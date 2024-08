Stärkere Teams aufbauen: Ihr Leitfaden für die Phasen der Teamentwicklung

Der Aufbau eines guten Teams ist kein Spiel, auch wenn es dem Zusammensetzen eines Puzzles ähneln mag. 🧩

Sie müssen die Talente und Fähigkeiten der Menschen sorgfältig prüfen und Ihre Zeit, Führungsqualitäten, Überzeugungskraft und organisatorischen Ressourcen einsetzen, um Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund für eine gemeinsame Sache zu vereinen. Nur dann können Sie ein Kollektiv bilden, das die gewünschten Ziele erreichen kann.

Doch damit ist der Kampf noch nicht zu Ende! Sobald Sie Ihr Team zusammengestellt haben, müssen Sie es von einer Gruppe von Einzelpersonen zu einer hochproduktiven und kohäsiven Einheit entwickeln.

In diesem Artikel lernen wir die fünf Phasen der Teamentwicklung kennen und erfahren, wie man sie bewältigt, um leistungsstarke Teams zu bilden, die ihre Aufgabe erfüllen. Doch zuvor wollen wir einen kurzen Blick darauf werfen, was Teamentwicklung eigentlich ist.

Was ist Teamentwicklung?

So wie wir verschiedene Wachstumsphasen durchlaufen, von der Kindheit über die Teenagerjahre bis zum Erwachsenenalter, durchlaufen auch Teams einen langen Entwicklungsprozess, der in mehrere Phasen unterteilt werden kann.

Wenn Sie ein Team leiten und das Beste aus jedem Teammitglied herausholen wollen, ist es wichtig, diesen Entwicklungsprozess vollständig zu verstehen, so wie es für Eltern wichtig ist, den Entwicklungsweg ihres Kindes vollständig zu verstehen. Das Konzept der Teamentwicklungsphasen bietet dafür einen perfekten Rahmen.

5 Stufen der Teamentwicklung

Über: Teamhood Die fünf Phasen der Teamentwicklung wurden erstmals 1965 von dem amerikanischen Psychologen Bruce Tuckman definiert. In einem Aufsatz mit dem Titel Entwicklungssequenzen in Kleingruppen , Tuckman erklärte, wie kleine Teams ihren Lebenszyklus in der Gründungsphase beginnen und in der Vertagungsphase beenden. Das Verständnis dieser Phasen und Ihrer Rolle als Leiter oder Mitglied in jeder dieser Phasen ist entscheidend für den Erfolg Ihrer gemeinsamen Bemühungen. Schauen wir uns diese Phasen im Detail an.

Phase 1: Bildung von

Wenn sich Ihre Teammitglieder zum ersten Mal an einen Tisch setzen, gibt es in der Regel wenig bis gar keine Verbindung zwischen ihnen. Selbst wenn sich einige von früher kennen, gibt es kaum Einblicke in die Arbeitsweise der anderen arbeitsstile oder Herangehensweisen an das Projekt. Kurz gesagt, die Grundlage für die Arbeitsbeziehung Ihres Teams nimmt Gestalt an; deshalb wird diese Phase auch als teambildung oder Bildungsphase. 🧱

Aber gleichzeitig herrscht in dieser Phase eine große Begeisterung unter den Teammitgliedern. Sie freuen sich darauf, etwas Neues anzufangen und mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten. Dieser Enthusiasmus kann sich als Neugierde oder Angst äußern, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht so talentiert sind wie einige ihrer Teammitglieder.

Die Rolle des Teamleiters

Als Teamleiter besteht Ihre Aufgabe in dieser ersten Phase der Teamentwicklung darin, dafür zu sorgen, dass jeder mit seinen Rollen und Verantwortlichkeiten sowie denen seiner Teammitglieder vertraut ist. Ein kristallklares Verständnis dieser Aspekte wird Wunder bewirken für zusammenarbeit im Team und Gruppenentwicklung. 💁

Es liegt auch in Ihrer Verantwortung, auf alle Fragen einzugehen, die sich aus der Neugier Ihrer Teammitglieder ergeben könnten. Darüber hinaus müssen Sie ihnen Leistungsängste nehmen, indem Sie sie wissen lassen, dass sie nur nach sorgfältiger Prüfung ihrer Talente und Fähigkeiten für ihre spezifischen Aufgaben ausgewählt worden sind.

