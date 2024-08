Die 10 besten PLM-Software-Tools für das Product Lifecycle Management im Jahr 2024

Jedes Produkt beginnt mit einer Idee, durchläuft iterative Zyklen von Design, Entwicklung, Feedback und Aktualisierungen und wird schließlich durch etwas Besseres ersetzt.

Produktmanager und Softwareentwickler kennen dies als den Produktlebenszyklus.✨

Da die Produkte immer komplexer und komplizierter werden, nehmen die Daten und die Dokumentation, die sie erzeugen, proportional zu. **Software für das Produktlebenszyklusmanagement (PLM) ist eine Lösung, die ein Produkt von der Wiege bis zur Bahre verwaltet und gleichzeitig Schlüsselinformationen und wichtige Erkenntnisse in Echtzeit bereitstellt (und bewahrt).

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 der wichtigsten PLM-Software lösungen für Ihr Team.

Was ist PLM-Software?

PLM oder Produkt lebenszyklus-Management-Software sind Cloud-basierte Tools, die helfen produktentwicklung teams dokumentieren und verwalten die Informationen zu einem Softwareprodukt in jeder Phase seiner Entwicklung.

PLM-Software verwaltet die Dokumentations- und Entwicklungsprozesse im Lebenszyklus eines Produkts, damit Konstrukteure, Ingenieure, nichttechnische Mitarbeiter und andere wichtige Beteiligte auf dem gleichen Stand bleiben.

Mit einem PLM-System produktteams können einen standardisierten Arbeitsablauf erstellen und die Zusammenarbeit verbessern, indem sie die für den Lebenszyklus des Produkts wichtigen Daten konsolidieren und verwalten. 💻

Mit der richtigen PLM-Software können Produktteams auf sichere Weise asynchron zusammenarbeiten, was besonders für Teams an verschiedenen Standorten hilfreich ist. Darüber hinaus bietet die datenverwaltung und Rückverfolgbarkeitsfunktionen können Produktteams die Kosten langfristig senken und qualitativ hochwertige Produkte liefern.

PLMs erfassen Konstruktionsdaten, Änderungsprotokolle, Dokumente, Datensätze zur Zusammenarbeit und Informationen zur Qualitätssicherung, sodass Produktteams ihre Arbeitsabläufe optimieren, Fehler minimieren und effizient zusammenarbeiten können.

Wenn Sie Software entwickeln, sollten Sie bereits in der Planungsphase PLM-Software erwerben. Dies hilft Ihrem Team, Risiken zu minimieren, den Fortschritt während des SDLC aufzuzeichnen und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.

Worauf sollten Sie bei PLM-Software achten?

Viele PLM-Tools sind zu unterschiedlichen Preisen erhältlich. Wie wählen Sie also das beste aus?

Bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden, müssen Sie Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen berücksichtigen. Versuchen Sie, eine flexible Lösung zu finden, die die Werkzeuge für die spezifischen Anforderungen Ihres Teams bietet

Im Folgenden finden Sie einige Punkte, auf die Sie bei der Auswahl einer Software für das Produktlebenszyklusmanagement achten sollten:

Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie eine All-in-One-Plattform, die prototyping- und CAD-Werkzeuge ist besser für die Maximierung Ihrer produktentwicklungs-Workflow . Integration mit Marketing-Software, ERPs und projektmanagement-Tools sind ebenfalls wichtige Funktionen

Wählen Sie eine All-in-One-Plattform, die prototyping- und CAD-Werkzeuge ist besser für die Maximierung Ihrer produktentwicklungs-Workflow . Integration mit Marketing-Software, ERPs und projektmanagement-Tools sind ebenfalls wichtige Funktionen Kollaborationsfunktionen: Die PLM-Software sollte es verschiedenen Teams ermöglichen, zusammenzuarbeiten und aktuelle Informationen einzusehen. Achten Sie also auf Funktionen wie Echtzeitbearbeitung, Kommentierung und Aufgabenzuweisung

Die PLM-Software sollte es verschiedenen Teams ermöglichen, zusammenzuarbeiten und aktuelle Informationen einzusehen. Achten Sie also auf Funktionen wie Echtzeitbearbeitung, Kommentierung und Aufgabenzuweisung Benutzerfreundliche Schnittstelle: Das PLM wird von Ihrem gesamten Team genutztproduktentwicklungsteam sowie von anderen Beteiligten genutzt. Stellen Sie also sicher, dass die Schnittstelle intuitiv und einfach zu bedienen ist

