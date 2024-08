die 10 besten Calendly-Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

Wenn Sie schon einmal eine Besprechung mit jemandem planen mussten, haben Sie wahrscheinlich schon von Calendly gehört. Calendly hat sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Tools für die Terminplanung entwickelt, weil es so einfach zu bedienen ist.

Diese Funktion gibt es allerdings nicht nur bei Calendly. Es gibt viele Calendly-Alternativen und Konkurrenten, die sowohl Ihnen als auch Ihren potenziellen Kunden ein ähnliches oder besseres Erlebnis bieten.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Calendly-Alternative sind, sind Sie in sicheren Händen. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und sehen Sie sich unsere Liste der besten Optionen für das Jahr 2024 und darüber hinaus an. 📅

Was ist Calendly?

Calendly ist ein beliebtes Online-Terminplanungsprogramm, mit dem Sie Anrufe, Besprechungen und Termine planen können. Die Software macht es einfach, eine Buchungsseite zu erstellen, sie mit Ihrem Kalender zu synchronisieren und sie für potenzielle oder bestehende Kunden freizugeben, damit diese direkt buchen können.

über Calendly Kleine Unternehmen, Agenturen und Freiberufler nutzen die besten Terminplanungs-Apps wie Calendly, um den Prozess der Terminbuchung zu vereinfachen. Das spart Zeit, Energie und unnötige Kommunikation, so dass Sie den gesamten Prozess der Terminvorbereitung für alle Beteiligten rationalisieren können.

Calendly sendet auch Erinnerungen an die Terminplanungssoftware, so dass niemand mehr eine Besprechung verpasst. Außerdem gibt es Calendly-Integrationen die die Terminplanungs-App mit anderen beliebten Tools zur Planung von Terminen und Gruppenbesprechungen verbinden.

Worauf sollten Sie bei einer Calendly-Alternative achten?

Tools wie Calendly wurden entwickelt, um das Hin und Her bei der Planung von Meetings oder Anrufen zu vermeiden. Alle Alternativen zu Calendly sollten dieselben grundlegenden Funktionen bieten und darüber hinaus alle Funktionen, die Sie gerne zu Ihrem Toolkit hinzufügen möchten.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl von Calendly-Alternativen achten sollten:

Funktionen: Verfügt die App über die Funktionen, die Sie benötigen? Bietet sie neue Funktionen?

Verfügt die App über die Funktionen, die Sie benötigen? Bietet sie neue Funktionen? Benutzerfreundlichkeit: Ist die Software einfach zu bedienen? Können Ihre Teammitglieder den Umgang mit der Software schnell erlernen?

Ist die Software einfach zu bedienen? Können Ihre Teammitglieder den Umgang mit der Software schnell erlernen? Integrationen: Lässt sich das Tool in andere, von Ihnen bereits verwendete Anwendungen integrieren? Können Sie die Funktionalität durch integrierte oder Drittanbieter-Integrationen erweitern?

Lässt sich das Tool in andere, von Ihnen bereits verwendete Anwendungen integrieren? Können Sie die Funktionalität durch integrierte oder Drittanbieter-Integrationen erweitern? Weitergabe: Ist es einfach, Ihre Buchungsseite oder den Link mit anderen zu teilen? Können Sie es auf Ihrer Website einbetten?

Ist es einfach, Ihre Buchungsseite oder den Link mit anderen zu teilen? Können Sie es auf Ihrer Website einbetten? Zahlungsoptionen: Können Sie bezahlte Termine einrichten? Funktioniert es mit Stripe, PayPal, Square oder einem anderen Anbieter?

Können Sie bezahlte Termine einrichten? Funktioniert es mit Stripe, PayPal, Square oder einem anderen Anbieter? Benutzererfahrung: Ist die App für Ihre Kunden oder Klienten einfach zu navigieren?

Ist die App für Ihre Kunden oder Klienten einfach zu navigieren? Preispläne : Gibt es einen kostenlosen Plan? Können Sie die kostenlose Version verwenden, oder benötigen Sie einen Premium-Plan für die von Ihnen benötigten Funktionen?

