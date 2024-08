die 10 besten Hubspot-Alternativen für Marketing-Teams im Jahr 2024 (Bewertungen und Preise)

HubSpot ist der heilige Gral für Vermarkter weltweit und rühmt sich mehr als 194.000 Clients in über 120 Ländern auf der ganzen Welt. Es bietet Marketing-Features, darunter Formulare, Live-Chat, E-Mail-Marketing und ein gut integriertes CRM für den Vertrieb.

Aber heißt das, dass HubSpot die beste Lösung ist? beste Software zur Automatisierung des Marketings für Sie?

Nun, nur für einige.

Das Hauptproblem bei HubSpot ist, dass es so teuer ist. HubSpot hat für jedes Produkt einen anderen Preis, wie z. B. für den Marketing Hub, die Sales CRM-Software und den Service Hub. Sie können zwar jedes Produkt einzeln kaufen, aber die Bündelung erhöht Ihre Gesamtinvestition.

Obwohl HubSpot im Bereich der Marketing-Automatisierung eine große Rolle spielt, suchen viele kleinere Teams nach Alternativen, um ihre Marketingstrategien auf die nächste Stufe zu heben.

Es gibt möglicherweise bessere Alternativen als HubSpot, wenn Sie eine budgetfreundliche Software für kleine bis mittlere Geschäfte suchen.

In diesem Artikel werden wir die 10 besten HubSpot-Alternativen vorstellen. Wir gehen auf die wichtigsten Features, Vor- und Nachteile, Preise und Kundenbewertungen ein, damit Sie die beste Software für die Marketing-Automatisierung finden, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse im Geschäft zugeschnitten ist.

Worauf sollten Sie bei einer HubSpot-Alternative achten?

HubSpot bietet eine ganze Reihe von Features, mit denen Sie Ihre Abläufe optimieren können.

Wenn es jedoch um spezifische Anwendungsfälle geht, finden Sie in dieser Liste vielleicht einige Alternativen, die besser geeignet sind. Hier sind einige Schlüsselmerkmale, nach denen Sie bei einer HubSpot-Alternative suchen sollten:

Erweiterte Funktionen und Möglichkeiten: Suchen Sie nach einem Tool, das Ihrem Team neben den Features zur Automatisierung des E-Mail-Marketings und des CRM ein kleines Extra bietet

Suchen Sie nach einem Tool, das Ihrem Team neben den Features zur Automatisierung des E-Mail-Marketings und des CRM ein kleines Extra bietet Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie eine Alternative zu HubSpot, die intuitiv und einfach zu navigieren ist und keine steile Lernkurve aufweist

Wählen Sie eine Alternative zu HubSpot, die intuitiv und einfach zu navigieren ist und keine steile Lernkurve aufweist Integrationsmöglichkeiten: Prüfen Sie Ihre Option auf nahtlose Integrationsmöglichkeiten mit wichtigen Softwaresystemen

Prüfen Sie Ihre Option auf nahtlose Integrationsmöglichkeiten mit wichtigen Softwaresystemen Preisgestaltung: Die Preisgestaltung von HubSpot ist vor allem für kleine Marketing Teams und Geschäfte ein großes Problem. Wählen Sie Tools aus, die erschwinglich sind und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten

Die 10 besten HubSpot-Alternativen für das Jahr 2024

Hier ist unsere Liste mit den 10 besten HubSpot-Alternativen für Ihr Marketing Team im Jahr 2024.

1. ClickUp

ClickUp ist eine umfassende kostenlose Projektmanagement-Software und eine All-in-One produktivität tool geeignet für jedes Marketing Team, unabhängig von seiner Größe oder Branche.

Die Marketing-Projektmanagement Workspace von ClickUp ist besonders für die Automatisierung des Marketings relevant. Er bietet wesentliche Funktionen, darunter Kalender-Ansichten, Kanban-Boards und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in Echtzeit.

Verwalten Sie Aufgaben und Projekte und arbeiten Sie effizient mit Ihrem Team zusammen - mit ClickUp

Brainstorming, Planen und Ausführen Ihrer Marketingprogramme mit ClickUp

Erstellen Sie Kalender für Inhalte und verwalten Sie Veröffentlichungszeitpläne mit der Software. Automatisieren Sie Ihr E-Mail-Marketing mit der Software tools für die Produktivität von E-Mail steigern Sie Ihre Produktivität mit den integrierten vorlagen für die Verwaltung von Marketingkampagnen und visualisieren Sie schnell den Fortschritt mit den verschiedenen Dashboards, die Einblicke in eventuelle Engpässe bieten, bevor sie ein Projekt verzögern.

