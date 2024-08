10 beste Marketing-Automatisierungssoftware für Unternehmen im Jahr 2024

Als Vermarkter ist Ihr täglicher Zeitplan gefüllt mit Aufgaben von verwaltung von Werbekampagnen bis hin zur Zusammenarbeit bei der Erstellung von Inhalten. Sie werten Analysen aus, um neue Projekte zu entwickeln - egal, ob es sich um E-Mail-Marketing-Kampagnen, Lead Nurturing oder Markenbotschaftsaktivitäten handelt.

An rationalisierung Ihrer Workflows und Zeit für die wichtigsten Aufgaben zu gewinnen, brauchen Sie Enterprise Marketing Software. Mit diesen Tools können Sie einen unternehmensweiten Prozess für alle Aufgaben des End-to-End-Marketings und des Managements von Kundenbeziehungen erstellen.

Wir geben Ihnen hier die 10 besten Enterprise Marketing Tools frei, mit denen Sie Ihren Marketingaufwand maximieren können. 🙌

Worauf sollten Sie bei einem Enterprise Marketing tool achten?

Komplexe Verwaltung marketingprozesse ist dank Enterprise Marketing Software einfacher denn je. Mit der richtigen Plattform können Sie besser zusammenarbeiten, haben eine bessere Sichtbarkeit von Kampagnen und arbeiten effizienter als Team, um Ihre Ziele zu erreichen. ✨

Achten Sie bei Ihrer Enterprise Marketing Software auf folgende Punkte:

Marketing Automatisierungslösungen : Veröffentlichen Sie Beiträge in sozialen Medien oderaufgaben sofort planen mitverwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) Automatisierung

: Veröffentlichen Sie Beiträge in sozialen Medien oderaufgaben sofort planen mitverwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) Automatisierung Markenverwaltung : Verwalten Sie Ihre Marke mit Funktionen zur Speicherung digitaler Assets,markenrichtlinienundbranding-Materialien *Kundendaten: Erhalten Sie Einblicke in die User Journeys mit einem Tool, das eine Kundensegmentierung auf der Grundlage der verschiedenen Bedürfnisse und Zinsen bietet

: Verwalten Sie Ihre Marke mit Funktionen zur Speicherung digitaler Assets,markenrichtlinienundbranding-Materialien *Kundendaten: Erhalten Sie Einblicke in die User Journeys mit einem Tool, das eine Kundensegmentierung auf der Grundlage der verschiedenen Bedürfnisse und Zinsen bietet Lead-Generierung : Wählen Sie eine Software mit integrierter Lead-Generierung, um neue Einzelziele anzusprechen

: Wählen Sie eine Software mit integrierter Lead-Generierung, um neue Einzelziele anzusprechen Budget- und Ressourcenmanagement : Wählen Sieenterprise-Projektmanagement-Software mit Budgetierungs-Features, die Ihnen helfen, Ressourcen zu verwalten und auf Kurs zu bleiben

: Wählen Sieenterprise-Projektmanagement-Software mit Budgetierungs-Features, die Ihnen helfen, Ressourcen zu verwalten und auf Kurs zu bleiben Analytik und Berichterstellung : Als Vermarkter brauchen Sie Zahlen, um Ihre Entscheidungen zu treffen. Finden Sie heraus, was gut läuft und was nicht, indem Sie eine Software wählen, die Analysefunktionen bietet

: Als Vermarkter brauchen Sie Zahlen, um Ihre Entscheidungen zu treffen. Finden Sie heraus, was gut läuft und was nicht, indem Sie eine Software wählen, die Analysefunktionen bietet Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und Integrationen : Verringern Sie die Lernkurve und machen Sie sich mit einem benutzerfreundlichen Tool schneller vertraut

: Verringern Sie die Lernkurve und machen Sie sich mit einem benutzerfreundlichen Tool schneller vertraut Echtzeit-Zusammenarbeit: Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen erleichtern die Arbeit mit dem gesamten Team und sorgen dafür, dass alle auf der gleichen Seite stehen

