Analyse des Projektumfelds: Konzept, Faktoren und Tipps zum Umgang mit Unsicherheiten im Projektmanagement

Ein Produkt oder eine Dienstleistung auf den Markt zu bringen, ist wie ein actiongeladenes Abenteuerspiel. Man bewegt sich in einer weitgehend unvorhersehbaren Umgebung - und man kann nur gewinnen, wenn man darauf vorbereitet ist, die Hindernisse zu überwinden, die an jeder Ecke warten. 🤺

Heute muss ein Projektmanager einen endlosen Strom von Umweltunsicherheiten einplanen, die sich auf das Projektergebnis auswirken können. Von Budgetüberschreitungen über unzureichende Personalressourcen bis hin zu Marktschwankungen gibt es zahlreiche Elemente, die sich erheblich auf die Planung und Durchführung eines Projekts auswirken.

Hier kommt die Projektumweltanalyse ins Spiel, die Ihnen dabei hilft, alle Faktoren und potenziellen Risiken zu erfassen, die mit der Durchführung eines Projekts verbunden sind. Mit dem richtigen Ansatz sind Sie nicht nur auf die alltäglichen Projekthindernisse vorbereitet, sondern können auch den operativen Stress reduzieren und die Erfahrungen aller Beteiligten verbessern.

In diesem Artikel befassen wir uns mit der Projektumgebung und ihrer Rolle bei projektleitung . Wir werden auch behandeln:

Faktoren der Projektumgebung, die einen Projektplan beeinflussen können

Auswirkungen des Projektumfelds in den verschiedenen Phasen des Projektlebenszyklus

Tipps und Strategien zur Analyse und Optimierung Ihrer Projektumgebung

Was ist eine Projektumgebung?

Wir alle wissen, was Umgebung im allgemeinen Sinne bedeutet - sie besteht aus allem, einschließlich Menschen, Natur und Politik, die uns entweder erhalten oder unser Überleben bedrohen. In ähnlicher Weise existieren Projekte in einem Umfeld, das aus Komponenten wie Projektbeteiligten, Wettbewerbern und Technologie besteht und ein komplexes Netzwerk bildet, das bestimmt, wie gut ein Projekt gedeiht.

Per Definition bezeichnet das Projektumfeld den kollektiven Einfluss aller Faktoren, die sich auf den Projekterfolg auswirken können:

Direkt oder indirekt

In negativer oder positiver Weise

Quantifizierbar oder nicht

Im Bereich des Projektmanagements spielt die Untersuchung des Projektumfelds eine entscheidende Rolle bei verschiedenen Entscheidungsprozessen, wie z.B.:

Abgleich der strategischen Ziele eines Projekts mit den Unternehmenszielen

Budgetierung und Ressourcenzuweisung

Anpassung der kurzfristigen Projektpläne an die Marktbedingungen

Planung der Arbeits- und Versorgungslogistik auf der Grundlage der örtlichen Gegebenheiten

Wichtige Faktoren des Projektumfelds: Intern und extern

Es ist wichtig, eine Struktur zu haben, während Sie Ihre Projektumfeldfaktoren abbilden. Im Allgemeinen können Sie sie in die folgenden zwei Kategorien einteilen:

Interne Faktoren: Interne Projektumgebungsfaktoren bestehen aus Elementen, die innerhalb Ihrer Organisation angesiedelt sind und größtenteils in Ihrem unmittelbaren Einflussbereich liegen. Beispiele hierfür sind Ihre Mitarbeiter, die Teamdynamik undprojektmanagementsoftware die Sie leicht durch interne Richtlinien oder Entscheidungen beeinflussen können Externe Faktoren: Externe Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, die aber das Projektergebnis beeinflussen können. Zum Beispiel eine Änderung der politischen Machtverhältnisse oder der gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land

Im Folgenden werden die internen und externen Faktoren des Projektumfelds im Detail erläutert. 👇

Analyse interner Faktoren

Berücksichtigen Sie diese vier internen Faktoren, die alle Projektumgebungen beeinflussen, unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind:

1. Mitglieder des Projektteams

Die Humanressourcen sind Ihre wichtigsten internen Stakeholder und haben einen direkten Einfluss auf die Qualität eines internen Projektumfelds.

