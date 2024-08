Die 10 besten ServiceNow-Konkurrenten und Alternativen für das Service-Management im Jahr 2024

ServiceNow ist schon seit geraumer Zeit ein wichtiger Akteur in der IT-Service-Management-Branche (ITSM). Sein Ruf als Anbieter umfassender Service-Desk-Lösungen, Automatisierung von Geschäftsprozessen, IT-Service-Management und digitalen Workflows ist wohlverdient. Aber nicht alle Geschäfte finden, dass es die perfekte Lösung für ihre Bedürfnisse ist.

Die Gründe für die Suche nach service-Desk-Software alternativen zu ServiceNow können unterschiedlich sein: Es kann am Preis liegen, an der Komplexität der Software oder an der Notwendigkeit von Features, die ServiceNow nicht bietet.

Was auch immer Ihre Gründe sind, Sie haben Glück. Wir haben eine Liste mit erstklassigen ServiceNow mitbewerber, jeder mit einzigartigen Stärken und Schwächen als Service Desk Tool. Wir gehen auf die wichtigsten Features, Vor- und Nachteile, Preise und Kundenbewertungen von G2 und Capterra ein, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Sind Sie bereit? Lassen Sie uns eintauchen!

Worauf sollten Sie bei einem ServiceNow-Konkurrenten achten?

Ihr IT-Team jongliert oft mit mehreren Aufgaben, vom Änderungsmanagement über die Nachverfolgung von Fehlern und Software-Updates bis hin zum technischen Support für Kunden und Kollegen. Hier sind die Features, auf die Sie bei einer ServiceNow-Alternative achten sollten:

Umfassendes Projektmanagement: Die Alternative sollte robuste Features für das Projekt- und Asset-Management bieten, wie z. Bzeiterfassung,ressourcenzuweisungund die Verwaltung von Aufgaben, um einen reibungslosen Service Desk Support zu gewährleisten.

Collaboration tools: Nahtlose Kommunikations- und Collaboration Features sind entscheidend für Teams für die Verwaltung von IT-Support-Netzwerken. Achten Sie auf Tools, die Features wie gemeinsame Workspaces, Echtzeit-Chat und das Freigeben von Dokumenten bieten.

Integrationsmöglichkeiten: Ihre Service-Desk-Alternative sollte sich nahtlos in andere Tools integrieren lassen, die das Team nutzt, wie Wissensmanagement-Plattformen, CRMs, Marketing-Automatisierungen oder Kommunikations-Apps.

Anpassbarkeit und Skalierbarkeit: Das Tool sollte an Ihre spezifischen Workflows angepasst werden können und skalierbar sein, um mit Ihren Anforderungen zu wachsen, wenn Ihr Geschäft expandiert.

Berichterstellung und Analyse: Umfassende Berichterstellung und Analysefunktionen sind für die Nachverfolgung des Fortschritts vonsupport-Ticketszu verfolgen, Engpässe zu erkennen und datengestützte Entscheidungen über die Servicequalität zu treffen.

Benutzerfreundliche Oberfläche: Ein Service Desk Tool, das einfach zu navigieren und zu benutzen ist, kann die Akzeptanz im Team des Servicekatalogs erhöhen und die Produktivität verbessern.

Preisgestaltung: Achten Sie auf die Preisstruktur des Service Desk Tools. Es sollte einen guten Wert für seine Features bieten und in Ihr Budget passen.

Achten Sie auf die Preisstruktur des Service Desk Tools. Es sollte einen guten Wert für seine Features bieten und in Ihr Budget passen. Kundensupport: Ein zuverlässiges Team zur Bereitstellung des Kundendienstes kann von unschätzbarem Wert sein, wenn Probleme auftreten oder Sie Hilfe mit Ihrem Service Desk Tool benötigen.

