10 beste Projektmanagement-Software für Ingenieure im Jahr 2024

Für einen Projektleiter im Ingenieurwesen geht es in einem Wimpernschlag von ruhig zu chaotisch. Die Überwindung unerwarteter Hindernisse, die Entschärfung von Spannungen im Team und der Versuch, die Arbeit "gestern" zu beenden, sind die vielen Freuden eines typischen Arbeitstages.

Ein kleiner Ausrutscher, und Sie müssen mit ansehen, wie Projekte, die auf der Front liegen, zu einem heillosen Durcheinander werden, über das Sie keine Kontrolle haben. Glücklicherweise müssen Sie diese Last nicht allein tragen - Sie brauchen nur das richtige Projektmanagement-Software für Engineering, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft! ⚙️

Diese Tools sind mit Features ausgestattet, die das Jonglieren mit komplexen Projekten in allen technischen Disziplinen erleichtern. Ob es um die Kommunikation oder die Einhaltung knapper Fristen geht - hochwertige Software hilft Ihnen dabei, organisiert zu bleiben und die KPIs zu erfüllen!

Wir stellen Ihnen die 10 leistungsstärksten Engineering vor Projektmanagement tools um Ihre Projekte mühelos auszubalancieren und Ihr Team wie eine gut geölte Maschine funktionieren zu lassen. 🚂

Was ist eine Software für Projektmanagement im Ingenieurwesen?

Projektmanagement-Software ist ein spezielles Tool, das Ingenieuren und Teams bei der Verwaltung, Nachverfolgung und effizienten Durchführung ihrer Projekte hilft. Diese Softwarelösungen sind in der Regel mit verschiedenen Features wie Aufgabenmanagement, Ressourcenzuweisung, Zeiterfassung, Terminplanung und Risikobewertung ausgestattet, die speziell auf die besonderen Bedürfnisse von technischen Projekten zugeschnitten sind.

Worauf sollten Sie bei einer Software für das technische Projektmanagement achten?

Eine gut abgerundete projektmanagement tool für technische Projekte muss die folgenden Vorteile bieten:

Zusammenarbeit im Team: Die Plattform ermöglicht kollektive Arbeit in Echtzeit und garantiert eine nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen. Suchen Sie nach Features zur Zuweisung und Überwachung von Aufgaben für Einzelpersonen und Teams Zentrales Management: Die Plattform fungiert als zentraler hub mit tools zur Nachverfolgung von Projekten, Dokumentation, Zielen und Follow-ups Tools für Sichtbarkeit und Berichterstellung: Achten Sie auf Features wie Live Dashboards und zeiterfassung um schnelle Berichte über den Zustand und den Fortschritt von Projekten zu erhalten Budgetierung und Ressourcenmanagement: Sie sollten in der Lage seinzuordnen und neu zuordnen personal, Ausrüstung, Büro-Tools und Finanzmittel für laufende Projekte zuzuweisen und umzuverteilen Client-Kommunikation : Eine gute Projektmanagement-Software hilft Ihnen, die Parameter des Projekts weiterzugeben und den Status mit dem Client zu teilen Projektmethodik: Das tool passt sich an projektmanagement-Methodologien wie Agile, Waterfall und Scrum, die insoftware-Entwicklung und technischen Teams

Die 10 besten Softwarelösungen für das technische Projektmanagement im Jahr 2024

Wir haben Dutzende von Produkten durchforstet und eine Auswahl von 10 Projektmanagement-Software für Ingenieure getroffen. Neben den oben genannten Kriterien haben wir auch die allgemeine Zuverlässigkeit dieser Tools in Wettbewerbsszenarien untersucht.