Als Projektmanager ist es Ihre Aufgabe, die Produktivität, die Fähigkeiten, das Engagement und die Leistung jedes einzelnen Projektmitarbeiters zu überwachen und auf Störfaktoren zu achten, die das Projekt verlangsamen können, wie z. B.:

Ein konfliktanfälliges Projektteam

Nichtverfügbarkeit von Schlüsselpersonen während des Projekts

Bonus: Nutzen Sie die ClickUp Team Management Plan Vorlage zur Verwaltung und Organisation Ihrer Personalressourcen für jedes Projekt. Sie enthält voreingestellte Checklisten zur Überwachung der allgemeinen Teamgesundheit und zur Planung messbarer Verbesserungen, die auf Ihr Projektumfeld zugeschnitten sind.

2. Technologie und Software

Sowohl im kleinen Maßstab als auch unternehmensprojekte beinhalten viele komplexe Aktivitäten, die den Einsatz von Technologie erfordern. Die Software und die Tools, die Sie zur Ausführung dieser Aktivitäten verwenden, beeinflussen Ihre Projektumgebung.

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Technologie Ihres Projekts die Produktivität des Teams entweder maximieren oder erheblich verringern kann. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie das richtige Produkt auswählen, nachdem Sie Ihren Business Case und den Projektumfang gründlich geprüft haben, lieferanforderungen und Teamfähigkeit. 🦸

3. Vermögenswerte und Ressourcen

Alle Vermögenswerte und Ressourcen, die Sie für das Projekt einsetzen, tragen auch zu dessen Umwelt bei. Dazu gehören kurz- und langfristige Vermögenswerte wie die Infrastruktur Ihres Arbeitsbereichs, Anlagen und Maschinen, Rohstoffe usw. Sie sollten deren Nutzbarkeit, Verfügbarkeit und Einschränkungen bei der Planung berücksichtigen projektplanung .

4. Organisationskultur und -struktur

Die Struktur und Kultur Ihrer Organisation wirken sich auch auf das interne Projektmanagementumfeld aus. So kann zum Beispiel eine reine Top-Down-Organisationsstruktur mit wenig bis gar keiner Autonomie zu einer unflexiblen arbeitskultur die sich direkt auf Aspekte wie:

Arbeitsmoral und Kreativität des Teams

Prozesseffizienz und Projektfristen

Standards für ein Qualitätsprodukt oder eine Dienstleistung

Tipp: Die Analyse der Organisationskultur ist eine schwierige Aufgabe, denn sie erfordert die Untersuchung nicht greifbarer Aspekte wie gemeinsamer Teamwerte und vorrangiger Initiativen.

Analyse externer Faktoren

Ihr externes Projektumfeld kann je nach Branche sehr unterschiedlich sein. Die Aufgabe des Projektmanagers besteht darin, das externe Umfeld zu untersuchen und Strategien zu entwickeln, um potenzielle Risiken zu bewältigen oder Chancen zu nutzen.

Einige allgemeine Faktoren, die Sie berücksichtigen können, sind:

1. Bedingungen auf dem Verbrauchermarkt und das Wettbewerbsumfeld

Die einflussreichsten externen Akteure in jedem Projektumfeld sind die Endverbraucher. Sie müssen Veränderungen in deren Anforderungen beobachten, die die Nachfrage nach Ihrem Produkt erheblich verändern oder sogar ausschalten können.

In ähnlicher Weise werden die Schritte Ihrer Konkurrenten Ihr Projektumfeld beeinflussen. Halten Sie Ausschau nach Entwicklungen, die sich auf Ihre Rentabilität auswirken können, wie z. B.:

Senkung der Marktzutrittsschranken und steigende Anzahl von Wettbewerbern

Markteinführung eines höherwertigen Produkts

Aggressive Marketing- und Preistaktiken

2. Wirtschaftliches Umfeld

Das wirtschaftliche Umfeld ist kein großer Teil der terminologie des Projektmanagements aber ihr Einfluss auf das Projektumfeld kann tiefgreifend sein. Makroökonomische Bedingungen wie Inflation, Rezession und Änderungen in der Steuerpolitik beeinflussen die Kaufkraft der Kunden und das Nachfrageverhalten

Darüber hinaus kann ein Projekt auch aufgrund von Veränderungen in der Wirtschaft der Liefer- oder Vertriebskette Rückschläge erleiden, die die Verhandlungsposition von Lieferanten und Käufern verändern.