Die 10 besten ServiceNow-Konkurrenten & Alternativen im Jahr 2024

Denken Sie daran, dass das ideale Tool je nach Größe Ihres Teams, Ihrer Branche und Ihren spezifischen Anforderungen variieren kann. Probieren Sie also am besten einige Optionen aus, bevor Sie sich entscheiden. Deshalb sollten Sie Ihre Optionen für Ihre Asset- und Incident-Management-Lösungen prüfen und sich diese 10 besten ServiceNow-Alternativen ansehen:

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

ClickUp steht an der Spitze unserer Liste und einiger anderer wie Die beste Software für Produktivität und Zusammenarbeit von G2 und Die innovativsten Unternehmen von FastCompany liste. Mit starken CRM funktionen, Asset-Management-Features und eine echte Wissensdatenbank-Software mit ClickUp Dokumente ist es leicht zu erkennen, warum es eine der beliebtesten ServiceNow-Alternativen ist.

Darüber hinaus bietet ClickUp eine komplexe bedingte Logik Formulare zur Erfassung von Unterhaltungen und Rückmeldungen von Kunden . Diese flexible, intuitive und benutzerdefinierte Lösung ist eine großartige Option für kleine Geschäfte oder große Teams, die die Einbindung ihrer Kunden verbessern möchten.

ClickUp beste Features

ClickUp Limits

ClickUp ist am besten für Teams geeignet, die vielseitige, super anpassbare Tools benötigen, um risiken zu bewerten während der Vorbesprechung, das Management von Projekten in der Mitte des Sprints und der Aufbau Ihrer internen wissensbasis in Post-Mortems. Wenn Sie nur ein einfaches Ticketing-System und eine einfache Nachverfolgung von Metriken benötigen, ist ClickUp für das, was Sie erledigen wollen, möglicherweise zu mächtig.

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,770+ Bewertungen)

4.7/5 (6,770+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,660+ Bewertungen)

2. Zendesk

über Zendesk Zendesk ist eine Plattform für Kundenservice und -engagement, die Service-Desk-Tools für die Interaktion mit Kunden bietet, einschließlich Ticketing- und Wissensdatenbank-Features. Es ist eine robuste ServiceNow-Alternative, insbesondere für Geschäfte, die auf Kundensupport ausgerichtet sind.

Beste Features von Zendesk

Omnichannel-Support für Kunden undhelpdesk-Lösung (E-Mail, Chat, Telefon, soziale Medien)

KI-gestützte automatisierte Antworten für eine verbesserte Kundenkommunikation

Selbstbedienungsoptionen mit einer integrierten Wissensdatenbank

Umfassendintegrationsmöglichkeiten Zendesk-Einschränkungen

Eine kurze kostenlose Testversion erschwert das Testen, bevor Sie sich vollständig binden müssen

Fehlende erweiterte Features wie Regex

Nicht genügend benutzerdefinierte Funktionen für fortgeschrittene Benutzer

Der Preis ist höher als bei einigen anderen Anbietern

Zendesk Preise

Team: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Wachstum: 79 $/Monat pro Benutzer

79 $/Monat pro Benutzer Professionell: 99 $/Monat pro Benutzer

99 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 150 $/Monat pro Benutzer

150 $/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniertes Enterprise: $215/Monat pro Benutzer

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,590+ Bewertungen)

4.3/5 (5,590+ Bewertungen) Capterra: 4.4/ (3,640+ Bewertungen)

3. SAP

Über SAP SAP ist ein multinationales Softwareunternehmen, das für seine software für die Planung von Unternehmensressourcen (ERP) . SAP Service Cloud, eine Komponente der Customer Experience Suite, ist eine der besseren ServiceNow-Alternativen, die sich auf Kundenservice-Management und Vertrieb konzentrieren.

SAP beste Features

Integrierte Compliance-, Sicherheits- und Incident-Management-Features, die globale Standards erfüllen und übertreffen

Eine Berechtigungsmatrix sorgt dafür, dass jede Rolle in Ihrem Team zur richtigen Zeit den richtigen Zugriff auf geschäftskritische Informationen im Service Desk hat

Die Incident-Überwachung sorgt dafür, dass kein IT-Problem Ihrer Aufmerksamkeit entgeht

SAP-Einschränkungen

Die Plattform bietet nicht den 24/7-Live-Support, den ServiceNow bietet

Die Plattform ist rein webbasiert und eignet sich daher nicht für IT-Profis, die viel unterwegs sind

