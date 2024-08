21 der besten Calendly-Integrationen, die Sie im Jahr 2024 kennen sollten

Calendly hat sich schnell zu einem der führenden Kalender app für Terminplanung und das aus gutem Grund. Diese software ermöglicht es Ihnen, schnell einen Online-Kalender zu erstellen und Ihre Kunden die Zeitfenster auswählen zu lassen, in denen sie sich am besten mit Ihnen treffen können.

Ein weiterer Pluspunkt dieses Tools sind die verschiedenen verfügbaren Calendly-Integrationen. Seine API lässt sich leicht in über 30 der wichtigsten Apps im Internet integrieren, darunter ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook und viele mehr.

So viel mehr, dass wir beschlossen haben, eine Liste unserer 21 besten Calendly-Integrationen zu erstellen, mit denen Sie bequem neue Ereignisse direkt in diesen Apps erstellen und automatisch mit Ihrem Konto synchronisieren können.

21 der besten Calendly-Integrationen, die Sie jetzt brauchen

1. ClickUp

Zugriff auf ClickUp auf jedem Gerät, überall und jederzeit ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität die es jedem Team ermöglicht, Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und die gesamte Arbeit in einem Tool zu bündeln. Ganz gleich, ob Sie neu in der Welt der Projektmanagement-Apps sind oder ein erfahrener Benutzer, ClickUp lässt sich an jede Größe des Teams anpassen - egal, ob Sie im Büro oder an einem anderen Ort arbeiten - und sorgt so für die beste Produktivität in Ihrem Leben.

Die Calendly-Integration mit ClickUp ist vollgepackt mit zeitsparenden Features, sodass Sie Meetings neben Aufgaben und Projekten an einem Ort nachverfolgen können! Falls Sie noch einen Grund brauchen: Infos zu Ereignissen werden automatisch in ClickUp importiert, wenn jemand einen Termin in Calendly plant. 🤩 Calendly mit ClickUp verbinden

ClickUp Mindmaps ClickUp Mindmaps ist alles, was Sie brauchen, um Ihre Ideen mit einer Berührung zu entwickeln und zu vertiefen. Es erlaubt Ihnen zu:

Erstellen und Planen von Aufgaben und Unteraufgaben

Einladen und Freigeben Ihres Projekts für Personen außerhalb Ihres Workspace

Filtern Sie leere Bereiche für eine klare Sichtbarkeit Ihrer wichtigsten Aufgaben

Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp für die ultimative visuelle Gliederung

Bewahren Sie Ihre Notizen und elemente der Aktion mit Checklisten organisiert

Wenn Sie keinen Stift und kein Papier zur Hand haben, um Ihre Ideen zu notieren, können Sie sich an ClickUp Notepad wenden:

Öffnen Sie Ihre Notizen im Vollbildmodus

Formatieren mit Rich-Text-Bearbeitung

Notizen machen, während Sie im Internet surfen Die ClickUp Chrome Erweiterung herunterladen

ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboard macht Ihre Präsentation ansprechend, indem es Ihnen ermöglicht:

Einfügen von Formen, Bildern und Verbindungen in Ihr Projekt

Zugriff auf die Schaltflächen zur Bearbeitung mit Tastenkürzeln

Ihr Whiteboard für den persönlichen Gebrauch einzustellen

Brainstorming, Notizen hinzufügen und die besten Ideen auf einer kreativen Leinwand zusammenbringen

✅ ClickUp Profis

Organisieren Sie die Logistik und benutzerdefinieren Sie Aktionspläne auf der Grundlage des jeweiligen Zeitplans

Verfügbar auf jedem Gerät - Handy, Desktop, Sprachassistenten und mehr

Sehen Sie alle Ihre Clients und deren Verfügbarkeit im Kalender an einem Ort

Erhalten Sie Hilfe vomhöchst bewerteter Client Support in der Branche

Verbinden Sie Ihr ClickUp Konto mitüber 100 Integrationen ❌ ClickUp Nachteile

Nicht alle ClickUp Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht! 🔮

Kein Dashboard Export Feature

💸 ClickUp Preise

Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch) Kanban Boards Unlimited Aufgaben und Mitglieder Kollaborative Dokumente 24/7 Support, und mehr

Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams ($5/Mitglied pro Monat) Alles im Free Forever-Plan Verwaltung von Ressourcen Unbegrenzter Speicher, Dashboards, benutzerdefinierte Felder Agile Berichterstellung, und mehr

Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat) Alles im Unlimited-Plan Benutzerdefinierte Berichterstellung Erweiterte Automatisierung, Zeiterfassung und Dashboard-Features Zeitleisten, Mindmaps und mehr

Business Plus-Plan (am besten für mehrere Teams ($19/Mitglied pro Monat) Alles im Business-Plan Unteraufgaben in mehreren Listen Benutzerdefinierte Berechtigungen Benutzerdefinierte Kapazität im Workload Personalisierte Administrator-Schulungen und mehr



👉 Wenn Sie eine vollständige Software-Suite für Ihre Workloads und Prozesse im Enterprise-Bereich benötigen, helfen wir Ihnen gerne, erfolgreich zu sein! Bitte kontakt zum Vertrieb wenn Sie bereit sind.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ Bewertungen)

2. Typeform

über Typformular Typeform ist ein Tool, das sich für Online-Umfragen, Quiz und Unterhaltungen durchgesetzt hat. Mit nur wenigen Klicks können Sie Calendly zu Ihrem Typeform hinzufügen, damit die Befragten Meetings mit Ihnen buchen können.

Die Calendly-Typeform-Integration bietet Ihnen mehr Komfort, bessere Organisation und mehr Transparenz. Alle Änderungen, die auf einer Seite vorgenommen werden, werden auch sofort auf der anderen Seite angezeigt.

✅ Vorteile von Typeform

Ermöglicht unbegrenzte Formulare und Umfragen

Gutes Support-Team für den Kunden

Wunderschön gestaltete Oberfläche

Einfache Erstellung von Formularen

Bietet kostenlose API

❌ Typform cons * Nicht auf Android-Geräten verfügbar

Relativ hoher Preis

💸 Preise von Typeform

Typeform hat einen kostenlosen Plan für bis zu 100 Antworten pro Monat. Benutzer können auch auf kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat zugreifen

💬 Typeform Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

3. Slack

über SlackSlack ist ein führendes tool für die Produktivität mit dem Sie Meetings planen oder Nachrichten von Clients und Kollegen senden und empfangen können. Es lässt sich gut mit Calendly kombinieren, um Ihre Meetings für Kunden und Ihr Team besser zugänglich zu machen. Dies ist eine der beliebtesten Calendly-Integrationen, da Sie damit neue Benutzer einladen, Meeting-Details hinzufügen und Erinnerungen an die Teilnehmer senden können.

✅ Slack-Profis

Kanäle privat, öffentlich, freigegeben oder mit mehreren Workspaces einrichten

Responsive für Desktop und mobile Geräte

Erstellen Sie Kanäle mit Ihrem Unternehmen

Aufgaben mühelos freigeben

❌ Slack Nachteile

Zu viele Benachrichtigungen können eine Ablenkung darstellen

Limitierter Speicher für Dateien je nach Plan

Automatische Löschung von Unterhaltungen nach 2 Wochen

💸 Slack Preise

Slack bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $6,67/Monat pro Benutzer

💬 Slack Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (29,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (21,000+ Bewertungen)

4. Webex

über Webex Dieses webbasierte Tool für Videokonferenzen lässt sich in Calendly integrieren, damit Sie die Details Ihres Meetings in Ihren Kalender aufnehmen können. Es hält außerdem alle Teilnehmer auf dem Laufenden, indem es ihnen Erinnerungen an ein wichtiges Ereignis sendet.

Die Webex-Calendly-Integration kann ideal für Sie sein, wenn Sie immer unterwegs sind und sicherstellen möchten, dass Sie keine wichtigen Meetings oder Termine verpassen.

✅ Webex-Profis

Schneller Wechsel der Moderatoren und schnelle Erstellung von Whiteboards

Aufzeichnung von Meetings für Offline-Referenzen

Nahtloses Online Meeting-Erlebnis

Reaktionsfähig auf allen Geräten

Einfache Benutzeroberfläche

❌ Webex Nachteile

Benutzer müssen das Plugin vor der Nutzung herunterladen

Internet Explorer ist der Standard Browser

Web-Version von geringer Qualität

💸 Webex-Preise

Webex verfügt über einen kostenlosen Basic Plan, der bis zu 100 Teilnehmer zulässt. Premium Pläne beginnen bei $13.50 pro Monat

💬 Webex Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (6,000+ Bewertungen)

5. HubSpot

über HubSpot Durch die Integration von HubSpot und Calendly können Sie Ihre Ereignisse nahtlos synchronisieren, um einen Aktivitätsstrom in HubSpot zu erstellen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für das Follow-up.

