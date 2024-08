Top 8 Roadmap-Software (Funktionen, Preise)

erinnern Sie sich daran, wie die Akteure in dem Film '_ Jumanji ist 'Jumanji' einer Karte gefolgt, um das Spiel zu gewinnen?

Nun, Entwicklungsteams müssen auch einer Karte folgen um ihre Konkurrenten zu schlagen und ihre Stakeholder für sich zu gewinnen. Obwohl sich das Jumanji-Team auf eine physische Karte verlassen hat, reicht das für hochfunktionale Produkt- und Projektteams nicht aus.

Und das ist der Punkt produktfahrplan software fällt ein, wörtlich.

In diesem Artikel erfahren Sie, was Roadmap-Software ist und welche acht besten Roadmapping-Tools mit denen Sie in jeder Phase der Produktentwicklung überleben können. 🎮

Was ist Roadmap-Software?

Bevor wir uns mit Produkt-Roadmap-Software befassen, sollten wir einen Blick darauf werfen, was eine Produkt-Roadmap ist.

Produkt-Roadmapping hilft Teams, den Entwicklungsprozess zu visualisieren, damit sie neue Produkte oder Projekte entwickeln oder bestehende verbessern können.

Sowohl produktmanager und Projektleiter sind auf Roadmaps angewiesen, um die Vision des Unternehmens zu vermitteln. Auf diese Weise kann Ihr agiles Team kann seine Ziele mit dem übergeordneten Ziel abgleichen

Aber die Entwicklung eines großartigen Produkts und die Freigabe der richtigen Features kann sehr schwierig sein.

Und ohne eine visuelle Roadmap werden die Teams ins kalte Wasser geworfen und haben keine Ahnung, was das Produkt zu erledigen hat, vor allem nicht für den Endbenutzer.

Glücklicherweise verfügen die Tools für die Produkt-Roadmap über Kunden-orientierte Features wie kundenportale und Ansichten von Formularen, die Sie bei der Einführung erfolgreicher Produkte unterstützen.

Produkt-Roadmap-Software hilft Teams auch bei der Verwaltung von Fristen, der Einstellung von praktischen Meilensteinen, der Beseitigung von Hindernissen (wie Avatar-Schwächen 😉 ) und der Nachverfolgung von Fortschritten.

Benötigen Sie einen detaillierteren Überblick über Roadmapping?_

Besuchen Sie die ultimate guide to roadmapping und lernen über Roadmaps im Projektmanagement .

Nachdem wir das nun hinter uns gebracht haben, wollen wir uns die Schlüsselakteure ansehen:

Top 8 Roadmap-Software

Hier sind die acht besten Tools für die Roadmap-Planung:

ClickUp ist eine der höchstbewerteten produktivität und Tools für die Produktplanung verwendet von superproduktiven Teams in kleinen und großen Unternehmen.

Mit ClickUp kann Ihr Team aufgaben-Abhängigkeiten zu planen Sie Ihre Produkt-Roadmap effektiv. Darüber hinaus können Sie mit Ziele kann Ihr Team große Siege feiern, wie zum Beispiel die Rettung eines verlorenen Spielers.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp die beste Roadmap-Software ist:

Hier ist wie ClickUp Produktmanager ClickUp verwenden !

ClickUp Profis

ClickUp Beschränkungen

KeineAnsicht der Tabelle in der mobilen App (noch)

Schauen Sie sich an ClickUp's öffentliche Roadmap um zu sehen, wie wir solche kleinen Nachteile beheben.

Und vergessen Sie nicht, die Schatztruhe mit spannenden features dass diese kostenlose Produktmanagement-Software hat für Sie.

ClickUp Preise ClickUp bietet zahllose preisliche Pläne an, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, darunter:

Free Forever-Plan :

Unlimited Mitglieder Unlimited Aufgaben Datenschutz und gemeinsame Nutzung Und mehr

: Unlimited-Plan ($5/Monat pro Mitglied):

Alle "kostenlosen" Features Unlimited Listen-, Board- und Kalender-Ansichten Benutzerdefinierte Felder Ziele Unlimited Dashboards Und mehr

($5/Monat pro Mitglied): Business-Plan ($9/Monat pro Mitglied):

Alle unbegrenzten Features Sprint-Automatisierungen Zeitleiste-Ansicht Persönliche Ansichten Berichterstellung Gantt Diagramme Meilensteine Und mehr

($9/Monat pro Mitglied):

ClickUp Kundenbewertungen

2. Aha!

*Aha! ist eine Produkt-Roadmap-Software, die verschiedenen Teams hilft, Kundenfeedback zu zentralisieren, eine Produktstrategie zu erstellen und Features zu priorisieren.

Leider lassen sich mit dieser Roadmapping-Software keine PDFs mit Anmerkungen versehen, was die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und anderen projektbeteiligten .

