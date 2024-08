10 kostenlose Vorlagen für den Arbeitsumfang in Word & ClickUp Docs

Gib einen Zentimeter, und sie nehmen eine Meile. Normalerweise bezieht sich dieses Sprichwort auf Menschen, aber es beschreibt auch die meisten Arbeitsprojekte genau.

Aufträge haben die unangenehme Angewohnheit, sich auszubreiten und monströse Ausmaße anzunehmen. Deshalb ist es so wichtig, dass Teams genau festlegen, wie ein Projekt aussehen soll, bevor es grünes Licht bekommt.

Eine Möglichkeit, Ihre Projekte auf Kurs zu halten, ist die Verwendung einer Vorlage für den Umfang der Arbeit. Mit diesen Vorlagen können Projektmanager oder Eigentümer von Geschäften auf einfache Weise detaillierte Dokumente erstellen, die alle Aspekte eines Projekts umreißen, von Zielen und Ressourcen bis hin zu rechtlichen Fragen anforderungen und Meilensteinen .

Ob Gestaltung einer Website oder ein Projekt vorschlagen der Geschäftsleitung ein Projekt vorzuschlagen, hilft Ihnen eine Vorlage für den Umfang der Arbeiten dabei, Ihre Idee zu erläutern und alle Beteiligten auf die gleiche Seite zu bringen, was Ihr zukünftiges Projekt angeht.

Aber nur weil diese Dokumente wichtig sind, heißt das nicht, dass sie mehr Zeit als nötig in Anspruch nehmen sollen. Glücklicherweise gibt es im Internet zahlreiche kostenlose Vorlagen, mit denen Sie schnell und einfach einen effektiven Arbeitsumfang erstellen können.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 kostenlose Vorlagen für den Arbeitsumfang von Microsoft und ClickUp vor - perfekt für alle, die ihre Projekte direkt und effizient gestalten möchten.

Was ist eine Vorlage für den Umfang der Arbeit?

Eine Vorlage für den Arbeitsumfang ist ein Tool, mit dem Sie die Details eines anstehenden Projekts planen können. Sie hilft Ihnen, wichtige Faktoren wie rechtliche Anforderungen zu umreißen, zugewiesene Ressourcen und projektleistungen .

Das Ziel eines Dokuments über den Umfang der Arbeit ist es, einen zentralen Ort zu schaffen, an dem Teams während eines Projekts organisiert und auf dem richtigen Weg bleiben können. Aus diesem Grund sollten Teams die Erstellung eines Dokuments über den Umfang der Arbeiten zu einem ersten Schritt bei der Planung eines Projekts machen, um Zeitverschwendung, Missverständnisse und Aufgaben außerhalb des Projekts zu vermeiden projektumfang .

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, ein Dokument zum Umfang der Arbeit zu erstellen, stellen Sie auch sicher, dass Sie sich nicht in schleichende Ausweitung des Umfangs . Von Scope Creep spricht man, wenn der Umfang eines Projekts langsam wächst und wächst und wächst, bis er weitaus größer wird, als jemals geplant war.

Indem Sie genau aufschreiben, was Ihr Projekt ist (und was nicht), verringern Sie die Gefahr, dass es sich verselbstständigt.

Was macht eine gute Vorlage für den Umfang der Arbeit aus?

Eine gute Vorlage für den Umfang der Arbeit sollte leicht zu lesen und zu verstehen sein. Auf diese Weise können die Mitglieder des Teams und die Beteiligten das Dokument leicht lesen und wissen, worum es sich bei dem Projekt handelt, wie lange es dauern wird und was von ihnen erwartet wird.

Idealerweise sollten Vorlagen für den Umfang der Arbeit auch Best Practices und Hinweise zum Ausfüllen der einzelnen Abschnitte enthalten. Obwohl alte Hasen im Verfassen von Arbeitsbereichen diese Ratschläge nicht benötigen, können sie Menschen, die neu in dieser Art von Arbeit sind, dabei helfen, zum ersten Mal ein effektives Arbeitsbereichsdokument zu erstellen.

