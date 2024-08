die 10 besten Software-Tools für den Dokumenten-Workflow im Jahr 2024

Die Optimierung Ihrer Dokumenten-Workflows ist der Schlüssel zu einem reibungslosen Arbeitsablauf. Dies ist keine einmalige Aufgabe, sondern etwas, das Sie regelmäßig durchführen müssen, um maximale Effizienz zu gewährleisten.

Sie müssen sich immer wieder fragen, ob Ihre Arbeitsabläufe effizient und gut organisiert sind. Gewährleisten sie schnelle Genehmigungen und zeigen klare Zuständigkeiten auf? Oder finden Sie sie träge und unorganisiert, mit Verzögerungen und Unklarheiten, die den Fortschritt behindern?

Denken Sie über die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen im Zusammenhang mit Dokumenten nach. Ziehen Sie die folgenden Szenarien in Betracht, um festzustellen, wo Ihr Unternehmen steht:

Werden Genehmigungen zeitnah erteilt, Projektanfragen genau protokolliert und sind die Rollen klar verteilt?

Oder sind Sie mit verzögerten Genehmigungen, in der Schwebe hängenden Projektanfragen und weit verbreiteter Verwirrung darüber konfrontiert, wer was macht?

Wenn Ihre Erfahrungen eher auf Letzteres hindeuten, ist das ein Zeichen dafür, dass Ihre Prozessabläufe umgestaltet werden müssen. Hier kommt die Dokumenten-Workflow-Software ins Spiel - eine garantierte Lösung zur Rationalisierung der täglichen Abläufe. Diese Tools verbessern die Effizienz, indem sie Ihre Geschäftsprozesse rationalisieren.

Die Wahl der richtigen Software für den Dokumenten-Workflow ist entscheidend für die Verfeinerung und Optimierung Ihrer Organisationsmaschine.

Was ist Dokumenten-Workflow-Software?

Dokumenten-Workflow-Software unterstützt Sie bei der Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Dokumenten. Sie rationalisiert die Dokumentenerstellung, beginnend mit der Ideenfindung, und umfasst Versionskontrolle, Verfolgung von Genehmigungen, gemeinsame Nutzung und Speicherung von Inhalten.

Lassen Sie uns herausfinden, wie die besten Dokumenten-Workflow-Tools des Jahres 2024 Ihre Geschäftsabläufe revolutionieren können.

Worauf sollten Sie bei einer Dokumenten-Workflow-Software achten

Bei der Suche nach der besten Dokumenten-Workflow-Software sollten Sie sich auf Funktionen konzentrieren, die die Effizienz verbessern, die Abläufe rationalisieren und Ihre Daten schützen. Zu den Schlüsselelementen, auf die Sie achten sollten, gehören:

Workflow-Automatisierung: Wählen Sie eine Dokumenten-Workflow-Software, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren kann, von der Weiterleitung von Dokumenten bis hin zu Genehmigungsprozessen, um Ihr Team von manuellen Aufgaben zu entlasten

Wählen Sie eine Dokumenten-Workflow-Software, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren kann, von der Weiterleitung von Dokumenten bis hin zu Genehmigungsprozessen, um Ihr Team von manuellen Aufgaben zu entlasten Cloud-basierte Dokumentenverwaltung : Greifen Sie überall und jederzeit auf Dokumente zu und stellen Sie sicher, dass Ihr Team immer auf dem gleichen Stand ist, egal ob es im Büro oder von unterwegs arbeitet

: Greifen Sie überall und jederzeit auf Dokumente zu und stellen Sie sicher, dass Ihr Team immer auf dem gleichen Stand ist, egal ob es im Büro oder von unterwegs arbeitet Umfassender Dokumentenverwaltungs-Workflow: Suchen Sie nach Lösungen, die ein robustes Dokumentenverwaltungssystem bieten - von der Erstellung über das Scannen und Archivieren bis hin zum Abrufen und Löschen -, das die Verwaltung des Lebenszyklus von Dokumenten verbessert

Suchen Sie nach Lösungen, die ein robustes Dokumentenverwaltungssystem bieten - von der Erstellung über das Scannen und Archivieren bis hin zum Abrufen und Löschen -, das die Verwaltung des Lebenszyklus von Dokumenten verbessert Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Stellen Sie sicher, dass die Software für den Dokumenten-Workflow über robuste Sicherheitsprotokolle verfügt, einschließlich Zugriffsberechtigungen und Prüfprotokolle, um sensible Informationen zu schützen