Wichtige Features

Verbessern Sie die Benutzererfahrung Ihrer Kunden mit Benutzergeschichten

Finden Sie durch ein benutzerdefiniertes Ideenportal heraus, was Ihre Kunden wollen

Ein Planning Board, das Ihrem Eigentümer hilft, den Plan zu verwalten produkt-Backlog und die Priorisierung von Features

Workflow Board Ansicht zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Projekt Roadmap

Vorteile

Passen Sie Ihren Workflow mit benutzerdefinierten Feldern und Status an

Verbinden Sie verwandte Aufgaben mit Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben

Erstellen Sie Produkt-Mockups und bitten Sie mehrere Teams um Feedback

Limits

Zu erledigen Aufgaben können nicht mehreren Personen gleichzeitig zugewiesen werden

Keine Mind Map für Produktideen-Features

Teure Pläne

Preisgestaltung

Aha! hat zwei Preisoptionen:

Startup Plan Ein stark rabattierter Plan für fünf Benutzer Ermäßigter Preis für 12 Monate 40-minütige Best-Practices-Sitzung Und mehr

Premium Plan ($74/Benutzer pro Monat):

Einstellung einer Gesamtstrategie Erstellen verschiedener Roadmaps Pläne erstellen Prioritäten setzen bei der Arbeit Und mehr

($74/Benutzer pro Monat):

Kundenbewertungen

3. Produkttafel

Productboard ist ein Online-Tool für den Fahrplan das die Kundenbedürfnisse priorisiert. Wenn Ihre Kunden zum Beispiel das Jumanji-Brettspiel anstelle der Konsolenversion wünschen, hilft Ihnen dieses Collaboration tool, die Wünsche Ihrer Kunden zu erfüllen.

Wichtige Features

Erstellen Sie eine strategische Roadmap mit detaillierten Release-Plänen

Gruppieren von Produktfeatures nach Release, Sprint, breiten Zeithorizonten und mehr

Risiken durch Feature-Abhängigkeiten abmildern

Planen Sie in Richtung wichtigermeilensteine des Projekts mit Zeitleisten-basierten Fahrplänen

Profis

Sammeln Sie alle Support-Tickets, Slack-Nachrichten, Unterhaltungen im Vertrieb und vieles mehr an einem Ort

Kategorisieren Sie Produktideen, Anfragen und Feedback, um sie an das richtige Team weiterzuleiten

Synchronisierung mit Produktentwicklungstools wie Jira , GitHub, Azure DevOps und mehr

Limits

Keine mobilen Apps verfügbar

Teure Pläne

Keine Integration mit leistungsstarker Software wieZoom, Gitlab und Bitbucket

Preisgestaltung

Productboard bietet drei Pläne an:

Essentials ($25/Macher pro Monat):

Erstellen und Freigeben benutzerdefinierter Roadmaps Planen und Ausrichten von Produktteams Synchronisierung von Roadmaps mit Entwicklungstools durch vorgefertigte Integrationen Spaltenbasierte Roadmaps und Zeitleisten Und mehr

($25/Macher pro Monat): Pro ($60/Macher pro Monat):

Portal für Kundenfeedback Sortieren und Filtern von Kundenfeedback und Features Mehrere benutzerdefinierte Prioritätsbewertungen Chrome-Erweiterung und E-Mail-Integration Und mehr

($60/Macher pro Monat): Skala ($120/Macher pro Monat):

Salesforce-Integration Abhängigkeiten Planen und Verwalten von Multi-Produkt-Releases Mehrere Portale Und mehr

($120/Macher pro Monat):

Bewertungen von Kunden

G2: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4. Monday

Montag ist ein Projektmanagement tool, das über eine Roadmapping Funktion verfügt.

Wenn Sie jedoch den kostenlosen Plan verwenden, erhalten Sie keine wesentlichen Features wie Gantt-Diagramme und Ansichten der Zeitleiste.

Für Ihr Produktteam wird es ziemlich schwierig sein, die Fristen einzuhalten...

Wichtige Features

Erstellen Sie Ihre eigene Technologie-Roadmap und skizzieren Sie Meilensteine in einer visuellen Darstellung zeitleiste für das Projekt * Erstellen Sie Ihr eigenesvorlagen für Projektfahrpläne oder verwenden Sie die vorgefertigten Vorlagen

Ansicht der Daten als Karte, Kalender, Zeitleiste, Kanban und mehr

Legen Sie automatische Erinnerungen an den Abgabetermin fest, um Ihr Projektteam auf dem Laufenden zu halten und auf den geplanten Starttermin vorzubereiten

Vorteile

Agiles Projektmanagement features wie Sprints undstory-Punkte* Aprojekt-Portfolio-Management vorlage, die Ihnen den Gesamtzustand und die Rentabilität eines Portfolios anzeigt

