Ihre Ziele klar und machen Sie sich bewusst, für welche Aufgaben Sie tatsächlich Zeit benötigen und welche Sie delegieren oder aufschieben können.

Gustavo Paniagua,* Slidebean - Leiter der Marketingabteilung

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die am besten geleiteten Projekte klare, detaillierte und gut definierte Ziele haben, und jemanden, der diese Ziele immer aus der Vogelperspektive im Blick hat. Im Marketing entscheiden oft kleine Details über Erfolg oder Misserfolg einer Kampagne, und deshalb haben die ausführenden Personen oft nicht die Möglichkeit, innezuhalten, sich zurückzulehnen und zu prüfen, ob sie sich immer noch auf das ursprüngliche Ziel des Projekts zubewegen. In einem solchen Szenario hilft ein Treffen pro Tag oder Woche, um zu überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, alle wieder auf Kurs zu bringen. Zweitens brauchen Sie klare Verantwortliche für jede Aufgabe, Aktivität und jedes Projekt. Selbst wenn es sich um eine Gruppenaufgabe handelt, z. B. eine Reihe von Blogbeiträgen zu einem bestimmten Thema, die von mehreren Teammitgliedern geschrieben werden, gibt es einen Verantwortlichen. So wird sichergestellt, dass die Verantwortlichkeit gegeben ist und nichts aus dem Blickfeld gerät.

Siddharth Deswal, Fyle - Direktor für Marketing

Beziehen Sie bei der Planung Ihres Projekts Ihr gesamtes Team mit ein. Ihr Projekt wird wahrscheinlich abteilungsübergreifend sein und erfordert ein hohes Maß an Zusammenarbeit, die bereits in der Planungsphase beginnen sollte. So können alle Beteiligten den Zeitrahmen für die Umsetzung, die Reihenfolge der zu erledigenden Aufgaben und die zu erwartenden Hindernisse mit einbeziehen. Wenn Sie Ihr Team frühzeitig einbeziehen, können Sie realistisch planen, so dass Sie nicht zu viel versprechen und zu wenig liefern müssen. Es wird auch sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft, da jeder weiß, was passiert und wie er zusammenarbeiten muss.

Matt Janaway,* Marketing Labs - CEO

Der beste Tipp, den ich je für das Management von Marketing-Projekten bekommen habe, war, dass Ihr Feedback niemals der Engpass sein darf, der ein Projekt daran hindert, voranzukommen. Wenn ich ein Marketingprojekt leite, bin ich in der Regel nur für die Festlegung der Strategie verantwortlich und beaufsichtige dann unser internes Marketingteam und die Auftragnehmer, die die eigentliche "Arbeit" machen. Das bedeutet, dass ich ständig nach meiner Meinung zu diesem Design oder diesem Artikel oder diesen Landing Pages gefragt werde. Ein durchdachtes Feedback zu geben, kostet nicht viel Zeit, aber es ist etwas, das ich tun muss (d. h. ich kann es nicht delegieren). Das bedeutet, dass ich, wenn ich mit dem Feedback trödele - was in der Regel eine Version von "sieht gut aus, bitte nimm diese kleine Änderung vor und mach weiter" ist - ein Projekt aufhalte (manchmal tagelang), weil ich nicht dazu gekommen bin, mir die 15 Minuten Zeit zu nehmen, die es braucht, um etwas anzuschauen. Wenn man das über die Dauer eines Projekts zusammenzählt, kann sich der Liefertermin um ein oder zwei Wochen verzögern, nur weil man ein paar Mal mit schnellem Feedback gewartet hat. Aus diesem Grund versuche ich, Feedbackanfragen nie länger als einen Tag liegen zu lassen.

Sam Malony,* Mailshake - Marketing Spezialist

Marketingprojekte erfordern oft so viele verschiedene Teile, dass es schwierig ist, das Endziel im Auge zu behalten. Deshalb beginnen wir jedes neue Projekt bei Userback mit einer einfachen, aber wirkungsvollen Frage: Wie sieht Erfolg aus? Durch die Beantwortung dieser einen Frage können wir unser Team ausrichten, das benötigte Tracking identifizieren und sicherstellen, dass all die verschiedenen Teile das Projekt vorantreiben, um unser ultimatives Ziel zu erreichen.

Matthew Johnson,* Userback - General Manager

Bei Marker.io steht das Produkt an erster Stelle, daher schreiben wir für jede neue Funktion, die wir entwickeln, umfangreiche Spezifikationen. Wir gehen an die Erstellung von Inhalten auf dieselbe Weise heran! Bevor wir eine einzige Zeile Inhalt schreiben, füllen wir eine detaillierte Spezifikationsvorlage aus: Was ist der Schmerzpunkt, wer ist die Zielgruppe, was ist der Inhaltstyp und das Format? Wir fragen uns auch: Erstellen wir diesen Inhalt für SEO, für Viralität, für Sales Enablement oder für den Markenaufbau? Wir haben festgestellt, dass wir mit dieser Methode jedes Mal hochwertige Inhalte produzieren können.

