Fast Tracking im Projektmanagement

Sie sind Projektleiter in einem Unternehmen, das ein neues Produkt auf den Markt bringen will - aufregend!

Sie haben Stunden damit verbracht, die perfekte Projekt-Roadmap und Monate, um die Ideen Ihres Teams in die Tat umzusetzen.

Sie stellen SMART-Ziele ein, erstellen pläne für unvorhergesehene Ereignisse und eine gewisse Pufferzeit für den Fall einkalkuliert, dass unvorhergesehene Probleme auftauchen. Und trotzdem hinkt Ihr Projekt immer noch waaaaay hinterher. 🤯

Was tun Sie also zu erledigen? Ausrasten? Die Tabelle umdrehen? Ihren Lebensberater anrufen?

Nein!

Du atmest tief durch und überlegst dir, wie du die verlorene Zeit strategisch wieder aufholen kannst. 🤓

Begleiten Sie uns auf dieser Reise, auf der wir eine der beliebtesten planungstools für die Aufholjagd im Projektmanagement, wann man sie einsetzt und wie man sie mit Erfolg anwendet!

Hallo mein Name ist ______ und mein Projekt ist im Verzug

Dass man mit einem Projekt in Verzug gerät, kommt sehr häufig vor und irgendwann passiert es jedem! Und manchmal liegt es völlig außerhalb Ihrer Kontrolle.

Fehlende Materialien, schlechte Kommunikation, Burnout und nicht definierte Ziele können sich summieren und Sie schneller zurückwerfen, als Sie denken. Aber es gibt Tools, die Sie als Projektmanager nutzen können, um ihre Zeitleiste aufzuholen um Ihren Abgabetermin einzuhalten.

Hier kommen Techniken zur Zeitplanverdichtung ins Spiel. Diese Methoden helfen Ihnen bei der Nachverfolgung das Projekt bis zum ursprünglichen Termin abzuschließen . 🙌🏼

Außerdem sind diese Techniken äußerst vielseitig und können auf alle Arten von Projekten angewendet werden.

Erfahrenen Produktingenieuren, Entwicklern, Designern und Managern ist diese Technik vielleicht schon geläufig, aber auch im Bauwesen, in der Medizin und in der Immobilienbranche werden diese tools mit Erfolg eingesetzt! Insbesondere die Technik der schnellen Nachverfolgung.

Die Nachverfolgung im Projektmanagement ist eines der gebräuchlichsten Tools zur Komprimierung des Zeitplans, und obwohl Sie es nicht unbedingt zur Gewohnheit werden lassen sollten, ist die Nachverfolgung keineswegs der Todesstoß für Ihr Projekt zeitleiste für das Projekt .

Was bedeutet Nachverfolgung im Projektmanagement?

Wir sind froh, dass Sie fragen.

Bei der Nachverfolgung im Projektmanagement werden Aufgaben, die ursprünglich nacheinander geplant waren, parallel oder teilweise überlappend mit anderen durchgeführt.

Das heißt, Sie führen mehrere Aufgaben gleichzeitig für ein einziges Projekt aus, ohne den Projektumfang zu beeinträchtigen! So halten Sie Ihren Abgabetermin trotzdem ein. 😎

Eine schnelle Nachverfolgung ist nur dann möglich, wenn die sich überschneidenden Aufgaben nicht voneinander abhängig sind und in den kritischer Pfad -auch bekannt als die Reihe der wichtigsten Aufgaben in Ihrem Projekt, die den endgültigen Liefertermin bestimmt.

Denken Sie nach: Meilensteine oder Sprint in ClickUp !

Sie können nur Aufgaben auf dem kritischen Pfad schnell nachverfolgen, da dies die Aufgaben sind, die das Projekt tatsächlich voranbringen und nicht von anderen Aufgaben abhängig sind, die sie möglicherweise daran hindern, erledigt zu werden.

Aber ClickUp, gibt es noch andere Tools zur Komprimierung von Terminen?

