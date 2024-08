die 10 besten Spinbot-Alternativen im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Verlassen Sie sich bei der Erstellung von Inhalten auf Spinbot? Wir nehmen Ihnen das nicht übel - schließlich liebt jeder kostenlose Sachen. Aber es kann nicht schaden, sich einige Alternativen zu Spinbot anzusehen.

Wenn Sie etwas anderes ausprobieren möchten, hat uns die heutige Technologie eine Menge innovativer Optionen beschert. Und die meisten von ihnen nutzen die Kraft der künstlichen Intelligenz. Das Ergebnis ist, dass die Erstellung von Inhalten durch KI bei den heutigen Geschäften sehr beliebt geworden ist. 🙌

Lassen Sie uns also einen Streifzug durch eine Landschaft der Möglichkeiten machen, in der Worte fliegen und Sätze lebendig werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserer handverlesenen Auswahl der besten Spinbot-Alternativen, die die heutige Technik zu bieten hat.

Jede dieser Alternativen ist ein echter Star und wir haben die Features, Preise und Bewertungen hervorgehoben, um dies zu beweisen.

Worauf sollten Sie bei einer Alternative zu Spinbot achten?

Bei Hunderten von Spinbot-Alternativen kann die Auswahl der besten zeitaufwändig sein. Aber wie immer sind wir hier, um Ihnen das Leben leichter zu machen 🙂

Hier sind einige Schlüssel-Features, die uns geholfen haben, die 10 besten Spinbot-Alternativen für 2024 zu finden:

Genauigkeit: Suchen Sie nach einem Produkt mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und Grammatikprüfung, um Genauigkeit und Qualität zu gewährleisten.

Suchen Sie nach einem Produkt mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und Grammatikprüfung, um Genauigkeit und Qualität zu gewährleisten. KI-gesteuert: Wählen Sie etwas KI-gesteuertes. Tools für die Erstellung von KI-Inhalten sind die Crème de la Crème, und es gibt keinen Grund, diese leistungsstarke Technologie für neue oder bestehende Inhalte zu vermeiden, um Artikel oder Blogs neu zu schreiben

KI-gesteuert: Wählen Sie etwas KI-gesteuertes. Tools für die Erstellung von KI-Inhalten sind die Crème de la Crème, und es gibt keinen Grund, diese leistungsstarke Technologie für neue oder bestehende Inhalte zu vermeiden, um Artikel oder Blogs neu zu schreiben

Kompatibilität: Suchen Sie eine Alternative, die sich in Ihre bestehenden Tools und Plattformen integrieren lässt, um Ihren Workflow zu verbessern.

Suchen Sie eine Alternative, die sich in Ihre bestehenden Tools und Plattformen integrieren lässt, um Ihren Workflow zu verbessern. Benutzerdefiniert: Wählen Sie eine Alternative zu Spinbot mit benutzerdefinierten Optionen, um die Ausgabe zu kontrollieren und den richtigen Ton für Ihre Marke zu finden. 🛠️

Benutzerdefiniert: Wählen Sie eine Alternative zu Spinbot mit benutzerdefinierten Optionen, um die Ausgabe zu kontrollieren und den richtigen Ton für Ihre Marke zu finden. 🛠️

Ausgabequalität: Sie wollen etwas, das qualitativ hochwertige, kohärente Inhalte generiert, die sich natürlich lesen und Ihren Sinn bewahren.

Sie wollen etwas, das qualitativ hochwertige, kohärente Inhalte generiert, die sich natürlich lesen und Ihren Sinn bewahren. Reputation: Denken Sie daran, die Reputation und die Bewertungen für neue Arbeitstools zu recherchieren, um sicher zu sein, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen.

Reputation: Denken Sie daran, die Reputation und die Bewertungen für neue Arbeitstools zu recherchieren, um sicher zu sein, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen.

