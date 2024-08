die 15 besten Tools für die Online-Zusammenarbeit im Jahr 2024 (Free & Paid)

Jeder ist ein "Teamplayer" in seinem Lebenslauf, bis es zur tatsächlichen Arbeit mit verteilten Teams kommt. Dann kommen all Ihre Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten ins Spiel und werden auf Herz und Nieren geprüft - die Stunde der Wahrheit.

Als jemand, der miterlebt hat, wie die mächtigsten Teams aufgrund schlechter Kommunikation oder unstimmiger Koordination gescheitert sind, bin ich ein überzeugter Befürworter der Nutzung von apps für die Zusammenarbeit und andere Tools, um Teams auf dieselbe Seite zu bringen.

Effektive Online-Collaboration-Tools können die Art und Weise, wie Ihre Teammitglieder (insbesondere diejenigen, die remote oder in einem hybriden Arbeitsverhältnis arbeiten) miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und arbeiten, erheblich verbessern. Angesichts der Tatsache, dass viele von uns heute nicht mehr fünf Tage pro Woche im Büro arbeiten, täten Unternehmen gut daran, in hochwertige Tools für die Online-Zusammenarbeit zu investieren, die Remote-Teams bei der Zusammenarbeit und Produktivität unterstützen.

In meiner langjährigen Erfahrung habe ich mehrere dieser Softwareprogramme für die Zusammenarbeit im Team bei verschiedenen Projekten, Interessengruppen und in verschiedenen Branchen ausprobiert. Einige haben sich als absolute Lebensretter erwiesen, die globale Teams miteinander verbinden, sie auf das Ziel fokussieren und gemeinsame Ergebnisse erzielen lassen. Und dann gibt es andere Apps - sagen wir einfach, dass sie mich mit ihrer glanzlosen Leistung nicht beeindrucken konnten.

In Anbetracht meiner guten, schlechten und hässlichen Erfahrungen habe ich eine Liste der Top 15 Online-Collaboration-Tools und mobilen Apps zusammengestellt, die ich im Jahr 2024 sehr empfehlen werde. Werfen wir einen Blick darauf.

Worauf sollten Sie bei Tools für die Online-Zusammenarbeit achten?

Erinnern Sie sich noch an die energiegeladenen Meetings im Konferenzraum, bei denen alle mitmachen und ein Brainstorming zu einem Thema durchführen, um die Produktivität zu steigern? Nun, die gleiche Energie in einer verteilten und dezentralen Belegschaft einzufangen, ist keine leichte Aufgabe. Sie müssen alle auf dieselbe Seite bringen, Ablenkungen vermeiden und sicherstellen, dass jeder aktiv mitarbeiten kann, um die Arbeit zu verbessern zusammenarbeit am Arbeitsplatz .

Tools für die Online-Zusammenarbeit eignen sich hervorragend, um das Team zum Brainstorming und zur Arbeit an einem Dokument oder Projekt zusammenzubringen, aber es steckt viel mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. Um die beste Option auszuwählen, müssen Sie mehr tun, als nur ein Tool zu Ihrem Arsenal hinzuzufügen. Ihre Wahl muss zu Ihren individuellen Anforderungen und bestehenden Prozessen passen. Im Folgenden finden Sie einige der Faktoren, die wir bei der Auswahl der besten Tools für die Online-Zusammenarbeit berücksichtigt haben:

Anforderungen und Anwendungsfall : Überlegen Sie, warum Sie ein bestimmtes tool oder eine bestimmte Plattform benötigen. Wie wird es in Ihrem Unternehmen eingesetzt, und welchen Zweck soll es erfüllen? Das Tool, das Sie auswählen, muss Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen und Ihrer Organisation tatsächlich einen Mehrwert bieten. Ein Beispiel: Sie suchen eine zentrale Plattform für die Verwaltung Ihres gesamten Inhaltsprogramms. In diesem Fall ist es für Sie wichtig, dass Sie alles an einem Ort verwalten und Ihre Inhalte sicher speichern können

: Sobald Sie den Bedarf ermittelt haben, wählen Sie ein Tool mit den richtigen Funktionen aus. Ein Tool für die Online-Zusammenarbeit sollte über alle Features verfügen, die für eine effektive Zusammenarbeit und Teamarbeit wichtig sind. Dazu gehören die Verwaltung und Nachverfolgung von Aufgaben, Kommunikationskanäle in Echtzeit, Funktionen zum Freigeben von Dateien, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, Videokonferenzen und vieles mehr. Wenn Sie z. B. eine Agentur leiten, möchten Sie auch, dass Online-Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse gelöst werden Einfache Bedienung: Ich spreche aus Erfahrung: Neue Prozesse oder Tools können für das gesamte Team gewöhnungsbedürftig sein und eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern. Wenn Sie also eine Software für die Zusammenarbeit im Team auswählen, sollten Sie sich immer für etwas entscheiden, das einfach zu bedienen ist. Genau aus diesem Grund haben wir die Tools in dieser Liste ausgewählt. Obwohl jedes von ihnen über außergewöhnliche Features verfügt, sind sie alle einfach zu verwenden, zu implementieren und zu erlernen

Ich spreche aus Erfahrung: Neue Prozesse oder Tools können für das gesamte Team gewöhnungsbedürftig sein und eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern. Wenn Sie also eine Software für die Zusammenarbeit im Team auswählen, sollten Sie sich immer für etwas entscheiden, das einfach zu bedienen ist. Genau aus diesem Grund haben wir die Tools in dieser Liste ausgewählt. Obwohl jedes von ihnen über außergewöhnliche Features verfügt, sind sie alle einfach zu verwenden, zu implementieren und zu erlernen Integrationen: Neben der Nutzung und Implementierung sind die kollaborative Kommunikationsplattform für die Sie sich entscheiden, sollte reibungslos mit Ihren bestehenden Anwendungen und Systemen zusammenarbeiten. Ich mag es nicht, den Kontext zu wechseln, und bevorzuge daher Tools für die digitale Zusammenarbeit, die es mir ermöglichen, auch meine bevorzugten Apps zu integrieren

Neben der Nutzung und Implementierung sind die kollaborative Kommunikationsplattform für die Sie sich entscheiden, sollte reibungslos mit Ihren bestehenden Anwendungen und Systemen zusammenarbeiten. Ich mag es nicht, den Kontext zu wechseln, und bevorzuge daher Tools für die digitale Zusammenarbeit, die es mir ermöglichen, auch meine bevorzugten Apps zu integrieren Budget: Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen gewählte Tool in Ihr Budget passt und Sie die Möglichkeit haben, die Preise an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Sie können sogar die kostenlose Version mit kostenpflichtigen Optionen vergleichen, um die beste Software für die Online-Zusammenarbeit zu finden. Denken Sie daran, alle Kosten zu berücksichtigen, die sich auf den Preis auswirken, einschließlich der einmaligen Kosten, der Implementierungskosten, der wiederkehrenden Ausgaben, der Add-On Features und anderer - etwas, das ich in meinen Anfangsjahren nicht erledigt habe

Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen gewählte Tool in Ihr Budget passt und Sie die Möglichkeit haben, die Preise an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Sie können sogar die kostenlose Version mit kostenpflichtigen Optionen vergleichen, um die beste Software für die Online-Zusammenarbeit zu finden. Denken Sie daran, alle Kosten zu berücksichtigen, die sich auf den Preis auswirken, einschließlich der einmaligen Kosten, der Implementierungskosten, der wiederkehrenden Ausgaben, der Add-On Features und anderer - etwas, das ich in meinen Anfangsjahren nicht erledigt habe Datensicherheit: Die besten Tools für die Zusammenarbeit taugen nichts, wenn sie Ihre Daten gefährden. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Software robuste Sicherheits-Features enthält, wie z. B. Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung, Zugriffskontrollen und andere Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Daten

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren stellen wir Ihnen die beste Software für die Online-Zusammenarbeit vor, mit der Ihr Team auf Touren kommt.