Phase 2: Stürmen

Wenn sich die Teammitglieder kennen lernen und allmählich gemeinsam an dem Projekt arbeiten, kann es zu einer Reihe von Konflikten und Problemen kommen. Zum Beispiel:

Einige Teammitglieder können sich mit dem Arbeitsstil der anderen nicht anfreunden

Einige haben möglicherweise widersprüchliche Ansichten darüber, wie das Projekt ablaufen soll

Einige könnten aufgrund der Informationsflut verunsichert sein

Und vergessen wir nicht, dass einige Teammitglieder vielleicht auch ihre eigenen Ambitionen oder Pläne haben, die sie für ein schnelles berufliches Fortkommen verfolgen wollen.

All diese Probleme können ein turbulentes Umfeld schaffen, weshalb diese zweite Phase der Teamentwicklung auch als Storming-Phase bezeichnet wird. ⛈️

Die Rolle des Teamleiters

Diese Phase kann über Erfolg oder Misserfolg eines Teams entscheiden, je nachdem, wie der Teamleiter damit umgeht, also achten Sie darauf, wie Sie hier vorgehen. Wenn Sie die Rollen und Zuständigkeiten aller Teammitglieder in der ersten Phase richtig erklärt haben, wird Ihnen die Arbeit leichter fallen. Wenn Sie jedoch nach wie vor Verwirrung und Konflikte beobachten, ist es an der Zeit, diese für alle noch einmal klar zu definieren (vielleicht mit Hilfe von software zur Personaleinsatzplanung ).

Wenn es Meinungsverschiedenheiten über die Ausrichtung des Projekts gibt, kann eine klare Beschreibung der Aufgabe und des Ziels Ihres Teams Sie wieder auf den richtigen Weg bringen. Es kann dem gesamten Team die dringend benötigte Klarheit verschaffen und dabei helfen, den idealen Ansatz und die Richtung des Projekts zu bestimmen, mit dem alle einverstanden sind. 🤝

Lassen Sie sich nicht von Meinungsverschiedenheiten einschüchtern, denn Konflikte können tödlich sein, wenn sie nicht richtig ausgetragen werden team-Management sind sie nicht unbedingt schlecht. Sie sind sogar ganz natürlich und ein Zeichen dafür, dass die Teammitglieder ihre ganze Leidenschaft und ihr Wissen in das Projekt stecken.

Es ist jedoch wichtig, etwaige Streitigkeiten umgehend mit Autorität zu klären, anstatt zu versuchen, sie zu vermeiden oder zu verbergen. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich diese kleinen Streitigkeiten zu großen Problemen auswachsen, die Ihr Projekt gefährden können.

Phase 3: Normierung

Wie der Name schon sagt, geht es in dieser Phase um die Normalisierung des Sturms, der sich in der vorherigen Phase zwischen den Teammitgliedern gebildet hat. Die Teammitglieder haben sich allmählich an die professionellen Vorgehensweisen der anderen angepasst und sind für konstruktives Feedback ihrer Kollegen oder Manager empfänglich.

Die Rolle des Teamleiters

Wenn Ihre Teammitglieder sich untereinander und die Richtung des Projekts verstehen, ist es Ihre Aufgabe, diesen neu gefundenen Teamgeist zu nutzen, indem Sie Folgendes formulieren und feinabstimmung der Prozesse und Arbeitsabläufe, die eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglichen.

Mit anderen Worten, dies ist ein idealer Zeitpunkt für prozessoptimierung . Wenn Sie bereits über einige Verfahren verfügen, sollten Sie diese ein wenig anpassen, um sie mit den Besonderheiten des Projekts sowie den Persönlichkeiten und Arbeitsstilen Ihrer Teammitglieder in Einklang zu bringen. Wenn Ihre Teammitglieder zum Beispiel frustriert sind, weil sie den Projektstatus so oft aktualisieren müssen, können Sie diesen Schritt mit einer werkzeug zur Automatisierung von Arbeitsabläufen .