Das ist noch nicht alles! ClickUp Automatisierung ermöglicht es Ihnen, Workflows mit über 50 verschiedenen Aktionen zu erstellen. Wählen Sie aus einem der über 100 vorgefertigten automatisierten Workflows von ClickUp aus. Verwenden Sie ClickUp Automatisierung, um automatisch Status zu aktualisieren, Nachrichten zu senden und Aufgaben oder Kommentare zuzuweisen.

Lassen Sie ClickUp Automatisierungen Ihre Arbeit zu erledigen.

Arbeiten Sie app-übergreifend auf der kollaborativen Plattform von ClickUp mit vorgefertigten oder anpassbaren Workflows.

ClickUp bietet außerdem Tausende von Vorlagen zur Erstellung von marketing Pläne , kommunikationspläne und inhalt Kalender mit verschiedenen Dashboards und Ansichten, die Sie bei der Nachverfolgung Ihrer Ziele unterstützen.

Zusätzlich bietet die ClickUp AI Schreibassistent ist einer der besten KI Schreib-Tools die Ihnen helfen, schnell wichtige Marketingmaterialien wie Inhalte, E-Mail-Marketingkampagnen, Blogbeiträge und Fallstudien zu erstellen.

Nutzen Sie den KI-Schreibassistenten in ClickUp, um Blogbeiträge zu erstellen, Ideen zu sammeln, E-Mails zu verfassen und vieles mehr ClickUp AI hilft Vermarktern bei der Feinabstimmung und Personalisierung von Nachrichten je nach den Bedürfnissen der Kunden und dem Punkt, an dem sie sich in ihrem Kaufprozess befinden.

ClickUp beste Features

Marketing-Automatisierung: Robuste Marketing-Automatisierungs-Features mit umfangreichen benutzerdefinierten Optionen zur Vereinfachung von Marketing-Workflows

Robuste Marketing-Automatisierungs-Features mit umfangreichen benutzerdefinierten Optionen zur Vereinfachung von Marketing-Workflows Aufgabenmanagement: Erstellen Sie wiederholende Aufgaben, kommunizieren Sie diese und weisen Sie sie den entsprechenden Beteiligten zu, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten

Erstellen Sie wiederholende Aufgaben, kommunizieren Sie diese und weisen Sie sie den entsprechenden Beteiligten zu, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten Anpassbare Vorlagen: Greifen Sie auf die umfangreiche Sammlung anpassbarer Vorlagen zu, darunter customer Journey und e-Mail-Automatisierung vorlagen

Greifen Sie auf die umfangreiche Sammlung anpassbarer Vorlagen zu, darunter customer Journey und e-Mail-Automatisierung vorlagen Pipeline-Verfolgung: Leistungsstarke Funktionen zur Visualisierung der Pipeline mit 10+ hochgradig anpassbaren Ansichten, einschließlich Kanban-Boards und Tabellen, zur Nachverfolgung von Konten im gesamten Trichter

Leistungsstarke Funktionen zur Visualisierung der Pipeline mit 10+ hochgradig anpassbaren Ansichten, einschließlich Kanban-Boards und Tabellen, zur Nachverfolgung von Konten im gesamten Trichter ClickUp AI Assistenz: ClickUp AI Assistent zur Optimierung der Erstellung von Landing Pages, Social Media Posts, Blog Posts und anderen Inhalten

ClickUp Limits

Gantt-Ansicht ist nicht benutzerdefiniert und nicht flexibel genug

Probleme beim Laden von Projekten

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notiz: ClickUp AI ist für $5 pro Workspace in allen bezahlten Plänen verfügbar.

ClickUp Rezensionen und Bewertungen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Nussschale

über Nussschale Nutshell ist eine CRM-Lösung, die Kundenbindung, Marketing-Automatisierung, Vertriebsprognosen und das Management der Umsatzpipeline unterstützt - alles in einer Plattform.

Nutshell bietet ein zentrales Repository für den Import, die Verwaltung und den Export von Kontaktdaten. Das leistungsstarke E-Mail-Marketing-Tool Nutshell Campaigns bietet leistungsstarke Filter-Features zum Erstellen von Zielgruppen und zum Erstellen und Versenden von E-Mail-Blasts, Newslettern und drip-Sequenzen .