Die besten Tools für die Online-Zusammenarbeit auf einen Blick

Bevor ich auf die einzelnen Plattformen eingehe, hier eine kurze Übersicht über alle Tools, die wir in die engere Wahl gezogen haben, und darüber, wie sie zur Verbesserung eingesetzt werden können team-Synergie :

Collaboration Tool Best For Schlüssel Features Preisgestaltung ClickUp All-in-One-Zusammenarbeit Gemeinsame Aufgaben und Ziele, gemeinsame Dokumente und Whiteboards, Echtzeit-Chat, Von $0 bis $19 pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Enterprise-Pläne Google Docs Gemeinsame Dokumentenbearbeitung Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit, Cloud-Speicher Von 0 bis 39,60 US-Dollar pro Monat Slack Kommunikation in Echtzeit Team-Chat, Dateifreigabe, Videoanrufe Von 0 bis 12,50 US-Dollar pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Enterprise-Pläne Zoom Videokonferenzen Hochauflösende Video-Meetings, Bildschirmfreigabe, Webinare Von 0 bis 26,99 US-Dollar pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Enterprise-Pläne Asana Projektmanagement Aufgabenmanagement, Projektplanung, Teamkommunikation Von 0 bis 30,49 US-Dollar pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmenspläne Trello Visuelles Projektmanagement Kanban-Boards, Aufgabenlisten, grundlegende Automatisierungen Von 0 bis 12,50 US-Dollar pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmenspläne Miro Online-Whiteboarding Brainstorming, Mindmapping, visuelle Zusammenarbeit Von 0 bis 20 US-Dollar pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Enterprise-Pläne GitHub Versionskontrolle für Entwickler Code-Freigabe, Versionskontrolle und Projektmanagement für Entwickler Von 0 bis 31 US-Dollar pro Monat Figma Kollaboratives Design Design-Prototyping, Benutzeroberflächen-Design, Design-Zusammenarbeit Von 0 bis 75 US-Dollar pro Monat Airtable Relationale Datenbank und Zusammenarbeit Flexible Datenbank, anpassbare Workflows, Projektmanagement Von 0 bis 54 US-Dollar pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Enterprise-Pläne monday.com Betriebssystem für Arbeit Projektmanagement, Kommunikation im Team, benutzerdefinierte Workflows Von 0 bis 24 US-Dollar pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Enterprise-Pläne Microsoft Teams Kommunikation und Zusammenarbeit Team Chat, Video Meetings, Dateifreigabe Von $4 bis $22 pro Monat Canva Grafikdesign und Zusammenarbeit Benutzerfreundliche Design-Tools, Vorlagen, Zusammenarbeit in Echtzeit Von 0 bis 29,99 US-Dollar pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Enterprise-Pläne Notion All-in-One Workspace Notizen, Wikis, Wissensdatenbank Von 0 bis 28 US-Dollar pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Enterprise-Pläne Dropbox Cloud-Speicher & Dateifreigabe Sicherer Cloud-Speicher, Dateifreigabe, Features für die Zusammenarbeit Von 0 bis 30 US-Dollar pro Monat; benutzerdefinierte Preise für Enterprise-Pläne

Im Folgenden werde ich die wichtigsten Features und Limits sowie die Alleinstellungsmerkmale der einzelnen Kollaborationssoftware näher beleuchten:

1. ClickUp: Das beste All-in-One-Tool für die Online-Zusammenarbeit

Bevor ich bei ClickUp anfing zu arbeiten, war mein Collaboration-Tech-Stack ein Mischmasch von Tools für die Zusammenarbeit im Team. Ich nutzte Slack für schnelle Updates, E-Mails für längeren Austausch, organisierte Notizen über Google Docs, Microsoft Teams für Videokonferenzen und Miro für Whiteboards. Sicherlich musste ich mit vielen Dingen gleichzeitig jonglieren, aber ich dachte, dass die Dinge einfach so laufen würden - so ist die Welt nun einmal.

Und dann kam ClickUp, die eine App, die sie alle ersetzt, im wahrsten Sinne des Wortes.

ClickUp ist ein intuitiver Online-Hub, der Teams zusammenbringt, um ihre Arbeit auf einfache Weise zu planen und auszuführen. Ich weiß das, weil unsere Belegschaft aus Fernarbeitern besteht. Egal, ob meine Mitglieder im selben Raum saßen oder über Kontinente und Zeitzonen verstreut waren, wir hatten keine Probleme, die Dinge zu erledigen!

reibungslose Zusammenarbeit aller Teams mit ClickUp zur Erstellung von Dokumenten, Zuweisung von Aufgaben und deren Nachverfolgung auf einer einzigen Plattform

Ehrlich gesagt, der Wechsel von einem Flickenteppich von Softwarelösungen zu einer einheitlichen Plattform war ein Hauch von frischer Luft. Das einzige Problem bestand darin, sich an die Lernkurve von ClickUp zu gewöhnen, da es eine ganze Reihe von Features in eine leistungsstarke Software für die Online-Zusammenarbeit packt. Aber die Einarbeitung verlief reibungslos, und ich fand mich gut zurecht.

Sobald ich mich mit ClickUp vertraut gemacht hatte, war ich viel produktiver - ich koordinierte mit Teams auf zwei Kontinenten, verwaltete große und kleine Marketingprojekte, sammelte und analysierte Inputs von verschiedenen Interessengruppen und führte das Team.

Mein Team und ich nutzen die Kollaborations-Features von ClickUp, wie ClickUp Whiteboards zum Brainstorming von Inhalten und Kampagnenideen, ClickUp Chat Ansicht um Nachrichten in Echtzeit auszutauschen, ClickUp Dokumente um alles zu erstellen, von SOPs und Verträgen bis hin zu internen Wikis, ClickUp Clips zur Aufnahme von Videos - die Liste lässt sich beliebig fortsetzen (Schauen Sie sich die wichtigsten Features an, wenn Sie eine Kurzbeschreibung wünschen). Und natürlich verwalten wir alle Aufgaben im Rahmen jeder Kampagne und jedes Projekts mit ClickUp Aufgaben .

Ob es um die Einstellung von Erinnerungen an Aufgaben oder die Überprüfung von Fortschritten geht, ClickUp übernimmt alle administrativen Aufgaben für Sie (und Ihr Team), damit Sie sich auf die wertvollere Arbeit konzentrieren können.

Was für mich auch hervorsticht, ist der KI-gestützte Assistent ClickUp Gehirn . Dieses leistungsstarke Feature wurde speziell entwickelt, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Ihnen zu helfen, mehr aus Ihrem Workspace herauszuholen. Ich nutze sie jeden Tag, um besser zu schreiben, aber sie kann auch Informationen über Ihre Aufgaben, Dokumente, Kommunikation (Chats, Kommentare) und verbundenen Apps suchen und analysieren, um Verbindungen zu erkennen und Ihre Fragen zu beantworten.

Diese G2-Bewertung zeigt genau, warum ClickUp die Nummer eins auf meiner Liste ist

_Ich mag die Tatsache, dass ich als Manager eine Übersicht über alle Projekte habe, an denen mein Team arbeitet; was noch besser ist, ist, dass ich genau aufschlüsseln kann, was die Details des Projekts sind, wer der Eigentümer ist, was der aktuelle Status/Aktualisierung ist und wann das Fälligkeitsdatum ist. Teams können problemlos miteinander zusammenarbeiten, da sich die Mitglieder im Kommentarbereich gegenseitig taggen können

Die ClickUp Vorlagen bibliothek ist eines meiner meistgenutzten Features - wer hätte nicht gerne bereits vorhandene und vollständig anpassbare Rahmenwerke, um einen Vorsprung bei Aktionsplänen zu haben? Zählen Sie nicht auf mich!

Während ich mich schuldig gemacht habe, mit praktisch jeder ClickUp Vorlage zu experimentieren (okay, vielleicht nicht jede, wenn man bedenkt, dass es fast Tausende von ihnen gibt!) Ich würde diese für die Verwaltung der Zusammenarbeit im Team empfehlen:

Verwalten Sie die interne Zusammenarbeit und die Beziehungen zu Ihren Clients mit der ClickUp-Vorlage "Client Success Collaboration"

ClickUp Client Erfolg Zusammenarbeit Vorlage

Google Docs beste Features

Gleichzeitige Arbeit an und Bearbeitung von Dokumenten mit anderen Mitgliedern des Teams

Verwalten Sie alle Ihre Dateien und Dokumente in einem sicheren Cloud-Speicher mit Google Drive, mit erweiterten Features wie Versionskontrolle und Zugriffskontrolle, um Ihre Daten sicher zu halten

Fügen Sie Kommentare hinzu, machen Sie Bearbeitungsvorschläge und arbeiten Sie gemeinsam an Live-Dokumenten

Integration mit anderen Google Workspace Apps wie Google Tabellen, Slides und mehr

Nutzen Sie Google Gemini, den KI-Assistenten, in Google Docs, um besser zu schreiben

Google Docs Limits

Limitierte Formatierungsoptionen und schwer zu benutzerdefinierendes Aussehen im Vergleich zu anderen Textverarbeitungsprogrammen.

und schwer zu benutzerdefinierendes Aussehen im Vergleich zu anderen Textverarbeitungsprogrammen. Neben der Bearbeitung von Dokumenten gibt es nicht viele andere Features für das kollaborative Projektmanagement

Sicherheit für sensible Dokumente könnte ein Problem darstellen, da Links leicht für externe Dritte freigegeben werden können

Google Docs Preise

Google Docs ist ein Teil des Google Workspace, der für folgende Nutzer verfügbar ist

