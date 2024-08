10 Software-Systeme für das Patientenmanagement im Jahr 2024

Eine sorgfältige Buchführung ist für jeden Gesundheitsdienst unerlässlich. Ob Sie eine kleine Praxis oder eine große Einrichtung haben, Sie müssen ständig Patientenbewertungen, Termine, Behandlungspläne, Entlassungen und andere Verfahrensdaten verwalten.

Die manuelle Erledigung von administrativen Aufgaben in einer Gesundheitseinrichtung ist weder praktisch noch effizient. Sie brauchen ein Software-System für die Patientenverwaltung, um Ordnung in Ihre täglichen Abläufe zu bringen. 🩺

Bei diesen Systemen handelt es sich in der Regel um Komplettlösungen für Anbieter, Kliniken und Einrichtungen im Gesundheitswesen. Sie sind vollgepackt mit Features zur Minimierung des Workloads für Administratoren, zur Zentralisierung von Patientendaten und zur Verringerung der Anfälligkeit interner Prozesse für menschliche Fehler.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 zuverlässigsten Tools zur Patientenverwaltung auf dem Markt vor. Erkunden Sie deren Funktionen und sehen Sie, wie sie die betriebliche Effizienz und die Patientenversorgung unterstützen.

Was ist Patientenmanagement-Software?

Software-Tools für die Patientenverwaltung werden mit Blick auf Gesundheitseinrichtungen und deren Mitarbeiter entwickelt. Sie tragen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands bei, indem sie die Aufzeichnungen und Automatisierung von Arbeitsabläufen und stellen sicher, dass Ihr Team eine optimale Patientenversorgung gewährleisten kann.

Es erwarten Sie Features für die Erstellung, Verwaltung, Speicherung und den Zugriff auf Patientenakten, die Terminplanung, die Organisation von Kalendern, die Bearbeitung von Patientenaufnahmen und -entlassungen und sogar die Rechnungsstellung. Eine Qualität tool für das Projektmanagement im Gesundheitswesen an Ihrer Seite haben Sie mehr Zeit, sich auf Kundenbeziehungen und Umsatzmanagement zu konzentrieren.

Wie Sie die richtige Patientenmanagement-Software für Fachkräfte im Gesundheitswesen auswählen

Softwarelösungen für das Praxismanagement werden mit verschiedenen Features angeboten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Administratoren gerecht zu werden. Achten Sie bei der Bewertung von Produkten im Allgemeinen auf diese Merkmale:

Verwaltung von Dokumentenund Aktenführung: Das richtige Tool sollte robuste Optionen für die Verwaltung von Dokumenten bieten, damit Sie Patientenakten, Berichte und Behandlungspläne sicher erstellen, bearbeiten und speichern können Formulare: Es sollte Ihnen die Möglichkeit geben, elektronische Formulare für Patientenbeurteilungen, Aufnahmen und Entlassungen zu erstellen, um die Patienten besser einzubinden Terminplanung: Die Plattform sollte einen umfassenden Kalender zur Erstellung und Nachverfolgung integrierter Zeitpläne für Ärzte, Pflegepersonal und Labortechniker bieten Vorlagen: Die Plattform sollte eine Sammlung von Vorlagen bieten, die Ihnen helfen, professionell aussehende Patientenakten zu erstellen, Zeitpläne zu verwalten und den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten Erinnerungen: Eingebaute Erinnerung funktionen helfen Ihnen bei der Vorbereitung auf anstehende Termine und bei der Nachverfolgung von Patienten, die nicht erschienen sind Sicher und HIPAA-konform: Die Plattform muss den Schutz von Patientendaten und andere Sicherheits- und Verschlüsselungsprotokolle bieten, die vom HIPAA gefordert werden

10 beste Patientenverwaltungssoftware im Jahr 2024

Wir haben Dutzende von Patientenmanagement-Tools durchforstet und die 10 besten herausgesucht, die die beste Mischung aus Funktion und Benutzerfreundlichkeit bieten. Stöbern Sie in unserer Liste und finden Sie ein Programm, das alle Boxen für Ihre Praxis abdeckt! ✅

Visualisieren Sie die Arbeitsabläufe in Ihrer Gesundheitseinrichtung mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Als top-bewertet aufgabe und Projektmanagement System bietet ClickUp beeindruckende Features für die Verwaltung von Arbeitsabläufen in Gesundheitseinrichtungen jeder Größenordnung.

