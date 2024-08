die 10 besten Excel AI-Tools zur Optimierung Ihres Tabellenkalkulations-Workflows

Fühlen Sie sich manchmal von Daten erdrückt oder wünschen Sie sich, dass die Verwaltung sich wiederholender Excel-Aufgaben einfacher wäre? Nun, da sind Sie nicht allein. KI-Excel-Tools, die versprechen, die mühsame Arbeit mit der Tabellenkalkulation zu reduzieren, sind derzeit der letzte Schrei.

Niemand möchte seine Zeit damit verbringen, sich durch riesige Excel-Tabellen zu wühlen, wenn er eigentlich Trends analysieren oder aussagekräftige Erkenntnisse sammeln könnte, um sein Geschäft anzukurbeln.

In diesem Artikel befassen wir uns eingehend mit KI-Excel-Tools, die Ihnen helfen, Daten zu analysieren, Trends vorherzusagen und den gesamten Tabellenkalkulations-Workflow zu automatisieren.

Es ist an der Zeit, die Arbeit mit Tabellenkalkulationen zu optimieren, zu vereinfachen und zu genießen!

Es gibt einige wichtige Merkmale, auf die Sie bei der Suche nach Excel-Tools achten sollten AI-Tools abgesehen davon, dass sie einfach zu bedienen sind:

Automatisierungsmöglichkeiten: Suchen Sie nach Tools mit Automatisierungsfunktionen, umzeit zu sparen und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Es sollte bestimmte Aufgaben wie das Generieren von Formeln, das Durchführen von Aktualisierungen, das Aktualisieren von Daten und erstellung von Excel-Berichten

Prädiktive Analytik: Die prädiktive Analytik nutzt historische Daten zur Vorhersage künftiger Trends und erleichtert fundierte Entscheidungen. Stellen Sie sicher, dass das Tool z. B. Verkaufstrends, Budgetzuweisungen und Projektzeitpläne analysieren und vorhersagen kann

Integration mit Excel: Stellen Sie sicher, dass sich das Tool problemlos in Microsoft Excel integrieren lässt und die Zusammenarbeit mit vorhandenen Excel-Dateien und -Funktionen erleichtert. Auf diese Weise können Sie die KI-Funktionen innerhalb der Excel-Umgebung nutzen

Kompatibel und skalierbar: Stellen Sie sicher, dass das KI-Tool mit Ihrer aktuellen Software kompatibel und skalierbar ist, um Ihren wachsenden Anforderungen gerecht zu werden

Anpassungsmöglichkeiten: Das Tool muss leicht konfigurierbar sein. Sie sollten in der Lage sein, benutzerdefinierte Regeln zu erstellen, Präferenzen zu definieren und Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen anzupassen

Das Wichtigste: Lesen Sie die Kundenrezensionen und -bewertungen. Achten Sie auf die beliebtesten AI-Excel-Tools der Nutzer, die erschwinglich sind und verwaltung von Tabellenkalkulationen effizient und effektiv.

1. Excel-Formel-Bot

über Formel Bot Excel Formula Bot ist ein KI-Formelgenerator mit robuster KI-gestützten Tools zum Erstellen von Excel-Formeln, Analysieren von Daten und Chatten mit Ihren Tabellenkalkulationen (wie ChatGPT).

Sie können auch Budgets verwalten, Datentrends analysieren oder Aufgaben automatisieren - alles über eine benutzerfreundliche Oberfläche. Um Ihre Arbeit zu optimieren, bietet das Tool Unterstützung in Echtzeit, intelligente Vorschläge und einen Lernalgorithmus, der sich an Ihren individuellen Stil anpasst.

