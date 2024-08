10 Engineering-Vorlagen für Software- und Produktingenieure

Als Ingenieur wissen Sie, dass die Entwicklung von Software auf herkömmliche Weise ein langer Prozess ist. Ihre Erfindungen durchlaufen Dutzende von Schritten - von der Ideenfindung über Alpha- und Betatests bis hin zur (endlich!) Bereitstellung.

Aber wussten Sie, dass die Verwendung einer technischen Vorlage den Prozess beschleunigen, die Kosten senken und Ihre Effizienz steigern kann? ⚒️

Ja, es ist wahr. Und wir haben den Beweis dafür.

Hier erfahren Sie, was technische Vorlagen für Sie leisten können und worauf Sie bei der Auswahl einer Vorlage achten sollten. Außerdem stellen wir Ihnen 10 technische Vorlagen vor, die Sie für alle Ihre Software- und Produktentwicklungsanforderungen verwenden können. 👀

Was ist eine technische Vorlage?

Eine technische Vorlage ist ein anpassbares Formular oder eine Anwendung, mit der Sie Produkte und Software schneller bereitstellen können. Sie ist eine der besten Produktivitätswerkzeuge ob Sie ein Team leiten oder die Arbeit selbst zu erledigen.

Es gibt Dutzende verschiedener Vorlagen, die Ihnen helfen können, neue Ideen zu entwickeln, ihre Produktentwicklung zu verwalten zeitplan und bewerten Sie Ihre Kreationen. 🌻

Diese Vorlagen können helfen bei der ideenphase indem sie Dinge wie Brainstorming, Nutzerforschung, Wachstumsexperimente, Nutzerstudien und Feedback abdecken. Diese Vorlagen für die Anfangsphase sind eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Nutzer zu verstehen und herauszufinden, welche Art von Produkten sie suchen.

Die Funktion Tasks in Multiple Lists (TIML) von ClickUp ermöglicht es Entwicklern, Aufgaben mit anderen Teams im Unternehmen zu verbinden

Sie können auch technische Vorlagen verwenden, um den Zeitplan einzuhalten und Arbeitsabläufe zu verfolgen. Produktplanung, Organigramme und Roadmaps helfen Ihnen, den Überblick über den Stand der Produktion und die beteiligten Teammitglieder zu behalten und die noch zu erledigenden Aufgaben zu optimieren. Fehlerverfolgung , Design-Analysen und Bewertungsvorlagen bieten auch Einblicke in die technischen und leistungsbezogenen Aspekte Ihrer Produkte. Bei so vielen technischen Vorlagen ist es nicht verwunderlich, dass diese Werkzeuge die Effizienz drastisch erhöhen und den Entwicklungsprozess wesentlich reibungsloser gestalten können.🤩

Was macht eine gute Vorlage für die Softwareentwicklung aus?

Wenn Sie Ingenieur sind, lösen Sie gerne komplexe Probleme. Großartige technik- und Produktvorlagen helfen Ihnen, den Entwicklungsprozess zu meistern und Werkzeuge zu erstellen, die die Benutzer lieben. Aber woher wissen Sie, ob es sich um eine gute Vorlage für die Softwareentwicklung handelt?

Wenn Sie Ihre nächste Softwarevorlage entwerfen oder herunterladen, suchen Sie nach einer Vorlage, die Folgendes enthält:

Eine solide Organisationsstruktur, einschließlich Flussdiagrammen, Roadmaps, Whiteboards und Diagrammen, die das Projekt übersichtlich halten

Status- und Nachverfolgungsfelder, mit denen Sie sehen können, wo die Produktion steht und welche Teammitglieder wofür verantwortlich sind

Einen Bereich für klare und prägnante Briefs zur Beschreibung derumfang der Arbeit und die Ziele für das gesamte Team festzulegen