Stellen Sie sicher, dass die Software für den Dokumenten-Workflow über robuste Sicherheitsprotokolle verfügt, einschließlich Zugriffsberechtigungen und Prüfprotokolle, um sensible Informationen zu schützen Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie eine Dokumenten-Workflow-Software, die sich nahtlos in Ihre vorhandenen Tools und Systeme integrieren lässt und einen einheitlichen Arbeitsablauf ermöglicht

Wählen Sie eine Dokumenten-Workflow-Software, die sich nahtlos in Ihre vorhandenen Tools und Systeme integrieren lässt und einen einheitlichen Arbeitsablauf ermöglicht Anpassung und Skalierbarkeit: Entscheiden Sie sich für Plattformen, die benutzerdefinierte Vorlagen, Formularverarbeitung und eine Drag-and-Drop-Oberfläche bieten, so dass Sie die Arbeitsabläufe an Ihre individuellen Geschäftsprozesse anpassen können

Entscheiden Sie sich für Plattformen, die benutzerdefinierte Vorlagen, Formularverarbeitung und eine Drag-and-Drop-Oberfläche bieten, so dass Sie die Arbeitsabläufe an Ihre individuellen Geschäftsprozesse anpassen können Erweitertes Benutzermanagement: Achten Sie auf Schlüsselfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, Benutzerrollen und -zuständigkeiten zu verwalten, um sicherzustellen, dass nur autorisiertes Personal auf Dokumente zugreifen, sie bearbeiten oder gemeinsam nutzen kann

Die 10 besten Softwarelösungen für den Dokumenten-Workflow im Jahr 2024

Die richtige Dokumenten-Workflow-Software sollte komplexe Dokumenten-Workflows mit Finesse handhaben und eine skalierbare, sichere und integrative Dokumenten-Workflow-Software bieten, die Ihren sich entwickelnden Geschäftsanforderungen gerecht wird. Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Dokumenten-Workflow-Programme im Jahr 2024.

1. ClickUp

ClickUp ist nicht nur ein ganzheitliches Projektmanagement-Tool, sondern auch ein umfassendes Werkzeug zur Rationalisierung der Dokumentenerstellung, -verwaltung und -zusammenarbeit. Es ist ein zentraler Knotenpunkt für die Verwaltung der Art und Weise, wie Dokumente geteilt, bearbeitet, überarbeitet und zwischen Teammitgliedern ausgetauscht werden, und fördert so eine bessere Kontrolle und Organisation.

Die Vielseitigkeit von ClickUp zeigt sich in seinen umfangreichen Integrationsmöglichkeiten, die mit über 1.000 Tools verbunden sind. Native Integrationen synchronisieren sich mit Ihrem bestehenden Workflow und bieten eine einheitliche Plattform für Aufgaben und Projekte.

Beste Eigenschaften von ClickUp

ClickUp-Dokumente DocuWare ermöglicht es Unternehmen, die Abläufe in verschiedenen Abteilungen wie Vertrieb, Personal und Finanzen zu optimieren. Durch die Gestaltung und Automatisierung von Prozessen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind, verhilft DocuWare Ihrem Team zu einer höheren Produktivität.

DocuWare beste Eigenschaften

Automatisieren Sie individuelle Dokumenten-Workflows effizient mit der DocuWare Document Workflow Management Software über eine Drag-and-Drop-Oberfläche

Präzise Dokumentenbearbeitung und Entscheidungsfindung durch umfassende Kontrolle und Transparenz

Mit mobiler Unterstützung überall auf Dokumenten-Workflow-Aufgaben zugreifen und Aufgaben mit automatischen Updates, klaren Zuordnungen, Eskalationen und Vertretungsregeln effizient verwalten

DocuWare Einschränkungen

Offline mit Dokumenten zu arbeiten, kann eine Herausforderung sein, die die Produktivität in Fällen ohne Internetzugang behindert

Die umfassende Funktionalität von DocuWare ist mit einer steilen Lernkurve verbunden, die vor allem für Personen ohne technische Vorkenntnisse steil sein kann

DocuWare-Preise

Benutzerdefinierte Preise

DocuWare-Bewertungen

G2: 4.5/5 (220 Bewertungen)

4.5/5 (220 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (88 Stimmen)

3. Fluix

via Fluix Fluix verwandelt die mühsamen Papierprozesse in optimierte digitale Dokumenten-Workflows. Mit Fluix kann Ihr Unternehmen eine papierlose Umgebung einführen, Routineaufgaben automatisieren und Engpässe beseitigen, die die Produktivität behindern.

Ganz gleich, ob Sie zu den Marktführern gehören oder ein wachsendes Unternehmen sind, die Fluix-Tool-Suite wurde entwickelt, um Ihre betrieblichen Rahmenbedingungen mit digitalen Dokumenten und automatisierten Dokumenten-Workflows zu stärken.