Phase 4: Durchführen

Die Leistungsphase ist die Phase, in der Ihr Team Spitzenleistungen erreicht. Inzwischen haben die Teammitglieder wahrscheinlich gelernt, effektiv zusammenzuarbeiten, und befolgen genau definierte Verfahren, um die Ziele Ihres Teams als eine geschlossene Einheit zu erreichen. Dies kann sich in einer steigenden Produktivität und einer geringeren Anzahl von Konflikten äußern. 🤩

Die Rolle des Teamleiters

Wenn Ihre Gruppenmitglieder ein Projektziel nach dem anderen erreicht haben, ist es an der Zeit, den gemeinsamen Erfolg zu feiern. Es ist auch der perfekte Moment, um ihre Produktivität zu bewerten und konstruktives Feedback zu geben, vor allem denjenigen, die vielleicht nicht ihre beste Leistung zeigen. Schließlich sollten Sie auch sich selbst dafür loben, dass Sie Ihr Team zu diesem Stadium geführt haben.

Phase 5: Verabschiedung

Die fünfte Phase wird manchmal auch als Trauerphase bezeichnet, da sie eintritt, wenn das Projekt abgeschlossen oder das gewünschte Ziel erreicht ist. Die Teammitglieder können in Erwartung der Vertagung des Teams eine Phase geringer Produktivität durchlaufen.

Es kann auch sein, dass sie sich eine Zeit lang mit der Arbeit in anderen Teams schwer tun, vor allem weil sie sich an den Arbeitsstil ihrer früheren Kollegen gewöhnt haben. Genau aus diesem Grund ist der Beginn jedes neuen Teamentwicklungszyklus so schwierig - die Teammitglieder müssen sich von ihren alten Gewohnheiten lösen und sich auf etwas Neues einlassen.

Die Rolle des Teamleiters

Feiern Sie, was Sie und Ihre Teammitglieder erreicht haben, und denken Sie darüber nach, was besser hätte gemacht werden können. Diese Lektionen können von unschätzbarem Wert sein vorlagen für Entwicklungspläne wenn Sie Ihr nächstes Team zusammenstellen.

Dies kann auch eine Zeit sein, in der die Emotionen hochkochen, da die Teammitglieder erkennen, dass ihre Reise mit dem Projekt und den Menschen, denen sie ihr Herzblut gegeben haben, zu Ende geht. Als Führungskraft ist es Ihre Aufgabe, ihnen zu helfen, diese Übergangsphase zu erkennen und sie auf das vorzubereiten, was vor ihnen liegt.

Wie man mit ClickUp die Entwicklungsphasen eines Teams verwaltet

Wir haben uns bereits damit beschäftigt, wie Führungskräfte die verschiedenen Phasen der Teamentwicklung steuern sollten. Von der Theorie zur Praxis überzugehen und alles in die Tat umzusetzen, kann jedoch eine harte Nuss sein, selbst für die erfahrensten Manager. Abgesehen davon haben auch die Teammitglieder Schwierigkeiten, ihre jeweiligen Rollen zu verstehen und auszuführen. 🤔

Genau hier setzt eine All-in-One-Produktivitätsplattform wie ClickUp springt ein und rettet den Tag (und das Team). Sein Projektleitung funktionen erleichtern jede Phase der Teamentwicklung mit einer Reihe von Werkzeugen zur Verwaltung von Aufgaben, zur nahtlosen Zusammenarbeit, zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zur Verfolgung von Zielen. Sehen wir uns an, wie ClickUp Teams auf ihrem Weg zur erfolgreichen Projektdurchführung näher zusammenbringt.

Rollen, Verantwortlichkeiten und Arbeitsabläufe verstehen

Mit ClickUp können Sie aufgaben erstellen und zuweisen an Teammitglieder zu, damit jeder eine klare Vorstellung davon hat, was er zu einem bestimmten Zeitpunkt zu tun hat. Sie können verwenden Benutzerdefinierte Felder um die Aufgaben mit allen Details zu versehen, die für ihre erfolgreiche Erledigung erforderlich sind, oder Dateien, Kommentare oder Tags für zusätzlichen Kontext hinzuzufügen. Außerdem können Aufgaben mit Beziehungen und Abhängigkeiten verknüpft werden, damit Ihre Teammitglieder ihre Prioritäten leicht verstehen können 🙂

Einfaches und schnelles Festlegen von Start- und Fälligkeitsterminen innerhalb einer Aufgabe oder Verwendung von bedingten Einstellungen, um Termine zu wiederholen oder nach Abschluss eine neue Aufgabe zu erstellen

Die Mehrfachansichten von ClickUp (z. B. Gantt-Diagramm, Tafel, Zeitleiste, Kalender usw.) ermöglichen es Ihnen, alle projektbezogenen Informationen zu visualisieren, um das Team-Management und die Koordination zu erleichtern. So geben Ihnen beispielsweise die Tafel- und Listenansichten einen klaren Überblick über Ihre Arbeit und den Projektfortschritt, während Sie mit der Kalenderansicht die Termine und Zeitpläne des Teams visualisieren können.