3. Regulatorisches und politisches Umfeld

Das politische Umfeld umfasst die Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen, die von der Regierung auferlegt werden und die Ihre Compliance-Arbeitsabläufe intensivieren, die Liefer- und Vertriebsketten stören oder höhere Lohnzahlungen erforderlich machen können. Die Auswirkungen des politischen Umfelds sind im Gesundheitswesen, in der Immobilienbranche und im Finanzsektor am deutlichsten.

4. Technologisches Umfeld

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Technologie in den meisten Branchen zu einem wichtigen Störfaktor entwickelt. Neue und verbesserte Technologien machen bestehende Produkte oft überflüssig oder bieten effizientere Möglichkeiten zur Optimierung von Projektaufgaben.

Tipp: Versuchen Sie den ClickUp-Vorlage für die Analyse des Technologiebedarfs zur Visualisierung des aktuellen und zukünftigen Technologiebedarfs Ihres Projektteams durch übersichtliche Listen- und Tafelansichten.

5. Physisches, kulturelles und soziales Umfeld

Die physische, soziale und kulturelle Umwelt umfasst Faktoren, die sich aus der lokalen Ökologie ableiten lassen und sich auf folgende Bereiche auswirken projektdurchführung . Die physische Umgebung Ihres Projekts kann zum Beispiel feuchte Witterungsbedingungen mit sich bringen, die die Haltbarkeit Ihrer Rohstoffe verringern, während das soziale Umfeld der Region es schwierig macht, Arbeiter zu finden, die bereit sind, Überstunden zu machen.

Wie sollte ein Projektmanager das Projektumfeld analysieren?

Die Untersuchung des Projektumfelds ist für jeden Projektmanager unerlässlich, aber es herrscht eine gewisse Unsicherheit darüber, wo man anfangen soll. Wir haben im Folgenden fünf Methoden zur Analyse des Projektumfelds herausgegriffen - Sie können eine Kombination aus einer oder mehreren Optionen für Ihre Analyse verwenden:

1. SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse (auch Situationsanalyse genannt) ist die gängigste Methode, um den Einfluss aller internen und externen Faktoren in Ihrem Projektumfeld zu ermitteln. Die Idee ist, diese Faktoren in vier Kategorien zu klassifizieren: SStärken, WSchwächen, OChancen, und TRisiken.

Alles wird dann in einer Liste oder einer Matrix dargestellt, damit Sie es schnell erfassen können.

Führen Sie mit den ClickUp-Vorlagen und Whiteboards eine umsetzbare SWOT-Analyse durch

Der einfachste Weg, diese Analyse durchzuführen, ist die Verwendung einer SWOT-Analyse-Vorlage. Sie ermöglicht es Ihnen, ein Brainstorming mit Ihren Teams durchzuführen und verschiedene Faktoren des Projektumfelds sowie deren Auswirkungen aufzulisten. Visualisieren Sie die Faktoren in Tabellenansichten oder Whiteboards und nutzen Sie die Daten, um umsetzbare Pläne zu erstellen.

2. PESTLE-Analyse

Wenn Sie eine detailliertere Analyse Ihres externen Projektumfelds wünschen, sollten Sie sich für die PESTLE-Analyse entscheiden. Sie konzentriert sich ausschließlich auf sechs externe Faktoren, die Ihr Projekt beeinflussen können:

Politische Ewirtschaftlich Ssoziokulturell Technologisch Ljuristisch EUmweltschutz

Führen Sie unmittelbar vor Projektbeginn eine PESTLE-Analyse durch, um eine solide Vorstellung vom Ökosystem der Branche zu erhalten.