Lili van Belle,* Marker.io - Marketing Manager

Mehr erfahren über wie Marker.io die Fehlerverfolgung mit ClickUp verwaltet_ .

Überprüfen Sie Ihre Arbeitsabläufe jeden Monat und passen Sie das Projektmanagementsystem entsprechend an. Denken Sie daran, dass Ihre Prozesse Ihnen helfen sollen, schneller voranzukommen, und nicht, Sie zu bremsen. In einem schnelllebigen Arbeitsumfeld entwickeln sich Projekte und Teamdynamik schnell weiter. Die Verfahren, die noch vor ein paar Wochen sinnvoll waren, können schnell veraltet sein. Und wenn das der Fall ist, werden sie unweigerlich Ihre Teamkollegen frustrieren und die Gesamteffizienz der Arbeit (und die damit verbundene Zufriedenheit) verringern.

Vlad Shvets,* Paperform - Growth Marketer

Der Beginn neuer Projekte kann aufregend oder entmutigend sein. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die von neuen großen Projekten leicht überwältigt werden, dann empfehle ich Ihnen, mit einem Zeitplan zu beginnen. Ein Zeitplan für die Durchführung macht das Projekt überschaubarer und ist gleichzeitig ein Ansporn zum Handeln (wenn man merkt, dass man lieber früher als später loslegen sollte), ganz zu schweigen davon, dass er hilft, das Projekt pünktlich abzuschließen.

Katheriin Libert,* Outfunnel - Leiter Marketing

ClickUp ist ein großartiges Tool, mit dem Sie alle Ihre Kunden an einem Ort verwalten können. Als jemand, der den Überblick über das Unternehmen haben muss, insbesondere bei Großprojekten, ist ein nützlicher Tipp die Verwendung von "Tags" und der "Timeline"-Ansicht über "Alles" in Spaces. Unser Team ist angewiesen, Projekte, wie z. B. eine neue Website, als "Projectdev" zu kennzeichnen Wir haben dann eine Zeitleistenansicht in 'Alles', die alle Projekte mit diesem Tag 'Projectdev' anzeigt Dies bietet einen unglaublichen Überblick, der es mir ermöglicht, Start- und Endtermine sowie die Pipeline für das GESAMTE GESCHÄFT und alle Kunden zu beurteilen - und das alles in einer übersichtlichen Ansicht!

Matthew Carter,* Atomic Digital Marketing - Gründer und CEO

Versuchen Sie Ihr Bestes, um alle Ihre Projektmanagementbemühungen zu vereinen. Wenn Sie mehrere Apps für das Projektmanagement und die Zusammenarbeit verwenden, kann es für ein Teammitglied schwierig sein, mit all diesen Apps Schritt zu halten. Suchen Sie sich stattdessen eine Projektmanagement-Plattform, die alle Probleme auf einmal löst, z. B. ClickUp (besonders empfehlenswert), Asana oder Notion, und machen Sie Ihr Projekt zu einem lebenden Organismus auf dieser Plattform, damit sich Ihre Teammitglieder auf eine einzige Plattform konzentrieren können.

Selman Gokce,* UserGuiding - Inbound Marketer

It sucks to say this, but just because a project is a top priority for you as a marketer doesn't mean it's important for others involved in your project. Ihre Fachexperten rollen vielleicht buchstäblich mit den Augen bei dem Gedanken, ihre Zeit damit zu verbringen, Ihnen Input oder Feedback zu geben. Ihre Aufgabe Nr. 1 ist es also, die Leute HYPED zu machen Packen Sie sie am Kragen und zeigen Sie ihnen das große Ganze: mehr Traffic, mehr Leads, mehr Wachstum für das Unternehmen Geben Sie ihnen das Gefühl, dass sie Superhelden und großartige Menschen sind, weil sie Ihnen helfen Das können Sie erreichen, indem Sie die ClickUp-Aufgaben regelmäßig aktualisieren, jeden kleinen Fortschritt feiern und jeden an den Plan und seine Rolle darin erinnern._

Jakub Grajcar, STX Next

Inbound Marketing Lead

wir möchten uns bei allen bedanken, die an dieser Zusammenstellung von Projektmanagement-Tipps teilgenommen haben!_ 🙏🏽

und jetzt hören wir etwas von unserem ClickUp-Team!

