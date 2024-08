Wie man Strategien der agilen Transformation umsetzt

71 % der Unternehmen verwenden die agile Methodik in ihrem Softwareentwicklungszyklus, so eine umfrage aus dem Jahr 2020 .

Dies sollte nicht überraschen, da Teams in allen Branchen, Funktionen und Größenordnungen agile Praktiken in der einen oder anderen Form aufgrund ihrer Vorteile wie Einfachheit, Effizienz, Geschwindigkeit und Produktivität einsetzen. In der Tat, studien zeigen, dass eine starke agile Kultur die wirtschaftliche Leistung um 277 % steigern kann.

Dennoch scheitern Unternehmen immer wieder an der erfolgreichen Umstellung auf agile Methoden. Der allgemeine kulturelle, verhaltensbezogene und organisatorische Wandel, den die agile Umstellung erfordert, kann sich als schwierig erweisen.

In diesem Blogbeitrag gehen wir der Frage nach, wie Sie Strategien zur agilen Transformation in Ihrem Unternehmen umsetzen und Ihre Erfolgschancen erhöhen können.

Bevor wir uns an die Umsetzung machen, sollten wir die Grundlagen klären.

Was ist agile Transformation?

Agile Transformation ist der Prozess der Übernahme der agilen Denkweise, Methoden und Praktiken in der gesamten Organisation. Es ist der Weg, auf dem eine Organisation ihre operativen, kulturellen und strategischen Ansätze grundlegend ändert, um agiler zu werden.

Dies beinhaltet:

Agiles Denken: die Übernahme deragile Denkweise* Agil sein: selbstorganisierende Teams bilden, die inkrementell arbeiten

Agile leben: eine Arbeitskultur der Innovation und kontinuierlichen Verbesserung schaffen

Agiles Führen: Redundante Managementebenen abbauen

Um mehr darüber zu erfahren, wie dies in der Praxis umgesetzt wird, lesen Sie unseren leitfaden für Einsteiger in agile Methodologien .

Obwohl die agile Transformation in der Regel mit der Softwareentwicklung in Verbindung gebracht wird, sind die Praktiken universell und können auf jedes Team oder jede Funktion angewendet werden. Die grundlegenden Prinzipien, die diesen Wandel vorantreiben, sind unten aufgeführt.

Prinzipien und Grundwerte der agilen Transformation

Mehrere Softwareexperten, die mit den bestehenden Entwicklungspraktiken unzufrieden waren, haben mit Agile einen alternativen Ansatz entwickelt. Die Grundwerte dieses neuen Ansatzes sind in den folgenden Abschnitten beschrieben agilen Manifest wie folgt.

Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge

Agilität unterstreicht die Bedeutung der menschlichen Kommunikation und Zusammenarbeit. Agile Prozesse und Tools sind zwar unverzichtbar, aber menschliche Interaktionen sind notwendig, um Agilität und Anpassungsfähigkeit aufzubauen.

Zum Beispiel, ein agiles Team wird Nutzerinterviews und -gesprächen Vorrang geben, anstatt sich ausschließlich auf E-Mails oder Ticketsysteme zu verlassen, um die Ursachen zu ermitteln.

Funktionierende Software statt umfassender Dokumentation

Bei der agilen Arbeitsweise geht es vor allem darum, den Benutzern so schnell wie möglich funktionierende Software in die Hand zu geben. Das bedeutet nicht, dass Dokumentation überflüssig ist, aber der Schwerpunkt sollte darauf liegen, ein funktionierendes Produkt zu liefern, das die Bedürfnisse der Benutzer erfüllt.

Anstatt monatelang detaillierte Spezifikationen zu verfassen, würde ein agiles Team beispielsweise mit einem Minimum Viable Product (MVP) beginnen und iterativ entwickeln.

Zusammenarbeit mit dem Kunden statt Vertragsverhandlungen Agile Teams arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um deren Bedürfnisse zu verstehen und sich an die Entwicklung des Projekts anzupassen, anstatt sich strikt an die Vertragsbedingungen zu halten.