Die beste Kalender-App für Sie hängt davon ab, was Ihr Ziel oder Zweck ist. Entscheiden Sie, was für Sie am wichtigsten ist, und schauen Sie sich dann unsere besten Calendly-Alternativen an, um Ihre ideale Lösung zu finden.

Die 10 besten Calendly-Alternativen für das Jahr 2024

Es gibt Hunderte von Tools, die Kalender, Online-Formulare oder eine Kombination aus beidem anbieten und behaupten, den Prozess der Terminbuchung zu vereinfachen.

Hier sind die Besten der Besten - unsere Auswahl der besten Calendly-Alternativen, die Sie in diesem Jahr für Ihr Unternehmen nutzen sollten.

Verwenden Sie die ClickUp-Kalenderansicht, um Ihre Aufgaben nach Woche und Monat zu sehen

Eine der besten Calendly-Alternativen ist ClickUp. ClickUp ist als Produktivitätswunder bekannt und hat auch viel für Teams zu bieten, die Termine, Besprechungen und Anrufe effizienter organisieren und anzeigen möchten.

Behalten Sie Ihren Zeitplan genau im Auge mit ClickUp's Kalenderansicht in der Web-Version oder in der mobilen App. Sehen Sie alle Ihre Aufgaben, Termine und Besprechungen an einem Ort. Sie können Zeitleisten anzeigen, Ihre Termine visualisieren workload-Management und teilen Sie Ihren Kalender öffentlich mit Teammitgliedern oder der ganzen Welt.

Die Kalenderansicht von ClickUp lässt sich auch nahtlos mit Ihrem Google-Kalender verbinden, sodass Sie nichts verpassen.

Wenn es darum geht, Buchungen vorzunehmen und Meetings zu planen, verwenden Sie ClickUp-Formulare um die schwere Arbeit zu erledigen. Erstellen Sie benutzerfreundliche Formulare, die Antworten automatisch an das richtige Teammitglied weiterleiten. Passen Sie Ihre Datenerfassungsfelder an und verwenden Sie bedingte Logik, um das Buchungserlebnis zu verbessern.

Wechseln Sie zwischen der vielseitigen ClickUp 3.0-Tabellenansicht und der Kalenderansicht, um Ihre Arbeit optimal zu visualisieren

Sobald die Antworten eintreffen, können Sie sie automatisch in ClickUp-Aufgaben . ClickUp wurde gebaut für aufgabenplanung und Zeitmanagement, so dass Sie und Ihr Team Termine verwalten und den gesamten Kundenprozess an einem Ort abwickeln können.

Ein großer Vorteil von ClickUp ist die Anpassbarkeit der Plattform, aber wir haben auch eine riesige Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen, darunter zeitmanagement-Vorlagen wenn Sie schnell loslegen wollen.

Die integrationsbibliothek bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, die Vorteile der Verwendung von ClickUp mit anderen Anwendungen in Ihrem Toolkit zu erweitern, wie HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack und Zoom. Verbinden Sie sich mit noch mehr Apps über Zapier und schalten Sie erweiterte Funktionen mit mehr als 1.000 Tools frei.

Wenn Sie sich noch nicht ganz von Calendly verabschieden wollen, wird es Sie freuen zu hören, dass ClickUp über eine integrierte Calendly-Integration so dass Sie das Beste aus beiden Tools an einem Ort nutzen können. 🤩

ClickUp beste Eigenschaften

Planen Sie Ihren Zeitplan in Ihrem Kalender und teilen Sie ihn dann einfach mit anderen

Planen, organisieren und verfolgen Sie den Fortschritt mit integriertensoftware zur Aufgabenverwaltung* Verwenden Sie ClickUp Forms, um individuelle Buchungs- und Terminformulare zu erstellen

Wandeln Sie Formularantworten in Aufgaben um, damit Ihr Team keine Gelegenheit verpasst

