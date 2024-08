OKRs vs. KPIs – Lernen Sie den Unterschied und sehen Sie, wie sie sich vergleichen

verwirrt zwischen einem _OKR vs KPI ?

OKRs und KPIs sind ein dynamisches Duo in der Welt der einstellung von Zielen und leistungsmessung .

Doch wie jedes große Duo müssen auch sie verschiedene Rollen spielen, um eine Mission fehlerfrei auszuführen.

Während OKR einen genauen Blick auf Prozesse und das Großbild wirft, konzentriert sich KPI auf das Ergebnis und erreichbare Ziele

In diesem Artikel werden wir uns jede der beiden Methoden im Detail ansehen, wie sie sich in ihrem Ansatz unterscheiden und wie sie zusammen verwendet werden können. Wir werden auch eine projektmanagement-Software die mit beiden Methoden umgehen kann.

Gehen wir der Sache auf den Grund! 🔎

Was ist ein OKR?

OKR steht für Ziel und Schlüssel-Ergebnisse.

Es ist ein Rahmen für die Einstellung von Zielen, der Ihnen hilft, Ziele zu entwickeln und einen Weg zu finden, sie zu messen.

Lassen Sie uns die OKRs noch weiter in zwei Komponenten unterteilen.

Ihre Ziele sind die spezifischen Ziele, die Sie erreichen möchten, und die Schlüsselergebnisse sind die Metriken, die Ihren Fortschritt beim Meeting dieser Ziele verfolgen.

Sobald Sie Ihre Schlüsselergebnisse abgeschlossen haben, haben Sie Ihre Ziele erreicht.

Sie sind im Grunde ein Detektiv, der alle Hinweise (Schlüsselergebnisse) sammeln muss, bevor er den Fall (das Ziel) lösen kann.

OKRs werden normalerweise verwendet, um vierteljährliche Ziele einzustellen .

Jedes Quartal müssen Sie also einen OKR-Zyklus abschließen, der aus drei einfachen Schritten besteht:

Setzen: Erstellen Sie große Ziele für Ihr Unternehmen. Diese Ziele sollten anregend und umsetzbar sein

Erstellen Sie große Ziele für Ihr Unternehmen. Diese Ziele sollten anregend und umsetzbar sein Ausrichten: sicherstellen, dass die Ziele jedes Teams mit der Unternehmensstrategie übereinstimmen

sicherstellen, dass die Ziele jedes Teams mit der Unternehmensstrategie übereinstimmen Erreichen: Sicherstellen, dass die Teams auf ihre OKRs hinarbeiten und diese nachverfolgen. Zu erledigen ist dies durch wöchentliche Check-ins

Check out some_ OKR-Leistungen und einige OKR-Beispiele .

Und wenn Sie Hilfe bei der Verwaltung von Zielen benötigen, probieren Sie Folgendes aus ClickUp's Ziele feature.

Mit ClickUp's Goals können Sie ziele erstellen und teilen sie in kleinere Einzelziele auf.

Sobald Sie ein Einzelziel eingestellt haben, können Sie überprüfen, wie gut Sie vorankommen, indem Sie nachverfolgen, wie Ihr Fortschritt bei der Erreichung dieses Einzelziels (Schlüssel-Ergebnis) zu Ihrem Ziel beigetragen hat (Zielsetzung).

Verwenden Sie Zielordner, um Ihre Ziele in ClickUp einfach zu organisieren

Häufige OKR-Fehler

1. OKRs in einem Vakuum aufbauen

OKRs in einem Vakuum zu erstellen bedeutet, dass Sie Entscheidungen treffen, ohne darauf zu achten, was andere Abteilungen Ihres Geschäfts zu erledigen haben.

das Ergebnis?

Ihre Ziele werden nicht wirklich mit Ihrem Unternehmensziel übereinstimmen.

Sie sollten Ihre OKRs dem gesamten Unternehmen mitteilen. Auf diese Weise, funktionsübergreifende Teams und Einzelpersonen haben ein gemeinsames Ziel und können transparent machen, an welchen Aufgaben und Projekten sie arbeiten. Diese Art von Transparenz ermutigt die Zusammenarbeit im Team und Rechenschaftspflicht.

2. Keine Einstellung von anspruchsvollen Zielen

Dies widerspricht dem gesamten OKR-Rahmen!

Die Einstellung ehrgeiziger Ziele ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Wenn Sie nicht ehrgeizig genug sind, wie können Sie dann von Ihrem Team erwarten, dass es sein volles Potenzial ausschöpft und nach dem Mond greift? 🌚

Learn the 7 Schritte zur effizienten Einstellung von Zielen für Teams .

3. Einstellung unklarer Schlüssel Ergebnisse

Ihre Schlüsselergebnisse bestimmen, wie erfolgreich Ihre Ziele sind. Die Einstellung unklarer Schlüsselergebnisse führt also zu ineffektiven Zielen. Hier ist ein Beispiel für ein unklares persönliches KR:

Zielsetzung: Früher aufwachen (Warum?)

Schlüssel-Ergebnisse:

Einen Wecker stellen (Wann?)