Außerdem spart jeder Zeit und geistige Bandbreite, um herauszufinden, was in die einzelnen Abschnitte aufgenommen werden soll.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Schließlich sollte jede Vorlage, die Sie verwenden, vielseitig sein. Die Bedürfnisse jedes Einzelnen sind unterschiedlich, und Sie möchten eine Vorlage, die sich leicht an Ihre Situation anpassen lässt. Das bedeutet, dass die Abschnitte so allgemein gehalten sein sollten, dass jeder sie verwenden kann, und dass eine Plattform verwendet werden sollte, die einfache Änderungen zulässt, damit der Autor sie bei Bedarf sofort anpassen kann.

Glücklicherweise gibt es im Internet zahlreiche kostenlose Vorlagen für den Umfang der Arbeit, die diese Kriterien erfüllen! Werfen wir jetzt einen Blick auf 10 der besten Vorlagen.

10 kostenlose Vorlagen für den Umfang der Arbeit in Word & ClickUp Docs

Wenn es im Internet an etwas nicht mangelt, dann sind es Inhalte. Im Internet finden Sie mehrere kostenlose Vorlagen für den Umfang der Arbeit.

Damit Sie sich nicht selbst auf die Suche nach einer guten kostenlosen Vorlage für den Umfang der Arbeit machen müssen, haben wir diese 10 Vorlagen zusammengestellt, damit Sie sich sofort an die Arbeit machen können.

1. ClickUp Vorlage für den Umfang der Arbeit

ClickUp Vorlage für den Umfang der Arbeit

Wenn Sie nach einer allgemeinen Vorlage für den Umfang der Arbeit suchen, die für alle Arten von Projekten verwendet werden kann ClickUp's Standardvorlage für den Umfang der Arbeit ist es.

Diese Vorlage ist ein großartiges tool für Unternehmen, die ihren Projektplanungsprozess schneller und einfacher gestalten wollen, unabhängig von der Art der Arbeit, die sie erledigen.

Diese Vorlage enthält mehrere vorausgefüllte Abschnitte, die bei den meisten Projekten in den Umfang der Arbeit aufgenommen werden sollten. Zu diesen Abschnitten gehören Projektziele, Ressourcen, rechtliche Anforderungen, Meilensteine und vieles mehr.

Aber nur weil diese Abschnitte enthalten sind, heißt das nicht, dass Sie keine Änderungen vornehmen können, wenn es nötig ist. Mit ClickUp ist es ganz einfach, Abschnitte je nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen. Außerdem können Sie Ihre Änderungen speichern, so dass es keine große Sache ist, wenn Sie planen, diese Art von Dokumenten zum Umfang der Arbeit regelmäßig zu erstellen.

Außerdem ist jeder Abschnitt mit Beispielen vorausgefüllt, so dass Sie bei der Bearbeitung ein Beispiel zur Hand haben. Auf diese Weise wird die Personalisierung Ihrer Vorlage für den Umfang der Arbeit zu einem schnelleren und einfacheren Prozess, selbst für Personen, die mit dieser Art von Dokumenten nicht vertraut sind.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer All-in-One-Vorlage sind, die Ihr Team besser organisiert, können Sie unter dem unten stehenden Link loslegen.

2. ClickUp Whiteboard Vorlage für den Umfang der Arbeit

ClickUp Whiteboard Vorlage für den Umfang der Arbeit

Einer der größten Nachteile von Remote-Arbeit ist, dass es schwieriger ist, im Team zusammenzuarbeiten.

Früher konnte man sich in einen Konferenzraum setzen und die Arbeit umfang Ihres neuesten Projekts müssen Sie jetzt auf E-Mails und Zoom-Anrufe zurückgreifen. ClickUp's Whiteboard Vorlage für den Umfang der Arbeit zielt darauf ab, all das zu ändern.

Mit dem Whiteboard von ClickUp können Teams in Echtzeit zusammenarbeiten, um den Umfang des Projekts zu definieren und dann in überschaubare Teile aufgliedern die jeder Einzelne anführen kann. Dies ermöglicht spontane Brainstormings und Planungen zwischen mehreren Personen, so dass die Projekte rechtzeitig erledigt werden und die Mitglieder des gesamten Teams ihren Beitrag leisten können.

Diese Whiteboard-Vorlage enthält mehrere Abschnitte, u. a. einen Platz für Annahmen und Begründungen, ziele des Projekts und die zu erbringenden Leistungen.