Integriert mit Microsoft Teams, Google Kalender, Zoom und mehr

Limits

Limit auf zwei Benutzer im kostenlosen Plan

Kein Produkt ausbranddiagramme * Kein eingebautes Feature zum Chatten

Preisgestaltung

Monday hat vier Preisoptionen:

Gratis: Bis zu zwei Mitglieder des Teams Unlimited Boards 200 Vorlagen iOS- und Android-Apps Und mehr

Basic ($8/Platz pro Monat):

Unlimited kostenlose Viewer Unlimited Elemente 5 GB Speicher für Dateien Limitierte Dashboards Und mehr

($8/Platz pro Monat): Standard: ($10/Platz pro Monat):

Zeitleisten-Ansicht Gantt Diagramme 250 Integrationsaktionen/Monat 250 Automatisierungsaktionen/Monat Und mehr

($10/Platz pro Monat): Pro: ($16/Platz pro Monat):

Nachverfolgung der Zeiterfassung Private Boards Spalte für Abhängigkeiten Formel-Spalte Und mehr

($16/Platz pro Monat):

Kunden-Bewertungen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

5. Airfocus

Airfocus ist ein kostenloses Roadmap-Tool, das Teams die Richtung vorgibt. Mit diesem Tool können Teams übersichtliche Roadmaps erstellen und mühelos daran zusammenarbeiten.

aber wird dieses _Produkt-Roadmap-Tool Ihrem _Produkt Team bei der Fokussierung helfen?

Lassen Sie es uns herausfinden:

Wichtige Features

Ein Diagramm zur Prioritätensetzung, das Ihnen hilft, Projekte mit hohem Wert zu identifizieren

Einbindung aller Beteiligten durch Abstimmung über Produktideen

Eine Kanban-Roadmap, die alle Mitglieder des Teams auf dem gleichen Stand hält

Visualisieren Sie Ihre Projektstrategie in einem Gantt-Diagramm, um Elemente, Ziele und Meilensteine abzustimmen

Profis

Freigeben mehrerer Roadmaps über einen Link oder durch Exportieren

Granulare Einstellungen für Berechtigungen, die Ihnen die Zusammenarbeit mit den Beteiligten erleichtern

Bidirektionale Integration mit Jira, Trello ,Asana, und mehr

Limits

Begrenzt auf einen Benutzer im kostenlosen Plan

Limit auf zwei Ansichten der Roadmap

Keine benutzerdefinierten Felder

Preisgestaltung

Airfocus hat drei Preisoptionen:

Starter ($25/Monat):

Erweitertes Priorisierungs-Framework Priorisierungs-Matrix Kanban-Fahrplan Chrome-Erweiterung Und mehr

($25/Monat): Team : ($59/Monat):

Abhängigkeiten Priorität pokern Links und PDF-Exporte freigeben Berechtigungen für Rollen Und mehr

($59/Monat): Pro: ($119/Monat):

Eine Portfolio-Ansicht Jira Server Unlimitierte Betrachter Bezahlung per Rechnung (bei jährlicher Abrechnung) Und mehr

($119/Monat):

Kunden-Bewertungen

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

6. Trello

Trello ist ein Tool für Projektmanagement und die Erstellung von Fahrplänen, das über einen eingebauten Butler verfügt.

Butler, die in Trello integrierte KI, reduziert die Zahl der Klicks, die Sie machen müssen.

aber wird dieses Roadmap-Tool den Zweck Ihres Teams erfüllen?

Wichtige Features

Mehrere Projekt-Ansichten, darunter eine Karte, eine Tabelle und eine Zeitleiste

Karten mit Aufgabendetails wie Anhängen, Kommentaren, Fälligkeitsdaten und mehr

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Roadmap mit demvorlage für die Produkt-Roadmap* Unterteilen Sie große Projekte mit Checklisten in kleinere Aufgaben

Profis

Die kanban Board feature machen es zu einer geeigneten App für agile Teams

Integriert mit Software wie Slack adobe XD, Jira, und mehr

Verwalten Sie Aufgaben unterwegs mit den mobilen Apps für iOS und Android

Limits

Die einfache Benutzeroberfläche macht es schwierig, mehrere Projekte zu verwalten

Keine Ansichten von Kalender, Zeitleiste oder Dashboard im kostenlosen Plan

Zusatzkosten für Features wie benutzerdefinierte Felder und Burndown-Diagramme

Preisgestaltung

Trello bietet zwei Preisoptionen an:

Free: Unlimitiertes Aktivitätenprotokoll Mitarbeiter und Fälligkeitsdaten mobile Apps für iOS und Android 2-Faktoren-Authentifizierung Und mehr

Business-Klasse ($12.50/Benutzer pro Monat) : Zeitleisten-Ansicht Workspace Tabelle Ansicht Kalender-Ansicht Erweiterte Checklisten Und mehr

($12.50/Benutzer pro Monat)

Kunden-Bewertungen

G2: 4.4/5 (11,000+ Bewertungen)

7. Bitrix24

Bitrix24 ist ein Tool für die Zusammenarbeit und den Entwurf von Fahrplänen. Aber wenn Sie Features wie Zugriffsberechtigungen und projekt-Vorlagen müssen Sie $199/Monat zahlen.

