10 kostenlose Porter’s 5 Forces Vorlagen

kenne deinen Feind" ist ein zeitloses Sprichwort, das auf viele Wettbewerbssituationen zutrifft. Nun, "Feind" mag in der Geschäftswelt ein extremes Wort sein, aber Sie müssen trotzdem eine erfolgreiche Geschäftsstrategie entwickeln, um Ihre Branchenkonkurrenten auszustechen und einen gesunden Anteil an den Gewinnen zu haben.

Führender Wirtschaftswissenschaftler Michael Porter führte 1979 die 5-Forces-Methode ein eingeführt, um die fünf maßgeblichen Wettbewerbskräfte zu ermitteln, die einen bestimmten Markt prägen. Sie ist eine leistungsfähige Alternative zur SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen) . Anstelle einer allgemeinen und oft zu breit angelegten Bewertung konzentriert sich der 5-Forces-Rahmen auf Faktoren, die sich auf die Rentabilität, Bedrohungen und Wachstumsziele auswirken.

Wenn es Sie also brennend interessiert, das Geheimnis zu lüften, warum Ihre bestehenden Konkurrenten entweder florieren oder sich abmühen, haben wir das Richtige für Sie. Unsere Sammlung von 10 kostenlosen Porter's 5 Forces-Vorlagen wird Ihnen helfen, Chancen zu ergreifen, bevor sie an die Tür eines anderen klopfen! 🚪

Was ist eine Porter's 5 Forces Analysis Vorlage?

Eine Porter's 5 Forces-Vorlage ist ein strukturierter Rahmen, der speziell entwickelt wurde, um die Anwendung des 5-Forces-Modells in der geschäftlichen und strategischen Analyse zu erleichtern. Sie bietet ein geordnetes visuelles Format, um die Wettbewerbsdynamik innerhalb einer Branche anhand von fünf Komponenten zu identifizieren, zu verstehen und zu bewerten:

Bestehender Wettbewerb in der Branche Potenzieller Wettbewerb durch neue Marktteilnehmer Verhandlungsmacht der Anbieter Verhandlungsmacht der Kunden Bedrohung durch Ersatzprodukte

Eine typische Porter's 5 Forces-Vorlage enthält Eingabeaufforderungen, die Ihnen helfen, Informationen zu diesen Komponenten hinzuzufügen. Das fertige Dokument vermittelt ein rundes Bild der direkten und indirekten Konkurrenz innerhalb einer Branche und ist somit ein wichtiges Hilfsmittel bei der Ausarbeitung effektiver Unternehmensstrategien in Bereichen wie:

Durchführbarkeit der Einführung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung

Möglichkeiten zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen

Vierteljährliche oder jährliche Rentabilitätsziele

Erhöhung der Markentreue

Diese Vorlage ist eine hervorragende Ergänzung zu Ihrer Strategiedokumentation, da sie mit Kollegen geteilt werden kann, um die Dokumentation zu standardisieren und zu rationalisieren brainstorming-Prozesse .

How to Use a Porter's 5 Forces Template for Market Analysis

Die Verwendung einer Porter's 5 Forces-Vorlage ist wie der Zugang zu einem magischen Spiegel - sie sagt zwar nicht die Zukunft voraus, zeigt aber die Stärken und Schwächen Ihrer Wettbewerber auf. 🪞

Befolgen Sie diese Standardschritte, um eine Marktanalyse mit der Vorlage durchzuführen:

Bewertung des Wettbewerbs: Untersuchen Sie Ihre Konkurrenten, um deren Stärken (z. B. mehr Ressourcen) und Schwächen (z. B. begrenzte Produktdifferenzierung) zu verstehen Marktzutrittsbedrohungen identifizieren: Gehen Sie auf die Wahrscheinlichkeit des Markteintritts neuer Akteure ein und berücksichtigen Sie dabei Hindernisse wie restriktive Vorschriften und hohe Kapitalanforderungen Einfluss der Lieferanten einschätzen: Bestimmen Sie die Verhandlungsmacht vonihrer Lieferanten indem Sie deren Fähigkeit bewerten, Ihre Kosten und Ihre Lieferkettenlogistik zu beeinflussen Schätzen Sie den Einfluss der Käufer ein: Bewerten Sie die Verhandlungsmacht der Kunden unter Berücksichtigung ihrer Markentreue, ihres Nachfragemusters und ihrer Fähigkeit, die Preisgestaltung zu beeinflussen Bewertung der Substitutionsgefahren: Analysieren Sie die Möglichkeit, dass alternative Produkte oder Dienstleistungen Ihr Angebot ersetzen