Sie müssen nicht bei Null anfangen. Die wichtigsten Abschnitte sind bereits vorhanden - alles, was Sie und Ihr Team zu erledigen haben, ist die Einbringung Ihrer persönlichen Erkenntnisse und Geistesblitze.

Zu erledigen ist die beste Arbeit, wenn ein ganzes Team dazu beiträgt. Machen Sie Ihren Arbeitsbereich zu einem echten Aufwand für das Team, indem Sie unsere speziell angefertigte Whiteboard-Vorlage .

3. ClickUp Website Umfang der Arbeit Vorlage

ClickUp Website Umfang der Arbeit Vorlage

Web-Design und -Entwicklung sind heutzutage ein großes Geschäft. Nach einer Schätzung war die Erstellung von Websites ein 1,9 Milliarden Dollar Industrie im Jahr 2020 und es wird erwartet, dass sie im Laufe des Jahrzehnts weiter wächst.

Wenn Sie mit der Erstellung einer Website beauftragt wurden, benötigen Sie ein Dokument zum Umfang der Arbeiten, um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Client sich über die Details Ihres Projekts im Klaren sind. ClickUp's Vorlage für den Umfang der Arbeit macht diesen Prozess einfacher.

Diese website-Projektmanagement vorlage bietet Ihnen die Möglichkeit, Preise, Ausschlüsse, Enddaten und vieles mehr festzulegen. Sie enthält auch Tipps zum Ausfüllen dieser Abschnitte, um Ihre zukünftigen Kunden zu beeindrucken.

Wenn Sie zum Beispiel unsicher sind, wie Sie eine Zweck und Problemstellung in dieser Vorlage wird erläutert, wie diese Art von Erklärung aussieht und was Sie einfügen sollten, damit sie für Ihren Client nützlich ist.

Sie können diese Vorlage auch leicht abändern, um sie zu Ihrem eigenen Dokument zu machen, so dass der Client ein einzigartiges Dokument zur Hand hat, wenn er das Projekt abschließt.

Bonus:_ Statement of work templates !

4. ClickUp App Umfang der Arbeit Vorlage

ClickUp App Vorlage für den Umfang der Arbeit

Viele Unternehmen nutzen heute eine Art von App, um mit ihren Kunden mobil zu interagieren. Doch nur weil sie eine App brauchen, heißt das nicht unbedingt, dass sie wissen, welche Art von App sie wollen.

Wenn Sie eine App für einen Client erstellen, benötigen Sie ClickUp's App Umfang der Arbeit Vorlage um genau zu skizzieren, was Sie erstellen werden, damit niemand überrascht ist, wenn die App geliefert wird.

Mit dieser Vorlage können Sie die erwarteten Funktionen der App erläutern und Ihren Kunden einen Projektüberblick geben, in dem der Zeitrahmen und die erforderlichen Ressourcen aufgeführt sind. Das Letzte, was Sie wollen, ist, Monate mit der Entwicklung einer Sache zu verbringen und dann herauszufinden, dass der Client eine völlig andere Vision für das Endprodukt hatte.

Wenn Sie ein unabhängiger App-Entwickler sind, sind Sie mit dem Verfassen solcher Dokumente vielleicht nicht allzu vertraut. Unsere Vorlage macht das Schreiben so einfach wie möglich, indem sie Beispiele und Tipps für den gesamten Prozess der Erstellung des Dokuments enthält.

Egal, wer Sie sind, diese Vorlage sorgt dafür, dass es zwischen Ihnen und dem Client keine Missverständnisse gibt, wenn es um Ihre Arbeit geht.

5. ClickUp Änderungsvorschlag Vorlage

ClickUp Change Proposal Vorlage

Wir alle wissen, dass es so etwas wie ein perfektes System nicht gibt - von Zeit zu Zeit ist eine Änderung erforderlich. Wenn Sie Änderungen an einem laufenden Projekt oder Prozess bei der Arbeit vorschlagen, verwenden Sie ClickUp's Vorlage für Änderungsvorschläge um sicherzustellen, dass Sie Ihren Standpunkt klar und schnell zum Ausdruck bringen.