SAP-Preise

Kontaktieren Sie SAP für Preise

SAP-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

4.2/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,840+ Bewertungen)

4. ProProfs Help Desk

Über ProProfs Wissensdatenbank

ProProfs Help Desk ist ein benutzerfreundliches Tool für den Kundenservice, das die Verwaltung von Tickets rationalisiert und die Zusammenarbeit im Team fördert. Es bietet einen gemeinsamen Posteingang, der eine effiziente Bearbeitung von Kundenabfragen ermöglicht und dafür sorgt, dass alles reibungslos abläuft.

Die integrierte Plattform von ProProfs und die robusten Berichterstellung- und Analyse-Features bieten wertvolle Einblicke zur Verbesserung des Kundendienstes. Mit ProProfs Help Desk können Teams auch eine umfassende Wissensdatenbank für Kunden erstellen, die ihren Workload reduziert und Kunden mit Self-Service-Portaloptionen unterstützt. Die Einfachheit, Effizienz und der kundenorientierte Ansatz machen es zu einer der bemerkenswertesten ServiceNow-Alternativen.

Die besten Features von ProProfs Help Desk

Nachverfolgung und automatische Weiterleitung eingehender Anrufe

Freigegebene Posteingänge zur Verbesserung der Zusammenarbeit

Agenten können Antwortvorlagen verwenden, um die Antwortzeiten zu verbessern

Sammeln Sie Kundenfeedback mit NPS, CSAT und anderen Umfragen

Incident-Management-Optionen für die interne Nachverfolgung

ProProfs Help Desk Beschränkungen

Keine Integration von sozialen Medien

Selbstbedienungsportal kann für manche eine Herausforderung sein

Preise für ProProfs Help Desk

Free

Bezahlt: $20/Monat pro Benutzer

ProProfs Help Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (15+ Bewertungen)

4.7/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

5. Jira

Jira hat kürzlich seine neue Ansicht zur Nachverfolgung von Problemen veröffentlicht

Jira Service Desk, entwickelt von Atlassian, ist eine weit verbreitete Software für Aufgaben und Knowledge Hubs, die für ihre Flexibilität und ihre leistungsstarken Features bekannt ist.

Ursprünglich für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen in der Softwareentwicklung konzipiert, hat sich Jira Service Desk weiterentwickelt, um verschiedenen Anforderungen an das Projekt- und Aufgabenmanagement gerecht zu werden. Jira Service Management bietet anpassbare Workflows, agile Tools zur Berichterstellung und erweiterte Features zur Nachverfolgung von Problemen. Seine Integrationsmöglichkeiten mit zahlreichen anderen Tools wie Confluence und Bitbucket machen Jira Service Management zu einer umfassenden Lösung für Teams zum Planen, Nachverfolgen und Freigeben großartiger Software.

Auch wenn die Lernkurve für manche steil sein mag, ist Jira mit seinen robusten Funktionen eine ausgezeichnete Wahl für Teams, die eine umfassende Lösung zur Automatisierung von Workflows suchen.

Jira beste Features

Anfragewarteschlangen fassen Serviceanfragen aus E-Mails, Chatbots, von Servicemitarbeitern und mehr zusammen

Automatische Einteilung von Incidents auf der Grundlage von Dringlichkeit, Service Level Agreements und verfügbaren Serviceexperten

Das Self-Service-Portal hilft Mitarbeitern, die benötigten Antworten zu finden, ohne ihr Problem zu eskalieren

Jira Limits

Jira Service Management kann zu verzögerten Ladezeiten führen

Übermäßig komplex für alle außer den technisch versiertesten Benutzern

Jira Service Desk UI kann schwierig sein, die benötigten Features zu finden, wenn man sie braucht (siehe dieseJira Alternativen) Jira Preise

Free

Standard: $7,75/Monat pro Benutzer

$7,75/Monat pro Benutzer Premium: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise bei Jira erfragen

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,270+ Bewertungen)

4.3/5 (5,270+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,200+ Bewertungen)

6. Hilfe Pfadfinder

Über Hilfe Pfadfinder Help Scout ist eine Service-Management-Plattform, die entwickelt wurde, um Kundeninteraktionen eine menschliche Note zu verleihen. Sein Fokus auf Einfachheit und Personalisierung macht es zu einer großartigen ServiceNow-Alternative für Geschäfte, die Wert auf Kundenbeziehungen legen.