In der Praxis würde dies regelmäßige Treffen, vierzehntägige Demos, Feedback und Retrospektiven beinhalten.

Reagieren auf Veränderungen statt Befolgen eines Plans

Agile Teams sind sich bewusst, dass Veränderungen unvermeidlich sind und im Lebenszyklus eines Projekts oft von Vorteil sind. Daher bauen agile Teams Anpassungsfähigkeit in ihre Kultur ein, um auf Kundenbedürfnisse, Marktbedingungen oder technologische Veränderungen reagieren zu können.

Bei der Entwicklung einer iOS-App wird sich ein agiles Unternehmen zum Beispiel schnell anpassen, wenn die Marktsignale klar zeigen, dass die Kunden eine Web-App benötigen.

Wie Sie sehen, geht es bei diesen Werten nicht um die Verwendung eines Scrum-Boards oder die Verwaltung eines Backlogs. Es handelt sich um grundlegende Änderungen in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Geschäfte führen. Um eine erfolgreiche agile Transformation zu gewährleisten, müssen Sie sich von ganz oben einbringen.

Rolle des Managements bei der agilen Transformation

Bei der agilen Arbeitsweise liegt der Schwerpunkt auf selbstverwalteten Teams mit flachen Strukturen. Die meisten agilen Organisationen meiden Hierarchien und arbeiten mit 360-Grad-Feedback auf Augenhöhe. Dennoch ist für die Transformation ein gewisser Einfluss von oben nach unten erforderlich.

Die Rolle der verschiedenen Führungskräfte bei der agilen Transformation wird im Folgenden erläutert.

Agiler Coach

Ein agiler Coach schult Teams in agilen Methoden, moderiert Praktiken, führt Veranstaltungen durch und begleitet die Transformation. Er arbeitet mit einem Software-Entwicklungsteam, das neu in der agilem Scrum und helfen ihnen dabei:

Festlegung des Fahrplans für die agile Transformation

Verwaltung der Sprint-Planung, Verfeinerung des Backlogs/der User Stories usw.

Durchführung von täglichen Stand-ups und Retrospektiven

Aufbau offener und transparenter Kommunikationskanäle

Schlichten von Streitigkeiten und Unstimmigkeiten zwischen Teammitgliedern

Management

Die Zustimmung des Managements ist für den Erfolg der agilen Transformation von grundlegender Bedeutung. Sie legen die Vision fest, genehmigen Ressourcen, reorganisieren Strukturen und führen den kulturellen Wandel hin zu agilen Werten wie Transparenz, Befähigung und Anpassungsfähigkeit an.

Technologieführer ermöglichen die Werkzeuge und Prozesse, die für die agile Transformation erforderlich sind

Finanzverantwortliche erstellen die Budgets für Einstellungen, Schulungen, Tools und Prozessänderungen

Projektmanager entwickeln agile Systeme und Prozesse

Chief Human Resources Officer

Wenn man von agiler Transformation spricht, denkt man nicht unbedingt zuerst an den Leiter der Personalabteilung. Ihre Rolle kann jedoch über Erfolg oder Misserfolg des Projekts entscheiden. Der CHRO ist verantwortlich für:

Abstimmung der Personalstrategie des Unternehmens auf die Ziele der agilen Transformation

Einstellung von agilen Praktikern, Coaches und Change-Management-Experten

Ermöglichung von Umschulungen in agilen Fähigkeiten

Überarbeitung der Leistungsbewertungssysteme, um die agilen Werte und Grundsätze zu berücksichtigen.

Sie sind auch für den kulturellen Wandel verantwortlich und tragen dazu bei, ein Umfeld zu schaffen, in dem agile Praktiken durch Förderung der Zusammenarbeit gedeihen können.

Bei jedem Schritt ist das Organisationsmanagement von grundlegender Bedeutung, um den Wandel zu erleichtern. Hier sind die einzelnen Phasen und wie sie sich entwickeln werden.

Die Phasen der agilen Transformation

In den meisten Unternehmen ist die Umstellung auf agile Methoden ein langer Weg, der oft Monate, wenn nicht Jahre dauert. Wenn Sie die folgenden Phasen mit Bedacht durchlaufen, wird die Gefahr eines Rückfalls in alte Gewohnheiten minimiert.