Free : Bis zu 15 GB Drive Space

: Bis zu 15 GB Drive Space Business Starter : 7,20 $/Monat pro Benutzer

: 7,20 $/Monat pro Benutzer Business Standard : $14,40/Monat pro Benutzer

: $14,40/Monat pro Benutzer Business Plus : $21,60/Monat pro Benutzer

: $21,60/Monat pro Benutzer Google Gemini ist als Add-On ab $18 pro Benutzer und Monat erhältlich, mit einer 1-jährigen Verpflichtung

Google Docs Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: 4.7/5 (28,125)

Was die Benutzer über Google Docs zu sagen haben

Ich denke, für die Tatsache, dass es ziemlich benutzerfreundlich, ähnlich wie Word, zum Herunterladen und kostenlos ist, ist es meine erste Wahl für das Schreiben, vor allem, da ich immer unterwegs bin und ich Dokumente von meinem Telefon aus öffnen kann <3

Reddit Benutzer

3. Slack: Das beste Tool zum Chatten und für die Zusammenarbeit

Wenn Sie ein Team fragen, welche Online-Tools es für die Zusammenarbeit und zum Chatten verwendet, wird Slack wahrscheinlich auf der Liste stehen. Diese beliebte Plattform für Team-Nachrichten in Echtzeit ermöglicht es Ihnen, Updates freizugeben, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und über Kanäle, Direktnachrichten, Gruppenunterhaltungen und Videoanrufe einen verbundenen Online-Arbeitsplatz zu schaffen. Ich mag die einfache Bedienung und die benutzerfreundliche Oberfläche. Sie können es sowohl für Team-Diskussionen als auch für persönliche Chats verwenden, und ich nutze es häufig, um Ideen freizugeben und mit internen Teams sowie externen Stakeholdern zu kommunizieren (über spezielle Gruppen, die Sie mit Slack Connect erstellen können).

/%img/ Schlaff ClickUp integriert nativ mit Slack so dass Sie Aufgaben direkt aus Unterhaltungen erstellen und Benachrichtigungen in Ihren Slack-Kanälen erhalten können und alles organisiert bleibt. Allerdings finde ich die Suchfunktion auf Slack ziemlich einfach, vor allem wenn ich sie mit der Universal Search von ClickUp vergleiche.

Slack beste Features

Erstellen und Verwenden von Team-Chat-Kanälen für bestimmte Projekte oder Themen

Eine einzige Plattform zur Verwaltung von Direktnachrichten für private Unterhaltungen

Freigeben von Dateien und Erstellen benutzerdefinierter Integrationen (über Tools wie Zapier) für erweiterte Funktionen

Tätigen Sie Video- und Sprachanrufe mit Ihren Slack-Verbindungen

Vereinfachen Sie das Freigeben von Informationen und Projekt-Updates über spezielle Kanäle

Nutzen Sie Slack KI, um Ihre Informationen in Slack schnell zu finden, Unterhaltungsthreads zusammenzufassen und eine Wiederholung verpasster Nachrichten zu erhalten

Slack-Einschränkungen

Kann bei einer hohen Anzahl von Nachrichten und Kanälen überwältigend werden

werden Limitierte Features für kollaboratives Projektmanagement über die Kommunikation hinaus

Die Suche nach älteren Nachrichten kann bei großen Teams mühsam sein

KI ist nur mit dem Enterprise-Plan als separates Add-On verfügbar

Preise für Slack

Free (Unlimited Messaging mit 90-Tage-Nachrichtenverlauf)

(Unlimited Messaging mit 90-Tage-Nachrichtenverlauf) Pro : $7,25/Monat (für kleine Teams, die eine bessere Zusammenarbeit wünschen) Business+: $12,50/Monat (für Geschäfte, die die Produktivität steigern und Teams in Verbindung halten wollen)

: $7,25/Monat (für kleine Teams, die eine bessere Zusammenarbeit wünschen) $12,50/Monat (für Geschäfte, die die Produktivität steigern und Teams in Verbindung halten wollen) Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise (für größere Unternehmen, die mehr zu erledigen haben und die Produktivität auf allen Ebenen verbessern möchten)

Benutzerdefinierte Preise (für größere Unternehmen, die mehr zu erledigen haben und die Produktivität auf allen Ebenen verbessern möchten) Slack KI ist als separates Add-On verfügbar, aber nur für Enterprise-Pläne

Slack-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (32,500+ Bewertungen)

4.5/5 (32,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,200+ Bewertungen)

Was Benutzer über Slack zu sagen haben

_Ich finde, dass Slack eine Plattform ist, die sich ständig verbessert und neue und relevante Features hinzufügt. Dennoch ist sie so einfach zu bedienen, dass man sich mit Leichtigkeit durch die App und ihre Features navigieren kann. Außerdem bietet sie eine Fülle von Möglichkeiten der 1-zu-1- oder Team-Kommunikation (Video, Audio, Nachrichten und all dies mit einem oder mehreren Mitgliedern des Teams)

Ein Benutzerbericht auf G2

4. Zoom: Das beste Video conferencing tool

Zoom ist das Pandemie-Baby unter den Online-Collaboration-Tools. Obwohl es 2011 auf den Markt kam, kannten es nur sehr wenige Menschen. Heute, im Jahr 2020, ist es in fast allen Unternehmen ein fester Bestandteil.

Zoom ist zweifelsohne eines der einfachsten Tools für Videokonferenzen, das die Remote-Arbeit erheblich erleichtert. Mit Zoom können Sie Videoanrufe tätigen, Online-Demos geben, Webinare veranstalten und mit Ihren Teams virtuell zusammenarbeiten.

Seine Einfachheit bedeutet jedoch nicht, dass es an fortgeschrittenen Features mangelt. Zoom bietet Ihnen fast alles, was Sie von einem Videokonferenz-Tool erwarten: selektives Freigeben des Bildschirms, Zugangskontrollen für Meetings, passwortgeschützter Zugang (wir erinnern uns alle an Zoombombing, nicht wahr?), Online-Whiteboards usw. Das macht es zum idealen zusammenarbeit im Team software für Brainstorming, Zusammenarbeit und produktive Diskussionen in einer entfernten Umgebung.

via Zoom Ein großes Plus für mich ist, dass Zoom lässt sich mit ClickUp integrieren integriert, was die Durchführung von Meetings aus der Ferne zum Kinderspiel macht.

Zoom beste Features

Genießen Sie hochauflösende Videokonferenzen mit Bildschirmfreigabe

Veranstalten Sie Meetings, Webinare und Online-Ereignisse, und richten Sie sogar Nebenräume für kleinere Gruppendiskussionen innerhalb größerer Meetings ein

Zeichnen Sie Meetings auf, fügen Sie Notizen und Umfragen hinzu, führen Sie Brainstorming-Sitzungen durch, und arbeiten Sie an Dokumenten mit Screen-Sharing

Nutzen Sie den integrierten Zoom KI Companion, um Nachrichten zu erstellen und Meetings zusammenzufassen

Zoom Beschränkungen

Der kostenlose Plan ist ziemlich limitiert, da Sie Meetings mit einer Dauer von maximal 40 Minuten veranstalten oder daran teilnehmen können

veranstalten oder daran teilnehmen können Die UI und UX des Tools sind stark verbesserungsbedürftig, entscheidende Features sind versteckt

Zoom Preise

Basic: $0 (ideal für Ersteller und Solopreneure, denen es nichts ausmacht, dass Meetings auf 40 Minuten begrenzt sind)

$0 (ideal für Ersteller und Solopreneure, denen es nichts ausmacht, dass Meetings auf 40 Minuten begrenzt sind) Pro: 14,99 $ pro Host und Monat (für kleinere Teams von 1-9 Benutzern)

14,99 $ pro Host und Monat (für kleinere Teams von 1-9 Benutzern) Business: 21,99 $ pro Monat (für mittelgroße Geschäfte mit Teams von bis zu 100)

21,99 $ pro Monat (für mittelgroße Geschäfte mit Teams von bis zu 100) Business Plus: 26,99 $ pro Monat (für Unternehmen und größere Organisationen mit höheren Anforderungen an die Zusammenarbeit)

26,99 $ pro Monat (für Unternehmen und größere Organisationen mit höheren Anforderungen an die Zusammenarbeit) Enterprise : Benutzerdefinierte Preise (für größere Organisationen mit 100+ mit spezifischen Anforderungen an ihre Meetings, Zusammenarbeit, Webinare und mehr)

: Benutzerdefinierte Preise (für größere Organisationen mit 100+ mit spezifischen Anforderungen an ihre Meetings, Zusammenarbeit, Webinare und mehr) Der KI Companion ist bei allen kostenpflichtigen Konten von Zoom ohne zusätzliche Kosten verfügbar

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (55,200+ Bewertungen)

4.5/5 (55,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,800+)

Was Benutzer über Zoom zu sagen haben

Der genialste Aspekt von Zoom ist, dass es die Korrespondenz von Auge zu Auge von jedem beliebigen Ort aus ermöglicht, die täglichen Diskussionen scheinen im Wesentlichen so normal zu sein, als ob wir uns in einem ähnlichen Raum befänden, da es einem virtuellen Treffpunkt ähnelt, an dem die Distanz verschwindet. _Die Bequemlichkeit und die Ausführung sind für meinen täglichen Gebrauch sehr gut. Es ist nicht schwer zu integrieren und hat viele Highlights, um ein angenehmes Treffen zu haben Ich benutze es ständig. Außerdem ist die Betreuung der Clients sehr gut.