Help Scout beste Features

Lösen Sie Support-Probleme schnell mit Echtzeit-Chats und Echtzeit-Benachrichtigungen. Verwenden Sie Makros und benutzerdefinierte Vorlagen für die sofortige Kommunikation mit Kunden

Lassen Sie nie wieder den Ball fallen mit automatischer Weiterleitung und Nachverfolgung von Interaktionen

Help Scout bietetwhite-Label-Service-Management mit anpassbarer Markenbildung damit Ihr Support Service Management genau so aussieht und sich anfühlt, wie Sie es wünschen

Grenzen des Help Scout

Das Fehlen von Social Media-Integrationen erschwert die Nachverfolgung und Beantwortung von Kunden, die sich mit ihren Anliegen an Twitter wenden

Help Scout-Berichte sind nicht so eingestellt, dass Sie auf einfache Weise detaillierte Informationen über bestimmte Support-Tickets erhalten

Preise für Help Scout

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Plus: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Pro: $65/Monat pro Benutzer

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (380+ Bewertungen)

4.4/5 (380+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (190+ Bewertungen)

7. Freshdesk

Über Freshdesk Freshdesk ist eine Cloud-basierte Plattform für den Kundensupport mit robusten Features für Ticketing, Zusammenarbeit, Problemmanagement und Automatisierung. Es ist ein starker Konkurrent von ServiceNow, insbesondere für Geschäfte, die ein intuitives, funktionsreiches Tool für den Kundensupport suchen.

Freshdesk beste Features

Dank des Fernzugriffs können Support-Teams den Kunden direkt vor Ort helfen

Das Ticketing-Management-System weist Support-Anfragen automatisch zu und priorisiert sie

Freshdesk Kollaborationstools ermöglichen es den Teammitgliedern, gemeinsam an einem Ticket zu arbeiten, um Probleme zu lösen

Freshdesk-Einschränkungen

Dem Posteingang fehlen einige Features wie eine Suchfunktion, das Speichern von Entwürfen und die Möglichkeit, eine Nachricht an mehrere Empfänger zu senden

Es gibt nicht viel Spielraum für benutzerdefinierte Berichterstellungen

Die mobile App ist nicht annähernd so intuitiv wie die Desktop-Plattform

Freshdesk-Preise

Free

Growth: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 79 $/Monat pro Benutzer

Freshdesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,750+ Bewertungen)

4.4/5 (2,750+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,030+ Bewertungen)

8. Salesforce Service Cloud

Über Salesforce Service Cloud Salesforce Service Cloud ist eine Service-Management- und Support-Plattform von Salesforce. Sie bietet umfassende Tools für Kundenservice und Asset Management und ist damit eine wettbewerbsfähige Alternative zu ServiceNow, insbesondere für Geschäfte, die bereits Salesforce-Produkte verwenden.

Die besten Features der Salesforce Service Cloud

Das SalesForce-System integriert jeden Aspekt des Servicemanagements und des Kundensupports in eine einheitliche Agentenerfahrung

Reibungslose Benutzererfahrung sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Mobiltelefon

Erstellen Sie Felder, Tabellen und fügen Sie sogar Ihren Code hinzu, um das Tool genau nach Ihren Wünschen zu gestalten

Beschränkungen der Salesforce Service Cloud

Kein WYSIWYG-Editor, was das Formatieren zu einem Problem machen kann

Die hohe Lernkurve für neue Benutzer

Preise der Salesforce Service Cloud

Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Professionell: $75/Monat pro Benutzer

$75/Monat pro Benutzer Enterprise: 150 $/Monat pro Benutzer

150 $/Monat pro Benutzer Unlimited: 300 $/Monat pro Benutzer

Salesforce Service Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (2,270+ Bewertungen)

4.2/5 (2,270+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

9. Zoho Desk

Über Zoho-Schreibtisch Zoho Desk ist eine webbasierte Helpdesk-Lösung, die Unternehmen bei der Bereitstellung eines erstklassigen Servicemanagements unterstützt. Als Konkurrent von ServiceNow bietet es einen Bereich von Features für Ticket-Management, Automatisierung und Berichterstellung.