Excel Formula Bot beste Eigenschaften:

Intelligente Erstellung von Formeln über einfache textbasierte Eingaben. Automatische Berechnungen mit ereignisbasierten Auslösern für bestimmte Zeilen oder Spalten durchführen

Extrahieren von Informationen, Überprüfen von Eingaben und einfaches Suchen nach bestimmten Mustern innerhalb eines größeren Datensatzes. Dies ist nützlich, um Massenänderungen oder -korrekturen in Ihrem Datensatz vorzunehmen

Erstellen Sie benutzerdefiniertevorlagen für verschiedene Arten von Tabellenkalkulationen. Definieren Sie einfach die Tabellenstruktur, das Format und den Kontext, um eine fertige, herunterladbare Tabelle zu erhalten

Laden Sie Ihre Daten hoch, stellen Sie Fragen, und erhalten Sie Ergebnisse. Sie erhalten Datentabellen-Diagramme und zusätzliche empfohlene Fragen, die sich auf Ihre Fragen beziehen

Excel Formula Bot Einschränkungen:

Die Ergebnisse, wie z. B. Formeln und Erklärungen, hängen stark von den Informationen ab, die der Endbenutzer bereitstellt

Fehlende Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Anforderungen

Hohe Lernkurve für neue Benutzer

Excel Formula Bot Preise:

Für immer kostenlos

Pro Plan: $9/Monat

Excel Formula Bot Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

2. GPTExcel

über GPTExcel GPTExcel ist ein praktisches KI-Tool, mit dem Sie ganz einfach Formeln, SQL-Abfragen, Apps Script und VBA-Skripte in Excel und Google Sheets erstellen können.

Dieses Tool ist leistungsstark genug, um Formeln zu erstellen, und intelligent genug, um zu erklären, wie sie funktionieren. Noch besser: GPTExcel ist mit den letzten Updates noch schneller und einfacher geworden. Es eignet sich für jeden, der ohne Excel-Kenntnisse Formeln schreiben oder komplexe Gleichungen erstellen möchte.

GPTExcel beste Eigenschaften:

Mit wenigen Klicks intuitive Tabellenvorlagen für Tabellenkalkulationen erstellen

Erstellen und automatisieren Sie komplizierte Berechnungen und Analysen in Excel, Google Sheets oder Airtable mit Leichtigkeit

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit durch die schnelle Erstellung von VBA-Skripten für Excel, Apps-Skripten für Google Workspace und Airtable-Skripten

Geben Sie Ihre Anforderungen in natürlicher Sprache ein und lassen Sie KI SQL-Abfragen generieren. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie die Lernkurve, die mit der SQL-Programmierung einhergeht

GPTExcel-Einschränkungen:

Komplexe oder unklare Abfragen können nicht verarbeitet werden. Sie müssen vereinfachen oder mehr Details angeben, um bessere Ergebnisse zu erzielen

Fehlende API und daher keine Integration mit Tools von Drittanbietern wie Zapier, Power BI oder Tableau

Fehlende Versionskontrolle für Formeln, Abfragen und Skripte, was es schwierig macht, Änderungen zu verfolgen

GPTExcel Preise:

Kostenlos

Pro Plan: $6.99/Monat

GPTExcel Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. BlattGott

über BlattGott SheetGod ist ein KI-Excel-Tool, das Ihre Arbeit effizienter und weniger zeitaufwändig macht. Die Plattform hilft Ihnen, Ihre täglichen Excel-Aufgaben mit einem intuitiven Dashboard und einer übersichtlichen und einfach zu bedienenden Oberfläche zu automatisieren und zu verwalten.

Außerdem bietet SheetGod Schritt-für-Schritt-Tutorials für grundlegende Excel- und Google Sheets-Aufgaben. Wenn Sie ein Unternehmen führen, kann SheetGod auch zum Versenden von Marketing-E-Mails, zum Erstellen von PDFs und vielem mehr verwendet werden.

SheetGods beste Eigenschaften:

Verwenden Sie KI, um in einfacher Sprache geschriebene Formeln zu erstellen und zu verstehen. Es liefert Ihnen die richtige Gleichung und kann große Datensätze leicht verarbeiten

Automatisieren Sie Aufgaben in Google Sheets und Excel. Auf diese Weise können Sie mehr Zeit auf wichtige Dinge verwenden und weniger Zeit auf langweilige, sich wiederholende Aufgaben

Erstellen Sie Makros (Sätze von Anweisungen oder Befehlen, die Aufgaben automatisieren) in einfacher und verständlicher Sprache, ohne eine Zeile Code zu schreiben

