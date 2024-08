10 kostenlose Vorlagen für Vorfallsberichte in ClickUp Docs, Word und Excel

Auch wenn wir es alle nur ungern zugeben: Unfälle passieren. 🤷🏼‍♀️

Und wenn es darauf ankommt, sind Verantwortlichkeit und Ehrlichkeit immer die beste Politik - aber das ist ein Blog für ein anderes Mal! Unabhängig davon, wie schwerwiegend der Incident war oder ob nur knapp etwas Wichtiges verpasst wurde, müssen Sie die Situation aufzeichnen und berichten.

Das klingt ein wenig beängstigend, aber das muss es nicht sein.

Bei der Berichterstellung über Incidents geht es nicht nur um die Nachverfolgung Ihrer Der wichtigste KPI der Personalabteilung sie sorgt dafür, dass sich die Geschichte nicht wiederholt und dass Ihr Team effizient und vor allem sicher arbeitet.

Ihre Sicherheit hat für jedes Unternehmen oberste Priorität. Deshalb ist es wichtig, dass Incident-Berichte die ganze Geschichte erzählen, einschließlich der wichtigsten Details, Daten, Beteiligten, Umstände und Folgemaßnahmen.

Außerdem erstatten viele Unternehmen noch größeren Unternehmen Bericht, um zu beweisen, dass sie alle Sicherheitsprotokolle einhalten, wenn es um Sicherheit, Erste Hilfe, Exposition oder Schäden geht.

Ein Formular oder eine Vorlage für einen Incident-Bericht vereinfacht diesen Prozess erheblich. Diese Tools können Sie in stressigen Situationen entlasten, indem sie dafür sorgen, dass jeder Incident-Bericht ausgefüllt wird und Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer arbeitsleben vorwärts gehen.

Und wenn Sie ein Formular oder eine Vorlage für Ihren nächsten Incident-Bericht suchen, sind Sie hier genau richtig 🙂

Wir führen Sie durch die häufigsten Fragen zur Berichterstellung über Incidents, die wichtigsten Features von Vorlagen, auf die Sie achten sollten, und stellen 10 kostenlose Beispiele für ClickUp, Word, Excel und andere bereit. 🙌🏼

Was ist eine Vorlage für einen Incident-Bericht?

Nehmen wir an, Ihr Team verpasst beinahe einen schweren Unfall bei der Arbeit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber Sie sind alle ein wenig erschüttert und der Incident hätte vermieden werden können.

Nachdem sich die Nerven aller Beteiligten beruhigt haben und Wasser verteilt wurde, füllt Ihr Vorgesetzter einen Incident-Bericht aus, in dem er genau beschreibt, was passiert ist.

Anstatt ein leeres Dokument zu öffnen, incident Management Software und eine anpassbare Vorlage für den Bericht führen Sie durch die nächsten Schritte.

Ein Formular oder eine Vorlage für einen Incident-Bericht ist ein vorgefertigtes und formatiertes Dokument für Manager zur Erfassung von Incidents, einschließlich Schäden, Verletzungen, Sicherheit am Arbeitsplatz, Beinaheunfällen und mehr. Diese Vorlagen werden in der Regel von oben nach unten abgearbeitet und umfassen das Wer, Was, Wo, Wann, Warum und Wie der Situation.

Diese Dokumente werden oft gespeichert und nachverfolgt, indem man bestimmte HR-Software zur Überwachung HR KPIs oder sogar mit anderen Unternehmen, die für die Sicherheit am Arbeitsplatz zuständig sind, freigegeben werden.

Was macht eine gute Vorlage für einen Incident-Bericht aus?

Alle Incident-Berichte müssen eine Reihe von Schlüsseldetails enthalten, aber keine zwei Vorlagen sehen gleich aus. Das gilt auch für die Formatierung! Ihr Prozess der Incident Berichterstellung kann sich drehen um dokumente tabellenkalkulationen, oder formulare um die notwendigen Informationen zu sammeln.