1. ClickUp #### Beste Software für das Projektmanagement im Ingenieurwesen

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine multifunktionales tool für das Projektmanagement anpassbar, um jede Projektmethodik zu unterstützen. Sie haben 100+ Features zur Einstellung eines schnelllebigen Agile Workflow -oder einen Wasserfall- oder Hybrid-Workflow! Vom Erstellen, Zuweisen und priorisierung von Aufgaben bis hin zur Überwachung und Steuerung haben Sie jedes Tool, um Workloads über funktionsübergreifende Teams und komplexe technische Projekte.

Die Leiter von Engineering-Teams werden die Budgetierungs- und Ressourcenmanagement-Tools von ClickUp lieben, die ein breites Spektrum abdecken. Ziele einstellen und Nachverfolgung der Zeit, um die Verschwendung von Ressourcen durch Überstundenkosten oder doppelte Aufgaben zu vermeiden. ⌛

Die vielseitigen Vorlagen von ClickUp ermöglichen software-Entwicklungsteams nachverfolgung von Projekten zur Einhaltung von Terminen bei gleichzeitiger Reduzierung technische Schulden . Verwenden Sie technische Vorlagen wie zum Beispiel Nachverfolgung von Fehlern und Sprint-Planung zur Minimierung von Fehlern in jedem Zyklus!

Andere Optionen sind:

Sie können ClickUp mit über 1.000 anderen Apps integrieren, um Ihre täglichen Aufgaben zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechseln zu müssen. Kommunizieren Sie Updates schneller durch die Integration Ihrer E-Mail und verwenden Sie gebrandete ClickUp Formulare um Antworten von Ihren Clients professionell zu sammeln! 💼

ClickUp beste Features

All-in-One Projektmanagement tool

Unterstützt Scrum undAgile Frameworks* Hohe Sichtbarkeit für jedes Projekt, jede Aufgabe und jeden Sprint mit mehr als 15 Ansichten

Vorgefertigte Vorlagen für mehrere technische Anwendungsfälle

Vereinfachte Kommunikation mit Mitarbeitern und Clients

Tools zur Zeiterfassung und Budgetnachverfolgung

Einfache Bedienung mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche

mehr als 1.000 Integrationen

ClickUp Limits

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Accelo

Das Beste für die Automatisierung von Serviceleistungen

über Accelo Accelo ist eine einzigartige Lösung für Manager, die ihre betriebliche Effizienz steigern wollen. Die Plattform ist bei technischen Geschäften sehr beliebt, weil sie es Ihnen ermöglicht, im Voraus zu planen und jede Projektphase von der Planung bis zur Abrechnung zu steuern.

Beginnen Sie mit der Anpassung Ihres Workflows - planen Sie die täglichen Aufgaben für jedes Mitglied Ihres Teams und weisen Sie die freigegebenen Ressourcen zu. Nutzen Sie die praktischen Automatisierungsoptionen der Plattform für lästige Aufgaben und minimieren Sie das Risiko eines Burnouts im Team!

Die Smartsheets und Timer von Accelo sind in jedes Projekt integriert und unterstützen die Supervisoren. Informieren Sie sich in Echtzeit über Personalbesetzung, Budgetierung und laufende Kapazitäten mit nur einem oder zwei Klicks. Überprüfen Sie Status und Abhängigkeiten von Aufgaben, um den Workload bei Bedarf anzupassen. ♻️

Wenn Ihnen die Verwaltung von Umsätzen in laufenden Projekten Kopfzerbrechen bereitet, helfen Ihnen Accelos Features für Ticketausstellung und Rechnungsstellung weiter. Stellen Sie Rechnungen gemäß dem voreingestellten Budget aus oder verwenden Sie den Prozentsatz des abgeschlossenen Projekts, um einen realisierbaren Betrag festzulegen. Sie können sogar Retainer-Vereinbarungen verwalten, Sammelrechnungen erstellen und Auszüge ausstehender Rechnungen direkt über die Plattform versenden.