Sie können jedem Wettbewerbselement eine Risikostufe zuweisen - niedrig, mittel oder hoch -, während Sie auf der Grundlage der gesammelten Erkenntnisse allgemeine Schlussfolgerungen ziehen und Ihren strategischen Ansatz formulieren.

10 kostenlose Porter's 5 Forces-Vorlagen in Word, Folien und ClickUp

Wir haben zahlreiche Vorlagen durchforstet strategische Analyse und haben für Sie das Beste vom Besten ausgewählt! Sehen Sie sich die 10 besten kostenlosen Porter's 5 Forces Vorlagen in ClickUp , Slides und Word, um ein Brainstorming durchzuführen und Ihre Analyse überzeugend zu präsentieren. 🎯

1. ClickUp Porter's 5 Forces Vorlage

ClickUp Porter's 5 Forces Vorlage

Wenn es darum geht, die komplexen, sich ständig verändernden Kräfte des Marktes zu verstehen und zu navigieren, ist die ClickUp Porter's 5 Forces Vorlage erweist sich als verlässlicher Wegweiser!

Diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, jede Wettbewerbslandschaft schneller zu durchschauen, indem sie aufzeigt, wo Sie auf dem Markt stehen. Sie bietet eine ClickUp-Whiteboard ansicht, die mit einer praktischen Symbolleiste ausgestattet ist, um Echtzeit-Bearbeitungen mit mehreren Mitwirkenden zu unterstützen. Sie zeigt fünf farbkodierte Kreise, die die Hauptkräfte darstellen, die Sie berücksichtigen müssen, um den Wettbewerb zu analysieren :

Rivalität im Wettbewerb 🔴 Nachfragemacht 🟢 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer 🟣 Bedrohung durch Substitute 🔵 Anbietermacht 🟠

Jeder Abschnitt ermöglicht es den Nutzern, die Wettbewerbskräfte zu visualisieren und zu bewerten, wobei das Geschäftsumfeld und dessen Auswirkungen auf Sie klar dargestellt werden. Sind Sie neugierig auf den relativen Einfluss dieser Kräfte? Die Möglichkeit, die Wettbewerbsintensität für jeden Faktor als geringes, mittleres oder hohes Risiko zu kennzeichnen, bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen, verleiht der Analyse zusätzliche Tiefe.

Diese benutzerfreundliche Vorlage ist eine wertvolle Ressource für Unternehmen, da sie sich an die Bedürfnisse jeder Branche anpassen lässt. Manager verwenden dieses Tool gerne, um Ordnung in riskante Brainstorming-Szenarien zu bringen:

Frühzeitiges Erkennen von Marktchancen und -bedrohungen

Aufrechterhaltung oder Steigerung von Marktanteil und Rentabilität

Positionierung von Produkten für langfristigen Erfolg

Durchführen einergap-Analyse fürprozessverbesserungen ClickUp lässt sich in Hunderte von beliebten Arbeits- und Kommunikationsanwendungen integrieren, wie z. B Zoom und Microsoft Teams und ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategien reibungslos zu präsentieren und gemeinsam daran zu arbeiten. Diese Vorlage herunterladen ### 2. ClickUp Marktforschung Vorlage

ClickUp Marktforschungsvorlage

Betrachten Sie die ClickUp Marktforschungsvorlage als Ihr wissenschaftlicher Leitfaden für kundenbedürfnisse zu verstehen . Sie sammelt nicht nur Daten, sondern ermöglicht es Ihnen, bestehende Prozesse zu verfeinern und erfolgreiche Strategien zu entwickeln, um sich einen Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. 🥇