ClickUp Docs ermöglicht mit Formatierungs- und Slash-Befehlen eine effizientere Arbeit

Dennoch gibt es ein paar wichtige Features, die Sie in Ihrem nächsten Formular oder Ihrer nächsten Vorlage für Incident-Berichte berücksichtigen sollten, um sicherzustellen, dass die Sicherheit in Ihrem Geschäft an erster Stelle steht:

Reichhaltige Formatierung und Gestaltung zur Unterstützung mehrerer Abschnitte, verschachtelter Seiten, Tabellen oder eingebetteter Medien im Bericht.

zur Unterstützung mehrerer Abschnitte, verschachtelter Seiten, Tabellen oder eingebetteter Medien im Bericht. Features für die Zusammenarbeit wie die Live-Bearbeitung mit mehreren Mitgliedern des Teams, Kommentare innerhalb der Vorlage, um Genehmigungen zu kommunizieren, und @Mentions.

wie die Live-Bearbeitung mit mehreren Mitgliedern des Teams, Kommentare innerhalb der Vorlage, um Genehmigungen zu kommunizieren, und @Mentions. Sicherheit, Berechtigungen und Freigeben , um sicherzustellen, dass sensible Informationen nur von den richtigen Personen genutzt werden.

, um sicherzustellen, dass sensible Informationen nur von den richtigen Personen genutzt werden. Integrationen, um die Funktionen Ihrer Vorlage zu erweitern, zusätzlichen Kontext durch Einbettung einzubringen und Ihre Berichte sicher und geordnet im Rahmen Ihrer übrigen Arbeit zu halten.

10 Vorlagen für Incident-Berichte

Nachdem wir nun die Grundlagen behandelt haben, können Sie Ihr neu erworbenes Wissen gleich in die Tat umsetzen!

Wenn Sie die Qualitäten der besten Vorlagen für Incident-Berichte und ihre Rolle für die Sicherheit im Unternehmen kennen, können Sie einige der besten Vorlagen auf dem Markt durchforsten - und direkt von diesem Artikel aus auf sie zugreifen!

Hier sind die 10 besten kostenlosen Vorlagen für Incident-Berichte zur Verbesserung von Sicherheit und Schutz bei der Arbeit für ClickUp , Word und Excel.

1. ClickUp Vorlage für Incident-Berichte für Mitarbeiter

ClickUp Vorlage für Incident-Berichte von Mitarbeitern

Ein Employee Incident Report ist ein wichtiges Dokument für alle Incidents oder vorfallbezogenen Aktivitäten, an denen ein aktueller oder ehemaliger Mitarbeiter eines Geschäfts beteiligt ist. Er wird in der Regel von der Personalabteilung des Unternehmens fertiggestellt.

In der Regel werden in diesen Berichten relevante Details wie Datum, Uhrzeit, Art des Incidents, Speicherort des Incidents, beteiligte Parteien, Beschreibung des Incidents und alle im Ergebnis des Incidents getroffenen Maßnahmen festgehalten.

Die Website ClickUp Vorlage für Incident-Berichte für Mitarbeiter hilft Ihnen, schnell einen Incident-Bericht zu erstellen und den Prozess zur Erfassung von Vorfällen bei Mitarbeitern zu standardisieren. Das Dokument enthält eine übersichtliche Gliederung des Prozesses zur Berichterstellung über Incidents. Diese Dokumente können für die Nachverfolgung von Incidents, die Analyse von Incidents und die Vorbeugung von Incidents verwendet werden. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Incident Action Plan Vorlage

ClickUp Incident Action Plan Vorlage

Ein Incident Action Plan (IAP) ist ein Dokument, das die unmittelbaren Pläne für die Reaktion auf einen Incident oder Notfall beschreibt. Incident-Aktionspläne enthalten Details wie Ressourcen, Informationen über den operativen Zeitraum und Sicherheitsüberlegungen, kommunikationsprotokolle und Incident nachverfolgungsmethoden .

Durch die Verwendung der ClickUp Vorlage für einen Incident Action Plan als Ausgangspunkt können Geschäfte Zeit sparen und sicherstellen, dass alle notwendigen Informationen in jedem von ihnen entwickelten IAP enthalten sind. Auf diese Weise können Unternehmen verlässliche Aufzeichnungen über Incident-Aktivitäten erstellen und wirksame Strategien einführen!