Die ClickUp Projektmanagement im Gesundheitswesen tool verfügt über eine ganze Reihe von Funktionen. Die erste ist ClickUp Dokumente -Ideal für die Zentralisierung von Patientenakten, Einführungsunterlagen für Kliniker und anderen administrativen Unterlagen. Verknüpfen Sie Dokumente nahtlos mit Aufgaben, um Patienten mit bestimmten Pflegern oder Ärzten zu verbinden. ClickUp Dashboards angebot 15+ Ansichten um Arbeitsabläufe und medizinisches Material zu visualisieren und auszugleichen. Verwenden Sie die traditionellen Listen- oder Board-Ansichten, um Workloads, Patientendetails und Ressourcen zu überblicken. Überwachen Sie mehrere Workflow-Ströme in der Kalender-Ansicht ist ideal für die Planung von Terminen und Meetings.

Die ClickUp Formular-Ansicht hilft Ihnen bei der Erstellung von elektronischen Formularen zur Erfassung von Daten wie Patientenaufnahmen, Bewertungen, Entlassungen, Teambeurteilungen und Umfragen.

Haben Sie ein geschäftiges Unternehmen? Wir haben Sie! Mit ClickUp-Erinnerungen können Sie Benachrichtigungen für Termine und kritische Verfahren erhalten. Einstellung von Automatisierungen auf der Plattform für wiederholende Aufgaben des Administrators wie das Versenden von E-Mails oder das Erstellen von Entlassungsdokumenten.

Verbessern Sie Ihr Patientenmanagement mit vorgefertigten Vorlagen: ClickUp Vorlage für Patientenmanagement und ClickUp Vorlage für die Liste der Patienten . Sie kommen mit Benutzerdefinierte Felder (wie HMO-Identifikationsnummer, Bezeichnung, Geburtsort und Versicherung), um die Informationen über den Client zu organisieren.

Die ClickUp Vorlage für die Patientenverwaltung dient der Nachverfolgung von Patientenstatus, Medikamenten, zugewiesenem Arzt, Versicherung und mehr ClickUp lässt sich mit über 1.000 Tools integrieren , darunter Slack, RingCentral, Zoom, Calendly und Zapier.

ClickUp beste Features

Sichere, datenschutzorientierte und SOC 2-konforme Plattform

ClickUp Docs für die Erstellung von Arbeits- und Forschungsdokumenten

Speziell für das GesundheitswesenCRM-Vorlagen* Anpassbare Erinnerungen

15+ Ansichten zur Überwachung von Patienteninfos, Workloads und Vorräten

mehr als 1.000 Integrationen

Automatisiert sich wiederholende Aufgaben

Anpassbare Formulare für elektronische Gesundheitsakten (EHRs)

Leistungsstarke Terminplanungsfunktionen

ClickUp Limits

Neue Benutzer brauchen Zeit, um die Plattform zu beherrschen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise *Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Salesforce (Kunde 360)

Über: Vertriebsmitarbeiter Salesforce ist eine robuste CRM-Plattform mit einem ansprechenden Produkt für Anbieter und Einrichtungen des Gesundheitswesens -Customer 360.

Mit Customer 360 erhalten Sie eine Reihe von Features, um Ihre Kunden - in diesem Fall Patienten - zu verwalten. Sie können Formulare erstellen und freigeben, um detaillierte Patientendatensätze mit Attributen wie Kontaktdaten, klinischen Daten, Terminen, Medikamentenverordnungen, Präferenzen und zugewiesenen Ärzten hinzuzufügen und so Engpässe zu vermeiden. Verfolgen Sie die Nachverfolgung von Medikamenten, Dosierungen und Nachfüllungen in Echtzeit.