10 technische Vorlagen für Gebrauchstauglichkeitstests, Berichte und mehr

Gestalten Sie die Software- und Produktentwicklung effektiver - und unterhaltsamer - mit technischen Vorlagen. Hier stellen wir Ihnen 10 Optionen vor, die Ihnen bei der Entwicklung neuer Ideen, der Einführung neuer projektmanagement-Frameworks für Entwicklungsteams wie die agile Philosophie oder die Scrum-Methodik, oder suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre projektdurchführung . ✨

1. ClickUp Engineering Bericht Vorlage

Erstellen Sie einen Ingenieurbericht im Handumdrehen mit der ClickUp Vorlage für Ingenieurberichte

In der Anfangsphase der Produktentwicklung ist ein technischer Bericht eines der ersten Dokumente, die Sie erstellen werden. ClickUp's Vorlage für einen technischen Bericht erleichtert die Zusammenstellung von Ideen, die Durchführung von Tests und die gemeinsame Nutzung von Team-Retrospektiven.

Passen Sie die Vorlage an, indem Sie Kopfzeilen hinzufügen, Links anhängen und das Dokument in Spalten und Abschnitte unterteilen, um das Blättern zu erleichtern. Mühelose Integration mit ClickUp-Dokumente und Aufgaben macht es für das Ingenieurteam einfacher, den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen.

Teilen Sie Ihre Unternehmensinformationen, fordern Sie Angebote an und vieles mehr mit dieser ClickUp-Vorlage

Die Web-Entwicklungs-RFP (Request for Proposal) Vorlage von ClickUp ist ein klarer Weg, um Informationen über Ihr Unternehmen weiterzugeben, Projektdetails aufzulisten und Angebote anzufordern. Mit dieser Vorlage können Sie potenziellen Bietern schnell die Mission und Vision Ihres Unternehmens vorstellen und gleichzeitig den Zeitplan, das Budget und die Vertragsbedingungen für das Projekt darlegen.

Es ist einfach, Richtlinien, Qualifikationen und Bewertungskriterien einzufügen, damit Ihr Team und die Bieter genau wissen, was erwartet wird. Geben Sie das Dokument privat an Ihre Rechtsabteilung weiter, damit diese die Vertragsbedingungen prüfen kann. Oder exportieren Sie das Dokument als PDF, um es per E-Mail zu versenden. 📨

3. ClickUp Entwicklungszeitplan Vorlage

Planen Sie Aufgaben und weisen Sie Aufgabenverantwortliche für Softwareentwicklungsprojekte zu

Suchen Sie nach Möglichkeiten, das Team auf Kurs zu halten und den Projektplan zu verwalten? Wenden Sie sich an ClickUp's Vorlage für den Entwicklungszeitplan die es Ihnen erleichtert, Ihre Strategie zu entwerfen und das Projekt in den verschiedenen Phasen der Pipeline zu verfolgen.

Erstellen Sie ganz einfach Abschnitte für Ideenfindung, Forschung, Prototyping und produkteinführung und weisen Sie dann den verschiedenen Teammitgliedern Aufgaben zu. Sie können Spalten mit Startterminen, Fälligkeitsterminen und Dauer hinzufügen, um zu sehen, wie lange jeder Schritt dauert, und um leicht Bereiche zu identifizieren, in denen das Projekt ins Stocken gerät.

4. ClickUp Neue Produktentwicklung Vorlage

Egal, ob Sie an neuen oder bestehenden Produkten arbeiten, diese Vorlage verbindet alles miteinander

ClickUp's Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte ist ein visuell ansprechender Weg zur Verwaltung arbeitsergebnisse und verfolgen Sie Projektmeilensteine, wenn Sie ein neues Produkt entwickeln. Die Vorlage enthält farblich gekennzeichnete Abschnitte, um die Entwicklung des Projekts von der Idee und der Konzeptentwicklung bis hin zu Strategie, Marketing und Markteinführung zu verfolgen.

