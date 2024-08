10 beste kostenlose Projektmanagement-Excel-Vorlagen für die Projektverfolgung

Die Voraussetzung für große projektdurchführung ist die strategische Planung.

Sie beinhaltet die Definition der projektumfang die Aufgaben, die Festlegung von Prioritäten, die Schätzung des Zeitrahmens, das Management der Beteiligten und die Zuweisung von Ressourcen. 📑

Aber das ist noch nicht alles. Sie müssen das Projekt auch ständig verfolgen, die Qualität der Ergebnisse sicherstellen, Silos beseitigen und potenzielle Risiken erkennen und vermeiden.

Dies erfordert manuellen Aufwand und lässt Raum für Fehler, insbesondere wenn Sie gleichzeitig an mehreren Projekten arbeiten. Projektmanagement-Vorlagen sind eine hervorragende Möglichkeit, Projektmanagementprozesse zu automatisieren und zu standardisieren. So können Sie viel Zeit und Ressourcen sparen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die fünf besten Projektmanagement-Excel-Vorlagen vor, die Sie für effizientes Projektmanagement nutzen können projektplanung und Verfolgung.

Was sind Projektmanagement-Excel-Vorlagen?

Projektmanagement-Excel-Vorlagen sind vorformatierte Excel-Tabellen mit einem strukturierten Layout für die Projektplanung und -verfolgung. Sie sind ein effizienter Rahmen für die Zuweisung von Ressourcen, die Erstellung von Projektbudgets, die Festlegung von Zeitplänen, die Erstellung von projektberichte und die Bewertung der Fortschritte.

Sie können diese Projektmanagement-Vorlagen entsprechend Ihren Anforderungen, Zielen und Interessengruppen anpassen.

Aber wie finden Sie heraus, welche Vorlage die richtige ist? Das wollen wir herausfinden.

Was macht eine gute Projektmanagement-Excel-Vorlage aus?

Ganz einfach: Eine gute Vorlage sollte Ihnen das Leben leichter machen.

Einige der besten Excel vorlagen für das Projektmanagement sind übersichtlich, benutzerfreundlich, leicht anpassbar, skalierbar und lassen sich nahtlos in gängige projektmanagementsoftware .

Hier sind einige Schlüsselelemente, die eine gute Vorlage ausmachen.

Flexibilität und Anpassbarkeit

Anpassbar an verschiedene Projekttypen : Die Vorlage sollte an verschiedene Projektgrößen, Komplexitäten und Methoden (z. B. Agile, Wasserfall) anpassbar sein

: Die Vorlage sollte an verschiedene Projektgrößen, Komplexitäten und Methoden (z. B. Agile, Wasserfall) anpassbar sein Einfach zu ändern: Sie sollten in der Lage sein, Abschnitte leicht hinzuzufügen, zu entfernen oder anzupassen

Schlüsselfunktionalität

Kollaboratives Aufgabenmanagement : Verfolgen Sie Aufgaben, Abhängigkeiten, Fristen und Fortschritte. Berücksichtigen Sie Funktionen wie Drag-and-Drop und Fortschrittsbalken

: Verfolgen Sie Aufgaben, Abhängigkeiten, Fristen und Fortschritte. Berücksichtigen Sie Funktionen wie Drag-and-Drop und Fortschrittsbalken Budgetierung und Ressourcenzuweisung: Verfolgen Sie Projektkosten, Ausgaben und Budgetabweichungen. Ermöglicht eine einfache Eingabe und Visualisierung von Finanzdaten

Ressourcenzuweisung: Verfolgen Sie Projektkosten, Ausgaben und Budgetabweichungen. Ermöglicht eine einfache Eingabe und Visualisierung von Finanzdaten Berichterstellung: Erstellung von Berichten über den Projektfortschritt, die Ressourcennutzung und die Budgetleistung

Visuelle Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit

Sauberes und professionelles Design : Klare Formatierung, einheitliche Schriftarten und Farben zur Verbesserung der Lesbarkeit und der visuellen Attraktivität