Kurz und bündig die besten Features

Pipeline-Management: Mehrere Ansichten der Pipeline, einschließlich eines Dropdown-Boards und einer visuellen Karte

Mehrere Ansichten der Pipeline, einschließlich eines Dropdown-Boards und einer visuellen Karte Erinnerungen an Aktivitäten: Sequenz-Tool mit rechtzeitigen Warnungen für Kunden-Follow-ups

Sequenz-Tool mit rechtzeitigen Warnungen für Kunden-Follow-ups Intelligente Formulare: Leicht einzubindende intelligente Formulare für die Lead-Erfassung

Leicht einzubindende intelligente Formulare für die Lead-Erfassung Automatisierung des Vertriebs: Markierungen für den Fortschritt im Vertrieb mit einer Drag-and-Drop-Funktion, mit der Benutzer Leads als gewonnen, storniert oder verloren kennzeichnen können

Markierungen für den Fortschritt im Vertrieb mit einer Drag-and-Drop-Funktion, mit der Benutzer Leads als gewonnen, storniert oder verloren kennzeichnen können CRM: Unlimited CRM-Kontakte und Datenspeicher

Unlimited CRM-Kontakte und Datenspeicher Berichterstellung und Analyse: Feature zur Berichterstellung mit Datenpunkten, wie z. B. geschlossene Verkäufe, Produktivität, Umsatzprognosen usw., mit dem Sie nahtlos Präsentationen und Diagramme erstellen können

Einzelne Einschränkungen

Unbequeme Leiste für Lead-Kontakte

Limitierungen bei benutzerdefinierten Anpassungen und Stichwortsuche

Preise in der Kurzfassung

Foundation: $16 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$16 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Pro: $42 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

$42 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung) Power KI: $52 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

$52 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: $67 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Sie können jeden der kostenlosen Pläne 14 Tage lang kostenlos ausprobieren.

Nutshell-Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.2/5 (919+ Bewertungen)

4.2/5 (919+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (447+ Bewertungen)

3. Brevo

über Brevo Brevo (ehemals Sendinblue) ist eine CRM-Suite mit mehreren Funktionen zur Automatisierung des Marketings, die Ihnen helfen sollen, schneller zu wachsen.

Während die Grundlage eine E-Mail-Marketing-Plattform für kleine und mittlere Geschäfte ist, bietet sie Marketing-Automatisierung für die Erstellung und Verwaltung von Landing Pages, Social-Media-Kampagnen und andere inbound-Marketing-Tools .

Brevo beste Features

Automatisierung des Vertriebs: Kanalübergreifende Personalisierung, Analysen und Auslöser zur Vereinfachung Ihres Vertriebs-Workflows

Kanalübergreifende Personalisierung, Analysen und Auslöser zur Vereinfachung Ihres Vertriebs-Workflows Facebook-Anzeigen: Automatisierte Re-Targeting-Anzeigen zur Erfassung der richtigen Leads

Automatisierte Re-Targeting-Anzeigen zur Erfassung der richtigen Leads API: Gut ausgestatteter API-Katalog zur Vereinfachung von Integrationen

Gut ausgestatteter API-Katalog zur Vereinfachung von Integrationen Handy-freundliches Messaging: SMS- und WhatsApp-Marketing für die mobilfreundliche Ansprache von Einzelzielen

SMS- und WhatsApp-Marketing für die mobilfreundliche Ansprache von Einzelzielen Landing Page-Anpassungen: Drag-and-Drop-Formular-Builder zur Anpassung Ihrer Seiten

Drag-and-Drop-Formular-Builder zur Anpassung Ihrer Seiten E-Mail-Marketing: Automatisierte Segmentierung von E-Mail-Listen zur Verbesserung der Click-Through-Raten

Brevo-Einschränkungen

Das Setup kann für Anfänger schwierig sein

Umständliches Hinzufügen und Entfernen von Mitgliedern aus einem Plan

Brevo-Preise

Free Forever

Starter: $25/Monat (jährliche Abrechnung)

$25/Monat (jährliche Abrechnung) Business: $65/Monat (jährliche Abrechnung)

$65/Monat (jährliche Abrechnung) BrevoPlus: Benutzerdefinierte Preise

Brevo Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.5/5 (680+ Bewertungen)

4.5/5 (680+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1910+ Bewertungen)

4. ActiveCampaign

über ActiveCampaign ActiveCampaign ist ein Tool zur Automatisierung des Marketings für benutzerorientierte Unternehmen, die ihr Wachstum mit einem kleinen Team vorantreiben möchten.