Ein Benutzerbericht auf G2

5. Asana: Das beste Tool zur Aufgabenverwaltung und Online-Zusammenarbeit

{vom *[_Asana Forum](https://forum.asana.com/t/the-asana-coolest-projects-award/72743)* Asana ist ein Tool für das Aufgaben- und Projektmanagement, das Teams dabei hilft, effektiv zu arbeiten, bei täglichen Aufgaben zusammenzuarbeiten und ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu verbinden. Es hilft Ihnen nicht nur, Aufgaben an Teammitglieder zu verteilen, sondern erleichtert auch die Benachrichtigung über wichtige Projekte und die Nachverfolgung von Meilensteinen für jedes Mitglied des Teams.

Was mir an Asana gefallen hat, ist die einfache Benutzeroberfläche und der Fokus darauf, das ultimative Tool für die Zusammenarbeit bei der Verwaltung mehrerer Projekte zu sein. Es hilft Ihnen, mit einem benutzerfreundlichen Workflow-Builder schnell loszulegen und bietet außerdem einen Bereich von Vorlagen, um Ihre Arbeit zu beschleunigen.

Viele Benutzer sind sich einig, dass Asana eine großartige Option für diejenigen ist, die spezielle Funktionen für das Projektmanagement in Unternehmen benötigen. Ein Reddit Benutzer sagte,

_Asana hilft bei der Organisation von Aufgaben, kann aber anfangs etwas kompliziert erscheinen; probieren Sie verschiedene Möglichkeiten aus, wie es Aufgaben anzeigt

Reddit-Benutzer

Asana beste Features

Vereinfachte Erstellung, Zuweisung und Fälligkeitsdaten von Aufgaben für eine klare Projektorganisation

Betrachten Sie Projekte in Ansichten wie Kanban, Listen, Zeitleisten, Kalender und Gantt-Diagrammen

Automatisieren Sie zeitraubende Aufgaben wie Benachrichtigungen, Erinnerungen und Genehmigungsprozesse

Einfache Einrichtung der Workflow-Automatisierung mit Formularen, Regeln, Bündeln und Vorlagen

mit Formularen, Regeln, Bündeln und Vorlagen Vereinfachen Sie die Kommunikation im Team mit Features wie Kommentaren, Anhängen und @mentions

Automatisieren Sie Status-Updates und erhalten Sie schnelle Antworten auf Fragen zu Ihrer Arbeit in Asana mit dem KI-Assistenten Asana Intelligence

Verbinden Sie Asana mit über 200 Apps (einschließlich ClickUp), um die Zusammenarbeit im Team, den Speicher von Dateien, das Projektmanagement und vieles mehr zu unterstützen

Asana Beschränkungen

Kein Support für mehrere Mitarbeiter und zugewiesene Kommentare

Limitierte Anpassungsmöglichkeiten Optionen, Ansichten für Projekte, Größe des Teams und Projekte für den kostenlosen Plan

Optionen, Ansichten für Projekte, Größe des Teams und Projekte für den kostenlosen Plan Überflutet Sie mit Nachrichten für alle Projekte. Sie können nicht auswählen, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten

Sie erhalten möchten Asana Intelligence hat bisher nur sehr begrenzte Möglichkeiten und ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Asana-Preise

Personal: Free

Free Einsteiger: $13.49/Monat pro Benutzer

$13.49/Monat pro Benutzer Erweitert: $30.49/Monat pro Benutzer

$30.49/Monat pro Benutzer Unternehmen : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Asana-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9910+ Bewertungen)

4.3/5 (9910+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,500+ Bewertungen)

Was die Benutzer über Asana zu sagen haben

_Asana hat eine gute, saubere Oberfläche und kann mehrere Projekte und unzählige Kategorien und Unterkategorien verwalten. Die Arbeit mit Teams ist ein Kinderspiel, da sie leicht hinzugefügt, mit Aufgaben betraut und überwacht werden können. Durch die benutzerdefinierte Anpassung werden Ihre Arbeitsbereiche zu logischen Systemen für Ihr Geschäft. Ich habe Asana für mehrere Geschäfte und nicht nur für Projekte verwendet, und es hat meine Anforderungen jedes Mal erfüllt

Ein Benutzerbericht auf Capterra

6. Trello: Das beste tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit

Ich habe Trello bei der Arbeit an kleineren Projekten für Clients mit kleinem Budget verwendet. Mir gefällt, wie die Ansicht auf Karten die Visualisierung von Aufgaben zum Kinderspiel macht. Das einfache Layout von Trello für die Ansicht des Status und der Aktualisierungen von Aufgaben spricht auch die Beteiligten an, die vielleicht nicht so technikaffin sind. Das erleichtert die mühelose Zusammenarbeit. Ganz zu schweigen davon, dass es sehr lohnend ist, eine Kachel vom "Zu erledigen"-Stapel auf den "Erledigt"-Stapel zu verschieben.

Keine Status-Updates und E-Mail-Ketten mehr. Es ist ein großartiges Tool für agile Teams, die Wert auf klare Kommunikation und visuelle Nachverfolgung des Fortschritts legen. Aber das ist auch schon alles, was Trello zu bieten hat. Wenn Sie an komplexen Projekten arbeiten und hohe Anforderungen haben, dann ist Trello nichts für Sie.

via {\an8}Atlassian Trello_

Trello beste Features

Verwendung von Kanban-Boards mit Drag-and-Drop-Funktion für visuelles Aufgabenmanagement

Zusammenarbeit mit Teams an Projekten mit Hilfe von Listen und Karten, um Aufgaben innerhalb von Projekten zuzuweisen

Kommunizieren Sie mit Teamkollegen über Aufgaben mit Kommentaren, Anhängen und Erwähnungen

Verwalten Sie Ihre Aufgaben in einer einfachen und intuitiven Oberfläche und halten Sie alle Beteiligten über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden

Generieren und fassen Sie Texte mit integrierter Atlassian Intelligence zusammen

Trello-Einschränkungen

Die Kommunikation über Boards und Karten wird unhaltbar , sobald das Projekt skaliert

, sobald das Projekt skaliert Atlassian Intelligence hat limitierte Fähigkeiten und ist nur mit den Premium- und Enterprise-Plänen verfügbar

Es fehlen Diskussions- oder Chat-Features , mit denen Teams Aufgaben oder bestimmte Projekte innerhalb der App diskutieren können

, mit denen Teams Aufgaben oder bestimmte Projekte innerhalb der App diskutieren können Es ist schwierig, private Elemente wie persönliche Notizen von freigegebenen Boards im Team zu trennen, was dazu führt, dass Sie die beiden Elemente bei der Zusammenarbeit verwechseln

Trello Preise

Free: $0(ideal für Freiberufler und Einzelpersonen, die ein Projekt organisieren wollen)

$0(ideal für Freiberufler und Einzelpersonen, die ein Projekt organisieren wollen) Standard: $6/Monat pro Benutzer (für kleine Teams oder diejenigen, die die Zusammenarbeit skalieren möchten)

$6/Monat pro Benutzer (für kleine Teams oder diejenigen, die die Zusammenarbeit skalieren möchten) Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer (für Teams, die mehrere Projekte auf verschiedene Weise nachverfolgen und visualisieren müssen, einschließlich Boards, Zeitleisten, Kalender usw.)