Verwenden Sie die Ansicht Projektzusammenfassung, um einen schnellen Überblick über die beteiligten Aufgaben und Teams zu erhalten. Wechseln Sie zu den Board-Ansichten, um zu sehen, welche Aufgaben sich in welchen Pipelines befinden, oder klicken Sie in die Timeline-Ansicht, um einen schnellen Überblick über Fälligkeitsdaten und Meilensteine zu erhalten. 🙌

5. ClickUp Software-Entwicklung Vorlage

Arbeiten Sie mühelos mit Produkt-, Design- und Entwicklungsteams zusammen - mit dem Software Development Template von ClickUp

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Design-, Entwicklungs-, Qualitätssicherungs- und Produktteams nahtlos in einem einheitlichen Bereich arbeiten - mit der ClickUp Software-Entwicklungsvorlage . Diese Vorlage erzeugt einen Bereich in ClickUp, in dem funktionsübergreifende Teams können abteilungsübergreifend zusammenarbeiten und standardisierte Aufgaben und Dokumentationen erstellen.

Ganz gleich, ob Sie in der Robotik, im Maschinenbau, in der Umwelttechnik oder in einem anderen Bereich tätig sind, Sie können mit diesem software-Entwicklungsvorlage zur Erstellung von Unternehmens- und Produkt-Roadmaps. Verfolgen Sie den Fortschritt mit der wöchentlichen Ausführungsliste, in der alle Aufgaben aufgeführt sind, an denen gerade gearbeitet wird.

Im Master Backlog können Sie ganz einfach Ideen und software-Entwicklungswerkzeuge für zukünftige Quartale und Projektphasen, während die Defects Master-Liste Probleme hervorhebt und es Ihnen ermöglicht, Prioritäten und Teammitglieder für die Lösung zuzuweisen.

6. ClickUp Fehlerverfolgung Vorlage

Richten Sie Ihren Bug-Tracker in wenigen Minuten ein, indem Sie die ClickUp-Vorlage für die Fehler- und Problemverfolgung verwenden

Verfolgung von Fehlern und usability-Tests sind einer der wichtigsten Aspekte der Software- und Produktentwicklung. Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, werden die Leute es nicht benutzen wollen. Das ist die Quintessenz. Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage zur Fehlerverfolgung zum einfachen Melden, Verfolgen und Zuweisen von Fehlerkorrekturen.

Die Vorlage ist integriert mit Formulare können Sie ein Fehlerberichtsformular erstellen und Aufgaben für Ihr Entwicklungsteam auslösen, um Probleme zu beheben, sobald sie auftreten. Sie können auch auf Dokumentationen verweisen, in denen Unternehmensverfahren oder Tipps zur Fehlerbehebung nach der Kanban- oder Scrum-Methodik beschrieben werden.

Verfolgen Sie in der Vorlage die Fehler nach Merkmalen und überprüfen Sie die Statustafel, um zu sehen, was gerade behoben wird und was als Nächstes ansteht, damit Sie die Priorität bei Bedarf anpassen können.

7. ClickUp Produkt Brief Dokument Vorlage

Das Creative Brief Document Template von ClickUp hilft Produktionsteams und Stakeholdern dabei, erfolgreiche kreative Projekte zu liefern, indem es die Gesamtstrategie und die Schlüsselelemente für den Erfolg umreißt

Bleiben Sie auf der gleichen Seite, wenn Sie ein neues Projekt mit der ClickUp Produktbrief-Dokumentvorlage . Diese Vorlage bietet einen kurzen Überblick über das neue Produkt, das Sie entwickeln. Fügen Sie Informationen darüber ein, welches Problem dieses Werkzeug lösen wird, ob es Teil eines großen Entwicklungsprojekts ist und wie Sie die Ziele auf dem Weg dorthin verfolgen werden.