Mit den Features des Tools intelligentes Terminmanagement können Sie Ihre Arbeitstage optimieren. Instanz können Sie Ihre Patienten vorab darüber informieren, welche Laborberichte sie zu Terminen mitbringen müssen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Salesforce (Customer 360) beste Features

Unterstützt detaillierte Patientenakten

Anpassbare Formulare zum Sammeln von Infos

Intelligente Terminverwaltung

Umfassende Medikamentenaufzeichnungen

Beschränkungen von Salesforce (Customer 360)

Kann für kleinere Kliniken das Budget übersteigen

Das Navigieren und Auffinden von Elementen kann zeitaufwändig sein

Preise für Salesforce (Customer 360)

Enterprise : $325/Monat pro Benutzer

: $325/Monat pro Benutzer Unlimited: 500 $/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Salesforce (Customer 360) Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.8/5 (30+ Bewertungen)

: 3.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (unter 10 Bewertungen)

3. eClinicalWorks

Über: eClinicalWorks eClinicalWorks ist eine Plattform für das Gesundheitswesen, die mit innovativen Tools ausgestattet ist. Sie bietet ein Patientenportal, in dem Patienten termine vereinbaren , Ansichten von Laborwerten und Medikamenten und können sogar mit ihrem Arzt chatten.

eClinicalWorks arbeitet zusammen mit healow Apps für iOS- und Android-Telefone . Verwenden Sie healow Open Access, um Patienten zu helfen, Termine nach freien Plätzen zu planen. Mit Check In können sie Infos zu ihrer Versicherung angeben, Formulare und Einverständniserklärungen unterschreiben und ihre Krankengeschichte vor dem eigentlichen Besuch überprüfen. healowPay vereinfacht die Logistik der Zahlung von Rechnungen.

Nutzen Sie den eClinicalMessenger, um Ihre Patienten an ihre Termine, Wellness-Checks oder Laborergebnisse zu erinnern. Sie werden Eva, die Plattform, lieben /AI Virtuelle Assistentin* ! Sie kann Patientengeschichten abrufen, frühere und aktuelle Notizen vergleichen und im Handumdrehen Termine buchen! 💃

eClinicalWorks beste Features

Detaillierte elektronische Gesundheitsakten

Arbeitet mit healow Apps

eClinicalMessenger für Erinnerungen

Eva, eine fähige virtuelle Assistentin

Revenue Cycle Management (RCM) zur Überwachung der Einnahmen

eClinicalWorks Beschränkungen

Der Kundensupport kann lange Wartezeiten haben

Die Schnittstelle ist nicht sehr benutzerfreundlich

eClinicalWorks Preise

nur EHR : 449 $/Monat pro Anbieter

: 449 $/Monat pro Anbieter EHR mit Praxisverwaltung : $599/Monat pro Anbieter

: $599/Monat pro Anbieter RCM als Dienstleistung: 2.9% der Praxiseinnahmen

eClinicalWorks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.6/5 (100+ Bewertungen)

: 3.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 3.3/5 (300+ Bewertungen)

4. NextGen

Über: NextGen NextGen ist eine umfassende Lösung für elektronische Gesundheitsakten, Praxismanagement und die Verwaltung des Zyklus der Einnahmen.

Mit der Plattform können Sie Cloud-basierte EHRs für Patienten erstellen, die deren Krankengeschichte, Allergien und verwendete Medikamente umfassen. Ihre Mitarbeiter und Patienten können von jedem Gerät aus auf die entsprechenden Daten zugreifen.

Was das Praxismanagement betrifft, so bietet NextGen anpassbare Planungsoptionen. Sie können Kalender so konfigurieren, dass Überbuchungen vermieden werden, und Ihren Patienten die Möglichkeit geben, ihre Termine online zu vereinbaren. Ihre Mitarbeiter werden die Farbcodierten Terminvorlagen von NextGen zu schätzen wissen, die sich ideal für die Gruppierung von Patienten eignen.

NextGen's Optionen für das Management des Zyklus unterstützen verschiedene Entscheidungsprozesse. Erstellen Sie transparente Abrechnungsmechanismen, erkennen Sie Verweigerungen und verbessern Sie die Geschwindigkeit des Inkassos. 💸

NextGen bietet digitale Dokumentationslösungen, mit denen Sie PDF Formulare offline abschließen können. Wenn Sie wieder im Internet sind, stellen Sie eine Verbindung zur Cloud her, und Ihre Formulare werden synchronisiert.