Es bietet eine umfassende CRM-Lösung, E-Mail-Marketing-Tools und einfache automatisierte Outbound- und Inbound marketing-Workflows um Ihnen zu helfen, das beste Kundenerlebnis zu bieten.

ActiveCampaign nutzt vordefinierte Auslöser in der Vertriebspipeline, um ähnlich wie HubSpot E-Mail-Sequenzen auf Autopilot zu erstellen und zu versenden. Die Software sammelt Benutzerdaten aus sozialen Medien, Textnachrichten, Landing Pages, Live-Chat und anderen Online-Materialien, um hochinteressante Interessenten einzeln anzusprechen.

ActiveCampaign beste Features

Aktivitätswarnungen: Automatische Erinnerungen an wichtige Kundentermine und Nachfassaktionen

Automatische Erinnerungen an wichtige Kundentermine und Nachfassaktionen Karte für Automatisierungen: Gelöschte Ansicht aller erweiterten Automatisierungen an einem einzigen Ort, um die Nachverfolgung und Berichterstellung darüber zu erleichtern, worauf Kunden reagieren

Gelöschte Ansicht aller erweiterten Automatisierungen an einem einzigen Ort, um die Nachverfolgung und Berichterstellung darüber zu erleichtern, worauf Kunden reagieren Shopify-Integration: Von Willkommens-E-Mails bis hin zu Benachrichtigungen über abgebrochene Warenkörbe kann alles während des gesamten Lebenszyklus von Kundeninteraktionen automatisiert werden

Von Willkommens-E-Mails bis hin zu Benachrichtigungen über abgebrochene Warenkörbe kann alles während des gesamten Lebenszyklus von Kundeninteraktionen automatisiert werden Feature "Engagement Score": Nachverfolgung der Handlungen treuer Käufer durch Bewertung ihrer Handlungen

Nachverfolgung der Handlungen treuer Käufer durch Bewertung ihrer Handlungen Eingebautes Tool zur Lead-Bewertung: Bewerten Sie Leads auf der Grundlage von Absicht und Budget für ein schnelles Management der Vertriebs-Pipeline

Bewerten Sie Leads auf der Grundlage von Absicht und Budget für ein schnelles Management der Vertriebs-Pipeline Mobilfreundliches Messaging: Automatisiertes SMS-Marketing und Messaging vor Ort

Einschränkungen von ActiveCampaign

Die Berichterstellung umfasst keine Attribution

Gelegentliche Störungen und Verzögerungen

Preise für ActiveCampaign

Lite: $29/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$29/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Plus: 49 $/Monat für drei Benutzer (jährliche Abrechnung)

49 $/Monat für drei Benutzer (jährliche Abrechnung) Professional: 149 $/Monat für fünf Benutzer (jährliche Abrechnung)

149 $/Monat für fünf Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sie können jeden der Pläne 14 Tage lang kostenlos ausprobieren.

ActiveCampaign Bewertungen und Beurteilungen

G2: 4.5/5 (10675+ Bewertungen)

4.5/5 (10675+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2335+ Bewertungen)

5. Keap

über Keap Keap (ehemals InfusionSoft) ist ein CRM- und Automatisierungstool für kleine Geschäfte zur Verbesserung ihrer Marketing- und Vertriebsautomatisierungsprozesse.

Das CRM ist mit E-Commerce-Funktionen integriert, die die Bestandsverwaltung, die Nachverfolgung von Käufen und die Rechnungserfassung für Ihren Online-Shop automatisieren.

Keap bietet ein zentrales Dashboard, das aufschlussreiche Analysen und umfassende Berichterstellungen zu Lead-Quellen, Klickraten, Formularabschlüssen, Nachverfolgung von Verkäufen, Kampagnenerfolgen und Einnahmen liefert, kontaktverwaltung aktivitäten und andere Transaktionen.