Die 10 besten Enterprise Marketing Software für 2024

Ob Sie nach Möglichkeiten suchen, um die Nachverfolgung der Customer Journey zu erledigen, die Konversionsrate durch A/B-Tests zu erhöhen oder den Aufwand für das Omnichannel-Marketing zu überwachen - die richtige Software kann Ihnen dabei helfen, diese Aufgabe zu erledigen. Hier sind 10 Enterprise-Marketing-Softwarelösungen, die Sie ausprobieren sollten.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die für Teams und Branchen jeder Größe entwickelt wurde, um ihre leistungsstarken Funktionen zu nutzen marketing Team tools . Von der Ideenfindung bis zur Durchführung von Social-Media- und E-Mail-Kampagnen - all Ihre Arbeit findet sich an einem Ort!

Dank der Dokumente und Whiteboards von ClickUp können Sie nahtlos mit allen Mitgliedern Ihres Teams in Echtzeit zusammenarbeiten. Fügen Sie neue Ideen oder Dokumente ein action Elemente aus wichtigen Meetings und geben sie sofort frei.

Mit verschiedenen Dashboards können Sie den Fortschritt schnell visualisieren, egal ob Sie die Nachverfolgung der Kundenerfahrung oder prozess der Erstellung von Inhalten . Diese Ansichten bieten Einblicke in Fälligkeitsdaten und Zeitleisten, so dass Sie das Projekt ausführen und sich auf Hindernisse einstellen können, bevor sie zum Entgleisen gebracht werden.

Außerdem können die ClickUp AI schreibassistent spart Ihnen viel Zeit bei der Erstellung wichtiger Marketingdokumente wie Fallstudien.

Die KI-Funktionen von ClickUp erleichtern Marketing Teams die schnelle Erstellung wichtiger Dokumente wie einer Fallstudie

Tausende von Vorlagen - einschließlich vorlagen für Marketingpläne und vorlagen für den Inhalt des Kalenders -machen es einfach, eine Karte für Ihre Ziele zu erstellen. Jede Vorlage bietet verschiedene Ansichten und Dashboards, um auf dem Laufenden zu bleiben. ClickUp's Vorlage für das Marketing-Kampagnen-Management hilft Ihnen, Kampagnen von der Planung bis zur Ausführung zu verwalten. In sieben verschiedenen Ansichten erhalten Sie visuelle Übersichten über alles, vom Budget über den Kalender für Inhalte bis hin zu den Trackern für Ihr Team.

ClickUp beste Features:

Optimieren Sie die Leistung dank automatisierter Aufgaben, die Fälligkeitsdaten für verschiedene Projektschritte sofort den richtigen Mitgliedern des Teams zuweisen

Der All-in-One Workspace bedeutet, dass Sie nicht zwischen verschiedenen Programmen wechseln müssen, um Ihre Arbeit zu erledigen

Der ClickUp AI Schreibassistent beschleunigt die Erstellung von Inhalten, indem er neue Ideen generiert, Ihren Text bereinigt und ihn an verschiedene Kanäle anpasst

Integrationen mit Slack, Dropbox, HubSpot und Harvest machen die Verwaltung Ihres Marketing-Teams effizienter

ClickUp Limits:

Das KI-Schreib-Tool ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar und kann nur in einem Workspace verwendet werden

Die schiere Nummer der Features könnte eine höhere Lernkurve zur Folge haben

ClickUp Preise:

Free Forever (kostenlos)

(kostenlos) Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Brevo

über Brevo Brevo ist eine Marketingplattform, die sich auf den Aufbau von Beziehungen zu Kunden über verschiedene Kanäle, einschließlich Text, Chat und E-Mail, konzentriert. Nutzen Sie die Plattform, um WhatsApp- und SMS-Marketingkampagnen sowie Facebook Ads und E-Mail-Marketingaktionen zu erstellen.