Accelo beste Features

Unterstützung im gesamtenprojekt-Lebenszyklus* Automatisierte Aufgaben

Sofortige Einblicke für die Entscheidungsfindung

Nachverfolgung von Projekten in Echtzeit

Support für Ticketing und Rechnungsstellung

Accelo Beschränkungen

Billing Features können seinzu kompliziert zu verstehen* Anpassen anhäufige Aktualisierungen kann verwirrend sein

Accelo Preise

Plus : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Premium: $39/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Accelo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (450+ Bewertungen)

: 4.4/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

3. Celoxis

Das Beste für die umfassende Planung von Projekten

über Celoxis Celoxis ist eine weitere leistungsstarke Projektmanagement-Software für technische Teams. Nutzen Sie die intuitive Plattform, um Pläne zu erstellen, die sich automatisch an Freistellungsanträge, unterschiedliche Prioritäten, Verzögerungen und andere unvorhergesehene Umstände anpassen.

Nachverfolgung, Budgetierung und Ressourcenmanagement sind ein Kinderspiel! Über das zentrale Dashboard können Sie den Status von Aufgaben, Meilensteinen und Gesundheitsindikatoren eines Projekts einsehen. Das Dashboard ist zu 100 % anpassbar, so dass Sie Layouts aktualisieren und Widgets ändern können, um sich an jede verschiebung der Prioritäten .

Celoxis bietet leistungsstarke Analyse- und Prognose-Features zur Untersuchung Ihrer Projekte. Zum Beispiel kann das Was-wäre-wenn-Analyse-Tool potenzielle Risiken und Probleme vorhersagen, die auftreten können, wenn sich wichtige Faktoren wie Personal oder Budgetierung ändern. Dieses Tool kann für Ihr strategisches Planungsteam die Rettung sein und verhindern, dass Projekte in unvorhersehbaren Szenarien scheitern. 🚃

Celoxis beste Features

Tools für die Planung, Nachverfolgung und Prognose von Projekten

Intuitive Schnittstelle

Anpassbares Dashboard

Portfolio Management Features

Zusammenarbeitsfreundliche

Celoxis Beschränkungen

DieUX/UI kann eine Herausforderung sein zu navigieren

Manche Benutzer wünschen sich mehrvielfältige Möglichkeiten der Berichterstellung Celoxis-Preise

Cloud : $22,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $22,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Vor-Ort: Preise auf Anfrage (einmalige Abrechnung)

Celoxis Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (50+ Bewertungen)

: 4.4/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (250+ Bewertungen)

4. LiquidPlanner

Das Beste für vorausschauendes Projektmanagement

über LiquidPlanner Nein, LiquidPlanner wird in Ihrem Team keine Kernschmelze verursachen. 🫗

Das "flüssig" bezieht sich hier auf die Anpassungsfähigkeit der Plattform an die Veränderungswellen, die auf die Teams zukommen. 🌊

LiquidPlanner ist ein vorausschauender Planer, der standardmäßig das Element der Ungewissheit einbezieht und es Ihnen ermöglicht, Zeitleisten und Abschlusstermine für Projekte zu planen. Zu erledigen ist dies mit Hilfe von Simulationen, die nahezu exakte Prognosen erstellen! ⛈️

Sobald Ihr Projekt in Betrieb ist, nutzen Sie die Features zur Echtzeitüberwachung, um Zeitpläne, Aufgaben und Erkenntnisse zu verwalten. Mit einer Vorstellung von den Unwägbarkeiten können Sie schnell und zielgerichtet auf Aktivitäten reagieren, die aus der Reihe tanzen.