Früher ins Bett gehen (Um welche Uhrzeit?)

Aufschreiben, was zu erledigen ist (Welche Dinge und warum?)

Bonus:

_OKR-Software für Existenzgründer

Was ist ein KPI?

KPI steht fürSchlüssel Leistungsindikator.

KPI-Ziele zielen nur auf Schlüssel für das Geschäft ab.

Daher auch der Name 😉

Der KPI-Rahmen konzentriert sich auf das Ergebnis und nicht auf Aktivitäten.

Ein Beispiel: KPIs interessieren sich eher dafür, wie der Detektiv den Fall gelöst hat, als für die Zahl der Stunden, die er in diesen Fall investiert hat. KPIs sind ein großartiges tool um die Gesamtleistung eines Unternehmens nachzuverfolgen und die Mitglieder eines Teams zur Verantwortung zu ziehen.

Sie können Ihre Teammitglieder noch stärker in die Pflicht nehmen, indem Sie ClickUp's Berichte. Mit den detaillierten Berichten von ClickUp haben Sie alles, was Sie brauchen für leistungsmanagement .

Sehen Sie alle Ihre Einträge und zeigen Sie sie in anpassbaren Gruppen in ClickUp Dashboards an

Hier sind die erstaunlich detaillierten Berichte, die Sie zur Nachverfolgung der Leistung Ihres Teams verwenden können:

Task Completed Report: ermittelt, wie viele Aufgaben jedes Mitglied des Teams abgeschlossen hat

ermittelt, wie viele Aufgaben jedes Mitglied des Teams abgeschlossen hat Bericht "Bearbeitete Aufgaben": zeigt die Anzahl der Aufgaben, die jedes Mitglied an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat bearbeitet hat

zeigt die Anzahl der Aufgaben, die jedes Mitglied an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat bearbeitet hat Wer ist im Rückstand Bericht: Identifizieren Sie das Mitglied des Teams, das einen Schritt weiter gehen muss, indem Sie die Nummer der "Arbeit in Bearbeitung" oder der nicht erledigten Aufgaben anzeigen

Identifizieren Sie das Mitglied des Teams, das einen Schritt weiter gehen muss, indem Sie die Nummer der "Arbeit in Bearbeitung" oder der nicht erledigten Aufgaben anzeigen Bericht zur Zeiterfassung: Bestimmen Sie, wie viel Zeit jedes Mitglied des Teams benötigt, um eine Aufgabe abzuschließen

Suchen Sie nach weiteren Berichten? Sehen Sie sich unseren ultimativen Leitfaden an_ KPI-Berichte.

Was sind die verschiedenen Arten von KPIs?

Hier sind die fünf meistverwendeten KPIs:

Quantitative Indikatoren: Dies sind Indikatoren, die mit einer Zahl gemessen werden können. Zum Beispiel die Nummer der gelösten Fälle Qualitative Indikatoren: sind Merkmale eines Business. Zum Beispiel Meinungen und Charaktereigenschaften. Ein gängiger qualitativer Indikator ist die Mitarbeiterzufriedenheit Leitindikatoren: Sie sagen das Ergebnis eines Prozesses voraus und bestätigen langfristige Trends. Beispiel: die Nummer der neuen Fälle Nachlaufende Indikatoren: Diese werden verwendet, um den Erfolg oder Misserfolg eines Prozesses am Ende eines Zeitraums zu messen Input-Indikatoren: Sie messen die Nummer der verwendeten Ressourcen. Beispiel: die Nummer der Experimente, die Sie zur Lösung eines Falles durchgeführt haben

BTW, hier sind noch einige mehr tipps zur Ressourcenverwaltung !

Wie erledige ich die Einstellung von KPIs?

Ähnlich wie bei den SMART-Ziel-Rahmenwerk sollten sich Ihre KPIs auf drei Hauptfaktoren für den Erfolg konzentrieren: Spezifität, messbarkeit und Relevanz.

Spezifisch: Während Sie Ihr Ziel erreichen ziele und Zielsetzungen um jedoch genaue Ergebnisse zu erzielen, müssen Ihre KPIs so spezifisch wie möglich sein.

Messbar: Jeder KPI, den Sie einstellen, muss messbar sein, damit Sie leicht erkennen können, wie die Dinge laufen. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob die Dinge auf dem richtigen Weg sind.

Relevant: Da Sie KPIs zur Nachverfolgung der Leistung in Schlüssel-Bereichen verwenden, müssen Ihre KPI-Metriken für das, was Sie zu erledigen haben, relevant sein.

Hier sind einige Beispiele für KPIs für allgemeine Ziele:

Schnelleres Lösen von Fällen: Verringerung der für die Lösung von Fällen benötigten Zeit um 8 % bis August 2020 Mehr Clients gewinnen: Steigerung des Online-Warenumsatzes auf 500.000 Dollar bis November 2020 Steigerung des organischen Web-Traffics: Erhöhung des Website-Traffics um 30% bis Juli 2020 Umsatzsteigerung: Steigerung des Jahresumsatzes um 7% bis Dezember 2020

Wollen Sie noch mehr Beispiele? Sehen Sie sich unser

_Leitfaden zu HR KPIs

und diese 50 + KPI-Beispiele! Um Ihre KPIs effizient nachverfolgen zu können, benötigen Sie jedoch ein KPI Dashboard.