Einem integrierten Leitfaden für den Einstieg

Benutzerdefinierte Felder zur Gruppierung von Mikroelementen und Faktoren und zur Aufzeichnung der Beschreibung und Bewertung für jedes Element

Listen- und Brettansichten zur Visualisierung von Faktoren

Entdecken Sie das ClickUp PESTLE Analysis Template als wertvolles Werkzeug, um Verluste zu antizipieren, Risiken vorzubeugen und Geschäftsmöglichkeiten zu verstehen

3. Porter's Five Forces Analyse Erstmals 1979 eingeführt von

Harvard Business School Professor Michael Porter diese populäre Methode untersucht den Einfluss der fünf Wettbewerbskräfte in jedem Markt, nämlich:

Rivalität zwischen bestehenden Wettbewerbern Bedrohung durch neue Marktteilnehmer Macht der Anbieter in Bezug auf Preisverhandlungen und Abschlüsse Nachfragemacht in Bezug auf Preis, Nachfrage und Loyalitätspotenzial Verfügbarkeit von Substituten, die die Rentabilität beeinflussen können

Wenn Sie eine Hilfestellung benötigen, können Sie eine Porter's 5 Forces Vorlage verwenden, um diese Analyse durchzuführen. Es handelt sich um eine Whiteboard-Vorlage, die es Ihnen ermöglicht, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Wettbewerbskräften auf einer farbkodierten visuellen Karte zu verstehen.

Für Unternehmen, die ein besseres Verständnis der Branche und die Formulierung wirkungsvoller Strategien anstreben, erweist sich diese benutzerfreundliche und dynamische Vorlage als unschätzbarer Vorteil

4. Stakeholder-Analyse

Zu den Projektstakeholdern gehören Ihre Mitarbeiter, Kunden, Manager, Produkteigentümer, Lieferanten usw. - im Grunde jeder, der ein Interesse an dem Projekt hat und das Projektumfeld durch seine Entscheidungen und Handlungen beeinflussen kann. Bei der Stakeholder-Analyse müssen Sie Ihre Stakeholder nach dem Einfluss, den sie auf Ihr Projekt haben, ordnen.

Um diese Analyse durchzuführen, verwenden Sie eine Stakeholder-Analyse-Vorlage. Sie bietet einen hochgradig technischen und farbkodierten Überblick über die wichtigsten externen und internen Stakeholder und deren Einfluss in den verschiedenen Projektphasen. Sie können die Maßnahmen, die Sie ergreifen müssen, um jeden Projektstakeholder zu unterstützen, auf der Vorlage selbst protokollieren.

Mit der Stakeholder-Analyse-Vorlage von ClickUp können Sie die Rolle, die Auswirkungen, den Einfluss und die Aktionen Ihrer Projekt-Stakeholder erfassen

5. Analyse der Wettbewerber

Die Konkurrenzanalyse ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre Konkurrenten und deren potenziellen Einfluss auf Ihre Preisgestaltung, Marketingstrategien und Produktentwicklung zu konzentrieren. Je nach Branche oder Marktnische können Sie sich mit einem bestimmten Mitbewerber befassen, seine Organisationsstruktur und Umwelteinflüsse analysieren und seine Entscheidungen verstehen.

Es gibt verschiedene Vorlagen für Wettbewerberanalysen für verschiedene Geschäftsfälle. Zum Beispiel kann eine Vorlage für Wettbewerbsanalyse und Preisgestaltung es Ihnen ermöglichen, Rabatte und Angebote von Mitbewerbern zu überwachen, damit Sie rechtzeitig mit angepassten Preisen reagieren können.

Einfaches Dokumentieren und Detaillieren der Preisgestaltung in Ihrer Branche für sezierbare Wettbewerbsdaten

Wie sich Faktoren der Projektumgebung auf den Projektmanagement-Lebenszyklus auswirken

Ein häufiges Missverständnis von Projektmanagern ist, dass die Analyse des Projektumfelds etwas ist, was wir zu Beginn eines Projekts machen. In Wirklichkeit wirken sich die Faktoren der Projektumgebung auf alle Phasen des fünf Phasen im Lebenszyklus des Projektmanagements . Lassen Sie uns erkunden, wie:

Stufe 1: Initiierung

In dieser Phase ist das Projektumfeld begrenzt. Es besteht aus den Mitgliedern Ihres Projektteams und dem Zielmarkt. Das Ziel ist es eine Machbarkeitsstudie durchzuführen um an der konzeptionellen Entwicklung und der Durchführbarkeit des Projekts zu arbeiten.

