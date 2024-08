die 10 besten ActiveCollab-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Unabhängig von Ihrer Branche ist ein effizientes Projektmanagement der Schlüssel zum Erfolg Ihres Unternehmens. 🔑

Ein rationalisiertes Projektmanagement gewährleistet die Kommunikation, verbessert die Rentabilität, verhindert doppelte Arbeit und sorgt dafür, dass Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden. Wenn Sie auf der Suche nach einem Projektmanagement-System sind, das ActiveCollab ersetzen soll, lesen Sie weiter.

Wir haben die besten ActiveCollab-Alternativen, mit denen Ihr Team bei der Sache bleibt.

Was ist eine ActiveCollab Alternative?

ActiveCollab ist eine Plattform für Teams, um interne und Client-bezogene Projekte zu organisieren. Alternativen zu ActiveCollab sind also projektmanagement-Software die Unternehmen nutzen, um effizienter zu arbeiten. 🤩

Über ActiveCollab Die besten ActiveCollab-Alternativen weisen Aufgaben und Unteraufgaben zu, legen Fristen fest, fördern die Kommunikation im Team, setzen Prioritäten und automatisieren sich wiederholende Aufgaben. Einfach ausgedrückt: Projektmanagement-Plattformen helfen dabei, Aufgaben zu organisieren und die Dinge pünktlich und im (oder unter dem) Budget zu erledigen. ⏰

Worauf sollten Sie bei einer ActiveCollab-Alternative achten?

Suchen Sie nach einem neuen Projektmanagement-System? Auch wenn Ihre spezifischen Anforderungen je nach Branche, Kunden und Wettbewerbsvorteil variieren, bieten die besten ActiveCollab-Alternativen die folgenden Features:

Stromlinienförmiges Projektmanagement: Alle Projektmanagement-Tools sollten Schlüssel-Features bieten, um Aufgaben und Unteraufgaben einfach zuzuweisen, Fristen zu setzen, Zeiterfassung zu betreiben und alle Projekte in 360 Grad zu sehen

Alle Projektmanagement-Tools sollten Schlüssel-Features bieten, um Aufgaben und Unteraufgaben einfach zuzuweisen, Fristen zu setzen, Zeiterfassung zu betreiben und alle Projekte in 360 Grad zu sehen Benutzerdefinierte Ansichten: Verschiedene Kollegen nehmen Informationen auf unterschiedliche Art und Weise auf, daher ist die beste projektmanagement tools erlauben es den Mitgliedern des Teams, Prioritäten in Listen-, Kalender-, Zeitleisten- und Karten-Ansichten zu sehen

Verschiedene Kollegen nehmen Informationen auf unterschiedliche Art und Weise auf, daher ist die beste projektmanagement tools erlauben es den Mitgliedern des Teams, Prioritäten in Listen-, Kalender-, Zeitleisten- und Karten-Ansichten zu sehen Workflow Automatisierungen: Effektive Projektmanager haben einen rationalisierten Prozess von Anfang bis Ende, so dass ein Tool, mit dem Sie automatisierte Workflows erstellen können, Ihre Projekte effizient erledigt

Effektive Projektmanager haben einen rationalisierten Prozess von Anfang bis Ende, so dass ein Tool, mit dem Sie automatisierte Workflows erstellen können, Ihre Projekte effizient erledigt Native Integrationen: Effektives Projektmanagement sollte nicht isoliert sein. Suchen Sie nach einer Plattform, die integrierte Automatisierungen für Zeiterfassung, Rechnungsstellung, Instant Messaging oder andere Plattformen bietet

Effektives Projektmanagement sollte nicht isoliert sein. Suchen Sie nach einer Plattform, die integrierte Automatisierungen für Zeiterfassung, Rechnungsstellung, Instant Messaging oder andere Plattformen bietet Benutzerdefinierte Berechtigungen: Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Projekte, indem Sie sicherstellen, dass Ihre Teammitglieder den erforderlichen Zugriff erhalten. Suchen Sie nach einer Plattform, die es Ihnen ermöglicht, eindeutige Rollen und Berechtigungen für verschiedene Aufgaben und Projekte oder für die Verwaltung von Client-Projekten einzustellen

Die 10 besten ActiveCollab-Alternativen für das Jahr 2024

Auf unserer Liste der 10 besten ActiveCollab-Alternativen finden Sie eine neue Plattform, mit der Sie das Projektmanagement in Ihrem Unternehmen rationalisieren können, damit Ihr Team in kürzerer Zeit mehr erledigt.