Aber keine Sorge, nach ausgiebiger Recherche haben wir Folgendes herausgefunden ClickUpDashboards nur für Sie.

Werfen wir einen Blick darauf:

Jedes Dashboard kann unterschiedliche Benutzerdefinierte Widgets . Verwenden Sie diese, um eine ausgewählte Metrik in einem Stil Ihrer Wahl zu überwachen.

Erstellen und verwalten Sie Ihre Dashboards über die ClickUp Seitenleiste

Häufige KPI-Fehler

Wenn Sie Ihre KPIs nicht richtig einstellen, sehen sie auf dem Papier fantastisch aus, aber nicht so fantastisch, wenn Sie versuchen, sie tatsächlich umzusetzen.

Um dies zu vermeiden, werfen wir einen Blick auf die beiden häufigsten KPI-Fehler:

1. Nicht genug KPIs haben

Sie brauchen mehr als einen KPI. Wenn Sie nur die Hälfte des Bildes betrachten, werden Sie auch nur die Hälfte der Ergebnisse erhalten!

2. Zu vage sein

Manchmal scheitern KPIs, weil sie nicht so spezifisch sind.

Zum Beispiel reicht es nicht aus, nur zu sagen, dass mehr Fälle gelöst oder mehr Clients gewonnen wurden 💇

Damit Ihre KPIs ein Erfolg werden, müssen sie spezifische Indikatoren haben, die für Ihr Unternehmensziel relevant sind und im Laufe der Zeit gemessen werden können. Unser KPI ist also: Verringerung des Zeitaufwands für die Lösung von Fällen um 8 % bis August 2020, damit unsere Detektive mehr Zeit für die Lösung anderer Fälle haben.

Dies ist ein spezifischer KPI, weil die Detektive wissen, wer ihn erledigen muss, was von ihnen erwartet wird, wann sie ihn erledigen müssen und warum sie ihn erledigen.

Unterschiede zwischen OKR und KPI

Hier ist ein Diagramm, das alle Unterschiede zwischen OKR und KPI zusammenfasst:

Wie OKRs und KPIs zusammenarbeiten können, um Business-Ziele zu erreichen

Abgesehen von der Tatsache, dass beide OKRs und KPIs zur Leistungsmessung in Ihrem Unternehmen verwendet werden, gibt es noch einige andere Gründe, warum Sie beide brauchen:

Sie brauchen OKRs zur Einstellung spezifische Ziele, aber Sie müssen auch deren Überprüfung metriken regelmäßig zu überprüfen, und hier kommen die KPIs ins Spiel.

Ohne beides verpassen Sie die Chance, noch bessere Leistungen zu erzielen.

Sie können verwenden eine OKR-Software um dies zu erreichen.

2. Sie sind miteinander verbunden

Ein erfolgreicher KPI könnte ein Schlüsselergebnis in einer OKR sein.

moment, wie?

Ein Beispiel: Ihr Ziel in Ihrem OKR ist es, Marktführer in der Werbebranche zu werden, und Ihr messbares Ergebnis ist die Erhöhung Ihrer Mitarbeiterzahl um 50 %. Um dieses Schlüssel-Ergebnis zu messen, müssen Sie die Nummer der Mitarbeiter zählen, die Sie haben.

Und wie wollen Sie diese Steigerung Ihrer Mitarbeiterzahl messen?

Mit einer KPI-Formel.

3. Sie ergänzen sich gegenseitig KPIs helfen Ihnen, erreichbare Ziele einzustellen und halten Ihr Team in der Verantwortung, während OKRs Ihnen helfen, Ihr Team zu inspirieren und zu ermutigen, ehrgeizigere Ergebnisse zu erzielen.

Wie eine Kirsche auf Ihrem Eisbecher.🍧

Man muss einfach beides haben!

Fazit

Nun, da wir den Fall zwischen KPI und OKR geschlossen haben, lassen Sie uns einen letzten Blick auf die Hinweise werfen, die wir gefunden haben. 📝

KPIs und OKRs helfen Ihnen beide bei der Leistungsmessung, aber auf unterschiedliche Weise: KPIs sind bodenständig, während OKRs ehrgeiziger sind.

Und wenn Sie beide verwenden, haben Sie beide an Ihrer Seite; kein Ziel ist zu kompliziert für dieses mächtige Duo, um es zu erreichen!

Aber um noch bessere Ergebnisse zu erzielen, brauchen Sie ein projektmanagement tool wie ClickUp.

Wenn Sie Hilfe bei der Einstellung und Verwaltung Ihrer OKRs und KPIs benötigen, kann ClickUp Sie bei jedem Schritt mit Features wie Goals, Team Reporting und Dashboards unterstützen.

ClickUp ist das perfekte Tool, das Ihnen hilft, akribisch zu planen und über den Tellerrand zu schauen. Holen Sie sich ClickUp heute kostenlos !