In dieser einfach zu befolgenden Vorlage finden Sie eine Reihe leistungsfähiger Werkzeuge zur Organisation und Speicherung von Informationen über Ihre direkten und indirekten Konkurrenten. Es hat fünf Benutzerdefinierte Felder und ermöglicht es Ihnen, die folgenden Attribute zu Ihrer Analyse hinzuzufügen:

Marktforschungstyp: Ein Dropdown-Feld zur Kategorisierung der Art der durchgeführten Marktforschung (in diesem Fall Porters 5-Forces-Studie) Dokumenten-Link: Ein Website-Feld für den Link zum Berichtsdokument Präsentations-Link: Ein weiteres Website-Feld für einen Link zur Präsentation des Berichts Forschungsphase: Ein Dropdown-Feld zur Angabe des aktuellen Stands der Forschung Datenerhebungstechnik: Ein Beschriftungsfeld zur Angabe der spezifischen Techniken (z. B. Umfragen), die für die Datenerhebung verwendet werden

Als nächstes erhalten Sie eine ausführliche Aufgaben-Checkliste die Checkliste enthält 21 Teilaufgaben, die Schritt für Schritt geordnet sind und Ihre Marktforschungsaktivitäten erleichtern. Die Checkliste nimmt das Rätselraten aus dem Prozess und ermöglicht es den Teams, schneller zu Ergebnissen zu kommen.

Diese Aufgabenvorlage macht es Ihnen leicht, mit den Markttrends Schritt zu halten und die Aufgaben einzugrenzen ROI-steigernde Aktivitäten . Sie möchten einen besseren Überblick über Ihre Aufgaben? Sie können auf andere ClickUp-Ansichten zugreifen, wie Liste , Gantt-Diagramm , Arbeitsbelastung und Kalender um mehr Einblicke in Ihre Forschung zu erhalten. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Marktanalyse Vorlage

ClickUp Marktanalyse-Vorlage

Wenn Sie herausfinden wollen, wo Ihr Produkt im Wettbewerb steht, ist die ClickUp Marktanalyse-Vorlage ist das, was Sie brauchen. Es dient als Ihr persönlicher Marktanalyst, aber ohne das hohe Preisschild. 🏷️

Mit dieser Vorlage können Sie tief in die Kategorisierung von Wettbewerbern eintauchen. Sie können Ihre Direkten, Indirekten, Potentiellen, Zukünftigen und Ersatz Konkurrenten identifizieren und so ein ganzheitliches Bild der Wettbewerbslandschaft zeichnen.

Was macht es noch besser? Neun Benutzerdefinierte Felder! Müssen Sie Artikel bewerten, einzigartige Merkmale von Wettbewerbern erfassen oder Marktanteile darstellen? Diese Vorlage bietet Ihnen Standardfelder für die Eingabe Ihrer Daten und ist damit eine All-in-One-Ressource für wettbewerbsanalyse .

Diese vielseitige Vorlage ist nicht nur für etablierte Giganten geeignet - auch Start-ups können sie dank ihrer vielseitigen Ansichten nutzen, um unerschlossene Kundensegmente zu erkennen und ihre Angebote anzupassen.

Mit Ansichten wie Wachstumsanteil und Preis vs. Qualität sind Sie für eine klare Strategie gerüstet. In der Ansicht Wettbewerber finden Sie eine umfassende Liste der Wettbewerber, übersichtlich geordnet nach Marktanteil und Leistung. Die Ansicht Werbetafel schließlich zeigt Ihnen, was Ihre Konkurrenten tun, um ihre Produkte zu bewerben. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Wettbewerbsanalyse Vorlage

ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalyse

Nichts beflügelt den Fortschritt so sehr wie ein gesunder Wettbewerb! Nehmen Sie ihn an, und Sie werden vielleicht ungenutztes Potenzial für Ihr Unternehmen entdecken. Die ClickUp Vorlage zur Wettbewerbsanalyse verkörpert in vielerlei Hinsicht diesen Geist der gesunden Rivalität.