Phase 2: Planung

In dieser Phase umfasst das Projektumfeld die Leitung und die Projektteams, die an der Planung, Terminplanung, Budgetierung, technischen Investitionen und Ressourcenzuweisung beteiligt sind. Sie müssen betriebliche Faktoren wie Lieferanten und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften berücksichtigen, risiken erkennen und erstellen eine minderungsstrategie . 🛡️

Phase 3: Ausführung

Inzwischen ist die Projektumgebung recht komplex geworden, da sie mehrere Beteiligte, Vermögenswerte, Ressourcen und Technologien umfasst, die Sie für das Projekt einsetzen. Ihr wachsende Teams bleiben einer der wichtigsten Umweltfaktoren, und Sie sollten detaillierte tägliche Arbeitsabläufe und Kommunikationspläne ausarbeiten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Phase 4: Überwachung

Diese Phase läuft parallel zur Ausführungsphase. Hier überwacht der Projektmanager aktiv die in der Planungsphase als Risiken identifizierten Faktoren des Projektumfelds, bemüht sich um die Eindämmung der schädlichen Einflüsse und passt die projektplan falls erforderlich.

Phase 5: Schließung

Sobald das Projekt abgeschlossen und an den Kunden oder den Markt geliefert ist, werden die Endverbraucher zu den dominierenden Akteuren im Projektumfeld. Ihre Aufgabe besteht darin, die Projektleistung zu analysieren, Retrospektiven durchzuführen und die Erkenntnisse für künftige Projekte zu notieren. ✍️

Faktoren der Projektumgebung während des gesamten Projektlebenszyklus: Ein Beispiel

Nehmen wir an, ein software-Entwicklung firma hat ein neues Projekt zu bauen software für die Patientenverwaltung für eine wachsende Krankenhauskette. Im Folgenden wird dargestellt, wie sich die Projektumgebung in jeder Phase entwickelt:

Initiation: Das interne Umfeld umfasst in dieser Phase das Kernentwicklungsteam und Kundenvertreter. Das externe Umfeld wird mit den Bedürfnissen der Patienten und des Krankenhauspersonals, neuen Trends im Krankenhausmanagement und gesetzlichen Anforderungen umrissen - diese Faktoren müssen auch in den übrigen Phasen berücksichtigt werden

Das interne Umfeld umfasst in dieser Phase das Kernentwicklungsteam und Kundenvertreter. Das externe Umfeld wird mit den Bedürfnissen der Patienten und des Krankenhauspersonals, neuen Trends im Krankenhausmanagement und gesetzlichen Anforderungen umrissen - diese Faktoren müssen auch in den übrigen Phasen berücksichtigt werden Projektplanung: Jetzt werden Planungsdokumente und -ressourcen wie Softwareentwicklungsbibliotheken, Verträge, Budgets und Berater in den Mix eingeführt

Jetzt werden Planungsdokumente und -ressourcen wie Softwareentwicklungsbibliotheken, Verträge, Budgets und Berater in den Mix eingeführt Ausführung und Überwachung: Die Projektumgebung wird nun erweitert und umfasst mehrcode-Editoren und verbesserte Serversoftware, während das interne Projektmanagementsystem den Fortschritt und die Risiken überwacht

Die Projektumgebung wird nun erweitert und umfasst mehrcode-Editoren und verbesserte Serversoftware, während das interne Projektmanagementsystem den Fortschritt und die Risiken überwacht Abschluss: Die Software ist jetzt fertig, und die Entwickler führen eine Demo für die Kunden durch. Das Krankenhauspersonal wird das Produkt verwenden und seine Erfahrungen mitteilen, möglicherweise im Vergleich zu Konkurrenzprodukten ✌️

Herausforderungen im Projektumfeld und wie ClickUp hilft, sie zu bewältigen

Es gibt drei zentrale Herausforderungen, denen man sich beim Management einer Projektumgebung stellen muss:

Komplexität des Umfelds: Selbst die besten Projektmanager finden es schwierig, sich in den vielfältigen Faktoren des Projektumfelds zurechtzufinden. Es besteht immer die Möglichkeit, dass man etwas übersieht Sich ständig verändernde Umweltfaktoren: Die Faktoren des Projektumfelds entwickeln sich ständig weiter, und das gilt auch für ihre Auswirkungen. Es ist jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe, alles regelmäßig zu überwachen, und anfällig für Probleme wie Informationsüberflutung Probleme mit der Datenorganisation: Die regelmäßige Überwachung von Projektumgebungsfaktoren erzeugt eine große Menge an Daten, die oft verstreut und schwierig zu verarbeiten sind

Beachten Sie, dass diese Probleme weit verbreitet sind als Herausforderungen in jedem Projektmanagement-Umfeld, und Sie können sie leicht mit einer gut ausgestatteten Projektmanagement-Software meistern.

In den folgenden Abschnitten stellen wir Ihnen einige praktische Funktionen vor, die entwickelt wurden, um Projektumgebungen mit Leichtigkeit zu rationalisieren und zu überwachen.

1. Verwalten Sie komplexe Projektumgebungen mit den Visualisierungswerkzeugen von ClickUp

Der beste Weg, eine komplexe Projektumgebung zu managen, ist eine angemessene Visualisierung ihrer Faktoren und deren Verbindung zu Ihren Prozessen. Glücklicherweise hilft Ihnen ClickUp mit seinen Visualisierungswerkzeugen dabei, den Sinn des Ganzen zu erkennen.

Für den Anfang können Sie Abhängigkeiten verwenden, um die Beziehungen zwischen externen und internen Projektkomponenten und miteinander verbundenen Aufgaben zu verfolgen, z. B. die Verknüpfung der Lieferzeiten Ihres Lieferanten mit Ihrem Produktionszeitplan. Das Verfahren ist einfach. Sie müssen lediglich eine Aufgabe erstellen und eine der folgenden Optionen aktivieren:

Wenn die Aufgabe auf die Fertigstellung anderer Aufgaben warten muss, fügen Sie eine Warteabhängigkeit hinzu

hinzu Fügen Sie eine Blockierabhängigkeit für Aufgaben hinzu, die vor anderen Aufgaben abgeschlossen werden müssen

Darüber hinaus können Sie die Projektabläufe und Abhängigkeiten über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg in einer Gantt-Diagramm-Ansicht visualisieren. Sie ermöglicht es Ihnen, eine Projektbasislinie mit einem flexiblen Zeitplan zu erstellen. Sie können Abweichungen aufgrund von Störfaktoren untersuchen und Ihren Zeitplan entsprechend anpassen.

Projekte planen, Abhängigkeiten verwalten und Aufgaben priorisieren mit der Gantt-Ansicht in ClickUp

Für Faktoren mit komplexeren Beziehungen, visualisieren Sie diese auf digitalen Whiteboards und laden Sie Ihr Team zum Brainstorming von Lösungen ein. Diese digitale Whiteboard-Funktion bietet eine unendliche Leinwand mit Zeichenwerkzeugen, Verbindungselementen und Haftnotizen, um komplexe Aufgabenabläufe zu skizzieren und bei Bedarf alternative Strategien zu planen.

Nutzen Sie die kreative Kraft der Whiteboards von ClickUp, um Ideen in Aktionen zu verwandeln

2. Verfolgen Sie dynamische Projektfaktoren mit ClickUp Goals und Dashboards

Wenn sich die Faktoren Ihrer Projektumgebung wie bewegliche Ziele anfühlen, ist die einzige Lösung, um den Überblick zu behalten, eine sorgfältige Überwachung dieser Faktoren.

Sie können jetzt Ihre Projektumgebungsfaktoren in Echtzeit verfolgen, indem Sie messbare Ziele festlegen. Legen Sie messbare Ziele für ideale Mitarbeiter- und Projektleistungskennzahlen fest - jetzt müssen Sie nur noch Veränderungen überwachen, um festzustellen, ob ein Element der Projektumgebung aus dem Ruder läuft. Sie können auch Kennzahlen für Standardfaktoren des Projektmanagements festlegen, wie z. B. die erwarteten Arbeitsstunden der Mitarbeiter und die Langlebigkeit der Ausrüstung, und Schwankungen überwachen.