Support: Sie werden eine Alternative mit zuverlässigem Kundensupport und regelmäßigen Updates suchen, damit alles reibungslos läuft.

Sie werden eine Alternative mit zuverlässigem Kundensupport und regelmäßigen Updates suchen, damit alles reibungslos läuft. Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche, intuitive Bedienelemente und ausführliche Anleitungen sind ein Muss, damit Ihre Produktivität auf Hochtouren läuft.

Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche, intuitive Bedienelemente und ausführliche Anleitungen sind ein Muss, damit Ihre Produktivität auf Hochtouren läuft.

Kosteneffizient: Auch wenn die kostenlose Version eines Tools für künstliche Intelligenz immer ein Pluspunkt ist, sollten Sie nicht davor zurückschrecken, sich einige der günstigen Spinbot-Alternativen in dieser Liste anzusehen

Die 10 besten Spinbot-Alternativen für das Jahr 2024

Machen Sie sich bereit für den Eintritt in die schillernde Welt der KI-Generatoren für Inhalte und der Spinner für das Verfassen von Artikeln. So, ohne weitere Umstände, präsentieren wir stolz diese Star-besetzte Aufstellung der besten Spinbot Alternativen im Jahr 2024.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

Es ist keine Überraschung, dass ClickUp es an die Spitze unserer Liste geschafft hat. Und mit mehreren Auszeichnungen unter unserem sprichwörtlichen Gürtel können wir mit Stolz sagen, dass dies nicht (nur) daran liegt, dass wir voreingenommen sind. Zum Beispiel wurde ClickUp auf Platz 1 gewählt in Projektmanagement-Software im Jahr 2024 auf G2 !

Oh, und haben wir schon erwähnt, dass wir gerade eine einzigartige KI vorgestellt haben?

ClickUp ist die ultimative Spinbot-Alternative, denn es ist nicht nur eine article rewriter tool ! Stattdessen wird das ClickUp AI Schreibassistent verwendet Hunderte von handgefertigten und forschungsgestützten KI-Anregungen, um einzigartige Artikel, E-Mails, Zusammenfassungen, Aktionspläne und mehr zu erstellen.

Anstatt Artikel zu spinnen und auf einzigartige Inhalte zu hoffen, erstellt der ClickUp writing tool generiert mithilfe von KI-Technologie neue Inhalte von Grund auf. Es ist, als hätten Sie einen Content-Schreiber im Taschenformat, der Ihnen hilft, originelle Inhalte in Sekundenschnelle zu erstellen! 🤩

Die Algorithmen von ClickUp sind so konzipiert, dass sie qualitativ hochwertige Inhalte erstellen, die den Test mit Plagiatsprüfern wie Copyscape bestehen, um SEO-Probleme zu vermeiden. Immerhin, suchmaschinen bevorzugen Einzigartigkeit und bestrafen gesponnene Inhalte entsprechend, selbst wenn Sie die besten Artikel-Titel und SEO auf Ihrer Seite haben.

Neben der Generierung von Inhalten bietet ClickUp eine Reihe weiterer wertvoller Features, die Projekt- und Teamleiter in helle Aufregung versetzen werden Von marketing-Kalender bis hin zur Workflow-Verwaltung - ClickUp erledigt das alles. Und unsere umfangreichen Integrationen helfen Ihnen, Ihre gesamte Arbeit in einem einfach zu bedienenden Dashboard zu sammeln, damit Sie nichts verpassen.

Es lohnt sich, ClickUp auszuprobieren, wenn Sie mehr wollen als Neuformulierung, Umformulierung und menschenlesbaren Text. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, gewähren wir eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Kurzum: Sie haben nichts zu verlieren!