1. Verstehen und Bewusstsein

Bevor Teams agil werden, müssen sie verstehen, was dies bedeutet und mit sich bringt. Der erste Schritt besteht also darin, einen strategischen Ansatz zu entwickeln, um ein Bewusstsein für agile Methoden und ihre Vorteile zu schaffen.

Dies beginnt in der Regel damit, dass Unternehmen ihre Führungskräfte und Teams über die agilen Prinzipien, Werte und Frameworks (z. B. Scrum, Kanban) aufklären. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis für ihr agiles Modell zu schaffen.

2. Strategie und Engagement

Der nächste Schritt besteht darin, dass sich die Organisation zu Folgendem verpflichtet agile Transformation und entwickeln eine Strategie, einschließlich:

Das agile Modell, das ein reines Scrum-Modell oder eine Mischform mit Best Practices aus Agile, Scrum, DevOps und anderen Ansätzen sein kann

Ziele auf Organisations-, Team- und individueller Ebene

Umfang der Umgestaltung, einschließlich der Grenzen und dessen, was nicht getan werden soll

Zusage des Führungsteams zu Budgets, Prozessen und anderen Anforderungen

3. Pilotimplementierung

Bevor groß angelegte Änderungen vorgenommen werden, wenden Organisationen agile Praktiken innerhalb eines kleinen Teams oder Projekts an. Diese Pilotimplementierung ermöglicht es Ihnen, mit agilen Methoden in einer kontrollierten Umgebung zu experimentieren, aus den Erfahrungen zu lernen und vor einer breiteren Einführung notwendige Anpassungen vorzunehmen.

4. Ausweitung und Skalierung

Auf der Grundlage des Erfolgs der Pilotimplementierung weiten Organisationen agile Praktiken auf andere Teams und Abteilungen aus. In dieser Phase wird die Wirksamkeit von agilen Methoden in verschiedenen Teams getestet.

5. Institutionalisierung

Während bei der Skalierung agile "Praktiken" implementiert werden, werden in der Institutionalisierungsphase agile "Werte und Prinzipien" in der Unternehmenskultur verankert. In dieser Phase ist die gesamte Organisation nicht mehr agil, sondern ist agil. Diese Phase ist gekennzeichnet durch:

Veränderungen willkommen heißen und anpassungsfähig sein

Denken in kleinen sinnvollen Arbeitseinheiten, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden

Planung der Arbeit in iterativer Weise

Aufbauen auf kontinuierliche Verbesserung

Selbstmanagement mit einem klaren Fokus auf den Kunden

6. Kontinuierliche Verbesserung

Agiles Arbeiten erfordert auch eine kontinuierliche Verbesserung. Dabei handelt es sich weniger um eine Phase als vielmehr um eine kontinuierliche Arbeitsweise, bei der die Teams ihre agilen Praktiken reflektieren und verbessern.

Obwohl diese Schritte befolgt werden, machen Unternehmen oft den Fehler, lediglich auf agile Praktiken umzustellen, ohne die agilen Werte zu transformieren und zu verinnerlichen. Um erfolgreich agil zu werden, müssen Sie diese Unterscheidung verstehen.

Agile Transformation vs. Übergang

Unterschiede zwischen agiler Transformation und Transition | Agile Transformation | Agile Transition | | ------------------------------------ | -------------------------------------- | | Übernahme von agilen Werten und Prinzipien | Übernahme von agilen Praktiken und Artefakten | | Organisationsweiter Kulturwandel | Siloed-Prozesswandel | | Strategisch und langfristig | Taktisch und kurzfristig | | Größere nachhaltige Auswirkungen | Enge sporadische Auswirkungen |

Wenn Sie sich die oben skizzierten Phasen vergegenwärtigen, werden Sie feststellen, dass die Umsetzung einer agilen Transformation nicht einfach ist. Es kann eine Herausforderung sein, jeden im Unternehmen dazu zu bringen, seine Einstellung zur Arbeit zu ändern.