Mit dieser Vorlage können Sie tief eintauchen in marketingstrategien der Wettbewerber und erhalten Einblicke in Ihre eigenen Stärken und Schwächen. Und nicht nur das - Sie können wachstums-Benchmarks wie Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung akribisch zu neuen Höhen treiben!

Diese Whiteboard-Vorlage wird mit einem Getting Started Guide geliefert, der Ihnen hilft eine erfolgreiche Wettbewerbsanalyse durchzuführen Matrix durch sechs Schritte:

Identifizierung der Wettbewerber Erstellen einer Vergleichsmatrix3. Sammeln von Hintergrundinformationen Profilierung der Zielkunden Konzentration auf die 4 P's des Marketings (Produkt, Preis, Werbung und Platz) Analyse von Stärken und Schwächen

Mit dem Quadranten-Layout können Sie vier verschiedene Arten von Wettbewerbern visualisieren : Hauptkonkurrenten, Branchenführer, Nischenkonkurrenten und High Performers. Verwenden Sie Haftnotizen, um Elemente in jeden Quadranten einzuzeichnen, während Sie Ihre Analyse vorantreiben. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Wettbewerbsanalyse Preisgestaltung Vorlage

ClickUp Competitive Analysis Pricing Template

Die ClickUp Wettbewerbsanalyse Preisvorlage ist Ihr zuverlässiger Verbündeter bei der Entschlüsselung des Preisrätsels auf dem Markt. Ausgestattet mit zwei benutzerdefinierten Status und einer Ansicht für die Preisanalyse, können Sie mit dieser Vorlage die Produkte, den Vertrieb und die Marketingstrategien Ihrer wichtigsten Konkurrenten analysieren und sich so Ihr Stück vom Marktkuchen sichern. 🥧

Angenommen, Sie wollen die Preisstrategie Ihrer neuen Buchhaltungssoftware optimieren, um maximale Rentabilität zu erzielen. In diesem Fall können Sie die Vorlage nutzen, um interne und externe Faktoren zu analysieren, wie zum Beispiel:

Welches Preismodell ist bei Ihren Mitbewerbern am erfolgreichsten?

gab es in der Vergangenheit bestimmte Werbemaßnahmen, die den Umsatz eines Wettbewerbers gesteigert haben?

entstehen den Kunden erhebliche Kosten, wenn sie den Anbieter für Buchhaltungstools wechseln?

Sie können Kopien dieser Vorlage erstellen, um die Preisstrukturen, Sonderangebote und Abonnementpläne der verschiedenen Wettbewerber genau zu beobachten. So können Sie Ihre eigene Preisstrategie anpassen und sicherstellen, dass Sie wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Die Vorlage enthält mehrere Spalten, um Preise schnell zu vergleichen und eventuelle Unterschiede oder Anpassungsmöglichkeiten aufzuzeigen. die Farbcodierung erleichtert die Unterscheidung zwischen verschiedenen Bereichen, Produkten oder Wettbewerbern und bietet einen leicht verständlichen Überblick über die Entwicklung des Marktes. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Produkt Positionierung Vorlage

ClickUp Produkt-Positionierungsvorlage

Die Produktpositionierung ist ein komplexes Puzzle, das Synergien zwischen verschiedenen Teams erfordert, von Projekt- und produktmanagement bis hin zu Marketing und Design. Bei so vielen Abteilungen, die einen Beitrag leisten, kann es schwierig sein, Verwirrung und Missverständnisse zu vermeiden. Die ClickUp-Vorlage zur Produktpositionierung kommt zur Rettung, bringt Ihre Teams zusammen und helfen, eine einheitliche Front zu schaffen.

Diese produktmanagement-Vorlage bietet drei wertvolle Ansichten zur Bewertung Ihrer Wettbewerbsposition auf dem Markt. Die erste ist die Ansicht Produktpositionierungsbewertung, in der Sie Marktforschungs- und Markendaten wie den Namen des Produkts, das Datum der Markteinführung, die Beschreibung, das Marktsegment, die Schmerzpunkte und die Alleinstellungsmerkmale eingeben.

