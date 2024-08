Wie man einen agilen Projektplan erstellt: Ein Schritt-für-Schritt-Ansatz

Nach stundenlanger Entwicklungsarbeit liefern Sie das Produkt schließlich an Ihren Client. Sie sind zuversichtlich, dass sich all die harte Arbeit auszahlen wird und der Client begeistert sein wird.

Aber es gibt eine Wendung! Der Client kommt mit einer Menge kritischer Rückmeldungen zurück. Das Produkt hat nicht die richtigen Akkorde getroffen. Und jetzt müssen Sie wieder bei Null anfangen.

Klingt nach einem Albtraum für Projektmanager und Entwicklungsteams, nicht wahr?

Eine Möglichkeit, solche Pannen zu vermeiden, besteht darin, Projekte nach dem agilen Ansatz zu planen.

Bei der agilen Projektplanung handelt es sich um einen iterativen Ansatz für das Projektmanagement, bei dem der Schwerpunkt auf der Lieferung von häufigen und inkrementellen Werten liegt. Sie fördert die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und unterstützt die kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage des Feedbacks der Beteiligten.

Im Gegensatz zu traditionellen Projektplanungsmethoden (z. B. der Wasserfallmethode), bei denen ein strikter Plan und eine Zeitleiste im Vordergrund stehen, wird bei der agilen Projektplanung der Schwerpunkt auf Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gelegt.

Während sich die erstgenannte Methode eher für langfristige, weniger komplizierte Projekte eignet, die eine strenge Struktur erfordern, eignet sich die agile Planung am besten für kurzfristige und komplexe Entwicklungsprojekte, die häufiges Stakeholder-Feedback erfordern.

In diesem Artikel gehen wir auf die Grundlagen der agilen Projektplanung ein, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus ihr ziehen können.

Die Vorteile der agilen Projektplanung

Da sich die Bedürfnisse der Benutzer ständig ändern und die Entwicklungsprojekte immer komplexer werden, kann der Wechsel zu agiler Projektplanung Ihre Entwicklungszyklen effizienter gestalten. Hier sind einige der Vorteile der agilen Projektplanung:

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit: Durch die Einbeziehung des Feedbacks von Benutzern und anderen Beteiligten wird sichergestellt, dass die Software ihren Bedürfnissen entspricht

Durch die Einbeziehung des Feedbacks von Benutzern und anderen Beteiligten wird sichergestellt, dass die Software ihren Bedürfnissen entspricht Inkrementelle Lieferung: Agile Projekte werden in kleinere, überschaubare Inkremente unterteilt, wobei die Lieferung der wertvollsten Features früh im Projektlebenszyklus priorisiert wird, um schnellere Feedbackschleifen zu ermöglichen

Agile Projekte werden in kleinere, überschaubare Inkremente unterteilt, wobei die Lieferung der wertvollsten Features früh im Projektlebenszyklus priorisiert wird, um schnellere Feedbackschleifen zu ermöglichen Kontinuierliche Verbesserung: Agile Teams reflektieren regelmäßig ihre Prozesse und suchen nach Möglichkeiten zur Verbesserung von Effizienz, Qualität und Effektivität im Laufe der Zeit

Agile Teams reflektieren regelmäßig ihre Prozesse und suchen nach Möglichkeiten zur Verbesserung von Effizienz, Qualität und Effektivität im Laufe der Zeit Anpassungsfähigkeit: Agile Methoden bieten reichlich Raum für Flexibilität. Es ermutigt zur Anpassung derplan für das Projekt auf der Grundlage von sich ändernden Anforderungen, Prioritäten und Bedingungen des Marktes

Agile Planungsmethoden

Lassen Sie uns über die drei beliebtesten agilen Planungsmethoden im Projektmanagement sprechen.

Scrum

Scrum ist eine agile Softwareentwicklungsmethode, die darauf abzielt, Werte iterativ und inkrementell zu liefern.