12,50 $/Monat pro Benutzer (für Teams, die mehrere Projekte auf verschiedene Weise nachverfolgen und visualisieren müssen, einschließlich Boards, Zeitleisten, Kalender usw.) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (Für Unternehmen, die eine Verbindung der Arbeit zwischen Teams mit mehr Sicherheit und Kontrolle benötigen)

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,520+ Bewertungen)

4.4/5 (13,520+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,500+ Bewertungen)

Was Benutzer über Trello zu sagen haben

_Ich finde Trello nützlich, um einen Überblick über alle Projekte, Aufgaben usw. zu erhalten, an denen ich arbeite. Meiner Meinung nach liegt die Stärke von Trello darin, dass es sehr einfach ist (Boards, Listen, Karten) und sich leicht bedienen lässt, so dass man es für so ziemlich alles einsetzen kann, wo man Informationen organisieren muss. Es ist nicht 100%ig perfekt, aber es ist oft "gut genug" und viel weniger komplex und teuer als Tools, die sich auf engere Lösungsbereiche konzentrieren

Reddit Benutzer

7. Miro: Bestes Online-Whiteboard-Tool

via {\an8}Miro_ Als visueller Lerner bin ich ein großer Fan von Tools für die Online-Zusammenarbeit, die Konzepte in Flussdiagramme, Freihandzeichnungen und Mindmaps umwandeln. Ich nenne es den großen Gleichmacher, weil man sich nicht mit Terminologien oder Jargon herumschlagen muss, um seine Gedanken zu vermitteln. Und Miro ist eine großartige Option für die Projektvisualisierung.

Das Whiteboard von Miro verfügt über virtuelle Notizen, Rahmen, interaktive Objekte und reichhaltige Medien, um die Kreativität Ihres Teams während Brainstorming-Sitzungen in Fluss zu bringen. Mein Team hat es für Workshops, Design-Sprints und visuelle Problemlösungssitzungen verwendet, und es hat jedes Mal ziemlich gut erledigt.

Unsere Erfahrungen sind nicht isoliert; viele kleine Teams und Einzelpersonen lieben es auch, wie ein Benutzer auf G2 erwähnt,

_Es ist einfach, Vorlagen für die Schüler einzurichten. Es ist für Schüler, die es noch nie benutzt haben, leicht zu erlernen

Miro beste Features

Brainstorming mit Ihren Teams mithilfe des Online-Whiteboards und der Mindmaps in Echtzeit

und der Mindmaps in Echtzeit Werden Sie kreativ mit Haftnotizen, Whiteboard-Stiften und Formen

Verbessern Sie die Kommunikation mit einer zentralen Plattform zum Erfassen, Organisieren und Wiederaufgreifen von Ideen

Generieren Sie einfache Texte, Mindmaps und Erkenntnisse mit Hilfe des KI-Assistenten Miro Assist

Sammeln von Team-Inputs und Ideen mit Abstimmungs- und Feedback-Features

Miro Beschränkungen

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit , da das Tool hauptsächlich auf Brainstorming und Whiteboarding ausgerichtet ist

, da das Tool hauptsächlich auf Brainstorming und Whiteboarding ausgerichtet ist Lernkurve für einige Benutzer, die mit Online-Whiteboard-Tools nicht vertraut sind

für einige Benutzer, die mit Online-Whiteboard-Tools nicht vertraut sind Der kostenlose Plan hat Limits bei der Größe des Boards, den Teilnehmern und den Features

Miro Assist ist derzeit in allen Plänen in der Beta-Phase verfügbar, wird aber wahrscheinlich später zu einem kostenpflichtigen Feature werden

Miro Preise

Free : $0 (für Studenten, Einzelpersonen und kleine Gruppen mit grundlegenden Anforderungen an die Zusammenarbeit)

: $0 (für Studenten, Einzelpersonen und kleine Gruppen mit grundlegenden Anforderungen an die Zusammenarbeit) Starter : $10/Monat pro Benutzer (für diejenigen, die unbegrenzte und private Boards zusammen mit den wichtigsten Features wünschen)

: $10/Monat pro Benutzer (für diejenigen, die unbegrenzte und private Boards zusammen mit den wichtigsten Features wünschen) Business : $20/Monat pro Benutzer (Erweiterte Sicherheit und Features, ideal für kleine Unternehmen)

: $20/Monat pro Benutzer (Erweiterte Sicherheit und Features, ideal für kleine Unternehmen) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (ideal für größere Teams, die unternehmensweit zusammenarbeiten möchten, mit Unterstützung, Sicherheit und Kontrolle)

Miro-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5500+ Bewertungen)

4.8/5 (5500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1520+ Bewertungen)

Was Benutzer über Miro zu sagen haben

Miro ermöglicht es uns, schnell Ideen zu entwickeln, gemeinsam an neuen Prozessen zu arbeiten und unsere Planung voranzutreiben! Ich liebe die Flexibilität und die visuelle Natur einer unendlichen Leinwand. Es ist großartig, wenn man nicht weiß, wo man mit einem Projekt anfangen soll. Ein miro Board hat mehrere verschiedene Dateien ersetzt und organisiert unser Team an einem zentralen Ort. Ein Lebensretter!

Ein Benutzerbericht auf G2

8. GitHub: Die beste Plattform zum Freigeben von Code und zur Zusammenarbeit

Fragt man Entwickler nach ihren bevorzugten Tools für die Online-Zusammenarbeit, steht GitHub mit Sicherheit ganz oben auf der Liste. Im Gegensatz zu anderen Tools für die Zusammenarbeit im Team, die internen Teams helfen, effektiv zu kommunizieren, verbindet GitHub eine ganze Community - vor allem Software-Ingenieure und Entwickler.

via {\an8}GitHub_ GitHub ist eine Plattform zum Freigeben von Code und zum Aufbau einer Gemeinschaft mit kollaborativen Features, auf der Softwareentwickler die Versionen ihres Codes verwalten können. Dazu gehören die gemeinsame Verwaltung von Code, die Nachverfolgung von Änderungen und die Gewährleistung einer reibungslosen Projektentwicklung durch Funktionen zum Freigeben von Code und zum Verzweigen.

Benutzer lieben die Zusammenarbeit mit anderen Programmierern, wie dieser Benutzer auf Reddit erwähnt.

_Sie müssen die Grundlagen von Git lernen. Bei jedem Programmierjob sollte man eine Art von Versionskontrolle verwenden, und wenn nicht, ist das ein großes Warnsignal. GitHub ist jedoch nur die beliebteste Website für das Hosten von Git Repos

GitHub beste Features

Verwalten von Code-Entwicklungs-Workflows durch Versionskontrolle und Freigeben von Code

Ermöglichen Sie eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen geografisch verstreuten Entwicklern

Verbessern Sie die Code-Qualität durch Pull Requests und Code-Review-Features

Eine zentrale Plattform für die Verwaltung von Code, Problemen und die Kommunikation in Projekten

Schnellerer Code und bessere Zusammenarbeit mit dem KI-Tool GitHub Copilot

GitHub Limitierungen

Hauptsächlich auf Entwickler und Programmierer ausgerichtet, keine gute Option für nicht-technische Teams

ausgerichtet, keine gute Option für nicht-technische Teams Seine primäre Rolle ist die Code-Verwaltung und nicht die Zusammenarbeit oder Kommunikation

Hat eine steile Lernkurve, insbesondere für Benutzer, die mit den Konzepten der Versionskontrolle von Git nicht vertraut sind

GitHub-Preise

Free: $0

$0 Team: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Enterprise: $21/Monat pro Benutzer

$21/Monat pro Benutzer GitHub Copilot ist als Add-On ab $10/Monat pro Benutzer erhältlich

GitHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2090+ Bewertungen)

4.7/5 (2090+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5990+ Bewertungen)

Was Benutzer über GitHub zu sagen haben

GitHub ist hilfreich, um schnell Bewertungen von Kollegen zu erhalten und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Projekte zu planen und Probleme in Ihren Projekten zu verfolgen. Es ist auch der beste Weg, um Ihre Git Repositorys im Internet zu organisieren, egal ob Sie sie öffentlich oder privat halten wollen.

Ein Benutzerbericht auf G2

9. Figma: Das beste Tool für Design und Teamzusammenarbeit

Bei meiner Arbeit im Marketing lerne ich immer wieder einzelne Kreative kennen, die sehr unabhängig sind und lieber selbstständig arbeiten. Die Zusammenarbeit mit anderen mag für einige nicht selbstverständlich sein, aber wenn sie Teil eines Teams sind, müssen Sie alles zu erledigen, um ihnen die Zusammenarbeit zu erleichtern. Mit Figma wird die Zusammenarbeit für kreative Teams zum Kinderspiel.

Figma ist eine Software für die Designzusammenarbeit mit Echtzeit-Bearbeitungs- und Prototyping-Features, die Teams bei der Zusammenarbeit an Designprojekten unterstützen. Ich finde dieses Feature von Figma am spannendsten, da Teams gleichzeitig an Mockups und Prototypen arbeiten können, was dazu beiträgt, Design-Iterationen zu beschleunigen.