ClickUp beste Features

Die ClickUp AI Toolbar macht es Ihnen leicht, Ihr Schreiben mit einem einzigen Klick zu verbessern 🌻

Es ist die erste rollenbasierteKI-Tool vollständig für das Projektmanagement optimiert

Integrierbar mit über 1.000 tools, darunter WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, YouTube, Zoom und Zendesk

ClickUp AI kann verschiedene Sprachen erkennen und Inhalte in derselben Sprache generieren - darüber hinaus wird die englische ClickUp-Plattform aktiv in mehrere Sprachen übersetzt, wobei eine spanische Version bereits verfügbar ist

Hervorragende Funktionen mit über 100KI Schreib-Tools* Ihr Team kann zwischen der Mac Version, der Windows Version, der App und der Chrome Erweiterung wählen

Zugängliche Premium Pläne beginnen bei nur $5/Monat

Free Forever-Plan enthält die meisten ClickUp-Features

Zugang zu Hunderten von anderen Features, einschließlich Docs,vorlagen für soziale Medien,vorlagen für Projektpläne, Whiteboards, Chat, native Zeiterfassung, 24/7 Support und über 15 benutzerdefinierte Ansichten für das Projektmanagement 👀

ClickUp Beschränkungen

Einige Benutzer müssen sich möglicherweise erst einarbeiten (leicht zu beheben mitkostenlose Demos und Training)

ClickUp AI ist nicht in der kostenlosen Version enthalten (aber ein begrenzter kostenloser Testzugang ist in Kürze möglich)

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Hypotenuse KI

über Hypotenuse KI Hypotenuse KI ist ein Generator für Inhalte, der Ihren Workflow rationalisiert. Seine Einzelziele sind soziale Medien, Produktbeschreibungen, E-Commerce-Landingpages und Copywriting-Projekte, aber auch Blogger und alle, die Zugang zu lesbaren Inhalten benötigen, können ihn nutzen.

Hypotenuse KI kann nicht nur Artikel schreiben, sondern auch Ihre Schlüsselwörter in beeindruckende Bilder verwandeln, um Ihren Inhalt zu vervollständigen und Ihr Publikum zu fesseln. Ein weiteres Feature ist ein Zusammenfassungsprogramm, mit dem Sie Textabschnitte (mit limitierter Wortzahl) in das Tool einfügen können, um kurze, prägnante Abschnitte zu erhalten.

Die

Hypotenuse KI besten Features

Spezialisiert auf E-Commerce-Anwendungsfälle - erstellen Sie Inhalte in großen Mengen, um Ihren Shop auszubauen

Erzeugt Artikelübersichten auf der Basis einzelner Sätze, um den Autoren von Inhalten die Arbeit zu erledigen

Verwenden Sie eine einfache API oder importieren Sie Shopify-Daten, um Produktinformationen zu senden und Produktbeschreibungen abzurufen 📚

Kostenlose Testversion für sieben Tage verfügbar

Hypotenuse KI Limits

Premium-Preise können für einige Benutzer zu teuer sein

Einige Berichterstattungen berichten von unlesbaren Inhalten, die eine abschließende Überarbeitung mit anderencopywriting tools Hypotenuse KI Preisgestaltung

Starter: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Wachstum: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Hypotenuse KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (<5 Bewertungen)

4.4/5 (<5 Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

3. Spin Rewriter

über Spin Rewriter Spin Rewriter ist ein Tool zum Schreiben von Artikeln in großem Umfang mit einer KI zur Textumschreibung, die wie ein eingebauter Thesaurus funktioniert. Diese webbasierte App für das Spinnen von Artikeln verfügt über ein solides Paraphrasierungstool, mit dem ein eingefügter Artikel in Hunderte von gesponnenen Artikeln verwandelt werden kann.