Das PLM wird von Ihrem gesamten Team genutztproduktentwicklungsteam sowie von anderen Beteiligten genutzt. Stellen Sie also sicher, dass die Schnittstelle intuitiv und einfach zu bedienen ist Flexibel, aber skalierbar : Die Software sollte den sich entwickelnden Anforderungen Ihres Produktportfolios gerecht werden. Fähigkeiten wie benutzerdefinierte Funktionen, Integrationen und Automatisierung sind von großem Vorteil

: Die Software sollte den sich entwickelnden Anforderungen Ihres Produktportfolios gerecht werden. Fähigkeiten wie benutzerdefinierte Funktionen, Integrationen und Automatisierung sind von großem Vorteil Starke Datenverwaltungsfunktionen : Dies ist für ein PLM-Tool von grundlegender Bedeutung. Die von Ihnen gewählte Software sollte über ein zentrales Repository für alle produktbezogenen Informationen verfügen. Darüber hinaus muss sie Versionskontrolle, Revisionsverfolgung, Fehlerprotokolle usw. bieten.

: Dies ist für ein PLM-Tool von grundlegender Bedeutung. Die von Ihnen gewählte Software sollte über ein zentrales Repository für alle produktbezogenen Informationen verfügen. Darüber hinaus muss sie Versionskontrolle, Revisionsverfolgung, Fehlerprotokolle usw. bieten. Automatisierte Arbeitsabläufe und Benachrichtigungen: Achten Sie auf Automatisierungsfunktionen, die sich wiederholende Aufgaben und Arbeitsabläufe rationalisieren, Teams auf dem Laufenden halten und eine schnelle Entscheidungsfindung gewährleisten.

Achten Sie auf Automatisierungsfunktionen, die sich wiederholende Aufgaben und Arbeitsabläufe rationalisieren, Teams auf dem Laufenden halten und eine schnelle Entscheidungsfindung gewährleisten. Analyse- und Berichtsfunktionen: Mit den Analyse- und Berichtsfunktionen des PLM können Sie Fortschritte bewerten, Engpässe beseitigen und datengestützte Entscheidungen treffen

Mit den Analyse- und Berichtsfunktionen des PLM können Sie Fortschritte bewerten, Engpässe beseitigen und datengestützte Entscheidungen treffen Aktualisierungen und Unterstützung: Sie werden das gewählte PLM wahrscheinlich so lange nutzen, wie Ihr Produkt existiert. Daher sollten regelmäßige Software-Updates und ein reaktionsschnelles Support-Team auf Ihrer Wunschliste stehen

Die 10 besten PLM-Softwarelösungen für das Jahr 2024

Sie müssen sich nicht durch Hunderte von PLM-Tools wühlen, um das für Sie am besten geeignete zu finden. Suchen Sie sich eines der 10 aus, die wir aufgelistet haben. 😃

1. ClickUp

richten Sie Ihre PLM-Workflows auf der ClickUp-Plattform ein

ClickUp stattet Produktteams mit leistungsfähigen produktmanagement-Werkzeugen aus. Damit können Sie Produkt-Roadmaps erstellen, Arbeitsabläufe automatisieren, mit externen Teams in Echtzeit zusammenarbeiten, Feedback übermitteln und Aktualisierungen durch automatische Benachrichtigungen erhalten. Außerdem können Sie Aktualisierungen mit der Geschäftsleitung teilen und Versionshinweise veröffentlichen.

Darüber hinaus können Sie den Arbeitsfortschritt verfolgen mit ClickUp-Aufgaben prozessdokumentation erstellen mit ClickUp-Dokumente und teilen Sie sie mit mehreren Benutzern, und verwalten Sie Ihren gesamten Produktlebenszyklus effizient.

Darüber hinaus können Sie Produktideen mit Ihrem Team brainstormen, indem Sie Whiteboards in ClickUp erstellen und verfolgen Sie Teamziele mit ClickUp-Ziele und analysieren Sie alle Ihre Daten mit Die interaktiven Dashboards von ClickUp .

Anstatt mit einer Vielzahl von Anwendungen zu jonglieren, können Sie eine einzige Plattform nutzen, die einen Großteil Ihrer Aufgaben im Produktlebenszyklus übernimmt. 🕺

produkt-Roadmaps in ClickUp verbessern die Teamarbeit

Sie können ClickUp auch an Ihre Bedürfnisse im Produktmanagement anpassen mit ClickApps die Ihnen schließlich helfen, Ihr Ziel zu erreichen produktmanagement-KPIs.