Diese Untergruppe von Agile legt den Schwerpunkt auf eine flexible, ganzheitliche Produktentwicklungsstrategie, bei der das Entwicklungsteam als Einheit arbeitet, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

Schlüssel-Elemente von Scrum Projekt-Management enthalten:

Sprint : Kurze, zeitlich begrenzte Arbeitszyklen, in denen sich das Team darauf konzentriert, eine Reihe von Aufgaben aus dem Produkt-Backlog abzuschließen. Diese Zyklen dauern in der Regel 1-4 Wochen und halten das Projekt fokussiert und anpassungsfähig

: Kurze, zeitlich begrenzte Arbeitszyklen, in denen sich das Team darauf konzentriert, eine Reihe von Aufgaben aus dem Produkt-Backlog abzuschließen. Diese Zyklen dauern in der Regel 1-4 Wochen und halten das Projekt fokussiert und anpassungsfähig Tägliche Stand-up Meetings : Dies sind kurze Meetings (normalerweise 15-20 Minuten), die jeden Tag während eines Sprints stattfinden. Das Team nutzt diese Zeit, um den Fortschritt zu besprechen, Hindernisse zu identifizieren und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf einer Linie sind.

: Dies sind kurze Meetings (normalerweise 15-20 Minuten), die jeden Tag während eines Sprints stattfinden. Das Team nutzt diese Zeit, um den Fortschritt zu besprechen, Hindernisse zu identifizieren und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf einer Linie sind. Produkt-Backlog : Dies ist eine nach Prioritäten geordnete Liste von Features, Anforderungen und Korrekturen für das gesamte Projekt. Es handelt sich um ein lebendiges Dokument, das sich im Laufe des Projekts weiterentwickelt, wenn neue Informationen auftauchen

: Dies ist eine nach Prioritäten geordnete Liste von Features, Anforderungen und Korrekturen für das gesamte Projekt. Es handelt sich um ein lebendiges Dokument, das sich im Laufe des Projekts weiterentwickelt, wenn neue Informationen auftauchen Sprint Backlog : Eine Teilmenge des Produkt-Backlogs, die eine spezifische Liste von Elementen enthält, an denen das Entwicklungsteam während eines bestimmten Sprints arbeiten wird. Diese Liste wird während der Sprint-Planung erstellt und spiegelt wider, was das Team glaubt, in diesem Zeitrahmen erreichen zu können

: Eine Teilmenge des Produkt-Backlogs, die eine spezifische Liste von Elementen enthält, an denen das Entwicklungsteam während eines bestimmten Sprints arbeiten wird. Diese Liste wird während der Sprint-Planung erstellt und spiegelt wider, was das Team glaubt, in diesem Zeitrahmen erreichen zu können Sprint Review Meetings : Das Meeting findet am Ende jedes Sprints statt und bietet dem Team die Gelegenheit, das Abgeschlossene zu präsentieren und Feedback von den Stakeholdern einzuholen

: Das Meeting findet am Ende jedes Sprints statt und bietet dem Team die Gelegenheit, das Abgeschlossene zu präsentieren und Feedback von den Stakeholdern einzuholen Sprint-Retrospektiven: Ein weiteres Meeting am Ende eines Sprints, in dem das Team darüber nachdenkt, was gut gelaufen ist, was nicht, und wie es seinen Prozess für den nächsten Sprint verbessern kann

Kanban

Dies ist ein visueller Rahmen, der in der agilen Planung und Softwareentwicklung verwendet wird. Kanban konzentriert sich auf kontinuierliche Lieferung und ermutigt Teams, die in Bearbeitung befindliche Arbeit (IB) zu limitieren, um Verschwendung zu reduzieren und den Flow zu optimieren.

Kanban-Boards helfen bei der Visualisierung des Workflows, wobei die Spalten verschiedene Phasen des Prozesses darstellen. In einer einfachen, dreispaltigen Kanban-Tafel werden die Aufgaben eines Projekts beispielsweise in "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Erledigt" unterteilt

Ein einfaches Kanban Board mit drei Spalten zur Kennzeichnung des Fortschritts einer Aufgabe

Kanban-Boards bieten auch Flexibilität bei der Verwaltung von Aufgaben und ermöglichen die Sichtbarkeit des Status von Elementen der Aktion.

Schlanke Fertigung

Lean Software Development (LSD) ist eine agile Methodik, die sich an den Prinzipien der schlanken Produktion orientiert.

Auch bekannt als minimum viable product (MVP) Ansatz, konzentriert sich LSD auf die Optimierung der Produktion und die Minimierung von Verschwendung.

Sie reduziert unnötige Schritte im Entwicklungsprozess, setzt Prioritäten bei der Konzentration auf wesentliche Features und fördert die Zusammenarbeit im Team.

Der Einsatz dieser Methode im agilen Planungsprozess hilft, Kosten zu senken und ermöglicht schnelle Reaktionen auf sich verändernde Kundenbedürfnisse und Markttrends.