NextGen beste Features

Cloud-basierte EHRs

Anpassbare Terminplanungsoptionen mit farbcodierten Vorlagen

Verwaltung des Zyklus der Einnahmen

Offline-Verwaltung von Formularen

NextGen-Einschränkungen

Gelegentliche Störungen

Die Benutzeroberfläche könnte verbessert werden

NextGen Preise

Kontakt für Preise

NextGen Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5 (140+ Bewertungen)

: 3.7/5 (140+ Bewertungen) TrustRadius: 7.1/10 (8+ Bewertungen)

5. athenaOne

Über: athenaHealth Pflegen Sie patientenorientierte EHRs, steigern Sie die klinische Effizienz und verbessern Sie die Beziehungen zu Ihren Clients mit athenaOne! 🤝

Mit der Plattform können Sie umfassende Patientenakten erstellen und verwalten. Infos zur Krankengeschichte, zu Allergien, Problemen, Medikamenten und Impfungen haben Sie immer griffbereit. Die Patienten können ihre Unterlagen, Testergebnisse und Termine einsehen. Nutzen Sie athenaTelehealth, um Ihre Patienten virtuell zu unterstützen und ihnen die notwendige Betreuung zukommen zu lassen.

Sind Sie es leid, Termine zu verpassen? athenaOne kann automatische Erinnerungen senden und eine Option zur Absage anbieten, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Zeitplan anzupassen.

Die Plattform unterstützt mobile, persönliche und Online-Zahlungsoptionen, um das Inkasso zu vereinfachen. Wenn es um das Management des Zyklus geht, wird Ihnen athenaCollector gefallen - das Feature prüft versicherungstechnische Aspekte und fängt Fehler bei der Übermittlung von Anträgen ab.

athenaOne beste Features

Automatische Erinnerungen mit Support für Stornierungen

Cloud-basierte medizinische Abrechnung

Eingebautes Tool zur Reduzierung des Risikos von verpfuschten Ansprüchen

athenaTelehealth für virtuellen Support

athenaOne Beschränkungen

Das anfängliche Setup und die Konfiguration können schwierig sein

Das Schließen von Verschreibungen ist nicht einfach

athenaOne Preise

Kontakt für Preise

athenaOne Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.5/5 (90+ Bewertungen)

: 3.5/5 (90+ Bewertungen) GetApp: 3.7/5 (700+ Bewertungen)

6. AllegianceMD

Über: AllegianceMD AllegianceMD ist ein benutzerfreundliches Tool, das robuste EHR-Optionen mit beeindruckenden praxis-Management features.

Mit ePrescriptions können Sie sich von Rezeptblöcken befreien! Die Plattform kann:

Wechselwirkungen zwischen Allergien, Medikamenten und Krankheiten prüfen, um die Verschreibung abzuschließen Nachverfolgung des Versicherungsanspruchs von Patienten Senden von elektronischen Rezepten an Apotheken

Das Patientenportal sorgt für einen reibungslosen Ablauf in Ihrer Praxis. Patienten können sich online anmelden, demografische Daten bequem von zu Hause aus ausfüllen, Termine vereinbaren, Nachfüllanfragen senden und ihre Krankenakten einsehen.

Stellen Sie automatische Erinnerungen für Patiententermine ein und vermeiden Sie Engpässe in Ihrem Terminplan. Über das Portal können Patienten online Zahlungen vornehmen und ihre Abrechnungshistorie einsehen.

AllegianceMD beste Features

Praktische elektronische Verschreibungen

Zentralisierte Patientendatenbank

Automatisierte Erinnerungen

Verwaltung von Nachfüllanfragen

AllegianceMD Beschränkungen

Die Plattform kann sich gelegentlich verzögern

Das Design könnte ein Upgrade vertragen

AllegianceMD Preise

Kontakt für Preisgestaltung

AllegianceMD Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (Unter 5 Bewertungen)

: 4.8/5 (Unter 5 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

7. Praxis Fusion

Über: Praxis Fusion Entdecken Sie die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Funktionen von Practice Fusion, einer beliebten Lösung für kleine und große unabhängige Praxen, neu. 🌝

Die Plattform bietet komfortable Funktionen zur Patientendiagrammerstellung. Nutzen Sie Tausende von vorgefertigten Vorlagen, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Erstellen Sie einzigartige Verknüpfungen, um Tastatureingaben zu reduzieren und Diagramme schneller auszufüllen. Reduzieren Sie manuelle Einträge, indem Sie Listen mit gängigen Diagnosen, Apotheken und Rezepten erstellen.