: Klare Formatierung, einheitliche Schriftarten und Farben zur Verbesserung der Lesbarkeit und der visuellen Attraktivität Intuitives Layout: Organisieren Sie die Informationen logisch und verwenden Sie klare Beschriftungen, damit Sie das Gesuchte leicht finden

Zusätzliche Überlegungen

Sicherheit : Bei gemeinsamer Nutzung sollten Sie einen Passwortschutz oder andere Sicherheitsmaßnahmen in Betracht ziehen

: Bei gemeinsamer Nutzung sollten Sie einen Passwortschutz oder andere Sicherheitsmaßnahmen in Betracht ziehen Versionskontrolle: Implementieren Sie Mechanismen zur Versionskontrolle, um Änderungen zu verfolgen und bei Bedarf rückgängig zu machen

Mit diesen wichtigen Funktionen im Hinterkopf stellen wir Ihnen nun einige der nützlichsten Excel-Vorlagen für das Projektmanagement vor.

5 Excel-Vorlagen für das Projektmanagement, die Sie im Jahr 2024 verwenden sollten

Hier sind die fünf besten Excel-Vorlagen, die Sie im Jahr 2024 zur Optimierung des Projektmanagements verwenden können.

1. Excel-Projekt-Tracker-Vorlage 📑

via Microsoft Wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten, kann der Excel-Projektverfolgungsvorlage ist für Sie. Dieser Tracker unterteilt verschiedene Aufgaben innerhalb eines Projekts in verschiedene Kategorien, um die Überwachung zu vereinfachen.

Verfolgen Sie mit dieser Vorlage, wann das Projekt beginnt und endet und welche Projektkategorie welchem Teammitglied zugewiesen wurde. Sie hilft bei der Verwaltung von Fristen und ermöglicht eine effiziente Zuweisung von Ressourcen.

Sobald die Projekte abgeschlossen sind, können Sie den Zeitaufwand für verschiedene Projekte und die Gründe für die Verzögerung analysieren und andere Projekte entsprechend optimieren.

Und das Beste daran? Sie können es anpassen und Pivot-Tabellen und Diagramme hinzufügen, um besser zu verstehen, wie die verschiedenen Projekte vorankommen. Diese Vorlage herunterladen

2. Excel Projekt Aufgabenliste Vorlage 📊

via Microsoft Wenn Sie einen klaren und detaillierten Überblick über jede Aufgabe innerhalb eines Projekts wünschen, laden Sie die Excel Projekt Aufgabenliste Vorlage . Sie ist mit allen wesentlichen Funktionen einer Aufgabenliste ausgestattet. Sie können die größten Projekte in spezifische "Aktivitäten" unterteilen, jede mit ihrem Fälligkeitsdatum, Budget und prozentualem Fortschritt.

Sie können auch spezifische Notizen oder Erinnerungen für jede Aktivität hinzufügen, um das Projekt zu rationalisieren und alle Beteiligten immer auf dem Laufenden zu halten.

Die dem Arbeitsblatt hinzugefügten Excel-Datenbalken bieten einen visuellen Überblick über den Gesamtfortschritt. Dies ist eine hervorragende Vorlage für die Planung wöchentlicher, monatlicher und vierteljährlicher Aktivitäten für Ihre BHAGs (Big, Hairy, Audacious Goals). Diese Vorlage herunterladen

3. Excel Projekt Zeitleiste Vorlage 🗓️

via Microsoft Diese Excel Projekt Zeitleiste Vorlage ist ein hervorragendes Werkzeug für Projektmanager, die eine visuelle und vereinfachte Darstellung von Daten gegenüber Informationen in endlosen Zeilen oder Spalten bevorzugen.

Die Vorlage bietet eine visuelle Übersicht über den gesamten Projektzeitplan. Fügen Sie Ihre Meilensteine, Fälligkeitsdaten und die Namen der Teammitglieder, die an bestimmten Aufgaben arbeiten, in die Vorlage ein und Sie erhalten ein Zeitdiagramm aller Projektmeilensteine.