Mit LiquidPlanner erhalten Sie erstklassigen Support für die Prioritätsplanung. Es gibt keinen Platz für Stress und Angst, wenn Sie realistische Zeitpläne erstellen und einen Notfall nach dem anderen abhaken können, während Sie einen kühlen Kopf bewahren! 😎

LiquidPlanner beste Features

Einblicke in den Zustand eines Projekts

Vorausschauende Planung von Projekten

Simulationsbasierte Risikovorhersage

Erstklassige Tools für das Zeitmanagement

Priorisierung von Aufgaben

LiquidPlanner Grenzen

LiquidPlanner Preise

Essentials : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Professionell : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Ultimate: $35/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

LiquidPlanner Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (250+ Bewertungen)

: 4.2/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (650+ Bewertungen)

5. Jira

Das Beste für agiles Projektmanagement

über Jira Igitt, die wachstumsschmerzen von Agile Teams ! 🤕

Bei Jira geht es vor allem darum, den Schmerz zu lindern. Seine intuitiven Agile Boards sind hauptsächlich auf Softwareentwickler ausgerichtet, aber auch andere technische Teams können sie nutzen.

Das Tool bietet einen umfassenden Bereich an Features zur Unterstützung der Veröffentlichung neuer Software unter Zeitdruck. Wählen Sie zwischen Kanban- und Scrum-Boards, um komplexe Arbeitsabläufe in überschaubare Aufgaben für Ihr agiles Team aufzuteilen. Die Boards sind sehr flexibel und können an die individuellen Arbeitsmuster Ihres Teams angepasst werden.

Verwenden Sie interaktive Fahrpläne um Hierarchieebenen und Abhängigkeiten zu schaffen. Identifizieren Sie Fehler und Engpässe, sobald sie auftauchen, um die Lösungszeit minimal zu halten. Nutzen Sie das zentralisierte Dashboard der Plattform und tools für die Berichterstellung um die Form Ihrer Ziele zu überwachen.

Jira beste Features

Passt sich an agile Teams an

Setup der Automatisierung per Drag-and-Drop

Interaktive Roadmaps

Zentralisierte Verwaltung von Aufgaben

Schlanke Scrum- und Kanban-Boards

Jira Limitierungen

Jira Preise

Free : $0

: $0 Standard : $790/Jahr pro Benutzer

: $790/Jahr pro Benutzer Premium : $1,525/Jahr pro Benutzer

: $1,525/Jahr pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (5.300+ Bewertungen)

: 4.3/5 (5.300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

6. Linear

Das Beste für die Nachverfolgung von Problemen

über Linear Linear ist ein nüchternes Tool für die Planung mit rücksichtsloser Präzision. ♟️

Die Plattform eignet sich ideal für die Planung umfangreicher Software- und Designprojekte aus der Perspektive des großen Ganzen. Teilen Sie Ihre Projekt-Roadmap in Zyklen auf, damit sich Ihr Team darauf konzentrieren kann, was jetzt zu erledigen ist.

Jeder Zyklus ist vollständig anpassbar. Legen Sie Startdaten und Dauern fest oder planen Sie Pausen und Retrospektiven für Ihr Team. Sie können sogar Git-Hooks zur Automatisierung von vorausschauenden Aufgaben erstellen. Haben Sie nach einem Sprint noch unerledigte Aufgaben? Alle ausstehenden Arbeiten aus einem Zyklus werden automatisch in den nächsten verschoben, damit Sie alles im Griff haben! ️

Lineare Fehlerberichte, automatische Projektaktualisierungen, automatisierte Backlogs , Diskussionen und zahlreiche Integrationen helfen Ihnen bei der Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen, ohne dass der Kontext verloren geht.

Viele Benutzer finden Linear ähnlich zu Jira in Bezug auf die Features, aber ersteres hat möglicherweise bessere Ladezeiten und Verknüpfungen, um Ihre Prozesse zu beschleunigen.

Linear beste Features

Detailliertes Tool zur Planung und Verwaltung von Aufgaben

Nützliche Fehlerberichte und automatisierte Backlogs

Nachverfolgung des Fortschritts

Hochgeschwindigkeits-Plattform

Lineare Limits

Weniger fortgeschrittene Features als bei der Konkurrenz

Keine native mobile App

Lineare Preisgestaltung

Free : $0

: $0 Standard : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Plus: $14/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Lineare Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (15+ Bewertungen)

: 4.5/5 (15+ Bewertungen) Producthunt: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

*Sieh dir das an Lineare Alternativen !