Herausforderungen und Hürden bei der agilen Transformation

Jede Organisation, die eine agile Transformation durchführt, hat die folgenden Herausforderungen erlebt.

Widerstand gegen den Wandel

Agile Methoden sind störend, vom allmorgendlichen Stand-up-Meeting bis zur Begrüßung von Veränderungen selbst in der Endphase eines Projekts. Es ist also verständlich, dass Teams sich gegen diese Veränderung sträuben.

Gehen Sie diese Herausforderung an, indem Sie:

Eine klar definierte Strategie für die agile Transformation entwickeln, die die potenziellen Vorteile aufzeigt

Proaktives Eingehen auf Bedenken

Verwendung einer maßgeschneiderten Strategie für das Änderungsmanagement

Agile Champions gewinnen, die in ihren Teams für die agile Transformation werben können

Unzureichende Ausbildung

Eine erfolgreiche agile Transformation erfordert Schulungen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Fähigkeiten. Zu Beginn können grundlegende Workshops zu agilen Praktiken hilfreich sein. Auf Dauer brauchen die Teams jedoch Zugang zu agilen Coaches und Scrum Mastern.

Kulturelle Fehlanpassung

Agile Prinzipien erfordern oft eine deutliche Veränderung der Unternehmenskultur, die Zusammenarbeit, Transparenz und Kundenorientierung in den Vordergrund stellt. Dieser Wandel kann in traditionellen Organisationen mit strengen Hierarchien und Silos schwierig sein.

Um diese Herausforderung zu meistern, sind Änderungen auf der Führungsebene erforderlich. Die Unternehmensführung muss Transparenz und Offenheit verkörpern. Sie müssen ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, Feedback anzunehmen und sich an Veränderungen anzupassen.

Skala

Agiles Arbeiten ist in Teams von 5-6 Personen einfacher, weshalb Pilotprojekte oft erfolgreich sind. Die Skalierung auf eine große Organisation ist ein ganz anderes Spiel.

Eine erfolgreiche Skalierung erfordert Geduld und eine langfristige Vision. Projektleiter müssen agile Modelle einrichten, die Einführung von Agile überwachen, auf Veränderungen Einfluss nehmen und immer wieder nachjustieren, wenn Teammitglieder vom Weg abkommen.

Agile Methoden erfordern oft spezielle Tools für die Projektverfolgung, Zusammenarbeit und Kommunikation. Ein Mangel an geeigneten Tools kann die agile Transformation behindern.

Zum Beispiel können Teams ohne ein Backlog-Management- und Sprint-Planungs-Tool Schwierigkeiten haben, was zu Verwirrung und Ineffizienz führt.

Gute Vorbereitung ist das halbe Leben. Auch die richtigen Tools helfen Ihnen, die Transformation reibungsloser zu gestalten.

Falls Sie sich wundern: Sie sagten Personen und Interaktionen statt Tools. Ja, das haben wir. Denken Sie also daran, dass diese Werkzeuge weder Interaktionen noch menschliche Kreativität ersetzen. Sie unterstützen sie lediglich. Schauen wir uns an, wie ClickUp oder jedes andere gute Projektmanagement-Tool dies ermöglichen kann.

Agiles Projektmanagement

Eine robuste Software für agiles Projektmanagement kann viele Ihrer Transformationsinitiativen auf Autopilot stellen.

Verwenden SieClickUp Docs um Ihre agile Charta zu dokumentieren und weiterzugeben (wir haben sogar eine kostenloseClickUp agile Charta-Vorlage für Sie)

Richten Sie Arbeitsbereiche, Ordner, Listen und Aufgaben ein, um das große Transformationsprojekt auf agile Art und Weise zu verwalten, mit derClickUp-Hierarchie* Verwenden Sie dieKanban-Ansicht um Ihre eigenen Scrum-Prozesse zu erstellen

Erstellen Sie Teilaufgaben und Checklisten, um die Qualität zu sichern

clickUp Vorlage für agiles Projektmanagement_

Oder verwenden Sie die ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement um die Anfangsschwierigkeiten beim manuellen Einrichten Ihrer Projekte zu überwinden.