Dieses Tool verwendet die bahnbrechende ENL-Technologie (Emulated Natural Language), um den Inhalt Ihrer Eingaben zu verstehen. Es extrahiert die Bedeutung jedes eingefügten Wortes und verwendet Synonyme, um mit einem Klick auf eine Schaltfläche menschenlesbare Inhalte zu erstellen. ✨

Spin Rewriter beste Features

Schnelles Erstellen von bis zu 1.000 Variationen eines einzelnen eingefügten Artikels

Fügen Sie mit einem Klick auf eine Schaltfläche kostenlose Bilder zu jedem Artikel hinzu

Unterstützt die fünf gängigsten Formate für Artikelumschreibungen und bietet eine Grammatikprüfung

Ausführliche Video-Tutorials

Integration mit namhaftenKI SEO tools* Cloud-basierte Technologie funktioniert auf allen Geräten und Plattformen

Spin Rewriter Beschränkungen:

Keine kostenlose Version für das Spinnen von Artikeln, aber es gibt eine kostenlose Testversion für fünf Tage

Limitierte Kundenrezensionen zu diesem Zeitpunkt

Preise für Spin Rewriter

Monatlich: $47/Monat pro Benutzer

$47/Monat pro Benutzer Jährlich: $197/Jahr pro Benutzer

$197/Jahr pro Benutzer Lebenslang: $497 einmalige Zahlung

Spin Rewriter Bewertungen und Rezensionen

G2: NICHT ZUTREFFEND

NICHT ZUTREFFEND Kapitelra: N/A

4. WortAi

über WordAi WordAi ist ein auf KI basierender Artikelspinner, der Sätze und Absätze in neue Inhalte umschreibt. Die KI dieses Programms unterscheidet zwischen Wörtern und deren Interaktion mit anderen, um sicherzustellen, dass jedes verwendete Synonym in einem bestimmten Satz einen Sinn ergibt.

WordAi hilft Ihnen, Artikel zu erstellen, die mit denen eines menschlichen Inhaltsschreibers vergleichbar sind, indem es jeden Satz komplett neu schreibt. Es kann auch KI-Inhalte umschreiben, die von programmen wie ChatGPT für einen menschenähnlichen Ton.

WordAi beste Features

Optimiert für Vertriebsteams und E-Commerce Geschäfte

Nutzt fortschrittliche prädiktive Analysen, um hochwertige, von KI generierte Artikel zu erstellen

Das Feature zur Grammatikprüfung ermöglicht es Ihnen, bestehende Inhalte vor der Veröffentlichung auf Tonfall und Fehler zu überprüfen

KI-Optionen ermöglichen es Ihnen, Sätze aufzuteilen, die Qualität zu verbessern und Ideen nach Bedarf anders zu beschreiben

Kostenlose dreitägige Testversion für einen Article Spinner

WordAi-Einschränkungen

Keine Free Version, aber es gibt eine kostenlose dreitägige Testversion

Einige Berichte berichten über Probleme mit Plagiaten mit dem Paraphrasierungstool und Abstrafungen für doppelte Inhalte bei der Suche

WordAi Preise

Monatlich: $57/Monat pro Benutzer

$57/Monat pro Benutzer Jährlich: $27/Monat pro Benutzer

$27/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

WordAi Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (15+ Bewertungen)

3.9/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

5. Writesonic

über WritesonicWritesonic ist eine KI-Plattform für das Schreiben von Inhalten und die Erstellung von Bildern. Sie bietet Tools, die das Planen, Schreiben, Bearbeiten und Veröffentlichen von SEO-optimierten Blogbeiträgen, Anzeigen, Social-Media-Updates, E-Commerce-Produktbeschreibungen und Marketing-E-Mails vereinfachen.

Dieses Tool zum Schreiben von Artikeln soll das Schreibtalent in jedem von uns inspirieren, indem es uns hilft, mit einem Klick auf eine Schaltfläche hochwertige Inhalte zu erstellen und umzuschreiben. Darüber hinaus funktioniert es als ChatGPT-Erweiterung und ist auf umfangreichen GPT-Datensätzen trainiert.