Die Vorlage enthält farblich gekennzeichnete Abschnitte, um alle für die Genehmigung erforderlichen Informationen zu erfassen:

Zusammenfassung der Situation : kurze Zusammenfassung des IncidentsAktionsplan *Durchführungsplan: Ziele und Strategien

: kurze Zusammenfassung des IncidentsAktionsplan *Durchführungsplan: Ziele und Strategien Incident Team Kontaktinformationen : Kontaktmethoden für das Personal am Einsatzort

: Kontaktmethoden für das Personal am Einsatzort Liste der Incident-Organisation : teams Betrieb, Planung, Logistik und Finanzen

: teams Betrieb, Planung, Logistik und Finanzen Liste der Incident-Zuweisungen : Aufgaben für Vorgesetzte und Teammitglieder

: Aufgaben für Vorgesetzte und Teammitglieder Karte/Situationsübersicht: Incident-Standort/Region oder andere Grafiken

Genehmigung des Incident Plans: Vorgelegt von, Vorlagedatum, und Unterschrift

3. ClickUp Security Incident Report Vorlage

ClickUp Security Incident Report Vorlage

Ein Formular für einen Bericht über einen Sicherheitsvorfall erfasst alle Details über einen Incident oder vorfallbezogene Aktivitäten. Es enthält auch Schlüsselindikatoren wie Dringlichkeitsstufe und Schweregrad des Incidents. Dies ist besonders wichtig für risikoreiche Incidents, wie Arbeitsunfälle, Verletzungen und medizinische Behandlungen.

Berichte über sicherheitsrelevante Incidents helfen bei der Analyse der Gesamteffektivität der Sicherheitssysteme und -prozesse einer Organisation. Wenn Unternehmen verstehen, wie es zu Incidents kommt und wie sie in Zukunft verhindert werden können, können sie darauf hinarbeiten, ein sichereres Umfeld für ihre Mitarbeiter zu schaffen.

Direktes Freigeben der ClickUp Security Incident Report Vorlage URL an Ihr Team weitergeben oder für die Papierablage exportieren. Sie können Ihre ClickUp Dokumente sogar mit den Datenschutz- und Bearbeitungsfunktionen schützen, um unerwünschte Änderungen an den Berichtsinformationen zu verhindern! 🔐

Durch die Nachverfolgung aller Incidents mit genauen Datenpunkten über einen bestimmten Zeitraum hinweg können Unternehmen ein besseres Verständnis der Sicherheitstrends in ihrer Umgebung gewinnen und effektive Strategien für deren künftige Bewältigung entwickeln.

4. ClickUp IT Incident Report Vorlage

ClickUp IT Incident Report Vorlage

Ein IT Incident Report ist ein internes Dokument, das Unternehmen zur Aufzeichnung und Überwachung von IT Incident-bezogenen Informationen verwenden. Anhand umfassender, detaillierter und genauer Incident-Berichte können Unternehmen Trends bei Vorfällen erkennen, die ihnen helfen, den Reaktionsprozess zu verbessern und die Einhaltung rechtlicher Anforderungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus helfen diese Dokumente den IT-Teams, bei Incident-Reaktionen effektiver zusammenzuarbeiten und die Eindämmungs- und Lösungszeiten zu verkürzen. Im Gegenzug speichern Unternehmen zuverlässige Aufzeichnungen über alle vergangenen Incidents in ihrer Umgebung, die zur Bewertung der aktuellen Sicherheitslage und zur Planung künftiger Bedrohungen verwendet werden können.

Die ClickUp IT Incident Report Vorlage enthält eine detaillierte Beschreibung, eine Checkliste, Unteraufgaben und benutzerdefinierte Felder, die jeder Manager verwenden kann, um eine gründliche, effektive Berichterstattung über einen IT Incident zu erstellen. Diese Vorlage für Aufgaben bietet eine Struktur für die Erstellung Ihres Berichts, lässt sich aber vollständig an Ihre organisatorischen Prozesse und Verfahren anpassen! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Simple After Action Report Vorlage

ClickUp Simple After Action Report Vorlage

Ein After-Action-Report ist ein strategisches Dokument, das zur Bewertung und Überprüfung des Erfolgs oder Misserfolgs eines Projekts, einer Aktivität oder eines Ereignisses dient. Er dient dazu, sowohl die positiven als auch die negativen Ergebnisse zu bewerten, um zu analysieren, was gut gelaufen ist und was hätte verbessert werden können.