Fluix beste Eigenschaften

Zentralisieren Sie Ihre Dokumentenverwaltungssoftware mit Fluix für mehr Genauigkeit, Sicherheit und Compliance

Gewinnen Sie mit Fluix die Kontrolle über Prozesse für schnellere Genehmigungen und verbesserte Compliance

Verwandeln Sie mit Fluix Daten in strategische Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen und operative Verbesserungen

Zugriff auf zeitnahe und genaue Informationen aus einer einheitlichen Quelle, die datengestützte Entscheidungen ermöglicht

Fluix Einschränkungen

Die Funktionen von Fluix zur Formularerstellung können komplex sein und eine Herausforderung für normale Benutzer darstellen

Die Benutzer müssen zwischen verschiedenen Symbolleisten zum Hervorheben und Markieren wechseln, und das Hinzufügen von Lesezeichen ist umständlich

Fluix-Preise

Kernpaket: $50 pro Benutzer pro Monat, mit einer Mindestanzahl von 10 Benutzern

Fluix-Bewertungen

G2: 4.8/5 (18 Bewertungen)

4.8/5 (18 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (45 Stimmen)

4. DocuSign

via DocuSign DocuSign bietet Softwarelösungen für den Dokumenten-Workflow an, um den Vereinbarungsprozess über verschiedene Geschäftsfunktionen hinweg zu rationalisieren. Es ist nützlich für elektronische Signaturen und hilft, den gesamten Lebenszyklus von Vereinbarungen von der Erstellung bis zur Ausführung und Verwaltung zu transformieren.

DocuSign Hauptmerkmale

Digitales Versenden, Unterzeichnen und Genehmigen von Dokumenten mit DocuSigns sicherer und rechtsverbindlicher eSignatur-Funktion, die auf jedem Gerät weltweit zugänglich ist

Automatisieren Sie den gesamten Vertragsmanagementprozess mit DocuSigns CLM, vom Entwurf bis zur Erneuerung, für verbesserte Effizienz und reduziertes Risiko

Generieren Sie automatisch genaue und konsistente Dokumente und nutzen Sie DocuSigns Analysen für Einblicke in Vertragsprozesse, um den Dokumenten-Workflow zu optimieren

DocuSign Einschränkungen

DocuSigns Offline-Fähigkeiten können manchmal begrenzt sein, was für Benutzer, die ohne Internetzugang mit Dokumenten arbeiten müssen, eine Herausforderung darstellt

DocuSign-Preise

Personal: $15/Monat für grundlegende E-Signatur-Bedürfnisse

$15/Monat für grundlegende E-Signatur-Bedürfnisse Standard: $45/Monat pro Benutzer für Teams

$45/Monat pro Benutzer für Teams Business Pro: $65/Monat pro Benutzer

$65/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

DocuSign-Bewertungen

G2: 4.5/5 (2,327 Bewertungen)

4.5/5 (2,327 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (517 Bewertungen)

5. Avokaado

via {\an8}Avokaado_ Avokaado CLM ist eine All-in-One-Software für den Dokumenten-Workflow, die Teams in verschiedenen Abteilungen in die Lage versetzt, Verträge einfach und effizient zu automatisieren, auszuhandeln, zu unterzeichnen und zu verwalten. Ziel ist es, die manuelle Arbeit zu eliminieren und Unternehmen in die Lage zu versetzen, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren, indem sie die Leistung der Workflow-Automatisierung in ihren Vertragsprozessen nutzen.

Avokaado beste Eigenschaften

Automatisieren Sie die Erstellung, Verhandlung und Verwaltung von Verträgen mit Avokaado CLM, um den Lebenszyklus zu beschleunigen und Compliance und Genauigkeit zu gewährleisten

Verbessern Sie mit Avokaado die Zusammenarbeit im Team bei Verträgen und sorgen Sie für eine reibungslose Kommunikation und einen reibungslosen Dokumenten-Workflow mit allen Beteiligten

Beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse mit den sicheren eSigning-Funktionen von Avokaado CLM, die elektronische Unterschriften von überall und zu jeder Zeit ermöglichen

Avokaado Einschränkungen

Für Benutzer, die mit kleinen Laptop-Bildschirmen arbeiten, kann es schwierig sein, den Text bei der Erstellung von Entwürfen zu lesen, vor allem, wenn Optionen auf der rechten Seite erscheinen und die Sicht auf das Haupttextfeld verdecken