Erstellen Sie Timesheets, um die verfolgte Zeit über Aufgaben und Speicherorte hinweg zu sammeln und anzuzeigen und so einen schnellen Einblick in Ihren Fortschritt zu erhalten ClickUp Projektmanagement ist die einfach zu bedienende Plattform, mit der Sie jedes Projekt planen, nachverfolgen und gemeinsam bearbeiten können. Starten Sie jedes Projekt mit ClickUp Whiteboards und verwandeln Sie Geistesblitze in greifbare Aktionen.

Bringen Sie Projekte voran mit ClickUp Dokumente für die Zusammenarbeit, das Hinzufügen von Kommentaren und die Zuweisung von Aufgaben innerhalb eines einzelnen Dokuments. ClickUp Zeiterfassung macht es für Teams einfach, Zeitleisten für jedes Projekt zu budgetieren und zu drehen. Und mit ClickUp Automatisierungen wiederkehrende Aufgaben nicht mehr Ihre wertvolle Zeit in Anspruch nehmen.

Und das Beste daran: Projektmanager können clickUp integrieren mit anderen Plattformen, um in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. 👏

ClickUp beste Features

Gliederungen erstellen, Dokumente schreiben oder zusammenfassenmeeting-Notizen mit ClickUp AI

Erstellen Sie einen Projekt-Workflow in 15+ anpassbaren Ansichten, um Projekte zu verwalten

Wählen Sie aus35+ ClickApps um Ihre Einstellungen für das Projektmanagement zu benutzerdefinieren

Zuweisen von Aufgaben, Hinzufügen von Kommentaren oder Freigeben von Anhängen in ClickUp-Dokumenten oder Whiteboards

Verhindern Sie Kommunikationsabbrüche durch Hinzufügen von Kommentar-Threads zu jeder Aufgabe

Erstellen Sie eineMindmap um einen visuellen Überblick über jedes Projekt zu erhalten

Erstellen Sie Zeitleisten aus einer Bibliothek von Projektmanagement-Vorlagen und verwenden Sie diese Ansichten zur Nachverfolgung des Fortschritts in mehreren Projekten

ClickUp Limitierungen

Einige Schlüssel-Features sind in der mobilen App nicht verfügbar

Die Plattform kann für neue Benutzer von Projektmanagement-Software überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Asana

über AsanaAsana ist ein All-in-One projektmanagement-Plattform und die ActiveCollab-Alternative, die es Marketing-, IT-, Betriebs- und anderen Abteilungen ermöglicht, effizienter zu arbeiten. Mit Asana arbeiten Teams zusammen an funktionsübergreifendes Team kampagnen, weisen Aufgaben und Unteraufgaben zu und halten die Kommunikation durch Kommentare zu laufenden Projekten offen.

Außerdem bieten anpassbare Ansichten Projektorganisatoren und Teammitgliedern einen 360-Grad-Überblick über jeden Meilenstein.

Asana beste Features

Erstellen benutzerdefinierter Felder zum Sortieren, Filtern und Berichten für jede Aufgabe

Organisieren Sie Projekte in Listen, Kalendern, Zeitleisten, Gantt-Diagrammen oder Kanban-Boards

Alle Prioritäten an einem Ort im Dashboard "Meine Aufgaben" sehen

Erhalten Sie Updates zu jeder Aufgabe oder jedem Projekt in Ihrem Asana Posteingang

Asana Limitierungen

Erweiterte Features wie benutzerdefinierte Felder, Portfolios und Zeitleisten-Ansichten sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Die große Anzahl an Schlüsselfunktionen und Benachrichtigungen ist für manche Benutzer überwältigend

Asana Preise

Basic: $0

$0 Premium: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

$24.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

4.3/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

3. Wrike

über WrikeWrike ist eine Projektmanagement-Software, die für die effiziente Zusammenarbeit im Team entwickelt wurde. Mit Wrike können Teams Workflows, Ansichten und Workspaces für jedes Projekt benutzerdefinieren. Außerdem können die Mitglieder des Teams zeit sparen durch die Automatisierung von Genehmigungsprozessen, Formularen und Entwürfen mit dem Collaboration Tool.