Writesonic beste Features

Generieren Sie Ideenempfehlungen und Inhalte mit dem Writesonic KI Schreibassistenten

Finden Sie glaubwürdige Zitate, um Ihre Artikel für die Leser hilfreicher zu machen und in der Suche besser zu ranken

KI-Schreibassistent-Software funktioniert auf jedem Gerät, auf das Sie und Ihre Mitglieder im Team angewiesen sind

Das Feature des Style Editors und des Paraphrasing Tools sorgt dafür, dass Ihre Inhalte natürlicher klingen und zu Ihrer Marke passen

Verwenden SieKI zur Erstellung professioneller Biografien und Bildunterschriften für soziale Medien

Writesonic Limits

Kein kostenloser Plan, aber kostenlose Testversion mit 10.000 Wörtern

Einige Berichterstattungen berichten, dass aufgrund der monatlichen Limitierung der Wortzahl zusätzliches Geld für Guthaben ausgegeben werden muss

Preise für Writesonic

Pro: Beginnt bei $12,76/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $12,76/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

4.7/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,500+ Bewertungen)

6. QuillBot

über QuillBot QuillBot ist eine KI-Plattform, die eine Reihe von Tools zur Automatisierung der mechanischen Aspekte des Schreibens bietet. Seine primäre Funktion ist das Schreiben von Artikeln, aber er kann auch als "Co-Writer" dienen, um die vom Benutzer generierten Eingaben zu erweitern.

Dieses webbasierte Paraphrasierungstool bietet eine Reihe von Funktionen, die bei der Erstellung von Blog-Inhalten, Marketing-E-Mails und vielem mehr helfen. Als Bonus ist es eines der einzigen Tools auf dieser Liste (neben ClickUp) mit einem kostenlosen Plan! 🙌

QuillBot beste Features

Schreib-Tools ermöglichen es Ihnen, zu paraphrasieren, zu drehen, zusammenzufassen, zu übersetzen, auf Plagiate zu prüfen und Ihr Original zu erweitern

Grammatik-Tools umfassen eine Grammatikprüfung, einen Korrekturleser, eine Rechtschreibprüfung, eine Interpunktionsprüfung und eine Aufsatzprüfung

Citation tools können APA- und MLA-Zitate erstellen, um Ihren Inhalt glaubwürdiger zu machen

Kostenloser Plan für das Paraphrasierungstool verfügbar

QuillBot Beschränkungen

Einige Benutzer berichten über Probleme mit dem begrenzten Zugriff auf Features im kostenlosen Plan

Erfordert einen Fensterwechsel und führt gelegentlich zu technischen Problemen

QuillBot Preise

Free

Premium: $19.95/Monat pro Benutzer

$19.95/Monat pro Benutzer Team: Benutzerdefinierte Preise verfügbar

QuillBot Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

Versuch diese_ QuillBot Alternativen !

7. KI kopieren.ai

über Kopie.aiKopieren.ai ist eine KI-gestützte Absatzumformulierung und ein Inhaltsgenerator, der Teams, Bloggern und Social-Media-Managern hilft, Texte schneller zu erstellen. Es soll auch dazu dienen, Thought Leadership zu etablieren, Vertrauen bei Kunden aufzubauen und die Effektivität Ihres Geschäfts zu verbessern.

Mit dem Plan Pro können Sie dieses KI-Schreibwerkzeug benutzerdefiniert anpassen, um menschenähnliche, lesbare Inhalte zu generieren, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dies ist eine der besten Spinbot-Alternativen, denn es hilft Ihnen bei der Erstellung von Produktbeschreibungen oder bei der Zusammenfassung Ihrer markenmanagement-Strategie für Aktionäre.