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Ziels mit verschiedenen Ansichten auf ClickUp

Wenn das Projekt beispielsweise sein ursprüngliches Umsatzziel nicht erreicht, können Sie proaktiv eine eingehende Markt- oder Konkurrenzanalyse durchführen. Auf diese Weise können Sie die Umweltfaktoren ermitteln, die zu dieser Abweichung geführt haben.

Wenn Sie sich Sorgen über die Informationsflut machen, die durch die Verfolgung mehrerer Ziele entsteht, können Sie alle Ihre Kennzahlen an einem Ort mit Dashboards verfolgen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard, indem Sie Karten, Diagramme, Liniendiagramme und Kuchendiagramme hinzufügen, die Ihre ausgewählten Daten in Echtzeit verfolgen.

Verschaffen Sie sich mit anpassbaren ClickUp Dashboards einen Überblick über Ihre Arbeit

3. Organisieren Sie Projektdaten strukturiert

In Anbetracht des großen Umfangs der Elemente, aus denen ein Projekt besteht, benötigen Sie eine Einrichtung, um Projektdaten strukturiert zu erfassen und zu speichern.

Glücklicherweise kann Projektmanagement-Software auch hier helfen, dank Datenverwaltungsfunktionen wie:

Dokumentation zur Erfassung von Informationen über Projektumfeldfaktoren wie Vorschriften, neue Trends, Projektbeteiligte und Wettbewerbsstrategien

Aufgabenverwaltung zur Organisation Ihrer Arbeitsabläufe - leicht durchsuchbar nach Zuweisern und Aufgaben-Tags

Kommunikationstools zur Organisation und Rationalisierung der Kommunikation mit Mitarbeitern und dem oberen Management

Erstellen Sie spezielle Projektarbeitsbereiche, um alle Projektdaten an einem Ort zu speichern und leicht abrufen und bearbeiten zu können. Außerdem können Sie diese Daten weiter analysieren mit:

KI-Assistenten: die als neuronales Netz fungieren und die Dokumente, Aufgaben und Personen eines Projekts verbinden

Verschiedene Ansichten: Diese Funktion ermöglicht es, dieselben Daten aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Wechseln Sie zwischen verschiedenen Ansichten, darunter Listen-, Tabellen-, Zeitleisten- und Kalenderansichten

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgabenautomatisierungen zu verwalten

Bonus: Nutzen Sie die ClickUp-Projektmanagement-Vorlagen

ClickUp bietet 1.000+ Aufgaben- und projektmanagement-Vorlagen über alle Anwendungsfälle hinweg. Besuchen Sie die Vorlagengalerie um einzigartige Vorlagen zur Erfassung spezifischer Projektumgebungsfaktoren zu entdecken.

Wenn Sie ein Projektmanager sind, empfehlen wir jedoch die Verwendung einer Projektmanagement-Vorlage, um ein robustes Kontrollpanel für Ihr Projekt einzurichten, selbst in den schwierigsten Umgebungen.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihr Projekt von Anfang bis Ende zu leiten. Verwenden Sie die integrierten:

Docs-Ansicht zum Auffinden Ihrer Projektdokumente

Gantt-Ansicht zur Visualisierung von Abhängigkeiten

Listenansicht der Aufgaben, sortiert nach Status oder anderen Parametern

Mit der Projektmanagement-Portfolio-Vorlage können Sie auf einfache Weise den Überblick über Projekte in allen Abteilungen und Programmen behalten und deren Zustand und Fortschritt überwachen.

Erfolgreiches Projektmanagement und Projektumfeldanalyse mit ClickUp

A projektmanagement-Tool wie ClickUp kann Ihrem Projekt in jeder Situation zum Erfolg verhelfen. Mit Funktionen zur Überwachung von Projektumgebungsfaktoren, zur Planung von Arbeitsabläufen und zum Brainstorming von Risikostrategien müssen Sie nicht mehr gegen den Strom schwimmen, um Ihre gewünschten Ergebnisse zu erzielen!

Beginnen Sie, Ihre Projektumgebung proaktiv zu verwalten.