Kommunikation in Echtzeit

Agiles Arbeiten ist ohne die Möglichkeit zur Zusammenarbeit in Echtzeit nicht möglich. ClickUp bietet Dutzende von kontextabhängigen Möglichkeiten, dies zu tun.

Alle ClickUp-Aufgaben haben verschachtelte Kommentare, die es Teams ermöglichen, Probleme und Ideen zu diskutieren. Sie können ClickUp Docs gemeinsam bearbeiten, Kommentare hinzufügen, Personen markieren und Aufgaben zuweisen. Konsolidieren Sie alle Ihre Nachrichten und behalten Sie den Überblick mit der ClickUp-Chat-Ansicht.

kollaborieren Sie auf Ihre Weise mit der Chat-Ansicht von ClickUp

End-to-End-Sichtbarkeit

Die kontinuierliche Verbesserung im Rahmen der agilen Transformation erfordert eine klare und vollständige Sicht auf jeden Teil des Prozesses. Um dies zu ermöglichen, müssen Sie die Ergebnisse überwachen, Daten sammeln und Berichte erstellen. ClickUp ermöglicht all dies und mehr als natürlicher Teil des Prozesses.

ClickUp-Aufgaben sammeln alle Daten, die Sie benötigen, z. B. Start-/Enddatum, zugewiesene Benutzer, geschätzte/verfolgte Zeit usw. Die Zeitleistenansicht ermöglicht Ihnen die Visualisierung des gesamten Workflows mit sich überschneidenden Aufgaben oder Abhängigkeiten, falls vorhanden.

Das hochgradig anpassbare ClickUp Dashboard liefert Ihnen die Metriken, die Sie benötigen. Einige der am häufigsten verwendeten Berichte sind Burnup- und Burndown-Diagramme, Projektfortschritt und Ressourcenauslastung.

kumulatives Flussdiagramm auf ClickUp Dashboard

Ideenfindung und Innovation

Bei der agilen Transformation geht es darum, die besten Köpfe zusammenzubringen, um komplexe Probleme nachhaltig zu lösen. Dies erfordert robuste Ideenfindungsfunktionen. ClickUp-Whiteboard simuliert einen virtuellen Konferenzraum, in dem Teams Innovationen entwickeln können. Fügen Sie Zeichnungen, Aufkleber, Benutzer, Dokumente und Verbindungen hinzu, um Ihre Ideen zu sammeln. Wenn Sie fertig sind, können Sie direkt von hier aus Aufgaben erstellen und sich an die Arbeit machen!

brainstorming leichter gemacht mit ClickUp Whiteboard_

Best Practices für die Softwareentwicklung

Als agiles Entwicklungsteam brauchen Sie spezifische und zweckmäßige Werkzeuge. Die verschiedenen Funktionen von ClickUp sind genau darauf ausgerichtet!

Agile Arbeitsabläufe: Flexibel agile Arbeitsabläufe basierend auf Ihren Bedürfnissen von Kanban bis Scrum und darüber hinaus

Fehlerverfolgung: Aufnahme von Fehlerberichten mit ClickUp-Formulare , die in verfolgbare Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern, Status und Rollups umgewandelt werden können

Freigabeverwaltung: Vollständig integrierte Git-Pipeline anpassbare Release-Züge, agiles Testen und Einführungs-Checklisten

Ressourcenmanagement: Workload-Ansichten zur Maximierung der Teamkapazität anhand von Zeitschätzungen, Sprint-Punkten und Verfügbarkeitsansichten.

clickUp Workload-Ansicht für eine bessere Ressourcenzuweisung_

Dokumentation: Automatische Erstellung von Roadmaps, Testplänen, technischen Spezifikationen usw. mit ClickUp AI

Jetzt, da die Werkzeuge bereitstehen, ist es an der Zeit, Rahmen für die Leistungsmessung zu schaffen.