Copy.ai beste Features

Generieren Sie Instagram-Bildunterschriften, Marketing-E-Mails und Absätze mit einem Klick auf eine Schaltfläche

Erstellen Sie Inhalte in 29 verschiedenen Sprachen

Zugriff auf über 90 Schreib-Tools, darunter ein Generator für Kündigungsschreiben, ein SEO-Titel-Generator, ein Absatz-Spinner, ein Tool zum Umschreiben von Artikeln und ein Paraphrasierungs-Tool

Inspirieren Sie Ihre einzigartigen Inhalte mit von der KI generierten Ideen und Gliederungen

Finden Sie Zitate, um Ihren Inhalt für Benutzer und Suchmaschinen gleichermaßen glaubwürdig zu machen

Free-Plan verfügbar

Copy.ai Einschränkungen

Der Pro Plan limitiert Sie auf fünf Benutzer - für weitere Benutzer müssen Sie auf den Enterprise Plan upgraden

Der Free-Plan bietet keinen Zugang zu den neuesten Features oder verschiedenen Sprachen

Einige Benutzer berichten über ungenaue und grammatikalisch falsche Inhalte

Copy.ai Preise

Free

Pro: $36/Monat

$36/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (150+ Bewertungen)

4.8/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

8. Chimp Rewriter

über Chimp Rewriter Chimp Rewriter ist eine auf KI basierende Software zum Umschreiben von Artikeln, die NLP nutzt, um Inhalte schnell zu erstellen. Die Software ermöglicht auch die Suche nach Artikeln, die mithilfe der KI-Algorithmen umgeschrieben werden sollen, so dass Sie vorhandene Bilder und Videos für Ihre Inhalte nutzen können.

Die KI-Software ist eine der besten Spinbot-Alternativen, die darauf programmiert ist, Sprache, Syntax und Prosa zu erkennen, um Artikel zu vervielfältigen. Zu erledigen ist das alles mit dem Aufwand, die ursprüngliche Bedeutung intakt zu halten und gleichzeitig neue Wörter und Sprachstrukturen zu verwenden. Zu erledigen ist das alles per Knopfdruck, so dass Artikel in Sekundenschnelle erstellt werden können.

Chimp Rewriter beste Features

Integration mit ChatGPT API für ein nahtloses KI-Erlebnis

Integration mit namhaftenapps zur Erstellung von Inhalten* Spinnt Artikel und integriert vorhandene Bilder und Videos für ein abschließendes Inhaltserlebnis

Arbeitet mit SEO-Tools wie WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon und SEO Content Machine zusammen, damit Ihre Inhalte in den Suchmaschinen besser platziert werden

Chimp Rewriter Beschränkungen

Limitierte Bewertungen und Kundenfeedback verfügbar

Kein Free-Plan, aber eine kostenlose 14-tägige Testversion

Chimp Rewriter Preise

Monatlich: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Jährlich: 99 $/Jahr pro Benutzer

Chimp Rewriter Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Artikel Schmiede

über Artikel Schmiede Article Forge ist ein KI-Schreibprogramm, das hochwertige Inhalte in weniger als einer Minute erstellt. Das Tool wurde mit denselben Deep-Learning-Modellen trainiert, die auch Google verwendet.

Diese KI-Plattform kann auch Artikel erstellen und Ihre Inhalte für die Suchmaschinenoptimierung optimieren, damit Sie in den Suchmaschinen besser platziert werden und mehr Besucher auf Ihre Website gelangen. Ganz gleich, ob Sie Marketing-E-Mails, Blog-Inhalte oder Landing Pages benötigen - alle Inhalte werden auf der Grundlage von SEO-Richtlinien erstellt.

Article Forge beste Features

Generiert Inhalte auf der Grundlage von Schlüsselwörtern

Optimiert für E-Commerce-Geschäfte und Vertriebsteams

Jeder Artikel wird von Grund auf von der KI generiert, um den Incident von doppeltem und plagiiertem Inhalt zu reduzieren

SEO AutoPilot erstellt Web 2.0-Blogs mit wertvollen Backlinks

Paraphrase bestehender SEO-Inhalte mit der WordAi-Integration

Kostenlose Testversion für fünf Tage

Article Forge Beschränkungen

Erfordert eine Preiserhöhung für höhere monatliche Limits der Wortanzahl

Die Ausgabelänge ist auf 1.500 Wörter limitiert, was einige Benutzer daran hindert, die von ihnen benötigten Blogbeiträge und Artikel zu erstellen