7. Asana

Das Beste für die Aufgabenverwaltung

über Asana Asana ist ein weiterer echter Superstar im Universum des Projektmanagements! 🕺

Neben den üblichen Features für das Aufgabenmanagement verfügt diese Agile-freundliche Lösung über eine intuitive Benutzeroberfläche, die jederzeit einen klaren Überblick über den Fortschritt und die Zuständigkeit bietet. Die Neuzuweisung von Ressourcen ist dank des Drag-and-Drop-Designs kein Problem, so dass Sie Elemente verschieben und Änderungen in letzter Minute einfügen können. ⌚

Nachverfolgung von Fehlern, Verwaltung mehrerer Projekte, Erstellung und Verwaltung von Kalendern, Durchführung von Sprints, Überwachung von Portfolios - Asana hält Ihnen den Rücken frei. Erkunden Sie mehrere Ansichten, Automatisierungsoptionen und Integrationen, um Ihren Alltag zu vereinfachen. Da die Plattform Cloud-basiert ist, können Sie von jedem Ort aus Statusberichte zu Projekten einsehen. 📝

Das einzig Lästige nachteil der Plattform ist, dass es keine Möglichkeit gibt, mehrere Mitarbeiter für eine einzige Aufgabe zu haben, was die Verantwortlichkeit limitiert.

Asana beste Features

Projektmanagement tools mit mehreren Ansichten

Kostenlose Nutzung für Teams mit bis zu 15 Mitgliedern

Dutzende von Drittanbieter-Integrationen

Erstklassige Optionen für Abhängigkeiten

Drag-and-Drop-Features

Asana Limitierungen

Asana Preise

Basic : $0

: $0 Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

8. Plutio

Das Beste für freiberufliche Ingenieure

über Plutio Jonglieren bei der Zusammenarbeit im Team, freigeben von Wissen , Workflow-Automatisierung und Gehaltsabrechnung ist ein ziemlicher Kraftakt, vor allem, wenn Ihre Arbeit auf Dutzende von Apps verteilt ist. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis Sie einen der Bälle fallen lassen. 🤹

Vertrauen Sie darauf, dass Plutio mit Features für die zentralisierte Verwaltung Ruhe in das Chaos bringt.

Es ist eine abschließende und zu 100 % anpassbare Lösung - planen Sie Aufgaben, automatisieren Sie Workflows, entwerfen Sie erweiterte Angebote, erstellen Sie datengestützte Timesheets, erstellen Sie Rechnungen, und passen Sie Felder und Ansichten an. Sie haben das Sagen, durch und durch! 🧙

Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform kann benutzerdefiniert an das Branding Ihres Unternehmens angepasst werden. Die neueste Version, Plutio 3.0, verfügt über eine brandneue Produktivitätsablage für den Zugriff auf die wichtigsten Aufgaben, Notizen und Kontakte mit einem einzigen Klick!

Plutio ist eines der wenigen Tools für das Projektmanagement, das in über 30 Sprachen verfügbar ist! 🌍

Plutio beste Features

Vollständig anpassbare, zentralisierte Workflows

Ausgezeichnete Optionen für die Rechnungsstellung und Zahlung

Bietet Vorlagen für technische Projekte

Unterstützt mehr als 30 Sprachen

Ablage für Produktivität für einfachen Zugriff

Plutio-Einschränkungen

Preise von Plutio

Solo : $19 pro Monat

: $19 pro Monat Studio : $39 pro Monat

: $39 pro Monat Agentur: $99 pro Monat

Plutio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (50+ Bewertungen)

: 4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (150+Rezensionen)

9. Zoho Projekte

Das Beste für die Zusammenarbeit

über Zoho Projekte Wenn Sie auf der Suche nach einem kostengünstigen, aber effizienten Tool für das technische Projektmanagement sind, sollten Sie Zoho Projects in Betracht ziehen! Diese Cloud-basierte Software bietet Dutzende von praktischen Features für das Projektmanagement. Von der Organisation von Aufgaben bis hin zur Planung von Meetings - die Plattform bietet alles!