Preise für Avokaado

Gratiskonto: Unbegrenzte Anzahl von Nutzern, bis zu fünf Dokumente/Monat

Unbegrenzte Anzahl von Nutzern, bis zu fünf Dokumente/Monat Privater Arbeitsbereich: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise On-Prem-Lösung: Benutzerdefinierte Preise

Avokaado-Bewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. FileHold

via G2 FileHold wurde entwickelt, um Dokumenten-Workflows zu rationalisieren und zu automatisieren und so einen sicheren und kontrollierten Zugriff auf Dokumente innerhalb eines Unternehmens zu gewährleisten. Maßgeschneidert für Unternehmen, die effiziente dokumentenmanagement-Workflow fileHold bietet verschiedene Funktionen zur Verbesserung der Dokumentensicherheit, Zugänglichkeit und Compliance.

Die besten Funktionen von FileHold

Verbessern Sie die Dokumentensicherheit und die Einhaltung von Vorschriften mit dem sicheren, kontrollierten Dokumentenzugriff von FileHold, der nur autorisierten Benutzern vorbehalten ist

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit anpassbaren Dokumenten-Workflows für die Überprüfung und Genehmigung von Dokumenten und automatisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse

Aufrechterhaltung der Produktivität durch jederzeitigen, ortsunabhängigen Dokumentenzugriff von jedem Gerät aus mit FileHold

FileHold Einschränkungen

Die Möglichkeiten der mobilen Anwendung von FileHold sind begrenzt

Die Komplexität der Konfiguration von Sicherheitsrollen und Berechtigungen kann entmutigend sein und zu Datensicherheitsrisiken führen, wenn sie nicht richtig verwaltet werden

FileHold Preise

Benutzerdefinierte Preise

FileHold-Bewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Kapitelra: 4.7/5 (45 Bewertungen)

7. CFlow

über CFlow CFlow ist eine no-code Dokumenten-Workflow-Plattform, die die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen operative Prozesse abwickeln. Sie macht Schluss mit herkömmlichen Papierformularen, E-Mails und Tabellenkalkulationen und führt eine Workflow-Automatisierung ein, die Effizienz und Produktivität verspricht.

CFlow beste Eigenschaften

Starten Sie die Workflow-Automatisierung mit der Cflow-Bibliothek von gebrauchsfertigen Dokumenten-Workflow-Vorlagen für verschiedene Abteilungen

Nahtlose Integration mit Tools von Drittanbietern über die einfache API-Integration von Cflow mit G Suite, Office 365 und mehr

Gewährleistung der Datensicherheit durch robuste Verschlüsselung und automatische Backups in kugelsicheren AWS-Rechenzentren

Ermöglichen Sie flexible Genehmigungen, so dass auch Nicht-Cflow-Benutzer Anfragen genehmigen können, was den Nutzen erhöht

CFlow-Einschränkungen

Es gab Fälle, in denen die Leistung bei der Übertragung großer Datenmengen langsam war,

CFlow-Preise

Happy Plan: $12/Monat pro Nutzer bei mindestens 10 Nutzern

$12/Monat pro Nutzer bei mindestens 10 Nutzern Joy Plan: 16 $/Monat pro Nutzer bei mindestens 10 Nutzern

16 $/Monat pro Nutzer bei mindestens 10 Nutzern Bliss Plan: $22/Monat pro Nutzer bei mindestens 10 Nutzern

CFlow-Bewertungen

G2: 5.0/5 (53 Bewertungen)

5.0/5 (53 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Docsumo

via Docsumo Docsumo ist eine Dokumenten-Workflow-Software, die darauf zugeschnitten ist, Daten aus unstrukturierten Dokumenten effizient und präzise zu extrahieren.

Docsumo zielt darauf ab, den Dokumenten-Workflow für Branchen wie Finanzen, Versicherungen, Immobilien und Kreditwesen zu transformieren und bietet eine Reihe von Funktionen, die den manuellen Aufwand minimieren und die Datengenauigkeit maximieren.