Wichtige Features

Mit den Gantt Diagrammen der Projekt Roadmap sehen Sie, welche Aufgaben voneinander abhängig sind

Ziehen Sie Aufgaben von einer Phase zur anderen mit der Ansicht des Kanban Boards

Planen Sie Produkt- oder Feature-Release-Termine mit dem integrierten Kalender

Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder und Hinzufügen von Beobachtern zu diesen Aufgaben

Profis

Sie können mit einem einzigen Klick zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln

Das Feature des Aufgabenzählers zeigt Ihnen den Fortschritt Ihres Projekts und ob Sie Gefahr laufen, in Verzug zu geraten

Natives Feature zur Zeiterfassung

Limitierungen

Fehlende Features zur Nachverfolgung von Projekten im kostenlosen Plan. Sie erhalten keine Abhängigkeiten von Aufgaben oder benutzerdefinierte Felder

Schwierige Einstellung. Zum Beispiel haben Benutzer Schwierigkeiten, Features wie Standard Widgets zu finden

Sie können Aufgaben nur einem Mitglied des Teams zuweisen. Zusätzliche Teilnehmer sind auf die Top-Tier-Pläne limitiert

Preisgestaltung

Bitrix24 bietet vier Pläne an:

Free Produktkatalog Chatten Kalender-Ansicht Ansicht der Zeitleiste Wissensdatenbank

Basic ($29.40/Monat):

Alles in Free +

Wiederkehrende Angebote

Ansicht des Supervisors

Zoom-Integration

Und mehr

Standard ($59,40/Monat):

Alles in Basic +

Änderungshistorie

Berichte zur Analyse

Vorlagen für Aufgaben

Und mehr

Professional ($119,40/Monat):

Alles in Standard +

Verkaufsintelligenz

Business-Prozess-Automatisierung

Mehrfache Zugriffsrechte

Und mehr

Kunden-Bewertungen

G2: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

8. Unendlichkeit

Infinity ist ein Tool zur Visualisierung von Fahrplänen, mit dem Sie per Drag & Drop ein klares Gesamtbild Ihrer Ziele erstellen können.

Außerdem können Sie damit mit Ihrem Team zusammenarbeiten und projektbezogene Infos in einem Space speichern.

Hallo Fokus und Zusammenarbeit! 💡

Eine der größten Einschränkungen dieses Tools ist jedoch, dass es keinen kostenlosen Plan gibt.

Wichtige Features

Mehrere Vorlagen für Marketing, Produktentwicklung, Projektmanagement, etc.

Ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben an mehrere Personen

Verwenden Sie Kommentare, um zu planen und Ideen mit Ihrem Team zu besprechen

Benutzerdefinierte Attribute helfen Ihnen, zusätzliche Details über Ihre Projekte hinzuzufügen

Vorteile

Unterstützt Projekt-Ansichten wie Liste, Gantt, Kalender, etc.

Bietet Priorisierung von Aufgaben

Hat eine mobile App für iOS- und Android-Geräte

Beschränkungen

Keine Erinnerungs-Funktion

Fehlende erweiterte Einstellungen für Berechtigungen

Limitierte Integrationen

Preisgestaltung

Die Pläne für dieses Roadmap tool beginnen bei $9/Monat pro Benutzer.

Bewertungen von Kunden

G2: 4.7/5 (5+ Bewertungen)

The End of the Map 🗺

Eine Produkt-Roadmap hilft Businesses bei der Einstellung von Produktzielen, damit Teams wissen, in welche Richtung sie gehen sollen

Darüber hinaus helfen innovative Roadmapping-Tools den Geschäften dabei, das große Ganze mit internen und externen Stakeholdern auf einfache Art und Weise zu kommunizieren.

Denken Sie daran, dass Sie ohne Produkt-Roadmaps mit einem stagnierenden Team und einem unausgereiften Produkt enden werden. Die einzige Möglichkeit für Ihr Team, der Stagnation zu entkommen, ist die gemeinsame Arbeit an der Fertigstellung des Spiels!

Und mit einem Roadmapping-Tool wie ClickUp kann Ihr Team jede Phase Ihrer Produkt-Roadmap mit Leichtigkeit bewältigen. Steigen Sie kostenlos in ClickUp ein und erleben Sie ein revolutionäres Roadmap-Tool.