Leistungsmessung im agilen Transformationsprozess

Die Leistungsmessung ist im Transformationsprozess von entscheidender Bedeutung, da sie Aufschluss über die Effektivität der agilen Praktiken gibt und zur kontinuierlichen Verbesserung beiträgt. Beste agile Werkzeuge sind mit einer Echtzeit-Leistungsüberwachung ausgestattet.

Die meisten agilen Organisationen, darunter auch große Unternehmen wie Google, verwenden das Objectives and Key Results (OKR)-Framework zur Leistungsmessung.

Wenn das Ziel Ihres agilen Transformationsprojekts beispielsweise darin besteht, agile Praktiken in allen Entwicklungsteams erfolgreich zu skalieren, wären Ihre Schlüsselergebnisse folgende:

Erhöhung der Anzahl vonScrum-Teams von 5 auf 10 bis Q1

Verbesserung der Einsatzhäufigkeit um 30 % bis Q2

Erhöhung der Sprint-Abschlussrate auf 95

Einige der am häufigsten verwendeten Leistungskennzahlen (KPIs) in agilen Teams sind:

Technische Schulden: Reduzierung der als technische Schulden gekennzeichneten Aufgaben um a%

Einführungshäufigkeit: Verkürzung der Build-Zeit um b%. C% der Dienste in die Pipeline für kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) aufnehmen

Leistung: Verkürzung der Ladezeit um d%, Erhöhung der Betriebszeit um e%

Code-Qualität: Bereitstellung von Sicherheitsschulungen für alle Entwickler. Durchführung von Schwachstellenbewertungen und Penetrationsschulungen (VAPT) alle sechs Monate

Kundenzufriedenheit: Steigerung des Net Promoter Score (NPS) um f%.

Schauen wir uns also an, wie die agile Transformation in der realen Welt abläuft.

Reale Beispiele für erfolgreiche agile Transformationen

Wir haben Beispiele aus der Industrie ausgewählt, um zu zeigen, welche Ergebnisse eine erfolgreiche agile Transformation liefern kann.

Versicherung Staatliche Farm , eine der größten Sach- und Unternehmensversicherungen in den USA, hat sich auf eine agile Transformationsreise begeben.

Transformation: Einführung von DevOps, Standardisierung der Entwicklungszyklen, Einsatz von Open-Source-Tools und Integration von Aufgaben wie Debugging in den Kontext.

Ergebnisse: Höhere Effizienz, kürzere Bereitstellungszyklen, automatisierte Bereitstellung, höhere Verfügbarkeit und Leistung.

falls Sie sich wundern, hier ist ein umfassender Blog-Beitrag über DevOps vs. Agilität ._

Einzelhandel Ziel , ein großes Einzelhandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten, leitete eine agile Transformation ein, um seine digitalen und E-Commerce-Fähigkeiten zu verbessern.

Transformation: Produktdenken, DevOps-Implementierung, Legacy-Modernisierung, APIs, CI/CD

Ergebnisse: Fähigkeit, datengesteuerte Angebote zu erstellen, Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu verbessern

Gesundheitswesen Cerner Gesellschaft , ein führender Anbieter von Technologielösungen für das Gesundheitswesen, setzt auf Agilität, um Gesundheitsdienstleistern schneller einen größeren Nutzen zu bieten.

Transformation: Legacy-Modernisierung und -Migration

Ergebnisse: 5 % Produktivitätssteigerung mit dem neuen Team.

Finanzen ING-Bank die ING Bank, ein weltweit tätiges Finanzinstitut niederländischen Ursprungs, hat in den letzten zehn Jahren eine agile Transformation durchlaufen. Die gute Nachricht ist, dass sie wissen, dass die nächste Etappe der Reise bereits begonnen hat.

Transformation: Entwicklung eines Organisationsmodells, das auf Stämmen, Trupps und Kapiteln basiert. Einführung von DevOps und kontinuierlicher Bereitstellung. Erneuertes Leistungsmanagement-Modell.

INGs agiles Organisationsmodell (Bildquelle: ING über McKinsey )

Ergebnisse: Verkürzung der Veröffentlichungszyklen von 2 Monaten auf 2 Wochen. Steigerung der Kundenzufriedenheit und der Mitarbeiterengagement-Kennzahlen.