Keap beste Features

Lead-Management: Nutzen Sie Features wie Segmentierung, Priorisierung, Verteilung und Filterung, um Leads zu verwalten und mehr Verkäufe abzuschließen

Nutzen Sie Features wie Segmentierung, Priorisierung, Verteilung und Filterung, um Leads zu verwalten und mehr Verkäufe abzuschließen Anpassungen von Landing Pages: Drag-and-Drop-Kampagnen-Builder zur Erstellung von Landing Pages mit hoher Konversionsrate

Drag-and-Drop-Kampagnen-Builder zur Erstellung von Landing Pages mit hoher Konversionsrate Datenimport: Kostenlose Datenmigrationen von Plattformen wie Mailchimp und Constant Contact

Kostenlose Datenmigrationen von Plattformen wie Mailchimp und Constant Contact CRM: Synchronisierung mit benutzerdefinierten Workflows, die jede Interaktion mit einem potenziellen Kunden in den verschiedenen Phasen des Verkaufs aktualisieren

Synchronisierung mit benutzerdefinierten Workflows, die jede Interaktion mit einem potenziellen Kunden in den verschiedenen Phasen des Verkaufs aktualisieren Integrationen: Nahtlose Integration mit Plattformen wie Zapier, Quickbooks und Shopify, die es sehr einfach machen, alle Daten zu einzelnen Kunden an einem Ort zu halten

Nahtlose Integration mit Plattformen wie Zapier, Quickbooks und Shopify, die es sehr einfach machen, alle Daten zu einzelnen Kunden an einem Ort zu halten E-Mail-Marketing: Nutzen Sie Features wie Vorlagen, Autoresponder und Spam-Filter, um Ihre E-Mail-Korrespondenz auf dem neuesten Stand zu halten

Keap-Beschränkungen

E-Mail Vorlagen haben ein einfaches Design

Doppelte Kontakte sind schwer zu verwalten

Keap-Preise

Keap bietet drei Pläne an (für ein Minimum von 2500 Kontakten):

Pro: $183/Monat (jährliche Abrechnung)

$183/Monat (jährliche Abrechnung) Max: $229/Monat (jährliche Abrechnung)

$229/Monat (jährliche Abrechnung) Ultimate: $229/Monat (jährliche Abrechnung)

Sie können die Pro- und Max-Pläne 14 Tage lang kostenlos testen.

Keap Bewertungen und Beurteilungen

G2: 4.2/5 (1465+ Bewertungen)

4.2/5 (1465+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1260+ Bewertungen)

6. Engagebay

über Engagebay Engagebay bietet verschiedene Tools zur Automatisierung von Marketing und CRM, Live-Chat-Lösungen und Helpdesk-Software.

Es ist jedoch von Vorteil als marketing-Tool für Start-ups anbieter einer All-in-One-Feature-Suite für kleine Marketing- und Vertriebsteams.

Engagebays Funktionen zur Automatisierung des Inbound-Marketings umfassen Lead-Generierung, Scoring, Segmentierung, Workflows für Website- und SMS-Nachrichten, Kampagnenmanagement und vieles mehr. Automatisieren Sie Ihre E-Mail-Marketing-Workflows durch die Erstellung von E-Mail-Sequenzen und die automatische Zustellung auf der Grundlage von Auslösern für das Kundenverhalten.

Engagebay beste Features

Berichterstellung und Analyse: Überwachen Sie die Leistung Ihres Teams, indem Sie die Nummer der Besucher, Abonnenten und die Konversionsrate betrachten

Überwachen Sie die Leistung Ihres Teams, indem Sie die Nummer der Besucher, Abonnenten und die Konversionsrate betrachten Prädiktive Analyse: KI-gestützte prädiktive Lead-Bewertung und Empfehlungen

KI-gestützte prädiktive Lead-Bewertung und Empfehlungen Anpassung von Landing Pages: Nutzen Sie Features wie den kostenlosen Drag-and-Drop Landing Page Builder, um Webseiten zu erstellen und A/B-Tests durchzuführen, um sie weiter zu optimieren

Nutzen Sie Features wie den kostenlosen Drag-and-Drop Landing Page Builder, um Webseiten zu erstellen und A/B-Tests durchzuführen, um sie weiter zu optimieren Meeting-Terminplaner: Tool zur Terminplanung für nahtlose Benutzererfahrung

Tool zur Terminplanung für nahtlose Benutzererfahrung Kundensupport: Ausgezeichneter Onboarding-Support für zuverlässige E-Mail-Automatisierung

Engagebay Beschränkungen

Limits für die Anzahl der Knoten in der Automatisierung, auch in höheren Stufen

Die Lernkurve ist steil

Engagebay-Preise

Free Forever

Basic: $13.79/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$13.79/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Growth: $59.79/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$59.79/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Pro: 110,39 €/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Engagebay Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.6/5 (210+ Bewertungen)

4.6/5 (210+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (600+ Bewertungen)

7. Pipedrive

über Pipedrive Pipedrive ist eine Software für die Verwaltung von Vertriebs-Pipelines und CRM, die fast so beliebt ist wie HubSpot, vor allem bei Remote-Vertriebsteams.