Mit Zoho Projects ist jedem Teammitglied klar, was von ihm erwartet wird. Legen Sie Grundregeln fest, indem Sie Aufgaben zu Mitarbeitern hinzufügen, Prioritäten und Abhängigkeiten einstellen und Erinnerungen erstellen. Sie können sogar Aufgaben automatisieren, obwohl diese Option nur für zahlende Benutzer verfügbar ist.

Der Fortschritt Ihres Teams wird auf Timesheets und Timern für Aufgaben erfasst. Überwachen Sie diese Berichterstellung, um Produktivitätsengpässe zu erkennen, und verteilen Sie den Workload Ihres Teams neu, um sicherzustellen, dass niemand überarbeitet wird oder nachlässt.

Technische Projekte sind keine Ein-Mann-Jobs, und Zoho Projects weiß das sehr gut. Die Optionen der Plattform für die Zusammenarbeit, wie z. B. integrierte Chats und Projektforen, halten alle Beteiligten auf dem Laufenden über die neuesten Updates.

Zoho Projects beste Features

Ausgezeichnete Optionen für die Zusammenarbeit

Integrierte Zeiterfassung zur Überwachung des Fortschritts des Projekts

Relativ günstige Preise

Nützliche Integrationsmöglichkeiten

Grenzen von Zoho Projects

Mobile Apps haben limitierte Features

Die Plattform kann seinkompliziert zu navigieren und für Anfänger einzustellen Preise für Zoho Projects

Free : $0

: $0 Premium : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Enterprise: $9/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (350+ Bewertungen)

: 4.3/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

Hinweis_ diese Zoho Alternativen !

10. Paymo

Das Beste für Zeiterfassung und Fakturierung

über Paymo Technische Projektleiter mögen zwar Top-Experten auf ihrem Feld sein, aber wenn es um die Buchhaltung geht, brauchen sie oft Unterstützung. Einfache Abrechnungsaktivitäten können mühsam erscheinen, besonders für kleine Teams, die sich keinen Vollzeit-Finanzexperten leisten können. 🧮

Zum Glück können Sie sich auf Tools wie Paymo verlassen, die Ihnen Superkräfte in der Buchhaltung verleihen! 🦸

Die Plattform macht alltägliche Tätigkeiten wie Fakturierung und Rechnungsstellung schnell und einfach. Erstellen Sie Kostenvoranschläge für technische Projekte, geben Sie sie für Ihre Clients frei und verwandeln Sie die genehmigten Kosten im Handumdrehen in professionelle Rechnungen!

Natürlich ist Paymo in erster Linie eine Projektmanagement-Plattform. Nutzen Sie es, um Ihre Projekte zu visualisieren, Aufgaben zu erstellen, Workflows zu benutzerdefinieren und Meilensteine zu überprüfen - all das. 🎺

Nutzen Sie die Projektvorlagen von Paymo, um übersichtliche Zeitleisten für alle zu erstellen und die Zusammenarbeit reibungslos zu gestalten. Sie können sogar Clients als Gäste einladen, um den Fortschritt eines Projekts zu kommunizieren.

Paymo beste Features

Hervorragende Features für Rechnungsstellung und Abrechnung

Praktische mobile App zur Verwaltung von Projekten

Verschiedene Tools für die Zeiterfassung

Eingebaute Vorlagen für Projekte

Plattformfreigabe mit Clients

Paymo Beschränkungen

Paymo Preise

Free : $0

: $0 Starter : $4.95/Monat pro Benutzer

: $4.95/Monat pro Benutzer Kleines Büro : $9,95/Monat pro Benutzer

: $9,95/Monat pro Benutzer Business: $20.79/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Paymo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (550+ Bewertungen)

: 4.6/5 (550+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (450+ Bewertungen)

Wie können Ingenieure vom Einsatz einer Projektmanagement-Software profitieren?