ClickUp beste Eigenschaften

Sparen Sie Zeit durch die Verwendung vonClickUp's kostenlose Produktmanagement-Vorlagen für die Entwicklung von Produkt-Roadmaps

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kollegen zusammen, indem Sie Docs, Whiteboards und andere leistungsstarke Projektmanagement-Tools verwenden

Erstellen Sie einestandardisierten Prozess für die Durchführung von Produktentwicklungs- und Test-Sprints

Behalten Sie den Überblick über die Ergebnisse miterinnerungshilfen und anpassbarenbenachrichtigung einstellungen

Erledigen Sie mehr und schneller mit fortschrittlichen genAI-gesteuerten Tools wieClickUp AI ClickUp Einschränkungen

Einige Benutzer haben gesagt, dass ClickUp eine steile Lernkurve hat

Neue Benutzer können Schwierigkeiten haben, sich auf der Benutzeroberfläche zurechtzufinden

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Geschäftskunden: $12 pro Monat und Benutzer

$12 pro Monat und Benutzer Unternehmen : **Kontakt für Preise

: **Kontakt für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich verfügbar

ClickUp Kundenbewertung und Rezension

G2: 4.7/5 (9200+ Bewertungen)

4.7/5 (9200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3900+ Bewertungen)

2. Arena PLM & QMS

über Arena Arena ist ein cloudbasiertes PLM-Tool, das für eine Vielzahl von Funktionen nützlich ist, z. B. für die Produktentwicklung, die Kontrolle von Produktaufzeichnungen, das Qualitätsmanagement, die Schulung und die Einhaltung von Vorschriften.

Arena bringt Produktinformationen, Mitarbeiter und Prozesse in einer einzigen Cloud-nativen Plattform zusammen und beschleunigt so die Produktentwicklung.

Die besten Funktionen von Arena

Sichern Sie Ihre Daten mit einer cloudbasierten, einfach zu implementierenden PLM-Software

Schützen Sie Ihre Ressourcen und IPs mit rollenbasiertem Zugriff

Sparen Sie im Laufe der Zeit Ausgaben mit geringeren Gesamtbetriebskosten

Arena Einschränkungen

Benutzer berichten von Schwierigkeiten beim Navigieren und Ändern von Projekten

Einige Kunden haben den Support als unzureichend empfunden

Arena-Preise

Kontakt für Preise

Arena Kundenbewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (300+ Bewertungen)

4.2/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (70+ Bewertungen)

3. Propel

über Propel Propel bietet ein cloudbasiertes PLM-, QMS- (Qualitätsmanagementsystem), PIM- (Produktinformationsmanagement) und Lieferantenmanagementsystem auf einer einzigen Plattform.

Propel verbindet Produktteams mit ihren Kollegen aus der Geschäftsentwicklung oder dem Vertrieb in globalen Unternehmen.

Mit diesem kollaborativen Ansatz tragen alle relevanten Teams dazu bei, das Produkt zu gestalten und so ein hervorragendes Erlebnis für die Kunden zu schaffen.

Propel beste Eigenschaften

Einfache Zusammenarbeit mit BOM (Bill of Materials) Management, Lieferantenmanagement und Echtzeit-Analysen

Integration von Microsoft- und CAD-Software für ein effizientes Verwaltungssystem

Propel Einschränkungen

Die meisten Tools erfordern eine intensive Schulung

Anfangs schwierig zu konfigurieren

Propel-Preise

Kontakt für Preise

Propel Kundenbewertungen & Rezensionen

G2: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Odoo

über Odoo Odoo ist ein Open-Source-ERP-Tool (Enterprise Resource Planning) mit mehreren business Management Software lösungen.

Odoo PLM hilft Ihnen, das Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg systematisch zu testen und zu iterieren.

Es verfolgt Änderungen auf verschiedenen Ebenen der Produktentwicklung mit zentralisierten Echtzeit-Diskussionen über Dokumente. Dadurch werden die wahrscheinlichen Auswirkungen dieser Änderungen auf den Produktherstellungsprozess oder die Stückliste reduziert.

Eine weitere interessante Funktion sind Änderungsaufträge, die als zentrale Informationsquelle für alle am Produkt Beteiligten dienen.

Die besten Funktionen von Odoo

Richten Sie alle Abteilungen auf ein und dasselbe Dokument aus und verfolgen Sie Änderungen effizient über mehrere Versionen hinweg

Vermeiden Sie Fehler in der laufenden Produktion mit Änderungsaufträgen (ECOs)

Einschränkungen von Odoo

Einige Benutzer finden den Einrichtungsprozess von Odoo ein wenig kompliziert

Odoo hat eine steile Lernkurve

Odoo Preisgestaltung

Für immer kostenlos

Standard-Tarif: $9,14 pro Monat und Benutzer

$9,14 pro Monat und Benutzer Benutzerdefinierter Plan: $13,71 pro Monat und Benutzer

Odoo-Kundenbewertungen & Rezensionen

G2: 4.1/5 (200+ Bewertungen)

4.1/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (780+ Bewertungen)

5. Siemens Teamcenter

über Siemens Teamcenter Die cloudbasierte PLM-Software Teamcenter von Siemens bietet eine sichere Plattform für die Planung, Entwicklung und Lieferung eines Produkts.