Aber ja, die gibt es.

Crashing ist ein weiteres gängiges Tool zur Terminkomprimierung, das viele produktmanager in Betracht ziehen, wenn sie über eine Nachverfolgung entscheiden.

Beim Projekt-Crashing werden zusätzliche Ressourcen in eine Aktivität oder Aufgabe gesteckt, anstatt den ursprünglichen Zeitplan oder die Startdaten anzupassen. Wie die Nachverfolgung wirkt sich auch das Crashing bei erfolgreicher Durchführung nicht auf den endgültigen Liefertermin aus und kann nur auf Aufgaben auf dem kritischen Pfad angewendet werden.

Unter den zahlreichen Techniken zur Komprimierung des Zeitplans empfiehlt es sich jedoch, zuerst die Nachverfolgung auszuprobieren, da sie keine zusätzlichen Kosten verursacht und Sie die Nachverfolgung auch gleichzeitig mit anderen Techniken einsetzen können.

Ein Crashkurs in Projekt-Crashing

Wenn Sie wissen, dass Sie über die nötigen Mittel verfügen, um Ihrem Projekt externe Materialien und Ressourcen zuzuweisen, klingt ein Crashkurs vielleicht nach einer schnelleren Lösung als die Nachverfolgung, aber die Kosten sind nicht die einzige Herausforderung, die es zu berücksichtigen gilt.

Indem Sie zusätzliche Ressourcen für bestehende Aufgaben einsetzen, verteilen Sie mehr Arbeit auf mehr Leute, was schneller zu einer "zu viele Köche in der Küche"-Situation führen kann, als Sie Quidditch sagen können.

Aber lassen Sie sich von diesen Risiken nicht von einer schnellen Nachverfolgung von Projekten abhalten! Es gibt Möglichkeiten, diese Risiken zu vermeiden, und Sie werden mit diesem tool nur durch Übung und Planung besser werden! Wie wir hier bei ClickUp immer sagen, fortschritte in Richtung Perfektion . 😎

Unser Vorschlag: kommunizieren, kommunizieren und nochmals kommunizieren.

Es scheint so einfach zu sein, aber es funktioniert ... und es ist ein bisschen schwieriger, als es klingt.

Ein Projektleiter, der die Zeitleiste wie seine Westentasche kennt und das Team bei jeder Änderung schnell auf den neuesten Stand bringen kann - bis hin zu den kleinsten Details -, kann jede Nachverfolgung entschärfen, die sich Ihnen in den Weg stellt.

Vor allem, wenn das Team seinen Workload erhöht, sollten Sie sicherstellen, dass alle wissen, was passiert, wann es in Kraft tritt, warum das Projekt beschleunigt wird und wie es sich auf ihre Arbeit auswirkt.

Auch wenn sich die Nachverfolgung nicht auf den Umfang des Projekts auswirken sollte, so wird es doch für jede Aufgabe mehrere neue Termine geben, und je eher Sie Ihr Team mit diesen Änderungen vertraut machen können, desto besser!

Es kann auch nicht schaden, die oben genannten Risiken der Nachverfolgung freizugeben, damit Sie (oder Ihr Projektleiter) nicht die einzigen sind, die vor dem Liefertermin auf bestimmte Hindernisse achten müssen.

Okay, das hat sich vielleicht nach viel angehört. Aber wir wollen nur sicherstellen, dass Sie gut vorbereitet sind, um den besten Plan zur Nachverfolgung aller Zeiten durchzuführen!

Zu erledigen ist das auf folgende Weise.

Wie Sie Ihr Projekt schnell nachverfolgen können

Es geht nicht darum, dass die schnelle Nachverfolgung besser ist als alle anderen Tools zur Terminkomprimierung, sondern darum, dass Sie wissen, welche Tools für Sie geeignet sind! Und wie man sie einsetzt.