Und mit dem ClickUp Simple After Action Report Vorlage decken Sie mit diesem detaillierten Dokument alle Ihre Bedürfnisse ab. Der Bericht ist in vier Unterseiten unterteilt:

Übungsübersicht

Kern Fähigkeiten Analysen

Kernfähigkeitsbericht

Verbesserungsplan

6. ClickUp Service Incident Report Vorlage

Nachverfolgung wichtiger Details nach Auftreten eines Incidents vor Ort

Ein Servicebericht ist ein Dokument, das die Aktivitäten und das Ergebnis eines Serviceeinsatzes detailliert beschreibt. Ein ordnungsgemäß fertiggestellter Servicebericht kann ein unschätzbares tool für Geschäfte und Kunden sein. Er dokumentiert die erbrachten Leistungen und hilft den Geschäften bei der Nachverfolgung des Serviceverlaufs und der Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit. Für den Kunden dient er als Aufzeichnung der durchgeführten Dienstleistung und der vorgenommenen Änderungen oder Verbesserungen.

Die Website ClickUp Service Bericht Vorlage wurde entwickelt, um den Beschreibungsprozess durch Einbettungsfeatures, Rich-Text-Bearbeitung, Freigeben von Mediendateien und mehr zu verbessern. Die Vorlage für die Aufgabe ist bereits mit den allgemeinen Details eines akzeptablen Serviceberichts vordefiniert. Sie können sie aber gerne noch weiter anpassen, damit sie den Standards Ihrer Organisation entspricht.

7. ClickUp Vorlage für den Tagesabschlussbericht

ClickUp Vorlage für den Tagesabschlussbericht

Ein End of Day Incident Report ist ein Incident-Dokument, das am Ende eines jeden Geschäftstages erstellt wird. Diese Berichte enthalten detaillierte Informationen über den Incident, wie z. B. den Schweregrad des Vorfalls, die betroffenen Anlagen oder Systeme, die beteiligten Mitarbeiter oder Teams und eine Zeitleiste des Vorfalls.

Darüber hinaus geben diese Berichte Aufschluss über den Prozess der Incident-Behebung, die von der Organisation ergriffenen Korrekturmaßnahmen und gelernte Lektionen . Sie ermöglichen es den Organisationen auch, ihre Incident-Trends über einen längeren Zeitraum zu verstehen und für Bedrohungen im Voraus zu planen.

Die ClickUp Vorlage für den Tagesabschlussbericht ist eine großartige Einstiegsoption für Geschäfte, die Lücken oder Schwachstellen in den Reaktionsprozessen identifizieren wollen, die in der Reihenfolge behoben werden sollten, um die Eindämmungs- und Lösungszeiten in Zukunft zu verbessern. Die Vorlage enthält eine Selbsteinschätzung, in der die Mitarbeiter ihre Produktivität, ihre Rückstände und die Aufgaben für den nächsten Tag bewerten können.

8. ClickUp Vorlage für einen Plan für Korrekturmaßnahmen

ClickUp Vorlage für einen Plan für Korrekturmaßnahmen

Ein Plan für Korrekturmaßnahmen ist eine Reihe von Schritten, die dazu dienen, potenzielle oder bestehende Fehler und Probleme zu identifizieren, zu korrigieren und ihre Wiederholung zu verhindern. Dieser Plan beschreibt die Strategien, die eine Organisation ergreifen sollte, um den Incident zu beheben und den normalen Betrieb wiederherzustellen. Der Plan umfasst in der Regel Maßnahmen wie analyse der Grundursache , Datendokumentation, Risikomanagement-Praktiken und Aktivitäten zur Beendigung von Incidents.

Es ist manchmal ein zeitaufwändiger Prozess, alle Beteiligten auf dieselbe Seite zu bringen. Vor allem, wenn die Informationen für behördliche Berichterstellungen und ggf. für Gerichtsverfahren verwendet werden können. Versuchen Sie die ClickUp Vorlage für einen Plan für Korrekturmaßnahmen kommunikation und Aufgaben aufeinander abstimmen und Zeit sparen!