Eingebaut lead generation tools wie z. B. Anmeldeformulare ermöglichen es Ihnen, effizienter von Ihren Kunden zu hören. Diese Erkenntnisse können Ihnen helfen, die Konversionen zu steigern und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. 🌻

Brevo beste Features:

Der Marketing-Hub macht es Ihnen leicht, für Ihre Marke zu werben, mit Kunden in Verbindung zu treten und die Konversionsraten zu erhöhen, und zwar für alles, von E-Mail-Botschaften bis hin zu Landing Pages

Durch erweiterte Segmentierung und personalisierte Nachrichten können Sie Ihre Marketingstrategie an verschiedene Einzelziele anpassen

Vorlagen können den Kundensupport mit Nachrichten verbessern, die von Willkommens-E-Mails bis hin zu Nachfassaktionen für abgebrochene Bestellungen reichen

Brevo Beschränkungen:

Einige Benutzer fanden das Tool zur Berichterstellung einfach und mussten ihre Analysen mit externen Ressourcen ergänzen

Es gibt keinen Live-Chat für den Kundensupport, so dass Sie eine E-Mail senden müssen (oder anrufen, wenn Sie auf der Business-Stufe oder höher sind), um Hilfe zu erhalten

Brevo-Preise:

Free

Starter: $25/Monat

Business: $65/Monat

BrevoPlus: Benutzerdefinierte Preise

Brevo-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (900+ Bewertungen)

: 4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,700+ Bewertungen)

3. Brandwatch

über Brandwatch Brandwatch ist eine Plattform für Marketing-Automatisierung auf Enterprise-Ebene, die Unternehmen mit ihren Kunden in den sozialen Medien verbindet. Sie wird von einigen der größten Marken der Welt genutzt, darunter Toyota und Tui, und es ist keine Überraschung, dass sie es auf unsere Liste der besten Marketing-Software für Unternehmen geschafft hat.

Nutzen Sie die Plattform, um Nachforschungen über Ihre Einzelziele anzustellen und Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die deren Bedürfnissen entsprechen. Behalten Sie die Erwähnungen Ihrer Marke im Auge, um zu sehen, was Verbraucher über Ihr Geschäft sagen. Erstellen Sie datengesteuerte Inhalte mit vorlagen für soziale Medien und die Nachverfolgung des Engagements, um zu sehen, was gut läuft und was verbessert werden muss.

Brandwatch beste Features:

Nutzen Sie hervorgehobene Trends, um Inhalte zu erstellen, die Ihre Marke in einer schnelllebigen Umgebung im Vordergrund halten

Optimieren Sie Ihren Aufwand für Social Media Marketing mit dem Kalender, um Inhalte zu planen, zu überwachen und zu genehmigen, während sie sich ihren Weg durch die Pipeline bahnen

Verwenden Sie das Feature Bedrohungen, um Risiken zu überwachen, die sich auf Ihre Marke auswirken könnten

Der allumfassende Posteingang fasst Nachrichten aus verschiedenen Kanälen in einem einzigen Space zusammen, der eine einfache Beantwortung ermöglicht

Brandwatch Limitierungen:

Es gibt keine Tools zur Veröffentlichung, was bedeutet, dass Sie eine andere Plattform nutzen müssen, um Ihre Inhalte zu veröffentlichen

Einige Features sind anfangs kompliziert zu verstehen, was zu einer steileren Lernkurve beim Einstieg führt

Einige Benutzer fanden, dass die Sentiment-Klassifizierung für Kunden nicht immer genau oder abgeschlossen war

Brandwatch Preise:

Verbraucher-Intelligenz : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

: Benutzerdefinierte Preisgestaltung Soziale Medien Management : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

: Benutzerdefinierte Preisgestaltung Influencer Marketing: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Brandwatch-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4. Google Campaign Manager 360

über Google Marketing-Plattform Google Campaign Manager 360 bietet Einblicke in bezahlte Anzeigen auf verschiedenen Plattformen. Diese Google-Marketing-Plattform lässt sich mit anderen Google-Tools zur Nachverfolgung und Analyse integrieren und bildet so eine umfassende Verwaltungsressource.