Genießen Sie die nahtlose Integration mit anderen Tools in Ihrem Termin-Workflow

ClickUp Einschränkungen

Aufgrund der Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten ist ClickUp für manche Benutzer anfangs vielleicht etwas unübersichtlich

Sie können mit ClickUp zwar Buchungen vornehmen und Ihren Kalender verwalten, aber es funktioniert nicht genau so wie Calendly. Wenn Sie also den Calendly-Buchungsprozess bevorzugen, können Sie stattdessen Ihr Calendly-Konto in ClickUp integrieren

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Google Kalender

über Google Kalender Fast jeder kennt den Google-Kalender, und er hat sich zu einem der beliebtesten Tools für die private und geschäftliche Nutzung entwickelt. Innerhalb von Google Arbeitsbereich wird der Google Kalender noch nützlicher - mit Tools und Funktionen, die ihn zu einem integrierten Terminplanungssystem machen, das mit Calendly konkurrieren kann. 📆

Die Terminplanungssoftware ist die erste Wahl für Unternehmen, die beliebte, teamübergreifende Terminplanungstools suchen.

Die besten Funktionen von Google Calendar

Legen Sie Ihre Terminverfügbarkeit auf der Grundlage Ihrer Google-Kalender-Einstellungen fest

Anpassen von Zeitfenstern und Termindauern (ideal für Gruppentreffen)

Teilen Sie Ihre professionell aussehende Buchungsseite mit einem Link oder betten Sie sie auf Ihrer Website ein

Google Kalender Einschränkungen

Terminbuchungsseiten sind derzeit in der günstigsten Stufe von Google Workspace, Business Starter, nicht verfügbar

Wenn Sie bereits ein anderes Ökosystem wie Office 365 von Microsoft verwenden, ist eine Investition in Google Workspace möglicherweise unnötig

Google Kalender Preise

Google Calendar ist in den Google Workspace-Plänen enthalten:

Business Starter: $6/Monat pro Nutzer

$6/Monat pro Nutzer Business Standard: $12/Monat pro Nutzer

$12/Monat pro Nutzer Business Plus: $18/Monat pro Nutzer

$18/Monat pro Nutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Google Calendar Bewertungen und Rezensionen

Es gibt kein separates Bewertungssystem für Google Calendar, aber hier sehen Sie, wie Google Workspace insgesamt von Nutzern bewertet wird:

G2: 4.6/5 (40.000+ Bewertungen)

4.6/5 (40.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15,100+ Bewertungen)

3. Doodle

über Doodle Doodle ist ein Online-Tool, das wegen seiner Funktion zur Planung von Gruppenterminen schnell an Beliebtheit gewann, jetzt aber auch eine Buchungsseite anbietet, die Calendly für Sie ersetzen könnte. Das Tool zur Planung von Gruppen und zur Festlegung von Terminen lässt sich in das Kalendertool Ihrer Wahl integrieren, um die Verfügbarkeit und die Art der Besprechung anzuzeigen und es anderen zu ermöglichen, Zeitfenster mit Ihnen zu buchen. ✏️

Doodle beste Eigenschaften

Legen Sie auf Ihrer Buchungsseite die Zeiten fest, zu denen Sie verfügbar sind

Legen Sie fest, wie viele Buchungen Sie pro Tag annehmen können, oder fügen Sie Pufferzeiten hinzu

Senden Sie Erinnerungen an Ihre Kunden oder Klienten, damit sie den Termin nicht verpassen

Doodle Einschränkungen

Einige Nutzer sind frustriert, wenn sie versuchen, Meetings oder Anrufe mit Personen in verschiedenen Zeitzonen zu planen

Doodle hat keinen eingebauten Kalender. Sie müssen Doodle mit Ihrem Google Kalender oder Microsoft Office 365 Kalender verknüpfen

Preise für Doodle

Kostenlos

Pro: $6.95/Monat pro Nutzer, jährlich bezahlt

$6.95/Monat pro Nutzer, jährlich bezahlt Team: $8.95/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$8.95/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Unternehmen: Kontakt für Preise