Verwendung regulärer Ausdrücke (Regex), um bestimmte Informationen aus Ihren Daten zu finden und zu extrahieren

SheetGod Einschränkungen:

Hat einige Kompatibilitätsprobleme mit verschiedenen Browsern oder Geräten

Bugs beeinträchtigen oft die Leistung und Funktionalität

SheetGod Preise:

Kostenlos

Basic: $10/Monat

$10/Monat Standard: $25/Monat

$25/Monat Professionell: $50/Monat

SheetGod Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

über Formeln HQ Formeln HQ hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Tabellenkalkulation auszuschöpfen, indem es komplexe Formeln vereinfacht und für jeden zugänglich macht.

Die Plattform weiß, wie wichtig Effizienz und Genauigkeit beim Umgang mit großen Datenmengen sind. Aus diesem Grund bietet sie einen benutzerfreundlichen Ansatz für die Erstellung, das Verständnis und die Optimierung von Formeln. Von Grundrechenarten bis hin zu fortgeschrittenen Funktionen deckt Formulas HQ alles ab.

Formeln HQ beste Eigenschaften:

Zugriff auf Formelressourcen in der Sprache, die am besten zu Ihnen passt, da mehrere Sprachen unterstützt werden

Unterstützung in Echtzeit und kompetenter Chat-Support, damit Sie genau dann Hilfe erhalten, wenn Sie sie brauchen

Nahtlose Integration von Python-Skripten in Ihre Tabellenkalkulationsaufgaben zur Bewältigung komplexerer Datenprobleme

Nutzen Sie die leicht verständlichen Tutorien zur Erstellung und Erklärung vonkomplexe Excel-Formeln Formeln HQ Einschränkungen:

Der kostenlose Plan ist auf fünf Formelanfragen pro Monat beschränkt

Es gibt keine Option zur jederzeitigen Kündigung

Kein ausdrücklicher Hinweis auf den Datenschutz

Formeln HQ Preise:

Kostenlos

PRO: $5.99/Monat

Formeln HQ Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Blatt+

über Formel HQ 👀Anmerkung: _Sheet+ ist jetzt Teil von Formula HQ. Wir haben das Tool dennoch in unsere Liste aufgenommen, da es ein großartiges Tool war, als es noch verfügbar war. Wenn Ihnen die Funktionen von Sheet+ gefallen, können Sie sie weiterhin mit dem Formula HQ-Toolkit nutzen

Sheet+ war ein KI-gestütztes Tool, das die Formelgenerierung für GSheets- und Excel-Benutzer beschleunigen sollte. Dieses Tool war in der Lage, genaue Formeln aus einfachem Text zu generieren. Es vereinfachte die Erstellung und Erklärung von Formeln mit Funktionen wie Text-zu-Formel und umgekehrt.

Darüber hinaus machte die WYSIWYG-Oberfläche (What You See Is What You Get) Sheet+ zum bevorzugten AI-Excel-Tool für die Verbesserung der Tabellenkalkulationskenntnisse und der Effizienz in Teams.

Sheet+ beste Eigenschaften:

Sparen Sie Zeit durch den Einsatz von KI zur Erstellung komplexer Formeln in Google Sheets und Excel

Verwenden Sie die Explainer-Funktion, um Formeln Schritt für Schritt zu analysieren, was das Verständnis und die Fehlerbehebung erleichtert

Organisieren Sie Daten, erstellen Sie Diagramme und führen Sie komplexe Berechnungen schnell und einfach mithilfe von KI durch

Integrieren Sie sich in Excel und Google Sheets, um Formeln zu erstellen und zu verwenden, ohne die Anwendungen zu verlassen

Sheet+ Einschränkungen:

Eingeschränkte Debug-Funktionalität und nur Unterstützung der englischen Sprache

Begrenzt auf Google Sheets und Excel - keine Integrationen mit anderen Tools

Sheet+ Preise:

Für immer kostenlos

Pro: $5.99/Monat

Sheet+ Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Auch gelesen: *[_Google Sheets Alternativen]( https://clickup.com/blog/google-sheets-alternatives)*

6. FormelGenerator

über FormelGenerator FormulaGenerator bietet nicht nur Lösungen, sondern hilft Ihnen auch, Formeln besser zu verstehen. Dieses AI-Excel-Tool passt sich dynamisch an Ihre individuellen Anforderungen an und erfüllt alle Ihre formelbezogenen Anforderungen.