Die HubSpot-Integration hilft Ihnen auch, Informationen über neue Kontakte zu speichern und gleichzeitig die bestehende Datenbank mit neuen Aktivitäten zu aktualisieren. Mit diesem Feature haben Sie Zeit, sich auf andere wichtige Aktivitäten zu konzentrieren, wie z. B. den Ausbau von Kundenbeziehungen.

✅ HubSpot Vorteile

Konsolidiert alle Ihre Dateien an einem Ort

Einfache Integration mit anderen Tools

Bietet Tutorials über die HubSpot Academy

Benutzerfreundliche Plattform

❌ HubSpot Nachteile

Ziemlich teuer im Vergleich zu anderen Tools in seiner Kategorie

Gebühren für technischen Support können kostspielig sein

Kostenlose Testversion limitiert auf sieben Tage

Keine einmalige monatliche Abrechnung

💸 HubSpot Preise

HubSpot bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $50/Monat, die jährlich abgerechnet werden

💬 HubSpot-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (7.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

6. LinkedIn

über LinkedIn Mit der Browser-Erweiterung von Calendly können Sie die Vorteile der Automatisierung der Terminplanung nutzen, während Sie auf LinkedIn Nachrichten versenden. Damit können Sie Ihren Calendly-Link ganz einfach für Interessenten und Kandidaten freigeben, ohne Ihre LinkedIn Seite zu verlassen.

Sie können auch spezielle Meetings für VIPs und hochwertige Kontakte auswählen. Bei der Planung eines Gruppenmeetings hilft Ihnen die Integration, eine Meeting-Umfrage zu erstellen, bei der die Eingeladenen einen Zeitpunkt wählen können, der für alle passt.

✅ LinkedIn-Profis

Kostengünstig für Personen, die mit einem knappen Budget arbeiten

Ein kontinuierlicher Strom von Nachrichten-Updates

Vielfältige Möglichkeiten zur Vernetzung

Suchmaschinenfreundlich

❌ LinkedIn Nachteile

Erfordert zu viele persönliche Informationen, um das Setup des Profils abzuschließen

Zu viele Spam-Nachrichten

Es braucht Zeit, um wahrgenommen zu werden

Teure Premium Pläne

💸 LinkedIn Preise

LinkedIn hat einen kostenlosen Plan und Premium-Pläne ab $29,99 pro Monat

💬 LinkedIn Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (mehr als 5.000 Bewertungen)

7. ActiveCampaign

über ActiveCampaign ActiveCampaign ist eine Automatisierungsplattform, die Geschäften hilft, sinnvolle Verbindungen mit ihren Kunden herzustellen. Personalisierung, zentralisierte Kommunikation und Segmentierung werden über alle Kanäle und den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg skaliert. Benutzer können ihren Vertriebsprozess noch weiter beschleunigen, indem sie ActiveCampaign mit Calendly für die automatische Planung von Meetings integrieren!

✅ ActiveCampaign-Profis

Füllen Sie Ihren Kalender automatisch mit Terminen und nutzen Sie Informationen aus dem Calendly Booking Flow

Erstellen oder aktualisieren Sie Angebote in Ihrer Vertriebs-Pipeline, wenn ein Kontakt ein Meeting in Calendly bucht, ändert oder absagt

Fügen Sie Kontakte zu bestimmten Listen oder Segmenten hinzu, basierend auf den von ihnen bereitgestellten Informationen

Ordnen Sie Ihre benutzerdefinierten Fragen einfach mit benutzerdefinierten Feldern in ActiveCampaign zu

❌ ActiveCampaign Nachteile

Die benutzerdefinierte Anpassung wird in den kostenpflichtigen Premium Plänen angeboten

Fehlende benutzerdefinierte Gestaltung von Formularen und Automatisierung

💸 Preise für ActiveCampaign

Ein Angebot von ActiveCampaign anfordern

💬 ActiveCampaign Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (9.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (1,600+ Bewertungen)

8. Workato

über Workato Workato ist eine Automatisierungsplattform, die die Prozesse für Mitarbeiter und Kunden verbessert, indem sie die für das Zu erledigen der Arbeit erforderlichen Ressourcen reduziert. Benutzer haben die Möglichkeit, spezifische Auslöser und Aktionen einzustellen, um komplexe Workflows zu vereinfachen.