Weit verbreitet ist auch das Whiteboard, mit dem Benutzer Vektorgrafiken und Prototypen erstellen können, die über einfache Bilder hinausgehen.

via Figma

Figma beste Features

Holen Sie sich eine kollaborative Designplattform in Echtzeit, um Benutzeroberflächen (UI), Webseiten und andere Prototypen mit Ihrem Team zu erstellen und zu bearbeiten

in Echtzeit, um Benutzeroberflächen (UI), Webseiten und andere Prototypen mit Ihrem Team zu erstellen und zu bearbeiten Entwerfen Sie für mehrere Projekte mit High-Fidelity-Mockups und Design-Assets

Zusammenarbeit an Entwürfen mit anderen Designern und Interessengruppen über ein zentrales Design-Management-System

Verbessern Sie Kommunikation und Feedback durch Kommentare, Präsentationsfeatures und Echtzeit-Bearbeitungsoptionen

Figma-Einschränkungen

Der kostenlose Plan hat ein Limit an Projekten, Prototypen und Mitwirkenden

Konzentriert sich in erster Linie auf UI/UX-Design und ist möglicherweise nicht für andere Teams geeignet

Noch kein KI Assistent oder Feature

Figma-Preise

Free: $0

$0 Professionell: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Organisation: $45/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$45/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: $75/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Figma-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1090+ Bewertungen)

4.7/5 (1090+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (720+ Bewertungen)

Was die Benutzer über Figma zu sagen haben

_Ich bin ein firmeninterner Designer und benutze es jeden Tag als meine primäre Design-Software. Wie schon von anderen erwähnt, würde ich es nicht für die Erstellung von Icons oder anderen detaillierten Illustrationen verwenden, aber ich verlasse mich darauf, um Banner, Social-Media-Posts, E-Mails und jede andere Arbeit zu erstellen, die nur digital sein soll

Ein Reddit Benutzer

Airtable ist eine etwas andere Lösung für die Verwaltung von Dokumenten und Datenbanken. Mit Hilfe von Blöcken können Teams ihre Tabellenblätter oder Datenbanken nach Belieben zusammenstellen. Ich persönlich fand dies sehr hilfreich, da es meine strategische Vision unterstützt. Von der Verwaltung der Projektplanung bis hin zu Social-Media-Kalendern und sogar Finanzen haben wir es für so ziemlich alles verwendet.

Das Beste an Airtable ist, dass man damit Beziehungen zu anderen Blöcken definieren, gemeinsam an Projekten und Berichten arbeiten und sogar Ansichten erstellen kann, die explizit auf bestimmte Arbeiten zugeschnitten sind. Es ist wie ein Google Sheet oder eine Excel-Arbeitsmappe, verfügt aber über hervorragende Add-On Features, die es für verschiedene Anwendungsfälle ideal machen.

Kürzlich wurde auch ein neues KI Feature namens Airtable AI eingeführt, das Ihnen hilft, Texte und Formeln zu generieren, Kommentare zusammenzufassen, usw.

/via_ {\an8}Ich habe keine Ahnung

Airtable beste Features

Nutzen Sie die flexible relationale Datenbankstruktur für die Organisation und Verwaltung verschiedener Datentypen (Text, Nummern, Anhänge usw.)

Visualisieren Sie Daten in benutzerdefinierten Ansichten wie Kanban-Boards, Kalendern und Formularen

wie Kanban-Boards, Kalendern und Formularen Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit leistungsstarken Features zur Automatisierung

Erstellen Sie Texte, generieren Sie Formeln, entwickeln Sie KI-gestützte Automatisierung , und fassen Sie Kommentare mit Airtable KI zusammen

, und fassen Sie Kommentare mit Airtable KI zusammen Verbessern Sie die Zusammenarbeit durch gemeinsame Ansichten, Kommentare und Aufgabenzuweisungen für Datensätze

Airtable-Einschränkungen

Steile Lernkurve , da Sie verstehen müssen, wie Blöcke und Beziehungen funktionieren

, da Sie verstehen müssen, wie Blöcke und Beziehungen funktionieren Erfordert Planung und Setup im Vorfeld, um die ideale Datenbankstruktur zu entwerfen

und Setup im Vorfeld, um die ideale Datenbankstruktur zu entwerfen Der kostenlose Plan hat Limits bei der Größe der Basis, den Mitarbeitern und den Features

Airtable Preise

Free: $0

$0 Team: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Geschäft: $54/Monat pro Benutzer

$54/Monat pro Benutzer Enterprise Scale: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Airtable KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen verfügbar, ab $7/Monat pro Benutzer

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2240+ Bewertungen)

4.6/5 (2240+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1980+ Bewertungen)

Was die Benutzer über Airtable zu sagen haben

Airtable hat die benutzerdefiniertesten Optionen zur Verwendung als Datenbank als Alternative zu Google Tabellen oder ähnlichen Produkten. Es ist sehr benutzerfreundlich. Es hat einen ziemlich robusten kostenlosen Plan.

Ein Benutzerbericht auf Capterra

11. Monday.com: Das beste Betriebssystem für die Arbeit

Monday.com ist eine beliebte Projektmanagement-Software, die Transparenz und Zusammenarbeit fördert. Sie hilft Ihnen, alle Aufgaben Ihres Teams zu verwalten und einzusehen. Teams können dieses Tool nutzen, um zusammenzuarbeiten, Workflows zu erstellen, den Fortschritt des Projekts zu verfolgen und projektbezogene Informationen zu analysieren.

Die Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansichten wie Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und einer Kalender-Ansicht zu wechseln.

Mein einziger Kritikpunkt ist, dass die Integration mit anderen Software-Tools eine Herausforderung darstellt, und das kann für mich ein Hindernis darstellen. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Aufzeichnung von Bildschirminhalten eine wichtige Funktion für die Zusammenarbeit ist, und Monday bietet dies nicht an.

/via *[_Monday.com](https://monday.com/)*

monday.com beste Features

Effiziente Verwaltung von Projekten, Teams und Workflows

Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie Ziele für sich und Ihr Team

Betrachten Sie Ihre Aufgaben in Kanban-Boards, Kalendern und 10+ Ansichten für die Projektorganisation

für die Projektorganisation Erstellen und freigeben Sie anpassbare Dashboards mit über 30 Widgets

Nutzen Sie KI und Automatisierung , um sich wiederholende Aufgaben zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern

, um sich wiederholende Aufgaben zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Features wie Kommentare, Erwähnungen und Dateifreigabe nutzen

Monday.com Einschränkungen

Umfangreiche benutzerdefinierte Optionen können Zeit und Aufwand für die Einrichtung erfordern

für die Einrichtung erfordern Der kostenlose Free-Plan limitiert Sie auf nur zwei Plätze und erlaubt keine Gäste oder Betrachter

Könnte für einfache Projekte überfordernd sein

sein Die KI-Hilfe kann derzeit nur sehr begrenzte Dinge zu erledigen

Monday.com Preise

Free: $0

$0 Basic: $36/Monat pro Benutzer

$36/Monat pro Benutzer Standard: $42/Monat pro Benutzer

$42/Monat pro Benutzer Pro: $72/Monat pro Benutzer

$72/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (10,672 Bewertungen)

4.7/5 (10,672 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,723 Bewertungen)

Was Benutzer über monday.com zu sagen haben

_Ich finde, dass Monday es mir leicht macht, meine Arbeit zu organisieren, andere Mitglieder des Teams zu taggen, wenn es angebracht ist, und Überarbeitungen und Aktualisierungen vorzunehmen, wenn sich die Fristen ändern. Es ist nicht nur eine sehr lohnende Aufgabe, die Arbeit am Ende als 'Erledigt' zu beschreiben, sondern auch eine hervorragende Quelle für den Fortschritt des Projekts

Ein Benutzerbericht auf G2

12. Microsoft Teams: Das beste Video-Conferencing-Tool

Vor dem Zoom-Boom nutzten viele von uns Microsoft Teams als primäres Tool für Videokonferenzen. Und ich mag es immer noch, denn es verfügt über mehrere Features, die interne Teams bei der Zusammenarbeit, der Synchronisierung und sogar bei der Einstellung von Erinnerungen für einander unterstützen.

Für Geschäfte, die die Microsoft Office-Suite verwenden, ist Microsoft Teams die beste App für Videoanrufe, Chats und andere Anforderungen an die Zusammenarbeit im Team. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, kann problemlos mit anderen Microsoft Apps zusammenarbeiten und ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Diskussionen auf einer einzigen Plattform zu verwalten.

via Microsoft AppsClickUp integriert sich in Microsoft Teams , ermöglicht es Ihnen, ClickUp Aufgaben direkt aus Unterhaltungen in Teams zu erstellen, Benachrichtigungen innerhalb von Teams-Kanälen zu erhalten und einen zentralen Hub für die Projektkommunikation und das Projektmanagement zu unterhalten.

Microsoft Teams bietet auch eine mobile App, damit Sie keine Benachrichtigung verpassen. Die App verfügt über grundlegende Features für die Zusammenarbeit, einschließlich Bildschirmfreigabe sowie Audio- und Videoanrufe.