Sein Engagement für Einfachheit, konzentriertes Fachwissen, Anpassungsfähigkeit und wertorientierte Unterstützung machen es zu einem einzigartigen und wertvollen Werkzeug.

FormulaGenerator beste Eigenschaften:

Verwenden Sie einfache textbasierte Eingaben, um Excel-Formeln zu erstellen und Tabellenkalkulationsprobleme zu lösen

Fangen Sie Fehler beim Schreiben von Code mit dem integrierten Error Spotter Tool

Nutzen Sie die Funktion Explain Formula, um umfassende, schrittweise Erklärungen von Formeln mit einem Klick zu erhalten

Führen Sie Formeln direkt in Tabellenkalkulationen aus und erhalten Sie sogar Antworten vom KI-gesteuerten Q&A Bot, ohne Ihre Tabellen verlassen zu müssen

Nahtlose Integration mit GSheets, um Formeln zu erstellen, sie über Zellen laufen zu lassen und Fehler in Echtzeit zu erkennen

Einschränkungen von FormulaGenerator:

Kann keine komplexen oder zweideutigen Textanweisungen verarbeiten

Keine Feinabstimmung der KI-Anwendungen auf die spezifischen Bedürfnisse oder Vorlieben der Benutzer

Hat Kompatibilitätsprobleme mit verschiedenen Browsern oder Geräten

FormulaGenerator Preise:

7 Tage kostenlose Testversion

Premium-Mitgliedschaft: $4.9/Monat

FormulaGenerator Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. AI-Bürobot

über AI-Bürobot AI Office Bot ist ein Produktivitätstool, das umfangreiche Daten präzise verarbeitet, um Ihre analytischen Fähigkeiten und Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Mithilfe von KI hilft dieses Tool bei der Erstellung und Erklärung von Formeln für verschiedene Anwendungen. Es lässt sich mit mehr als 10 Anwendungen integrieren, darunter MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets und mehr.

AI Office Bot beste Eigenschaften:

Nahtlose Integration in verschiedene Plattformen wie Slack, Google Sheets, undCRM-Tools zur Vereinfachung der Datenverwaltung, Terminplanung und Kommunikation

Generieren und erklären Sie komplexe Formeln in Google Sheets, Excel oder Airtable

Verknüpfen Sie AI Office Bot mit Photoshop und Premiere Pro für reibungslosere kreative Prozesse und bessere Projektergebnisse

Erstellen und verstehen Sie Formeln gemeinsam mit Ihrem Team, um Verwirrung zu vermeiden und Fehler zu reduzieren

AI Office Bot Einschränkungen:

Technische Probleme oder Fehler beeinträchtigen seine Leistung oder Zuverlässigkeit

Er kann keine mehrdeutigen Anfragen bearbeiten, die menschliches Urteilsvermögen oder Kreativität erfordern

AI Office Bot Preise:

Kostenlos

Pro: $2.08/Monat

AI Office Bot Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Neuronale Formel

über Neuronale Formel Neural Formula ist ein preisgünstiger Excel-Formelgenerator, der Sie beim Erstellen, Automatisieren und Übersetzen von Formeln unterstützt. Sein Hauptziel ist es, die Effizienz von Tabellenkalkulationen und Datenanalysen durch künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen zu verbessern.

Neural Formula beste Eigenschaften:

Visualisieren und verändern Sie Daten auf vielfältige Weise. Erstellen Sie Diagramme, Tabellen und Histogramme, um Trends in Ihren Daten zu erkennen

Übersetzen von Formeln in verschiedene Sprachen mit der eingebauten Formelübersetzungsfunktion

Einfache Verwendung der Tools von Neural Formula zusammen mit Ihren VBA-Makros und Office-Skripten für einen optimierten Arbeitsablauf

Mit der Funktion "Erklären", die detaillierte Erklärungen für generierte Formeln liefert, erhalten Sie einen Einblick in die Erstellung der einzelnen Formeln.