Um dies zu erledigen, enthält unsere Vorlage eine Unterseite "Change Case", auf der Sie darlegen können, warum eine Änderung so dringend notwendig ist. Hier ist der perfekte Ort, um Details hinzuzufügen, die Ihre Ansicht unterstützen, einschließlich der Metriken und Daten, die Sie untermauern.

In dieser Vorlage finden Sie außerdem Platz für eine Zeitleiste hinzufügen und eine Liste der für das Abschließen der Änderung erforderlichen Ressourcen. Anhand dieser Angaben können Ihre Manager das Ausmaß der vorgeschlagenen Änderungen nachvollziehen.

Schließlich enthält unsere Vorlage eine Seite mit einer Signatur, auf der die Beteiligten das Dokument abzeichnen müssen, bevor sie es umsetzen. Dies mag auf den ersten Blick nicht so wichtig erscheinen, aber es ist immer eine gute Idee, diese Art von Unterlagen zu haben, wenn diese Entscheidungen in der Zukunft noch einmal überprüft werden.

6. ClickUp Vorlage für einen Projektvorschlag

ClickUp Vorlage für ein Projektangebot

Einem Projekt grünes Licht zu geben, kann harte Arbeit sein, aber Sie können sich den Prozess erleichtern mit ClickUp's Vorlage für Projektanträge diese Vorlage von ClickUp bietet Ihnen einen Space für die Planung Ihres Vorschlags auf einem einzigen interaktiven digitalen Whiteboard.

Auf diesem Board können Sie Informationen wie die Ziele des Projekts, das Budget, den Zeitrahmen und die Mitglieder des Teams hinzufügen. Und da es sich um ein Whiteboard-Format handelt, können ganze Teams problemlos zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass mehrere Köpfe zusammenarbeiten können, um einen wirklich geschäftsverändernden Vorschlag zu erstellen.

Wenn Sie Zeit und Aufwand in den Aufbau des bestmöglichen Teams gesteckt haben, sind Sie es sich und Ihrem Team schuldig, einen Space zu schaffen, in dem es das tun kann, was es am besten kann. Ein interaktives Whiteboard ist eine leere Leinwand, die Ihrem Team die Art von freiem Denken ermöglicht, die es braucht, um sich zu verbessern und zu wachsen.

Geben Sie Ihren Projektvorschlägen den letzten Schliff mit einem unserer vorlagen für Projektvorschläge .

7. ClickUp Vorlage für ein Business Angebot

ClickUp Vorlage für ein Business-Angebot

Ein Geschäft abzuschließen ist nie einfach. Menschen sind von Natur aus zurückhaltend gegenüber business-Vorschläge sie müssen ihnen also jeden Grund geben, Ja zu sagen.

Eine Möglichkeit, ein Angebot in einen ROI für Ihr Unternehmen zu verwandeln, ist eine professionelle ClickUp's Business Proposal Vorlage . Diese Vorlage hilft Ihnen, genau zu definieren, welche Arbeiten fertiggestellt werden müssen und wie viel sie kosten werden. Unsere Vorlage enthält auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen sagt, was Sie zu erledigen haben, um das bestmögliche Angebot zu erstellen.

Dazu gehören auch vorgefertigte Listen mit Aufgaben, die Sie Ihrem Team zuweisen können, so dass das Angebot für die Ausschreibung bereit ist client Kickoff Meeting . Mit unserer gebrauchsfertigen E-Mail-Vorlage haben Sie die besten Chancen, dass Ihr Angebot gelesen wird. Zu erledigen ist lediglich die Angabe, wer Sie sind und warum der Kunde einen Blick auf Ihr Angebot im Anhang werfen sollte.

Sind Sie bereit, professionell aussehende Business-Angebote mit weniger Aufwand und weniger Kopfschmerzen zu erstellen? Dann nutzen Sie unsere Vorlage für Business Proposal, um Ihren Angebotsprozess zu vereinfachen.

8. ClickUp Umfang der Arbeit Dienstleistungsvertrag Vorlage

ClickUp Vertragsvorlage für den Umfang der Arbeit

ClickUp's Vorlage für eine Dienstleistungsvereinbarung über den Umfang der Arbeit ist ein großartiges tool für Leute, die ihre Beziehung zu einem Client formalisieren wollen.