Wann würden Sie diese Vorlage benötigen? Jedes Mal, wenn Sie in Panik geraten, dass ein Projekt hinter dem Zeitplan zurückbleibt. Sie wird Sie und Ihr Team motivieren, sich aufzuraffen und doppelt so hart zu arbeiten. Diese Vorlage herunterladen

4. Excel Gantt Chart Vorlage 📈

via Microsoft Die Excel-Gantt-Diagramm-Vorlage ist ein fortschrittliches Werkzeug zur visuellen Verfolgung des Projektfortschritts. Während die anderen Projektmanagement-Excel-Vorlagen einen Überblick über das Projekt geben, geht diese Vorlage auf die Details ein.

Fügen Sie die Aufgabendetails in der Spalte Meilensteinbeschreibung hinzu. Geben Sie dann relevante Kategorien ein, einschließlich Projektziele und Meilensteine, oder passen Sie die Gantt-Diagramm-Vorlage um die für Sie, Ihr Team und Ihre Projektbeteiligten relevanten Informationen aufzunehmen.

Geben Sie als Nächstes das Startdatum der Aufgabe an, weisen Sie sie einem Mitglied zu und legen Sie die Anzahl der Tage fest, die für den Abschluss der Aufgabe erforderlich sind.

Sie müssen immer wieder den Prozentsatz der erledigten Aufgabe hinzufügen. Das Ergebnis? Sie wissen, welche Aufgaben auf dem richtigen Weg sind, welche Aufgaben ein geringes/mittleres/hohes Erledigungsrisiko haben und welche Aufgaben nicht zugewiesen sind.

Diese Vorlage ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber das Schöne daran ist, dass es helle, dunkle und farbcodierte Themen gibt, die die Arbeit mit ihr zu einem visuellen Vergnügen machen. Diese Vorlage herunterladen

5. Excel Projektleistung Vorlage ✅

via Microsoft Die Excel-Projektleistungsvorlage ist etwas komplexer als einige der anderen Projektmanagement-Excel-Vorlagen.

Wenn Sie sich aber erst einmal damit vertraut gemacht haben, können Sie sich einen umfassenden Überblick über die Projektleistung verschaffen, insbesondere über die tatsächlich erzielten Einnahmen. Sie können die finanzielle Gesundheit eines Projekts bewerten, indem Sie das Budget für ein Projekt, die angefallenen Gesamtkosten und den Betrag der Budgetüberschreitung vergleichen.

Es ist eine der besten Excel-Vorlagen für die Analyse des tatsächlichen Werts eines Projekts für ein Unternehmen. Sie können damit die Kosteneffizienz und die Effizienz des Zeitplans verfolgen. Diese Vorlage herunterladen

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel für Projektmanagement und -verfolgung

Excel-Vorlagen bieten zwar einen standardisierten, transparenten und effizienten Rahmen für das Projektmanagement, können aber auch schwierig zu handhaben sein. Sie können schief gehen, weil man sich zu sehr auf die manuelle Dateneingabe verlässt.

Hier sind einige herausforderungen, denen Sie bei der Verwendung von Excel begegnen können für die Projektverwaltung:

1. Fehlende Automatisierung

Die Verfolgung von Aufgaben, das Risikomanagement und die Zusammenarbeit mit den Beteiligten kosten Zeit und Mühe. Inmitten dieses Chaos ist die manuelle Datenaktualisierung das Letzte, was Sie tun möchten.

Aber mit Excel haben Sie keine andere Wahl. Sie müssen alles eintippen, egal ob es darum geht, Erkenntnisse zu gewinnen oder den Projektstatus zu aktualisieren.

2. Schwierige Verfolgung des Projektfortschritts

Nahtlose Zusammenarbeit ist die Grundlage eines effektiven Projektmanagements.

Aber in Excel kann man den Fortschritt nicht in Echtzeit verfolgen oder Blockaden erkennen, insbesondere nicht bei großen Teams, die an einem einzigen Projekt arbeiten.