Die Vorteile der agilen Transformation

Die obigen Beispiele zeigen deutlich, dass Unternehmen eine Reihe von Vorteilen aus der agilen Transformation ziehen können. Die häufigsten sind die folgenden.

Kollaboration

Agiles Arbeiten lebt von menschlicher Interaktion. Es schafft eine Umgebung, in der funktionsübergreifende Teams eng zusammenarbeiten, regelmäßig kommunizieren und Wissen frei austauschen. Scrum-Ereignisse und -Rituale wie tägliche Stand-ups und Sprint-Retrospektiven sind darauf ausgelegt, dies zu ermöglichen.

Effizienz

Durch die Aufteilung von Projekten in kleinere, überschaubare Einheiten können sich agile Teams darauf konzentrieren, schneller und mit weniger Ressourcen einen Mehrwert zu schaffen. Dies reduziert die Verschwendung, indem Ausfallzeiten minimiert und unnötige Arbeit vermieden wird.

Effektivität

Ein agiles Team konzentriert sich in Sprints auf die Bereitstellung von Funktionen innerhalb eines kurzen Zeitrahmens. Dank dieses Ansatzes können die Prioritäten auf der Grundlage von Feedback schnell angepasst und Produkte entwickelt werden, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

Rentabilität

Agile Methoden führen zu einer höheren Kapitalrendite, da die Funktionen schneller bereitgestellt werden, die Produktqualität besser ist und das Risiko verringert wird. Durch die frühzeitige Bereitstellung funktionsfähiger Software wird die Zeit bis zur Markteinführung oft verkürzt, was eine frühere Umsatzgenerierung ermöglicht.

Mitarbeitermotivation

Agile Praktiken stärken selbstverwaltete Teams, fördern das Gefühl der Eigenverantwortung und schaffen ein lohnenderes Arbeitsumfeld. Agile Teams können oft selbst entscheiden, wie sie arbeiten wollen, und können so nach ihren eigenen Vorstellungen hervorragende Arbeit leisten.

Talentgewinnung

Agile Unternehmen gelten als zukunftsorientiert und anpassungsfähig, was sie für Spitzenkräfte, die eine dynamische und flexible Arbeitsumgebung suchen, attraktiver macht. Dies verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt.

Kundenzufriedenheit

Agile Unternehmen bieten ihren Kunden einen kontinuierlichen Mehrwert, indem sie ihr Feedback in jede Iteration einbeziehen, um sicherzustellen, dass das Endprodukt ihren Bedürfnissen und Erwartungen entspricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden zufrieden sind, ist natürlich größer.

Agile Transformation für die Zukunft

Agile ist fast ein Vierteljahrhundert alt, wobei futuristische Organisationen das Modell bereits im Jahr 2000\ eingeführt haben. Im Laufe dieser Zeit haben sich die Prinzipien und Praktiken weiterentwickelt und den Weg für hybride Modelle geebnet, die auch DevOps, Scrum, Lean, Kanban und andere Philosophien umfassen.

Einige der wichtigsten Entwicklungen, die in Zukunft stattfinden werden, sind:

Aufstieg der KI: Agile/DevOps-Modelle haben schon immer die Automatisierung begünstigt. Mit generativer KI und entsprechenden modernen Tools können Teams einen Großteil der Produktdokumentation, des Projektmanagements usw. automatisieren, sodass sich die Mitarbeiter auf wertschöpfende Innovationen konzentrieren können.

clickUp Brain für sofortige präzise Antworten_

Über die Softwareentwicklung hinaus: Personal-, Marketing-, Finanz- und Betriebsteams erkennen die Vorteile der agilen Arbeitsweise und passen sie ebenfalls an ihre Bedürfnisse an.

Skalierung: Da immer mehr große Organisationen agile Methoden einsetzen, wird der Schwerpunkt weiterhin auf skalierten agilen Frameworks wie SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large-Scale Scrum) und DaD (Disciplined Agile Delivery) liegen.