Die besten Features von Zoho Desk

Nachverfolgung aller Kundeninteraktionen in einer einzigen Ansicht, unabhängig davon, über welchen Kanal sie die Unterhaltung begonnen haben

Passen Sie das Tool an Ihre Bedürfnisse an, egal ob Sie Registerkarten umbenennen, Abteilungen hinzufügen oder E-Mail-Vorlagen benutzerdefinieren möchten

Einschränkungen von Zoho Desk

Endbenutzer erhalten keine Benachrichtigungen über die Weiterleitung von Tickets, was die Nachverfolgung von Fällen erschwert

Die Sortierung von Tickets nach Konto ist nicht einfach, so dass es schwierig sein kann, die Ansicht von Prioritätskonten auf höchster Ebene zu behalten

Kein direkter Chat mit dem Support-Team von Zoho

Preise für Zoho Desk

Standard: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Professional: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer Enterprise: $40/Monat pro Benutzer

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4,640+ Bewertungen)

4.4/5 (4,640+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,030+ Bewertungen)

10. SupportBee

Über SupportBeeSupportBee ist ein Ticketing-System, das mit Blick auf Einfachheit und Kundenzufriedenheit entwickelt wurde. Als Alternative zu ServiceNow bietet es eine unkomplizierte Lösung für die Verwaltung von E-Mails zur Unterstützung des Kundensupports.

SupportBee beste Features

Posteingang bedeutet, dass sich Teams nicht in eine separate App einloggen müssen, um Support-Anfragen zuzuweisen oder zu beantworten

Ein umfassendes Feature für eine externe Wissensdatenbank erleichtert den Kunden die Suche nach Antworten, wodurch das Anfragevolumen reduziert wird. Eine separate interne Wissensdatenbank hilft Agenten, die benötigten Antworten zu finden, ohne Tickets eskalieren zu müssen

SupportBee-Einschränkungen

Es erfasst kein Kundenfeedback zum Support

Nicht für Safari oder Firefox optimiert

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen möglich

Keine automatische Archivierungsfunktion führt manchmal zu einem unübersichtlichen Posteingang

Keine Formulare verfügbar

Preise von SupportBee

Startup: $13/Monat pro Benutzer

$13/Monat pro Benutzer Unternehmen: $17/Monat pro Benutzer

SupportBee-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5+ Bewertungen)

4.1/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (25+)

Pflege für Ihre Kunden - The ClickUp Way

Die Wahl der richtigen Service-Management-Software ist entscheidend für die Bereitstellung hervorragender Kundenerfahrungen. Jede der oben aufgelisteten ServiceNow-Alternativen bietet einzigartige Features, Vor- und Nachteile. Ihre Wahl hängt von Ihren spezifischen Anforderungen, Ihrem Budget und Ihren Präferenzen für Ihr Self-Service-Portal und Ihre Konfigurationsmanagement-Lösungen ab.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einer umfassenden Lösung sind, die sich durch einen hervorragenden Kundenservice auszeichnet und robuste Funktionen für Projektmanagement, Produktmanagement und Aufgabenmanagement bietet, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen perfekte agile Lösung . Mit seinen vielseitigen Funktionen, der benutzerfreundlichen Oberfläche und den wettbewerbsfähigen Preisen ist ClickUp eine Top-Wahl unter den Mitbewerbern und Alternativen zu ServiceNow.

Denken Sie daran, dass die beste Software diejenige ist, die perfekt zu den Anforderungen Ihres Teams passt. Erkunden Sie also Ihre Möglichkeiten, probieren Sie die aus, die Ihnen ins Auge fallen, und treffen Sie eine fundierte Entscheidung. Viel Erfolg!