Bevor Sie versuchen, eine verzögerte Zeitleiste eines Projekts zu beschleunigen, sollten Sie sich mit einer projektmanagement-Software die Ihnen hilft, alle beweglichen Teile an einem einzigen Ort zu verwalten.

Wie ClickUp !

ClickUp ist eine leistungsstarke Lösung zur Verwaltung von Arbeit mit hunderten von tools zur Rationalisierung Ihrer Projektmanagement-Prozesse durch Konsolidierung Ihrer aufgaben , dokumente kommunikation, und fortschritte auf einer einzigen Plattform.

Sie bietet Zusammenarbeit und benutzerdefinierte Anpassung als Kernstück jedes Features, um das gesamte Team auf dem Laufenden zu halten und in jeder Phase Ihres Projekts Transparenz zu gewährleisten.

Darüber hinaus lässt sich die Software mit über 1.000 anderen Tools die sich nahtlos in Ihren aktuellen Tech-Stack einfügen und sicherstellen, dass Sie keine Zeit verlieren, wenn es darum geht, bei Ihren Projekten Zeit zu sparen! Auch bei den Projekten, die ein wenig in Verzug geraten sind. 🙌🏼 Sprint in ClickUp kann Ihnen helfen, die Dauer Ihres Projekts und Ihre Aufgaben in jeder Zeitleiste effizient zu planen und Ihren Workload zu visualisieren mit 15+ Ansichten einschließlich Gantt , Board und Mindmaps -ein großer "Gewinn" für Projektmanager bei funktionsübergreifende Teams .

Zeichnen von Beziehungen zwischen Aufgaben und Meilenstein-Aufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp

Während ClickUp Ihre Assets wie ein Profi unterbringen und organisieren kann, geschieht die schnelle Nachverfolgung nicht von alleine. Es erfordert eine ebenso sorgfältige Planung wie Ihre ursprüngliche Projekt-Roadmap, und wir haben die Tipps, mit denen Sie in fünf einfachen Schritten beginnen können. 🖐🏼

5 Schritte zur schnellen Nachverfolgung

Auch wenn alle Projekte unterschiedlich sind, erfordert jeder Versuch, den aktuellen Zeitplan zu überarbeiten, ein gewisses Maß an Zeit und Effizienz, um das gesamte Team an Bord zu holen.

Der Plan für die schnelle Nachverfolgung, den Sie erstellen, kann von der Nummer der überfälligen Aufgaben, den abhängigen Aufgaben, dem Zeitplan und den Gründen für den Projektrückstand beeinflusst werden, aber diese fünf Schritte werden Ihnen helfen zu entscheiden, ob dieses tool das richtige für Sie ist und wie Sie den Ball wieder ins Rollen bringen können.

1. Identifizieren Sie die Probleme, um Ihre Ziele zu ermitteln.

Werfen Sie einen Blick auf Ihre Projektanforderungen, ursprünglichen Ziele, Zielsetzungen, Prioritäten und meilensteine . Ermitteln Sie die Stellen und Gründe, die Ihr Projekt an diesen Punkt gebracht haben, und fragen Sie sich, ob eine schnelle Nachverfolgung das Problem lösen oder möglicherweise noch mehr Ärger verursachen könnte.

In ClickUp's Dashboards können Sie auf einfache Weise den allgemeinen "Gesundheitszustand" Ihres Projekts mit einer Übersicht über den Fortschritt Ihres Projekts auf höchster Ebene bestimmen. Sehen Sie die Nummer der Meilensteine in Ihrem Projekt, den aktuellen Workload Ihres Teams, die Leistung und die Sprint in Sekundenschnelle.

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts in Dashboards in ClickUp

2. **Untersuchen Sie Ihren aktuellen Projektplan

Fragen Sie sich selbst:

Wie viel Zeit brauchen Sie, um sich zu erholen?

Welche Aufgaben befinden sich auf dem kritischen Pfad?

Welche Aufgaben sind von anderen abhängig?

Wie wirken sich diese Änderungen auf den Workload jedes Einzelnen aus?