Practice Fusion arbeitet mit über 98.000 Apotheken zusammen, damit Ihre Patienten ihre Medikamente auf der Grundlage elektronischer Verschreibungen erhalten.

Bestellen Sie Tests? Die Plattform arbeitet mit über 500 Labors und Bildgebungszentren zusammen - wählen Sie aus, wo Ihre Patienten getestet werden sollen, und lassen Sie sich die Ergebnisse auf Ihr Gerät schicken.

Mit Practice Fusion können Sie Superrechnungen erstellen, die Informationen aus Ihren Diagrammen abrufen, um detaillierte Leistungskosten anzuzeigen.

Beste Features von Practice Fusion

Arbeitet mit über 98.000 Apotheken und über 500 Laboren und Bildgebungszentren zusammen

Tausende von Vorlagen für Diagramme

Erstellung von Listen und Verknüpfungen für weniger manuelle Einträge

Integration mit gängigen medizinischen Abrechnungsdiensten wie AdvancedMD und Veradigm

Einschränkungen von Practice Fusion

Gelegentliche Ausfallzeiten

Mehrere Benutzer erwähnten Probleme mit der Abrechnung, die zu Umsatzeinbußen führen

Preise von Practice Fusion

Beginnt bei $149/Monat pro Anbieter

Practice Fusion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.9/5 (50+ Bewertungen)

: 3.9/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 3.7/5 (400+ Bewertungen)

8. DocPulse

Über: DocPulse Es ist lästig, wenn kritische Patienten aufgrund von Verzögerungen beim Papierkram auf eine Behandlung warten müssen. Nun, DocPulse kann hier Abhilfe schaffen! 😷

Dieses Online-Patientenverwaltungssystem hilft Ihnen, alle Prozesse in Ihrer Praxis von der Aufnahme bis zur Entlassung zu rationalisieren.

Nutzen Sie die Plattform, um Formulare für Neuaufnahmen zu erstellen, die Ihre Patienten ausfüllen müssen, Zimmer zuzuweisen und Vorschussquittungen zu erstellen. Richten Sie verschiedene Arten von Zimmern ein und verwalten Sie deren Verfügbarkeit in Echtzeit. Die Option Automatische Berechnung der Bettenpreise der Software berechnet automatisch die Aufenthaltsdauer und den Zimmertyp, damit Sie genaue Preise erhalten.

Weitere Features für die Rechnungsstellung sind die Erfassung von Vorschüssen und detaillierten Entlassungsberichten, die Bearbeitung von Erstattungen, der Druck von Quittungen und die Abstimmung von Rechnungen. Die Plattform verfügt über zahllose Optionen zur Unterstützung von Versicherungen, mit denen Sie die Anspruchsberechtigung eines Patienten prüfen und Zahlungsdaten erfassen können.

DocPulse beste Features

HIPAA-konforme Infrastruktur

Automatische Berechnung der Bettenpreise

Mühelose Unterstützung von Versicherungen und Rechnungsstellung

Detaillierte Berichte über Entlassungen

DocPulse Beschränkungen

Limitierte Optionen zum Versenden von Erinnerungen an Patienten

Kein Offline-Support

DocPulse Preise

Kontakt für Preise

DocPulse Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 5/5 (Unter 5 Bewertungen)

9. LeadSquared

Über: LeadSquared Sie wollen ein Tool, das CRM, Marketing und Projektmanagement im Gesundheitswesen vereint? LeadSquared kann Sie beeindrucken! Die Plattform steigert patientenaufnahme automatisierung des Workflows, Segmentmarketing und Patientenbindung team-Management tools.