ClickUp und Agile Transformation: Wie füreinander geschaffen

"ClickUp hilft mir, aus dem 'Chaos'-Modus herauszukommen. Wir können jetzt so proaktiv wie möglich mit den Projekten umgehen, an denen wir arbeiten sagt Kellock Irvin, Produktleiter bei Powerflex. Dies ist einer der vielen Gründe, warum ClickUp ein großartiges Werkzeug für die agile Transformation ist.

ClickUp hilft, das komplexe und vielschichtige agile Transformationsprojekt in überschaubare Aufgaben zu zerlegen. Außerdem werden die Erwartungen und Akzeptanzkriterien an alle Beteiligten klar kommuniziert.

Das Whiteboard, die Mind Maps, die Dokumente und die Kommentare von ClickUp helfen den Teams bei der effektiven Zusammenarbeit im Kontext. ClickUp Brain beschleunigt das Projektmanagement, automatisiert sich wiederholende Prozesse und fungiert als persönlicher Assistent für jedes Teammitglied. ClickUp's agile Vorlagen machen es Ihnen einfach, Ihre Reise zu beginnen.

Das umfassende Tool ist benutzerfreundlich und anpassbar und eignet sich für technische und nicht-technische Teams gleichermaßen.

Bringen Sie Ihr agiles Transformationsprojekt zum Erfolg. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos !

FAQs zur Agilen Transformation

Was sind die drei Säulen von Scrum?

Die drei Säulen von Scrum sind:

Transparenz : Offene Kommunikation zur Vertrauensbildung

: Offene Kommunikation zur Vertrauensbildung Inspektion : Regelmäßige Überprüfungen zur kontinuierlichen Verbesserung

: Regelmäßige Überprüfungen zur kontinuierlichen Verbesserung Anpassung: Sofortige Kurskorrekturen auf der Grundlage von Rückmeldungen und neu gewonnenen Erkenntnissen

Was sind die vier Säulen von Agile?

Die vier Säulen, auch bekannt als Grundwerte, von Agile sind:

Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen

Funktionierende Software statt umfassender Dokumentation

Zusammenarbeit mit dem Kunden statt Vertragsverhandlungen

Reagieren auf Veränderungen statt Befolgen eines Plans

Welche Rolle spielt das Management bei der erfolgreichen agilen Transformation?

Das Management hat die Aufgabe, die agile Transformation voranzutreiben und zu beaufsichtigen. Ihre Aufgaben umfassen eine Reihe von strategischen, unterstützenden und Führungsfunktionen:

Vision und Strategie: Festlegung des Fahrplans und der Meilensteine für die Umstellung, wobei die Übereinstimmung mit den allgemeinen strategischen Zielen des Unternehmens sichergestellt wird.

Veränderungsmanagement: Klare Kommunikation über den Zweck, den Fortschritt und die Vorteile der Umstrukturierung, Umgang mit Bedenken und Widerständen sowie Einbindung der Mitarbeiter während des gesamten Prozesses.

Messung und Anpassung: Verfolgung des Fortschritts, Messung der Ergebnisse anhand vordefinierter KPIs und gegebenenfalls Anpassung, um sicherzustellen, dass die Umgestaltung auf Kurs bleibt.

Was ist die Rolle eines agilen Coaches bei der agilen Transformation?

Ein agiler Coach spielt eine zentrale Rolle bei der Erleichterung und Führung der agilen Transformation einer Organisation. Zu seinen Aufgaben gehören: Agiles Lernen und Mentoring: Schulung von Teams und Einzelpersonen in Bezug auf agile Prinzipien, Praktiken und Rahmenwerke (wie z. B agiles Scrum , Kanban und Lean).

Kultur- und Mentalitätswandel: Vorleben agiler Verhaltensweisen und Werte in ihrem Führungsstil und ihren Entscheidungsprozessen.

Verbesserung der Prozesse: Bewertung der aktuellen Arbeitspraktiken, Ermittlung von Lücken und Durchführung von Verbesserungen

Verbesserung der Zusammenarbeit: Förderung eines Umfelds der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Teams, Aufbrechen von Silos und Förderung einer offenen Kommunikation.