Dynamische Anpassung oder Änderung der generierten Formeln entsprechend Ihren Anforderungen und Präferenzen

Einschränkungen der Neuronalen Formel:

Beschränkt auf Excel und GSheets; unterstützt keine anderentabellenkalkulations-Software* Hat keine Desktop-Anwendung

Neural Formula Preisgestaltung:

Starter: $10/Monat

$10/Monat Professionell: $20/Monat

$20/Monat Unternehmen: $40/Monat

Neural Formula Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. PromptLoop

über PromptSchleife PromptLoop ist ein KI-Assistent für Ihr Excel und Google Sheets. Er hilft Ihnen, Ihre Daten zu kategorisieren und zusammenzufassen oder sie einfach besser aussehen zu lassen.

Alles, was Sie tun müssen, ist eine Formel einzugeben, und PromptLoop verwendet KI, um Ihnen intelligente Antworten auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Informationen zu geben. Aber es geht nicht nur um Einfachheit. Mit der Plattform können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, Daten zusammenfassen, eine Websuche durchführen und vieles mehr.

PromptLoop beste Eigenschaften:

Verwenden Sie fortschrittliche KI-Modelle wie GPT-3, um Daten schnell zu verstehen, zu berechnen und anzupassen und so genaue Ergebnisse in Echtzeit zu erzielen

Verwenden Sie benutzerdefinierte KI-Modelle, um Tabellenkalkulationsmodelle zu erstellen, die Text manipulieren, extrahieren oder zusammenfassen

Steigern Sie Ihre Effizienz, indem Sie sich wiederholende Aufgaben mit Hilfe einer einfachen Formel automatisieren

Verwalten Sie Daten einfach mit dem benutzerfreundlichen Add-on für Google Sheets

Einschränkungen von PromptLoop:

Höhere Lernkurve (Anpassung erfordert technisches Fachwissen)

Fehlende mehrsprachige Unterstützung

Begrenzt auf blattinterne Datenvisualisierungs-Tools PromptLoop-Preise:

Kostenlos

Anfangspreis: $29/Monat

PromptLoop Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Goodlookup

über Goodlookup Goodlookup ist ein zuverlässiges Werkzeug für Ihre Tabellenkalkulation. Es verfügt über die natürliche Fähigkeit, Informationen zu verstehen und zu interpretieren, genau wie GPT-3 (ein Sprachmodell, das für seine intuitive Natur bekannt ist).

Es verfügt über die intuitiven Fähigkeiten von GPT-3 mit leistungsstarken Abgleichsfunktionen für Datenverbindungen. Wenn Sie jemals vlookup oder index match verwendet haben, betrachten Sie GoodLookup als die nächsthöhere Version.

Dieses Tool wurde darauf trainiert, Ihre Daten so zu verstehen, wie GPT-3 die Sprache versteht. Es kann schnell Muster und Beziehungen herausfinden. Wenn Sie also Daten haben, die nicht perfekt übereinstimmen, kann GoodLookup die Punkte trotzdem genau verbinden.

Goodlookup beste Eigenschaften:

Nutzen Sie sein semantisches Verständnis von Verbindungen zwischen Themen, um Dinge auf der Grundlage von Ähnlichkeiten in Gruppen zu organisieren

Erhalten Sie genauere und wertvollere Ergebnisse bei der Dateninterpretation mit verbessertem Text-Matching

Profitieren Sie von dem Bewertungsmechanismus für Übereinstimmungen, der angibt, wie eng die Wörter in einem Vektorraum übereinstimmen. Dieses transparente Bewertungssystem sorgt für präzise und verfeinerte Ergebnisse.

Goodlookup Einschränkungen:

Keine kostenlose Version

Goodlookup wurde speziell für Google Sheets entwickelt und ist nicht mit anderen Tabellenkalkulationsprogrammen kompatibel

Goodlookup Preise:

Jahresabonnement: $15/pro Jahr

Goodlookup Bewertungen und Rezensionen:

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

lesen Sie auch: Damit arbeiten Sie schneller productivity hacks & Google Sheets AI Tools !