Pipedrive bietet Vertriebstools, Analysen, mehr als 300 Integrationen und andere Features zur Verwaltung von Inhalten und Workflows, die den Vertriebsprozess vorantreiben.

Die umfassende Ansicht der Pipeline zeigt den Status jeder Verkaufschance im Trichter und hilft dabei, eventuelle Engpässe zu identifizieren und zu entschärfen.

Die besten Features von Pipedrive

Automatisierte Benachrichtigungen: Erinnerungen an Aktivitäten für Vertriebsmitarbeiter zur Nachverfolgung von Interessenten

Erinnerungen an Aktivitäten für Vertriebsmitarbeiter zur Nachverfolgung von Interessenten Vertriebsautomatisierung: Vertrieb undworkflow-Automatisierung für Pipeline- und Kundenbeziehungsmanagement

Vertrieb undworkflow-Automatisierung für Pipeline- und Kundenbeziehungsmanagement Prädiktive Analyse: KI-Empfehlungen, um mehr Geschäfte abzuschließen

KI-Empfehlungen, um mehr Geschäfte abzuschließen Berichterstellung und Analyse: Detaillierte Berichte über Transaktionen, Kundenzufriedenheit und Pipeline-Updates

Detaillierte Berichte über Transaktionen, Kundenzufriedenheit und Pipeline-Updates Benutzerdefinierte Felder: Mit benutzerdefinierten Feldern im CRM können Sie wichtige Informationen zu Transaktionen wie Werte, Kontaktdetails oder Verkaufsphasen überwachen

Mit benutzerdefinierten Feldern im CRM können Sie wichtige Informationen zu Transaktionen wie Werte, Kontaktdetails oder Verkaufsphasen überwachen E-Mail-Marketing: Verwalten Sie Kontakte, verfolgen Sie Kundeninteraktionen und lösen Sie E-Mail-Workflows über Integrationen aus, die auf automatisierter E-Mail-Korrespondenz basieren

Pipedrive Einschränkungen

Mobile Features wie das Senden von Erinnerungen können verbessert werden

Fehlende Features für die Kampagnenplanung

Pipedrive-Preise

Grundlegend: $9,90/Monat pro Benutzer

$9,90/Monat pro Benutzer Erweitert: $19,90/Monat pro Benutzer

$19,90/Monat pro Benutzer Professionell: 39,90 $/Monat pro Benutzer

39,90 $/Monat pro Benutzer Power: 49,90 €/Monat pro Benutzer

49,90 €/Monat pro Benutzer Enterprise: 59,90 €/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Beurteilungen

G2: 4.2/5 (1716+ Bewertungen)

4.2/5 (1716+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2923+ Bewertungen)

8. Tropf

über Tropf Drip ist ein funktionsreiches CRM, das entwickelt wurde, um E-Commerce-Marketing-Teams zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, ihren Kunden hyper-personalisierte Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen zu bieten.

Drip ist keine Marketing-Suite, sondern eine Einzellösung, die individuelle Kontaktdaten erfasst, Ihr digitales Schaufenster für den jeweiligen Interessenten benutzerdefiniert anpasst und ihn dann per E-Mail, SMS und über soziale Medien anspricht.

Drip beste Features

Verwaltung von Kundenbeziehungen: Benachrichtigungen über abgebrochene Einkäufe und Verwaltung von Kundenbeziehungen nach dem Kauf

Benachrichtigungen über abgebrochene Einkäufe und Verwaltung von Kundenbeziehungen nach dem Kauf Automatisierung des Vertriebs: Vorgefertigte E-Mail- und SMS-Vorlagen und Workflows zur Vereinfachung Ihrer Arbeitsabläufe

Vorgefertigte E-Mail- und SMS-Vorlagen und Workflows zur Vereinfachung Ihrer Arbeitsabläufe Einblicke: Sehen Sie die abschließenden Auswirkungen Ihrer Marketingstrategien über detaillierte Dashboards, um die Kundenerfahrungen zu ändern und zu verbessern und so den Wert Ihrer Kunden zu steigern

Sehen Sie die abschließenden Auswirkungen Ihrer Marketingstrategien über detaillierte Dashboards, um die Kundenerfahrungen zu ändern und zu verbessern und so den Wert Ihrer Kunden zu steigern Integrationen: Datenintegration von E-Commerce-Websites wie Shopify, WooCommerce, etc