Bevor Sie Ihren aktuellen Zeitplan anpassen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jede dieser Fragen beantworten können, um zusätzliche Probleme und Risiken bei der Nachverfolgung zu vermeiden!

3. **Suchen Sie nach Möglichkeiten zur schnellen Nachverfolgung

Denken Sie daran, dass Sie nur Aufgaben auf dem kritischen Pfad schnell verfolgen können. Überlappen Sie Aufgaben, die nicht voneinander abhängig sind, und verwandeln Sie diese Aufgaben, falls noch nicht geschehen, in ClickUp! in Meilensteine

Aufgaben, die in Meilensteine umgewandelt wurden, werden in ClickUp! durch eine rautenförmige Form von anderen Aufgaben abgegrenzt zeitleiste des Projekts . Wenn Sie die Meilensteine öffnen, sehen Sie auch sofort die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben, die Sie im Auge behalten sollten.

Ein weiterer Profi-Tipp? Sehen Sie sich Ihre Zeitleiste des Projekts als Gantt-Diagramm oder Mindmap an, damit Sie eine bessere Vorstellung davon haben, wie Ihr komprimierter Zeitplan aussehen wird.

Und haben wir schon erwähnt, dass ClickUp beide Ansichten anbietet? über 13 andere ? 👀

4. Schauen Sie sich Ihre Ressourcen an. Ist Ihr Plan für eine schnelle Nachverfolgung realistisch?

Schauen Sie sich den Workload Ihres Teams für die Nachverfolgung an und erstellen Sie Sprints um die verbleibenden Aufgaben in praktikable Zeitrahmen aufzuteilen.

Dies kann Ihnen helfen, Ihre neuen Fristen einzuhalten und leicht zu überwachen, welche Gruppe von Aufgaben zu welchem Zeitpunkt erledigt werden soll.

Erstellen, verwalten und benutzerdefinieren Sie Ihre Sprint in ClickUp oder auf der Vorlagen-Center zu die Automatisierung des Projektmanagement-Prozesses und vermeiden Sie dabei sich wiederholende Arbeiten!

5. Überwachen Sie Ihren Fortschritt.

Eine schnelle Nachverfolgung erfordert mehr als einen soliden Plan oder sogar einen soliden Projektmanager - Sie brauchen auch eine leistungsstarke Plattform, um den Überblick über die zu erledigende Arbeit zu behalten.

Kommunizieren Sie häufig und direkt mit Ihrem Team an einem Ort, der für alle zugänglich ist. Ein All-in-One-Arbeitsverwaltungssystem wie ClickUp kann dazu beitragen, Ihre Projektabläufe zu rationalisieren, ohne dass Sie auf verschiedene Registerkarten und Programme zurückgreifen müssen, um schnelle Nachrichten zu versenden.

Informieren Sie sich regelmäßig über den Status Ihrer in Bearbeitung befindlichen Aufgaben, und zwar auch mit dem Team! Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kollegen sich gut an die neuen Veränderungen anpassen, und seien Sie bereit, sie bei Bedarf zu unterstützen und zu unterstützen. Sie machen das schon. 💪🏼

Die Dinge auf die Spitze treiben

Sprechen Sie uns nach: Zurückfallen ist normal und passiert jedem irgendwann.

Versuchen Sie nur, es nicht zur Gewohnheit werden zu lassen 😉

Tools zur Terminkomprimierung, wie z. B. die Nachverfolgung, helfen Ihnen dabei, Ihren Zeitplan umzustellen pläne für das Projekt zu erledigen, auch wenn der Fahrplan unterwegs ein paar unerwartete Wendungen nimmt.

Atmen Sie also ein paar Mal tief durch, geben Sie Ihren Plan zur schnellen Nachverfolgung für das Team frei und nutzen Sie Lösungen für das Arbeitsmanagement wie ClickUp um Fristen nach Bedarf einfach anzupassen und zu verwalten!