Doodle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,700+ Bewertungen)

4. Setmore

über Setmore Setmore ist eine kostenlose Online-Terminplanungssoftware, die eine Alternative zu Calendly darstellt. Mit der App können Sie Onlinebuchungen vornehmen, Erinnerungen senden und Zahlungen verwalten - eine gute Option für Unternehmen, Agenturen und Freiberufler, die kostenpflichtige Anrufe oder Besprechungen durchführen möchten. 📞

Setmore beste Funktionen

Erstellen Sie Ihre Online-Buchungsseite und passen Sie sie mit Logos, Social Media Streams und Bewertungen an

Hinzufügenonline-Meeting-Tools wie Zoom oder Teleport Video Meeting Links zu Terminen mit einem Klick

Akzeptieren Sie Online-Zahlungen für Ihre Meetings oder Anrufe

Setmore Einschränkungen

Einige Nutzer wünschen sich flexiblere Anpassungsoptionen, z. B. die Anzeige der Verfügbarkeit für einzelne Tage statt für die ganze Woche

Es gibt möglicherweise nicht genügend Anpassungsmöglichkeiten bei den Berechtigungsstufen für einige Benutzer, die möchten, dass Assistenten für sie Termine planen, aber nicht die Möglichkeit haben, Buchungen abzulehnen oder zu erstatten

Setmore Preise

Kostenlos

Pro: $5/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt (maximal zwei Benutzer)

$5/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt (maximal zwei Benutzer) Team: $5/Monat pro Benutzer, jährlich zahlbar (unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Setmore Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

5. Acuity Scheduling

über Acuity Terminplanung Acuity Scheduling ist ein beliebtes Kundenplanungstool vom Squarespace-Team. Mit Acuity Scheduling können Sie Buchungen annehmen, Zahlungen sicher verwalten und workflow-Automatisierung um den Prozess Ihrer Ernennungen von Anfang bis Ende zu verbessern. 📝

Acuity Scheduling beste Eigenschaften

Legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und legen Sie fest, wann und wie Kunden bei Ihnen buchen können, damit Sieprioritäten für Ihre Arbeit setzen* Erlauben Sie Ihren Kunden, ihre eigenen Termine zu planen, zu ändern oder zu stornieren, und senden Sie SMS-Erinnerungen

Bieten Sie wiederkehrende Abonnements für Mitgliedschaften oder Kurse an, nehmen Sie Einzahlungen entgegen und speichern Sie Kartendaten sicher

Acuity Scheduling Einschränkungen

Nutzer weisen darauf hin, dass man auf die Kalendereinladungen klicken muss, um sie anzunehmen, anstatt dass die Termine automatisch dem ausgewählten Kalender hinzugefügt werden

Einige Nutzer wünschen sich, dass die Buchungsseite einfacher an ihre Planungsanforderungen angepasst werden kann

Acuity Scheduling Preise

Aufstrebend: $16/Monat für einen Benutzer, jährliche Zahlung

$16/Monat für einen Benutzer, jährliche Zahlung Wachsend: $27/Monat für bis zu sechs Nutzer, jährlich zahlbar

$27/Monat für bis zu sechs Nutzer, jährlich zahlbar Powerhouse: 49 $/Monat für bis zu 36 Benutzer, jährlich bezahlt

Acuity Scheduling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5,500+ Bewertungen)

6. YouCanBookMe

über YouCanBookMe YouCanBookMe ist ein Online-Terminplanungs-Tool, das den Anspruch erhebt, die Benutzererfahrung in den Mittelpunkt seines Handelns zu stellen. Die Plattform ermöglicht es, individuelle Buchungsformulare zu erstellen, verfügbare Zeitfenster zu verwalten und die Kundenerfahrung durch Automatisierung zu verbessern. 🙌

YouCanBookMe beste Eigenschaften

Buchen Sie Termine auf benutzerdefinierte Weise, einschließlich Links zur einmaligen Verwendung, Buchungen nur auf Anfrage und Buchungslimits