Die wichtigsten Features sind Zeiterfassung, Aufgabenmanagement und Nachverfolgung des Projektfortschritts für die Verwaltung von Projekten in verschiedenen Teams.

Wrike beste Features

Erstellen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Ordnern, Projekten, Aufgaben und Unteraufgaben

Nutzen Sie KI, um Notizen zur Arbeit in Unteraufgaben für Ihr Projekt zu verwandeln

Erstellen Sie dynamische Formulare für Ihre Kunden

Schnellerer Start mit einer Bibliothek von vorgefertigten Vorlagen für das Projektmanagement

Wrike Limitierungen

Der Onboarding-Prozess kann für neue Benutzer eines Projektmanagement tools schwierig sein

Einige erweiterte Features sind nur in den teureren Plänen verfügbar

Wrike Preise

Free Plan : $0

$0 Team: $9,80/Monat pro Benutzer

$9,80/Monat pro Benutzer Geschäft: $24.80/Monat pro Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Pinnacle: Kontakt für Preisgestaltung

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,000+ Bewertungen)

4.2/5 (3,000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,000+ Bewertungen)

4. Monday

über MondayMonday ist eine ActiveCollab-Alternative, die eine Vielzahl von strategien für das Projektmanagement um die Arbeit zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern. Nutzen Sie den Monday mit Ihrem Team, um ziele und Vorgaben festzulegen , benutzerdefinierte Workflows erstellen und durch Automatisierung mehr Zeit gewinnen.

Außerdem verfügt Monday über ein integriertes CRM-System, mit dem Sie Ihre Marketing-, Vertriebs- und Projektmanagement-Teams jederzeit auf dem Laufenden halten können. Außerdem bietet es Tools zur Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung und andere wichtige Features, die für das gesamte Geschäft oder bestimmte Gruppen wie agile Teams gedacht sind.

Monday beste Features

Wählen Sie aus über 10 benutzerdefinierten Ansichten, wie Sie Ihre Projekte visualisieren möchten

Mehr als 30 Widgets auf Ihrem Dashboard ermöglichen Ihnen einen besseren Einblick in Ihre Projekte

Schnelleres Einrichten von Workflows durch No-Code-Blöcke

Optimieren Sie Ihre Projekte durch mehr als 200 Integrationen

Monday Beschränkungen

Die Lernkurve kann im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Software zeitaufwendig sein

Das Dashboard lässt sich nur begrenzt benutzerdefiniert anpassen

Monday Preise

Free: $0

$0 Basic: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

5. Basecamp

über BasecampBasecamp ist ein Projektmanagement- und tool für die Zusammenarbeit im Team entwickelt für Startups und kleine Geschäfte. Mit Basecamp können Mitarbeiter Ideen auf dem Messaging Board austauschen, Tabellen und Dateien freigeben und mit anderen Mitgliedern des Teams chatten.

Außerdem sorgen automatische Check-Ins dafür, dass Projekte im gesamten Geschäft verfolgt werden. Das Collaboration-Tool bietet robuste Features zur Aufgabenverwaltung, um den Fortschritt von Projekten zu verwalten.