Sobald Ihr Team die Details ausgefüllt hat, fließen alle Informationen nahtlos in die Ansicht Produktliste, perfekt für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Produktpositionierungsprozesse. Hier können Sie den Zeitplan der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Marketingprozess überprüfen. Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben um Aufgaben bestimmten Teammitgliedern zuzuweisen und Prioritäten und Fälligkeitstermine festzulegen. Organisieren Sie Aufgaben nach Status: Planung, In Bearbeitung und In Wartestellung.

Schließlich bietet die Vorlage die Ansicht Produktpositionierungskarte auf einem Whiteboard. Diese Grafik veranschaulicht das Preis-Leistungs-Verhältnis Ihres Produkts im Vergleich zu den Wettbewerbern auf dem Markt. Die x-Achse steht für die Kosten, während die y-Achse für die Qualität steht. Im Allgemeinen tendiert der Markt zu Produkten mit höherer Qualität im Verhältnis zu den Kosten. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Mitbewerber Tracking Vorlage

ClickUp Competitor Tracking Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für das Tracking von Wettbewerbern dient als Wissensspeicher, in dem Sie alle Details über Ihre Konkurrenten zusammenstellen können, von deren Identität bis hin zu den von ihnen angebotenen Produkten, ihrem Zielkundenstamm, ihren Funktionen, Marketingstrategien und mehr. Diese Informationen sind eine wahre Fundgrube für das Verständnis Ihrer Wettbewerbslandschaft und die Vorhersage potenzieller künftiger Risiken. 🪙

Die Vorlage ist ideal für die Verfolgung von Wettbewerbern mit großen Produktportfolios. Wenn Sie zum Beispiel in der Elektronikbranche tätig sind, können Sie die Wettbewerbskräfte für einzelne Produkte wie Smartphones, Laptops, Smartwatches und Tablet-Geräte im Auge behalten.

Die Standardansicht Alle Produkte Liste bietet einen Überblick über alle Konkurrenzprodukte, gruppiert nach ihrem Erscheinungsjahr. Dieser segmentierte Ansatz bietet ein feines Verständnis dafür, wie Ihre Wettbewerber ihr Produktangebot im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und das Schöne daran ist, dass Sie ganz einfach weitere Benutzerdefinierte Felder wie Stückpreis, Produktbewertung, Funktionen und Produkttyp hinzufügen können, um tiefere Einblicke in Ihre Konkurrenz zu erhalten, wenn Ihre Nachverfolgungsanforderungen zunehmen.

Die Vorteile hören hier noch lange nicht auf! Sie können anpassbare Kanban-Tafel Ansichten (zum Beispiel die Ansicht Smartphone, Laptop oder Smartwatch), um bestimmte Produkte zu bewerten, gefiltert nach Produkttyp und gruppiert nach Firma.

Ob Sie also kommende Produkte planen oder einfach nur, um auf dem Markt wachsam zu bleiben, ist diese Vorlage Ihr unverzichtbarer Verbündeter, der Ihnen einen umfassenden und organisierten Ansatz bietet, um Ihre Konkurrenten zu überlisten! Diese Vorlage herunterladen

8. Word Porter's 5 Forces Analysis Vorlage von Custom-Writing.org

über Custom-Writing.org

Möchten Sie einen beeindruckenden Bericht zur Konkurrenzanalyse online erstellen? Die Porter's 5 Forces Word-Vorlage von Custom-Writing.org ist das, was Sie brauchen. Sie ist unglaublich benutzerfreundlich, mit einer Schnittstelle, die Ihren Analyseprozess zu einem Kinderspiel macht. Außerdem ist sie vollständig anpassbar, so dass Sie aus einer Palette von Layouts und Farbschemata wählen können, um sicherzustellen, dass Ihr Bericht Ihrem einzigartigen Stil und Ihrer Marke entspricht. 🖌️

Wie die ClickUp-Vorlagen ist auch diese ein Online-Dokument. Sie brauchen Ihr Gerät nicht mehr mit Downloads zu belasten - Sie können von überall aus auf Ihre Analyse zugreifen und daran arbeiten!