Projektmanagement erfordert die gemeinsame Nutzung von Daten über verschiedene Plattformen. Sie benötigen Tools, die sich nahtlos in andere Anwendungen integrieren lassen.

Sie können zum Beispiel eine Projektmanagement-Plattform wie ClickUp mit Slack integrieren und Aufgaben aus Projektdiskussionen erstellen. Excel lässt sich jedoch nicht so einfach mit anderen Plattformen integrieren.

Wie würden Sie es vorziehen, die Projektzeitpläne zu betrachten - durch mehrmaliges Ankreuzen einer Spalte in einer Excel-Tabelle oder durch den Zugriff auf einen visuellen Zeitplan in einem intuitiven Dashboard?

Die zweite Option ist einfacher, aber in Excel nicht machbar. Allerdings können Sie mit projektmanagement-Tools wie ClickUp können Sie Projektzeitpläne, Ressourcen, Budgetzuweisung und Leistung auf der Grundlage verschiedener Metriken visualisieren.

Treffen Sie ClickUp: Die beste Alternative zu Excel-Projektmanagement-Vorlagen

Die Digitalisierung verändert alle Branchen zum Positiven, auch das Projektmanagement. Excel-Vorlagen erfüllen nicht mehr den Zweck. Sie brauchen projektmanagementsoftware wie ClickUp für erweiterte Funktionalitäten. ClickUp-Projektmanagementvorlagen helfen bei der besseren Planung, Optimierung, Nachverfolgung und Analyse. Hier sind 10 Vorlagen, die Sie als Alternative zu Excel-Projektmanagementvorlagen in Betracht ziehen sollten.

1. ClickUp-Projektmanagement-Vorlage

Verbessern Sie die Projekteffizienz durch ständige Überwachung der Aufgaben in den verschiedenen Phasen mit dem ClickUp Project Management Template

Detaillierte Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg eines jeden Projekts. Die ClickUp-Projektmanagement-Vorlage ist ein hervorragendes Werkzeug zur effizienten Planung verschiedener Projektaufgaben und engpässe zu identifizieren in einem frühen Stadium.

Sie bietet einen Fahrplan, mit dem Sie sich durch den gesamten Projektlebenszyklus bewegen können. So geht's.

Fügen Sie zunächst Aufgaben hinzu und gruppieren Sie sie in vier Kategorien - nicht begonnen, in Prüfung, in Bearbeitung und Aktualisierung erforderlich. Sie können in jeder Kategorie neue Aufgaben hinzufügen oder die Aufgaben zwischen verschiedenen Kategorien umschichten.

Als Nächstes fügen Sie die Abteilung für jedes Projekt hinzu, wählen die Priorität aus, fügen eine Projektbeschreibung hinzu und definieren die wichtigsten Leistungskennzahlen.

Auf diese Weise haben Sie alle wichtigen Projektinformationen immer griffbereit.

Diese Vorlage bietet verschiedene Registerkarten für Aktivitäten, um Ihre Projektmanagement-Erfahrung zu verbessern. Sie verfügt über eine Übersichtsregisterkarte, die die verschiedenen Phasen des Projekts beschreibt, eine Aufgabenfortschrittsanzeige im Kanban-Stil und eine Registerkarte für dringende Aufgaben, damit Sie immer den Überblick über die Anforderungen Ihres Projekts behalten. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Einfaches Gantt-Diagramm Vorlage

Mit der ClickUp Simple Gantt Chart Template können Sie Blockaden frühzeitig erkennen und umgehend Maßnahmen für einen reibungslosen Projektabschluss ergreifen

Die ClickUp Einfache Gantt Chart Vorlage ist ein einfacher und effektiver Projektmanagement-Tracker für alle Arten von Projekten. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, den Fortschritt verschiedener Aufgaben zu verfolgen und zu visualisieren und ihren Fortschrittsstatus entsprechend der für die jeweilige Aufgabe vorgesehenen Zeit zu bewerten.