Schlüsselprinzipien der agilen Planung

Hier sind die vier Hauptprinzipien, die die Richtung der Projekte in der agilen Planung bestimmen:

1. Iterative und inkrementelle Planung

Bei der agilen Planung wird ein Projekt einfach in kleine, überschaubare Iterationen oder Inkremente aufgeteilt.

Anstatt das gesamte Projekt im Voraus zu planen, konzentrieren sich die Teams auf die Vorbereitung der nächsten Iteration auf der Grundlage von Rückmeldungen und Erkenntnissen aus früheren Iterationen.

2. Agile Planung auf der Grundlage von Benutzer-Stories

User Stories sind kurze, einfache Beschreibungen eines Features oder einer Funktion aus der Sicht eines Endbenutzers.

Sie lauten wie folgt:

**Als [Wer] möchte ich [Was], damit [Warum]

Als ein [Wer] : Damit wird der Benutzer oder die Persona identifiziert, die von der Funktion profitieren wird

: Damit wird der Benutzer oder die Persona identifiziert, die von der Funktion profitieren wird Ich möchte [Was] : Dies beschreibt das spezifische Ziel oder die Aktion, die der Benutzer erreichen möchte

: Dies beschreibt das spezifische Ziel oder die Aktion, die der Benutzer erreichen möchte So dass [Warum]]: Dies erklärt den Nutzen oder Wert, den der Benutzer durch das Erreichen des Ziels erhält

Hier ist ein Beispiel für eine Benutzer-Story im typischen Scrum Format:

_Als Fitnesstrainer möchte ich in der Lage sein, Trainingsroutinen für meine Clients online zu erstellen und zu verwalten, damit ich ihnen personalisierte Trainingspläne anbieten und ihre Fortschritte leicht nachverfolgen kann

Bei der agilen Planung geht es um die Erstellung und Priorisierung von Benutzer-Stories auf der Grundlage ihres Wertes für den Kunden. Diese Benutzergeschichten dienen als Blöcke für die Planung und Ausführung der Arbeit während der Iterationen und stellen sicher, dass das Endprodukt den Erwartungen und Wünschen des Kunden entspricht.

3. Unterteilung des agilen Projektplans in Releases und Sprints

Agile Projekte werden in der Regel in Releases und Sprints unterteilt.

Releases stellen größere Meilensteine oder Deliverables dar, die eine Sammlung von Features oder Funktionen enthalten. Sprint hingegen sind kurze, zeitlich begrenzte Iterationen (in der Regel eine bis vier Wochen), in denen Teams an einer Teilmenge von Benutzer-Stories oder Aufgaben arbeiten.

Diese Aufteilung ermöglicht es den Teams, schrittweise Werte zu liefern, wobei jedes Team einen Beitrag zu den Gesamtzielen des Projekts leistet.

4. Die Rolle von Agile im strategischen Management

Was ist strategisches Management? Es ist der Prozess der Verwaltung der Ressourcen einer Organisation, um ihre Ziele zu erreichen.

Agile Prinzipien und Praktiken ermöglichen es Geschäften, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren, innovativ zu sein, Kundenfeedback einzubeziehen, die Markteinführungszeit (TTM) zu verkürzen und den Erfolg von Projekten zu verbessern, was zu einem effektiveren strategischen Management führt.

Wie man einen agilen Plan für ein Projekt erstellt

Bei der agilen Planung geht es vor allem um Flexibilität. Sie können die Prozesse an die besonderen Anforderungen Ihres Projekts anpassen, aber sicherstellen, dass das Team auf die Hauptziele ausgerichtet bleibt.

Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines agilen Plans, der Ihr Projekt zum Erfolg führt:

1. Skizzieren Sie die Vision des Projekts

Beginnen Sie Ihren agilen Plan für ein Projekt mit der Erstellung einer Benutzer-Story in dem oben beschriebenen Format,

"Als Person möchte ich, dass...", "damit..."

Wenn Ihr Team zum Beispiel eine E-Commerce-Website erstellt, können Sie eine Benutzergeschichte erstellen, die wie folgt aussieht:

"Als Käufer möchte ich in der Lage sein, Elemente in meinen Einkaufswagen zu legen, damit ich sie später überprüfen und kaufen kann."