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp-Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Darüber hinaus erleichtert ClickUp die Arbeit im Team durch seine Teamansicht und Persönliche (Ich) Ansicht optionen. Damit können Sie den Fokus mühelos von Ihren persönlichen Aufgaben auf die Arbeit des gesamten Teams umschalten.

ClickUp 3.0 bietet eine vereinfachte Ansicht, mit der Sie die Arbeitsbelastung Ihres gesamten Teams oder einer einzelnen Person sehen können, um die Arbeit voranzutreiben

Sie können auch ganze wikis für Ihre Projekte erstellen auf die sich Ihre Teammitglieder im Zweifelsfall beziehen können, indem sie ClickUp-Dokumente ist das Dokumentenmanagement-Tool der Plattform. Es dient als integrierter Texteditor für Ihren ClickUp-Arbeitsbereich, mit dem Sie auf einfache Weise umfangreiche Dokumente erstellen und sie an Aufgaben anhängen oder mit Ihren Teammitgliedern teilen können.

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre verbundenen Unterseiten und Beziehungen in ClickUp Docs, um den Überblick zu behalten und die Arbeit zu vernetzen

Schließlich verwenden Sie ClickUp-Ziele um die spezifischen und messbaren Ziele und Meilensteine zu definieren und zu verfolgen, die Ihr Team und einzelne Mitarbeiter erreichen müssen.

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression fest, um Ziele mit definierten Zeitplänen und quantifizierbaren Vorgaben effektiver zu erreichen

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern

Es gibt zwar viele kollaborations-Apps bei der Vielzahl der heutzutage auf dem Markt erhältlichen Collaboration-Applikationen vereinfacht eine in die primäre Projektmanagement-Plattform integrierte Collaboration-Funktionalität den Arbeitsablauf und minimiert den Kontextwechsel. Glücklicherweise verfügt ClickUp über zahlreiche Funktionen, die Folgendes erleichtern projektzusammenarbeit zwischen Ihren Teammitgliedern. 👯

Zum Beispiel, ClickUp-Whiteboards ermöglicht es Ihrem Team, Pläne zu erstellen und Prozesse mit Hilfe von Haftnotizen, Zeichnungen, Textblöcken usw. zu visualisieren. Mit dem ClickUp Chat-Ansicht mit ClickUp Chat können Ihre Teammitglieder miteinander kommunizieren und arbeitsbezogene Fragen stellen, während Funktionen wie Markierung, Kommentierung und Dateifreigabe es ihnen ermöglichen, gemeinsam an Dateien und anderen Assets innerhalb des ClickUp-Arbeitsbereichs zu arbeiten. ClickUp Mind Maps ermöglicht es ihnen, Teamprozesse mit darin eingebetteten Aufgaben zu skizzieren, um sie besser zu verstehen und leichter ausführen zu können.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp-Whiteboards

Verfolgung von Projektstatus und Produktivität

Und nicht zuletzt kann ClickUp Sie unterstützen bei projektverfolgung indem Sie die Teamziele, die wichtigsten Leistungsindikatoren und die Produktivität aller Teammitglieder auf benutzerdefinierten ClickUp Dashboards .

Und mit ClickUp Team Einblicke und Berichte mit ClickUp Team Insights and Reporting /%href/ können Sie die Leistungsdaten Ihres Teams oder jede andere Kennzahl in Ihrem Dashboard leicht verfolgen und visualisieren. Sie können die Daten auch mit anderen Stakeholdern in Berichten teilen, die mit Hilfe vorgefertigter Berichte schnell erstellt werden können berichtsvorlagen . 📄

Mit den Dashboards in ClickUp 3.0 erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über Projektstatus und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

ClickUp: Ihre Geheimwaffe für effektive Teamentwicklung

Es gibt noch viel mehr, was Sie tun können, um Ihr Team und Ihre Projekte mit ClickUp erfolgreich zu managen - die hier genannten Funktionen sind nur die Spitze des Eisbergs. Erforschen Sie den Rest durch sich kostenlos für ClickUp anmelden und sehen Sie, wie es Ihnen und Ihrem Team in jeder Phase der Gruppenentwicklung zum Erfolg verhilft. 🤞