Teammitglieder auf der ganzen Welt können Teil des gesamten Produktdesign-, Entwicklungs- und Produktionsprozesses sein und über die Benutzeroberfläche den Überblick über den Produktlebenszyklus behalten

Dieses robuste PLM-System verfügt über einige hervorragende Funktionen wie digitale Zwillinge, die bei richtiger Anwendung die Funktionalität und das Design Ihres Produkts erheblich verbessern können.

Siemens Teamcenter Beste Eigenschaften

Nutzen Sie digitale Zwillinge, um Konstruktions- und Visualisierungsprozesse zu verbinden und zu optimieren, um Probleme schnell zu lösen

Durchführung von Konstruktionsdokumentationen mit CAD-Integration

Einschränkungen von Siemens Teamcenter

Updates sind oft teuer

Einige Benutzer haben über Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit berichtet

Preise für Siemens Teamcenter

Kontakt für Preise

Siemens-Kundenbewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

6. Jira ausrichten

über Jira ausrichten Jira ist eine agile und leistungsstarke projektmanagementsoftware die Ihnen hilft, Probleme bei der Produktentwicklung zu visualisieren, zu verwalten und proaktiv anzugehen.

Sie verfügt über verschiedene Funktionen, die bei der Planung, der Verfolgung von Produktdetails und der Verwaltung der Produkteffizienz helfen.

Da eine effektive Kommunikation für eine erfolgreiche Produkteinführung entscheidend ist, stellt Jira sicher, dass alle Kommunikationskanäle korrekt eingerichtet sind.

Die besten Funktionen von Jira

Integrieren Sie eine Vielzahl nützlicher Anwendungen von Drittanbietern über Jira

Schnelles Starten eines Projekts oderprojektentwicklung prozess mit vorgefertigten Vorlagen

Führen Sie Scrum- und Kanban-Methoden gleichzeitig in Ihrem Produktlebenszyklus durch

Einschränkungen von Jira

Die umfangreichen Funktionen und Anpassungen von Jira können eine Herausforderung bei der Einrichtung darstellen

Da es speziell für Softwareentwicklungsteams entwickelt wurde, ist es für andere Branchen möglicherweise nicht so effektiv

Jira-Preise

Kostenlos

Standard: $8,15/Benutzer pro Monat

$8,15/Benutzer pro Monat Premium: $16/Benutzer pro Monat

$16/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Jira Kundenbewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5(5,600+ Bewertungen)

4.3/5(5,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

7. Produkttafel

über ProduktBoard Die Produkttafel ist eine produktmanagement-Software die Ihr Unternehmen dabei unterstützt, kompetente Produkte zu liefern, indem sie die Zusammenarbeit fördert und Blockaden beseitigt.

Das Kundenfeedback ist in Productboard integriert, so dass Sie Produkte gemeinsam mit Ihren Kunden entwickeln können. Auf diese Weise entwickeln Sie gemeinsam innovative Produkte, die Ihren Vorstellungen und denen Ihrer Kunden entsprechen.

Productboard hilft Ihrem Produktteam, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Sie können diese Software auch nutzen, um die Arbeitsabläufe bei der Entwicklung von Funktionen zu verbessern und zu priorisieren.

Die beste Funktion von Productboard

Zugriff auf Kundenfeedback und Erstellung von Produkten, die den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen

Priorisierung von Funktionen nach ihrer Dringlichkeit mit Hilfe eines intuitiven Dashboards

Productboard's Einschränkungen

Es gibt keine mobile App für Beta-Benutzer und Endbenutzer

Schwierig mit anderen Systemen zu integrieren

Preisgestaltung von Productboard

Essentials: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Pro: $80/Monat pro Benutzer

$80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Productboard's Kundenbewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (140+ Bewertungen)

8. OpenBOM

über OpenBOM OpenBOM ist eine kollaborative SaaS-Plattform, die Hersteller und ihre Lieferkettennetzwerke miteinander verbindet und Produktdaten verwaltet.

OpenBOM bietet Ihnen eine flexible und skalierbare Möglichkeit, Produktdaten zu organisieren. Verwenden Sie es, um CAD, Teile, Dokumente, Stücklisten, Lieferanten, Bestände und Einkäufe zu verwalten.