Sobald Ihre Benutzer-Story fertig ist, ist es an der Zeit:

Definieren Sie die Ziele für das Projekt

für das Projekt Key Performance Indicators (KPIs) zur Messung des Fortschritts festzulegen

zur Messung des Fortschritts festzulegen Entwickeln Sie eine Strategie , um die Benutzer-Story zu erfüllen

, um die Benutzer-Story zu erfüllen Identifizieren Sie die Schlüsselprodukte oder Lösungen in einem Product Backlog

2. Erstellen Sie eine Produkt-Roadmap

Der nächste Schritt ist die Erstellung einer Produkt-Roadmap.

Unter einer Produkt-Roadmap versteht man in der agilen Entwicklung einen Aktionsplan, der Ihnen hilft, Ihre Vision zu erreichen. Sie skizziert, wie sich ein Produkt oder eine Lösung im Laufe des Projekts weiterentwickeln wird, sowie die wichtigsten Features.

Diese Roadmap bietet einen Überblick über das Projekt auf höchster Ebene und hilft den Mitgliedern des Teams, sich auszurichten und die richtige Richtung einzuschlagen.

3. Planen Sie Releases

Jetzt, da Sie die Strategie und einen vorläufigen Fahrplan zur Erreichung Ihrer Ziele haben, besteht der nächste Schritt darin, schrittweise Veröffentlichungen zu planen.

In der agilen Projektplanung bezieht sich "Release" auf die Auslieferung des Produkts nach mehreren Iterationen.

In dieser Phase wird die agiles Team muss den Umfang und die Anforderungen der neuen Versionen ermitteln und die benötigte Zeit abschätzen. Seien Sie flexibel bei den Fristen - setzen Sie sich ein Einzelziel, um eine Version bis zu einem bestimmten Quartal abzuschließen, und gehen Sie mit einer ungefähren Zeitleiste im Kopf vor.

4. Planen Sie Iterationen

In diesem Schritt muss das agile Team die Leistungen für jede Version planen.

Zerlegen Sie die Ergebnisse in kleine, umsetzbare Aufgaben auf der Grundlage von Benutzerberichten. Diese Aufgaben helfen dem Team bei der Arbeit an neuen Features und der Aktualisierung alter Features auf der Grundlage der sich entwickelnden Anforderungen des Benutzers.

Unter Agiles Scrum ist dieser Schritt bekannt als sprint planung . Sie erstellen ein Sprint Backlog, indem Sie bestimmte Elemente aus dem Product Backlog auswählen.

In den Wochen eins bis vier des Sprints wird das Scrum Team arbeitet an den Elementen eines Sprint Backlogs. Sobald der Sprint beginnt, können Sie keine Aufgaben aus dem Sprint Backlog hinzufügen oder entfernen.

5. Organisieren Sie regelmäßige Check-ins

Vereinbaren Sie tägliche StandUps oder tägliche Scrums mit Ihrem agilen Team, um eine kontinuierliche Zusammenarbeit und Verbesserung zu ermöglichen.

Halten Sie am Ende jedes Sprints einen Sprint-Review ab, um die Arbeit zu präsentieren, die das Team bisher abgeschlossen hat, und um Feedback von den Stakeholdern einzuholen.

Die Sprint-Retrospektive ist eine weitere wichtige agile Zeremonie. Nutzen Sie sie, um zu analysieren, was während des Sprints gut gelaufen ist, welche Bereiche weiterentwickelt werden müssen und wie sich das Team in den kommenden Sprints verbessern kann.

6. Verknüpfen Sie die Schritte mit einer Projektmanagement-Software

Die Verwaltung all dieser Schritte wird nahtlos mit ClickUp's Agile Project Management tool .

Von der Erstellung von Produkt-Roadmaps über die Planung von Sprints und die Nachverfolgung des Fortschritts bis hin zur Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit - diese Plattform hält alle beweglichen Teile unter einem Dach und verbessert die Effizienz des Entwicklungsprozesses.