Ingenieure können aus der Verwendung von Projektmanagement-Software in mehrfacher Hinsicht großen Nutzen ziehen:

Zentrale Plattform : Projektmanagement-Software bietet Ingenieuren eine zentrale Plattform zur Verwaltung ihrer Aufgaben, zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Teams. Dies führt zu einer verbesserten Kommunikation und Koordination und stellt sicher, dass alle Beteiligten jederzeit auf der gleichen Seite stehen.

: Projektmanagement-Software bietet Ingenieuren eine zentrale Plattform zur Verwaltung ihrer Aufgaben, zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Teams. Dies führt zu einer verbesserten Kommunikation und Koordination und stellt sicher, dass alle Beteiligten jederzeit auf der gleichen Seite stehen. Effizientes Planen : Diese Tools sind mit Features ausgestattet, die bei der detaillierten Planung von Projekten helfen. Sie helfen bei der Einstellung von Meilensteinen, der Erstellung von Gantt-Diagrammen und der Prognose von Projektergebnissen unter Verwendung verschiedener Projektmanagement-Methoden. Dies ermöglicht eine bessere Planung auf lange Sicht, was besonders bei langfristigen Projekten von Vorteil ist.

: Diese Tools sind mit Features ausgestattet, die bei der detaillierten Planung von Projekten helfen. Sie helfen bei der Einstellung von Meilensteinen, der Erstellung von Gantt-Diagrammen und der Prognose von Projektergebnissen unter Verwendung verschiedener Projektmanagement-Methoden. Dies ermöglicht eine bessere Planung auf lange Sicht, was besonders bei langfristigen Projekten von Vorteil ist. Echtzeit-Berichte : Einer der wichtigsten vorteile des Projektmanagements software ist die Möglichkeit, in Echtzeit Berichte über Produktivität und Fortschritt zu erstellen. Dadurch können Projektmanager während eines Projekts rechtzeitig Entscheidungen treffen, die eine effiziente Ressourcenzuweisung und den Abschluss von Aufgaben gewährleisten.

: Einer der wichtigsten vorteile des Projektmanagements software ist die Möglichkeit, in Echtzeit Berichte über Produktivität und Fortschritt zu erstellen. Dadurch können Projektmanager während eines Projekts rechtzeitig Entscheidungen treffen, die eine effiziente Ressourcenzuweisung und den Abschluss von Aufgaben gewährleisten. Budgetverwaltung : Projektmanagement-Software verfügt häufig über Features für die Budgetierung und das Finanzmanagement. Dies hilft Teams bei der Nachverfolgung ihrer Ausgaben und stellt sicher, dass das Projekt im Rahmen seines Budgets bleibt.

: Projektmanagement-Software verfügt häufig über Features für die Budgetierung und das Finanzmanagement. Dies hilft Teams bei der Nachverfolgung ihrer Ausgaben und stellt sicher, dass das Projekt im Rahmen seines Budgets bleibt. Förderung agiler Praktiken: Einige Projektmanagement-Software, wie z. B. Teamhood, führt erfolgreich traditionelle undAgiles Projektmanagement praktiken. Dies gibt den technischen Teams die Flexibilität, sich schnell an Änderungen anzupassen und Projekte effizienter durchzuführen.

Ace Your Engineering Project With Project Management Software

Projektleiter im Ingenieurwesen fühlen sich oft wie der Kapitän eines Schiffes auf unruhiger See. Das Schiff im Gleichgewicht zu halten, ist anstrengend, aber die Tools auf unserer Liste können Ihnen dabei helfen. Holen Sie sich Ihren Favoriten - Sie werden die Wolken vertreiben und Ihr Team im Handumdrehen in ruhigere Gewässer bringen. ☀️