Einige Benutzer berichten von Problemen mit Grammatik, Plagiaten und technischen Fehlern

Artikelschmiede Preise

Standard: $13/Monat pro Benutzer für 25.000 Wörter

$13/Monat pro Benutzer für 25.000 Wörter Geschäft: Kontakt für Preise

Artikelschmiede Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (40+ Bewertungen)

4.1/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (<10 Bewertungen)

10. GrowthBar

über GrowthBar GrowthBar ist ein SEO-orientiertes Schreib-Tool, das generative KI und NLP nutzt, um optimierte Blog-Posts zu fast jedem Thema zu schreiben. Darüber hinaus bietet die Software SEO-Empfehlungen für Wortanzahl, interne Verlinkung und latent semantische Indexierung von Schlüsselwörtern, damit Ihre Inhalte in Suchmaschinen sichtbar bleiben.

Mit dieser praktischen KI können Sie Verkaufs-E-Mails, Newsletter, Pressemitteilungen, Produktbeschreibungen, Blogbeiträge und Social Updates erstellen. Und wenn Sie mit einem Team arbeiten, können Sie eine Handvoll Mitglieder einladen, sich Ihnen auf GrowthBar anzuschließen, um gemeinsame Arbeit zu leisten!

GrowthBar beste Features

Collaboration tools ermöglichen es Ihnen, Ihr Team einzuladen, um SEO-generierte Inhalte einfach zu erstellen

Der GrowthBar KI Draft Builder macht aus einem Entwurf einen Blogbeitrag in weniger als zwei Minuten

Ziehen Sie aus 7 Milliarden Schlüsselwortvorschlägen, um bessere, kreativere Inhalte zu inspirieren

Verwenden Sie mehrereKI-Features zur Erstellung von Produktbeschreibungenpressemitteilungen und Marketing E-Mails

Benutzerdefinierter KI-Generator zum Schreiben in der Sprache Ihrer Marke

Kostenlose Testversion für fünf Tage

GrowthBar Beschränkungen

Premium-Preise können für kleine Geschäfte und große Teams zu hoch sein

Einige Benutzer berichten von Problemen mit der Grammatik und dem Satzbau

Strenge Benutzer Limits können für mittlere bis große Teams zu restriktiv sein

GrowthBar Preise

Standard: $79/Monat (Limit für zwei Benutzer)

$79/Monat (Limit für zwei Benutzer) Pro: 139 $/Monat (Limit für fünf Benutzer)

139 $/Monat (Limit für fünf Benutzer) Agentur: $249/Monat (Limit für 10 Benutzer)

$249/Monat (Limit für 10 Benutzer) Team: Kontakt für Demo und Preise

GrowthBar Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (<10 Bewertungen)

Ready to Revolutionize Your Writing?

Worauf warten Sie noch? Diese KI-gesteuerten Spinbot-Alternativen können Ihre Inhalte auf die nächste Stufe heben. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach KI-generierten Inhalten sind oder nach einer schnelleren Möglichkeit, bestehende Artikel zu spinnen - diese Tools werden Ihre Arbeit revolutionieren und Ihnen mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge verschaffen. (Happy Hour, wer möchte?)

Wir empfehlen Ihnen, mit ClickUp zu beginnen, das viel mehr kann als nur Inhalte zu erledigen. Sie werden Ihren Workflow optimieren, Ihre Projekte planen und Ihre Fristen im Handumdrehen einhalten können 🙂

Glauben Sie uns, Sie haben noch nicht gelebt, bevor Sie Ihre Arbeit über alle Apps hinweg in einem intuitiven, kollaborativen Workspace zentralisiert haben. ClickUp App noch heute herunterladen .