Basecamp beste Features

Verwenden Sie die Tabelle mit den Karten, um einen Workflow einzurichten und Karten über Spalten hinweg zu verschieben

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte zur Produktivität, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten

Optimieren Sie die Verwaltung von Aufgaben durch Zuweisen von Aufgaben, Einstellen von Fälligkeitsdaten und Chatten mit Kollegen

Verschaffen Sie sich in der Ansicht LineUp einen Überblick über alle Projekte

Basecamp Beschränkungen

Es gibt keine integrierte Zeiterfassung

Es gibt begrenzte Optionen für Automatisierungen und Workflows

Basecamp Preise

Gratis Testversion: 30 Tage

30 Tage Basecamp : $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Basecamp Pro Unlimited: $299/Monat für unbegrenzte Benutzer

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5,000+ Bewertungen)

4.1/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

6. Teamarbeit

über TeamarbeitTeamarbeit ist die Cloud-basierte ActiveCollab-Alternative, die ausschließlich für Geschäfte im Bereich Client-Service entwickelt wurde. Mit Teamwork können Sie die Kapazitäten Ihres Teams ausbalancieren, Client-Assets und Zeitleisten organisieren und Prioritäten für das Team festlegen. Verbessern Sie außerdem die Rentabilität von Projekten durch Nachverfolgung der abrechenbaren Stunden und Überwachung der Projektleistung.

Teamwork beste Features

Verstehen Sie, wohin die Zeit der Mitglieder Ihres Teams fließt, indem Sie dietool für die Zeiterfassung* Vollständige Sichtbarkeit der Bandbreite Ihres Teams durch die Workload-Ansicht

Nutzen Sie das Portfolio Feature, um mehrere Projekte gleichzeitig zu verwalten

Rationalisieren Sie die Rechnungsstellung an den Client durch Nachverfolgung der abrechenbaren Stunden für eine optimale Zusammenarbeit im Projekt

Grenzen der Teamarbeit

Es gibt nur wenige native API-Integrationen - die meisten müssen über Zapier ausgeführt werden

Das anfängliche Setup kann im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Programmen zeitaufwändig sein

Preise für Teamwork

Free: $0

$0 Starter: $5.99/Monat pro Benutzer

$5.99/Monat pro Benutzer Ausliefern: $9.99/Monat pro Benutzer

$9.99/Monat pro Benutzer Erweitern: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Skala: Kontakt für Preise

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

7. Trello

über TrelloTrello ist eine webbasierte projektmanagement tool bekannt für seine einfache Benutzeroberfläche. Trello Boards sorgen für Ordnung in Projekten und ermöglichen es Projektmanagern, Aufgaben über Listen und Karten hinzuzufügen. Außerdem verfügt Trello über eine eigene Vorlagenbibliothek und einen Plugin-Marktplatz, mit denen Sie die Plattform an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Wenn Sie ein Feature zur Zeiterfassung hinzufügen möchten, um Projekte besser zu verwalten, müssen Sie dazu das Power-Up Time Tracking & Reporting erwerben.

Trello beste Features

Verwenden Sie Automatisierungen zum Einstellen von Regeln, Erstellen von Schaltflächen oder Erstellen von Befehlen

Verwenden Sie Trello-Plugins, um sie mit anderen Tools wie Jira, Slack, Google Drive und InVision zu verknüpfen

Tieferer Einblick in Projekte mit Ansichten für Tabelle, Board, Zeitleiste, Kalender und Karte

Bleiben Sie mit den Trello Apps für iOS und Android auch unterwegs immer auf dem Laufenden

Trello Einschränkungen

Viele Features und Integrationen sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Projekte haben nicht so viele benutzerdefinierte Ansichten wie andere Plattformen

Trello Preise

Free: $0

$0 Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17.50/Monat pro Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

4.4/5 (13,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

8. ProofHub

über ProofHub ProofHub ist die Plattform für Arbeitsmanagement, die Teams organisiert. ProofHub begünstigt zusammenarbeit in Echtzeit durch benutzerdefinierte Ansichten, automatisierte Workflows und Dateifreigabe. Außerdem verhindert diese ActiveCollab-Alternative mit ihren mehrsprachigen Features, täglichen Agenden, dem Freigeben von Dateien und Thread-Diskussionen Missverständnisse bei der Projektplanung.