Datenintegration von E-Commerce-Websites wie Shopify, WooCommerce, etc Automatisierung von Anzeigen: Automatisierung von Social Media-Anzeigen mit benutzerdefinierten Inhalten für einzelne Kunden

Automatisierung von Social Media-Anzeigen mit benutzerdefinierten Inhalten für einzelne Kunden Multikanal-Kampagnen: Unifykundenkommunikation mit hyper-segmentierten E-Mails und SMS, Vor-Ort-Popups sowie vorgefertigten Vorlagen und Automatisierungs-Workflows

Drip-Einschränkungen

Fehlende visuelle Workflow-Status-Leisten

Gelegentliche Störungen

Drip-Preise

Drip bietet einen einzigen Preis - $39 pro Monat für ein Minimum von 2500 E-Mail-Kontakten.

Drip Bewertungen und Beurteilungen

G2: 4.4/5 (457+ Bewertungen)

4.4/5 (457+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (180+ Bewertungen)

9. Mailchimp

über Mailchimp Mailchimp ist eine bekannte Plattform zur Automatisierung des E-Mail-Marketings für wachsende Geschäfte. Es hat sein Angebot um Customer Relationship Management, Website-Design und andere allgemeine Tools zur Automatisierung des Marketings erweitert.

Mailchimp bietet einen Customer Journey Builder, um E-Mails für konvertierende Kunden in großem Umfang zu personalisieren und Auslöser für eine nahtlose Zustellbarkeit auf der Grundlage von Verhaltensmustern, Browsing-Daten und Kauftrends einzurichten.

Mailchimp unterstützt Sie auch beim Cross-Selling Ihrer Produkte, bei der Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe, bei der Wiederansprache bestehender Kunden und bei der Gewinnung neuer Kunden.

Beste Features vonMailchimp

Prädiktive Analyse: Datenbasierte Empfehlungen zur Optimierung von Marketingkampagnen

Datenbasierte Empfehlungen zur Optimierung von Marketingkampagnen Segmentierung: Verwenden Sie fortschrittliche Logik wie Ausgabenbeträge, Kaufverhalten und vorhergesagte Attribute, um die Kampagnenleistung mit benutzerdefinierten Berichterstellungen, Trichtervisualisierungen und Branchenbenchmarking zu analysieren

Verwenden Sie fortschrittliche Logik wie Ausgabenbeträge, Kaufverhalten und vorhergesagte Attribute, um die Kampagnenleistung mit benutzerdefinierten Berichterstellungen, Trichtervisualisierungen und Branchenbenchmarking zu analysieren Vorgefertigte Vorlagen: Erhalten Sie Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek mit vorgefertigten Layouts und erweiterten generativen FunktionenKI-Tools für die Erstellung markengerechter Inhalte in den sozialen Medien

Erhalten Sie Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek mit vorgefertigten Layouts und erweiterten generativen FunktionenKI-Tools für die Erstellung markengerechter Inhalte in den sozialen Medien Audience Dashboard Feature: Gewinnen Sie Einblicke in demografische, firmenbezogene und verhaltensbezogene Daten

Gewinnen Sie Einblicke in demografische, firmenbezogene und verhaltensbezogene Daten Feature "Content Optimizer": KI-gestützte Inhaltsvorschläge zur Verbesserung von Grafik, Layout und Text von E-Mails

Mailchimp-Einschränkungen

Funktionen zur Automatisierung sind nur in den Premium Plänen verfügbar

Keine Autonomie bei der Gestaltung von E-Mails

Mailchimp Preise

Mailchimp bietet vier verschiedene Pläne an (für mindestens 500 Kontakte):

Free Forever

Essentials: $4,60/Monat (jährliche Abrechnung)

$4,60/Monat (jährliche Abrechnung) Standard: $6,88/Monat (jährliche Abrechnung)

$6,88/Monat (jährliche Abrechnung) Premium: 137,46 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Mailchimp Bewertungen und Beurteilungen

G2: 4.3/5 (12390+ Bewertungen)

4.3/5 (12390+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (16703+ Bewertungen)

10. Ontraport

über Ontraport Ontraport ist ein enterprise Marketing Automatisierung und CRM-Plattform für mittelständische Geschäfte und große Unternehmen, die ihre Marketing- und Vertriebsprozesse zu einem Bruchteil der Kosten eines Unternehmens skalieren können.