Nutzen Sie die kanalübergreifende anzeigenverwaltung tool zur Nachverfolgung von Anzeigen, zur Optimierung Ihres Workflows und zur Ansicht der Berichterstellung. Abonnieren Sie das Tool, um Marketing-Informationen direkt in Ihren Posteingang zu erhalten, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind. 💪

Google Campaign Manager 360 beste Features:

Tiefgreifende Analyse- und Berichterstellungs-Features bieten Einblicke in alle bezahlten Werbekampagnen über alle Kanäle hinweg in einem einzigen Space

Dank der schnelleren Datenerfassung können Sie schnell auf sich verändernde Umgebungen reagieren und Risiken für das Branding auf der Grundlage populärer Trends bewerten

Google Campaign Manager 360 Limits:

Einige Benutzer empfanden das Dashboard als etwas klobig, was die Nutzung erschwerte

Die Plattform wird ständig aktualisiert, wodurch sich das Layout ändern kann und die Navigation erschwert wird

Google Campaign Manager 360 Preise:

Sprechen Sie mit dem Vertriebsteam, um benutzerdefinierte Preise für Ihre Anforderungen zu erhalten

Google Campaign Manager 360 Bewertungen und Rezensionen:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (4+ Bewertungen)

5. Moosend

über Moosend Moosend ist ein Anbieter von E-Mail-Marketing- und Automatisierungssoftware zur Unterstützung von E-Commerce- und Digitalmarken. Erstellen Sie damit visuell ansprechende E-Mails mit personalisierten Inhalten, um die Öffnungsrate und die Konversionsrate zu erhöhen. Vollständig anpassbare Vorlagen verkürzen die Zeit, die für die Erstellung beeindruckender E-Mails benötigt wird, ohne dass die Qualität darunter leidet.

Nutzen Sie A/B-Tests für Inhalte, um die Metriken verschiedener E-Mail-Kampagnen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anzuzeigen. Die E-Mail-Marketingplattform bietet auch die Möglichkeit, Listen nach Kundentyp zu segmentieren.

Moosend beste Features:

Mit dem Drag-and-Drop-Newsletter-Editor können Sie schnell E-Mail-Inhalte erstellen

Vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung und mehr als 100 Auslöser sorgen dafür, dass Ihre Kunden genau dann von Ihnen hören, wenn sie es brauchen

Forcieren Sie E-Mail-Anmeldungen mit 6 benutzerdefinierten Formularen und sprechen Sie Kunden dort an, wo sie sich im Trichter befinden

Lead Scoring und andere Metriken geben Aufschluss darüber, welche Kunden bereit sind zu kaufen und welche nichtmehr Kommunikation benötigenum eine Konversion zu erreichen

Moosend Beschränkungen:

Während die Benutzer die Vorlagen für die Formulare zur Anmeldung mögen, fanden einige sie ein wenig einfach

Zeitweise empfanden Benutzer die Plattform als langsam und fehleranfällig

Moosend Preise:

Gratis Testversion : Alle Features kostenlos für 30 Tage

: Alle Features kostenlos für 30 Tage Pro : $9/Monat

: $9/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für kleine Businesses und große Organisationen

Moosend Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

6. Improvado

über Improvado Improvado ist eine Lösung zur Automatisierung des Marketings, um die Berichterstellung zu optimieren und tiefere Einblicke in die Metriken der Kunden zu erhalten. Verwalten von Projektressourcen indem Sie diese Daten nutzen, um zu ermitteln, welche Kampagnen einen besseren ROI haben . Sie können dann Ressourcen zuweisen, um die Leistung zu steigern.