Projektmanagement-Tipps vom ClickUp-Marketing-Team

Unser Marketing-Team weiß ein oder zwei Dinge über die Magie der Implementierung einer kostenlosen Projektmanagement-Software für die Arbeit 😉🧙🏻‍♀️

Sie verlassen sich auf ClickUp, um ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen, von Content und Social Media bis hin zu bezahlter Werbung und darüber hinaus.

ClickUp ist ein hervorragendes Werkzeug für zielverfolgung und ermöglicht es dem Team, Aufgaben schnell zu organisieren, teamübergreifende Projekte zu koordinieren und Marketingkampagnen zu verwalten.

Das Beste daran ist, dass sie all das und mehr an EINEM Ort tun können.

Hören Sie von unserem marketing team members on how they use ClickUp

ClickUp für Content Management ist ein echter Wendepunkt. Wir sind in der Lage, Aufgabenvorlagen für alle unsere Landing Pages zu erstellen, Engpässe mit unserem Board View Status Tracker leicht zu identifizieren und mit Hilfe von Tags und Prioritäten zu wissen, was als nächstes ansteht. Blog-Reviews werden mit Automatisierung , und E-Mail-Ströme können visualisiert werden auf Mind Maps . Die Anpassungsmöglichkeiten sind es, die ClickUp zu einem so leistungsstarken Werkzeug für Marketing-Teams machen.

Erica Chappell, Managing Editor

Unterschätzen Sie nicht den Wert von wiederkehrenden Aufgaben Jeder Tag im Leben eines Marketers ist einzigartig. Die Prioritäten ändern sich schnell, und wir müssen uns oft kurzfristig umorientieren. Dennoch gibt es viele gewohnheitsmäßige Aufgaben, die in unseren Rollen unerlässlich sind. Wir überwachen Daten, führen Audits durch, prüfen Wettbewerber, usw. Oft fallen diese einfachen, aber wichtigen Aufgaben unter den Tisch. Schaffen Sie ein System der Verantwortlichkeit für Ihre wiederkehrenden täglichen Aufgaben. So gewinnen Sie ein wenig Platz in Ihrem Gehirn, um sich auf die unvorhersehbare Arbeit zu konzentrieren, die vor Ihnen liegt.

Jeremy Galante, SEO Manager

Ein klar definiertes Projektziel und ein Verständnis des Umfangs, bevor man sich an die Ausführung macht. Mit einer gründlichen Gliederung, die die Projektzeitplan , Ziele und Strategie, können Sie die Effizienz bei der Nutzung von Zeit und Ressourcen des Unternehmens maximieren. Bringen Sie Blockaden von Anfang an ans Licht, schaffen Sie skalierbare Lösungen und halten Sie Ihr Team bei der Stange!

Sarah Gordon,* Creative Project Manager > Als Vermarkter jonglieren wir jeden Tag mit vielen verschiedenen Arten von Inhaltsaufgaben. > > Um mich auf das zu konzentrieren, was meine Aufmerksamkeit braucht, verwende ich eine Kombination aus > Home > und die > Task Tray > . > > Ich beginne auf der Startseite, suche die Aufgaben, die ich für den Tag erledigen muss, und verschiebe sie dann in die Aufgabenablage. Ich ziehe sie sogar in eine Reihenfolge, damit ich weiß, was ich in welcher Reihenfolge bearbeiten muss. > > So kann ich mich nicht nur auf das konzentrieren, was ich zu tun habe, sondern es ist auch sehr befriedigend, Aufgaben aus der Ablage zu entfernen, wenn ich sie im Laufe des Tages erledigt habe!

Greg Swan, Content Manager

Mein Nr. 1 Projektmanagement-Tipp für Marketingexperten ist: Unterschätzen Sie niemals die Macht der Organisation! Egal, ob Sie einen Post-it-Zettel, eine Projektmanagement-Plattform wie ClickUp oder die gute alte Excel-Tabellen ist die Organisation Ihrer Aufgaben der beste Weg, um den Überblick über Ihre Projekte zu behalten und Ihre Fristen einzuhalten.

Madison Leonard, Produktmarketing-Manager

Schlussfolgerung

Das Management von Marketingprojekten muss nicht so entmutigend sein.

Mit einer Projektmanagement-Software wie ClickUp! kann es sogar Spaß machen

Legen Sie klare Ziele fest, setzen Sie einen angemessenen Zeitplan, verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, halten Sie Projekte und Fristen im Auge, und zeit sparen damit Sie mehr von dem tun können, was Sie am liebsten tun. melden Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto an und werden Sie im Handumdrehen ein effizienter Marketing-Projektmanager 😉 🚀