Von der Segmentierung und Organisation von Leads über die Bewertung und Weiterleitung an geeignete Vertriebsmitarbeiter bis hin zur Pflege einer einheitlichen Kontakthistorie der Interaktionen ist das Sales CRM von Ontraport eine leistungsstarke Lösung.

Außerdem bietet es einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie benutzerdefinierte und optisch ansprechende Seiten und Formulare erstellen können, um mehr Leads zu erfassen und in Kunden zu verwandeln.

Ontraport beste Features

Automatisierung des Vertriebs: Erstellen Sie E-Mails undSMS-Kampagne workflows mit Auslösern, um die Zustellung zu automatisieren, Einnahmen in Omnichannel-Programmen zuzuordnen und benutzerdefinierte Facebook-Zielgruppen für Anzeigen zu generieren

Erstellen Sie E-Mails undSMS-Kampagne workflows mit Auslösern, um die Zustellung zu automatisieren, Einnahmen in Omnichannel-Programmen zuzuordnen und benutzerdefinierte Facebook-Zielgruppen für Anzeigen zu generieren Anpassungen der Landing Page: Drag-and-Drop-Builder für Webseiten und Formulare

Drag-and-Drop-Builder für Webseiten und Formulare Pipeline-Verwaltung: Visuelle Ansicht der Pipeline zur Identifizierung von High-Intent-Leads

Visuelle Ansicht der Pipeline zur Identifizierung von High-Intent-Leads Prädiktive Analyse: SMS-Automatisierung auf der Grundlage von Schlüsselwörtern. Wenn bestimmte Schlüsselwörter erkannt werden, greift das System auf die Vorhersagemodelle zurück, um die wahrscheinlichste Reaktion oder Aktion im Zusammenhang mit diesen Schlüsselwörtern zu antizipieren

SMS-Automatisierung auf der Grundlage von Schlüsselwörtern. Wenn bestimmte Schlüsselwörter erkannt werden, greift das System auf die Vorhersagemodelle zurück, um die wahrscheinlichste Reaktion oder Aktion im Zusammenhang mit diesen Schlüsselwörtern zu antizipieren Zusätzliche Features: Erhalten Sie Zugang zu einem CMS, einem eingebauten digitalen Zahlungsprozessor und einem Feature für Mitgliederseiten, um ein Geschäft auf Abonnement-Basis zu betreiben

Einschränkungen von Ontraport

Mehrere Benutzer können einen Workflow nicht gleichzeitig bearbeiten

Steile Lernkurve

Ontraport Preise

Basic: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Plus: $83/Monat pro Benutzer

$83/Monat pro Benutzer Pro: $124/Monat pro Benutzer

$124/Monat pro Benutzer Enterprise: $249/Monat pro Benutzer

Ontraport Bewertungen und Beurteilungen

G2: 4.5/5 (207+ Bewertungen)

4.5/5 (207+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (83+ Bewertungen)

Finden Sie eine bessere HubSpot Alternative für Ihr Marketing Team

Es gibt keinen Grund, warum Sie die Prozesse Ihres Vertriebs- und Marketing Teams nicht automatisieren sollten - und wenn HubSpot nicht zu Ihren Bedürfnissen oder Ihrem Budget passt, wählen Sie eine andere Lösung!

Unsere umfassende Liste mit den 10 besten HubSpot-Alternativen soll Ihnen dabei helfen. Wir möchten jedoch noch weiter gehen und Ihnen ClickUp!

ClickUp hat ein robustes aufgabenverwaltung system, umfangreiche automatisierte tools, tools für das Kampagnenmanagement , vorgefertigte Vorlagen, native KI-Funktionen, echtzeit-Funktionen für die Zusammenarbeit und vieles mehr.

Finden Sie die Kosten ganzer Kampagnen, abrechenbare Stunden und mehr mit den erweiterten Formeln in ClickUp Benutzerdefinierte Felder

Von der E-Mail-Automatisierung bis hin zum Marketing-Ressourcenmanagement - ClickUp ist Ihre erste Wahl, wenn es darum geht, Ihre Marketingstrategie zu optimieren und das Wachstum Ihres Geschäfts zu beschleunigen.

Wenn Sie noch unsicher sind, welche Software Sie ausprobieren sollten, laden wir Sie ein, ClickUp kostenlos zu testen (im Ernst, Sie müssen keinen Cent bezahlen!). Setzen Sie sich mit unserem Team in Verbindung und beginnen Sie noch heute, Ihre Marketing- und Vertriebsabläufe mit ClickUp zu automatisieren!