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über jede Projektkomponente mit Feldern wie Aufgabenbeschreibung, Beauftragter, aktueller Status, Priorität, Projektphase, Start- und Enddatum und Projektfortschritt.

Sie können diese Vorlage nutzen, um Abhängigkeiten oder Blockaden zu erkennen und zu beseitigen, bevor sie das Projekt zum Entgleisen bringen. Dieser visuelle Tracker ermöglicht es Ihnen, potenzielle Verzögerungen bei der Erledigung bestimmter Aufgaben zu analysieren und so die Gesamteffizienz zu steigern. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Project Deliverables Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp Project Deliverables Template, um den Projektumfang zu definieren und Ressourcen effizient zuzuordnen

Das ultimative Ziel des Projektmanagements ist die Bereitstellung qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern an den Kunden. Die ClickUp Project Deliverables Vorlage hilft Ihnen, dieses Ziel zu erreichen. Sie bietet einen Überblick über die zu erbringenden Leistungen, Aufgaben und Phasen Ihres Projekts.

Diese Vorlage bietet eine Board- oder Kanban-Ansicht aller Projekte für verschiedene Kunden. Unterhalb der Projektbeschreibung müssen Sie eine detaillierte Liste der zu erbringenden Leistungen hinzufügen. Sie können auch spezifische Prozesse zur Erreichung der Ergebnisse, Zeitpläne, Budgets und Meilensteine hinzufügen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um den Fortschritt eines jeden Projekts zu verfolgen. Oder gehen Sie noch einen Schritt weiter und verfolgen Sie die tatsächliche Leistung eines Projekts auf der Grundlage verschiedener Metriken. Auf diese Weise können Sie die Erfolgsquote von Projekten ermitteln und feststellen, wie sie zum Wachstum der Organisation beitragen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Projekt-Berichtsvorlage

Bereiten Sie mit der ClickUp-Projektberichtsvorlage knackige Berichte für Stakeholder, Kommunikation, Leistungsüberwachung und strategische Entscheidungen vor

Zu den weiteren Aufgaben eines Projektmanagers gehören, projektberichterstattung tritt oft in den Hintergrund. Die ClickUp-Projekt-Berichtsvorlage erleichtert Ihnen die Erstellung detaillierter Projektberichte zur internen Nachverfolgung und zur rechtzeitigen Information der Beteiligten.

Diese Vorlage verwendet das traditionelle Berichtslayout, um Projektdetails und -status zu beschreiben. Sie können diese Vorlage auch verwenden, um den Zeitplan für die Aktivitäten des Projekts, die erhaltenen Genehmigungen, die vorgebrachten Kommentare, die Blocker, die verwendeten Ressourcen und die Projektkosten anzuzeigen.

Diese Projekt-Dashboard-Vorlage enthält die folgenden relevanten Details für die Erstellung ausführlicher Berichte.

Projektmetriken

Status der Aktivität

Zusammenfassung der Prioritäten

Status des Zeitplans

Budget-Status Diese Vorlage herunterladen ### 5. ClickUp Projekt Tracker Vorlage

Steigern Sie Ihre Produktivität durch bessere Projektplanung und -verfolgung mit dem ClickUp Project Tracker Template

Die Verfolgung von Aufgaben ist einer der schwierigsten Aspekte des Projektmanagements, insbesondere bei großen Projekten, an denen mehrere Beteiligte beteiligt sind. Hier ist die ClickUp Projekt-Tracker-Vorlage kommt ins Spiel.

Es automatisiert die Aufgabenplanung und -überwachung, indem es Ihnen erlaubt, Aufgaben zu einer bestimmten Projektkategorie hinzuzufügen. Sie können auch mehrere Unteraufgaben erstellen und sie verschiedenen Teammitgliedern zuweisen.

Sie können den Zustand der verschiedenen Aufgaben aktualisieren und verfolgen, indem Sie auf die Dropdown-Schaltfläche neben jeder Aufgabe klicken.