Die Hauptelemente eines CAP in dieser Whiteboard-Vorlage sind so organisiert, dass die Zeit von der Identifizierung eines Incidents bis zur Implementierung einer Lösung verkürzt wird:

Bereiche für Verbesserungen : Identifizieren Sie die Felder rund um Ihre Geschäftsabläufe oder die Leistung Ihres Teams, die Änderungen und Aufmerksamkeit erfordern

: Identifizieren Sie die Felder rund um Ihre Geschäftsabläufe oder die Leistung Ihres Teams, die Änderungen und Aufmerksamkeit erfordern Probleme und Grundursachen : Definieren Sie die Herausforderungen, Hindernisse und unterstützenden Informationen, um sie zu analysieren und eine Lösung zu entwickeln

: Definieren Sie die Herausforderungen, Hindernisse und unterstützenden Informationen, um sie zu analysieren und eine Lösung zu entwickeln Mögliche Lösungen : Berücksichtigen Sie alle Faktoren, die in Ihrem Plan zur Korrektur von Problemen eine Rolle spielen, und listen Sie alle möglichen Lösungen auf, um eine Veränderung zur Verbesserung zu erreichen

: Berücksichtigen Sie alle Faktoren, die in Ihrem Plan zur Korrektur von Problemen eine Rolle spielen, und listen Sie alle möglichen Lösungen auf, um eine Veränderung zur Verbesserung zu erreichen Erfolgsmessung : Definieren Sie Ihren Erfolg, der anhand von Schlüsselleistungsindikatoren oder Metriken messbar ist, die für Ihr Team und den Gesamtbetrieb anwendbar und vorteilhaft sind

: Definieren Sie Ihren Erfolg, der anhand von Schlüsselleistungsindikatoren oder Metriken messbar ist, die für Ihr Team und den Gesamtbetrieb anwendbar und vorteilhaft sind Eigentümer der Aufgabe : Weisen Sie jeder Aufgabe ein bestimmtes Mitglied des Teams zu

: Weisen Sie jeder Aufgabe ein bestimmtes Mitglied des Teams zu

Zeitleiste: Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung von Veränderungen und Verbesserungen ein, während Sie diese Vorlage durchgehen

über Vorlage.net Eine Vorlage für einen Microsoft Word Incident-Bericht ist ein bearbeitbares Dokument für Zwischenfälle und Unfälle am Arbeitsplatz. Sie dient als Ausgangspunkt für die schnelle Erstellung neuer Dokumente und spart Zeit und Aufwand beim Formatieren des Dokuments.

10. Excel-Vorlage für Incident-Berichte

über WeTrack Wenn Sie nach einer Vorlage für einen Incident-Bericht suchen, die zwar textbasiert, aber nicht absatzlastig ist, versuchen Sie es mit einem Incident-Bericht in Excel ! Diese Vorlage ist in vier Schlüsselbereiche gegliedert:

Incident Typ Checkliste

Incident-Schweregrad-Skala

Incident-Kategorien

Schlüssel-Kontaktinformationen

Mit Vorlagen von ClickUp Incidents immer einen Schritt voraus

Ihre Sicherheit ist die oberste Priorität eines jeden Unternehmens. Wenn also Unfälle passieren, möchten Sie nicht, dass Ihr Incident-Bericht in einer Schublade verschwindet und nie wieder gesehen wird.

Verfolgen Sie stattdessen diesen Bericht und ergreifen Sie Schritte, um sicherzustellen, dass in Zukunft Präventivmaßnahmen ergriffen werden!

Wie Sie das am besten zu erledigen haben? Suchen Sie sich eine Vorlage für einen Incident-Bericht, die mit einer Software zusammenarbeitet, die darauf ausgelegt ist, Ihre Arbeit zusammen, sicher und regelkonform zu gestalten - wie ClickUp. 🙂

Erstellen Sie ansprechende Dokumente, Wikis und mehr - und verbinden Sie sie mit Workflows, um Ideen mit Ihrem Team umzusetzen

ClickUp ist die einzige Produktivitätsplattform, die leistungsfähig genug ist, um Ihre Sicherheitsprozesse zu rationalisieren, wertvolle Informationen zu speichern und das Team über alle wichtigen Richtlinien auf dem Laufenden zu halten. Mit seinem eigenen integrierten und dynamischen Editor ist ClickUp die ideale Lösung für Incident-Berichte aller Art. Verschachtelte Seiten, Live-Bearbeitung, zugewiesene Kommentare und reichhaltige Formatierung sind nur einige der Features, die ClickUp ClickUp Dokumente so wertvoll - aber das Beste daran? Es ist absolut kostenlos.

Erkunden Sie hunderte von Vorlagen für jeden Anwendungsfall, über 1.000 Integrationen und umfangreiche Features zur Berichterstellung über jeden Plan wenn Sie sich für ClickUp anmelden und beobachten Sie, wie die Produktivität Ihres Teams in die Höhe schnellt. 🛫