Es gibt auch Seiten für Ihren Release-Plan, um den Fortschritt zu verfolgen, sowie Seiten für Funktionsspezifikationen und Anhänge, um den Teammitgliedern mehr Kontext zu bieten.👫

8. ClickUp Rechenzentrum Projektplan Vorlage

Schaffen Sie mit dem ClickUp Data Center Project Plan eine Struktur und stellen Sie die Ausrichtung von Anfang bis Ende sicher

Die Rechenzentrum-Projektplan-Vorlage von ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihren Produktplan zu visualisieren und währenddessen Datenanalysen durchzuführen. Um diese Vorlage zu verwenden, legen Sie zunächst den Umfang des Projekts fest und bestimmen die Datenquellen. Erstellen Sie Aufgaben für die Datenanalyse für verschiedene Teammitglieder und fügen Sie einen Abschnitt für die Auswertung ein.

Wechseln Sie in die Tafelansicht, um Aufgaben nach Empfänger, Priorität oder Fälligkeitsdatum zu filtern. Die Plantafel für den Planungsfortschritt macht es einfach zu sehen, was auf der Aufgabenliste steht, was in Arbeit ist und was bereits erledigt wurde.

9. ClickUp Projekt Netzwerkdiagramm Vorlage

Visualisieren Sie Verbindungen und Abhängigkeiten mit der Projektnetzwerk-Diagrammvorlage von ClickUp

Lieben Sie Mind Maps? Dann werden Sie lieben visualisierung Ihres Softwareentwicklungsprojekts mit ClickUp's Vorlage für Projektnetzwerkdiagramme . In diesem Diagramm erstellen Sie Knoten, die jedes wichtige Element des Projekts darstellen. Als Nächstes verbinden Sie die Knoten mit Pfeilen, um eine Aufgabenreihenfolge zu erstellen, die die Teammitglieder als Fahrplan verwenden können.

Mit dieser Vorlage behalten die Teammitglieder nicht nur den Überblick über das Gesamtprojekt, sondern sie erleichtert auch die Prognosen. Sie können schnell erkennen, welche Aufgaben von anderen abhängig sind, und feststellen, welche Teams abteilungsübergreifend kommunizieren und arbeiten müssen.

10. ClickUp Heuristische Auswertung Vorlage

Diese heuristische Bewertungsvorlage kann verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit einer Schnittstelle/eines Systems auf der Grundlage von 10 allgemeinen Faustregeln zu bewerten

Diese Vorlage wurde für Ingenieure, Produktmanager und UX-Designer entwickelt Heuristische Bewertungsvorlage von ClickUp bietet Einblicke in Benutzertests, um leistungsfähigere Produktdesigns zu erstellen. Verwenden Sie es in den frühen Phasen der Entwicklung, um schnell auf Probleme hinzuweisen, wenn sie auftreten, oder verwenden Sie diese Bewertungsvorlage als laufenden Teil Ihres QA-Prozesses, um über Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Diese Vorlage erleichtert die Zuweisung von Korrekturen an verschiedene Teammitglieder und enthält Notizen zum Hauptproblem des Benutzers. Die Severity Board-Ansicht zeigt deutlich an, welche Probleme dringend sind und welche eine niedrigere Priorität haben können.

Software und Produkte effektiv entwickeln mit Engineering-Vorlagen

Technische Vorlagen erleichtern es Software- und Produktentwicklern, kreativ zu sein, Projektpläne zu erstellen und Probleme während der Entwicklung zu verfolgen.

Durchsuchen ClickUp's Vorlagen-Galerie um neue Möglichkeiten zu entdecken, wie Sie Ihr Team produktiver und Ihre Projekte erfolgreicher machen können.

Egal, ob Sie nach ingenieurspezifischen Vorlagen oder nach Hilfe in den Bereichen Personalwesen, Teambetreuung oder projektmanagement in der Softwareentwicklung finden Sie eine Vorlage, die Ihnen helfen wird, Ihre Arbeit effektiver zu gestalten und zu erledigen. ✨