Docusumo-Funktionen

Nutzen Sie Docsumos vorbereitete APIs für den sofortigen Einsatz auf Dokumenten wie Rechnungen und Ausweisen

Verbessern Sie die Genauigkeit der Datenextraktion mit Docsumo's maschinellem Lernen, das von jedem Dokument lernt

Extrahieren Sie effizient Daten aus komplexen Dokumententabellen mit Table Vision

Bewertung der Datenzuverlässigkeit mit Docsumos Konfidenzwerten für die Datengenauigkeit

Docusumo Einschränkungen

Die anfängliche Einrichtung und das Training von Modellen kann länger dauern als erwartet, insbesondere bei Dokumenten mit großer Varianz

Docusumo Preise

Wachstumsplan: Beginnt bei $500/Monat

Beginnt bei $500/Monat Business Plan: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

Docusumo-Bewertungen

G2: 4.7/5 (46 Bewertungen)

4.7/5 (46 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Document Logistix

via Document Logistix Document Logistix bietet lösungen für das Dokumentenmanagement zur Rationalisierung und Automatisierung von Dokumenten-Workflow-Prozessen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Kreditorenbuchhaltung, Personalwesen, Beschaffung und mehr. Die Lösungen sind flexibel und können vor Ort, in der Cloud oder als SaaS implementiert werden, um den individuellen Anforderungen verschiedener Unternehmen gerecht zu werden.

Die besten Eigenschaften von Document Logistix

Automatisieren Sie Front- und Back-Office-Abläufe mit umfassenden Dokumenten-Workflow-Lösungen für die digitale Transformation von Dokumenten

Zugriff auf branchenspezifische Anwendungen für Logistik, Bildung, Fertigung und mehr, um die besonderen Herausforderungen der Branche zu meistern

Steigerung der Effizienz durch Integrationsfunktionen für Altsysteme und führende Dokumenten-Workflow-Lösungen ohne Unterbrechung des bestehenden Dokumenten-Workflows

Document Logistix Einschränkungen

Document Logistix verfügt nicht über einen umfassenden technischen Support und Schulungsdienste, was einen Mangel an Kundenzufriedenheit und kontinuierlichem Lernen hervorruft

Dokument Logistix Preise

Benutzerdefinierte Preise

Dokument Logistix Bewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Revver

via Business Review Revver, ehemals eFileCabinet, verwandelt Dokumentenmanagementsysteme von einer komplexen Aufgabe in eine einfache Aktivität für Wachstum und positive Auswirkungen. Diese innovative Plattform bietet eine umfassende Suite von Tools zur Digitalisierung, Automatisierung und Optimierung von dokumentenabhängigen Prozessen, die bessere Arbeitspraktiken und die Rationalisierung von Geschäftsabläufen in verschiedenen Branchen fördern.

Die besten Eigenschaften von Revver

Automatisieren Sie die Speicherung und Organisation von Dokumenten, um das Chaos von Inhalten mit Revver zu beenden

Garantiert sofortiges Auffinden von Dokumenten und reduziert die Suchzeit erheblich

Beschleunigen Sie Ihren Dokumenten-Workflow mit eSignatur und kollaborativen Tools für nahtlosen Dokumentenaustausch

Steigern Sie die Effizienz und minimieren Sie menschliche Fehler durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen und sich wiederholenden Aufgaben

Gewährleisten Sie den Schutz von Dokumenten mit banküblicher Sicherheit und umfassenden Governance-Funktionen

Revver-Einschränkungen

Einige Benutzer haben den Wunsch nach besser zugänglichen Schulungsressourcen geäußert, um die Funktionen des Programms voll nutzen zu können

Preise von Revver

Benutzerdefinierte Preise

Revver-Bewertungen

G2: 4.3/5 (355 Bewertungen)

4.3/5 (355 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Empower Your Documents, Elevate Your Business with ClickUp

Die Untersuchung der Optionen für Dokumenten-Workflow-Software zeigt, wie wichtig es ist, eine Lösung zu wählen, die:

Geschäftsdokumente effizient verwaltet

Arbeitsabläufe durch einen automatisierten Dokumenten-Workflow rationalisiert

Die Wahl der richtigen Dokumenten-Workflow-Software kann Ihre Geschäftsabläufe von Chaos in Effizienz verwandeln. Während jede Plattform einzigartige Funktionen bietet, zeichnet sich ClickUp als die beste Dokumenten-Workflow-Software durch seine Fähigkeit aus, Papierdokumente in ein digitalisiertes, leicht verwaltbares Format umzuwandeln.

Mit seinen vielseitigen ClikUp Docs, anpassbaren Vorlagen und robusten Integrationen vereinfacht ClickUp das Dokumentenmanagementsystem und verbessert die Zusammenarbeit und Produktivität. Die KI-gestützten Tools optimieren Ihren Dokumenten-Workflow und sorgen dafür, dass Ihr Team Aufgaben präzise und schnell erledigt.

Für Unternehmen, die bereit sind, ihren Dokumenten-Workflow zu verbessern, ist die innovative Plattform von ClickUp der nächste Schritt zur Förderung von Innovation und Wachstum. Kostenlos anmelden und machen Sie sich auf den Weg zur operativen Exzellenz.