Sehen wir uns an, wie Sie das Beste aus dieser Plattform für die Planung Ihres agilen Projekts machen können:

Beschleunigen Sie den Entwicklungsprozess mitClickUp Gehirn. Nutzen Sie KI, um Produkt-Roadmaps, Testpläne, technische Spezifikationen und vieles mehr im Handumdrehen zu erstellen

ClickUp Brain hilft bei der Erstellung der technischen Dokumentation für agile Projekte

Einstellung von Projektzielen und Schlüsseln (KPIs) mit demClickUp Ziele feature und erhalten Sie automatisierte Berichte über den Fortschritt des Projekts

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Zielen und bleiben Sie mit dem Goals Feature der ClickUp Plattform für Agiles Projektmanagement immer auf dem neuesten Stand des Fortschritts

Halten Sie die Stakeholder auf dem Laufenden mitClickUp Chat-Ansichtaufgaben zuweisen und durch Markieren von Teammitgliedern in Kommentaren zusammenarbeiten

Mit der ClickUp Chat-Ansicht können Sie Updates freigeben, Ressourcen verknüpfen und Mitglieder von agilen Teams ansprechen

Bleiben Sie auf dem Laufenden überagile Kapazitätsplanung mitClickUp's Workload-Ansicht Feature. Beurteilen Sie die Workload-Kapazität und Zeitschätzungen Ihres Teams und planen Sie Sprints entsprechend

Verschaffen Sie sich mit ClickUp's Box-Ansicht eine klare Sichtbarkeit der Workload Ihres agilen Teams

Überprüfen Sie mit Burnup- und Burndown-Diagrammen, wie weit Sie mit dem Projekt gekommen sind und wie viel Arbeit noch übrig ist

Bewerten Sie den Fortschritt während der Sprints mit Burnup Diagrammen in ClickUp

Überwachen Sie Sprints anhand des Status der Aufgaben, verwenden Sie Farben, um einen schnellen Überblick über den Fortschritt zu erhalten, und identifizieren Sie Engpässe, bevor sie zu einer Bedrohung werden, mit einem kumulativen Flow-Diagramm

Verfolgen Sie den Fortschritt eines Sprints auf einen Blick mit einem kumulativen Flow-Diagramm in ClickUp

Visualisieren Sieagile Workflows und Sprints so, wie Sie es wünschen. Sortieren Sie sie einfach nach Status, Fälligkeitsdatum, Priorität und mehr mit der Ansicht "Board"

Die Ansicht des Boards in ClickUp ermöglicht eine nahtlose Nachverfolgung des Fortschritts mit Kanban-Boards

Ganz gleich, ob Sie Scrum, Kanban, Lean Software Development oder eine andere agile Methodik anwenden, ClickUp's Plattform für das Projektmanagement ermöglicht es Ihnen, alle Projekte innerhalb einer einheitlichen Plattform zu verwalten.

Kein Jonglieren mehr zwischen mehreren Apps - ClickUp unterstützt mehr als 1000 Integrationen mit beliebten Tools wie Gitlab, GitHub, Figma, Slack und vielen mehr.

Das Tool hilft bei der Einhaltung der agilen Prinzipien, steigert die Produktivität und ermöglicht es Entwicklungsteams, sich auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren, nämlich die Entwicklung hervorragender Produkte.

Agile Projekt Planung Vorlagen

Die Planung agiler Projekte kann überwältigend sein, wenn man bei Null anfängt - aber nicht, wenn man einen sofort einsetzbaren Rahmen zur Orientierung hat!

ClickUp's kostenloses und vollständig anpassbares agile Vorlagen können das Planen und Organisieren von Projekten stressfreier machen.

Hier sind einige Vorlagen, die Sie sich ansehen sollten:

ClickUp Projektplaner Vorlage

Organisieren Sie mehrere Projekte mit ClickUp's Project Planner Template und behalten Sie den Überblick über Ihre To-Dos

Zu viele Projekte auf dem Teller? ClickUp's Projekt Planer Vorlage kann Ihnen helfen, inmitten des Chaos Ruhe zu finden.

Nutzen Sie diese Vorlage für einen agilen Projektplan, um den Fortschritt Ihrer laufenden Projekte mit Hilfe von Kanban-Boards zu visualisieren, Ressourcen richtig zuzuweisen und die Stakeholder bei der Stange zu halten.

Sie können den Fortschritt des Projekts mit benutzerdefinierten Status wie Abgeschlossen, In Bearbeitung, In der Warteschleife und Zu erledigen verfolgen. Mit benutzerdefinierten Attributen wie Risiko, Restbudget, Dauer und Fortschritt der Arbeit können Sie Projektdaten schnell durchsuchen.