Microsoft Teams beste Features

Nutzen Sie eigene Kanäle für projektspezifische Diskussionen, das Freigeben von Dateien und die Zusammenarbeit in Echtzeit

für projektspezifische Diskussionen, das Freigeben von Dateien und die Zusammenarbeit in Echtzeit Veranstalten Sie Online-Meetings, Präsentationen oder virtuelle Besprechungen mit Funktionen zum Freigeben von Bildschirmen

Integrieren Sie OneDrive und SharePoint, um mit Ihrem Team an Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen zu arbeiten

Zuweisung von Aufgaben, Nachverfolgung des Fortschritts und Zusammenarbeit an Projekten direkt in Teams

direkt in Teams Tätigen und empfangen Sie Sprachanrufe und senden Sie Direktnachrichten, so dass Sie keine separaten Telefonsysteme mehr benötigen

Zusammenfassen von Meetings und Wiederholung der besprochenen Elemente mit der integrierten Copilot KI

Microsoft Teams Limits

Der kostenlose Plan hat Limits bei Speicher, Features und Dauer der Meetings

Die große Zahl von Kanälen und Integrationen kann überwältigend wirken

wirken Ist möglicherweise nicht ideal, wenn Sie die übrigen Microsoft Office-Lösungen nicht verwenden

Microsoft Teams Preise

Microsoft Teams Essentials : $4/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $4/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Basic : $6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Standard : $12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Premium : $22/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $22/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Die KI-Unterstützung von Copilot ist als kostenpflichtiges Add-On für Business- und Enterprise-Pläne erhältlich

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (14,900+ Bewertungen)

4.3/5 (14,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9440+ Bewertungen)

Was die Benutzer über Microsoft Teams zu sagen haben

_Die Vorteile von Microsoft Teams, d.h. es hat alles, was es zu bieten hat, mit einer Vielzahl von Features, die es in sich trägt. Es ist so einfach zu bedienen, dass die Benutzer Dinge wie Meetings und Gruppen erstellen und Nachrichten versenden können usw. Benutzer können es mit Hilfe der mobilen Anwendung und der Dekhtop-Anwendung leicht implementieren

Ein Benutzerbericht über G2

13. Canva: Das beste Tool für die Zusammenarbeit beim Design

Canva ist ein fantastisches Tool für die Zusammenarbeit im Bereich Design. Meine Teams nutzen es, um atemberaubende Grafiken zu erstellen, ohne dass sie dafür umfangreiche Designkenntnisse benötigen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen machen es zu einer beliebten Wahl für die Erstellung von Grafiken für soziale Medien bis hin zu Präsentationen und Marketingmaterialien.

Selbst wenn Sie jemand wie ich sind (d. h. kein Designer oder mit Designkonzepten vertraut), können Sie mit Canva professionell aussehende Kreative erstellen. Glauben Sie mir, ich habe damit auch schon Marketingmaterial (und gelegentlich elektronische Einladungen zu Ereignissen) erstellt, und einige meiner Erstellungen haben das Grafikteam vor Neid erblassen lassen!

Außerdem liebe ich es, mit dem neuen KI Feature Magic Studio zu experimentieren und zu spielen! Mein Favorit ist das Text-to-Video Feature. Für meine Arbeit habe ich das Magic Write Feature ausprobiert, das ähnlich wie ClickUp Brain's AI Writer funktioniert. Allerdings fungiert es nicht als virtueller Assistent oder Wissensmanager wie ClickUp Brain.

via {\an8}Das ist eine gute Idee

Canva beste Features

Entwerfen Sie alles mit der Drag-and-Drop -Designoberfläche mit benutzerfreundlichen Features

-Designoberfläche mit benutzerfreundlichen Features Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern bei der Mitbearbeitung oder Freigabe von Designs

oder Freigabe von Designs Maintainer eines Brand Marketing Kits, um sicherzustellen, dass alle Designs in allen Projekten konsistent sind

Erstellen und Planen von Beiträgen für soziale Medien mit dem Content Planner

Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und Design-Assets, um Zeit und Ressourcen zu sparen

Vereinfachung von Design-Workflows und Kommunikation auf einer einzigen Plattform

Integrieren Sie das Tool mit mehreren CRMs und Projektmanagement-Tools

Canva Beschränkungen

Limitierte Optionen zur benutzerdefinierten Gestaltung im Vergleich zu professioneller Gestaltungssoftware

Der kostenlose Plan hat Limitierungen, wie z.B. die Unfähigkeit, KI Features wie Magic Write, Magic Studio, Background Removal oder andere Features zu nutzen. Außerdem gibt es ein Limit von 5 GB für den Speicher, und die Premium-Bilder oder -Vorlagen sind nur mit der Pro-Option verfügbar

Hauptsächlich auf die Erstellung von statischem Bildmaterial ausgerichtet, mit eingeschränkten Features für Zusammenarbeit und Brainstorming

Canva Preise

Canva Free: $0

$0 Canva Pro: 14,99 $/Monat für einen Benutzer

14,99 $/Monat für einen Benutzer Canva für Teams: 29,99 $/Monat für die ersten fünf Benutzer

29,99 $/Monat für die ersten fünf Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Canva Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4620+ Bewertungen)

4.7/5 (4620+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,780+ Bewertungen)

Was Benutzer über Canva zu sagen haben

Ich verwalte soziale Medien für verschiedene Geschäfte und ich liebe es. Ich kenne mich mit Illustrator und Design aus und entscheide mich oft für Canva, weil es einfach ist. Man kann direkt von Canva (auf dem Handy) auf Instagram posten, was großartig ist.

Ein Reddit Benutzer

14. Notion: Bester anpassbarer & kollaborativer Workspace

Ich habe Notion dank der vielen Online-Ersteller entdeckt, die es nutzen und sogar fertige Notion-Vorlagen für bestimmte Anwendungsfälle verkaufen. Egal, ob es um die Planung von Projekten, Visualisierung oder andere Anforderungen geht, Notion kann Ihre erste App sein.

Wir haben Notion jedoch in unsere Liste aufgenommen, weil es einen leistungsstarken all-in-one Workspace bietet, der an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams an die Zusammenarbeit angepasst werden kann. Ob Sie nun Projekte verwalten, Ideen sammeln oder eine Wissensdatenbank aufbauen, mit Notion können Sie einen zentralen Hub für Ihr Team schaffen. Außerdem gibt es jetzt Notion KI, die Ihre Fragen zur Arbeit beantworten, für Sie schreiben und Daten automatisch in Tabellen eintragen kann.

Ich muss allerdings erwähnen, dass ich anfangs ziemliche Schwierigkeiten hatte, benutzerdefinierte Vorlagen und Projekte zu erstellen, da das Tool nicht ganz einfach zu bedienen ist.

via Notion

Notion beste Features

Verwenden Sie Blöcke zur Verwaltung von Text, Aufgabenlisten, Tabellen, Datenbanken und Kanban-Boards - und kombinieren Sie diese sogar, um benutzerdefinierte Workspaces zu erstellen

zu erstellen Organisieren Sie Informationen mit einer Vielzahl von Seiten-Layouts - Spalten, Karten, Kalender, etc.

Bearbeiten, kommentieren und @-Erwähnungen hinzufügen, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen

Starten Sie Projekte mit einer umfangreichen Bibliothek von vorgefertigten Vorlagen für Meetings, Projektpläne, Wikis usw.

für Meetings, Projektpläne, Wikis usw. Speichern Sie Snippets aus dem Internet direkt in Ihrem Notion Workspace, um sie einfach nachschlagen und organisieren zu können

Integrieren Sie verschiedene Tools wie Slack, Google Drive und Kalender, um Ihre Workflows zu optimieren

Sparen Sie Zeit mit Notion KI, indem Sie schnell Texte für Nachrichten usw. schreiben und Tabellen mit Daten erstellen

Notion Einschränkungen

Kann sich überwältigend und zeitaufwändig anfühlen, besonders wenn man Projekte von Grund auf neu erstellt

anfühlen, besonders wenn man Projekte von Grund auf neu erstellt Es gibt mehrere offizielle und von Benutzern erstellte Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, aber es kann schwierig sein, die ideale Vorlage zu finden. Einige Vorlagen sind kostenpflichtig, und selbst wenn Sie einen Premium Plan haben, müssen Sie dafür extra bezahlen

Der kostenlose Plan erlaubt nur bis zu 10 Gäste und einen 7-Tage-Seitenverlauf

Die mobile App ist etwas umständlich zu bedienen

Notion Preise

Free-Plan

Plus: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise Notion KI: Hinzufügen zu Ihrem Workspace für $10 pro Monat pro Benutzer

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5260+ Bewertungen)

4.7/5 (5260+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2160+ Bewertungen)

Was Benutzer über Notion zu sagen haben

_Ich würde Notion absolut empfehlen. Allerdings würde ich nicht empfehlen, damit gleich das ganze Leben zu reorganisieren Ich war zu begeistert, als ich vor ein paar Jahren meinen Workspace einstellte, und habe am Ende nicht einmal die Hälfte der von mir eingestellten Dinge benutzt, aber ich habe es für eine Handvoll Schlüssel-Anwendungsfälle genutzt.