Die besten Funktionen von Open BOM

Aktualisieren von Konstruktionen aus jedem CAD-System

Kostenlose Nutzung für nicht-kommerzielle, persönliche Projekte

Einschränkungen von OpenBOM

Benutzer haben sich oft über Verzögerungen beschwert

Da es sich um eine Cloud-basierte SaaS-Lösung handelt, ist sie nicht offline verfügbar

Preise für OpenBOM

Kostenloser Plan

Team: $78/Benutzer pro Monat

$78/Benutzer pro Monat Unternehmen: 108 $/Benutzer pro Monat

108 $/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

OpenBOM's Kundenbewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (450+ Bewertungen)

4.3/5 (450+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Aras Innovator

über Aras Aras Innovator ist eine webbasierte Software zur Verwaltung von Produktentwicklungsprozessen, standortübergreifenden Fertigungsprozessen und Lieferkettenabläufen.

Sie bietet verschiedene Engineering-Lösungen wie PLM, PDM, BOM, Konfigurationsmanagement, Änderungsmanagement, AVL/AML, etc.

Aras verfügt außerdem über Tools für das Änderungsmanagement, mit denen Kunden über Anpassungen informiert werden können, was die Konsistenz über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg sicherstellt.

Unternehmen können die frei verfügbare Lösung kostenlos herunterladen, modifizieren und nutzen.

Aras beste Eigenschaften

Einfache Erstellung mehrstufiger Stücklisten mit Aras Innovator

Integration bestehender ALM-Umgebungen mit einfachen Schritten

Einschränkungen von Aras

Anwender finden die Bezeichnungen und Begriffe verwirrend

Der Anpassungsprozess ist noch nicht rationalisiert

Aras-Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Aras Kundenbewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. SAP PLM

über SAP SAP PLM Software kann ein hervorragender Wegbegleiter für ein risikofreies und nachhaltiges Produktlebenszyklusmanagement sein.

Von der Ideenfindung bis zur Produkteinführung bietet die SAP PLM-Lösung eine Plattform, um Geschäftsprozesse und Kundenfeedback zu analysieren, Ideen zu bewerten und dann gemeinsam das Produkt zu entwickeln und den Service zu liefern.

SAP PLM unterstützt alle produktbezogenen Systeme und Prozesse, vom Beginn des Lebenszyklus mit der Produktidee bis hin zu Fertigung und Service.

Die besten Funktionen von SAP PLM

Integrieren Sie andere SAP-Produkte, um ein komplettes Produktentwicklungspaket zu erstellen

Evaluierung der Projektkosten vor der Implementierung mit dem integrierten Kostenkalkulator

Einschränkungen von SAP PLM

Kann sich für kleine Projektentwicklungsteams als komplex erweisen

Erfordert oft einen SAP-Experten, um das volle Potenzial zu nutzen

Erhält eine relativ niedrige Bewertung auf gängigen Bewertungsplattformen

Preise für SAP PLM

Kontakt für Preisgestaltung

SAP PLM Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 3.7/5 (60+ Bewertungen)

3.7/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Die Wahl des besten PLM für Ihren Produktlebenszyklus

PLM-Tools sind nicht nur dazu da, produktbezogene Daten zu erfassen und Erkenntnisse zu gewinnen. Zu jedem Zeitpunkt im Lebenszyklus eines Produkts können Herausforderungen auftreten, und Sie müssen sich mit den richtigen Werkzeugen zur Fehlerbehebung ausrüsten.

Die PLM-Lösung, für die Sie sich entscheiden, kann also über Erfolg oder Misserfolg Ihres Produktentwicklungsprozesses entscheiden.

Die 10 besten PLM-Plattformen können Ihnen dabei helfen, qualitativ hochwertigere Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, und unterstützen Sie während des gesamten Produktlebenszyklus von der ersten Idee bis zur Markteinführung.

Unabhängig davon, ob Sie ein oder mehrere Produkte entwickeln, ob Sie in der Fertigungsindustrie oder in anderen Branchen tätig sind, ist die Auswahl der richtigen PLM-Software für Ihre spezifischen Anforderungen und zukünftiges Wachstum ist entscheidend. Es kann die Grundlage für Ihre digitale Transformation sein und Ihren Produktlebenszyklus so effizient wie möglich gestalten.

ClickUp ist ein solches PLM-Tool, das das Beste aus beiden Welten vereint - einen effizienten PLM-Stack sowie eine Plattform, die eine enge Zusammenarbeit, verbesserte Kommunikation und ein effizientes Projektmanagement unterstützt. Geben Sie ClickUp einen Versuch heute!