Die Plattform bietet Funktionen für die Patientenaufnahme wie:

Selbstbedienungs-Patientenportal

Digitale Überprüfung der Versicherung

Mehrkanalige Terminerinnerungen und Wiedervorlagen

LeadSquareds Aufgabenmanagement und CRM-Features helfen ihre Praxis leistungsorientiert zu halten. Sie können die Nachverfolgung von Termin- und Aufnahmeraten zur Überwachung der Patientenzufriedenheit nutzen. Verwenden Sie Filter, um Patientendaten nach Zentrum, Quelle, Team, Arzt oder Monat zu überprüfen, und legen Sie die Verantwortlichkeit präzise fest. Vermarkten Sie Ihre Praxis besser vermarkten, indem Sie automatische Textnachrichten und E-Mails einstellen und Leads und Patienten anhand verschiedener Kriterien wie Speicherort oder Art der Dienstleistung segmentieren.

LeadSquared beste Features

HIPPA-konform

Selbstbedienungsoption für Patienten

Automatisierte Marketing-Tools für die Bewerbung Ihrer Praxis

Aufgabenzuweisung und Überwachung

LeadSquared Beschränkungen

Die UI und UX könnten besser sein

Mangel an fortgeschrittenen Optionen für die Automatisierung des Marketings

LeadSquared Preise

Kontakt für Preise

LeadSquared Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.4/5 (200+ Bewertungen)

:4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

10. Clinicia

Über: Clinicia Werden Sie papierlos mit Clinicia - einer erstklassigen Praxis- und ressourcenmanagement software. 🏥

Mit Clinicia können Sie die kleinsten Details jeder Patienteninteraktion aufzeichnen und makellose digitale Notizen zu deren Diagnosen, Behandlungsplänen, Rezepten, Vitaldaten und Laborwerten führen.

Die Plattform unterstützt Fachärzte mit einzigartigen Features für die Aufzeichnung. So können Zahnärzte zum Beispiel Diagramme mit detaillierten Anamnesen und visuellen Darstellungen für jede Behandlung erstellen und verwalten. 🦷

Wenn es um die Ausstellung von Rezepten geht, unterstützt Clinicia Sie mit Medikamentenvorschlägen aus seiner vorinstallierten Datenbank. Neue Medikamente und ihre Dosierungen werden automatisch für die zukünftige Verwendung gespeichert. Geben Sie Rezepte per E-Mail oder SMS an Ihre Patienten frei oder drucken Sie sie aus.

Clinicia ermöglicht es Ihnen, Rechnungen zu erstellen, Zahlungen von Ihren Patienten einzuziehen und den Zahlungseingang im Laufe der Zeit zu analysieren. Die Plattform bietet auch Optionen zur Nachverfolgung von Ausgaben, so dass Sie Ihre Ressourcen mit maßgeschneiderten Budgets richtig zuordnen können.

Clinicia beste Features

Geeignet für Fachärzte

Einfache Verwaltung von Rezepten

Optionen für die Einziehung von Zahlungen und die Nachverfolgung von Ausgaben

Unterstützt E-Mail- und SMS-basierte Marketingkampagnen

Clinicia Beschränkungen

Einige Benutzer hatten Probleme mit doppelten Einträgen

Kein kostenloser Plan

Clinicia Preise

Basic : ₹6.000/Jahr (etwa $73)

: ₹6.000/Jahr (etwa $73) Standard : ₹8.500/Jahr (ca. $103)

: ₹8.500/Jahr (ca. $103) Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Clinicia Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 5/5 (Unter 5 Bewertungen)

Halten Sie Ihre Praxis gesund mit der richtigen Patientenmanagement-Software

Es ist erstaunlich, wie Software-Tools fundierte operative und klinische Entscheidungen im Gesundheitswesen unterstützen. 💉

Unsere aufgelisteten Patientenmanagement-Plattformen verringern die Last des Papierkrams und der administrativen Aufgaben erheblich und helfen Ihnen, sich auf Ihr Hauptziel zu konzentrieren - die Betreuung Ihrer Patienten.

Wenn Sie immer noch verwirrt sind und nach einem kostengünstigen Aufgaben- und Projektmanagement für Ihre Praxis suchen, empfehlen wir mit ClickUp zu beginnen .