Die Vorlage bietet außerdem sechs benutzerdefinierte Ansichten (Projektaktivitäten, Zeitplan und Budget-Tracker, um nur einige zu nennen), damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind, was die einzelnen Projekte betrifft.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement

Befolgen Sie die agile Methodik für Nicht-Software-Entwicklungsprojekte mit ClickUp's Agile Project Management Template

Wenn Sie ein Team leiten, das nicht in der Softwareentwicklung tätig ist, und agile Methoden in Ihr System implementieren möchten, ClickUp's Vorlage für agiles Projektmanagement wäre ein guter Ausgangspunkt.

Verwenden Sie das Formular, um das Backlog mit Aufgaben zu füllen und diese zu priorisieren, Aufgaben mit dem Board oder Sprint durchzuführen und regelmäßige Check-Ins (z. B. Sprint-Reviews oder Retrospektiven) zu planen, um laufend Verbesserungen vorzunehmen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

Führen Sie Software-Entwicklungsprojekte erfolgreich durch mit der Agile Scrum Management Vorlage von ClickUp

Komplexe Softwareentwicklungsprojekte erfordern ein standardisiertes System zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Optimierung der Sprints und zur Gewährleistung einer schnelleren Lieferung. Sie können dieses System einrichten mit ClickUp's Agile Scrum Management Vorlage . Von der Identifizierung von Backlogs, Sprint-Planung, täglichen Standups und Sprint-Reviews bis hin zu Retrospektiven - die Vorlage hilft Ihnen, jeden Schritt zu bewältigen.

Benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten sorgen für Sichtbarkeit des Projektfortschritts und eine klare Kommunikation zwischen Produkt-, Entwicklungs- und QS-Teams. Verwenden Sie die Vorlage, um Ihren Workflow genau zu überwachen, Engpässe frühzeitig zu beheben und die Gesamteffizienz und -leistung zu verbessern.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Agile Sprint Planungsvorlage

Planen Sie Sprints, verfolgen Sie den Fortschritt, verwalten Sie Ressourcen und visualisieren Sie Abhängigkeiten mit der Agile Sprint Planning Template von ClickUp

Wollen Sie innerhalb kurzer Fristen erstklassige Ergebnisse liefern? Konzentrieren Sie sich auf eine effektive Sprint-Planung mit ClickUp's Agile Sprint Planning Vorlage .

Es hilft Ihnen, einen detaillierten Überblick über die Aufgaben im Projekt-Backlog zu erhalten, hält alle Beteiligten auf derselben Seite und bietet eine nahtlose Nachverfolgung des Fortschritts in den verschiedenen Phasen des Sprint-Lebenszyklus.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten, um das Framework an Ihre Anforderungen anzupassen. Features wie Zeiterfassung, Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten und E-Mails erleichtern Ihre Arbeit als Projektmanager und sorgen dafür, dass Ihr agiles Team produktiver und besser organisiert ist.

Ein weiterer Pluspunkt? Diese vorlagen für das Projektmanagement sind hilfreich für neue agile Praktiker und Experten, die ihre Projekte effizienter planen wollen.

Diese Vorlage herunterladen

Hürden bei der agilen Planung überwinden

Als Projektleiter müssen Sie sich der Herausforderungen bewusst sein, die bei der agilen Planung aus heiterem Himmel auf Sie zukommen können. Sie können in den folgenden Formularen auftreten:

Umfangsverschlechterung

Bei der agilen Methodik liefern die Beteiligten während des gesamten Projekts Beiträge, und die Anforderungen ändern sich mit jedem Sprint. Solche sich entwickelnden Projektanforderungen erweitern oft den Umfang der Arbeit über das hinaus, was ursprünglich beschlossen wurde.

| Bei der Festlegung der Ziele des Projekts sollten Sie klare und realistische Erwartungen in Bezug auf das Projektergebnis formulieren und sicherstellen, dass alle Beteiligten diese kennen. Wenn der Umfang der Arbeit über das hinausgeht, womit Ihr Team zurechtkommt, sprechen Sie es sofort an. |

Zeitknappheit

Eine der wichtigsten Prioritäten von Agile ist die Zusammenarbeit. Wenn das Team von Ingenieuren jedoch ständig mit Testern und Clients in Kontakt bleibt, kann dies viel Zeit von ihrem Tagesplan wegnehmen.

| Mit /href/https://clickup.com/de/blog/2353/agiles-projektmanagement/agile Projektmanagement/%href/ können Sie die Kommunikation zwischen Teammitgliedern und Stakeholdern optimieren und Ihre Entwickler in die Lage versetzen, ihre Zeit effektiver zu nutzen. |