Rot bedeutet kritisch und erfordert sofortige Aufmerksamkeit

Gelb bedeutet spät und kann mit hoher Priorität behandelt werden

Grün bedeutet, dass die Aufgabe auf dem richtigen Weg ist

Sie können auch ein benutzerdefiniertes Datumsfeld hinzufügen, um den geschätzten und tatsächlichen Zeitpunkt der Fertigstellung von Aufgaben zu verfolgen. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Projektabschluss-Vorlage

Nutzen Sie das ClickUp Project Closure Template, um den Projekterfolg anhand verschiedener Metriken zu bewerten

Sie haben endlich ein Projekt fristgerecht eingereicht. Aber ist es auch erfolgreich? Hat der Kunde die Ergebnisse akzeptiert? Die ClickUp-Projektabschluss-Vorlage hilft Ihnen, diese Antworten zu erhalten.

Alles, was Sie tun müssen, ist eine Aufgabenliste mit allen Maßnahmen zu erstellen, die für den Abschluss eines Projekts erforderlich sind, einschließlich der endgültigen Festlegung der Projektkosten, der Einholung von Genehmigungen bei den Beteiligten und der Einholung der Bestätigung durch den Kunden.

Fügen Sie Beauftragte, Priorität und Fälligkeitsdatum hinzu und wählen Sie dann den Aufgabenstatus. Sie können auch zusätzliche Felder anpassen, um Projektmetriken hinzuzufügen.

Sie benötigen diese projektabschluss vorlage gegen Ende Ihres Projekts, nachdem Sie das Projekt an den Kunden übergeben haben. Sie kann an alle Beteiligten für eine abschließende Diskussion verteilt werden, nach der Sie das Projekt für beendet erklären können.

Sie können diese Vorlage in fünf Formaten anzeigen: Liste, Tafel, Gantt, Dokument und Zeitleiste. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Projekt-Roadmap-Vorlage

Erreichen Sie Ihre Projektziele, indem Sie Ihrem Projekt Struktur und Richtung geben - mit dem ClickUp Project Roadmap Template

Im Projektmanagement ist der Fahrplan oft ein Mammutprojekt. Ressourcenzuweisung, Fortschrittsverfolgung, Risikoüberwachung und Stakeholder-Management sind nur die Spitze des Eisbergs.

Man kann sich überfordert fühlen, den Überblick verlieren und vom Endziel abweichen. Die ClickUp-Projekt-Roadmap-Vorlage bringt die Dinge für jedes Projekt ins rechte Licht.

Mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick, indem Sie alle Aufgaben auf das Projektziel abstimmen. Sie wurde aus der Perspektive eines Produktentwicklungsteams entworfen. Daher können Sie sie nutzen, um mühelos mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, anstehende Aufgaben zu verfolgen und Prioritäten zu setzen.

Diese benutzerfreundliche Vorlage bietet fünf Ansichten für die Visualisierung von Projektdetails - Liste, Arbeitsbelastung, Kalender, Gantt- und Board- oder Kanban-Ansicht. Sie können auch die verschiedenen Felder und Status anpassen, um festzustellen, ob die Projektumsetzung mit der Roadmap übereinstimmt. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Projekt Management Portfolio Vorlage

Nutzen Sie das ClickUp Project Management Portfolio Template, um alle Ihre Projekte an einem Ort zu verfolgen und Risikomanagement, Koordination, Reporting und Analyse zu verbessern

Die ClickUp Portfolio-Projektmanagement-Vorlage dient als Blaupause für alle unternehmensweiten Projekte. Es ist vergleichbar mit einem Investitionsportfolio-Dashboard, in dem Sie die Gewinne und Verluste aller Ihrer Investitionen an einem Ort verfolgen können. Diese Vorlage bietet einen Überblick über alle Projekte in allen Abteilungen des Unternehmens aus der Vogelperspektive.