ProofHub beste Features

Erreichen Sie Ihrekommunikationsziele mit den Features für Einzel- und Gruppenchats

Verwendung von Markup-Tools zur Überprüfung, Zusammenarbeit und Prüfung von Dokumenten

Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen für Projekte festlegen

Messen Sie den Fortschritt Ihres gesamten Teams durch integrierte Berichterstellung

ProofHub Beschränkungen

Es kann schwierig sein, Benachrichtigungen zu verwalten

Es gibt keine integrierte Funktion zur Budgetierung oder Rechnungsstellung

Preise für ProofHub

Essential: $45/Monat

$45/Monat Ultimale Kontrolle: $89/Monat

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (83 Bewertungen)

4.5/5 (83 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (89 Bewertungen)

9. SupportBee

über SupportBee Wenn Sie im Kundendienst arbeiten, wissen Sie, wie schwierig es ist, Support-Anfragen zu organisieren. SupportBee ist ein Projektmanagement-System, das speziell für Support-Tickets entwickelt wurde. Mit SupportBee erhalten Teams einen freigegebenen Posteingang, ein Kundenportal und eine wissensbasierte Software, um Kundenanliegen zu beantworten (und zu bearbeiten!).

SupportBee beste Features

Zugang zur wissensbasierten Softwareentwicklung, um Ihre eigene FAQ-Seite, Ebooks, Hilfebereich und mehr zu erstellen

Kategorisieren Sie Support-Tickets als beantwortet, unbeantwortet und archiviert in Ihrem freigegebenen Posteingang

Starten Sie Kommentare oder Diskussionen zwischen Kollegen für knifflige Support-Anfragen

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Portal, damit Ihre Clients einen umfassenden Überblick über ihre Support-Anfragen erhalten

SupportBee-Einschränkungen

Die Plattform wurde speziell für Support-Tickets entwickelt und verfügt möglicherweise nicht über die Features, die in anderen Plattformen erwartet werdenzusammenarbeit im Projektmanagement plattformen

Die Plattform ist nicht so stark geprüft wie andere Anbieter von Projektmanagement

SupportBee Preise

Startup : $13/Monat pro Benutzer

$13/Monat pro Benutzer Enterprise: $17/Monat pro Benutzer

SupportBee-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (5 Bewertungen)

4.2/5 (5 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (29 Bewertungen)

10. Huddle

über Huddle Huddle ist eine sichere SaaS-Lösung zum Freigeben von Dokumenten, die für regulierte Branchen entwickelt wurde. Geben Sie sensible Informationen frei, prüfen Sie Dokumente und erstellen Sie Client-Portale. Außerdem lässt sich die Open-Source-API von Huddle nahtlos in Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace und andere Plattformen integrieren, um Ihre Clients besser zu unterstützen.

Huddle beste Features

Sicheres Freigeben von Daten mit Kollegen durch konforme APIs

Optimieren Sie die Teamarbeit durch sicheres Freigeben von Dokumenten

Aufbau einer E-Learning-Plattform, die den gesetzlichen Vorschriften entspricht

Förderung des Vertrauens bei Clients durch interne und externe Audits

Huddle-Einschränkungen

Die Verwaltung von Benachrichtigungen kann eine Herausforderung sein

Einige Anfänger finden die Benutzeroberfläche verwirrend

Huddle-Preise

Kontakt für Preise

Huddle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (64 Bewertungen)

Optimiertes Projektmanagement mit ClickUp

Die richtigen ActiveCollab-Alternativen fördern die Kommunikation zwischen den Kollegen und erleichtern die Zuweisung von Terminen und Aufgaben sowie die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben. Deshalb ist ClickUp die ideale Wahl, um das Projektmanagement in Ihrem Unternehmen zu rationalisieren.

ClickUp ist die All-in-One-Plattform, die mit kollaborativen Dokumenten und Whiteboards, zahllosen Integrationen, Workflow-Automatisierungen, hilfreichen KI-Tools und einer Bibliothek mit Vorlagen ausgestattet ist, um Ihre Projekte ins Rollen zu bringen.

Damit Ihre Projektmanager intelligenter und nicht härter arbeiten können, testen Sie ClickUp noch heute . 🙌