Ungeeignet für bestimmte Projekte

Während sich die agile Planung am besten für Softwareentwicklungsprojekte eignet, ist sie für Projekte, die keine inkrementellen Änderungen zulassen, möglicherweise nicht geeignet. Zu erledigen ist die agile Planung zum Beispiel nicht für Bauprojekte, da das ständige Feedback mehrerer Beteiligter mehr schaden als nutzen kann.

| Bevor Sie die agile Methodik einführen, sollten Sie prüfen, ob das Projekt für Sie geeignet ist. |

Strategien für erfolgreiche Verhandlungen und Stakeholder-Kommunikation in der agilen Planung

Trotz aller Herausforderungen können Projektmanager eine freundschaftliche Beziehung zu Stakeholdern, Kunden, Benutzern oder Sponsoren pflegen und wie Profis verhandeln. Wir zeigen Ihnen, wie:

Aktives Zuhören: Hören Sie sich geduldig die Bedürfnisse und Bedenken Ihrer Stakeholder während des Projekts an und leiten Sie entsprechende Änderungen ein, aber achten Sie darauf, dass der Umfang nicht zu groß wird

Hören Sie sich geduldig die Bedürfnisse und Bedenken Ihrer Stakeholder während des Projekts an und leiten Sie entsprechende Änderungen ein, aber achten Sie darauf, dass der Umfang nicht zu groß wird Transparenz: Schaffen Sie Vertrauen und verringern Sie Unsicherheiten, indem Sie die Beteiligten über Fortschritte, Herausforderungen und Entscheidungen auf dem Laufenden halten

Schaffen Sie Vertrauen und verringern Sie Unsicherheiten, indem Sie die Beteiligten über Fortschritte, Herausforderungen und Entscheidungen auf dem Laufenden halten Zusammenarbeit bei der Entscheidungsfindung: Beziehen Sie die Beteiligten in alle wichtigen oder weniger wichtigen Entscheidungsprozesse ein, um ihre Zustimmung und eine bessere Abstimmung zu gewährleisten

Beziehen Sie die Beteiligten in alle wichtigen oder weniger wichtigen Entscheidungsprozesse ein, um ihre Zustimmung und eine bessere Abstimmung zu gewährleisten Konfliktlösung: Wenn es zu Missverständnissen oder Konflikten zwischen den Mitgliedern des Teams und den Interessengruppen kommt, sprechen Sie diese umgehend und konstruktiv an und finden Sie eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung

Sagen Sie Ja zu Agile für ein effizienteres Projektmanagement

Wenn Sie agile Planungsmethoden für das Projektmanagement einsetzen, können Sie problemlos und effizient auf veränderte Bedürfnisse der Benutzer und Rückmeldungen der Clients eingehen und Ihre Prozesse anpassen.

Sie müssen das Ergebnis nicht vorhersagen - agile Methoden geben Ihnen die Flexibilität, es im Laufe der Iterationen herauszufinden.

Als Ergebnis können Sie qualitativ hochwertige Produkte erstellen, die dem Kunden einen Mehrwert bieten, ohne dass Sie sich über verschwendeten Aufwand und Ressourcen Gedanken machen müssen.

Sind Sie bereit anzufangen? Anmelden bei ClickUp und managen Sie Projekte auf agile Weise!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Zu erledigen: Wie erstellt man einen agilen Plan?

Um einen agilen Plan zu erstellen, sollten Sie zunächst klare Ziele definieren. Zerlegen Sie diese in überschaubare Aufgaben, schätzen Sie den Aufwand für jede Aufgabe, setzen Sie Prioritäten, und führen Sie sie dann iterativ aus und passen Sie sie auf der Grundlage von Rückmeldungen an.

2. Was gehört zu einem agilen Plan für ein Projekt?

Ein agiler Projektplan umfasst Projektziele, eine Produkt-Roadmap, ein Product Backlog, ein Sprint Backlog, tägliche Standups, eine Release-Planung und eine Nachverfolgung der Fortschritte.

3. Zu erledigen: Wie strukturiert man ein agiles Projekt?

Strukturieren Sie ein agiles Projekt, indem Sie klare Ziele definieren, ein Product Backlog erstellen, es in Sprint Backlogs aufteilen, den Mitgliedern des Teams Aufgaben zuweisen, regelmäßige Sprint Meetings durchführen, Sprints iterieren und auf der Grundlage von Feedback anpassen.