Passen Sie Ihre Buchungsseite mit Unterstützung für verschiedene Verfügbarkeitsansichten, Währungen, Zeitzonen und Sprachen an

Versenden Sie Erinnerungen, Follow-up-E-Mails und No-Show-E-Mails, die dem Branding Ihres Unternehmens entsprechen

YouCanBookMe-Einschränkungen

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass es schwierig ist, das Erscheinungsbild der Buchungsseite anzupassen, einschließlich des Hinzufügens von Firmenlogos

Sie können YouCanBookMe nicht mehr mit Apple-Kalendern integrieren

YouCanBookMe Preise

Kostenlos

Bezahlt: $10.80/Monat pro Kalender, jährlich bezahlt

YouCanBookMe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

7. HubSpot Meeting Scheduler

über HubSpotHubSpot bietet eine Vielzahl kostenloser Tools und Funktionen für Marketing- und Vertriebsteams, darunter auch den Meetingplaner.

Mit der kostenlosen Lösung von HubSpot für die Planung von Meetings können Sie die Verfügbarkeit anzeigen, Meetings ohne Hin und Her buchen, Round-Robin-Meeting-Buchungen verwalten und den Planungsprozess vereinfachen. 🐦

HubSpot Meeting Scheduler - die besten Funktionen

Binden Sie Ihren Kalender oder Terminplaner in Ihre Website ein

Automatische Synchronisierung aller Buchungen und Daten mit Ihrem HubSpot CRM

Integration mit Google Kalender und Microsoft Office 365 Kalender

HubSpot Meeting Scheduler Einschränkungen

Benutzer berichten, dass der Planer nur zwischen "frei" und "beschäftigt" unterscheidet und andere Status wie "außer Haus" nicht berücksichtigt

Einige Nutzer weisen darauf hin, dass die Option, das HubSpot-Logo auf Ihrer Buchungsseite auszublenden, auf die teureren Pro-Tarife beschränkt ist

HubSpot Meeting Scheduler Preise

Sie können auf den Meeting Scheduler als Teil der folgenden HubSpot Sales Hub-Tarife zugreifen:

Kostenlos

Starter: $18/Monat für zwei Benutzer, jährlich bezahlt ($9/Monat für jeden weiteren Benutzer)

$18/Monat für zwei Benutzer, jährlich bezahlt ($9/Monat für jeden weiteren Benutzer) CRM Suite Starter: $240/Jahr für zwei Benutzer, jährliche Zahlung

$240/Jahr für zwei Benutzer, jährliche Zahlung Professional: Ab $450/Monat für fünf Benutzer, jährliche Zahlung ($90/Monat für jeden weiteren Benutzer)

Ab $450/Monat für fünf Benutzer, jährliche Zahlung ($90/Monat für jeden weiteren Benutzer) Enterprise: Beginnt bei $1.500/Monat für 10 Benutzer, jährliche Zahlung

HubSpot Meeting Scheduler Bewertungen und Rezensionen

Der Meeting Scheduler von HubSpot ist im Sales Hub enthalten. Hier finden Sie die aktuellen Bewertungen von HubSpot Sales Hub:

G2: 4.4/5 (10,800+ Bewertungen)

4.4/5 (10,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

8. TimeTap

über TimeTap TimeTap ist ein Online-Terminplanungswerkzeug, mit dem Sie Buchungen zwischen Mitarbeitern, mit Kunden und über mehrere Standorte hinweg verwalten können. Die Plattform zielt darauf ab, administrative Aufgaben wie das Arrangieren von Besprechungen zu reduzieren und bietet hilfreiche Funktionen wie automatische Terminerinnerungen. ⚒️

TimeTap beste Eigenschaften

Genießen Sie die Zwei-Wege-Kalendersynchronisation, damit Sie Ihren TimeTap- oder Arbeitskalender nicht manuell aktualisieren müssen

Erstellen Sie eine automatische Warteliste, die Ihnen hilft, kurzfristige Absagen auszugleichen