Ein Reddit Benutzer

Die führende Plattform zum Freigeben und Speichern von Dateien! Ich greife immer noch auf Dropbox zurück, weil es so einfach ist.

Dropbox ist ein Pionier im Bereich Cloud-Speicher und bietet eine zuverlässige und sichere Plattform zum Speichern, Zugreifen und Freigeben von Dateien von überall aus. Dropbox ist zwar kein reines Collaboration-Tool, lässt sich aber problemlos in verschiedene Collaboration-Plattformen integrieren, damit Ihre Teams effizient mit freigegebenen Dokumenten und Dateien arbeiten können.

via Dropbox Das hat mir gefallen Dropbox integriert sich mit ClickUp und ermöglicht es mir, Dropbox-Dateien direkt an ClickUp Aufgaben anzuhängen, gemeinsam an Dokumenten in Dropbox zu arbeiten und einen zentralen Hub für die Speicherung von Dateien und das Projektmanagement zu unterhalten.

Dropbox beste Features

Sicherer Cloud-Speicher mit robuster Datenverschlüsselung und Zugriffskontrolle

und Zugriffskontrolle Verwalten Sie Ihre Dateien über eine benutzerfreundliche Oberfläche

Greifen Sie mit der Dropbox App von jedem Computer, Telefon oder Tablet auf Ihre Dateien zu

von jedem Computer, Telefon oder Tablet auf Ihre Dateien zu Nachverfolgung von Änderungen und Identifizierung der Personen, die Bearbeitungen an Ihren Dateien vorgenommen haben

und Identifizierung der Personen, die Bearbeitungen an Ihren Dateien vorgenommen haben Freigeben von Dateien und Ordnern für Mitglieder Ihres Teams oder externe Mitarbeiter

Integration mit verschiedenen Tools zur Produktivität und Zusammenarbeit wie Slack, Zoom und Microsoft Office

Dropbox Beschränkungen

Der kostenlose Plan bietet begrenzten Speicherplatz (nur bis zu 2 GB)

Limit für die Dateigröße für Benutzer des kostenlosen Plans

für Benutzer des kostenlosen Plans Der Schwerpunkt liegt auf dem Speichern und Freigeben von Dateien, nicht auf robusten Features zur Zusammenarbeit wie Bearbeitung oder Kommentierung innerhalb der Plattform

Dropbox-Preise

Basistarif : Free (bis zu 2 GB)

: Free (bis zu 2 GB) Plus : $11.99/Monat

: $11.99/Monat Essentials : $19.99/Monat

: $19.99/Monat Business : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Business Plus : $30/Monat pro Benutzer

: $30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Dropbox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (26,840+ Bewertungen)

4.4/5 (26,840+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21,560+ Bewertungen)

Was Benutzer über Dropbox zu sagen haben

_Ich mag es wirklich! Ich kann meine Videos und Fotos hier speichern und sie dann von meinem Telefon in meiner Foto-App löschen, damit ich mehr Speicher auf meinem Telefon habe, um Apps zu aktualisieren und zu installieren und so!!! Es hat ein 2gb Limit...was in Ordnung ist... Bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt...zum Glück. Ich kann jederzeit und überall auf meine hochgeladenen Videos zurückgreifen

Eine G2 Rezension

Das beste Online Collaboration Tool (All-In-One)

zentraler Chat in ClickUp für die gesamte Kommunikation in Ihrem Unternehmen

Dieser tiefe Einblick in die Welt der Tools für die Online-Zusammenarbeit hat mir die Augen geöffnet. Es gibt da draußen einige fantastische Optionen, jede mit ihren eigenen Stärken und Einzelzielen.

Wir haben uns die 15 besten Tools für die Online-Zusammenarbeit angesehen, die es derzeit gibt, und jedes hat seinen eigenen Anwendungsfall. Während sich jedes Tool in seinen Schwerpunktbereichen auszeichnet, gibt es ein Collaboration-Tool, das sich durch seine Fähigkeit auszeichnet, Kommunikation, Zusammenarbeit und Projektmanagement zu vereinen - ClickUp.

In weniger als zwei Monaten hat ClickUp so viel verändert, dass Mitarbeiter aus anderen Abteilungen um Demos bitten, um zu sehen, wie es ihre Abläufe verbessern könnte

~ Elizabeth Bruker, Kontokorrespondentin, Verivest

Mit ClickUp in Ihrem Toolkit benötigen Sie möglicherweise keine anderen Tools für die Online-Zusammenarbeit aus unserer Liste. Sie erhalten einen Echtzeit-Chat, Dokumentenmanagement, ein In-App-Whiteboard und andere projektzusammenarbeit power Tools als Teil der ClickUp Suite. Darüber hinaus profitieren Sie von Automatisierung, benutzerdefinierter Anpassung, Integration und meinem absoluten Favoriten, der künstlichen Intelligenz.

ClickUp hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Es wird seinem Slogan "eine App, die alle ersetzt" gerecht, indem es Teams ermöglicht, auf einer einzigen Plattform effektiv zusammenzuarbeiten. Dieses Feature ermöglicht es allen, auf derselben Seite zu bleiben und die Beiträge, Kommentare und Aktualisierungen der anderen zu sehen. In unserer Organisation haben wir es als äußerst nützlich empfunden, Aufgaben in verschiedene Ebenen, Projekte und Listen aufzuteilen. Die Erinnerungen per E-Mail helfen uns, konzentriert zu bleiben, und die Möglichkeit, den Fortschritt bei wiederholenden Aufgaben zu verfolgen, ist ein großes Plus. Außerdem ist das Tool zu einem vernünftigen Preis erhältlich, und der Kundenservice ist außergewöhnlich. Die Einstellung und der Start mit ClickUp ist ein Kinderspiel

~ Benutzerbewertung auf G2

ClickUp ist nicht nur eine Kollaborations- oder Kommunikationsplattform - es ist eine vollwertige Projektmanagement-Plattform. In der Tat ist es eine der besten Projektmanagement tools die es gibt. Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort, sondern auch darauf, was die Benutzer zu sagen haben:

_Wir benutzen ClickUp jetzt seit mindestens 4 Jahren und ehrlich gesagt ist es mit Abstand eines der besten Tools für das Projektmanagement. Wir haben Asana, Monday.com und Trello ausprobiert, bevor wir uns für ClickUp entschieden haben. Die beste Wahl überhaupt! Ich hatte nie große Probleme und der Kundenservice war sehr hilfreich. Ich habe ein kostenpflichtiges Abonnement und mit der neuen Version wird es immer besser. Insgesamt hat ClickUp für den Preis und die riesige Menge an tools definitiv alle meine Erwartungen übertroffen Ich habe definitiv neue Perspektiven für unsere Workflow-Prozesse gewonnen, nachdem ich gelernt habe, ClickUp effektiv zu nutzen.

~ Reddit-Benutzer

Sie können ClickUp benutzerdefiniert an Ihre sich ändernden Anforderungen anpassen und ohne nennenswerte Kosten nach oben oder unten skalieren. Außerdem können Sie jederzeit die kostenlose Version verwenden, um die Auswirkungen von ClickUp auf Ihr Geschäft in der Praxis zu testen. Das Wichtigste: ClickUp passt sich an Ihre Geschäftsabläufe und -prozesse an und nicht umgekehrt.

Ob Sie nun ein kleines Startup oder ein großes Unternehmen sind, ClickUp ist für alle geeignet.

Verbessern Sie die Online-Zusammenarbeit mit ClickUp

Sie können zwar die vielen Tools für die Online-Zusammenarbeit, die ihre jeweiligen Spezialgebiete beherrschen, beliebig kombinieren, aber das Tool, das alles für Ihr Unternehmen zusammenführt, ist ClickUp. Es kombiniert Projektmanagement, Zusammenarbeit, Aufgabenmanagement und Kommunikation zu einer einzigen, umfassenden Lösung.

Probieren Sie es aus und entdecken Sie, wie ClickUp Ihre zentrale Anlaufstelle für verbesserte Zusammenarbeit und höchste Produktivität werden kann. Denn um Ihre Ziele zu erreichen, sollten Sie nicht mit einer Vielzahl von Tools jonglieren müssen. ClickUp kann Ihnen dabei helfen, alles zu erledigen und es besser zu machen. Melden Sie sich für ein kostenloses Konto an, um Spitzenproduktivität zu erreichen und die Zusammenarbeit in Ihren Teams zu vereinfachen.