Dashboard-Vorlagen machen es einfach zu sehen, was Ihre Benutzer zu erledigen haben. Jedes Dashboard ist anpassbar, so dass Sie die Informationen, die Sie benötigen, nachverfolgen und den Rest ignorieren können. 📈

Improvado beste Features:

über 33.000 Datendimensionen ermöglichen einen detaillierten Einblick in die Customer Journey

Automatisierte Berichterstellung lässt sich leicht in Präsentationen einfügen, um Details für das gesamte Team freizugeben

Dutzende von Integrationen, darunter Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising und Google Ads

Improvado Limitierungen:

Einige Benutzer empfanden die benutzerdefinierten Optionen als limitiert, insbesondere für größere Firmen wieSEO-Agenturen* Die Preise können unerschwinglich sein, besonders für kleinere Geschäfte

Improvado Preise:

Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch mit der Vertriebsabteilung, um benutzerdefinierte Preise für die von Ihnen benötigten Features zu erhalten

Improvado Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (50+ Bewertungen)

: 4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

7. Zoho CRM

über Zoho Zoho ist einer der größten Anbieter von Kundendaten auf dem Planeten. Die Cloud-basierte Software von Zoho wird für alles genutzt, von Vertrieb und Finanzen bis hin zum IT-Management in den Bereichen Recht und Sicherheit. Enterprise-Marketing-Plattformen wie Zoho Marketing Plus sind die Lösung für automatisierte Workflows und vereinheitlichte Marketingaktivitäten.

Treten Sie plattformübergreifend mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt, erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn sich Kunden melden, und erstellen Sie E-Mail-Kampagnen in wenigen Minuten. Nutzen Sie Analysen, um herauszufinden, welche Kampagnen den besten ROI haben, und erhalten Sie dynamische Einblicke, wie Kunden mit Ihrer Marke interagieren.

Die besten Features von Zoho CRM:

Die Plattform von Zoho ist benutzerfreundlich, so dass neue Benutzer sich schnell zurechtfinden

E-Mail-Vorlagen verbessern die Zustellbarkeit und verkürzen die Zeit, die für die Erstellung hochwertiger Inhalte benötigt wird

Speichern und Freigeben von Marketing-Assets wie Bearbeitungsrichtlinien, Preislisten oder Präsentationen

Das Marketing ROI Dashboard gibt Aufschluss über das Kundenengagement und darüber, welche Ihrer Kampagnen am erfolgreichsten sind

Die CRM-Integration funktioniert mit Tools wie Bildhosting-Websites, Cloud-Speicherdiensten und Apps für soziale Medien

Grenzen von Zoho CRM:

Im Vergleich zu anderen Tools für die Marketing-Automatisierung auf dieser Liste ist der Preis höher, aber es gibt auch viel mehr Features

Zoho CRM Preise:

Beginnt bei 30 $/Monat mit Gebühren und benutzerdefinierten Preisen für Add-Ons und zusätzliche Features

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4/5 (2.400+ Bewertungen)

: 4/5 (2.400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6.300+ Bewertungen)

8. Adobe-Kampagne

über Adobe-Kampagne Adobe Campaign ist eine Omnichannel-Marketing-Plattform, die die Automatisierung von E-Mails und kanalübergreifende Einblicke in Kundendaten unterstützt. Mit dem E-Mail-Marketing-Tool können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, transaktionale Kampagnen überwachen und Kunden-Workflows erstellen. 👩‍💻

Beste Features von Adobe Campaign:

KI-Funktionen, die von Adobe Sensei unterstützt werden, sagen den besten Zeitpunkt voraus, zu dem Ihre Kunden mit Ihrer Marke in Kontakt treten, sodass Sie maßgeschneiderte Kampagnen erstellen können

Native Integrationen mit anderen Adobe-Tools schaffen eine Marketing-Suite für visuell ansprechende Inhalte

Erreichen Sie Einzelziele in allen Bereichen des Verkaufstrichters mit Personalisierung undautomatisierung von Aufgaben Adobe Campaign Beschränkungen:

Einige Benutzer wünschten sich mehr Tutorials für die verschiedenen Features und Integrationen

Hochwertige Bilder verlangsamen manchmal die Plattform und den Erstellungsprozess

Preise für Adobe Campaign:

Aktive Profile : Abrechnung nach der Nummer der aktiven Kundenprofile innerhalb eines 12-monatigen Zeitraums

: Abrechnung nach der Nummer der aktiven Kundenprofile innerhalb eines 12-monatigen Zeitraums Kanäle : Wählen und bezahlen Sie nur für die Kanäle, die Sie benötigen