Sie können benutzerdefinierte Tags wie "zur Prüfung anstehend", "in Bearbeitung" oder "nicht begonnen" hinzufügen, um den Projektstatus zu verfolgen. Die Vorlage enthält außerdem mehrere Felder, z. B. Projektbeschreibung, Kommentare zum Projekt, geschätzter Projektzeitraum und Prioritätsstatus.

Diese Vorlage ist äußerst praktisch, wenn Sie Folgendes vorbereiten möchten projektstatusberichte oder den Beteiligten ein kurzes Update geben. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp ausfüllbare Zeitleiste Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Fillable Timeline Template, um Zeitpläne für Ereignisse und Projekte einfach zu visualisieren und zu verfolgen

Projektmanager stehen ständig unter dem Druck, Projekte innerhalb starrer Fristen abzuschließen. Die ClickUp ausfüllbare Zeitleistenvorlage reduziert den Stress, indem es Ihnen hilft, Projekte einfach abzubilden und Zeitpläne für Ereignisse mit aufeinanderfolgenden Aktivitäten zu erstellen. Sie können auch komplexe Zeitpläne visualisieren und sie mit den relevanten Beteiligten teilen.

Sie haben auch die Möglichkeit, Aufgaben zu den Zeitplänen hinzuzufügen, zu entfernen oder zu bearbeiten, damit Sie sich auf dringende Aufgaben konzentrieren können. Das ist noch nicht alles. Sie können sich einen schnellen Überblick über den Fortschritt verschaffen, die Zeitpläne mit Ihrem Team teilen und die Projektkosten verfolgen. Das Interessanteste an dieser Vorlage ist, dass Sie selbst bestimmen können, wie Sie Ihren Zeitplan anzeigen möchten - wählen Sie zwischen einer Listenansicht, einem Gantt-Diagramm, einer Arbeitslastansicht oder einer Kalenderansicht.

Personalisieren Sie die Vorlage durch Hinzufügen von Prioritätskennzeichnungen, Kommentarreaktionen und Mehrfachbeauftragung. Diese ClickUp-Projektmanagementvorlage eignet sich hervorragend für Projekte mit Spielraum für Flexibilität oder Projekte mit niedriger Priorität. Diese Vorlage herunterladen

10. ClickUp-Projektmanagement-Rahmenvorlage

Rationalisieren Sie den Prozess der Projektplanung und -durchführung mit dem ClickUp Project Management Framework Template

Wenn es scheint, als ob das Haus brennt und Sie Mühe haben, das Feuer zu löschen, brauchen Sie eine bessere Planung und Zuweisung von Ressourcen.

Reduzieren Sie das Chaos bei der Projektplanung mit der ClickUp-Projektmanagement-Rahmenvorlage . Es handelt sich um eine All-in-One-Vorlage, die die detaillierte Planung für jedes Element des Projekts erleichtert, Ihnen bei der Einrichtung von Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für verschiedene Aufgaben hilft und die Verfolgung von Echtzeit-Updates zur Risikominderung unterstützt.

Diese Vorlage bietet ein strukturiertes Dashboard für die Zuweisung von Aufgaben, die Festlegung von Meilensteinen, die Verfolgung des Fortschritts und die Anpassung von Fristen. Diese Vorlage herunterladen Bonus: AI Tools für Excel !

Erhöhen Sie das Projektmanagement mit Excel und ClickUp-Vorlagen

Als Projektmanager nehmen Sie alle Hindernisse in Angriff und führen Ihr Team auf den richtigen Weg. Um sicher voranzukommen, brauchen Sie jedoch einen strategischen Fahrplan und eine solide Ausführung. Die ClickUp Projektmanagement-Vorlagen bieten dies.

Sie automatisieren die Projektplanung und -verfolgung und helfen Ihnen, Hindernisse zu erkennen und zu überwinden. Darüber hinaus stellen die detaillierten Analysemöglichkeiten der ClickUp Projektmanagement-Software sicher, dass Sie aus Ihren laufenden Projekten lernen, um die Ergebnisse für zukünftige Projekte zu verbessern. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und optimieren Sie Ihren Projektmanagement-Rahmen!