Profitieren Sie von geschätzten Reisezeiten dank der Google Maps-Integration

TimeTap-Einschränkungen

Einige Nutzer äußerten ihre Enttäuschung darüber, dass die Echtzeit-Benachrichtigungen nicht so effizient geliefert wurden, wie sie gehofft hatten

Die Anpassungsmöglichkeiten sind begrenzt, insbesondere im Vergleich zu anderen Tools in diesem Bereich

TimeTap-Preise

Professional: Beginnt bei $22,45/Monat

Beginnt bei $22,45/Monat Business: Beginnt bei $40,45/Monat

Beginnt bei $40,45/Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

TimeTap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

4.4/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

9. Jotform

über JotformJotform ist bekannt für seine einfachen, aber effektiven Formularerstellungsfunktionen, kann aber auch als Alternative zu Calendly mit der Terminplanungsfunktion verwendet werden. Verwenden Sie die Vorlage, um Onlinebuchungen entgegenzunehmen, Terminslots anzupassen und Erinnerungen an Kunden zu senden. 👀

Jotform beste Eigenschaften

Passen Sie die Dauer und die Intervalle Ihrer Termine an

Senden Sie automatische Erinnerungs-E-Mails an Kunden

Erweitern Sie die Möglichkeiten von Jotform mit der integrierten Google-Kalender-Integration

Einschränkungen von Jotform

Einige Benutzer wünschen sich ein robusteres integriertes Kalendersystem für Jotform

Bei so vielen Vorlagen und der Möglichkeit, die Jotform-Apps individuell zu gestalten, könnten einige Nutzer die Erfahrung als überwältigend empfinden

Jotform Preise

Kostenlos

Bronze: $34/Monat für einen Nutzer, jährlich abgerechnet

$34/Monat für einen Nutzer, jährlich abgerechnet Silber: 39 $/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung

39 $/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung Gold: 99$/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung

99$/Monat für einen Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jotform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,400+ Bewertungen)

4.7/5 (2,400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,600+ Bewertungen)

10. Picktime

über Picktime Picktime ist eine Online-Plattform für die Terminplanung, die auch die Rechnungsstellung, die Umsatzberichterstattung, die Kundenverwaltung und die Teamverwaltung umfasst. Teams können mit Picktime über eine Online-Buchungsseite Termine, Kursbuchungen und Ausrüstungsanfragen entgegennehmen. 🌻

Picktime beste Eigenschaften

Erstellen Sie einen Kalender und passen Sie die Regeln an, damit er Ihrer Verfügbarkeit entspricht

Automatische Benachrichtigung von Kunden über anstehende Buchungen, um Nicht-Erscheinen zu vermeiden

Integration mit gängigen Videokonferenzanbietern wie Google Meet, Microsoft Teams und Zoom

Picktime-Einschränkungen

Einige Kunden berichten, dass es nur begrenzte Benachrichtigungsoptionen gibt, wenn sich Termine oder Zeiten ändern

Einige Nutzer wünschen sich mehr Anpassungsmöglichkeiten für das Buchungssystem

Preise für Picktime

Kostenlos

Starter: $3/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$3/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Pro: Beginnt bei $2,25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Picktime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

4.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (mehr als 50 Bewertungen)

Vereinfachen Sie den Planungsprozess mit diesen Calendly-Alternativen

Calendly mag eine der bekanntesten Online-Terminplanungsplattformen sein, aber es gibt viele Alternativen mit denselben Funktionen oder einer noch ansprechenderen Art, Termine zu buchen und zu verwalten.

Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die perfekte Lösung zu finden, damit Sie den Terminvereinbarungsprozess vereinfachen und Ihren Kunden ein besseres Nutzererlebnis bieten können.

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das mehr kann als eine Terminplanungssoftware, clickUp kostenlos ausprobieren . Die All-in-One-Plattform ist voll von leistungsstarken Tools, mit denen Sie Zeit sparen und Ihre Produktivität steigern können, z. B. Aufgabenmanagement, Zielverfolgung und Projektmanagement. ✨