: Wählen und bezahlen Sie nur für die Kanäle, die Sie benötigen Add-Ons: Maßgeschneiderte Lösung für Unternehmen

Adobe Campaign-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.1/5 (300+ Bewertungen)

: 4.1/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

9. Keap

über Keap Keap ist ein CRM für kleine Geschäfte, das Ihnen hilft, Ihr Geschäft in kürzerer Zeit besser zu vermarkten. Sammeln Sie neue Leads, sehen Sie die Nummer der Verkäufe und überwachen Sie Sendungen in einem praktischen Dashboard. Nutzen Sie das Tool, um Ihre Kundenkontakte zu speichern, und verwenden Sie automatisierte E-Mails für intelligente Nachfassaktionen für eingehende Leads.

Keap beste Features:

Automatisierungen sammeln Leads und lösen die nächsten Schritte aus, damit Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren können, anstatt sich mit der Arbeit zu beschäftigen

Personalisierte E-Mails lassen es so klingen, als hätten Sie sie geschrieben, auch wenn das Tool die Arbeit für Sie erledigt hat

Kuratierte Vorlagen erleichtern den Versand gezielter E-Mails an segmentierte Listen von Kunden

Keap Einschränkungen:

Die Preise sind kontaktbasiert, was es schwierig machen kann, Marketingbudgets vorherzusagen oder einzuhalten

Es gibt nicht so viele kostenlose Integrationen wie bei anderen Tools

Keap-Preise:

Pro : $199/Monat

: $199/Monat Max: 289$/Monat

Keap Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.2/5 (1,400+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,200+ Bewertungen)

Bonus: Sehen Sie sich unsere Liste der top Alternativen zu Keap

10. ActiveCampaign

über ActiveCampaign ActiveCampaign bietet E-Mail Marketing Automatisierung und CRM-Vorteile für kleine und große Geschäfte. Nutzen Sie das Tool zur Automatisierung von E-Mail-Kampagnen und leiten Sie Leads an das zuständige Mitglied Ihres Teams weiter. Mit anpassbaren Vorlagen können Sie Ihre Kommunikation personalisieren und gleichzeitig Zeit bei der Erstellung des eigentlichen Inhalts sparen. ✍️

ActiveCampaign beste Features:

Die Sales Features helfen Ihnen, qualifizierte Leads zu steigern und neue Leads mit weniger Aufwand zu generieren

Verbinden Sie Daten plattformübergreifend mit mehr als 900 Integrationen

Formulare und Vorlagen für Landing Pages erleichtern Kunden die Suche nach Ihrer Marke und den Informationen, die sie für einen Kauf benötigen

ActiveCampaign Beschränkungen:

Die mobile App bietet nicht alle Funktionen, sodass Sie möglicherweise nicht alles zu erledigen können, wenn Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind

Die Benutzeroberfläche ist nicht immer intuitiv, was zu Verzögerungen führen kann

ActiveCampaign Preise:

Plus : 49 $/Monat

: 49 $/Monat Professionell : $149/Monat

: $149/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (10.300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (10.300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,200+ Bewertungen)

Rationalisieren Sie Ihren Marketing-Aufwand mit ClickUp

Die beste Enterprise Marketing Software ist die, die für Ihre speziellen Bedürfnisse im Geschäft geeignet ist. Egal, ob Sie Automatisierung, Integrationen, Vorlagen oder etwas anderes wünschen, wählen Sie eine Plattform, die die Abläufe für Ihre Marke verbessert.

Während die Tools auf dieser Liste solide Optionen sind, bietet ClickUp eine einzige Plattform für Marketing, CRM und mehr.

Mit Features wie einem All-in-One-Workspace, Automatisierung von Aufgaben und zusammenarbeit in Echtzeit haben Sie alles, was Sie für einen erfolgreichen Marketingaufwand benötigen. Anmeldung für ClickUp und beginnen Sie noch heute, Ihre Marketing-Workflows zu rationalisieren. 🤩