Um die Vorlage zu verwenden, müssen Sie zunächst ein Online-Formular mit Details zu Ihrer Porter's 5 Forces-Analyse ausfüllen. So sieht der Prozess aus:

Füllen Sie die vorgesehenen Eingabefelder für jeden Wettbewerbsfaktor aus Wählen Sie ein Layout Laden Sie das Endergebnis in Ihrem bevorzugten Dateiformat herunter Diese Vorlage herunterladen ### 9. Word Porter's 5 Forces Analysis Vorlage von TCCTrainingandConsulting

über TCCTrainingandConsulting

Die Word Porter's 5 Forces Analysis Template von TCCTrainingandConsulting ist ein strukturiertes zweiseitiges Dokument, das auf Klarheit und Praktikabilität ausgerichtet ist. Sobald Sie Ihre Wettbewerbsanalyse durchgeführt haben, laden Sie diese Vorlage einfach im Docs oder PDF Format herunter und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. 🖍️

Die Vorlage enthält fünf tabellarische Abschnitte, die jedes Element der 5-Forces-Analyse darstellen. Die Tabellen sind weiter in die folgenden drei Spalten unterteilt:

Wer : Hilft Ihnen, die relevanten Einheiten zu identifizieren

: Hilft Ihnen, die relevanten Einheiten zu identifizieren Was : Umreißt Faktoren oder Bedingungen, die die jeweilige Kraft beeinflussen

: Umreißt Faktoren oder Bedingungen, die die jeweilige Kraft beeinflussen Wie wahrscheinlich: Ermutigt Sie, die Wahrscheinlichkeit oder Auswirkung der identifizierten Faktoren zu bewerten

Der minimalistische Ansatz der Vorlage mag vielen Nutzern gefallen, unterstützt aber möglicherweise keine zu komplizierten Wettbewerbsmodelle. Diese Vorlage herunterladen

10. Folien Porters Fünf-Faktoren-Analyse Vorlage von SlideEgg

über SlideEgg

Die Slides Porter's Five Forces Template von SlideEgg ist Ihre Eintrittskarte zur Erstellung von Präsentationen, die Ihre Botschaft mit Klarheit und einem Hauch von Flair vermitteln.

Diese Vorlage ist Ihre künstlerische Leinwand und bietet vollständige Anpassungsmöglichkeiten mit Optionen für die Formate 16:9 und 4:3. Das lebendige Design verleiht Ihren Inhalten einen Hauch von Farbe und macht sie visuell ansprechend. 🎨

Die kreativen Infografik-Designs und Drag-and-Drop-Bildplatzhalter der Vorlage sind wie Puzzleteile, die sich mühelos in Ihre Wettbewerbsstrategie einfügen. Sie ist ein harmonischer Begleiter, der mit PowerPoint und Google Slides kompatibel ist und Ihnen kreative Freiheit bei der Weitergabe der Vorlage an Ihre Stakeholder bietet. Diese Vorlage herunterladen

Festigen Sie Ihre Marktposition mit dem Porter's 5 Forces Model

Ein idealer Markt ist ein Markt, auf dem ein gesunder Wettbewerb herrscht, der es jedem Akteur ermöglicht, angemessene Gewinnspannen zu erzielen. Aber wir leben nicht in einem solchen Markt, was Marktanalysen zu einem strategischen Muss macht.

Die von uns besprochenen Vorlagen können Ihnen als Kompass dienen, um die Produktdynamik zu analysieren, Stärken zu nutzen und in einem hart umkämpften Markt einen Schritt voraus zu sein. Sie können 1.000 weitere Vorlagen finden ClickUp-Vorlagen entwickelt, um Ihr Unternehmen in vielerlei Hinsicht aufzuwerten! 🤩