ClickUp ist zwar kein KI-Tool für Excel, bietet aber einen Mehrwert, indem es Arbeitsabläufe vereinfacht und einen reibungslosen Raum für die Erstellung von Formeln bietet.

Im Gegensatz zu anderen KI-gestützten Excel-Tools geht ClickUp über den Bereich der Tabellenkalkulation hinaus und bietet leistungsstarke Funktionen für Projektmanagement, Aufgabenverfolgung und Teamkoordination. Auch wenn ClickUp nicht innerhalb von Excel arbeitet, zeichnet es sich durch die Vereinfachung datenbezogener Aufgaben über seine benutzerfreundliche Oberfläche aus.

ClickUp ClickUp AI hilft Ihnen bei der Erstellung großartiger Inhalte, indem es auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Eingabeaufforderungen bereitstellt. Es bietet leistungsstarke Funktionen für die Erstellung von Formeln in Docs und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für das Dokumentenmanagement und die Zusammenarbeit.

Polieren Sie Ihre Kommunikation und sparen Sie Zeit mit ClickUp Brain

Und noch mehr, ClickUp Tabellenansicht funktion bietet eine alternative zu Excel um Daten effektiv zu organisieren und zu analysieren. ClickUp integriert sich in verschiedene produktivitätswerkzeugen zur Gewährleistung einer nahtlosen workflow-Management über verschiedene Plattformen hinweg.

ClickUp beste Eigenschaften:

Effizientes Aufgabenmanagement: Organisieren Sie Aufgaben, setzen Sie Prioritäten, und verfolgen Sie den Fortschritt nahtlos mit effizientenaufgabenverwaltung funktionen

Organisieren Sie Aufgaben, setzen Sie Prioritäten, und verfolgen Sie den Fortschritt nahtlos mit effizientenaufgabenverwaltung funktionen Flexible Ansichten : Bietet verschiedene Ansichten wie Liste, Tafel, Kalender und Gantt-Diagramm, um Aufgaben so zu visualisieren und zu verwalten, wie es Ihren Wünschen entspricht

: Bietet verschiedene Ansichten wie Liste, Tafel, Kalender und Gantt-Diagramm, um Aufgaben so zu visualisieren und zu verwalten, wie es Ihren Wünschen entspricht Integrationsmöglichkeiten: Integriert sich mit zahlreichen Anwendungen und Tools von Drittanbietern für einen reibungslosen Arbeitsablauf

Integriert sich mit zahlreichen Anwendungen und Tools von Drittanbietern für einen reibungslosen Arbeitsablauf Kollaborationstools: Mit Funktionen wie Kommentaren, Erwähnungen undechtzeit-Zusammenarbeitfördert ClickUp die effektive Kommunikation und Teamarbeit

Mit Funktionen wie Kommentaren, Erwähnungen undechtzeit-Zusammenarbeitfördert ClickUp die effektive Kommunikation und Teamarbeit Plattformübergreifende Kompatibilität: Zugriff über verschiedene Geräte und Plattformen für reibungsloses Workflow-Management jederzeit und überall

ClickUp Einschränkungen:

Aufgrund der vielen Funktionen und Anwendungsfälle kann ClickUp für manche eine steile Lernkurve aufweisen

Einige erweiterte Funktionen sind nur mit kostenpflichtigen Plänen zugänglich

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

Bringen Sie Ihre Tabellenkalkulation mit diesen KI-Excel-Tools auf die nächste Stufe. Sie helfen Ihnen, verborgene Erkenntnisse zu gewinnen, Zeit zu sparen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

ClickUp hat das Potenzial, nicht nur Ihre Arbeitsabläufe zu verändern, sondern auch Ihren gesamten Ansatz zur Produktivität. Machen Sie sich bereit, Ihren Tabellenkalkulations-Workflow durch ClickUp zu optimieren - mit der Kraft der KI. Anmelden bei ClickUp kostenlos.