Die Vorlage enthält Abschnitte über die Zahlungsbedingungen, die zu erbringenden Leistungen und natürlich die dienstleistungsvertrag selbst. Füllen Sie jeden Abschnitt aus, und Sie haben eine grundsolide business-Vertrag zwischen Ihnen und Ihrem Partner.

Sie brauchen keine eigene Vorlage zu verfassen und riskieren damit Fehler, Tippfehler oder Auslassungen, die Ihnen später Probleme bereiten könnten. Und wenn Sie einmal mit dieser Vorlage gearbeitet haben, können Sie sie jedes Mal wieder verwenden, wenn Sie sie brauchen einen neuen Client an Bord holen .

Da es sich um eine allgemeine Standardvereinbarung handelt, müssen Sie nur minimale Änderungen vornehmen, um sie für jede Situation anwendbar zu machen. Verschwenden Sie keine Zeit damit, ein juristisches Standarddokument immer und immer wieder neu zu verfassen. Verwenden Sie stattdessen diese Vorlage, um Ihren Aufwand dort zu konzentrieren, wo er am wichtigsten ist.

9. Microsoft Word Vorlage für den Umfang der Arbeit

Über Microsoft

Microsoft Word ist seit Jahrzehnten das bevorzugte Programm für die Erstellung von Dokumenten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es eine eigene Vorlage für den Umfang der Arbeit gibt, die Sie kostenlos nutzen können.

Obwohl diese Microsoft Word Vorlage für den Umfang der Arbeit sieht zwar etwas veraltet aus, bietet aber immer noch Platz für die wichtigsten Informationen, die Sie in Ihrem umfang der Arbeit dokument. Dies umfasst Abschnitte wie "Scope", Zu erbringende Leistungen im Projekt und Betroffene Parteien.

Einer der größten Vorteile dieser Vorlage ist, dass sie sehr einfach ist. Wenn Sie bereits mit Microsoft Office wird es wie jedes andere Word-Dokument aussehen, das Sie erstellen.

Wenn Sie also nur eine schnelle und einfache Lösung suchen, könnte diese Word-Vorlage die richtige Wahl sein.

10. Google Tabellen Vorlage für den Umfang der Arbeit

Über Google Tabellen

Zu guter Letzt haben wir noch die Google Tabellen Vorlage für den Umfang der Arbeit . Der größte Vorteil dieser Vorlage ist, dass sie in das Google Workspace-Ökosystem eingebunden ist.

Wenn Sie mit der Funktionsweise von Sheets vertraut sind und diese Art von Vorlage nicht häufig benötigen, ist dies vielleicht die beste Wahl. Zu beachten ist, dass diese Vorlage als Beispiel für einen Arbeitsumfang für Generalunternehmer oder Handwerker formatiert wurde.

Wenn Sie an einer bauprojekt zu erledigen, müssen Sie nur noch Ihre spezifischen Angaben hinzufügen. Wenn Sie dies jedoch nicht tun, sollten Sie darauf vorbereitet sein, einiges an benutzerdefinierten Anpassungen zu erledigen, um es an Ihre Zwecke anzupassen.

Beginnen Sie Ihre Projekte stark

Ganz gleich, an welchem Projekt Sie arbeiten, ein klares Dokument zum Umfang der Arbeit kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Ganz gleich, ob Sie ein Dokument für ein App- oder Website-Entwicklungsprojekt, ein Änderungsangebot oder eine Dienstleistungsvereinbarung benötigen - es gibt mit Sicherheit ein vorlage, die Ihren Anforderungen entspricht .

Und wenn Sie sich für eine unserer ClickUp Vorlagen entscheiden, haben Sie den Vorteil, dass Sie innerhalb der ClickUp-Plattform . Das bedeutet eine intelligente Erstellung von Aufgaben, das Freigeben von Daten und den Zugang zu einer ganzen Reihe kostenloser Vorlagen für alle Arten von Geschäftsanwendungen.

Worauf warten Sie also noch? Beginnen Sie jetzt mit Ihren Projekten mit einer kostenlosen ClickUp Konto und die Vorlage für den Umfang der Arbeit, die am besten zu Ihnen passt!